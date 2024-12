Father Brown - Immer einen Tick voraus - Episodenguide, Streams & News zur Serie (2024)

Sie sind hier: Serienjunkies.de Startseite Serien

Father Brown - Immer einen Tick voraus: Alles zur Serie Der Pater ermittelt

Heute neu: Staffel 11 von Father Brown bei BBC One Adam Arndt Freitag, 5. Januar 2024

Die britische Krimiserie Father Brown spielt in den 50er-Jahren und basiert auf den Kurzgeschichten von G. K. Chesterton, der selbst ein Laientheologe und Katholik gewesen ist. Titelfigur Father Brown (Mark Williams) von der St. Mary's Catholic Church macht sich an die Ermittlung in kniffligen Fälle, der die gänzlich irdische Polizei in Kembleford nicht Herr werden kann. Dabei kommt das ein oder andere Geständnis vom Beichtstuhl nicht ungelegen. Die erste Staffel umfasst zehn einstündige Episoden.

Hauptfiguren

Rollenbeschreibungen und die Darsteller der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus».

Father Brown (Mark Williams) ist ein Priester, dess Aufgabe es ist, seine Mitmenschen zu verstehen und in ihre Seelen zu sehen, was sich auch bei seiner Arbeit als Amateurdetektiv als besonders hilfreich erweist. Der Schauspieler Mark Williams spielt die Rolle von Father Brown in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Father Brown wird von Frank-Otto Schenk synchronisiert.

Inspector Valentine (Hugo Speer) Der Schauspieler Hugo Speer spielt die Rolle von Inspector Valentine in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Inspector Valentine wird von Peter Flechtner synchronisiert.

Mrs Bridgette McCarthy (Sorcha Cusack) ist Gemeindesekretärin in der St. Mary's-Kirche und steht somit im Mittelpunkt vieler dörflicher Angelegenheiten, was gut ist, da sie gerne ein wenig Klatsch und Tratsch hört. Mrs Bridgette McCarthy kümmert sich hingebungsvoll um Father Brown, hilft ihm bei seinen Fällen und sorgt dafür, dass er etwas zu essen bekommt. Mit Lady Felicia Montague ist sie nicht immer einer Meinung, und es... mehr über Mrs Bridgette McCarthy erfahren Sorcha Cusack spielt die Rolle von Mrs Bridgette McCarthy in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Mrs Bridgette McCarthy wird von Isabella Grothe synchronisiert.

Lady Felicia Montague (Nancy Carroll) die gesellige Lady Felicia hat ein unheimliches Talent dafür, über Leichen zu stolpern, was in der Regel die berühmten Schreiattacken auslöst, die einen von Pater Browns Fällen einleiten. Sie ist eine treue Helferin des Pfarrers. Nancy Carroll spielt die Rolle von Lady Felicia Montague in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Lady Felicia Montague wird von Daniela Thuar synchronisiert.

Sid Carter (Alex Price) Alex Price spielt die Rolle von Sid Carter in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Sid Carter wird von Kim Hasper synchronisiert.

Susie Jasinski (Kasia Koleczek) Kasia Koleczek spielt die Rolle von Susie Jasinski in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Susie Jasinski wird von Nadine Zaddam synchronisiert.

Inspector Sullivan (Tom Chambers) ist ein eher arroganter Polizist, wurde aber schließlich doch von Pater Browns guter Arbeit überzeugt. Der Schauspieler Tom Chambers spielt die Rolle von Inspector Sullivan in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Inspector Sullivan wird von Peter Lontzek synchronisiert.

Sergeant Goodfellow (John Burton Jr.) ist ein Polizeibeamter in Kembleton, der Pater Brown nützliche Informationen über einen Fall zukommen lässt. Der Schauspieler John Burton Jr. spielt die Rolle von Sergeant Goodfellow in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Sergeant Goodfellow wird von Hans-Eckart Eckhardt synchronisiert.

Inspector Mallory (Jack Deam) ist ein übereifriger und oft irrende Polizeiermittler, der es nicht immer schätzt, wenn sich Father Brown in seine Fälle einmischt. Jack Deam spielt die Rolle von Inspector Mallory in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus». Die Rolle von Inspector Mallory wird von Stefan Krause synchronisiert.

Penelope Windermere (Emer Kenny) ist die Nichte von Lady Felicia Montague. Zusammen mit Mrs Bridgette McCarthy begleitet sie oft Father Brown bei seinen Ermittlungen. Sie ist blitzgescheit, eine gute Schützin und kann ein Schloss in 3,5 Sekunden knacken.ihr vollständiger Name lautet The Honourable Penelope „Bunty" Windermere. mehr über Penelope Windermere erfahren Emer Kenny spielt die Rolle von Penelope Windermere in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus».

Brenda (Ruby-May Martinwood) ist eine junge Frau, die zunächst in einer örtlichen Mädchenerziehungsanstalt war. Jetzt lebt sie bei Pater Brown und ihm bei seinen Fällen hilft.Der Charkter „Brenda Palmer" wurde zum ersten Mal in Staffel 9 vorgestellt. mehr über Brenda erfahren Ruby-May Martinwood spielt die Rolle von Brenda in der Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus».

Zur Liste der Hauptdarsteller der Serie Father Brown - Immer einen Tick voraus

Produktion Executive Producer der Serie „Father Brown“ sind John Yorke und Will Trotter. Producer der Serie sind Peter Bullock, Caroline Slater und Ceri Meyrick. Die Produktionsfirma BBC Studios produziert die Serie im Auftrag von BBC One.

Staffeln

Staffel 1 Sorcha Cusack als Sekretärin Mrs. McCarthy, Nancy Carroll als Lady Montague, Alex Price als Kleinkrimineller Sid Carter und Kasia Koleczek als Haushälterin Susie Jasinski vertreten. Ab Staffel zwei ersetzt der von Tom Chambers gespielte Inspektor Sullivan den Polizeikontakt des Pfarrers. Dieser wird wiederum in Staffel vier... mehr zur 1. Staffel

Staffel 8 In der achten Staffel sind John Light als Hercule Flambeau, Alan Williams als Blind 'Arry und Tom Chambers als Chief Inspector Sullivan zu sehen.

Staffel 11 Pater Brown ermittelt, als die Rivalitäten bei den Kembleston Olimpicks in mörderische Höhen eskalieren.Mrs. Devine (Claudie Blakley) ist schockiert, als ihr Sohn Eddie (Barney Wilkinson) nach Kembleford zurückkehrt. Sie ist entschlossen, ihre neue Beziehung mit Chief Inspector Sullivan (Tom Chambers) vor allen geheim zu... mehr zur 11. Staffel

Hier geht es zum Father Brown - Immer einen Tick voraus Episodenguide

Casting

Die Hauptrollen in der Serie „Father Brown“ spielen Mark Williams („Harry Potter and the Prisoner of Azkaban“, „Harry Potter and the Half-Blood Prince“, „Harry Potter and the Chamber of Secrets“), Hugo Speer („The Full Monty“, London Kills, „The Interpreter“), Sorcha Cusack („Snatch“, River), Nancy Carroll (The Crown, „Iris“, Lewis), Alex Price, Kasia Koleczek („Bridget Jones's Baby“, „Dark Crimes“), Tom Chambers („Godsend“, Midsomer Murders), John Burton Jr. (Afterlife, Cold Feet), Jack Deam (DCI Banks, „Agatha and the Curse of Ishtar“), Emer Kenny („Lesbian Vampire Killers“, Pramface), Ruby-May Martinwood ( und Taboo). Die Synchronsprecher der Serie sind Frank-Otto Schenk, Peter Flechtner, Isabella Grothe, Daniela Thuar, Kim Hasper, Nadine Zaddam, Peter Lontzek, Hans-Eckart Eckhardt und Stefan Krause.

Father Brown - Immer einen Tick voraus Chronologie

Montag, 14. Januar 2013 Serienstart Father Brown Der Start der Serie Father Brown in Großbritannien erfolgte am Montag, 14. Januar 2013 bei BBC One Alles zur ersten Staffel Father Brown

Montag, 6. Januar 2014 Start der zweiten Staffel Am Montag, 6. Januar 2014 erfolgte der Start der zweiten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur zweiten Staffel Father Brown

Montag, 5. Januar 2015 Start der dritten Staffel Am Montag, 5. Januar 2015 erfolgte der Start der dritten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur dritten Staffel Father Brown

Montag, 4. Januar 2016 Start der vierten Staffel Am Montag, 4. Januar 2016 erfolgte der Start der vierten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur vierten Staffel Father Brown

Freitag, 23. Dezember 2016 Start der fünften Staffel Am Freitag, 23. Dezember 2016 erfolgte der Start der fünften Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur fünften Staffel Father Brown

Montag, 18. Dezember 2017 Start der sechsten Staffel Am Montag, 18. Dezember 2017 erfolgte der Start der sechsten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur sechsten Staffel Father Brown

Dienstag, 11. Dezember 2018 6. Staffel ab Januar bei ZDFneo und Sony Channel Die Deutschlandpremiere der sechsten Staffel Father Brown erfolgt Ende Januar bei ZDFneo. Einen Tag später schon überholt der Sony Channel die Ausstrahlung mit einer Marathon-Programmierung. Weiterlesen...

Montag, 7. Januar 2019 Start der siebenten Staffel Am Montag, 7. Januar 2019 erfolgte der Start der siebenten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur siebenten Staffel Father Brown

Donnerstag, 19. Dezember 2019 Deutschlandstart der 7. Staffel ab Februar beim Sony Channel Die Krimiserie Father Brown geht im Februar in Deutschland in eine neue Staffel. Der Sony Channel zeigt dann die siebte Staffel als Deutschlandpremiere. Außerdem zeigt man dank einem BBC-Deal zahlreiche ältere Serien, plant aber auch Erstausstrahlungen. Weiterlesen...

Montag, 6. Januar 2020 Start der achten Staffel Am Montag, 6. Januar 2020 erfolgte der Start der achten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur achten Staffel Father Brown

Montag, 3. Januar 2022 Start der neunten Staffel Am Montag, 3. Januar 2022 erfolgte der Start der neunten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur neunten Staffel Father Brown

Freitag, 6. Januar 2023 Start der zehnten Staffel Am Freitag, 6. Januar 2023 erfolgte der Start der zehnten Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur zehnten Staffel Father Brown

Mittwoch, 5. April 2023 BBC ordert 11. Staffel mit Sylvester McCoy in Gastrolle Die BBC hat die Gebete von „Father-Brown“-Fans erhört und eine weitere Season der frommen Krimiserie aus dem Vereinigten Königreich in Auftrag gegeben. In Staffel elf lässt sich dann auch der aus „Doctor Who“ bekannte Sylvester McCoy in einer Gastrolle blicken. Weiterlesen...

Freitag, 5. Januar 2024 Start der elften Staffel Am Freitag, 5. Januar 2024 erfolgte der Start der elften Staffel der Serie Father Brown in Großbritannien Alles zur elften Staffel Father Brown

Dreharbeiten

Die Dreharbeiten zur Serie „Father Brown“ finden in dem Gebiete Cotswolds, Großbritannien statt. Es wurde hauptsächlich in Blockley gedreht, wo man die lokale Kirche St. Peter and St. Paul als römisch-katholische Kirche „St. Mary“ umfunktioniert wurde und das Pfarrhaus zum Wohnsitz für Pater Browns Wohnsitz umfunktioniert wurde. Außerdem dreht man in den Dörfern Winchcombe, Upper Slaughter, Kemerton, Guiting Power, Ilmington,Evesham, Worcestershire sowie auf dem Sudeley Castle und dem Ashdown WW2 Camp. Das ehemalige Krankenhaus in Moreton-in-Marsh wurde für die neue Polizeistation und für die Küche, das Arbeitszimmer und teilweise auch für das Pfarrhaus von Pater Brown verwendet.

Wissenswertes über die Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus» Bereits in den 70er-Jahren hatte es bei der BBC eine Serie über den Fälle lösenden Geistlichen mit 13 Folgen gegeben. Damals noch mit Kenneth More als Hauptdarsteller in der Titelrolle. Die seit 2003 in Deutschland produzierte Reihe Pfarrer Braun mit Ottfried Fischer in der Rolle des Pfarrers basiert ebenfalls lose auf der selben Vorlage. In Großbritannien läuft die Serie über Father Brown seit 2013 beim Sender BBC One. Gedreht wurde on location im kleinen Dorf Blockley im malerischen Gloucestershire im Südwesten Englands.

Father Brown - Immer einen Tick voraus Darsteller

Mark Williams Father Brown (2013-) Hugo Speer Inspector Valentine (2013-2014) Sorcha Cusack Mrs Bridgette McCarthy (2013-) Nancy Carroll Lady Felicia Montague (2013-) Alex Price Sid Carter (2013-2018) Kasia Koleczek Susie Jasinski (2013) Tom Chambers Inspector Sullivan (2014-2015) John Burton Jr. Sergeant Goodfellow (2014-) Jack Deam Inspector Mallory (2016-) Emer Kenny Penelope Windermere (2017-) Ruby-May Martinwood Brenda (2024-)

Alle Darsteller der Serie Father Brown - Immer einen Tick voraus

Fakten zur Serie «Father Brown - Immer einen Tick voraus»

Deutscher Serientitel: Father Brown - Immer einen Tick voraus Kategorie: Dramaserien , Krimiserien Herkunftsland der Serie: Großbritannien Drehort: Cotswolds Produktionsgesellschaften: BBC Studios, BBC Productions, BBC Drama Productions, BBC Worldwide Executive Producer: John Yorke, Will Trotter, Trudy Coleman, Neil Irvine Producer: Peter Bullock, Caroline Slater, Ceri Meyrick Autoren: G.K. Chesterton, Rachel Flowerday, Tahsin Guner Lizenziert in Deutschland: ZDFneo Komponist: Debbie Wiseman Länge einer Episode: 50 Minuten Anzahl der bestellten Staffeln: 13 Anzahl der bestellten Episoden: 140 Anzahl der ausgestrahlten Episoden: 120 Titel der ersten ausgestrahlten Episode: The Hammer of God (1x01) Datum der Serienpremiere im Herkunftsland: Montag, 14. Januar 2013 (vor 11 Jahren) Serienstart in Deutschland: Montag, 28. April 2014 (vor 10 Jahren) Letzte ausgestrahlte Episode im Herkunftsland: The Scars of War (11x10) am Freitag, 5. Januar 2024 (vor 11 Monaten) Platzierung in den Serien Charts : 306. Platz Die Serie Father Brown - Immer einen Tick voraus feierte im Jahre 2013 ihre Premiere. Weitere Serien aus dem Jahr 2013 findest Du hier .

Aktuelle Father Brown - Immer einen Tick voraus News Heute neu: Staffel 11 von Father Brown bei BBC One In Großbritannien gibt es ab heute bereits die 11. Staffel rund um den Ermittlerpfarrer Father Brown zu sehen. Die Handlung wird im Jahr 1955 fortgesetzt. Wie gewohnt sind einige Gaststars dabei, darunter ein ehemaliger Doctor aus „Doctor Who“. Freitag, 5. Januar 2024 12:00 Uhr von Adam Arndt Rubrik: Serien Father Brown: BBC ordert 11. Staffel mit Sylvester McCoy in Gastrolle Die BBC hat die Gebete von „Father-Brown“-Fans erhört und eine weitere Season der frommen Krimiserie aus dem Vereinigten Königreich in Auftrag gegeben. In Staffel elf lässt sich dann auch der aus „Doctor Who“ bekannte Sylvester McCoy in einer Gastrolle blicken. Mittwoch, 5. April 2023 11:00 Uhr von Mario Giglio Rubrik: Serien Father Brown: Dauerbrenner mit Schirm, Charme und Soutane Seit zehn Jahren ermittelt sich der umtriebige katholische Pfarrer Father Brown nun schon durch das idyllische fiktive Dörfchen Kembleford. Mit anhaltendem Erfolg und zur großen Freude der Cosy-Crime-Gemeinde. Wir werfen einen näheren Blick auf eine der beliebtesten Krimifiguren der Literatur- und Filmgeschichte. Samstag, 11. Juni 2022 12:00 Uhr von Reinhard Prahl Rubrik: Serien Mehr Father Brown - Immer einen Tick voraus News anzeigen

