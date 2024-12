Filme, Serien, Sport und TV-Inhalte online abrufen (2024)

Ist das Streaming von Inhalten legal? Im Netz finden sich einige schwarze Schafe, also Portale, die illegal auch urheberrechtsgeschützte Inhalte per Streaming anbieten. Es gibt für Internetnutzerinnen und -nutzer einige Hinweise, an denen Sie erkennen können, ob ein Streaming-Anbieter illegal arbeitet.

Hochwertige Unterhaltung in Form von Top-Serien und aktuellen Kinofilmen gibt es nicht zum Nulltarif. Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video finanzieren ihre zahlreichen exklusiven und eigenproduzierten Inhalte über kostenpflichtige Abos. Je nach Anbieter und gewähltem Paket können für Streaming-Filme, Serien & Co. monatliche Kosten zwischen rund 5 Euro und fast 30 Euro anfallen. Teuer sind besonders das Sport-Streaming und Pakete, die Inhalte in 4K-Bildqualität bieten. Viele Internetnutzerinnen und -nutzer abonnieren zudem gleich mehrere Streaming-Dienste. Entsprechend addieren sich die monatlichen Abo-Kosten. Neben der Streaming-Flat halten manche Streaming-Dienste zusätzlich Inhalte zum Kauf oder zur kostenpflichtigen Leihe bereit. Dies gilt etwa für Amazon Prime Video. Disney+ verlangt beispielsweise für ausgewählte brandneue Blockbuster-Filme zusätzliche Kosten für den Vorab-Abruf.

Den optimalen Internettarif für Streaming können Sie mit unserem Tarifrechner ermitteln. In wenigen Schritten können Sie die Tarife zahlreicher Provider miteinander vergleichen. Bei der Wahl der Surfgeschwindigkeit des Wunschtarifs sollte beachtet werden, wie viele Personen im Haushalt gleichzeitig das Internet nutzen. Bei mehreren Streams in 4K-Qualität sollte es beispielsweise mindestens ein Internetanschluss mit 50 Mbit/s sein. In einem Single-Haushalt reicht zum Streamen von Inhalten in HD auch ein Internettarif mit 16 Mbit/s. Meist sind deutlich schnellere Internettarife aber nur wenige Euro teurer im Monat.

Möchten Sie ruckelfrei streamen, sollte Ihr Internetanschluss ausreichend schnell sein. Die Mindestgeschwindigkeit für das Streamen von beispielsweise HD-Inhalten ist dabei gar nicht so hoch. Ein klassischer Internetanschluss mit 16 Mbit/s Download-Bandbreite reicht dafür bereits aus. Nutzen aber mehrere Personen im Haushalt gleichzeitig datenintensive Anwendungen über das Internet oder werden Inhalte in Ultra-HD (4K) abgerufen, so benötigen Sie einen schnelleren Internettarif mit 50 Mbit/s oder mehr.

Zum achten Mal in Folge hat die Tageszeitung DIE WELT und die Beratungs- und Analysegesellschaft ServiceValue den Titel Preis-Champion in Gold an Verivox vergeben. Damit ist Verivox auch 2024 die Nr. 1 der Vergleichsportale . Bereits in den Jahren 2017 bis 2023 haben die Heidelberger in der Gesamtwertung den bestmöglichen Status in Gold erreicht.

