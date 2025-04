FMRM Mod - Sudden-Strike-Maps (2025)

Beitragvon Gast » 31.08.2005, 18:58

cool wo bekomm ich die Mod, oder gibt es die noch gar nicht ???

Here is http://forum.sudden-strike.ru/showthread.php?t=6312

Direct download links:

FMRM BG Mod

http://www.sudden-strike.ru/files/mods/FMRM_BG.zip

Patch 1 for FMRM BG

http://www.sudden-strike.ru/files/mods/FMRM_Patch.rar

Patch 2 for FMRM BG

http://www.sudden-strike.ru/files/mods/FMRM_Patch2.RAR

Updates:

"Europe" scheme:

http://www.sudden-strike.ru/files/mods/fmrm_europe.rar

Menu screens:

http://www.sudden-strike.ru/files/mods/fmrm_fone.rar

Unit pack:

http://www.sudden-strike.ru/files/mods/fmrm_units.rar

New effects:

http://www.sudden-strike.ru/files/mods/ ... mation.rar

Unfortunatelly, Gulf War Black Gold (GWBG) game was published in Russia & C.I.S., not in Europe or USA.

This FMRM BG Mod needs GWBG installed.

But you can download FMRM BG or some unit-packs to use a new perfect units in your own projects for free (please don't forget authors )

Good luck