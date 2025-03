Fatburners - Reacties Cabau, Body&Fit en MB Nutrition (2025)

Cabau

"Wij hebben de fatburner zorgvuldig samen met onze fabrikant samengesteld. Daarnaast hebben wij in samenwerking met NVWA de informatie rondom onze producten geoptimaliseerd zodat onze communicatie aan de regels van de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) voldoet. Wij willen jullie net als onze klanten met de nodige zorgvuldigheid informeren zonder daarbij transparantie te verliezen. Derhalve zullen wij niet verder in gaan op de overige vragen. Mochten er specifieke vragen zijn over ingrediënten of claims met betrekking tot de Fatburner, verwijs ik u graag door naar deze website: https://www.keuringsraad.nl/gezondheidsproducten/claimsdatabase

In essentie vertegenwoordigt Cabau Lifestyle meer dan alleen onze producten; we zijn een platform dat vrouwen ondersteunt in hun reis naar een gezondere en gebalanceerde levensstijl. Onze missie is om vrouwen te helpen in deze reis zodat zij kunnen stralen en in hun kracht kunnen staan. Een gezonde levensstijl bestaat in de basis wat ons betreft uit gezond eten en voldoende beweging. Wij bieden producten aan om die levensstijl op een makkelijke manier te ondersteunen.

Onze community is heel waardevol voor Cabau Lifestyle, met duizenden recensies op onze website die ervaringen delen. Deze feedback stelt ons in staat om te blijven leren en verbeteren, en we hanteren een beleid van transparantie en integriteit door recensies openbaar te maken op onze website. Ons assortiment passen we regelmatig aan op basis van de feedback vanuit onze community."

Body & Fit

"Fatburners zijn supplementen en mogen daarom ook niet als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt. Daarbij is het van belang dat de dagelijkse hoeveelheid -zoals aangegeven op de verpakking- niet wordt overschreden.

Fatburners kunnen het beste gecombineerd worden met een energiebeperkt dieet en voldoende beweging. Enkel een fatburning supplement zonder aanpassingen van de levensstijl zal dan ook weinig tot geen effect hebben. Verder kunnen de effecten van fatburners sterk van persoon tot persoon verschillen.

Body & Fit hecht eraan te melden dat we strikt de strenge EU-wetgeving naleven. Die wetgeving is -onder andere- helder in de beperkte hoeveelheid informatie die we mogen verstrekken over producten en ingrediënten. Alleen goedgekeurde claims die in de EU-databank staan, mogen worden vermeld. Dit betekent ook dat we geen resultaten kunnen delen van wetenschappelijke studies die niet ter goedkeuring zijn ingediend."

MB Nutrition

Hoe werkt deze fatburner?

Onze fatburners bevatten stoffen die ervoor zorgen dat je meer energie krijgt en je metabolisme wordt verhoogd. Op basis van klantaanvragen bevatten onze fat burners elk een eigen mix van ingrediënten. Hieronder worden de ingrediënten die het meest gebruikt worden toegelicht. Daarnaast bevatten alle fatburners cafeïne als basis ingrediënt. Cafeïne geeft natuurlijk meer energie, waardoor mensen meer gaan bewegen en daardoor meer kcal zouden kunnen verbranden. Daarnaast heeft de werking van een fatburner invloed op het hongergevoel, wat ervoor zorgt dat je minder eet. Uiteindelijk kan dit ook helpen bij het afvallen.

Wat zijn de werkzame stoffen?

Green coffee extract-> Supplementatie met groene koffie leidt tot een significant verminderend effect op lichaamsgewicht, BMI en middelomtrek. (Asbaghi et al., 2020)https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229920304441

Green tea extract- Suppletie met groene thee-extract voorkomt oxidatieve stress geïnduceerd door herhaalde sprinttesten bij sprinters. En beschermt tegen spierschade. Groene thee heeft thermogene eigenschappen en bevordert vetoxidatie die verder gaat dan wat verklaard kan worden door het cafeïnegehalte op zich. Het extract van groene thee speelt mogelijk een rol in de controle van de lichaamssamenstelling via sympathische activering van thermogenese, vetoxidatie of beide. (Jowko et al., 2015) (Silva et al., 2018)https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-014-0757-1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938418302294 https://academic.oup.com/ajcn/article/70/6/1040/4729179?login=true

L-Carnitine tartrate-> Carnitine speelt een rol in energie metabolisme en de transport van vetzuren naar de mitochondrien. Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat l-carnitine supplementatie kan bijdragen aan een verlaging van lichaamsgewicht, BMI en vetmassa. Verder wordt het vaak toegevoegd aan sportsupplementen om het herstel van spieren te bevorderen na de training. (Talenezhad et al., 2020)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32359762/

Vitamine B6-> Vitamine B6 is belangrijk voor de stofwisseling, vooral voor de afbraak en opbouw van aminozuren. Vitamine B6 reguleert de werking van bepaalde hormonen en is nodig voor de groei, de bloedaanmaak en een goede werking van het immuunsysteem en het zenuwstelsel.(Voedingscentrum, z.d.)https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-b6.aspx

Vitamine B3-> Vitamine B3 is belangrijk voor de stofwisseling van koolhydraten, vetten, eiwitten en een groot aantal hormonen, neurotransmitters en enzymen en de energieproductie in de cellen. Het is nodig om je lichaam van energie te voorzien en het speelt een rol bij de aanmaak van vetzuren in het lichaam. (Voedingscentrum, z.d.)https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/niacine.aspx

Guarana extract-> Uit onderzoek blijkt dat inname van guarana leid tot verbeterde taakprestaties gedurende de dag, voornamelijk bij aandachtstaken (er is wel enig bewijs van verminderde nauwkeurigheid). (Kennedy et al., 2004)https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091305704002710

Cafeïne Anhydraat-> Cafeïne verbetert de cognitie en de algemene prestaties, niet alleen bij krachttraining maar ook bij duurtraining. Cafeïne werkt door zich te binden aan adenosinereceptoren die zich bevinden in het centrale en perifere zenuwstelsel en in verschillende organen, zoals het hart en de bloedvaten. (AIS, 2021)https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_a#caffeine

Choline- Choline is een onderdeel van celmembranen en speelt een rol bij een aantal stofwisselingsprocessen. Waardoor het geschikt is om af te vallen. (Voedingscentrum, z.d.)https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/choline.aspx#:~:text=toegevoegd%20aan%20zuigelingenvoedingen.-,Gezondheidseffecten,de%20prikkeloverdracht%20in%20de%20hersenen.

Waardoor val je af?

In de fatburner zitten ingrediënten wat bijdraagt aan een betere vetoxidatie (Green tea extract) en een betere stofwisseling / metabolisme (L-Carnitine / Choline / B3 en B6). Hoe sneller je metabolisme is, hoe sneller je lichaam voedsel afbreekt en omzet in energie. Daarnaast bevat de fat burner cafeïne. Cafeïne geeft natuurlijk meer energie, waardoor mensen meer gaan bewegen en daardoor meer kcal zouden kunnen verbranden.

Hoe snel is dat merkbaar?

Cafeïne verbetert de maximale zuurstofcapaciteit niet direct, maar kan een sporter in staat stellen met een groter vermogen te trainen en/of langer te trainen.Waardoor er dus meer calorieën verbrand kunnen worden.Deze effecten zijn aangetroffen bij activiteiten die slechts 60 seconden of maximaal 2 uur duren (Graham, 2012).

https://link.springer.com/article/10.2165/00007256-200131110-00002

Uit studies is gebleken dat na een lange periode (12 weken of meer) dagelijkse inname van L-carnitine tartrate, er een verbetering plaats vindt op gebied van inspanningsmetabolisme, prestaties en energieverbruik. (Sawicka et al., 2020)

https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-020-00377-2

Een verhoogdeL-carnitine concentratiein de spieren resulteert in een verbeterde vetoxidatie, wat op zijn beurt leidt tot een geleidelijke afname van de vetvoorraden in het lichaam.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-789X.2011.00908.x

Cafeïne staat bekend als een stof die de vetverbranding kan stimuleren, ondersteund door meerdere gepubliceerde onderzoeken die de doeltreffendheid ervan bij gewichtsverlies en het verminderen van lichaamsvet bevestigen. Onderzoek wijst uit dat cafeïne in staat is om het vrijkomen van opgeslagen vet te bevorderen en de snelheid waarmee calorieën worden verbrand te verhogen. Het effect op de rustmetabolisme is echter slechts licht, en voor aanzienlijk vetverlies is langdurig, consistent gebruik gedurende vele maanden vereist.

https://www.ironmagazineforums.com/threads/caffeines-fat-reducing-effects.104412/

12 weken behandeling met hooggedoseerd groene thee-extract resulteerde in significant gewichtsverlies, verminderde middelomtrek en een consistente afname van de totale cholesterol- en LDL-plasmaspiegels zonder bijwerkingen of nadelige effecten bij vrouwen met centrale obesitas. Hetantiobestischemechanisme vanhooggedoseerdextract van groene thee zou gedeeltelijk geassocieerd kunnen worden met ghreline secretie remming, wat leidt tot verhoogde adiponectine niveaus. (Chen et al., 2016)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26093535/

Hoe onderscheidt deze fatburner zich van andere fatburners?

Wij focussen ons enkel op onze eigen producten en de ontwikkeling daarvan.

Hoe stellen jullie zo'n fatburner samen?

Onze fatburners worden samengesteld in samenspraak met voedingsdeskundigen.