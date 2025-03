Die 19 besten Brustvergrößerungspillen und -cremes 2025, laut Verbrauchern (2025)

In dieser Rezension Was du wissen musst?

Warum uns vertrauen?

Unsere Top-Tipps

Die 19 besten Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung

Wie man wählt?

Funktioniert es?

Wie benutzt man?

Sicherster Weg

Wann beginnt es?

Hauptzutaten

Produktvergleich

FAQs

Endgültiges Urteil

Übersicht über Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung

Während sich jeder Mann einen größeren Penis wünscht, wünscht sich jede Frau größere und formschönere Brüste. Das ist keine Schande! Es ist völlig natürlich, dass Ihre Brüste sexyer aussehen, nicht nur, um in den Augen von Männern besser auszusehen, sondern auch, weil Ihre Kleidung besser passt. Größere Brüste können eine Frau auch selbstbewusster machen.

Obwohl sich viele Frauen größere Brüste wünschen, scheuen sie sich vor einer Operation. Diese Verfahren bergen nicht nur mehrere Risiken, sondern sind in der Regel auch teuer. Mit Produkten zur Brustvergrößerung müssen Sie keinen plastischen Chirurgen aufsuchen oder sich weniger sicher fühlen, weil Sie denken, dass Ihre Brüste nie groß genug sein werden.

Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung sind Produkte, die die Größe und das Aussehen der Brüste verbessern sollen. Solche Produkte werden häufig an Frauen verkauft, die mit der Größe oder Form ihrer Brüste unzufrieden sind und ihre Brustgröße ohne Operation vergrößern möchten. Brustvergrößerungspillen enthalten typischerweise eine Mischung aus Kräuterextrakten und anderen natürlichen Inhaltsstoffen, von denen angenommen wird, dass sie das Brustwachstum fördern.

Zu den am häufigsten verwendeten Kräutern gehören Bockshornklee, Fenchel, Sägepalme , wilde Yamswurzel und Dong Quai. Diese Art von Kräutern kann Phytoöstrogene enthalten, natürliche pflanzliche Verbindungen, die die Brustgröße vergrößern, indem sie das Wachstum des Brustgewebes fördern. Die besten Brustvergrößerungscremes hingegen sind topische Behandlungen, die direkt auf die Brüste aufgetragen werden.

Diese Cremes enthalten häufig ähnliche Inhaltsstoffe wie Brustvergrößerungspillen, beispielsweise Kräuterextrakte und natürliche Öle. Sie können auch Kollagen, Hyaluronsäure und Vitamin E enthalten, die die Haut nähren und aufpolstern sollen, wodurch die Illusion größerer, vollerer Brüste entsteht.

Es ist sehr wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von Brustvergrößerungspillen und -cremes nicht wissenschaftlich belegt ist. Während einige Frauen durch die Verwendung dieser Produkte eine geringfügige Zunahme der Brustgröße oder -festigkeit feststellen können, sind die Ergebnisse im Allgemeinen nicht dramatisch.

Funktionieren Produkte zur Brustvergrößerung wirklich? Lesen Sie unsere Expertenbewertung und erfahren Sie, welche Pille, Creme und welches Gel Ihre Brustlinie auf natürliche Weise verbessern können.

Laut Dr. Zeel Gandhi ist Bockshornklee ein häufiger pflanzlicher Bestandteil, der bei der Herstellung von Arzneimitteln verwendet wird. Es fördert das Wachstum der Brustdrüsen und steigert auf natürliche Weise die Brustgröße.

Warum sollten Sie Consumer Health Digest vertrauen?

Der Consumer Health Digest ist eine Gruppe von Gesundheitsexperten und Dermatologen, die regelmäßig zusammenarbeiten, um die beste Beratung zu bieten. Wir haben die Gesundheits- und Schönheitsprodukte sorgfältig ausgewählt, um Sie dabei zu unterstützen, alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie können also auf uns zählen!

Laut Consumer Health Digest Research & Approved ist unsere beste Wahl insgesamt die ProBreast Plus Brustvergrößerungscreme , eine der besten Cremes zur Brustvergrößerung, die Phytoöstrogene enthält, die das natürliche Brustwachstum und die Brustfestigkeit stimulieren. Wenn Sie eine günstigere Option suchen, die Total Curve Intense Daily Breast Enhancement Therapy sowohl innerlich als auch äußerlich, um Ihre Brüste zu straffen, zu festigen und neu zu formen, um ihnen ein jugendlicheres Aussehen zu verleihen. Kaufen Sie jetzt mit den besten Angeboten und Angeboten

Unsere Top-Tipps ProBreast Plus Brustvergrößerung – Beste Brustwachstumscreme

– Beste Brustwachstumscreme Total Curve Therapy – Beste Brustvergrößerungscreme

– Beste Brustvergrößerungscreme Bravona Forte – Bestes Brustvergrößerungssystem

– Bestes Brustvergrößerungssystem Breast Actives Brustvergrößerungspillen – Die besten Brustwachstumspillen

– Die besten Brustwachstumspillen Gold Bond Ultimate Cream – Beste Brustcreme zur Straffung

– Beste Brustcreme zur Straffung Joellyne Cream – Beste Bruststraffungscreme für schlaffe Brüste

– Beste Bruststraffungscreme für schlaffe Brüste Divine Derriere Cream – Beste Brust- und Gesäßcreme

– Beste Brust- und Gesäßcreme Palmer's Cocoa Cream – Beste Bruststraffungscreme

– Beste Bruststraffungscreme Caramelia Breast Cream – Beste Brustcreme zum Stillen

– Beste Brustcreme zum Stillen Vigority Breast Cream – Beste Brustvergrößerungscreme

– Beste Brustvergrößerungscreme Feg Brustvergrößerungscreme – Beste Brustvergrößerungscreme

– Beste Brustvergrößerungscreme Elaine Perine Push Up – Natürliche Brustvergrößerungscreme

– Natürliche Brustvergrößerungscreme Isosensuals Enhance Cream – Natürliche Brustvergrößerungscreme

– Natürliche Brustvergrößerungscreme Naturaful Brustcreme – Beste Creme zur Bruststraffung und -straffung

– Beste Creme zur Bruststraffung und -straffung Eveline Cosmetics Serum – Bestes Brustvergrößerungsserum

– Bestes Brustvergrößerungsserum Plumpup Breast Cream – Beste Brustvergrößerungscreme

– Beste Brustvergrößerungscreme Miracle Bust Brustvergrößerungspillen – Die besten Brustvergrößerungspillen

– Die besten Brustvergrößerungspillen Bust Bunny Brustpillen – Die besten Pillen zur Brustvergrößerung

– Die besten Pillen zur Brustvergrößerung Bustmaxx Brustvergrößerungsergänzungsmittel – Beste Bruststraffungscreme

Die 19 besten Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung 2025

An diesem Punkt wissen Sie, wie Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung wirken und wie Sie das perfekte Produkt finden. Wir haben eine Vielzahl von Produkten zur Brustvergrößerung bewertet und man kann mit Sicherheit sagen, dass einige davon purer Müll sind, aber es gibt viele Qualitätsprodukte auf dem Markt.

ProBreast Plus Brustvergrößerung | Beste Brustwachstumscreme ProBreast Plus Brustvergrößerung (4,9/5) 3 BEWERTUNGEN $69.99OFFIZIELLE WEBSITE PRODUKT HÖHEPUNKTE Natürliche, sichere Zusammensetzung

Kein Rezept erforderlich

Klinisch erforscht

Positive Bewertungen

100 % Sicherheit Form : Creme

: Creme Menge : 60 ml

: 60 ml Marke : Key Player Limited

: Key Player Limited Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich

: Zweimal täglich Zutaten : Glycerylstearat, Glycin-Sojaöl, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis-Öl

: Glycerylstearat, Glycin-Sojaöl, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis-Öl Verwendung : Bietet Phytoöstrogene, die das Brustwachstum stimulieren

: Bietet Phytoöstrogene, die das Brustwachstum stimulieren Sicherheit : Klinisch erforscht, bewährte Inhaltsstoffe, keine Nebenwirkungen

: Klinisch erforscht, bewährte Inhaltsstoffe, keine Nebenwirkungen Rückerstattungsrichtlinie : 90 Tage

: 90 Tage Firmeninformationen : NA Diese Brustvergrößerungspillen wirken tatsächlich „Ich habe mich immer wegen meiner kleinen Brüste geschämt. Anfangs dachte ich über eine plastische Chirurgie nach, aber auf Anregung einer Freundin entschied ich mich, ProBreast Plus auszuprobieren. Ich probiere die ProBreast Plus-Creme seit 1,5 Monaten aus und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Der einzige Nachteil besteht darin, dass Sie neue BHs kaufen müssen, da die alten anfangen zu schmerzen. Daher empfehle ich ohne zu zögern die ProBreast Plus Brustvergrößerungscreme. Ich war bei solchen Behauptungen immer vorsichtig, aber ich wurde angenehm überrascht. Empfehlen!" – Allen. LESEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGEN BEWERTUNGEN

ProBreast Plus ist eine Kombination aus zwei Produkten: einem Nahrungsergänzungsmittel und einer Creme, die gemeinsam zur Verbesserung der Brustgröße beitragen sollen. ProBreast Plus besteht aus hochwertigen Komponenten wie Phytoöstrogenen, die das Brustwachstum fördern können. Das Nahrungsergänzungsmittel und die Creme sind für die regelmäßige Anwendung konzipiert, um ein sichtbares Brustwachstum zu erzielen. Laut Cosmetic Ingredient Review [1] ist Prunus amygdalus dulcis-Öl, im Volksmund als Süßmandelöl bekannt, ein beliebter feuchtigkeitsspendender und erweichender Inhaltsstoff in Hautpflege- und Kosmetikprodukten und wird zur Verbesserung der Brustgröße und -form verwendet.

Es handelt sich um ein natürliches und sicheres pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel zur Brustvergrößerung. Sie sollten jedoch mit Ihrem Arzt sprechen, bevor Sie Ihrer Routine ein neues Nahrungsergänzungsmittel oder eine neue Creme hinzufügen. Insgesamt ist es wichtig, vor dem Versuch, ein Produkt zur Brustvergrößerung zu verwenden, umfangreiche Untersuchungen durchzuführen und einen Arzt um Rat zu fragen. Suchen Sie nach dem besten Angebot

Total Curve Intensive tägliche Brustvergrößerungstherapie | Beste Brustvergrößerungscreme Total Curve Intensive tägliche Brustvergrößerungstherapie (4,8/5) 455 BEWERTUNGEN $69.95OFFIZIELLE WEBSITE PRODUKT HÖHEPUNKTE Wissenschaftlich bewiesen

Von der FDA zugelassen

Keine Operation erforderlich

100 % Geld-zurück-Garantie

100 % sichere Zahlungen Form : Kapseln

: Kapseln Menge : 60 Kapseln

: 60 Kapseln Marke : Total Curve

: Total Curve Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : 2 Kapseln pro Tag

: 2 Kapseln pro Tag Zutaten : Buchweizenblätter/-blüten, Fenchelsamen, Dong Quai-Wurzel

: Buchweizenblätter/-blüten, Fenchelsamen, Dong Quai-Wurzel Verwendung : Wirkt innerlich und äußerlich, um Ihre Brüste zu straffen und neu zu formen

: Wirkt innerlich und äußerlich, um Ihre Brüste zu straffen und neu zu formen Sicherheit : Kostenloser Versand, Support rund um die Uhr

: Kostenloser Versand, Support rund um die Uhr Rückerstattungsrichtlinie : 67 Tage

: 67 Tage Firmeninformationen : Leading Edge Health Inc (300-1095 McKenzie Ave Victoria, BC, V8P 2L5), Leading Edge Marketing Ltd (171 Arch. Makariou III Ave, Vanezis Business Center, Büro 401, 3027 Limassol, Zypern), + 1-604 -677-5365 Erhöhen Sie die Brustgröße in 1 Woche „Ich verwende seit drei Monaten Total Curve Intense Daily Breast Enhancement Creme und Kapseln. Ich habe ein sehr positives Fazit. Die Brüste sind voller und fester und die Haut ist zarter und verjüngt. Die Büste wurde fester und attraktiver. Aber meine fast sechzig Jahre alten Brüste blieben so schön wie zuvor. Die Brüste sind wahrscheinlich mindestens eine Nummer größer, weil der BH jetzt eng ist und ich einen neuen brauche.“ – Lisa. LESEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGEN BEWERTUNGEN

Total Curve ist ein umfassendes Therapieprogramm zur Brustvergrößerung, das sowohl innerlich als auch äußerlich wirkt und dabei hilft, Ihre Brüste zu straffen und neu zu formen, um ihnen ein jugendlicheres Aussehen zu verleihen. Das Besondere an dem Programm ist, dass es praktische Kapseln und eine Creme kombiniert und es Frauen ermöglicht, ihre Brust auf natürliche und sichere Weise um bis zu 8,4 % zu vergrößern. Es handelt sich um eine zweistufige Therapie, die natürliche Inhaltsstoffe wie Antioxidantien, Phytoöstrogene und verschiedene Kräuterverbindungen verwendet, um das Wachstum des Brustgewebes auf natürliche Weise zu beschleunigen und Frauen einen größeren, volleren und festeren Busen zu verleihen. Laut dem National Institute of Child Health and Human Development [2] ist nicht jeder gute Busen ein Silikonjob;

Es gibt andere Möglichkeiten, die zur Vergrößerung Ihrer Brüste beitragen können. Fenchelsamen enthalten Östrogen. Wenn Sie sie zu Ihrer Ernährung hinzufügen, können Sie dazu beitragen, dass Ihre Brüste größer und schöner erscheinen. Zu den phytoöstrogenhaltigen Kräutern in der Pille gehören Fenchelsamen, Damianablätter, Mariendistel, wilde Yamswurzel, Hopfen, Buchweizenblätter und die Wurzel der Traubensilberkerze. Es handelt sich um eine vollständige Mischung, da sie auch ein Gel enthält, um die Brustvergrößerungskraft des Nahrungsergänzungsmittels zu steigern. Diese Bruststraffungscremes festigen und heben Ihre Brüste dank Volufilin, einer klinisch erprobten Substanz, die das Brustwachstum in etwa zwei Monaten um 8,4 % steigert. Es ist ein Fettstimulans, was bedeutet, dass es das Fettgewebe in Ihren Brüsten dazu anregt, sowohl an Menge als auch an Größe zu wachsen, was zu einem volleren, pralleren Erscheinungsbild der Brust führt. Die zusätzlichen Pillen im Total Curve-System enthalten sorgfältig ausgewählte Kräuter, Antioxidantien, Nährstoffe und Hormonausgleicher, so dass Sie nicht verschiedene Dinge kaufen und selbst herausfinden müssen, wie Sie sie in guten Mengenverhältnissen miteinander mischen können. Suchen Sie nach dem besten Angebot

Bravona Forte | Bestes Brustvergrößerungssystem Bravona Forte (4,8/5) 174 BEWERTUNGEN $69.99OFFIZIELLE WEBSITE PRODUKT HÖHEPUNKTE Alle natürlichen Zutaten

Veganfreundlich

Hergestellt in der EU

Einfach zu verwenden

Keine Nebenwirkungen Form : Nahrungsergänzungsmittel, Creme

: Nahrungsergänzungsmittel, Creme Menge : 60 Kapseln, 50 ml

: 60 Kapseln, 50 ml Marke : Bravona Forte

: Bravona Forte Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : 2 Kapseln täglich, zweimal täglich auftragen

: 2 Kapseln täglich, zweimal täglich auftragen Inhaltsstoffe : Pantothensäure, Vitamin B6, Bockshornkleesamenextrakt, Hyaluronsäure

: Pantothensäure, Vitamin B6, Bockshornkleesamenextrakt, Hyaluronsäure Verwendung : Pflegt die Brüste von innen, stimuliert die Produktion von Kollagen und Elastin

: Pflegt die Brüste von innen, stimuliert die Produktion von Kollagen und Elastin Sicherheit : Alle natürlichen Inhaltsstoffe, vegan, einfach zu verwenden

: Alle natürlichen Inhaltsstoffe, vegan, einfach zu verwenden Rückerstattungsrichtlinie : NA

: NA Firmeninformationen : NA Es klappt!! „Ich habe mehrmals Cremes zur Brustvergrößerung verwendet, aber ohne große Wirkung. Erst die Kombination der Bravona Forte-Creme und des Nahrungsergänzungsmittels brachte mir die Ergebnisse, von denen ich geträumt habe. Ich habe schöne, feste Brüste und fühle mich endlich wie eine echte Frau!“ – Allen LESEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGEN BEWERTUNGEN

Bravona Forte ist ein natürliches zweiteiliges System zur Brustvergrößerung. Die Ergänzungskapseln enthalten Phytoöstrogene und Nährstoffe, die die Wirkung von Östrogen nachahmen, um die Brustgröße innerhalb weniger Wochen sicher um 2–3 Körbchengrößen zu erhöhen. Die Lifting-Creme stimuliert das Wachstum mit pflanzlichen Östrogenen und festigt die Haut gleichzeitig mit kollagenverstärkenden Inhaltsstoffen. Es nährt sowohl von innen als auch von außen und sorgt für vollere, kräftigere Brüste. Die meisten Frauen bemerken Ergebnisse bereits nach zwei Wochen regelmäßiger Anwendung. Beide Produkte sind mit getesteten, natürlichen Verbindungen formuliert, um Sicherheit ohne Nebenwirkungen zu gewährleisten. Bravona Forte bietet eine erschwingliche, wirksame Alternative zu teuren Operationen, indem es die Brüste von innen nährt und die Haut äußerlich glättet. Suchen Sie nach dem besten Angebot

Breast Actives Brustvergrößerungscreme | Beste Brustwachstumscreme Breast Actives Brustvergrößerungscreme (3,3/5) 3 BEWERTUNGEN $66.95AMAZONAS $59.95WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 59 ml

: 59 ml Marke : Breast Actives

: Breast Actives Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich

: Zweimal täglich Zutaten : Pueraria Mirifica-Extrakt, Bockshornklee, Rotklee, Sägepalme und wilde Yamswurzel

: Pueraria Mirifica-Extrakt, Bockshornklee, Rotklee, Sägepalme und wilde Yamswurzel Verwendung : Bietet schnelle Ergebnisse für festere und verbesserte Brüste

: Bietet schnelle Ergebnisse für festere und verbesserte Brüste Sicherheit : 100 % natürliche Creme, FDA-zugelassen,

: 100 % natürliche Creme, FDA-zugelassen, Rückgaberecht : 60 Tage.

: 60 Tage. Firmeninformationen : Gladstonos, 52. Limassol, 3041, Zypern, + 1 (302) 684-6186 . Beste Creme zur Brustvergrößerung "Es ist okay; Nichts hilft deinen Brüsten. Es tut mir Leid; Ich habe jahrelang nach anderen Lösungen gesucht, die funktionieren würden. Die Brustvergrößerungspillen von Breast Actives waren wirkungslos. Sie waren eine Geldverschwendung. Eine Verhütung könnte Ihren Brüsten helfen, zu wachsen, aber rechnen Sie nicht einmal damit. Ich habe mich schließlich einer Brustvergrößerung unterziehen lassen und es war die beste Behandlung, die ich mir je gegeben habe. Sparen Sie einfach Ihr Geld und machen Sie es!“ – Kristyn S. Breast Actives ist eine natürliche Creme zur Brustvergrößerung, die Frauen dabei hilft, vollere, festere und größere Brüste zu bekommen, ohne dass eine Operation erforderlich ist. Es besteht aus einer täglichen Pille und einer natürlichen topischen Lotion, die speziell zur Förderung des Brustgewebewachstums entwickelt wurde. Das Nahrungsergänzungsmittel Breast Actives enthält eine Mischung aus Kräutern, Vitaminen, Mineralien und anderen natürlichen Elementen, die dabei helfen, die Entwicklung des Brustgewebes zu stimulieren und die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern. Nach Angaben des Beacon Health System [3] wurde vermutet, dass Sägepalme antiandrogene Wirkungen haben könnte, die sich möglicherweise auf das Brustgewebe auswirken könnten.

Die Beweise reichen jedoch aus, um die Verwendung zur Brustvergrößerung zu unterstützen. Breast Actives Brustvergrößerungscreme enthält eine starke Kräuterextraktmischung, die dabei hilft, den Brustbereich zu nähren und zu revitalisieren, für ein optimales Brustwachstum.

Die Kombination aus einem täglichen Vitamin und einer topischen Lotion trägt dazu bei, die Größe und Form Ihrer Brüste auf natürliche Weise zu verbessern und gleichzeitig langfristige Ergebnisse zu erzielen. Breast Active Brustvergrößerungspillen sind eine patentierte Kräutermischung aus natürlichen Kräutern. Es hilft bei der Bruststraffung, indem es die Hautstützstruktur revitalisiert. Diese Kräuter sorgen für festere und vollere Brüste, indem sie das Bändernetzwerk im Brustbereich stärken. Breast Active Pills zur Brustvergrößerung stimulieren das Hautgewebe und helfen, die Brustlinie zu straffen. Außerdem verbessert es die Geschmeidigkeit der Brusthaut und macht sie weich und geschmeidig. Diese Pillen sind ein pflanzliches Heilmittel, das sowohl sicher als auch hilfreich bei allen Arten schlaffer Brüste ist. Der Wirkstoff der Pille wirkt so, dass er mit Hilfe von Phytoöstrogenen das hormonelle Gleichgewicht wiederherstellt. Lesen Sie Rezensionen

Gold Bond Ultimate Straffende Creme für Hals und Brust | Beste Brustcreme zur Straffung Gold Bond Ultimate Straffende Creme für Hals und Brust (3,6/5) 109 BEWERTUNGEN $24.78AMAZONAS PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 59 g

: 59 g Marke : Gold Bond

: Gold Bond Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich

: Zweimal täglich Inhaltsstoffe : Glycerin, Dimethicon, Tocopherol (Vitamin E)

: Glycerin, Dimethicon, Tocopherol (Vitamin E) Verwendung : Verbessern Sie die Festigkeit, Textur und Elastizität Ihrer Haut

: Verbessern Sie die Festigkeit, Textur und Elastizität Ihrer Haut Sicherheit : Klinisch getestet, dermatologisch getestet, hypoallergen

: Klinisch getestet, dermatologisch getestet, hypoallergen Rückgaberecht : 30 Tage.

: 30 Tage. Firmeninformationen : Chattem, Inc. PO Box 2219 Chattanooga, TN 37409-0219, +1-866-844-2798 . Funktioniert gut „Ich glaube, dass die Gold Bond Ultimate Neck and Chest Firming Cream von Vorteil ist. Ich lese viel und glaube, dass der Blick nach unten zu einem schlaffen Nacken führt. Es spendet definitiv Feuchtigkeit und hat die Falten gemildert. Mit 75 Jahren hatte ich keine großen Erwartungen, aber ich habe erstaunliche Ergebnisse erlebt. Nein, es ist kein Wunder, aber ich habe einige Unterschiede gesehen. Ich verwende die Gold Bond Ultimate-Creme zweimal täglich, einmal nach dem Bad und einmal vor dem Schlafengehen, wenn ich sie mit einem warmen, feuchten Waschlappen etwa 10–15 Sekunden lang vorbereite. Ich liebe den Duft und er lässt sich leicht verteilen. Es wirkt hervorragend gegen meine Nackenfalten.“ – Michelle C. Die Gold Bond Neck and Chest Firming Cream enthält Hyaluronsäure, die die Haut an Hals und Brust sichtbar strafft und jünger aussehende Haut zum Vorschein bringt. Diese Lösung wirkt auf diesen empfindlichen Bereich und verbessert die Elastizität und Geschmeidigkeit. Diese Körpercreme wurde speziell zur Pflege alternder Haut entwickelt und verfügt über eine Mischung aus lebenswichtigen Komponenten, die langanhaltende Feuchtigkeit spenden. Laut The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology [4] verbesserten 63 Prozent der Menschen, die das aktive Serum und die Creme verwendeten, Falten, Schlaffheit, Dyschromie, Textur und Trockenheit der Halshaut.

Diese einzigartige Kombination aus Dimethicon und Tocopherol (Vitamin E) wirkt zusammen, um Hals und Brust zu straffen und zu straffen. Der Hochleistungs-Straffungskomplex der Gold Bond Neck and Chest Firming Cream-Formel kombiniert Salicylsäure (BHA), Stressreaktionsproteine, Glycerin, Dimethicon, Tocopherol (Vitamin E) und Hyaluronsäure. Zu den Inhaltsstoffen der Creme gehören die Peelingwirkung und die Steigerung der Feuchtigkeit Retention und leiten Feuchtigkeit an die empfindliche Haut an Hals und Brust – wodurch Festigkeit, Textur und Geschmeidigkeit sichtbar verbessert werden.

Lesen Sie Rezensionen

Joellyne Naturals Brustvergrößerungscreme | Beste Bruststraffungscreme für schlaffe Brüste Joellyne Naturals Brustvergrößerungscreme (3,6/5) 201 BEWERTUNGEN $39.99AMAZONAS $39.99WALMART See Also 21 Modelle im Test » Creme Brustvergrößerung » Die Besten (02/25)Brustvergrößerung Creme TEST ✳️ 1 Produkt ist SEHR GUTBreast Enhancement Creams – What Are They?Breast Increase Cream Effectiveness, Safety, and Alternatives PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 120 ml

: 120 ml Marke : Joellyne Naturals

: Joellyne Naturals Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich

: Zweimal täglich Zutaten : Hydrolysiertes Kollagen, Aloe Vera und Avocadoöl

: Hydrolysiertes Kollagen, Aloe Vera und Avocadoöl Verwendung : Heben, straffen und nähren Sie Ihre Brust

: Heben, straffen und nähren Sie Ihre Brust Sicherheit : Klinisch getestet, hergestellt in den USA

: Klinisch getestet, hergestellt in den USA Rückgabebedingungen : NA

: NA Firmeninformationen : NA Bei mir funktioniert es nicht „Ich habe die Brustvergrößerungscreme von Joellyne Naturals gekauft, in der Hoffnung, eine kleine Brustvergrößerung zu erreichen. Es trägt zwar dazu bei, die Haut zu straffen, um sie steifer zu machen, hilft aber nicht bei der Vergrößerung. Der Duft ist leicht und fast nicht vorhanden, was ideal ist, weil ich nicht riechen möchte, als würde ich irgendein Produkt verwenden. Die Creme ist leicht, was wunderbar ist, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendein Produkt zu tragen. Die Creme lässt sich leicht auftragen, hat keine fettige Textur und zieht gut in die Haut ein. Obwohl es mir gefällt, wie sich die Haut dadurch straffer anfühlt, glaube ich nicht, dass dieses Produkt sein Geld wert ist, wenn Sie irgendeine Form von Fülle oder eine Vergrößerung der Brustgröße anstreben.“ – Elisa Mandarim. Die Joellyne Naturals Breast Enhancement Cream ist ein Hautpflegeprodukt, das das Aussehen und die Größe der Brüste verbessern soll. Die Creme enthält eine Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen, die synergetisch wirkt, um das Wachstum, die Festigkeit und die Straffung des Brustgewebes zu steigern. Hydrolysiertes Kollagen fördert die Brustvergrößerung, indem es die Elastizität und Geschmeidigkeit der Haut erhält. Aloe Vera enthält Phytoöstrogene, die Östrogen nachahmen und für das Brustwachstum unerlässlich sind. Avocadoöl spendet Feuchtigkeit und nährt die Haut. Punica granatum und Natriumhyaluronat sind ebenfalls vorhanden. Laut Science Direct [5] kann das Auftragen von Avocadoöl auf diesen Bereich die Brustgröße innerhalb weniger Monate erhöhen;

Allerdings variiert die Wachstumsrate von Frau zu Frau. Öle zur Brustvergrößerung sind aufgrund ihrer Wirksamkeit, Abwesenheit von Nebenwirkungen und ihres Komforts die gebräuchlichsten natürlichen Methoden zur Brustvergrößerung. Punica granatum hilft bei der Vorbeugung und Behandlung von Brusterkrankungen, während Natriumhyaluronat bei der Wiederherstellung der Hautfeuchtigkeit hilft. Diese Creme hat außerdem einen Push-up-Effekt und minimiert Dehnungsstreifen im Brustbereich.

Divine Derriere Brust- und Po-Vergrößerungscreme | Beste Brust- und Gesäßvergrößerungscreme Divine Derriere Brust- und Po-Vergrößerungscreme (3,6/5) 334 BEWERTUNGEN $25.00AMAZONAS $26.90WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 50 ml

: 50 ml Marke : Divine Derriere

: Divine Derriere Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Hydriertes Polyisobuten, Anemarrhena Asphodeloides-Wurzelextrakt

: Hydriertes Polyisobuten, Anemarrhena Asphodeloides-Wurzelextrakt Verwendung : Hilft, die Haut zu straffen und zu glätten

: Hilft, die Haut zu straffen und zu glätten Sicherheit : Klinisch erprobte, pflanzliche Inhaltsstoffe

: Klinisch erprobte, pflanzliche Inhaltsstoffe Rückgaberecht : 60 Tage.

: 60 Tage. Firmeninformationen : Beautiste Brands LLC. Divine Derriere, San Mateo CA 94403 USA, care@divinederriere.com Natürlicher Brustvergrößerer „Ich war zögerlich und skeptisch gegenüber der Divine Derriere Breast and Po Enhancement Cream. Ich bin froh, dass ich das getan habe, denn es hat meine Brüste schnell gestrafft, und genau dafür habe ich es bekommen, nachdem ich mein Baby drei Jahre lang gestillt habe. Ich war auf der Suche nach einem Produkt, das mir dabei helfen würde, meine Brust wieder normal oder einigermaßen normal zu machen. Ich benutze es seit etwa 3 Monaten und sie sind fester und runder und etwas straffer. Ich werde Divine Skin Care weiterhin verwenden, bis ich die gewünschten Ergebnisse erhalte. Ich hätte fast vergessen zu erwähnen, dass das Produkt butterartig und sehr feuchtigkeitsspendend ist und überhaupt nicht fettig.“ – Laura Veliz Die Verbesserungscreme von Divine Derriere enthält nicht-hormonelles Volufiline. Dieser Wirkstoff wird aus Pflanzenextrakten gewonnen und ist zur topischen Anwendung geeignet. Wenn Volufiline an den Zielorten verabreicht wird, stimuliert es die Fettspeicherzellen, was zu einer Vergrößerung des Fettgewebevolumens führt. Bei topischer Anwendung erhöht die Brust- und Po-Vergrößerungscreme von Divine Derriere die Größe und Festigkeit Ihrer Brust, Ihres Gesäßes, Ihrer Hüften und Oberschenkel. Eine Studie von Plastic and Reconstructive Surgery Global Open [6] legt nahe, dass das erste Element Polyisobuten ist, ein hydriertes Öl.

Anemarrhena Asphodeloides-Wurzelextrakt wirkt als lokaler Fettverstärker und wird als ästhetische Therapie für die nicht-chirurgische Brustvergrößerung eingesetzt. Er kombiniert voluminöse und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und ist ein gut verträgliches Produkt. Die topische Creme wird aus einer einzigartigen Mischung biologischer Inhaltsstoffe hergestellt und ist für die tägliche Anwendung geeignet. Volufilin, der Wirkstoff, wird aus den Wurzeln der Pflanzenart Anemarrhena Asphodeloides gewonnen, die in Korea, China und der Mongolei endemisch ist. Beim Auftragen auf die Haut ist Volufilin ein äußerst stabiler, lipidaktivierender Inhaltsstoff, der das Volumen des Fettgewebes vergrößert. Die einzigartige Kombination aus natürlichen Ölextrakten der Creme spendet Feuchtigkeit, strafft und beruhigt die Haut. Die Ölextrakte sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. AMAZONAS

Palmer's Cocoa Butter Formula Bust Cream | Beste Bruststraffungscreme Palmer's Cocoa Butter Formula Bust Cream (3,4/5) 25 BEWERTUNGEN $20.68AMAZONAS $6.90WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 125 g

: 125 g Marke : Palmer

: Palmer Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Kakaobutter, Vitamin E, Kollagen und Elastin, süßes Mandelöl, Arganöl

: Kakaobutter, Vitamin E, Kollagen und Elastin, süßes Mandelöl, Arganöl Verwendung : Strafft, strafft und hilft, das Auftreten von Dehnungsstreifen sichtbar zu reduzieren

: Strafft, strafft und hilft, das Auftreten von Dehnungsstreifen sichtbar zu reduzieren Sicherheit : Hypoallergen, dermatologisch getestet

: Hypoallergen, dermatologisch getestet Rückgabebedingungen : NA.

: NA. Firmeninformationen : ET Browne Drug Co., Inc. PO Box 1613 Englewood Cliffs, NJ 07632 USA, +1-877-725-6377 , info@palmers.com Feuchtigkeitsspendende und butterartige Textur. „Ich habe ziemlich viel Volumen in meinen Brüsten verloren, nachdem ich nach der Geburt meiner Tochter Palmer's Cocoa Butter Formula Bust Cream verwendet habe. Nachdem ich mit früheren Schwangerschaftscremes von Palmer's fantastische Ergebnisse erzielt hatte, beschloss ich, es mit dieser zu versuchen. Ich habe in anderthalb Monaten eine Verbesserung um 60 % festgestellt! Sie haben ihre Sprungkraft und Lebendigkeit zurückgewonnen! Diese Creme hat meine Erwartungen übertroffen. Es funktioniert auch gut als Gesichtscreme! Ich bin zuversichtlich, dass ich dieses Gerät für den Rest meines Lebens kaufen werde!“ – Stephanie Palmer's Cocoa Butter Formula Bust Cream ist eine speziell formulierte Creme, die wie ein Gel aufgetragen wird. Auch nach Schwangerschaft und Gewichtsverlust wird Ihr Brustbereich gestrafft und gestrafft. Die Creme (von der Palmer behauptet, dass sie sich wie ein Gel auftragen lässt) enthält eine Vielzahl üblicher Verbindungen, die in diesen Behandlungen vorkommen, darunter Kakaobutter, Sheabutter und Vitamin E. Laut der National Library of Medicine [7] soll Sheabutter, die reich an Vitamin E ist, dabei helfen, die Haut rund um Ihre Brüste zu straffen und ihnen ein strafferes Aussehen zu verleihen.

Es wurde festgestellt, dass die Verwendung von Vitamin A eine größere Brustgröße fördert. Vitamin E fördert das Brustwachstum, das durch die Verabreichung von Kakaobutter an die Brust unterstützt wird. Das Bio C-ElasteTM – eine Mischung aus Kollagen, Elastin, Centella Asiatic, Süßmandelöl und Arganöl – ist der vorhersehbare „einzigartige“ Bestandteil in all diesen Brustcremes. Palmer's behauptet, dass diese Mischung dazu beitragen würde, die Haut im Brustbereich mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu unterstützen, um so für mehr Spannkraft und Festigkeit zu sorgen. AMAZONAS

Caramelia Brustvergrößerungscreme | Beste Brustcreme zum Stillen Caramelia Brustvergrößerungscreme (3,4/5) 175 BEWERTUNGEN $23.95AMAZONAS $23.95WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 120 ml

: 120 ml Marke : Caramelia

: Caramelia Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Hydrolysiertes Kollagen, Avocadoöl, Granatapfel und Aloe Vera-Extrakte

: Hydrolysiertes Kollagen, Avocadoöl, Granatapfel und Aloe Vera-Extrakte Verwendung : Hilft, Ihr Brustgewebe zu nähren und mit Feuchtigkeit zu versorgen

: Hilft, Ihr Brustgewebe zu nähren und mit Feuchtigkeit zu versorgen Sicherheit : Hergestellt in den USA, gentechnikfrei, gluten- und parabenfrei

: Hergestellt in den USA, gentechnikfrei, gluten- und parabenfrei Rückgabebedingungen : NA.

: NA. Firmeninformationen : NA Gutes Produkt „Caramelia Brustvergrößerungscreme ist fantastisch! Ich bin ehrlich gesagt ein Skeptiker, wenn es um solche Dinge geht, aber ich dachte, dass es sich angesichts des niedrigen Preises lohnen würde, es auszuprobieren. Nachdem ich es nur 8 Tage lang zweimal täglich verwendet hatte, bemerkte ich einen Unterschied. Auch mein Mann bemerkte und schätzte, wie weich sich die Haut anfühlte. Der Duft ist extrem leicht, sodass Sie am Ende nicht wie ein großer Blumentopf riechen werden. Der Grund, warum ich ihm vier von fünf Sternen gegeben habe, ist die Verpackung. Das Auspressen wird schwieriger, wenn etwa 1/4 der Flasche aufgebraucht ist. Da es nicht besonders „benutzerfreundlich“ ist, muss die Flasche aus dickem Kunststoff oder etwas Ähnlichem bestehen.“ – Emma Die Caramelia Brustvergrößerungscreme stärkt und festigt Ihre Brust ohne chirurgischen Eingriff! Diese spezielle Mischung aus hochwertigen, reinen Inhaltsstoffen fördert das Wachstum und versorgt die Brusthaut intensiv mit Feuchtigkeit. Die Inhaltsstoffe der Creme fördern die natürliche Brustvergrößerung und sorgen für langfristige Ergebnisse. Laut einer Studie im Journal of Evidence-based Complementary & Alternative Medicine [8] helfen die Wirkstoffe von Granatapfel und Aloe Vera dabei, Ihre Brüste zu heben und zu straffen, Elastizität und Geschmeidigkeit wiederherzustellen und gleichzeitig Ihre natürlichen Konturen zu stärken.

Seine schnell einziehende Textur nährt und hydratisiert Ihr Brustgewebe und stimuliert gleichzeitig den Östrogenhormonspiegel für vollere, rundere Brüste. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollte Caramelia 4 bis 6 Monate lang angewendet werden. Die Caramelia Brustvergrößerungscreme kombiniert hydrolysiertes Kollagen, Avocadoöl, Granatapfelextrakt und Aloe Vera-Extrakt. Granatapfel spendet Feuchtigkeit und nährt das Brustgewebe, während Aloe Vera den Östrogenspiegel erhöht und Ihre Brüste voller, fester und viel runder macht. Die Creme erhöht außerdem die Durchblutung, macht die Haut geschmeidig und beugt Erschlaffung vor. AMAZONAS

Vigority Brustvergrößerungscreme | Beste Brustvergrößerungscreme Vigority Brustvergrößerungscreme (3,4/5) 25 BEWERTUNGEN $22.49AMAZONAS $22.95WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 120 ml

: 120 ml Marke : Vigority

: Vigority Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Cassia-Fistula-Fruchtextrakt und Sheabutteröl

: Cassia-Fistula-Fruchtextrakt und Sheabutteröl Verwendung : Verleihen Sie der Haut eine jugendliche und strahlende Ausstrahlung

: Verleihen Sie der Haut eine jugendliche und strahlende Ausstrahlung Sicherheit : Hergestellt in den USA, gentechnikfrei, gluten- und parabenfrei

: Hergestellt in den USA, gentechnikfrei, gluten- und parabenfrei Rückgabebedingungen : NA.

: NA. Firmeninformationen : NA Gutes Produkt „Die Produkte waren genau wie versprochen. Ich bin mir sicher, dass ich bessere Ergebnisse erzielen würde, wenn ich die Vigority Breast Enhancement Cream häufiger verwenden würde. Meine Brüste fühlten sich an diesen Tagen fester und praller an und die Creme ließ sie großartig aussehen. Ich habe ein paar Mal keinen BH getragen, während ich ihn benutzte, und ich glaube, er hat gut gehalten. Ich muss einfach wieder loslegen. Ich habe kleine B-Körbchen-Brüste und glaube, wenn ich sie weiterhin benutze, könnte ich sie vielleicht irgendwann zu einem C-Körbchen bringen. Der Geruch ist auch nicht schrecklich; es ist fast wie eine leicht parfümierte Lotion.“ – Rebeca Balbuena Vigority Breast Enhancement Cream ist ein innovatives neues Produkt, das die Größe, Form und Textur Ihrer Brüste verbessert. Dank seiner Bio-Zutaten und der einzigartigen Formel verspricht es, die besten Ergebnisse sicher und erschwinglich zu liefern. Die regelmäßige Anwendung führt in kürzester Zeit zu sichtbaren Ergebnissen und sorgt für größere und fester aussehende Brüste. Eine Studie von Plast Reconstr Surg [9] legt nahe, dass diese Sheabutter die Größe und Form der Brüste vergrößert und sie dadurch größer und straffer macht.

Es hilft, die Brustmuskulatur zu stärken, die Hormone auszugleichen und echtes Brustgewebe zu produzieren, um langfristige Vorteile zu erzielen, insbesondere um schlaffe Haut zu bekämpfen, die durch Schwangerschaft, unerwartete Gewichtsveränderungen und altersbedingte Ausdünnung verursacht wird. Die Vigority Brustvergrößerungscreme unterstützt Sie effizient dabei, die schönen, volleren Brüste zu formen, die Sie sich schon immer gewünscht haben. Die spezielle kollagenreiche Elastinkombination hebt, festigt und nährt Ihre Brüste und ermöglicht Ihnen, flache und schlaffe Brüste dauerhaft zu beseitigen. Die Brustvergrößerungscreme verschafft Ihnen schnell eine attraktive Brust! Diese Brustvergrößerungscreme hat das Potenzial, das natürliche Wachstum Ihrer Brüste erheblich zu unterstützen. Beim Einmassieren in die Brüste tragen die aktiven Komponenten dazu bei, die Durchblutung und Lymphzirkulation im Brustgewebe zu verbessern und so größere, vollere Brüste zu fördern. AMAZONAS

Feg Brustvergrößerungscreme | Beste Brustvergrößerungscreme Feg Brustvergrößerungscreme (3,4/5) 214 BEWERTUNGEN $10.20AMAZONAS $10.20WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 100 g

: 100 g Marke : Feg Breast

: Feg Breast Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Ginseng, Angelika, Nachtkerze, Myrrhe, Grüne Papaya, Pueraria Mirifica.

: Ginseng, Angelika, Nachtkerze, Myrrhe, Grüne Papaya, Pueraria Mirifica. Verwendung : Fördert die Proliferation von Brustzellen, Adipozyten und Histozyten

: Fördert die Proliferation von Brustzellen, Adipozyten und Histozyten Sicherheit : Natürliche Inhaltsstoffe, hergestellt in China

: Natürliche Inhaltsstoffe, hergestellt in China Rückgaberecht : 14 Tage

: 14 Tage Firmeninformationen : order@fegcosmetic.com Gibt ihnen ein gutes Gefühl „Den besten Rezensionen zu Brustvergrößerungscremes zufolge unterschieden sich die Inhaltsstoffe von denen, die ich in den meisten Produkten gesehen hatte, die ich ausprobiert hatte. Deshalb habe ich gezögert. Am zweiten Tag, als ich die Ergebnisse sah, wurde mir das Gegenteil bewiesen. Sehr anregend!!!!! Diese Creme lässt sich leicht einmassieren, bleibt feucht und hat einen angenehmen Duft, der weder mich noch jeden, den ich den ganzen Tag über sehe, aufdringlich ist. Schließlich war ich fest entschlossen, eine ganze Tasse zu erwerben, was mir auch gelang. Ich nahm eine kleine Menge davon und massierte sie etwa eine Minute lang auf jeder Seite ein, morgens und abends. Es ist wirklich seidig und lässt meine Haut wunderbar aussehen und sich wunderbar anfühlen.“ – Dekan Die erstaunliche Brustvergrößerungscreme wird aus natürlichen pflanzlichen Inhaltsstoffen gewonnen, die das Wachstum des Brustgewebes fördern. Die FEG-Brustvergrößerungscreme enthält verschiedene Kräuterextrakte, die die Entwicklung von Brustzellen, Adipozyten und Histozyten fördern können. Sie nimmt mit der Öffnung des Absorptionskanals der Brusthaut und der Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme zu. Es hilft dabei, die Brüste anzuheben, die Brüste zu stärken, die Brüste zu vergrößern, die Hormone auszugleichen und echtes Brustgewebe wachsen zu lassen, um eine langfristige Wirkung zu erzielen. Die Brustvergrößerungscreme von feg enthält hochwertige Chemikalien, die das Körpergewebe verbessern und die Brüste in die gewünschte Größe und Form bringen. Laut einer Studie von Anticancer Research [10] helfen die Wirkstoffe von Granatapfel und Aloe Vera dabei, Ihre Brüste zu heben und zu straffen, Elastizität und Geschmeidigkeit wiederherzustellen und gleichzeitig Ihre natürlichen Konturen zu stärken.

Seine schnell einziehende Textur nährt und hydratisiert Ihr Brustgewebe und stimuliert gleichzeitig den Östrogenhormonspiegel für vollere, rundere Brüste. Sie werden aus wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkstoffen hergestellt und viele Verbraucher haben ihre Nützlichkeit bestätigt. Zahlreiche Bewertungen belegen die schnelle Wirkung dieser Feg-Brustvergrößerungscremes und ihre erschreckend makellosen Ergebnisse. Ihre Erschwinglichkeit gewährleistet bei jedem Kauf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und beweist, dass hochwertige Produkte nicht teuer sein müssen. Die feg-Brustvergrößerungscreme verändert nicht nur die Größe und Form der Brüste, sondern erhöht auch deren Festigkeit, um den Wünschen aller Benutzertypen gerecht zu werden. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und ergänzen Sie Ihre Sammlung um diese herausragenden Brustvergrößerungscremes von feg. Die Bewertungen der Feg-Brustvergrößerungscremes spiegeln eine Vielzahl von Erfahrungen wider, wobei einige Benutzer ihre Zufriedenheit mit der Wirksamkeit des Produkts zum Ausdruck bringen, während andere hinsichtlich der behaupteten Vorteile weiterhin skeptisch bleiben. Verkäufer von Feg-Brustvergrößerungscremes werden überprüft und zugelassen, um sicherzustellen, dass sie alle empfohlenen Standards erfüllen.

AMAZONAS

Elaine Perine Liegestütz | Natürliche Brustvergrößerungscreme Elaine Perine Liegestütz (3,3/5) 451 BEWERTUNGEN $69.00AMAZONAS $69.00WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 150 ml

: 150 ml Marke : Elaine Perine

: Elaine Perine Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Inhaltsstoffe : Dicaprylylether, Glycerin, Cetearylalkohol, Paraffinum Liquidum, Propylenglykol.

: Dicaprylylether, Glycerin, Cetearylalkohol, Paraffinum Liquidum, Propylenglykol. Verwendung : Stimuliert das Zellwachstum der Brustdrüsen

: Stimuliert das Zellwachstum der Brustdrüsen Sicherheit : 100 % vegan, rein natürliche Wirkstoffe, hergestellt in Deutschland

: 100 % vegan, rein natürliche Wirkstoffe, hergestellt in Deutschland Rückgaberecht : 14 Tage

: 14 Tage Firmeninformationen : FMC Digital Inc 108 W 13TH ST Wilmington DE, 19801 302A W. 12th St #317. New York, NY 10014, +1-089-20062970 , info@elaineperine.com Teuer, funktioniert aber konstant „Die Push-Up-Creme von Elaine Perine hat mich völlig überzeugt. Ich habe die Creme ohne große Beschwerden aufgetragen und die Ergebnisse bereits nach wenigen Anwendungen gesehen! Wenn Sie Ihre Brust vergrößern möchten, ist dieses Produkt fantastisch. Dennoch sollten Sie feststellen, dass Ihre Brust fester und höher ist. Nach einer halben Flasche begann ich die Wirkung zu bemerken. Der Geruch ist herrlich und selbst eine kleine Menge zieht gut ein. Der Nachteil ist der Preis, aber dieser ist gut.“ – Manuela Elaine Perine Push-Up Cream enthält eine innovative Methode, die nachweislich den Brustumfang sanft vergrößert. Elaine Perine Push Up (Brustvergrößerungscreme) stimuliert das Wachstum der Brustzellen durch die Anwendung natürlicher Inhaltsstoffe und speichert Flüssigkeiten zwischen und zwischen den Zellen, was zu einer volleren Brust führt! Um Ihre Gesundheit zu gewährleisten, enthält die Zusammensetzung ausschließlich Kräuter- und Pflanzenextrakte. Laut der Studie Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery [11] handelt es sich bei Dicaprylylether und Glycerin um eine Kombination von Inhaltsstoffen, die die Haut glätten, befeuchten und pflegen und gleichzeitig die Haut straffen, sodass die Brüste fester und jugendlicher aussehen.

Diese Brustvergrößerungscreme ist außerdem frei von Tierquälerei und daher eine ausgezeichnete Wahl für jeden Tierliebhaber. Es wurde entwickelt, um eine Bruststraffung, -straffung und -vergrößerung zu ermöglichen, ohne dass eine Operation erforderlich ist. Diese Verbesserungscreme fördert das Wachstum der Zellen in den Brustdrüsen und stärkt sie von innen, was zu einer sofortigen und lang anhaltenden Straffheit führt. Darüber hinaus wird es in Deutschland unter strengen Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien hergestellt, sodass Sie beruhigt einkaufen können. AMAZONAS

Isosensuals Enhance Brustvergrößerungscreme | Natürliche Brustvergrößerungscreme Isosensuals Enhance Brustvergrößerungscreme (3,5/5) 145 BEWERTUNGEN $99.95AMAZONAS $39.95WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 150 ml

: 150 ml Marke : IsoSensuals Enhance

: IsoSensuals Enhance Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Voluplus, Traubenkernöl, süßes Mandelöl, Kokosnussöl, Sojalecithin

: Voluplus, Traubenkernöl, süßes Mandelöl, Kokosnussöl, Sojalecithin Verwendung : Vergrößerung der Brust um bis zu zwei Körbchengrößen

: Vergrößerung der Brust um bis zu zwei Körbchengrößen Sicherheit : Alle natürlichen Inhaltsstoffe. Ohne Hormone und Parabene

: Alle natürlichen Inhaltsstoffe. Ohne Hormone und Parabene Rückgaberecht : 30 Tage

: 30 Tage Firmeninformationen : +1-888-633-9083 info@isosensuals.com Funktioniert wunderbar!! „Ich bin mit der Isosensuals Enhance Brustvergrößerungscreme und den darin enthaltenen Inhaltsstoffen sehr zufrieden. Ich habe beschlossen, eine Rezension zu schreiben, weil ich weiß, dass viele Frauen da draußen solche Dinge verwenden und enttäuscht sind. Um die Vorteile zu bemerken, müssen Sie es mindestens einmal täglich, vorzugsweise zweimal täglich, mit der empfohlenen Massagetechnik anwenden. Die Hauptzutaten, die meiner Meinung nach wirksam sind, sind Traubenkernöl, Mandelöl, eine bestimmte Kokosnussölmischung und Vitamin E. Die Verwendung einer Milchpumpe und pflanzlicher Nahrungsergänzungsmittel ist eine weitere Option, um die Ergebnisse zu beschleunigen. Ich würde diese Creme vor allem als Teil eines umfassenden, ganzheitlichen Brustwachstumsprogramms empfehlen. Viel Spaß beim Wachsen!“ – Torri IsoSensuals ist eine Produktmarke, die Frauen dabei helfen soll, ihre Brüste zu vergrößern. IsoSensuals Enhance ist eine völlig natürliche Brustvergrößerungscreme, die Voluplus enthält, eine bewährte Substanz, die das Brustvolumen und weibliche Rundungen vergrößert. Die Creme enthält Wirkstoffe, die den Feuchtigkeitsgehalt, die Wachstumsfaktoren, den Östrogenspiegel sowie den Blut- und Flüssigkeitsfluss um die Brüste verbessern. Laut der Studie [12] steigerte Soja die pS2-Expression, was auf eine östrogene Wirkung auf die Brust schließen lässt. Sojalecithin-Ergänzungsmittel können dazu beitragen, die Symptome der Menopause zu lindern, indem sie die Vitalität und den Blutdruck bei Frauen in den Wechseljahren steigern, zusätzlich zu ihrem potenziellen Nutzen bei Osteoporose. Der Inhaltsstoff der Isosensuals Enhance Brustvergrößerungscreme wirkt auf natürliche und sichere Weise auf Zellen, die Körperfett halten, was zu einer gesteigerten Brustentwicklung sowie einem straffenden und straffenden Effekt führt. Dieses Produkt wird in einer von der FDA registrierten Einrichtung in den Vereinigten Staaten hergestellt, was zur Aufrechterhaltung hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards beiträgt.

AMAZONAS

Naturaful Brustvergrößerungscreme | Beste Creme zur Bruststraffung und -straffung Natürliche Brustvergrößerungscreme (3,5/5) 17 BEWERTUNGEN $119.00AMAZONAS $140WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 50 ml

: 50 ml Marke : Naturaful

: Naturaful Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Mexikanische wilde Yamswurzel, Mariendistel, Löwenzahnwurzel, Mutterkraut

: Mexikanische wilde Yamswurzel, Mariendistel, Löwenzahnwurzel, Mutterkraut Verwendung : Verbessern Sie die Brustgröße bei Frauen durch Förderung des Wachstums neuer Zellen in den Brustdrüsen

: Verbessern Sie die Brustgröße bei Frauen durch Förderung des Wachstums neuer Zellen in den Brustdrüsen Sicherheit : GMP-zertifiziert, pflanzlicher Inhaltsstoff, kostenloser Versand

: GMP-zertifiziert, pflanzlicher Inhaltsstoff, kostenloser Versand Rückgaberecht : 60 Tage

: 60 Tage Firmeninformationen : 1064 Salk Road Unit 12 Suite 228 Pickering, ON L1W 4B5, +1-877-919-4769 , support@naturaful.com Nicht-chirurgisches Brustvergrößerungsserum „Ich habe die Brustvergrößerungscreme von Naturaful nicht zweimal täglich oder jeden Tag, wie ich sollte, verwendet, aber als ich es tat, waren die Ergebnisse sichtbar. Es funktioniert nicht schnell; Es wird etwa zwei Monate dauern, bis ich einen Unterschied bemerke. Was die Größe angeht, wünschte ich, ich hätte sie gemessen, da ich nicht sicher bin, ob etwas gewachsen ist, weil sie für mich alle gleich aussehen, aber sie haben definitiv zugenommen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Ergebnisse der Verwendung dieses Produkts dauerhaft sind, aber es gab eine Zeit, in der ich aufgehört habe, es zu verwenden, und ich glaube, dass Sie das Produkt weiterhin verwenden müssen, damit sie so bleiben. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, weil ich zurückgegangen bin und erneut mit der Anwendung begonnen habe. Ich möchte größere Brüste, deshalb werde ich dieses Produkt nicht aufgeben, weil es so viel positives Feedback erhalten hat. Wir werden also sehen, wie gut das funktioniert. Wir werden sicherlich versuchen, alle zwei Wochen oder so etwas zu messen. Vielleicht aktualisiere ich.“ – Eugenie Naturaful ist eine natürliche, topische Creme aus botanischen Pflanzen, die die Brustgröße verbessert. Es wurde von über 100.000 Menschen genutzt und vertraut und wurde in zahlreichen Medienkanälen bekannt gemacht. Naturaful ist eine proprietäre Mischung aus mastogenen Kräutern und exotischen Pflanzenextrakten, die nachweislich die Brustgröße bei Frauen verbessert, indem sie das Wachstum neuer Zellen in den Brustdrüsen fördert. Ihr Körper reagiert auf Naturaful auf die gleiche Weise wie auf die Pubertät oder Schwangerschaft, mit dem Wachstum von frischem Drüsengewebe in den Rezeptorbereichen der Brust. Laut Cancer Genomics Proteomics [13] kann der medizinische Bestandteil Diosgenin in der mexikanischen Wildyamswurzel als Vorstufe von Östrogen im Körper angesehen werden, was letztendlich das Brustwachstum fördert. Mariendistelkraut fördert die Milchbildung und macht die Brüste größer und fester. Es wird angenommen, dass die Löwenzahnwurzel das Brustgewebe fördert und es gleichzeitig entgiftet. Die speziell in den USA hergestellte geheime Phyto-Östrogen-Kombination von Naturaful hat Männern und Frauen auf der ganzen Welt zu größeren, festeren Brüsten verholfen. Naturaful und seine Inhaltsstoffe werden in einer GMP-zertifizierten Anlage in den USA hergestellt. Es sind keine schädlichen Nebenwirkungen bekannt. Darüber hinaus hilft Naturaful nachweislich bei Problemen mit PMS, Wechseljahren und Schlaflosigkeit. Es ist auch bekannt, dass es das emotionale Wohlbefinden fördert. AMAZONAS

Eveline Cosmetics Slim Extreme 4D | Bestes Brustvergrößerungsserum Eveline Cosmetics Slim Extreme 4D Bust Enhancing Serum (3,5/5) 19 BEWERTUNGEN $7.00AMAZONAS $8.39WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Serum

: Serum Menge : 50 ml

: 50 ml Marke : Eveline Cosmetics

: Eveline Cosmetics Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Inhaltsstoffe : Volufiline TM, Phytocelltec TM, Pullulan Kigelia Africana, Akazienkollagen, Biohyaluron Complex TM

: Volufiline TM, Phytocelltec TM, Pullulan Kigelia Africana, Akazienkollagen, Biohyaluron Complex TM Verwendung : Verhindert Erschlaffung, verbessert die Mikrozirkulation, festigt und strafft die Haut

: Verhindert Erschlaffung, verbessert die Mikrozirkulation, festigt und strafft die Haut Sicherheit : SSL-Sicherheit, KOSTENLOSER Versand

: SSL-Sicherheit, KOSTENLOSER Versand Rückgaberecht : 30 Tage

: 30 Tage Firmeninformationen : 1870 S Elmhurst Rd Mount Prospect IL 60056 USA, +1-708-499 8055 , sales@tradeexpressusa.com Es funktioniert langsam, aber sicher „Ich war überrascht, als ich Eveline Cosmetics Slim Extreme 4D Bust Enhancing Serum verwendete. Es scheint wirksam zu sein und es riecht herrlich. Ich benutze Eveline Serum seit 3 ​​Wochen. Es verleiht Ihren Brüsten Kraft und Fülle. Allerdings würde ich es Frauen mit riesigen, schweren Brüsten nicht empfehlen. Das einzige Problem, das mir auffällt, ist, dass das Überspringen einer Anwendung definitiv angezeigt wird. Es wäre schön, den Punkt zu erreichen, an dem ich Eveline Serum nur noch mindestens zweimal pro Woche verwenden muss, um die Vorteile beizubehalten.“ – Dani Broadbin Eveline Cosmetics Slim Extreme 4D Intense Bust Volumizing and Lifting Duo-Serum ist eine Pflege, die dank der revolutionären Mesotherapie-Technologie des Anti-Aging-Serums bereits nach der ersten Anwendung für eine Vergrößerung und Festigkeit der Brust sorgt, ohne dass eine invasive chirurgische Behandlung erforderlich ist. Alterungskomplex. Laut dem South African Journal of Botany [14] hat Kigelia africana-Extrakt eine sichtbare straffende und formende Wirkung auf die Brusthaut, verbessert die Elastizität und steigert die Kollagen- und Elastinsynthese. Das PULLULAN-Gewebe regeneriert und verhindert ein Erschlaffen der Haut, fördert die Mikrozirkulation, festigt und strafft die Haut und hebt, strafft und formt die Brust. Kigelia AFRICANA hat eine massive Füll-/Vergrößerungsbüste. ACACIA-Kollagen regt die Hautzellen dazu an, mehr Kollagen zu produzieren. Erzeugt eine nicht wahrnehmbare Mikronetzhaut, die die Brüste anhebt und stützt. Formt die Brustlinie und sorgt für einen schnellen Push-up-Effekt. bioHyaluron COMPLEX Hyaluronsäure dringt tief in die Haut ein, bleibt im Wasser stehen und verbessert die Brustspannung, die Hautfestigkeit und die Elastizität. AMAZONAS

Plumpup Brustvergrößerungscreme Brustvergrößerungscreme | Beste Brustvergrößerungscreme Plumpup Breast Enhancement Cream Brustvergrößerungscreme (3,5/5) 241 BEWERTUNGEN $14.99AMAZONAS $10.00WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Creme

: Creme Menge : 50 g

: 50 g Marke : Eelhoe

: Eelhoe Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Inhaltsstoffe : Grapefruitöl, Jojobasamenöl, Avocadoöl, Natriumhyalurona

: Grapefruitöl, Jojobasamenöl, Avocadoöl, Natriumhyalurona Verwendung : Verbessert das Erschlaffen der Brust und macht die Brüste elastisch

: Verbessert das Erschlaffen der Brust und macht die Brüste elastisch Sicherheit : FDA-Zulassung, positive Bewertungen

: FDA-Zulassung, positive Bewertungen Rückgabebedingungen : NA

: NA Firmeninformationen : NA Brustauffüllende Creme wirkt langsam, aber sicher „Die Brustvergrößerungscreme von Plumpup Breast Enhancement Cream ist genau das, wonach ich gesucht habe. Ich bin mir sicher, dass ich bessere Ergebnisse erzielen würde, wenn ich es häufiger anwenden würde. Meine Brüste fühlten sich an diesen Tagen fester und praller an und die Creme ließ sie großartig aussehen. Ich habe ein paar Mal keinen BH getragen, während ich ihn benutzte, und ich glaube, er hat gut gehalten. Ich muss einfach wieder auf den richtigen Weg kommen; Ich habe kleine B-Körbchenbrüste und glaube, wenn ich sie weiterhin benutze, könnte ich sie vielleicht irgendwann zu einem C-Körbchen bringen. Der Geruch ist auch nicht schrecklich, fast wie eine leicht duftende Lotion:) ” – Jessica Casanova Die Brustvergrößerungscreme von Plumpup wird als Behandlung vermarktet, die die Größe und Attraktivität der Brust verbessern kann. Die Creme enthält natürliche Bestandteile wie Pueraria Mirifica-Wurzelextrakt und ätherisches Rosenöl , die ein gesundes Wachstum des Brustgewebes stimulieren und zur Verbesserung der Brustgröße beitragen, heißt es auf der Website des Herstellers. Nach Angaben der National Library of Medicine [15] wurde vorgeschlagen, dass Avocadoöl und Jojobasamenöl schlaffe und schlaffe Probleme lindern und die Brüste mit verschiedenen Nährstoffen versorgen. Die aktiven ätherischen Öle nähren das Brustgewebe tief, verbessern die Hautelastizität und verleihen Ihren Brüsten eine vollere, festere Form. Die Creme für das Brustwachstum soll wirken, indem sie in die Haut eindringt und das Wachstum des Brustgewebes fördert. Die Brust kann pflegende Inhaltsstoffe effektiv aufnehmen und die sekundäre Brustentwicklung fördern. Brustcreme kann die Umgebung für das Brustwachstum verbessern und die Nährstoffaufnahme erhöhen. Machen Sie die Brüste elastisch und reduzieren Sie das Erschlaffen. Brustcreme kann die Brüste verdichten, Erschlaffung und Schwellung lindern, die Geschmeidigkeit der Brusthaut erhöhen und die Brüste konturieren. AMAZONAS

Miracle Bust Brustvergrößerungspillen | Beste Brustvergrößerungspillen Miracle Bust Brustvergrößerungspillen (3,5/5) 124 BEWERTUNGEN $29.95AMAZONAS $29.95WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Kapseln

: Kapseln Menge : 60 Kapseln

: 60 Kapseln Marke : Apex Legends

: Apex Legends Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Magnesium-Beta-Hydroxybutyrat, Calcium-Beta-Hydroxybutyrat, Gelatine

: Magnesium-Beta-Hydroxybutyrat, Calcium-Beta-Hydroxybutyrat, Gelatine Verwendung : Fördert die Volumenzunahme der Brustmuskulatur

: Fördert die Volumenzunahme der Brustmuskulatur Sicherheit : Hergestellt in den USA, natürliche Inhaltsstoffe,

: Hergestellt in den USA, natürliche Inhaltsstoffe, Rückgabebedingungen : NA

: NA Firmeninformationen : NA Echte Pillen und tolles Produkt „Ich verwende Miracle Bust Brustvergrößerungspillen seit vier Wochen und habe einen leichten Größenunterschied festgestellt. Das Einzige, was mir an den Miracle Bust Pills nicht gefällt, ist, dass sie Kopfschmerzen verursachen, wenn ich nicht genug Wasser trinke, und ich muss etwa 112 Liter trinken, um sie fernzuhalten. Ansonsten sind die Pillen fantastisch. Ich bin ein MTF, der glaubt, dass Schmerz etwas Schönes ist und dass Kopfschmerzen ein kleiner Preis sind, den ich zahlen muss, um das zu erreichen, was ich will. Es dauert 3–4 Monate, um 1–2 Körbchengrößen zuzunehmen. Ich werde diese Pillen die nächsten 6–8 Monate einnehmen. Ich empfehle diese Tabletten jedem, der eine schnelle Brustvergrößerung anstrebt. Ich hoffe, dass dies für alle Damen nützlich war, die diesen Artikel kaufen möchten. ” – Jocelyn Sanchez Miracle Bust ist ein Brustvergrößerungsprodukt, das Ihren Brüsten das Volumen verleiht, das sie für ein optimales Dekolleté benötigen. Es handelt sich um natürliche Brustvergrößerungspillen, die ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Es vergrößert Ihre Brüste sorgfältig und verleiht Ihnen das Aussehen eines vollen Busens. Die Formulierung dieses Nahrungsergänzungsmittels dringt tiefer in das Gewebe ein und stimuliert die Kernmuskulatur des Brustgewebes, wodurch sich Ihre Brüste vergrößern. Es wurde für Frauen entwickelt, die Zentimeter zunehmen und ihre Brustlinie auf natürliche Weise verfeinern möchten, ohne auf kostspielige chirurgische Eingriffe zurückgreifen zu müssen. Es sorgt außerdem für Festigkeit und regeneriert gleichzeitig die Haut des Brustgewebes. Laut Cancer & Metabolism [16] wirkt Beta-Hydroxybutyrat effizient auf Ihre Brüste und vergrößert sie mit der Zeit.

Die richtige Formulierung des Nahrungsergänzungsmittels ermöglicht es, tief in das Gewebe Ihrer Brüste einzudringen. Dies wiederum regt die Volumenzunahme der Brustmuskulatur an, wodurch Ihre Brüste auf natürliche Weise größer und voller werden. Zunächst sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Miracle Bust als wirksamer und sicherer Ersatz für schmerzhafte Injektionen und aufdringliche Operationen vermarktet wird, die manchmal schreckliche Folgen haben können. Dieses natürliche Nahrungsergänzungsmittel zur Brustvergrößerung ist eine wirksame Kombination, die Ihren Körbchen das Volumen verleihen soll, das sie für ein hervorragendes Dekolleté benötigen. Seine rein natürlichen Inhaltsstoffe wirken effizient auf Ihre Brüste und vergrößern sie mit der Zeit. Die richtige Formulierung des Nahrungsergänzungsmittels ermöglicht es, tief in das Gewebe Ihrer Brüste einzudringen. Dies wiederum regt die Volumenzunahme der Brustmuskulatur an, wodurch Ihre Brüste auf natürliche Weise größer und voller werden. Lesen Sie Rezensionen

Bust Bunny Brustvergrößerungspillen | Beste Brustvergrößerungspillen Bust Bunny Brustvergrößerungspillen (3,6/5) 594 BEWERTUNGEN $49.99AMAZONAS PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Kapseln

: Kapseln Menge : 60 Kapseln

: 60 Kapseln Marke : Bust Bunny

: Bust Bunny Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Bockshornklee, wilde Yamswurzel, Vitamin C, Rotklee

: Bockshornklee, wilde Yamswurzel, Vitamin C, Rotklee Verwendung : Fördert das Wachstum von Brustgewebe

: Fördert das Wachstum von Brustgewebe Sicherheit : Hergestellt in den USA, glutenfrei, gentechnikfrei

: Hergestellt in den USA, glutenfrei, gentechnikfrei Rückgaberecht : 0 Tage

: 0 Tage Firmeninformationen : 3635 South Fort Apache Road Suite 200-610, Las Vegas, NV 89147, Sales@BustBunny.com Bestes Produkt „Ich muss sagen, dass ich normalerweise der Typ bin, der sich nicht die Zeit nimmt, Bewertungen abzugeben, aber Bust Bunny Brustvergrößerungspillen haben das für mich geändert! Ich habe die erste Flasche zur Hälfte aufgebraucht und gebe mein Bestes, um die Richtlinien zu befolgen: kein Koffein, viel Wasser und ausreichend Schlaf! Bust Bunny hat sich für mich wirklich sehr verbessert. Meine Natur, meine Haut und, ja, sogar meine Brust. Die Mädchen sind definitiv fester. Es scheint mir bei der Gewichtsabnahme ohne Sport zu helfen, womit ich jahrelang zu kämpfen hatte! Ich habe zwar gelegentlich Ausbrüche, von denen ich glaube, dass sie durch Bust Bunny verursacht werden, aber ich glaube, dass sie verschwinden werden, sobald sich mein Körper vollständig an Bust Bunny gewöhnt hat. Befolgen Sie die Regeln und Sie werden Ergebnisse sehen! Ich weiß, dass ich das habe, und ich fühle mich wie eine bessere Frau, nachdem ich Bust Bunny-Brustvergrößerungspillen eingenommen habe.“ – Frau Young Bust Bunny Brustvergrößerungspillen werden als natürliche Lösung zur Vergrößerung und Festigkeit der Brüste vermarktet. Den Herstellern zufolge wirken die Pillen dadurch, dass sie den Hormonhaushalt ausgleichen, das Wachstum des Brustgewebes fördern und die Blutversorgung der Brüste verbessern. Bust Bunny Brustvergrößerungspillen enthalten eine Mischung aus Kräutern, Vitaminen und Mineralien wie Vitamin C, Bockshornklee, Mönchspfeffer, Leinsamen, Angelica Sinesis und Fenchelsamenextrakt. Es wird angenommen, dass diese Inhaltsstoffe im Körper Östrogenwirkungen hervorrufen, die zur Bildung von Brustgewebe beitragen können. Die Genetik und der Hormonspiegel spielen eine große Rolle bei der Bestimmung der Brustgröße und -form. Laut dem Iranian Red Crescent Medical Journal [17] glauben Forscher, dass Brustdrüsen mehr Schweißdrüsen haben und dass Bockshornklee die Milchproduktion ankurbelt, indem es die Schweißproduktion erhöht.

Bust Bunny enthält Phytoöstrogene (natürlich vorkommende, nicht-hormonelle pflanzliche Östrogene). Diese Phytoöstrogene regen Ihren Körper im Gegensatz zu Brustvergrößerungsbehandlungen dazu an, neues Brustgewebe zu entwickeln. Ihr Körper reagiert auf Bust Bunny auf die gleiche Weise wie auf die Pubertät oder Schwangerschaft, mit dem Wachstum von frischem Drüsengewebe an den Rezeptorstellen der Brust. Die Zutaten von Bust Bunny sind alle natürlich, gentechnikfrei und vegan. Frauen, die unter besonderen Erkrankungen leiden, schwanger sind oder stillen, sollten vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ihren Arzt konsultieren. Lesen Sie Rezensionen

Bustmaxx Nahrungsergänzungsmittel zur Brustvergrößerung | Beste Bruststraffungscreme Brustvergrößerungsergänzungsmittel von Bustmaxx (3,5/5) 1823 BEWERTUNGEN $49.99AMAZONAS $49.99WALMART PRODUKT HÖHEPUNKTE Form : Kapseln

: Kapseln Menge : 60 Kapseln

: 60 Kapseln Marke : Bustmaxx

: Bustmaxx Alter : Erwachsener

: Erwachsener Dosierung : Zweimal täglich.

: Zweimal täglich. Zutaten : Bockshornklee, Sägepalme, Fenchel, wilde Yamswurzel, Dong Quai, Mariendistel

: Bockshornklee, Sägepalme, Fenchel, wilde Yamswurzel, Dong Quai, Mariendistel Verwendung : Brustvergrößerung, Straffung und Straffung schlaffer Brüste

: Brustvergrößerung, Straffung und Straffung schlaffer Brüste Sicherheit : Ohne Zuckerzusatz, glutenfrei, kostenloser Versand

: Ohne Zuckerzusatz, glutenfrei, kostenloser Versand Rückgaberecht : 30 Tage

: 30 Tage Firmeninformationen : BustMaxx, PO Box 669, Bangor, PA 18013, support@bustmaxx.com Gutes Produkt! „Dies ist meine sechste Flasche und ich muss sagen, dass das Bustmaxx-Brustvergrößerungsergänzungsmittel funktioniert! Die Veränderungen sind zwar nicht dramatisch, aber deutlich sichtbar. Nach drei Monaten konnte ich eine sichtbare Entwicklung und Fülle feststellen. Ich würde sagen, dass Sie, wenn Sie Ihre Ziele erreichen, die Bustmaxx-Pille weiterhin jeden Tag einnehmen sollten, um diese aufrechtzuerhalten. Die Pillen sind groß, aber ich hatte keine Probleme mit der Einnahme. Sie haben keinen schrecklichen Geschmack und sind leicht zu trinken. Ich habe weder stark zugenommen noch irgendwelche negativen Nebenwirkungen festgestellt. Ich würde das Brustvergrößerungspräparat Bustmaxx allen Frauen empfehlen! ” – Charish BustMaxx hatte einen großen Einfluss auf Hunderttausende Frauen, die bemerkt haben, wie es ihr Selbstvertrauen und ihre Attraktivität steigern kann. Dieser synergistische Inhaltsstoff ist die wirksamste Formulierung auf dem Markt und wurde entwickelt, um Frauen eine sichere, völlig natürliche Alternative zu größeren, kräftigeren Brüsten ohne riskante und kostspielige Operation zu bieten. Laut dem Journal of Medicinal Plants [18] enthalten Fenchelsamen Östrogen.

Wenn Sie sie zu Ihrer Ernährung hinzufügen, können Sie dazu beitragen, dass Ihre Brüste größer und schöner erscheinen. Bockshornklee für das Brustwachstum und Fenchelsamen haben aufgrund ihrer Phytoöstrogenstruktur galaktoge Eigenschaften und können das Volumen der Muttermilch erhöhen. Eine Brustvergrößerungsoperation kann unglaublich kostspielig und riskant sein. Und nach all den chirurgischen Eingriffen bleiben Ihnen plastisch aussehende Brüste und eine leere Brieftasche übrig. BustMaxx besteht aus einer proprietären Mischung von Chemikalien, die nachweislich die Brust einer Frau vergrößern, indem sie das Wachstum neuer Zellen in den Brustdrüsen fördern, was zu einer natürlichen Brustvergrößerung führt. Lesen Sie Rezensionen

Wie wählt man die besten Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung aus?

Wie oben gezeigt, können diese Produkte nur dann großartige Ergebnisse liefern, wenn Sie sie mit Bedacht auswählen. Wir können nicht erwarten, größere Brüste zu haben, wenn wir ein Produkt kaufen, das ein klassischer Betrug ist.

Mit der wachsenden Beliebtheit rein natürlicher Brustvergrößerungscremes und -pillen kamen viele unzuverlässige Produkte auf den Markt. Ihr Ziel ist es nicht, Ihnen zu größeren Brüsten ohne Operation zu verhelfen, sondern Ihr hart verdientes Geld zu nehmen.

Sie können dieses Problem vermeiden, wenn Sie wissen, was Sie kaufen müssen. Hier sind einige Dinge, die Sie beim Kauf von Produkten zur Brustvergrößerung beachten sollten:

Zutaten

Einige Marken verwenden potenziell gefährliche Chemikalien in den Brustvergrößerungspillen. Diese besten Produkte zur Brustvergrößerung bergen ein hohes Risiko von Nebenwirkungen. Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren, ist eine natürliche Formel die beste Wahl. Achten Sie immer auf bewährte Inhaltsstoffe wie Bockshornkleesamenextrakt, Traubensilberkerzenpulver und Fenchelsamenpulver. Bitte beachten Sie: Nehmen Sie keine natürlichen Nahrungsergänzungsmittel wie mexikanische wilde Yamswurzel, Mariendistel und Löwenzahnwurzel ein, ohne einen Arzt zu konsultieren.

Sicherheit

Seriöse Hersteller bieten in der Regel Qualitätsprodukte an, deren Sicherheit und Wirksamkeit klinisch getestet sind. Ein gutes Zeichen dafür, dass ein Produkt sicher ist, ist, wenn die Inhaltsstoffe und die Formulierung völlig natürlich und von hoher Qualität sind. Produkte, die minderwertige Bestandteile, Chemikalien und andere synthetische Inhaltsstoffe enthalten, verursachen normalerweise eine Reihe von Nebenwirkungen.

Hersteller

Der Ruf einer Marke hinter dem Produkt sagt viel über seine Wirksamkeit und Sicherheit aus. Die Chancen stehen gut, dass ein unzuverlässiges Unternehmen auf magische Weise ein zuverlässiges Produkt entwickelt. Es ist immer nützlich, ein paar Minuten mit der Recherche zu verbringen, die Marke zu googeln und zu sehen, was man herausfinden kann

Geld-Zurück-Garantie

Die Ergebnisse von Brustvergrößerungspillen variieren, genau wie bei anderen Produkten. Ihre Wirksamkeit hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Verwendung (manche Menschen befolgen die Anweisungen nicht). Kunden, die keine Ergebnisse feststellen, sollten eine Rückerstattung erhalten können, einige Marken erlauben dies jedoch nicht. Um Ihre Rechte als Kunde zu schützen, wählen Sie am besten Produkte mit einer Geld-zurück-Garantie

Kundenbewertungen

Das Lesen von Benutzerrezensionen ist eine gute Möglichkeit, festzustellen, ob ein Produkt ein sinnvoller Kauf sein könnte oder nicht. Natürlich müssen Sie die üblichen Fallstricke vermeiden und auf gefälschte Bewertungen hereinfallen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist leicht, sie zu erkennen. Zuverlässige Nutzerbewertungen sehen nicht wie Märchenszenarien aus

Funktionieren Brustvergrößerungspillen?

Brustvergrößerungspillen versorgen den Körper mit Nährstoffen und Verbindungen, die das Wachstum des Brustgewebes fördern sollen. Diese Nahrungsergänzungsmittel enthalten im Allgemeinen eine Mischung aus Kräutern, Vitaminen und Mineralien, die das Brustwachstum unterstützen. Es enthält auch eine Reihe von Kräutern, von denen angenommen wird, dass sie östrogenähnliche Wirkungen im Körper haben, wie zum Beispiel Sägepalme und wilde Yamswurzel.

Die potenziellen Vorteile pflanzlicher Substanzen, sogenannte Phytoöstrogene, für die Brustgesundheit werden von Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln häufig diskutiert. Es ist jedoch nicht sicher, ob Phytoöstrogene das Brustwachstum fördern, und es gibt auch nicht viele Untersuchungen, die den Nutzen dieser Nahrungsergänzungsmittel belegen. Diese Nahrungsergänzungsmittel behaupten oft, dass sie das Wachstum des Brustgewebes stimulieren und die Brust vergrößern. Kräuter, die Phytoöstrogene enthalten, sind wichtige Bestandteile von Nahrungsergänzungsmitteln zur Brustvergrößerung.

„Nahrungsergänzungsmittel allein werden die Brustgröße nicht vergrößern.“ „Kollagenpräparate können jedoch dazu beitragen, die Haut um die Brüste herum zu straffen, wodurch sie kräftiger und weniger schlaff werden.“ sagt Dr. Gasiorowsky .

Einige Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Kräuter geringfügige Auswirkungen auf den Hormonspiegel und die Brustgröße haben könnten. Die Ergebnisse sind jedoch unterschiedlich und es sind weitere Untersuchungen erforderlich. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Nahrungsergänzungsmittel für das Brustwachstum negative Nebenwirkungen haben und mit anderen Medikamenten interagieren können, die Sie einnehmen. Bevor Sie ein Produkt zur Brustvergrößerung verwenden, sollten Sie einen Arzt konsultieren.

Wofür werden Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung verwendet?

Nach Angaben der American Society of Plastic Surgeons [1] nimmt die Zahl plastischer Eingriffe kontinuierlich zu. Im Jahr 2017 wurden in den Vereinigten Staaten 17,5 Millionen chirurgische und minimalinvasive kosmetische Eingriffe durchgeführt. Die Zahl der Verfahren ist im Vergleich zu 2016 um 2 % gestiegen.

Von fast 1,8 Millionen kosmetischen chirurgischen Eingriffen ist die Brustvergrößerung der beliebteste. Tatsächlich wurden im Jahr 2017 300.379 Eingriffe dieser Art durchgeführt, ein Anstieg von 3 % gegenüber 2016.

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich viele Frauen größere, vollere oder festere Brüste wünschen. Sich weiblicher zu fühlen und weiblicher auszusehen, mehr Kleidung zu tragen und wie eine Berühmtheit auszusehen sind nur einige der Gründe, aber laut einer landesweiten Umfrage, die Anfang des Jahres durchgeführt wurde, sind es die häufigsten Gründe, attraktiver auszusehen. Ja, es geht immer noch darum, sich von innen heraus schön zu fühlen.

Auf dem Markt ist eine Creme zur Brustvergrößerung erhältlich, mit der Sie festere, glattere und besser mit Feuchtigkeit versorgte Brüste erhalten. Viele Frauen wünschen sich größere Brüste auf natürlichere Weise, ohne dass eine Operation erforderlich ist. Hier kommen Brustvergrößerungsprodukte ins Spiel. In Form von Pillen, Gelen und Cremes versprechen Brustvergrößerungsprodukte, die Größe und das Volumen zu vergrößern und die Form der Brüste auf natürliche Weise zu verbessern, ohne Einschnitte, Implantate, Narben usw andere Risiken.

Um mehr über das Brustgrößenproblem zu erfahren, werfen wir einen genaueren Blick auf den natürlichen Brustentwicklungsprozess:

Was ist der sicherste Weg, Brüste zu vergrößern?

Eine Brustvergrößerung kann mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden, es ist jedoch wichtig zu wissen, dass keine Methode absolut sicher und vertrauenswürdig ist. Eine Operation ist die erfolgreichste Behandlung zur Brustvergrößerung, birgt jedoch Risiken und mögliche Komplikationen.

Hier sind einige nicht-chirurgische, einigermaßen sichere Methoden zur Verbesserung des Aussehens Ihrer Brüste:

Übungen : Übungen wie Brustdrücken und Liegestütze können dabei helfen, die Muskeln unter den Brüsten zu stärken und zu straffen, sodass sie stärker und größer erscheinen.

: Übungen wie Brustdrücken und Liegestütze können dabei helfen, die Muskeln unter den Brüsten zu stärken und zu straffen, sodass sie stärker und größer erscheinen. Massage : Regelmäßiges Massieren der Brüste kann die Durchblutung verbessern und das Wachstum des Brustgewebes stimulieren. Um Schäden oder Irritationen zu vermeiden, ist es jedoch wichtig, sanfte und sichere Vorgehensweisen anzuwenden.

: Regelmäßiges Massieren der Brüste kann die Durchblutung verbessern und das Wachstum des Brustgewebes stimulieren. Um Schäden oder Irritationen zu vermeiden, ist es jedoch wichtig, sanfte und sichere Vorgehensweisen anzuwenden. Richtig sitzende BHs : Das Tragen eines gut sitzenden BHs kann das Aussehen Ihrer Brüste verbessern, indem er sie anhebt und formt. Um die beste Passform zu erzielen, lassen Sie Ihre Füße von einem Fachmann vermessen.

: Das Tragen eines gut sitzenden BHs kann das Aussehen Ihrer Brüste verbessern, indem er sie anhebt und formt. Um die beste Passform zu erzielen, lassen Sie Ihre Füße von einem Fachmann vermessen. Gesunde Ernährung : Eine ausgewogene und gesunde Ernährung kann die allgemeine Gesundheit verbessern und die Gesundheit und Attraktivität der Brust verbessern.

Wann beginnt das Brustwachstum?

In der Pubertät beginnen sich die Brüste zu entwickeln. Die Brustentwicklung beginnt mit einem kleinen, knopfartigen Knoten unter jeder Brustwarze, der Fett, Milchdrüsen und Gewebe enthält. Dies kann bereits im Alter von 7 Jahren bei einem Mädchen auftreten, kann jedoch aufgrund verschiedener Faktoren wie der Genetik auch viel später auftreten. Anschließend vergrößern sich die Brüste sowie die Brustwarzen und der Warzenhof.

Die Brustentwicklung ist normalerweise abgeschlossen, wenn ein Mädchen dreizehn bis sechzehn Jahre alt ist. Hormone spielen eine sehr wichtige Rolle bei der natürlichen Brustentwicklung. Die wichtigsten beteiligten Hormone sind Östrogen und Progesteron. Ein unzureichender oder zu hoher Spiegel dieser Hormone im Körper kann sich auf die Brustentwicklung und die erwachsene Brustgröße von Frauen auswirken. Es geht davon aus, dass etwa 80 % der Frauen aufgrund eines Mangels an bestimmten Hormonen während der Brustentwicklungsphase unterentwickelte Brüste haben.

Brustvergrößerungspillen und -cremes sind bei Millionen von Frauen auf der ganzen Welt eine bevorzugte Methode zur Brustvergrößerung. Diese Produkte sind einfach anzuwenden und haben eine hohe Erfolgsquote.

Funktionieren Cremes zur Brustvergrößerung?

Bevor wir die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Produkte diskutieren, ist es wichtig, sich mit der normalen Brustentwicklung zu befassen. Je mehr Sie über den Prozess wissen, desto einfacher ist es zu verstehen, wie Brustvergrößerungscremes und -pillen wirken können.

Die Entwicklung der Brüste ist ein wesentlicher Bestandteil der Fortpflanzung einer Frau. Der Prozess findet in verschiedenen Lebensphasen einer Frau statt, beispielsweise vor der Geburt, in der Pubertät und im gebärfähigen Alter. Die Brustbildung beginnt bereits vor der Geburt, also bereits in der Gebärmutter der Mutter.

Der Prozess beginnt mit einer Verdickung im Brustbereich, die als Brustleiste oder Milchfalte bezeichnet wird. Wenn ein kleines Mädchen zur Welt kommt, hat es bereits Brustwarzen und erste Anfänge des Milchgangsystems.

Im Laufe des Lebens einer Frau kommt es zu Brustveränderungen. Wenn ein Mädchen kurz vor der Pubertät steht, beginnen die allerersten sichtbaren Anzeichen einer Brustentwicklung. Das Bindegewebe beginnt sich zu sammeln, wenn die Eierstöcke beginnen, Östrogen zu produzieren. Dadurch werden Ihre Brüste größer.

Wenn der Eisprung und die Menstruation beginnen, reifen die Brüste zusammen mit der Bildung von Sekretdrüsen am Ende der Milchgänge heran. Die Größe der Brüste und die Geschwindigkeit, mit der sie reifen, variieren von Mädchen zu Mädchen. Auch in der Schwangerschaft und in den Wechseljahren verändern sich die Brüste. Sie werden größtenteils durch Hormone gesteuert und ihre Größe hängt von der Menge des Bindegewebes ab.

Je nach Marke und Produkt wirken Nahrungsergänzungsmittel zur Brustvergrößerung auf unterschiedliche Weise. Die meisten Produkte dieser Art wirken, indem sie die Produktion von zusätzlichem Bindegewebe in der Brust reaktivieren oder fördern. Andere Produkte verbessern den Hormonhaushalt im Körper.

Östrogen ist für die Gesundheit jeder Frau unerlässlich und an zahlreichen Prozessen beteiligt. Hormonschwankungen haben negative Auswirkungen auf Ihren gesamten Körper, auch auf Ihre Brüste.

Durch die Verbesserung des Östrogenspiegels können diese Produkte das Brustwachstum stimulieren und die Größe und Menge des Brustgewebes vergrößern. Einige Produkte führen beide Vorgänge gemeinsam mit Hilfe natürlicher Inhaltsstoffe durch.

Leider kann man nicht sagen, dass alle Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung wirken. Manche Produkte sind wirkungslos, kosten aber ein Vermögen. Andere liefern erstaunliche Ergebnisse. Es kommt auf Ihre Fähigkeit an, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu wählen, das Sie nicht enttäuschen wird.

Wenn Sie jemals eine medizinische Frage oder ein Anliegen haben, wenden Sie sich an einen ausgebildeten Arzt.

Was sind die Inhaltsstoffe in Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung?

Pillen und Cremes zur Brustvergrößerung bestehen häufig aus Kräuterextrakten und anderen natürlichen Inhaltsstoffen, die das Brustwachstum fördern sollen.

Sägepalmenextrakt

Sägepalme ist eine Palmenart, die Substanzen enthält, die eine hormonelle Wirkung auf den Körper haben können, beispielsweise das Wachstum des Brustgewebes fördern. [19]

Bockshornklee-Extrakt

Bockshornklee wirkt innerlich und stimuliert auf natürliche Weise die Entwicklung von Brustdrüsen und Brustgewebe. Bockshornkleeextrakt ist ein hervorragendes Heilmittel zur Straffung schlaffer Brüste. Es bekämpft Schäden durch freie Radikale und strafft und glättet die Haut um die Brüste, da es reich an Vitaminen und Antioxidantien ist. [20]

Fenchelsamenextrakt

Fenchel ist ein Kraut, das Verbindungen enthält, die auch eine hormonelle Wirkung auf den Körper haben und das Wachstum des Brustgewebes fördern können. [21]

Wild-Yam-Extrakt

Wilde Yamswurzel ist eine Pflanze, die eine Verbindung namens Diosgenin enthält, von der angenommen wird, dass sie eine hormonelle Wirkung auf den Körper hat und das Wachstum des Brustgewebes fördert. [22]

Dong Quai-Extrakt

Dong Quai ist ein Kraut der traditionellen chinesischen Medizin, von dem angenommen wird, dass es eine hormonelle Wirkung auf den Körper hat und das Wachstum des Brustgewebes fördert. [23]

Mariendistelextrakt

Die Mariendistel ist ein Kraut, von dem angenommen wird, dass es eine hormonelle Wirkung auf den Körper hat und das Wachstum des Brustgewebes fördert. [24]

Rotklee-Extrakt

Rotklee ist ein wichtiger Bestandteil von Produkten zur Brustvergrößerung, da er Isoflavone enthält, von denen angenommen wird, dass sie einen hormonellen Einfluss auf den Körper haben und das Wachstum des Brustgewebes fördern. [25]

Pueraria mirifica-Extrakt

Pueraria mirifica ist ein in Thailand beheimatetes Kraut, von dem angenommen wird, dass es eine hormonelle Wirkung auf den Körper hat und das Wachstum des Brustgewebes fördert. [26]

Produktvergleich

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, finden Sie hier einen kurzen Vergleich unserer Top-Empfehlungen:

ProBreast Plus Brustvergrößerung Total Curve Intensive tägliche Brustvergrößerungstherapie Gold Bond Ultimate Straffende Creme für Hals und Brust Palmer's Cocoa Butter Formula Bust Cream Eveline Cosmetics Slim Extreme 4d Bust Enhancing Serum Bewertung Kosten $69.99 $69.95 $24.78 $20.68 $7.00 Dosierung Zweimal am Tag 2 Kapseln pro Tag Zweimal am Tag Zweimal am Tag Zweimal am Tag Verwendung Bietet Phytoöstrogene, die das Brustwachstum stimulieren Wirkt innerlich und äußerlich, um Ihre Brüste zu straffen und neu zu formen Verbessern Sie die Festigkeit, Textur und Elastizität Ihrer Haut Strafft, strafft und hilft, das Auftreten von Dehnungsstreifen sichtbar zu reduzieren Verhindert Erschlaffung, verbessert die Mikrozirkulation, strafft und strafft die Haut Rückgaberecht 90 Tage 67 Tage 30 Tage N / A 30 Tage Vorteile Klinisch erforscht, bewährte Inhaltsstoffe, keine Nebenwirkungen Kostenloser Versand, 24/7-Support Klinisch getestet, dermatologisch getestet, hypoallergen Hypoallergen, dermatologisch getestet SSL-Sicherheit, KOSTENLOSER Versand Rezension Es funktioniert wie Magie Wow, ich bin beeindruckt! Funktioniert Wellstar Feuchtigkeitsspendende und butterartige Textur Es funktioniert langsam, aber sicher Jetzt einkaufen KAUFE JETZT KAUFE JETZT KAUFE JETZT KAUFE JETZT KAUFE JETZT

Häufig gestellte Fragen

F: Können Produkte zur Bruststraffung und -vergrößerung Ihre Brustgröße erhöhen?

A: Nahrungsergänzungsmittel zur Brustvergrößerung wirken in der Regel dadurch, dass sie die Brustdrüsen reaktivieren oder dazu anregen, zusätzliches Brustgewebe zu produzieren. Einige Produkte werden üblicherweise mit bewährten Kräutern formuliert, die natürliche östrogene Eigenschaften haben, die als Phytoöstrogene .

„Bisher ist nicht klar, ob diese Produkte eine wirksame Alternative zur chirurgischen Brustvergrößerung darstellen. Während ihre Werbung mit herzlichen Erfahrungsberichten Behauptungen aufstellt, gibt es nicht genügend Untersuchungen, um die Wirksamkeit dieser Produkte zu bestimmen.“ sagt Dr. Beverly Fischer

F: Gibt es nicht-chirurgische Optionen für Bruststraffungen?

A: Es gibt nur wenige nicht-chirurgische Verfahren zur Bruststraffung. Aptos-Einfädeln, Caci-Büste, Laser, Thermage, Renuvion/J-Plasma-Gerät, Vampire, Botox, Hautfüller.

Zu Ihrer Information: Eine Bruststraffung hilft, Ihre Brüste zu heben und neu zu formen. Dies kann ohne zusätzliche Vergrößerung Ihrer Brust erfolgen oder mit Implantaten zur Vergrößerung Ihrer Brüste.

F: Wie lange dauert es, bis Brustvergrößerungscremes Ergebnisse zeigen?

A: Einige Cremes geben an, dass sie nach regelmäßiger Anwendung innerhalb weniger Wochen Wirkung zeigen, während es bei anderen möglicherweise länger dauert, bis sichtbare Ergebnisse erzielt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit dieser Cremes unbekannt ist und die Ergebnisse minimal und vorübergehend sein können. Vor der Anwendung dieser erstklassigen Brustvergrößerungscremes sollten Frauen ihren Arzt konsultieren und angemessene Erwartungen hinsichtlich der möglichen Ergebnisse haben. Darüber hinaus sollten sie diese Cremes nicht anstelle einer medizinischen Behandlung von Brustproblemen oder -beschwerden verwenden.

F: Gibt es Nebenwirkungen bei der Verwendung einer Brustvergrößerungscreme?

A: Zu den Nebenwirkungen der Brustvergrößerungscreme gehören Reizungen, Hautausschläge und sogar Brennen. Andere Cremes führen zu einer Straffung der Brüste, wodurch sie ihr weiches Aussehen und Gefühl verlieren. Wenn Sie zu Beginn einer Cremebehandlung ein Kribbeln verspüren, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Die Ärzte fanden heraus, dass die Creme chemische Allergien auslöste, die ihre Hautzellen schädigten und die Form der Brüste dauerhaft veränderten. Das Östrogen in diesen Cremes kann dazu führen, dass sich Wasser im Brustgewebe ansammelt, wodurch es zunächst größer aussieht. Andererseits erhöht die Zugabe von Östrogen zu Ihrem System Ihr Schlaganfallrisiko und wird mit Gebärmutter- und Brustkrebs in Verbindung gebracht.

F: Was ist die sicherste und effektivste Option zur Brustvergrößerung?

A: Die sichersten und effektivsten Optionen zur Brustvergrößerung werden von staatlich geprüften plastischen Chirurgen angeboten.

F: Kann die Geburtenkontrolle die Brustgröße erhöhen?

A: Antibabypillen wirken, indem sie den Hormonspiegel im Körper regulieren, vor allem Progesteron und Östrogen, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Aufgrund der hormonellen Veränderungen, die bei der Einnahme der Antibabypille auftreten, kann es bei manchen Frauen zu einem Brustwachstum kommen. Obwohl gezeigt wurde, dass Östrogen insbesondere das Gewebe im Brustgewebe stimuliert, können Antibabypillen mit höheren Östrogenspiegeln zu einer geringfügigen Vergrößerung der Brust führen. Dieser Anstieg ist jedoch in der Regel minimal oder vorübergehend und die Brustgröße kann sich wieder normalisieren, wenn das Arzneimittel abgesetzt wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Brustgröße größtenteils genetisch bedingt ist und dass hormonelle Veränderungen zwar geringfügige Veränderungen hervorrufen können, jedoch keine zuverlässige oder wirksame Methode zur Brustvergrößerung darstellen.

F: Welche Lebensmittel machen Ihre Brüste größer?

A: Die Brustgröße wird hauptsächlich durch Genetik, Hormone und Körpergewicht reguliert. Lebensmittel, die die Brust vergrößern, wie Sojaprodukte, Leinsamen und Mandeln, enthalten Phytoöstrogene, die die Wirkung von Östrogen im menschlichen Körper nachahmen. Ihr Einfluss auf die Brustgröße ist nicht signifikant und kann von Person zu Person unterschiedlich sein.

Endgültiges Urteil

Heutzutage erfreuen sich Brustvergrößerungspillen zur Vergrößerung der Brust ohne Operation großer Beliebtheit.

Medikamente und Lotionen zur Brustvergrößerung können die Brustgröße erhöhen, allerdings gibt es nur begrenzte wissenschaftliche Daten, die diese Behauptungen stützen. Während einige dieser Produkte pflanzliche Substanzen enthalten, von denen angenommen wird, dass sie die Wirkung von Östrogen imitieren, sind die Ergebnisse oft inkonsistent und unbedeutend. Schließlich ist die Verwendung von Brustvergrößerungspillen oder -cremes eine persönliche Entscheidung, die nach gründlicher Abwägung der potenziellen Vorteile und Gefahren getroffen werden sollte. Bevor Sie eines dieser Produkte verwenden, konsultieren Sie einen Gesundheitsexperten.

Die Auswahl unter Hunderten von Produkten zur Brustvergrößerung, die heute verkauft werden, kann sehr schwierig sein. Es kann schwierig sein, eine Brustvergrößerungscreme zu finden, die tatsächlich funktioniert, da viele verfügbare Produkte mutige Versprechungen über ihre Wirksamkeit machen, ohne unterstützende Daten bereitzustellen. Um sicherzustellen, dass Sie am Ende ein wirksames und sicheres Produkt erhalten, ist eine sorgfältige Recherche von entscheidender Bedeutung. Eine Möglichkeit zu überprüfen, ob ein Produkt gut ist, besteht darin, das Unternehmen oder den Hersteller des Produkts zu untersuchen.

In dem Artikel werden die am besten bewerteten Produkte vorgestellt, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie sich für die Verwendung von Produkten zur Brustvergrößerung entscheiden. Wählen Sie mit Bedacht.

War dieser Artikel hilfreich? ja Nein

Anita DeFrancesco Anita DeFrancesco, MA Modern Sex and Relationship Coach, Gründerin von Tantra Wisdom™ und Kinepathics Emotional Cleansing. Lesen Sie die vollständige Biografie

26 Quellen Wir überprüfen veröffentlichte medizinische Forschungsergebnisse in angesehenen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, um zu unseren Schlussfolgerungen zu einem Produkt oder Gesundheitsthema zu gelangen. Dies gewährleistet den höchsten Standard an wissenschaftlicher Genauigkeit. [1] Geänderte Sicherheitsbewertung von PEGylierten Ölen zur Verwendung in Kosmetika: https://www.cir-safety.org/sites/default/files/pegoil122012final_faa-final%20for%20posting.pdf

[2] Arzneimittel- und Laktationsdatenbank (LactMed®) [Internet]. Bethesda (MD): Nationales Institut für Kindergesundheit und menschliche Entwicklung; 2006–. Fenchel. 15. März 2023. PMID: 30000852. [3] „Natürliche Brustvergrößerung: Funktionieren Nahrungsergänzungsmittel? | Beacon Health System.“ Beacon Health System, 24. April 2023, www.beaconhealthsystem.org/library/faqs/natural-breast-enhancement-do-supplements-work.

[4] Boen M, Alhaddad M, Wu DC, Goldman MP. Eine prospektive doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit einer neuartigen Kombination aus Hyaluronsäureserum und Antioxidanscreme zur Verjüngung des alternden Halses. J Clin Aesthet Dermatol. 2020 Nov;13(11):13-18. Epub 2020, 1. November. PMID: 33282096; PMCID: PMC7716741.

[5] „Avocadoöl – ein Überblick | ScienceDirect Topics.“ 24. April 2023, doi:10.1533/9780857092762.125.

[6] Hedén P, Sarfati I, Clough K, Olenius M, Sellman G, Trevidic P. Sicherheit und Wirksamkeit von stabilisiertem Hyaluronsäuregel zur Brustvergrößerung. Plast Reconstr Surg Glob Open. 7. Jan. 2016;3(12):e575. doi: 10.1097/GOX.0000000000000554. PMID: 26894000; PMCID: PMC4727684.

[7] Khouri RK, Schlenz I, Murphy BJ, Baker TJ. Nicht-chirurgische Brustvergrößerung mithilfe eines externen Weichgewebe-Erweiterungssystems. Plast Reconstr Surg. 2000 Jun;105(7):2500-12; Diskussion 2513-4. doi: 10.1097/00006534-200006000-00032. PMID: 10845308.

[8] Abraham M, Augustine D, Rao RS, Sowmya SV, Haragannavar VC, Nambiar S, Prasad K, Awan KH, Patil S. Natürlich verfügbare Extrakte, die das Fortschreiten des Krebses hemmen: Eine systematische Übersicht. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Okt.;22(4):870-878. doi: 10.1177/2156587217744914. Epub 2017, 11. Dezember. PMID: 29279018; PMCID: PMC5871319.

[9] Khouri RK, Schlenz I, Murphy BJ, Baker TJ. Nicht-chirurgische Brustvergrößerung mithilfe eines externen Weichgewebe-Erweiterungssystems. Plast Reconstr Surg. 2000 Jun;105(7):2500-12; Diskussion 2513-4. doi: 10.1097/00006534-200006000-00032. PMID: 10845308.

[10] Kim, Tae Hun et al. „Ginsengsamenöl hemmt das Wachstum von Östrogenrezeptor-positiven Brustkrebszellen.“ Anticancer Res., vol. 40, nein. 8, 1. August 2020, S. 4529-35, doi:10.21873/anticanres.14458.

[11] Ergebnisse der primären klinischen Studie zur Brustvergrößerung, geschichtet nach chirurgischem Schnitt, anatomischer Platzierung und Art des Implantatgeräts: https://doi.org/10.1016/j.bjps.2013.04.046

[12] EliScholar – Eine digitale Plattform für wissenschaftliches Publizieren in Yale: https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1278&context=ymtdl

[13] Mazzio E, Almalki A, Darling-Reed SF, Soliman KFA. Auswirkungen des Wild-Yam-Wurzelextrakts (Dioscorea villosa) auf das Genexpressionsprofil von dreifach negativen Brustkrebszellen. Krebsgenomik Proteomik. 2021 Nov.-Dez.;18(6):735-755. doi: 10.21873/cgp.20294. PMID: 34697066; PMCID: PMC8569819.

[14] Gomes, MN, et al. „Unterschiedliche Reaktion von Brustkrebszelllinien auf Kigelia africana-, Ximenia caffra- und Mimusops zeyheri-Samenöle.“ S. Afr. J. Bot., vol. 121, 1. März 2019, S. 463-9, doi:10.1016/j.sajb.2018.12.017.

[15] Becker LC, Bergfeld WF, Belsito DV, Klaassen CD, Marks JG Jr, Shank RC, Slaga TJ, Snyder PW; Expertengremium zur Überprüfung kosmetischer Inhaltsstoffe; Andersen FA. Abschlussbericht der Sicherheitsbewertung von Hyaluronsäure, Kaliumhyaluronat und Natriumhyaluronat. Int J Toxicol. 2009 Jul-Aug;28(4 Suppl):5-67. doi: 10.1177/1091581809337738. PMID: 19636067.

[16] Bartmann C, Janaki Raman SR, Flöter J, Schulze A, Bahlke K, Willingstorfer J, Strunz M, Wöckel A, Klement RJ, Kapp M, Djuzenova CS, Otto C, Kämmerer U. Beta-Hydroxybutyrat (3-OHB ) kann den energetischen Phänotyp von Brustkrebszellen beeinflussen, hat jedoch keinen Einfluss auf deren Proliferation und die Reaktion auf Chemotherapie oder Bestrahlung. Krebs-Metabol. 11.06.2018;6:8. doi: 10.1186/s40170-018-0180-9. PMID: 29942509; PMCID: PMC5996481.

[17] Ghasemi V, Kheirkhah M, Vahedi M. Die Wirkung von Kräutertee mit Bockshornkleesamen auf die Anzeichen einer ausreichenden Muttermilch bei iranischen Mädchen. Iran Red Crescent Med J. 2015 Aug 15;17(8):e21848. doi: 10.5812/ircmj.21848. PMID: 26430522; PMCID: PMC4585338.

[18] Ghasemi, V., Kheirkhah, M., Vahedi, M., Darabpour dezdarani, S. & Abed, M. (2018). Vergleichswirkung von Kräutertee mit Bockshornkleesamen und Fenchelsamen auf die Anzeichen einer ausreichenden Muttermilch bei iranischen Säuglingsmädchen im Alter von 0 bis 4 Monaten. Journal of Medicinal Plants, 17(68), 166–174. Abgerufen von https://jmp.ir/article-1-1599-en.html

[19] „Informationen zur Sägepalme | Mount Sinai – New York.“ Mount Sinai Health System, 23. April 2023, www.mountsinai.org/health-library/herb/saw-palmetto.

[20] „Wirkung von Bockshornklee auf die Milchproduktion – Volltextansicht – ClinicalTrials.gov.“ 24. April 2023, Clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00851591.

[21] AL-Sagan, Ahmed A., et al. „Auswirkungen der Ergänzung mit Fenchelsamenpulver auf die Wachstumsleistung, die Schlachtkörpereigenschaften, die Fleischqualität und die wirtschaftliche Effizienz von Broilern unter thermoneutralen und chronischen Hitzestressbedingungen.“ Tiere, Bd. 10, nein. 2, 26. Jan. 2020, S. 206, doi:10.3390/ani10020206.

[22] Aumsuwan P, Khan SI, Khan IA, Avula B, Walker LA, Helferich WG, Katzenellenbogen BS, Dasmahapatra AK. Bewertung des Wurzelextrakts der wilden Yamswurzel (Dioscorea villosa) als potenzielles epigenetisches Mittel in Brustkrebszellen. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2015 Jan;51(1):59-71. doi: 10.1007/s11626-014-9807-5. Epub 23. August 2014. PMID: 25148825.

[23] „Dong Quai.“ Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 22. April 2023, www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/dong-quai.

[24] Rainone, Francine. "Mariendistel." Bin. Fam. Arzt, Bd. 72, nein. 7, 1. Okt. 2005, S. 1285-92, www.aafp.org/pubs/afp/issues/2005/1001/p1285.html.

[25] Oxfeldt M, Dalgaard LB, Risikesan J, Johansen FT, Hansen M. Einfluss von fermentiertem Rotklee-Extrakt auf die Skelettmuskulatur bei Frauen in der frühen Postmenopause: Eine doppelblinde Cross-Over-Studie. Nährstoffe. 23.11.2020;12(11):3587. doi: 10.3390/nu12113587. PMID: 33238442; PMCID: PMC7700192.

[26] Tiyasatkulkovit W, Malaivijitnond S, Charoenphandhu N, Havill LM, Ford AL, VandeBerg JL. Pueraria mirifica-Extrakt und Puerarin steigern die Proliferation und Expression von alkalischer Phosphatase und Typ-I-Kollagen in primären Pavianosteoblasten. Phytomedizin. 15. Okt. 2014;21(12):1498-503. doi: 10.1016/j.phymed.2014.06.019. Epub 28. August 2014. PMID: 25442257; PMCID: PMC4679364.