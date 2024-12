Gensou Mangekyou: Les Souvenirs du Fantasme - Informations, Curiosités, Résumé, Spoilers (2024)

Le nom de l'anime "幻想万華鏡 ~The Memories Of Phantasm~" peut être traduit comme "Kaléidoscope de Fantaisie - Les Mémoires de la Fantaisie". La combinaison de "幻想" (gensou), qui signifie illusion ou fantaisie, et "万華鏡" (mangekyou), qui signifie kaléidoscope, suggère une expérience visuellement complexe et pleine d'imagination. L'ajout de "The Memories Of Phantasm" renforce l'idée que l'anime sera un voyage à travers des souvenirs et des événements fantastiques. En résumé, le nom suggère un monde d'imagination et de souvenirs mystérieux.

Synopsis: "Gensou Mangekyou: Les Souvenirs du Phantasme" est un anime qui suit l'histoire de Marisa Kirisame et Reimu Hakurei, deux filles qui vivent dans un monde de fantaisie. Elles se lancent dans un voyage pour résoudre des mystères et affronter des défis surnaturels, tout en découvrant les secrets du passé et en affrontant de grands dangers. Avec l'aide de leurs amis et alliés, elles essaient de déchiffrer les énigmes qui hantent le monde dans lequel elles vivent. Avec des batailles incroyables et une animation époustouflante, l'anime emmène le spectateur dans un voyage passionnant à travers le monde de la fantaisie.

