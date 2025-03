Fismer Lecithin – Speziallecithine bio, vegan und non-GMO (2025)

La

La lécithine est un composé chimique constitué principalement d’acides gras, de glycérol, d’acide phosphorique et de choline, et fait partie des phospholipides. C’est un produit entièrement naturel que l’on trouve dans les jaunes d’œufs, le soja, les graines de tournesol et les cellules des graines de plantes. Les lécithines de soja et de tournesol contiennent beaucoup plus d’acides gras essentiels que la lécithine de colza et sont donc plus précieuses d’un point de vue nutritionnel.

La lécithine a pour principales fonctions de stabiliser les membranes cellulaires, de stimuler divers processus métaboliques, de favoriser la régénération des cellules hépatiques et bien d’autres encore. À ce jour, aucun substitut synthétique avec des fonctions similaires à celles de la lécithine n’a été trouvé.

La lécithine est un émulsifiant extraordinaire, étant donné qu’elle peut être combinée avec des graisses et des huiles ainsi qu’avec de l’eau. Les substances non miscibles telles que l’huile et l’eau forment des émulsions stables grâce à la lécithine. Cette propriété est utilisée, par exemple, dans la production de chocolat et de cacao en poudre, de margarine à tartiner, de pâte croustillante et de graisses qui ne dégoulinent pas.

Même les arômes stimulants durent beaucoup plus longtemps grâce à l’ajout de lécithine. En effet, la lécithine est capable d’enfermer leurs principes actifs dans des gouttes d’huile. Les arômes peuvent donc être «encapsulés» et transportés. Cela profite aux aliments à faible teneur en matières grasses, qui peuvent acquérir un goût intense. Les propriétés antioxydantes de la lécithine sont également utilisées pour conserver les aliments dans le garde-manger.

Toutefois, en tant qu’agent émulsifiant et dispersant polyvalent, la lécithine est utilisée non seulement dans l’industrie alimentaire, mais aussi dans la production de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, ainsi que dans la production d’aliments pour animaux et la technologie.

Comment la lécithine est-elle produite ?

Les graines de soja, de colza et de tournesol sont les principaux ingrédients de base pour obtenir des lécithines. Nous les nettoyons, les séchons et nous extrayons l’huile. Nous produisons ainsi une huile végétale brute avec une teneur en lécithine allant jusqu’à 2,5 %. Le pétrole brut est chauffé à 90 °C en ajoutant un peu d’eau. Des séparateurs spéciaux sont utilisés pour séparer la lécithine du pétrole brut. Les gommes de lécithine humides sont séchées et refroidies à une température inférieure à 50 °C pour éviter qu’elles ne noircissent. Il en résulte une lécithine liquide et naturelle.

La partie huileuse de la lécithine liquide est extraite pour obtenir des poudres ou des granulés. Cette concentration augmente la partie opérationnelle de la lécithine : la partie dite insoluble dans l’acétone.

Plus que de la lécithine : la phosphatidylsérine (PS)

La phosphatidylsérine (PS) est un phospholipide naturel présent dans tout l’organisme, mais en plus grande quantité dans le cerveau et le système nerveux. Il s’agit d’un nutriment essentiel pour les cellules du cerveau, où il joue un rôle clé dans la transmission des signaux.

La phosphatidylsérine (PS) est synthétisée dans l’organisme et est également obtenue à travers la nutrition. Une carence en phosphatidylsérine entraîne des troubles de la concentration et probablement une réduction de la capacité de mémorisation. Plusieurs études ont montré que les personnes âgées produisent très peu de phosphatidylsérine (PS), un facteur majeur dans la perte de performance mentale qui survient au cours de la vieillesse. Les réactions de stress peuvent également être dues à un faible apport de phosphatidylsérine (PS) dans le cerveau. Les troubles de la concentration, les déficits d’attention et la mauvaise mémoire sont des conséquences fréquentes qui ont un effet défavorable, notamment au travail et à l’école. Des situations de stress mental se produisent et l’énorme flux d’informations dans le monde du travail actuel ne peut être géré correctement. Un apport quotidien de 100 à 300 mg de phosphatidylsérine (PS) augmente la capacité de concentration, de mémorisation et d’apprentissage. Le cerveau fonctionne de manière plus fluide, avec une plus grande concentration et efficacité.

Les jeunes, en revanche, éprouvent souvent des difficultés à produire de la phosphatidylsérine (PS). Une teneur trop faible a un effet négatif sur la transmission des signaux des cellules du cerveau. Dans les écoles, entre 3 et 5 % des enfants souffrent de déficit d’attention et d’hyperactivité. En outre, des problèmes d’apprentissage et d’adaptation se posent. En revanche, un apport suffisant de phosphatidylsérine (PS), comme nous l’avons déjà mentionné, entraîne une transmission normale des signaux dans le cerveau. Plusieurs études ont montré que, chez les enfants atteints de TDHA, l’ajout de phosphatidylsérine (PS) entraîne une amélioration dans 92 % des cas.

Au début de la prise de phosphatidylsérine (PS), une dose de 300 mg est recommandée, qui est réduite à environ 100 mg par jour après environ un mois.