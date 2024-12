Doom: Mod-Special - Die Shooter-Klassiker neu erleben (2024)

In diesem Artikel Seite 1 Doom-Mod-Special - Workshop und coole Mods für Doom 1 und Doom 2 1.1Doom 1 und Doom 2 vorbereiten 1.2Engine-Umgebung einrichten 1.3Workshop-Video: So moddet ihr die Doom-Klassiker 1.4Darf's ein bisschen mehr sein? - Die Brutal-Doom-Mod 1.5Mods kombinieren 1.6Best of Mods für Doom 1 und 2 1.6.1Doom: One 1.6.2The Adventures of Square 1.6.3Hell on Earth Starter Pack (Complete) 1.6.4Star Wars Doom 1.6.5Requiem 1.6.6Aliens Ultimate Mod 1.6.7Ultimate Simpsons Doom 1.6.8Hunter's Moon 1.6.9Alpha Elements XP (2015 Final version) 1.7Die besten Mods für Doom 1 und 2 im Video Seite 2 Doom-Mod-Special - Die besten Mods für Doom 3 2.1Doom 3 Konfigurationstipp 2.2Doom 3: In Hell - Director's Cut 2.3Doom Reborn 2.4Doom 3 Classic 2.5Prometheus Doom 3 Movie Mod 2.6Grafik und Gameplay pimpen 2.7Die Doom 3 BFG Edition aufbrezeln 2.8Unsere Linksammlung zum Doom-Mod-Special 2.9Die besten Mods für Doom 3 im Video Seite 3 Bildergalerie

Quelle: PC GamesDoom-Mod-Special: Schön gemacht - Sobald ihr die Doom-3-Mod Doom Reborn betretet, entscheidet ihr euch, welchen der beiden klassischen Doom-Teile ihr spielen wollt.Auch für den dritten Teil der id-Shooter-Reihe gibt es haufenweise Community-Inhalte im Internet zu finden. Allerdings müsst ihr hierbei immer prüfen, mit welcher Spielversion eine Doom 3-Mod läuft. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es neben der ursprünglichen Fassung von Doom 3 auch die erweiterte BFG-Edition gibt, die leider bei vielen Mods Zicken macht. Besitzer der Boxed-Fassung sollten vor dem Modden sicherstellen, dass ihr Doom 3 auf die aktuellste Version (1.3.1) gepatcht ist. Installierte Mods für Doom 3 startet ihr in der Regel im Hauptmenü des Spiels. Per Mausklick auf den Menüeintrag "Mods" gelangt ihr in die entsprechende Übersicht und wählt darin die gewünschte Modifikation aus, die ihr zuvor installiert habt.

Doom 3 Konfigurationstipp

Wenn ihr die ursprüngliche Version von Doom 3 in 1080p spielen möchtet, raten wir euch dazu, dafür eine passende Konfigurationsdatei zu erstellen. Legt mit einem Texteditor eine Datei mit dem Namen "autoexec.cfg" an. Darin tragt ihr folgende Zeilen ein:

seta r_mode -1

seta r_aspectRatio x (0 = 4:3, 1 = 16:9, 2 = 16:10)

seta r_customHeight xxxx (zum Beispiel 1080)

seta r_customWidth xxxx (zum Beispiel 1920)

Falls ihr Doom 3 mit Konsolenbefehlen spielen möchtet, tragt ihr in die autoexec-Datei noch die Zeile com_allowconsole 1 ein. Speichert die Datei "autoexec.cfg" in eurem Doom 3-Installationsverzeichnis im Ordner /base ab.

Doom 3: In Hell - Director's Cut

Zweifellos zählt In Hell zu den besten Mods für Doom 3. Modder Steve "Doomi" Kirbst erschuf mit seinem umfangreichen Projekt im Prinzip ein komplett neues Doom 3-Spiel. 19 reguläre und zwei geheime Einzelspieler-Levels sorgen für spannende Unterhaltung. Spielerisch erwartet euch dabei klassische Shooter-Kost: Viele knackige Gegner, etliche Schalterrätsel, linear aufgebaute Levels, schnelle Gefechte und eine Spieldauer von vier bis fünf Stunden sorgen für eine gelungene Atmosphäre in bester Doom 3-Manier. Die Mod-Datei enthält eine eigene Installationsroutine, sodass sich In Hell problemlos ins Spiel einbinden lässt.

Hinweis: Die Mod ist nicht mit der BFG-Edition kompatibel!

Quelle: PC GamesDoom-Mod-Special: In Hell - Director's Cut für Doom 3 bietet erstklassige Shooter-Action.

Doom Reborn

Bei dieser Total Conversion für Doom 3 haben sich die Modder vorgenommen, die Vorgänger Doom 1 und Doom 2 komplett nachzubauen. Eine erste spielbare Pre-Beta-Version erschien zwar schon 2014, doch danach war es längere Zeit still geworden, was den Fortschritt der Mod betraf. Im Januar 2016 veröffentlichte das Team von Modder GameHacKeR die weit fortgeschrittene Version Pre-Beta 1.4. Dank des integrierten Setups geht die Installation kinderleicht von der Hand. Das Leveldesign ist prima gelungen und es macht Spaß, sich durch die klassischen Doom-Maps mit schönerer Grafik zu ballern. Wann eine komplett fertige Version von Doom Reborn erscheint, steht noch nicht fest.

Hinweis: Die Mod ist nicht mit der BFG-Edition kompatibel!

Doom 3 Classic

Ein fertig gestelltes Remake-Projekt des ersten Doom-Teils bietet die Mod Doom 3 Classic. Beim Kartendesign haben sich die Entwickler sehr schön ans Vorbild gehalten und das Ganze mit der typische Doom 3-Optik verpackt. Die aktuellste Fassung der Mod gibt's in einer praktischen Installer-Version, sie läuft sowohl mit der Steam- als auch mit der Boxed-Version.

Hinweis: Die Mod ist nicht mit der BFG-Edition kompatibel!

Prometheus Doom 3 Movie Mod

Quelle: PC GamesDoom-Mod-Special: In der Prometheus Doom 3 Movie Mod spielt ihr den gleichnamigen Sci-Fi-Film Prometheus von Ridley Scott nach.Filmfans, aufgepasst - falls euch der Science-Fiction-Streifen Prometheus von Aliens-Regisseur Ridley Scott aus dem Jahr 2012 gefallen hat, habt ihr mit der Prometheus Doom 3 Movie Mod die Möglichkeit, die Ereignisse des Films nachzuspielen. Modder bladeghost hat dabei viele bekannte Schauplätze der Filmvorlage exakt nachempfunden und mit vielen Details inszeniert. Dazu kommen reichlich vorhandene Skript-Sequenzen, gewürzt mit dem originalen Soundtrack und den englischen Dialogen des Films. Zwar bezeichnet der Mod-Entwickler sein Werk als Tech-Demo, doch das ist weit untertrieben. Die Prometheus-Mod enthält in der aktuellen Version 22 Einzelspieler- und 5 Mehrspielerlevels.

Neben kämpferischer Action gibt es auch einige Nebenaufgaben zu bewältigen. So lassen sich beispielsweise Journaleinträge einsammeln, mit denen ihr zusätzliche Items freischaltet. Zur Installation der Mod entpackt ihr die entsprechende .zip-Datei und kopiert sie in euer Doom 3-Spielverzeichnis. Bei der Mod handelt es sich noch um eine Beta-Version, die aber schon komplett spielbar ist. Je nach Spielweise seid ihr mit der Prometheus Movie Mod gute drei bis fünf Stunden beschäftigt.

Hinweis: Die Mod ist nicht mit der BFG-Edition kompatibel!

Grafik und Gameplay pimpen

Für Doom 3 gibt es zahlreiche, einzeln installierbare Grafik- und Gameplaymods. Am bequemsten ist es jedoch, auf eine Mod-Kompilation zurückzugreifen. Für das klassische Doom 3 empfehlen wir euch Absolute HD Mod in der Version 1.6. Diese fasst 18 Mods in ein Gesamtpaket zusammen, verschlingt dafür aber auch knapp 1,9 GByte Download-Volumen. Praktischerweise bekommt ihr die Mod gleich als Installer-Version geliefert.

Hinweis: Die Mod ist nicht mit der BFG-Edition kompatibel!

Quelle: PC GamesDoom-Mod-Special: Grafikvergleich - Doom 3 mit Absolute HD 1.6Achtung: Diese Mod-Sammlung editiert auch einige Gampelay-Elemente, beispielsweise das KI-Verhalten der Gegner oder die Animationen beim Waffen-Handling. Wer das nicht möchte, kann sich einen passenden Gameplay-Fix zur Absolute HD Mod downloaden. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Mod-Kompilation mit jeder Rechnerkonfiguration reibungslos funktioniert, je nach PC kann es zu Grafikfehlern kommen. Besonders die in der Sammlung enthaltene Sikkmod ermöglicht allein schon Dutzende verschiedenster Grafikeinstellungen. Daher empfehlen wir euch, vor dem Ausprobieren der Mod eine Sicherheitskopie eurer unveränderten Doom 3-Version anzufertigen.

Die Doom 3 BFG Edition aufbrezeln

Wer die Doom 3 BFG Edition besitzt, bekommt mit der Grafikmod Doom 3 BFG Hi Def ein knapp

3 GByte großes Paket geschnürt. Der Download lohnt sich unserer Meinung nach aber nach definitiv, da das Paket für eine deutlich bessere Optik in Sachen Texturen und Beleuchtung sorgt.

Quelle: PC GamesDoom-Mod-Special: Grafikvergleich - Doom 3 BFG mit Hi-Def-Mod

Unsere Linksammlung zum Doom-Mod-Special

Hinweis: Auf der hier verlinkten Modseite www.moddb.com ist unter Umständen eine Registrierung nötig, um sich größere Mod-Dateien downzuloaden. Die Registrierung und die Nutzung der Mod-Seite ist aber kostenlos.

Enginetools für Doom 1 und Doom 2

GZDoom: Die jeweils neueste Version steht immer ganz oben auf der Liste

Zandronum: Benutzt am besten die Installer-Version

Grafische Verbesserungen für Doom 1 und Doom 2

Bessere Texturen

High-Res-Schrift

Hübschere Sprites

Interface-Mod (Doomvisor)

Conversion-, Gameplay- und Kartenmods für Doom 1 und Doom 2

Aliens Ultimate Mod

Alpha Elements XP (2015 Final Version)

Brutal Doom

Doom: One

Doom 2: 20th Anniversary Map Pack

Hell on Earth Starter Pack (Complete)

Hunter's Moon

Requiem

Star Wars Doom

The Adventures of Square, Episode 1

Ultimate Simpsons Mod

Mods für Doom 3

Doom 3 Absoulute HD 1.6

Doom 3 Absoulute HD 1.6 Gameplay Fix

Doom 3 BFG Hi Def

Doom 3 Classic Doom

Doom 3: In Hell - Director's Cut

Doom Reborn

Prometheus Doom 3 Movie Mod

Prometheus Doom 3 Movie Mod Patch

Verschiedene Mod-Seiten zu Doom

Doomworld

Doom Wad Reviews

Doom Wad Station

Mod-Database für Doom 1

Mod-Database für Doom 2

Mod-Database für Doom 3

Wir wünschen euch viel Spaß beim Modden der Doom-Klassiker. Wenn ihr selber noch Mod-Empfehlungen oder Ergänzungen parat habt, die ihr Doom-Spielern ans Herz legen möchtet, schreibt sie in den Kommentarbereich.

Mehr zum neuen Doom von Bethesda findet ihr natürlich auf unserer aktuellen Doom-Themenseite. Mod-Fans dürften sich vor allem über den im neuen Doom enthaltenen Snapmap-Editor freuen. Die beiden Bonus-Vollversionen Doom 1 und Doom 2 findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe PC Games 02/16, die ganz im Zeichen von Doom steht, mit fetter Titelstory zum Bethesda-Shooter und mit coolem Doom-Poster.

Die besten Mods für Doom 3 im Video

06:51

Doom: Mod-Special - Die besten Mods für Doom 3

Bildergalerie

