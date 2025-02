EMP | Music, Movie, TV & Gaming Merch | Alternative Clothing (2025)

Kerstmis is waarschijnlijk de gekste tijd van het jaar: plotseling is het volkomen legitiem om op één dag evenveel snoep te eten als het hele jaar door. Je doorzoekt je grofvuil naar mogelijke cadeaus voor onbeminde familieleden en denkt na over wat je dit jaar moet doen met het lelijke paar sokken dat je zoals elk jaar van oma cadeau krijgt. Nou ja, hoe dan ook, een "speciale" tijd als Kerstmis vraagt om een even speciale garderobe. Daarom vindt u in ons assortiment tal van lelijke kersttruien om u klaar te stomen voor de feestdagen.

Waarom jij ook een kersttrui nodig hebt

Tuurlijk, je zou gewoon elke dag hetzelfde kunnen dragen met Kerstmis. Maar als u de kans krijgt om een metalen kersttrui met kitscherige breisels en leuke kerstmotieven te dragen, moet u die kans grijpen.

Je vraagt je af waarom? Het is simpel. Met een grappige kersttrui verspreid je een goed humeur en laat je zien dat je jezelf en de feestdagen niet al te serieus neemt. Bovendien toveren de warme truien met de kleurrijke patronen een glimlach op de gezichten van de mensen om u heen - zelfs wanneer het kerstgebraad weer eens verkoold is, de kerstboom in brand staat en uw kat de dure versieringen aan het opeten is.

Of wat dacht je van een leuk lelijke kersttruien feestje? De trend uit de VS slaat ook in dit land meer en meer aan. Veel mensen vieren feest met grappige kersttruien, veel versieringen en een beetje kerstpunch: als dat geen goede manier is om jezelf af te leiden van het feit dat je weer eens geen cent te makken hebt voor cadeautjes. Lelijke truien maken Kerstmis in vele opzichten nog mooier en zijn onmisbaar voor al wie van decoratieve motieven houdt en tijdens de feestdagen een flinke portie plezier niet wil missen.

Zoveel kersttruien! - Hoe vind je de juiste!

Om ervoor te zorgen dat u de kersttruien vindt die perfect bij uw smaak passen, hebben wij ons assortiment in de loop der jaren voortdurend uitgebreid. Voor uw perfecte verschijning onder de kerstboom moet u dus even de tijd nemen om onze verschillende kersttruiendessins te leren kennen. Als u bijvoorbeeld een gepassioneerd liefhebber van stripboeken bent, zou u snel verliefd kunnen worden op een kersttrui in Rick and Morty-stijl. Misschien hou je ook van Marvel? Dan zul je blij zijn te weten dat je het kunt laten zien met Venom op je trui! Wanneer u op zoek bent naar uw coole kersttrui, moet u rekening houden met uw persoonlijke voorkeuren voor karakters en ontwerpen. Op die manier bent u er zeker van een product te vinden dat een glimlach op het gezicht van u, uw gasten en uw familie tovert. Als je je goed voelt, voel je de "magie van Kerstmis" des te beter.

Een kersttrui voor het hele gezin

Staat de jaarlijkse foto voor de kerstkaart weer voor de deur? Dan heb je zeker nog de juiste outfit voor jou en je dierbaren nodig? Maar maak je geen zorgen, wij helpen graag. Want onze kersttruien bieden de kerstlook voor het hele gezin. Mooie kersttruien voor dames, heren en kinderen kun je bij ons vinden met veel verschillende motieven en je kunt ze net op tijd voor de kerstperiode naar je huis laten sturen. Rudolf staat klaar om de pakketbezorger de weg te wijzen ...

Waarom zijn xmas truien zo comfortabel?

Zodat je trui voor Kerstmis ook echt goed zit, worden verschillende materialen gebruikt. Je vindt er vaak katoen, dat bijzonder zacht en huidvriendelijk aanvoelt. Maar ook polyacryl is populair, omdat de synthetische vezels uitstekend geverfd kunnen worden en je extra warm houden. Xmas truien bieden rijke kleuren en een geweldig draagcomfort. Waar wacht je nog op? De adventsperiode komt altijd zo plotseling. Kleed je nu al in de look die jouw Kerstmis speciaal maakt ...

Goedkope kleding in de kersttrui sale

Houd je echt van de oversized-stijl? Of geef je de voorkeur aan een strakkere pasvorm? In onze online winkel kun je kiezen uit een kerstwaardige selectie truien en precies de maat bestellen die bij jou past. En omdat truien altijd in zijn, krijg je ze in de kersttrui uitverkoop niet alleen met coole motieven, maar ook sterk afgeprijsd. Zo bespaar je – dat is de kerstlook!

Kersttruien en hun perfecte gelegenheden

Benieuwd naar welke gelegenheden je zelfs een leuke kersttrui kunt dragen? Maak je geen zorgen. Deze speciale kledingstukken zijn er zeker in geslaagd om de harten van veel mensen te veroveren. Als je een kersttrui draagt - vooral in verband met familiefeesten - hoef je dus niet bang te zijn dat opa en oma je de wenkbrauwen fronsen. Er zijn zelfs veel liefhebbers van deze speciale kledingstukken die nu de coole kersttruien dragen naar kantoor of wanneer zij naar de kerstmis gaan. Kortom, zolang u zich prettig voelt in uw rendier of ander kerstmotief, is er niets dat de "Stille Nacht, Heilige Nacht" magie in de weg staat. Natuurlijk kunt u de topjes ook aanvullen met andere accessoires. Niemand heeft ooit gezegd dat het feest van de liefde niet individueel en ongewoon kon zijn! U beslist hoe u uw feest wilt uitdrukken.

Met de Funny Christmas Sweater ben je zeker van een goed humeur onder de boom

Wie zei dat er niet hartelijk gelachen mag worden op het feest van de liefde? Ook als je wilt dat je Ugly Xmas Sweater in dit opzicht een echte blikvanger is, hebben wij de juiste aanbiedingen voor je.

Of je nu zin hebt in Freddie Krueger met de woorden "Hij weet wanneer je slaapt" of in een teckel met rendierhoorns: Met de lelijke kersttruien uit onze online shop is er aan plezier zeker geen gebrek.

Als je in het algemeen wat warme kleding aan je garderobe wilt toevoegen, kijk dan eens naar onze categorie "Hoodies".

Waar komt de traditie van de kersttrui vandaan?

Veel mensen gaan ervan uit dat het succesverhaal van de lelijke kersttrui in Groot-Brittannië te vinden is. Omdat: het hier in de jaren '80 voor het eerst op TV werd vertoond. Toen al was duidelijk dat de presentatoren die dit kledingstuk droegen, zichzelf niet al te serieus namen en graag op deze manier met het opvallende kledingstuk speelden. Dit ontwikkelde zich al snel tot een trend die - zoals te zien was in het vorige Bridget Jones voorbeeld - zelfs de bioscoop haalde. Duitsland en vele andere landen ontsnapten niet aan de magie van de kersttrui. Intussen heeft het kledingstuk zelfs een eigen dag gekregen, vlak voor Kerstmis. Wanneer zou een betere gelegenheid zijn om het kledingstuk te dragen dan juist dan?

Welke soorten kersttruien zijn er?

Er zijn nu grappige, coole, familie en vele andere soorten kersttruien. In grote maten, speciaal voor mannen, met schattige, kitscherige of met enge motieven: bij ons vindt u uw lelijke kersttrui of -trui die u gemakkelijk online kunt kopen! Wij hebben kersttruien voor mannen en vrouwen, Star Wars kersttruien en Disney kersttruien. Neem dus even de tijd om onze selectie te leren kennen! Ons assortiment is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u zich tijdens de feestdagen geen zorgen hoeft te maken over uw "perfecte" garderobe.

Ontdek ook onze lelijke kersttruien voor dames en heren:

● Kersttrui Heren

● Kersttrui Dames

Metalen Kersttrui voor muziek- en entertainmentfans

Bij EMP vind je niet alleen de gebruikelijke lelijke kersttruien met grappige kerstmotieven en iconische gebreide patronen, maar ook truien met motieven van je favoriete bands, series, games en films.

Ben je een grote heavy metal fan en wil je niet missen om je familie een beetje te shockeren met Kerstmis? Dan mag je de kersttruien van AC/DC, Five Finger Death Punch, Metallica en Slipknot zeker niet missen.Een paar doodshoofden hier, een pentagram daar, als dat geen geweldige motieven zijn om een saai familiefeest op te vrolijken.

Als u echter een van die mensen bent die liever een lichtzwaard of de uitbraak van de zombie-apocalyps met Kerstmis hebben dan chocolade, zult u zeker in de wolken zijn met de X-Mas-truien met serie- en filmmotieven. De kersttruien van Game Of Thrones, Star Wars, Harry Potter, The Walking Dead of Disney zijn de perfecte kerstgarderobe voor Jedi's, ontluikende Zweinsteinstudenten en leden van de Nachtwacht. Moge de Kracht met je lelijke kersttrui zijn en je de kracht geven om eens niet in slaap te vallen tijdens de kerstmis.

Voor al wie graag bij de oorsprong van de feesttruien blijft, hebben wij natuurlijk ook tal van kersttruien in typisch Amerikaanse stijl met leuke motieven in voorraad. De kersttruien met kleurrijke patronen en gedurfde kleurencombinaties lijken bijna precies op de eerste kersttruien, die overigens in de jaren 80 in de VS werden uitgevonden.

Lelijke Truien zijn natuurlijk niet alleen zeer populair vanwege hun motieven, maar ook omdat ze gezellig en warm zijn. Of het nu op kantoor is, ontspannen op de bank of glühwein drinkend op de kerstmarkt, de behaaglijkheidsfactor is bijzonder hoog met een X-Mas-trui.

Natuurlijk kunt u de kersttrui ook buiten de feestdagen om dragen, supermarkten beginnen begin september ook met de verkoop van koekjes en peperkoek.

Trouwens: als je nog op zoek bent naar een cadeau voor familie, vrienden en co. en een van de gelukkigen bent die niet al hun kerstbudget hebben uitgegeven aan glühwein - dan zijn lelijke kersttruien ook een geweldig cadeau-idee.

Zwaar kerstfeest, een fijne vakantie en blijf braaf!