DSM plant neue Produktionsstätte für Bovaer® in Dalry, Schottland | DSM (2025)

Heerlen, NL, 09. Nov. 2021 07:01 CEST

Royal DSM, ein globales, zweckorientiertes, wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, das in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Biowissenschaften tätig ist, gibt heute auf der COP26 in Glasgow bekannt, dass es plant, mit Unterstützung von Scottish Enterprise an seinem bestehenden Standort in Dalry, Schottland, eine neue Anlage zu errichten, um die Produktionskapazität für seinen neuartigen, methanreduzierenden Futtermittelzusatz für Wiederkäuer in großem Maßstab zu erhöhen. Wie der Erste Minister Schottlands bei der Bekanntgabe betonte, bietet Schottland ein freundliches und unterstützendes Umfeld für Innovation und Produktion und ist führend auf dem Weg in eine Netto-Null-Zukunft.

Die Verringerung der Methanemissionen ist von entscheidender Bedeutung für das Erreichen des Ziels des Pariser Abkommens, die Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, zumal die erwärmende Wirkung von Methan von kürzerer Dauer und viel stärker ist als die von Kohlendioxid. Daher wird sich die Beseitigung von Methan sofort auszahlen. Experten haben auf der COP26 betont, dass eine zusätzliche Konzentration auf die Verringerung der Methanemissionen große Auswirkungen haben kann, was auch in der kürzlich angekündigten globalen Verpflichtung zum Ausdruck kommt, die Methanemissionen bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Von Kühen wird unter anderem Methan emittiert - über 50 % der Emissionen aus der Milchproduktion entstehen in Form von Methanemissionen aus dem Darm. Bovaer® ist ein Futtermittelzusatzstoff für Kühe, der die Methanemissionen im Darm von Wiederkäuern dauerhaft um etwa 30 % reduziert. Die Entwicklung von Bovaer® dauerte über 10 Jahre, umfasste 45 Feldversuche in 13 Ländern auf 4 Kontinenten und mehr als 48 von Experten begutachtete Studien, die in unabhängigen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

Anfang September 2021 erhielt DSM in Brasilien und Chile die vollständigen Zulassungen für seinen Futtermittelzusatzstoff Bovaer®. DSM verfügt über erste kommerzielle Produktmengen für die kurzfristige Marktentwicklung. Um sich auf eine weitere Vergrößerung in den nächsten Jahren vorzubereiten, wurde mit der Planung einer neuen Großanlage in Dalry begonnen, die im Laufe des Jahres 2025 in Betrieb genommen werden soll. Die Produktionsstätte von DSM in Dalry ist seit über 60 Jahren in Betrieb und produziert hochwertige Mikronährstoffe. Der Standort ist der einzige westliche Produzent von Vitamin C.

Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze, Co-CEOs von DSM, kommentierten:"Zunächst einmal freuen wir uns über die Unterstützung der schottischen Regierung für den Ausbau unserer Produktionskapazitäten für Bovaer®, insbesondere im Rahmen der COP26, wo die Bedeutung schneller Klimaschutzmaßnahmen durch die Reduzierung von Methanemissionen erneut betont wird. Wir freuen uns darauf, eine wissenschaftlich nachgewiesene wirksame Lösung für das Problem der Methanemissionen in der Landwirtschaft anbieten zu können. Da Lebensmittelsysteme und Klimakrise untrennbar miteinander verbunden sind, ist es von zentraler Bedeutung, dass die Herausforderung einer nachhaltigen Tierhaltung für einen gesunden Planeten annimmt."

Nicola Sturgeon, Erste Ministerin von Schottland, sagte dazu: "Methanreduzierende Futtermittelzusatzstoffe sind ein entscheidender Teil der Lösungen, die der Agrarsektor einsetzen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Diese Investition in Höhe von mehreren Millionen Pfund macht Schottland zur Heimat dieses innovativen Produkts und unterstreicht, dass Schottland bei der Verwirklichung einer Netto-Null-Zukunft eine Vorreiterrolle spielt".

Die Geschäftsführerin von Scottish Enterprise, Linda Hanna, fügte hinzu: "Das Projekt Bovaer® von Royal DSM hat das Potenzial, die weltweiten Netto-Null-Ambitionen entscheidend zu verändern, und ich freue mich, dass Schottland als idealer Standort für dieses Projekt ausgewählt wurde. Gemeinsam mit unseren Partnern hat Scottish Enterprise eng mit Royal DSM zusammengearbeitet, um eine enge Beziehung aufzubauen und Unterstützung bei der Wahl von Dalry als Zielstandort für diese globale Produktionsmöglichkeit zu leisten. Da wir eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung unterstützen, ist diese Investition von Royal DSM ein echter Impuls für die schottische Wirtschaft. Es unterstreicht auch die Botschaft, die wir der Welt vermitteln wollen: Schottland ist offen für Unternehmen".

DSM hat kürzlich eine Reihe neuer quantifizierbarer Verpflichtungen auf den Weg gebracht, die darauf abzielen, bis 2030 dringende gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie die Welt Lebensmittel produziert und konsumiert, anzugehen: Food System Commitments. Diese Verpflichtungen beziehen sich auf drei Bereiche, in denen das Unternehmen glaubt, gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern die größte positive Wirkung erzielen zu können: Gesundheit für die Menschen, Gesundheit für den Planeten und Gesunde Lebensgrundlagen. Eine der Verpflichtungen von DSM besteht darin, bis 2030 eine zweistellige Reduzierung der Emissionen aus der Tierhaltung zu ermöglichen. DSM kann dazu beitragen, die Emissionen von landwirtschaftlichen Betrieben erheblich zu reduzieren, indem es das Futter verändert, das die Tiere täglich fressen. Bovaer® ist ein Paradebeispiel dafür: Ein Viertel Teelöffel pro Kuh und Tag reduziert die Methanemissionen im Darm dauerhaft um etwa 30 % und ermöglicht so eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 10-12 % pro Kilo Milch.