Dicas e macetes secretos para Animal Crossing: New Horizons (2025)

Última modificação: 14 de abril de 2020 às 13:24 por Bruna de França .

Plantar árvore de dinheiro, desbloquear ferramentas douradas ou viajar no tempo são alguns dos truques deixar o jogo mais interessante.

Desbloquear ferramentas douradas

Viagem no tempo

Dicas e macetes secretos

Queria fugir para uma ilha deserta nesses dias de quarentena e isolamento social? Por que não escapar para uma ilha deserta e torná-la o seu paraíso particular? Ganhando espaço no mundo dos games, Animal Crossing: New Horizons é a última novidade em games de simulação social em que os jogadores habitam um mundo interativo, podem criar ferramentas, caçar insetos e curtir o por do sol na praia. Para tornar tudo isso ainda melhor, listamos abaixo algumas dicas e macetes para se sair bem no jogo.

Desbloquear ferramentas douradas

Para desbloquear a lista de ferramentas douradas a seguir, você precisa completar as tarefas correspondentes:

Machado Dourado : quebrar 100 de qualquer tipo de machado.

: quebrar 100 de qualquer tipo de machado. Rede Dourada : doar todos os insetos para o museu.

: doar todos os insetos para o museu. Rede de Pesca Dourada : doar todos os peixes para o museu.

: doar todos os peixes para o museu. Pá Dourada : resgate Gulliver 30 vezes.

: resgate Gulliver 30 vezes. Atiradeira Dourada : derrube 300 balões para liberar um balão dourado. Fure o balão dourado para coletar a receita no seu interior.

: derrube 300 balões para liberar um balão dourado. Fure o balão dourado para coletar a receita no seu interior. Regador Dourado: consiga uma avaliação de cinco estrelas.

Viagem no tempo

Um macete cada vez mais popular na série Animal Crossing é a viagem no tempo. Em New Horizons, esse recurso pode ser benéfico por diversas razões. Os jogadores podem não apenas reestocar sua ilha com novos recursos e combustíveis como também podem acelerar a construção de edifícios e outros detalhes da ilha. Se feita corretamente, a viagem no tempo pode adiantar o desenvolvimento da ilha do jogador em um dia caso as tarefas diárias estejam concluídas.

Como o game funciona com base no relógio interno do Nintendo Switch, você pode mudar a hora e a data nas configurações internas do console sempre que você não estiver com o jogo aberto. Isso vai permitir que você avance ou atrase a data e a hora da forma que quiser.

Dicas e macetes secretos

Ganhar dinheiro extra nas Pedras: uma pedra por dia estará carregada com sinos em vez de mineirais. Quando tocadas repetidas vezes, isso vai gerar mais dinheiro. Cada rocha pode ser tocada até oito vezes. Assim, certifique-se de cavar buracos abaixo de você para que seu personagem não seja derrubado a cada vez.

Fazer tudo mais rápido : ao preparar uma receita, pressione o botão A seguidamente para acelerar o processo.

: ao preparar uma receita, pressione o botão A seguidamente para acelerar o processo. Plantar árvores de dinheiro: todo dia, há um buraco brilhante para ser encontrado na ilha. Se você cavá-lo com uma pá, receberá automaticamente mil sinos, mas se você replantar os sinos no mesmo buraco, uma árvore de dinheiro crescerá no local. A árvore gera três sacos de sinos, o que deixa o investimento muito atraente. Perceba que cada árvore de dinheiro só produz sinos uma vez.

Pescar na chuva : pescar é sempre difícil e é especialmente complicado se você está querendo fazer dinheiro. Para aumentar suas chances, você deve sair para pescar na chuva, pois é nesse momento em que se encontram as espécies mais raras , algumas valendo até 15 mil sinos.

: pescar é sempre difícil e é especialmente complicado se você está querendo fazer dinheiro. Para aumentar suas chances, você deve sair para pescar na chuva, pois é nesse momento em que se encontram as , algumas valendo até 15 mil sinos. Fazer um pedido para uma estrela cadente : caso você veja uma estrela cadente, mova sua câmera para o céu, garanta que você não tem nada nas mãos e pressione rapidamente o botão A para fazer um pedido. Os fragmentos aparecerão na praia no dia seguinte.

: caso você veja uma estrela cadente, mova sua câmera para o céu, garanta que você não tem nada nas mãos e para fazer um pedido. Os fragmentos aparecerão na praia no dia seguinte. Balançar árvores : essa é uma ferramenta essencial desde o início do Animal Crossing, mas poucos sabem que é possível coletar a madeira dos galhos para criar ferramentas. Balançar as árvores produzirá uma quantidade infinita de galhos (ou seja, recursos para você). Porém, certifique-se de que não há nada no chão para impedir a queda dos galhos.

: essa é uma ferramenta essencial desde o início do Animal Crossing, mas poucos sabem que é possível coletar a madeira dos galhos para criar ferramentas. Balançar as árvores produzirá uma (ou seja, recursos para você). Porém, certifique-se de que não há nada no chão para impedir a queda dos galhos. Ninhos de vespas: às vezes, ninhos de vespas surgem durante a noite. Em vez das formas padrão para se livrar delas, balance a árvore e dispare um lança-confete para eliminar o ninho de modo instantâneo.

Todos esses macetes e dicas são para a última edição do Animal Crossing para Nintendo. Também há uma versão disponível para smartphones chamada Animal Crossing: Pocket Camp, que pode ser baixado aqui.