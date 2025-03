Eagle Creek Pack-It Reveal Hanging Toiletry Kit - black | bol (2025)

Een weekendje weg? In deze handige toilettas passen moeiteloos al je toiletspullen.

Met elastische ritszakken en is handwasbaar en waterbestendig.

Deze toillettas beschikt over een praktische haak daarmee kan hij overal worden geplaatst, of het nu aan de scheidingswand op de camping is of aan de wand van de douche in de hotelkamer. Zo zijn je verzorgingsproducten niet alleen binnen handbereik, maar ook beschermd tegen vuil en vocht.

Kenmerken:

- Liggend of hangend, deze toilettas kan op verschillende manieren worden gebruikt

- Talrijke elastische zakken en compartimenten met ritssluiting houden uw toiletartikelen geordend en netjes

- De toilettas is waterafstotend en wasbaar

- Het is uitgerust met een stevige haak om op te hangen en een handvat voor eenvoudig gebruik

- De ritsen zijn voorzien van stoer lussen voor het gemakkelijk openen

- De toilettas is gemaakt van een duurzame 300D polystof die 100% gerecycled is en bluesign-gecertificeerd