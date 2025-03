Frama Melisse Complex spijsvertering 100 ml. (2025)

Frama Melisse Complex 100 ml.

Melisse Complex is een direct werkende, natuurlijke oplossing ter ondersteuning van het spijsverteringssysteem op basis van een uniek procedé. Het is een allround oplossing ter versterking van het gehele spijsverteringssysteem. Door de aanwezigheid van een zeer breed spectrum aan kruiden werkt het ook bij misselijkheid en zorgt het voor een positieve invloed op maagzuur gerelateerde indicaties.

Ingrediënten Frama Melisse Complex

Samenstelling: Voedermiddelen: Magnesiumchloride, Glycerol, Fructo-Oligosacchariden; sensoriële toevoegingsmiddelen:Foeniculum Vulgare (2b), Melissa Officinalis (2b), Curcuma (2b), Silybum marianum (2b), Passiflora Incarnata (2b), Pepermunt (2b), Rosmarinus Officinalis (2b), Zingiber Officinalis (2b), Matricaria Recutita (2b), Althaea Officinalis (2b).

Gebruiksaanwijzing Frama Melisse Complex

Hond <10kg: 2 x daags 5 druppels of in waterbak oplossen, 10 druppels. Hond 10 tot 25 kilo: 2 maal daags 10 druppels of in de waterbak oplossen 20 druppels. Hond 25> 2 - 3 x daags 10 druppels of in de waterbak oplossen 30 druppels. Kat: 2 - 3 x daags 3-5 druppels. Indien problemen ontstaan met het toedienen i.v.m. de smaak, dan de druppels over het natte voer doen. Bij kieskeurige katten de druppels op de pootjes druppelen waarna bijna altijd de kat de pootjes gaat aflikken. Paard: 1 - 3 x daags 15 - 25 druppels. Rechtstreeks in de mond verdund met wat water is het beste, anders toevoegen in waterbak, of door slobber.

Gebruiksadvies en veiligheid

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Niet gebruiken tijdens dracht en zoogperiode. Niet gebruiken bij een allergie voor één van de bestanddelen en bij een allergische reactie de behandeling direct staken. Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden. Dit is een voedingssupplement. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Bij twijfel raadpleeg uw dierenspeciaalzaak of dierenarts.De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Inhoud: 100 ml