Staffel 1 11.011.01Der Hammer Gottes The Hammer of God28.04.2014 14.01.2013The Hammer of God14.01.2013 21.021.02Die fliegenden Sterne The Flying Stars28.04.2014 15.01.2013The Flying Stars15.01.2013 31.031.03Die falsche Form The Wrong Shape05.05.2014 16.01.2013The Wrong Shape16.01.2013 41.041.04Der Mann im Baum The Man in the Tree05.05.2014 17.01.2013The Man in the Tree17.01.2013 51.051.05Das Auge Apollos The Eye of Apollo12.05.2014 18.01.2013The Eye of Apollo18.01.2013 61.061.06Die Braut Christi The Bride of Christ12.05.2014 21.01.2013The Bride of Christ21.01.2013 71.071.07Der Staub des Teufels The Devil’s Dust19.05.2014 22.01.2013The Devil’s Dust22.01.2013 81.081.08Im Angesicht des Todes The Face of Death19.05.2014 23.01.2013The Face of Death23.01.2013 91.091.09Der Bürgermeister und der Zauberer The Mayor and the Magician26.05.2014 24.01.2013The Mayor and the Magician24.01.2013 101.101.10Das blaue Kreuz The Blue Cross26.05.2014 25.01.2013The Blue Cross25.01.2013

Staffel 2 112.012.01Die Geister, die ich rief The Ghost in the Machine14.04.2015 06.01.2014The Ghost in the Machine06.01.2014 122.022.02Der Wahnsinnigste von allen The Maddest of All14.04.2015 07.01.2014The Maddest of All07.01.2014 132.032.03Der Hochmut der Familie Pryde The Pride of the Prydes21.04.2015 08.01.2014The Pride of the Prydes08.01.2014 142.042.04Im Schatten des Galgens The Shadow of the Scaffold21.04.2015 09.01.2014The Shadow of the Scaffold09.01.2014 152.052.05Der Fall Ambrosius The Mysteries of the Rosary28.04.2015 10.01.2014The Mysteries of the Rosary10.01.2014 162.062.06Die Töchter Jerusalems The Daughters of Jerusalem28.04.2015 13.01.2014The Daughters of Jerusalem13.01.2014 172.072.07Die drei Werkzeuge des Todes The Three Tools of Death05.05.2015 14.01.2014The Three Tools of Death14.01.2014 182.082.08Des Tigers Bart The Prize of Colonel Gerard05.05.2015 15.01.2014The Prize of Colonel Gerard15.01.2014 192.092.09Auf Messers Schneide The Grim Reaper12.05.2015 16.01.2014The Grim Reaper16.01.2014 202.102.10Fahrt in den Tod The Laws of Motion12.05.2015 17.01.2014The Laws of Motion17.01.2014

Staffel 3 213.013.01Der mysteriöse Agent The Man in the Shadows13.08.2015 05.01.2015The Man in the Shadows05.01.2015 223.023.02Der Fluch der Mumie The Curse of Amenhotep13.08.2015 06.01.2015The Curse of Amenhotep06.01.2015 233.033.03Der unsichtbare Mann The Invisible Man20.08.2015 07.01.2015The Invisible Man07.01.2015 243.043.04Das zerbrochene Schwert The Sign of the Broken Sword20.08.2015 08.01.2015The Sign of the Broken Sword08.01.2015 253.053.05Der letzte Mann The Last Man27.08.2015 09.01.2015The Last Man09.01.2015 263.063.06Die Upcott-Bruderschaft The Upcott Fraternity27.08.2015 12.01.2015The Upcott Fraternity12.01.2015 273.073.07Der Kobold von Kembleford The Kembleford Boggart03.09.2015 13.01.2015The Kembleford Boggart13.01.2015 283.083.08Trophäen der Leidenschaft The Lair of the Libertines03.09.2015 14.01.2015The Lair of the Libertines14.01.2015 293.093.09In vino veritas The Truth in the Wine10.09.2015 15.01.2015The Truth in the Wine15.01.2015 303.103.10Das Gemälde The Judgement of Man10.09.2015 16.01.2015The Judgement of Man16.01.2015 313.113.11Die Zeitmaschine The Time Machine17.09.2015 19.01.2015The Time Machine19.01.2015 323.123.12Die magischen Steine The Standing Stones17.09.2015 20.01.2015The Standing Stones20.01.2015 333.133.13Ein Paradies für Diebe The Paradise of Thieves24.09.2015 21.01.2015The Paradise of Thieves21.01.2015 343.143.14Das tödliche Schweigen The Deadly Seal24.09.2015 22.01.2015The Deadly Seal22.01.2015 353.153.15Die Eule der Minerva The Owl of Minerva01.10.2015 23.01.2015The Owl of Minerva23.01.2015

Staffel 4 364.014.01Die Maske des Dämons The Mask of the Demon18.11.2016 04.01.2016The Mask of the Demon04.01.2016 374.024.02Die Tochter des Brauers The Brewer’s Daughter18.11.2016 05.01.2016The Brewer’s Daughter05.01.2016 384.034.03Die Moral des Henkers The Hangman’s Demise25.11.2016 06.01.2016The Hangman’s Demise06.01.2016 394.044.04Der Trottel der Nation The Crackpot of the Empire25.11.2016 07.01.2016The Crackpot of the Empire07.01.2016 404.054.05Das Pelagius-Kreuz The Daughter of Autolycus02.12.2016 08.01.2016The Daughter of Autolycus08.01.2016 414.064.06Der Eid des Hippokrates The Rod of Asclepius02.12.2016 11.01.2016The Rod of Asclepius11.01.2016 424.074.07Der vermisste Mann The Missing Man09.12.2016 12.01.2016The Missing Man12.01.2016 434.084.08Die Leichenräuber The Resurrectionists09.12.2016 13.01.2016The Resurrectionists13.01.2016 444.094.09Die Sünden des Vaters The Sins of the Father16.12.2016 14.01.2016The Sins of the Father14.01.2016 454.104.10Der Voodoo-Priester The Wrath of Baron Samdi16.12.2016 15.01.2016The Wrath of Baron Samdi15.01.2016 See Also Father Brown - Immer einen Tick voraus: Alle DarstellerFather Brown - Immer einen Tick voraus - Episodenguide, Streams & News zur Serie

Staffel 5 465.015.01Ein frohes Fest The Star of Jacob24.12.2017 23.12.2016The Star of Jacob23.12.2016 475.025.02Abschied von Lady Felicia The Labyrinth of the Minotaur28.07.2017 02.01.2017The Labyrinth of the Minotaur02.01.2017 485.035.03Der Religionskrieg The Eve of St John28.07.2017 03.01.2017The Eve of St John03.01.2017 495.045.04Der Box-Champion The Chedworth Cyclone04.08.2017 04.01.2017The Chedworth Cyclone04.01.2017 505.055.05Lucias Hand The Hand of Lucia04.08.2017 05.01.2017The Hand of Lucia05.01.2017 515.065.06Die schwarze Witwe The Eagle and the Daw11.08.2017 06.01.2017The Eagle and the Daw06.01.2017 525.075.07Kleine Details The Smallest of Things11.08.2017 09.01.2017The Smallest of Things09.01.2017 535.085.08Die purpurrote Feder The Crimson Feather18.08.2017 10.01.2017The Crimson Feather10.01.2017 545.095.09Verruchtes Begehren The Lepidopterist’s Companion18.08.2017 11.01.2017The Lepidopterist’s Companion11.01.2017 555.105.10Des Rätsels Lösung The Alchemist’s Secret25.08.2017 12.01.2017The Alchemist’s Secret12.01.2017 565.115.11Die Sünden der anderen The Sins of Others25.08.2017 13.01.2017The Sins of Others13.01.2017 575.125.12Amors Pfeile The Theatre of the Invisible01.09.2017 16.01.2017The Theatre of the Invisible16.01.2017 585.135.13Die Grüne Tanganyika The Tanganyika Green01.09.2017 17.01.2017The Tanganyika Green17.01.2017 595.145.14Romeo und Julia The Fire in the Sky08.09.2017 18.01.2017The Fire in the Sky18.01.2017 605.155.15Sein größter Coup The Penitent Man08.09.2017 19.01.2017The Penitent Man19.01.2017

Staffel 6 616.016.01Der Baum der Wahrheit The Tree of Truth25.01.2019 18.12.2017The Tree of Truth18.12.2017 626.026.02Die schwarze Rache The Jackdaw’s Revenge25.01.2019 02.01.2018The Jackdaw’s Revenge02.01.2018 636.036.03Der Drache von Kembleford The Kembleford Dragon25.01.2019 03.01.2018The Kembleford Dragon03.01.2018 646.046.04Der Engel der Barmherzigkeit The Angel of Mercy26.01.2019 04.01.2018The Angel of Mercy04.01.2018 656.056.05Das Gesicht des Feindes The Face of the Enemy26.01.2019 05.01.2018The Face of the Enemy05.01.2018 666.066.06Das bessere Übel The Devil You Know26.01.2019 08.01.2018The Devil You Know08.01.2018 676.076.07Totentanz The Dance of Death26.01.2019 09.01.2018The Dance of Death09.01.2018 686.086.08Auf leisen Pfoten The Cat of Mastigatus26.01.2019 10.01.2018The Cat of Mastigatus10.01.2018 696.096.09Die Blumen im Grün The Flower of the Fairway26.01.2019 11.01.2018The Flower of the Fairway11.01.2018 706.106.10Die zwei Tode des Hercule Flambeau The Two Deaths of Hercule Flambeau26.01.2019 12.01.2018The Two Deaths of Hercule Flambeau12.01.2018

Staffel 7 717.017.01Der große Zugüberfall The Great Train Robbery04.02.2020 07.01.2019The Great Train Robbery07.01.2019 727.027.02Die Totenglocke The Passing Bell04.02.2020 08.01.2019The Passing Bell08.01.2019 737.037.03Das Pfeifen im Wald The Whistle In The Dark11.02.2020 09.01.2019The Whistle In The Dark09.01.2019 747.047.04Im Namen des Herrn The Demise Of The Debutante11.02.2020 10.01.2019The Demise Of The Debutante10.01.2019 757.057.05Der Fluch der Liebe The Darkest Noon18.02.2020 11.01.2019The Darkest Noon11.01.2019 767.067.06Das Opfer des Tantalus The Sacrifice Of Tantalus18.02.2020 14.01.2019The Sacrifice Of Tantalus14.01.2019 777.077.07Das Haus Gottes The House of God25.02.2020 15.01.2019The House of God15.01.2019 787.087.08Das Blut der Anarchisten The Blood Of The Anarchists25.02.2020 16.01.2019The Blood Of The Anarchists16.01.2019 797.097.09Gott straft, Gott vergibt The Skylark Scandal06.03.2020 17.01.2019The Skylark Scandal17.01.2019 807.107.10Der ehrenwerte Dieb The Honourable Thief03.03.2020 18.01.2019The Honourable Thief18.01.2019

Staffel 8 818.018.01Der himmlische Chor The Celestial Choir05.11.2020 06.01.2020The Celestial Choir06.01.2020 828.028.02Die Bienenkönigin The Queen Bee06.11.2020 07.01.2020The Queen Bee07.01.2020 838.038.03Die Waage der Gerechtigkeit The Scales Of Justice06.11.2020 08.01.2020The Scales Of Justice08.01.2020 848.048.04Die Weisheit der Narren The Wisdom Of The Fool06.11.2020 09.01.2020The Wisdom Of The Fool09.01.2020 858.058.05Der Familienwettstreit The Folly Of Jephthah06.11.2020 10.01.2020The Folly Of Jephthah10.01.2020 868.068.06Die Zahlen des Teufels The Numbers of The Beast06.11.2020 13.01.2020The Numbers of The Beast13.01.2020 878.078.07Der verdorbene Fluss The River Corrupted07.11.2020 14.01.2020The River Corrupted14.01.2020 888.088.08Der Fluch der Schönheit The Curse of the Aesthetic07.11.2020 15.01.2020The Curse of the Aesthetic15.01.2020 898.098.09Das Welken der Rosen The Fall of the House of St Gardner07.11.2020 16.01.2020The Fall of the House of St Gardner16.01.2020 908.108.10Der Turm der verlorenen Seelen The Tower of Lost Souls07.11.2020 17.01.2020The Tower of Lost Souls17.01.2020

Staffel 9 919.019.01– The Menace of Mephistopheles 03.01.2022The Menace of Mephistopheles03.01.2022 929.029.02– The Viper’s Tongue 04.01.2022The Viper’s Tongue04.01.2022 939.039.03– The Requiem for the Dead 05.02.2022The Requiem for the Dead05.02.2022 949.049.04– The Children of Kalon 06.01.2022The Children of Kalon06.01.2022 959.059.05– The Final Devotion 07.01.2022The Final Devotion07.01.2022 969.069.06– The New Order 10.01.2022The New Order10.01.2022 979.079.07– The Island of Dreams 11.01.2022The Island of Dreams11.01.2022 989.089.08– The Wayward Girls 12.01.2022The Wayward Girls12.01.2022 999.099.09– The Enigma of Antigonish 13.01.2022The Enigma of Antigonish13.01.2022 1009.109.10– The Red Death 14.01.2022The Red Death14.01.2022

Staffel 10 10110.0110.01– The Winds of Change 06.01.2023The Winds of Change06.01.2023 10210.0210.02– The Company of Men 13.01.2023The Company of Men13.01.2023 10310.0310.03– The Gardeners of Eden 20.01.2023The Gardeners of Eden20.01.2023 10410.0410.04– The Beast of Wedlock 27.01.2023The Beast of Wedlock27.01.2023 10510.0510.05– The Hidden Man 03.02.2023The Hidden Man03.02.2023 10610.0610.06– The Royal Visit 10.02.2023The Royal Visit10.02.2023 10710.0710.07– The Show Must Go On 17.02.2023The Show Must Go On17.02.2023 10810.0810.08– The Sands of Time 24.02.2023The Sands of Time24.02.2023 10910.0910.09– The Wheels of Wrath 03.03.2023The Wheels of Wrath03.03.2023 11010.1010.10– The Serpent Within 10.03.2023The Serpent Within10.03.2023

Staffel 11 11111.0111.01– The Kembleston Olimpicks 05.01.2024The Kembleston Olimpicks05.01.2024 11211.0211.02– The Forensic Nun 12.01.2024The Forensic Nun12.01.2024 11311.0311.03– The Hermit of Hazelnut Cottage 19.01.2024The Hermit of Hazelnut Cottage19.01.2024 11411.0411.04– The Last Supper 26.01.2024The Last Supper26.01.2024 11511.0511.05– The Father, The Son 02.02.2024The Father, The Son02.02.2024 11611.0611.06– The Quill of Osric 09.02.2024The Quill of Osric09.02.2024 11711.0711.07– The Word of the Condemned 16.02.2024The Word of the Condemned16.02.2024 11811.0811.08– The Last Tango in Kembleford 23.02.2024The Last Tango in Kembleford23.02.2024 11911.0911.09– The Dead of Night 01.03.2024The Dead of Night01.03.2024 12011.1011.10– The Scars of War 08.03.2024The Scars of War08.03.2024

