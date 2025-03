Dilemma: wel of niet doorgaan met CPAP? - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Hallo allemaal, schraalheid in mn neus en om dat te laten genezen, heb ik mn cpap met neusmasker even niet gebruikt. Inmiddels ga ik mn 9e dag in zonder en ik voel werkelijk geen verschil in fitheid dan met gebruik.. Het is niet zo dat ik een hekel aan mn cpap had. was er helemaal aan gewend. Vraag me alleen steeds meer af hoe t met mn slaapapneu is en of ik m nog nodig heb. Ik heb mn leefstijl de laatste paar jaar enorm verbeterd op alle fronten Misschien heeft dat invloed gehad. Ik blijf even zonder slapen en hou in de gaten hoe ik me voel. Dat is de graadmeter denken jullie ook niet ? grt Bas