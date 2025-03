Fake it till you make it • So geht's! (2025)

Super! So kannst du also das Konzept „Fake it till you make it” anwenden. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, dein Selbstbewusstsein zu stärken . Zehn Tipps dazu zeigen wir dir in diesem Video!

„Fake it till you make it” hat aber nicht nur mit der Körpersprache zu tun, es geht hier vor allem auch um das Selbstbewusstsein durch ein bestimmtes Mindset. Sehen wir uns jetzt Schritt für Schritt an, wie du „Fake it until you make it” in deinem Alltag umsetzen kannst!

„ Fake it till you make it ” ist ein Konzept, das dir zu Selbstbewusstsein verhelfen soll. Auf Deutsch lässt sich das in etwa mit „Tu so als ob, bis du es kannst” übersetzen.

