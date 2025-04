Die besten Wimpernseren für jeden Geschmack, jedes Budget und jedes Bedürfnis (2025)

Wimpernserum-Test: Die 19 besten Produkte für traumhaft schöne Wimpern

Wir lieben Wimpernseren. Warum? Sie sind die ultimative (und natürlichste) Lösung, wenn du brüchige, kurze und geschädigte Wimpern hast. Und die perfekte natürliche Alternative zu künstlichen Wimpern, Wimpernverlängerungen und Co. Denn mal ehrlich: Wimpern sind DER Part, der alles verändern kann, wenn es um Make-up geht. Mit den Wirkstoffen in einem Serum versorgst du deine Lashes mit einer Extraportion Pflege, was sie nachhaltig stärkt und dir dauerhaft mehr Länge und Volumen in den Wimpern verschafft. Doch welches Wimpernserum ist das richtige für mich und welches bewirkt wirklich etwas? Alles, was du über Wimpernseren wissen musst und unsere 19 liebsten Wimpernseren zeigen wir dir nach dem Scrollen!

Editors’ Favourites: Das sind unsere Top 3 der Wimpernseren

Wie funktioniert ein Wimpernserum?

Die Wimpern werden teilweise ganz schön strapaziert. Gründe dafür gibt es leider mehr, als man sich wünscht. Wasserfeste Mascara beispielsweise, die sich oft nur durch Reiben und bestimmte Reinigungsprodukte entfernen lässt, kann eine Ursache dafür sein, dass deine Wimpern häufiger ausfallen. Aber auch Gewohnheiten wie das Tragen einer Schlafmaske in der Nacht oder das Reiben der Augenpartie bei Müdigkeit (auch wenn es sich so gut anfühlt) verursachen Reibung und können dazu führen, dass deine Wimpern vorzeitig abbrechen.

Ein Wimpernserum ist das ideale Mittel dafür, deinen eigenen Wimpern den Boost zu verleihen, den sie verdient haben. Doch wirken alle Wimpernseren gleich? Nicht wirklich. Es gibt einen großen entscheidenden Unterschied, wenn es um die Funktion von Wimpernseren geht – und dieser wird durch folgende zwei verschiedene Stoffe bestimmt:

Wachstumssubstanzen: sind eine synthetische Form der Prostaglandine, also von Gewebshormonen. Diese verlängern die natürliche Wachstumsphase der Wimpern, sprich: Es befinden sich mehr Härchen gleichzeitig im Wachstum und werden dadurch länger, dicker und auch dunkler.

sind eine synthetische Form der Prostaglandine, also von Gewebshormonen. Diese verlängern die natürliche Wachstumsphase der Wimpern, sprich: Es befinden sich mehr Härchen gleichzeitig im Wachstum und werden dadurch länger, dicker und auch dunkler. Pflegesubstanzen: nähren und stärken die Härchen, sodass sie stabiler und vor Bruch geschützt werden.

Wie lange dauert der Lebenszyklus der Wimpern?

Schon gewusst? Allein am oberen Augenlid hast du 100 bis 150 Wimpern, die in drei Reihen verteilt sind. Unten sind es in etwa 100. Doch wie ist eigentlich der Zyklus der Wimpern? Man teilt diesen grob in vier Phasen ein: die aktive Wachstumsphase, die Festigungsphase, die Ruhephase und der Ausstoß. Insgesamt ist dieser Zyklus zwischen zwei und vier Monate lang. Sprich: Deine Wimpern fallen in dieser Zeit aus und wachsen neu nach – je nach Person ist das unterschiedlich.

Welche Inhaltsstoffe haben Wimpernseren?

Wie bereits oben erwähnt, enthalten einige Wimpernseren Inhaltsstoffe, die den Prostaglandinen (Gewebshormonen) ähneln. Wenn du sehr empfindliche Haut bzw. empfindliche Augen hast, solltest du damit allerdings vorsichtig sein, denn sie können unerwünschte Nebenwirkungen zur Folge haben. Das können Juckreiz, Reizungen, Rötungen und Verfärbungen unterm Auge sein. Wenn du also sensibel bist und schnell allergisch reagierst, sieh dir die Inhaltsstoffe des Wimpernserums genau an.

Wenn keine Hormone enthalten sind, sorgen Wirkstoffe wie Peptide, Öle (Rizinusöl oder Arganöl wirken wahre Wunder!) oder Vitamine für den Boost. Ihre Aufgabe: das Abbrechen der Wimpern verhindern und eine gesunde Umgebung für das Wachstum neuer Wimpern schaffen bzw. sie in der Wachstumsphase stärken.

Das richtige Wimpernserum finden

Wie bei so ziemlich allen Beauty-Produkten gilt auch für Wimpernseren: Dein Geschmack und dein Körper entscheiden. Ein gutes Wimpernserum sieht eben nicht für jede:n gleich aus: Während sich manche den sofortigen Effekt wünschen, möchten andere lieber einen langsameren, aber softeren Prozess des Wimpernwachstums erzielen.

Damit du das perfekte Produkt für dich findest, ist wichtig zu wissen: Ist dir wichtig, ob es hormonfrei ist? Möchtest du deine Wimpern langsam, aber effektiv stärken und nähren? Bei der Qual der Wahl stehen wir dir zur Seite – und haben die wichtigsten Eigenschaften aller Favoriten-Seren für dich zusammengefasst.

Die richtige Anwendung – darauf kommt’s an

Dass Wimpern ausfallen, lässt sich tatsächlich nicht komplett vermeiden und ist total normal. Aber deine Wimpern darauf vorbereiten, sie stärken und nähren – das kannst du definitiv tun. Das Wichtigste und die oberste Regel, wenn du anfängst, ein Wimpernserum zu nutzen: Bleib am Ball! Es ist wichtig, dass du das Produkt täglich anwendest (ob ein- oder zweimal pro Tag kommt ganz darauf an, was Hersteller vorgeben). Um es dir ganz einfach zu machen, haben wir in unserer Produktauflistung die Details zur Anwendung des jeweiligen Serums aufgeführt.

Wimpernserum-Test: 19 Produkte im Test & Vergleich

Wimpernseren gibt es viele auf dem Markt – aber welche wirken tatsächlich? Unsere Editors haben verschiedene Produkte getestet und teilen ihre Erfahrungen mit euch.

1. Bestes pflegendes Wimpernserum: “Eyelash Activating Serum” von M2 Beauté

Warum wir es lieben: Längere und dichtere Wimpern verspricht auch das Serum von M2 Beauté. Aber wie soll das funktionieren? Die Kombination macht’s, denn diese besteht aus pflegenden Komponenten und einem Wirkstoffkomplex, der die Haarwurzeln stimuliert und das Wachstum der Wimpern somit fördern soll. Das Ergebnis sollen um bis zu 50 Prozent längere, dichtere und sichtbar gepflegte Wimpern sein.