Gezichtscleansers kopen? | Ruim assortiment, laagste prijs (2025)

La Prairie, Reiniging van het gezicht, Cellular Refining Lotion (Reinigende lotion, 250ml) € 86,99 Voltooi het reinigingsproces met onze verfrissende celverfijnende lotion, een alcoholvrije toner. Deze lotion is speciaal samengesteld met zachte plantenextracten om de hydratatie van je huid te maximaliseren en irritatie te verzachten.Onze rijke lotion kalmeert en verzacht de huid, spoelt de poriën uit en helpt ze te verkleinen. Het is de... Vergelijk 5 prijzen

CeraVe SA Anti-Ruwe Huid Reiniger - voor een Droge tot Ruwe Huid - met Salicylzuur - 236ml € 10,28€15,45 -33 % SA Anti-Ruwe Huid Reiniger - voor een Droge tot Ruwe Huid - met Salicylzuur - 236ml CeraVe’s Anti-Ruwe Huidreiniging is speciaal ontwikkeld om de droge, ruwe en korrelige huid te exfoliëren, verzachten en glad te maken. Salicylzuur exfolieërt zachtjes dode huicellen en verbetert de huidtextuur. De formule heeft een verfrissende geltextuur en is ook... Vergelijk 10 prijzen

Bioderma, Reiniging van het gezicht, Sensibio H2O (Micellair water, 500 ml) € 19,99 Sensibio H2O is een iconisch micellair reinigingswater dat speciaal is ontwikkeld voor de gevoelige huid. Dit reinigingswater reinigt op milde wijze en verwijdert effectief vuildeeltjes en zelfs waterproof make-up. De unieke formule van Sensibio H2O respecteert de natuurlijke huidbarrière, waardoor het de gevoeligheid van de huid niet verergert.... Vergelijk 6 prijzen

Chi Puur Rozenwater Roos Hydrolaat Bio € 14,50 Chi Puur Rozenwater Roos Hydrolaat Bio is is een verrukkelijk bloemenwater van de vers geplukte bloemblaadjes. Chi Roos Eko Hydrolaat is zeer zoet en ruikt intens naar rozen. Rozenwater heeft een brede toepassing en is geschikt bij elk huidtype en voor de babyverzorging. Vooral bij de verzorging van de gezichtshuid (als gezichtswater, in crème of... Vergelijk 2 prijzen

Vichy Liftactiv Supreme Vitamine C Serum - Anti-rimpels en Stralende huid- 20ml € 22,30 Liftactiv Supreme Vitamine C SerumProduct beschrijving Vichy Liftactiv Supreme Vitamin C Serum is een krachtig serum dat 15% pure vitamine C en natuurlijk afgeleid hyaluronzuur combineert voor een helderdere, egalere teint in slechts 10 dagen. De perfecte aanvulling op uw dagelijkse anti-verouderingsroutine.De krachtige maar minimalistische... Vergelijk 8 prijzen

CeraVe, Reiniging van het gezicht, Cream-to-foam (Schuim, Reinigende crème, 236ml) € 15,89 Deze reiniger is perfect voor het bevochtigen van de huid. Begin met het gebruik van lauw water om de huid voor te bereiden. Masseer de reiniger vervolgens in de huid met zachte, ronddraaiende bewegingen voor een diepe reiniging. Spoel daarna grondig af om alle resten te verwijderen. Het is belangrijk om direct contact met de ogen te vermijden,... Vergelijk 5 prijzen

Demak Up Sensitive Reinigingsdoekjes € 3,59€4,79 -25 % Demak Up Sensitive Reinigingsdoekjes zijn milde, hypoallergene doekjes voor een zachte reiniging van de gevoelige huid. De doekjes zijn geformuleerd met kalmerende micellair water en hebben een uiterst zachte textuur voor een doeltreffende doch huidvriendelijke reiniging. Dankzij de extracten van verzachtende allantoïne wordt irritatie door... Vergelijk 2 prijzen

La Roche-Posay Toleriane Hydraterende wascrème 400ml voor een gevoelige huid € 15,69€18,59 -16 % Toleriane wascrème voor gezichtProduct beschrijving De Toleriane wascrème heeft een formule die zijdezacht aanvoelt op de huid. De aangename textuur vindt het midden tussen een gel en een crème, waarbij het product zeer subtiel schuimt bij het inmasseren op de huid. Vervolgens trekt de parfumvrije formule in het huidoppervlak, waarbij de wascrème... Vergelijk 10 prijzen

Vichy Normaderm Phytosolution Intensive Purifying Gel 400 ml € 13,99€17,95 -22 % Vichy Normaderm Phytosolution Intensive Purifying Gel 400 ml - Reinigingsgel. Deze reinigingsgel van Vichy is geschikt voor gevoelige huid/vette huid/onzuivere huid. De inhoud van dit product is 400 ml. Vergelijk 7 prijzen

Vichy Normaderm Zuiverende Lotion - Gevoelige Huid, met Neiging tot Acne - Salicylzuur en Glycolzuur - 200ml € 13,49€22,95 -41 % Normaderm Zuiverende Lotion Product beschrijving De Zuiverende Lotion van Vichy is een matterende oplossing die onmiddelijk verstopte en vergrote poriën en terugkomende oneffenheden aanpakt. Deze reiniger geeft een verfrissend gevoel tijdens het aanbrengen op het gezicht. De formule bevat salicylzuur (BHA) en glycolzuur om de huid op zachte wijze... Vergelijk 7 prijzen

La Roche-Posay Effaclar Micellair Water - Gezichtsreinigingsmiddel - voor een vette huid en Acne - 200ml € 14,19€14,49 Algemeen Effaclar Micellair Water voor een vette huid heeft een milde, waterachtige textuur. Het product is hierdoor geschikt voor het hele gezicht: van ogen tot lippen. Ideaal om meermaals daags te gebruiken, omdat de formule zo mild maar doeltreffend is. Niet-comedogeen, dus het reinigingswater verstopt de poriën niet. Kenmerken ... Vergelijk 7 prijzen

NUXE Super Serum [10] Universal Age-Defying Eye Concentrate 15 ml € 37,79€54,90 -31 % NUXE Super Serum [10] Universal Age-Defying Eye Concentrate 15 ml - Oogserum. Deze oogserum van NUXE is geschikt voor alle huidtypen. De inhoud van dit product is 15 ml. Vergelijk 6 prijzen

La Roche-Posay Toleriane Schuimende Reinigende Gel - met Niacinamide en Aminozuur Complex - voor een Gevoelige Huid - 400ml € 17,19€24,80 -31 % La Roche-Posay Toleriane Schuimende Reinigende Gel - met Niacinamide en Aminozuur Complex - voor een Gevoelige Huid - 400ml Toleriane Schuimende Reinigende Gel is een gezichtsreiniger die ontwikkeld is voor gevoelige tot reactieve huid. Het is een geconcentreerde samenstelling van zeer effectieve dermatologische actieve ingrediënten. Het reinigt en... Vergelijk 6 prijzen

REN Evercalm Gentle Cleansing Gel 150 ml € 14,29€25,- -43 % REN Evercalm Gentle Cleansing Gel 150 ml - Reinigingsgel. Deze reinigingsgel van REN is geschikt voor gevoelige huid/alle huidtypen. De inhoud van dit product is 150 ml. Vergelijk 6 prijzen

Filorga Skin-Prep Enzymatic Cleansing Foam 150 ml € 18,79€29,- -35 % Filorga Skin-Prep Enzymatic Cleansing Foam 150 ml - Reinigingsschuim. Deze reinigingsschuim van Filorga is geschikt voor alle huidtypen. De inhoud van dit product is 150 ml. Vergelijk 6 prijzen

Vichy Normaderm Phytosolution Intens Zuiverende Gel - Gevoelige en Acnégevoelige Huid - 200ml € 11,19€18,90 -41 % Normaderm Phytosolution Intens Zuiverende Gel Product beschrijving De Phytosolution Intensief Zuiverende Gel van Vichy is een dagelijkse reiniger die de vette en acnegevoelige huid zuivert en revitaliseert. Deze reiniger bevat salicylzuur BHA, mineralen (zink en koper) en probiotische extracten die doeltreffend onzuiverheden verwijderen, zoals... Vergelijk 6 prijzen

Sensai Cellular Performance Lotion II (Moist) - 125 ml - gezichtsverzorging € 67,49€94,95 -29 % De Anti-Veroudering Vochtinbrengende Lotion Sensai Cellular Kanebo is een kwaliteitsproduct dat is ontworpen voor veeleisende personen die zorg dragen voor hun uitstraling en op zoek zijn naar de beste cosmetica om hun schoonheid extra in de verf te zetten. Als jij een van hen bent, zijn de 100 % originele Kanebo producten voor jou gemaakt. •... Vergelijk 9 prijzen

Biotherm Homme Aquapower Cleanser Reinigingsgel - Verfrissend - 125ml € 24,79 Ontdek nu Biotherm Homme Aquapower Cleanser Reinigingsgel - Verfrissend - 125mlDe Biotherm Homme Aquasource Cleanser Reinigingsgel voor mannen verwijdert efficiënt onzuiverheden, waardoor de huid gezuiverd, verfrist en uitzonderlijk comfortabel aanvoelt. ⁠Versterkt door BLUE SCIENCES: De ultra-reinigende frisse gelformule bevat een combinatie van... Vergelijk 7 prijzen

Payot My Payot Radiance Cleansing Mask 100 ml € 19,59€39,- -50 % Payot My Payot Radiance Cleansing Mask 100 ml - Reinigingsmelk. Deze reinigingsmelk van Payot is geschikt voor alle huidtypen. De inhoud van dit product is 100 ml. Vergelijk 5 prijzen

Sisley Buff and Wash Facial Gel - 100 ml - gezichtsreiniger € 73,59€93,50 -21 % Phyto-Blanc Buff and Wash Facial Gel reinigt de huid en verwijdert in één keer dode huidcellen en onzuiverheden. De geltextuur reinigt op milde wijze en is verrijkt met microbolletjes die de huid scrubben. De combinatie van citroen-, scutellaria- en witte moerbei-extracten maakt de huid lichter en zorgt voor een egalere, stralendere teint. De... Vergelijk 8 prijzen

The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating Face Toner € 14,13 Een toner met glycolzuur voor dagelijks gebruik die de huidtextuur egaliseert, de teint egaliseert en de huid doet stralen.Glycolzuur 7% Exfoliërende Toner is een exfoliërende toner die, bij regelmatig gebruik, de textuur van de huid zichtbaar gladder maakt en de teint egaler en stralender laat lijken. Het vermindert ook de zichtbaarheid van... Vergelijk 3 prijzen

CeraVe Anti-Onzuiverheden Reinigingsgel - voor een Onzuivere Huid met Neiging tot Acne - met 2% Salicylzuur - 236ml € 10,15€15,25 -33 % Anti-Onzuiverheden Reinigingsgel - voor een Onzuivere Huid met Neiging tot Acne - met 2% Salicylzuur - 236ml De Anti-Onzuiverheden Reinigingsgel met 2% salicylzuur is geformuleerd om onzuiverheden te verwijderen, mee-eters te verminderen en de poriën te vernauwen, terwijl witte klei helpt overtollige talg te absorberen en het glimmen zichtbaar te... Vergelijk 8 prijzen

L'Oréal Paris Revitalift Clinical Schuimende Reinigingscrème met Vitamine C* en Salicylzuur - Gezichtsreiniger - 150ml € 6,50€9,99 -35 % Revitalift Clinical Schuimende Reinigingscrème met Vitamine C* L'Oréal Revitalift Clinical Schuimende Reinigingscrème met Vitamine C* en Salicylzuur Gezichtsreinger Ontdek de Revitalift Clinical Schuimende Reinigingscrème met Vitamine C en Salicylzuur van L'Oréal Paris. Helpt zichtbaar poriën te verminderen, verbetert de huidtextuur en laat de... Vergelijk 3 prijzen

Darphin Hydraskin Rich Skin Hydrating Cream Gezichtscrème voor Normale tot Droge Huid 50 ml € 37,48€54,- -31 % Darphin Hydraskin Rich Skin Hydrating Cream, 50 ml, Moisturisers voor Vrouwen , Wil je je gezichtsverzorging niet onderschatten? Gebruik elke dag een gezichtscrème. Dat is namelijk de basis van alle huidverzorging, en een gewone gezichtsroutine is niet compleet zonder, ongeacht het huidtype of de specifieke behoeften. De gezichtscrème Darphin... Vergelijk 5 prijzen

ESTEE LAUDER - Advanced Night Repair Cleansing Balm - 70 ml - Reinigingsgel € 38,89€55,- -29 % De natuurlijke huidverzorgingsexpert is een verfijnde reinigingsbelevenis die is ontworpen om je huidverzorgingsritueel te starten. Milde gezichtsreiniger: deze vernieuwende gel verandert in een luchtig, zacht schuim dat de huid zacht maar grondig reinigt. Onmiddellijk: • 100% zei dat alle make-upsporen waren verwijderd.(1) • 95% zei dat de huid... Vergelijk 7 prijzen

Estée Lauder Micro Essence Treatment Lotion 200 ml € 87,49€130,50 -33 % Estée Lauder Micro Essence Treatment Lotion 200 ml - Toner. Deze toner van Estée Lauder is geschikt voor droge huid/normale huid. De inhoud van dit product is 200 ml. Vergelijk 8 prijzen

La Mer The Concentrate Gezichtsserum kalmerend, versterkend & verzachtend € 448,31 Een geconcentreerde behandeling voor zichtbare verzachting, versteviging en extra bescherming van de huid. Ontdek een geconcentreerde behandeling die is ontwikkeld om de gevoelige huid zichtbaar te kalmeren, te versterken en te stabiliseren. Het concentraat - verrijkt met een sterk geconcentreerde vorm van het huidverzachtende Miracle BrothTM - La... Vergelijk 6 prijzen

Vichy Neovadiol Lipidenaanvullende, Anti-Verslapping Dagcrème - Anti-Aging - Na de overgang - 50ml € 28,22€46,95 -40 % Neovadiol Lipidenaanvullende, Anti-Verslapping Dagcrème Product beschrijving De Lipidenaanvullende Anti-Verslapping na de overgang Dagcrème van Neovadiol is bedoeld voor vrouwen na de overgang wiens huid door veroudering slapper, droger en oncomfortabel is geworden. Het vult verloren lipiden aan, verbetert de vorming van rimpels en verstevigt de... Vergelijk 6 prijzen

Uriage Xémose Verzachtende Reinigingsolie 1 liter € 16,60€20,70 -20 % Uriage Xémose Verzachtende Reinigingsolie Uriage Xémose Verzachtende Reinigingsolie is een rijke en voedende reiniger, speciaal ontwikkeld voor de droge en atopische huid. Deze reinigingsolie reinigt de huid zachtjes zonder deze uit te drogen, en vormt een beschermende film die de huid langdurig comfort biedt. Verrijkt met Uriage thermale water en... Vergelijk 4 prijzen

Sisley Exfoliant Moussant Energisant 200ml, Energizing foaming body exfoliant € 67,49€98,49 -31 % Voor een soepele en zachte huid.Energizing Foaming Exfoliant combineert de gunstige werking van etherische oliën en botanische extracten om de huid weer te doen stralen. De gel bevat micro bolletjes die een milde maar effectieve exfoliërende werking hebben op de huid.- De huidreiniging en het verwijderen van dode huidcellen.- Verfijnt de... Vergelijk 8 prijzen

Sisley, Reiniging van het gezicht, Lyslait (Make-up remover, Reinigende melk, 250ml) € 69,89€79,20 -12 % Lyslait is een romige make-up remover die speciaal is ontwikkeld om make-up effectief te verwijderen en tegelijkertijd het natuurlijke evenwicht van alle huidtypes te behouden. Met zijn unieke formule lost Lyslait make-up op en reinigt het de huid grondig, waardoor deze fris en schoon aanvoelt.Deze make-up remover is verrijkt met witte... Vergelijk 8 prijzen

Sisley Floral Toning Lotion - 250 ml - Gezichtslotion € 60,99€71,- -14 % De Sisley Floral Toning Lotion is een verfrissende lotion die de huid verzacht en verfrist. Deze lotion bevat een unieke combinatie van plantenextracten, waaronder kamille, aloë vera en rozemarijn, die de huid intens hydrateren en verzachten. Daarnaast is de lotion verrijkt met vitamine E, wat de huid beschermt tegen schadelijke invloeden van... Vergelijk 8 prijzen

Sensai Cellular Performance Lotion I (Light) - 125 ml - gezichtsverzorging € 65,49€79,- -17 % De Highlighter Sensai Cellular Kanebo is een kwaliteitsproduct dat is ontworpen voor veeleisende personen die zorg dragen voor hun uitstraling en op zoek zijn naar de beste cosmetica om hun schoonheid extra in de verf te zetten. Als jij een van hen bent, zijn de 100 % originele Kanebo producten voor jou gemaakt. Geslacht: VrouwGeschikt voor alle... Vergelijk 7 prijzen

Sisley Grapefruit Toning Lotion - 250 ml - Gezichtslotion € 58,99€81,- -27 % Sisley - LOTION AU PAMPLEMOUSSE PMG 250 ml is een kwaliteitsvol product dat ontwikkeld is voor veeleisende vrouwen die zichzelf graag verzorgen en de beste cosmetica gebruiken om hun schoonheid extra in de verf t zetten. Als jij zo'n vrouw bent staan deze 100% originele Sisley producten op jouw lijf geschreven. Vergelijk 7 prijzen

Sisley Phyto-Pate Moussante 85 gram € 57,79€84,- -31 % Sisley Phyto-Pate Moussante 85 gram - Reinigingsschuim. Deze reinigingsschuim van Sisley is geschikt voor gevoelige huid/alle huidtypen. De inhoud van dit product is 85 gram. Vergelijk 7 prijzen

Clinique Liquid Facial Soap Oily Skin Huidtype 3/4 200 ml € 20,09€24,90 -19 % Clinique Liquid Facial Soap Oily Skin Huidtype 3/4 200 ml - Zeep. Clinique Liquid Facial Soap Oily Skin Formula is stap één van het 3-stappenplan van Clinique. Deze zeep kan tweemaal per dag aangebracht worden op een make-up vrij gezicht. De huid voelt fris en comfortabel aan. Deloox.nl

Clarins Cryo-Flash Cream-Mask 75 ml € 59,79€85,- -30 % Clarins Cryo-Flash Cream-Mask 75 ml - Crème masker. Deze crème masker van Clarins is geschikt voor alle huidtypen. De inhoud van dit product is 75 ml. Vergelijk 6 prijzen

Guerlain - CREME DE BEAUTE crème démaquillante 200 ml € 58,49€63,99 -9 % De Guerlain - CREME DE BEAUTE crème démaquillante 200 ml is een kwaliteitsproduct dat is ontworpen voor veeleisende personen die zorg dragen voor hun uitstraling en op zoek zijn naar de beste cosmetica om hun schoonheid extra in de verf te zetten. Als jij een van hen bent zijn de 100 % originele Guerlain producten voor jou gemaakt. Vergelijk 6 prijzen

Make-up Verwijderschuim Valmont Bubble Falls (150 ml) € 56,99€59,09 Make-up Verwijderschuim Valmont Bubble Falls (150 ml) is een kwaliteitsproduct, ontworpen voor veeleisende mensen die zorg dragen voor hun uitstraling en de beste cosmetica zoeken om hun schoonheid te vergroten. Als je een van hen bent, zijn de 100 % originele Valmont producten voor jou gemaakt. Vermogen: 150 mlSoort: Make-Up... Vergelijk 6 prijzen

SENSAI Absolute Silk Reinigingsschuim € 64,89€85,63 -24 % Sensai Absolute Silk Micro Mousse Wash 180 ml - Reinigingsschuim. Deze reinigingsschuim van Sensai is geschikt voor alle huidtypen. De inhoud van dit product is 180 ml. Vergelijk 5 prijzen

Dermalogica Precleanse Gezichtsreiniger - 150 ml € 43,20€57,- -24 % Cleaner op oliebasis – Verwijdert overtollig talg, UV-filters, waterrproof make-up en ander vuil – Ideaal voor een normale tot vette huid Met PreCleanse kun je jouw huid op een professionele manier grondig reinigen zonder daarbij de huidbarrière te beschadigen. PreCleanse is de eerste stap in Dermalogica's dubbele reiniging en bevat o.a.... Vergelijk 5 prijzen

Clarins Velvet Cleansing Milk € 40,- Clarins Velvet Cleansing Milk - Refill 400 ml Parfumerie.be Vergelijk 4 prijzen

10x Sence Gezichtsreinigingsdoekjes Aloë Vera 20 stuks € 10,10 Sence Gezichtsreinigingsdoekjes Aloë Vera Aloë Vera is het natuurlijke ingrediënt voor een gezonde, gehydrateerde huid. Deze 3-in-1 gezichtsdoekjes combineren de bewezen kracht van aloë vera met de nieuwste micellaire technologie om je huid te verzorgen terwijl je reinigt. Elke veeg verwijdert make-up en onzuiverheden terwijl het de huid reinigt,... Plein.be