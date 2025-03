F&P Simplus "fluit" - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Ik had in het verleden door het gebruik van de verwarmde bevochtiger altijd het probleem dat het masker ging fluiten en mij veel uit mijn slaap hield.

Hierdoor gebruik ik nu de luchtbevochtiger in de koude stand. Dus niet verwarmd maar met wel water in het bakje. De lucht die over het wateroppervlak strijkt neemt ook enigzins enig vocht mee.(Hoorde bij een boer, die zei: als er iets wind is droogt het land toch, ook als er geen zon is.) Finaal droog is de lucht dus niet als ik het inadem. Door het toch nog condenseren van het ademvocht ging mijn Full Face Masker soms toch weer fluiten. Vooral als de temperatuur daalde in mij slaapkamer onder de 16 C. graden.

Het fluitprobleem heb ik als volgt opgelost en het werkt voor bij mij uitstekend.

Van het Full Face Masker heb ik van de randjes van de gaatje van de luchtuitlaat de scherpe kantjes voorzichtig verwijderd met een boortje. Zowel aan de binnenkant als de buitenkant. (Het zogenaamde verzinken.)

Nu maak ik elke avond dit gedeelte met de gaatjes en net erom heen (zowel aan de binnenkant als buitenkant) iets vettig door er zuinig met een wattenstaafje olie op te strijken.(Slaolie o.i.d., waarmee de gaatjes niet dicht gaan zitten.) Hierdoor condenseert er op dit vettige gedeelte geen vocht meer en het fluiten is totaal verdwenen. s'Morgens kun je het zonder veel problemen met zeep schoon maken.

Verder als ik nu s'morgens mijn masker af doe, komt er nog veel condenswater uit het masker. Wel twee a drie theelepeltjes vol. Maar FLUITEN is er gelukkig niet meer bij.