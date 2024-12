Đỗ Hồng Hưng

Phương pháp làm:1. Đọc đề bài và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi.2. Xác định các thông tin cần tìm trong bài.3. Đọc kỹ nội dung của bài văn chỉ định trên trang 55.4. Tìm các câu trong bài mà có liên quan đến Chương trình địa phương (phần văn).5. Lựa chọn các câu chứng minh trong câu trả lời có sẵn hoặc tìm thêm các câu chứng minh liên quan đến vấn đề Chương trình địa phương (phần văn).6. Sắp xếp các câu chứng minh theo đúng thứ tự câu hỏi.7. Tổ chức và viết câu trả lời chi tiết và đầy đủ.Câu trả lời:Phương pháp làm việc của tôi là đọc kỹ nội dung bài văn chỉ định về Chương trình địa phương (phần văn) trang 55. Sau đó, tìm các câu trong bài mà có liên quan đến Chương trình địa phương (phần văn) và chọn lọc các câu chứng minh từ bài văn hoặc tìm thêm thông tin liên quan đến vấn đề này.Câu trả lời cho câu hỏi trên dựa trên các câu chứng minh có trong bài văn chỉ định:- The first two dynasties Ngo and Dinh did not last long and were busy with national defense, so the education was only available in pagodas.- All good students could go to the Imperial Academy.- The students at the Imperial Academy only studied literature.- Education was highly appreciated during the dynasties.- From 1918 to 1945, Vietnam's education program adopted a system from primary school to college.Với các câu chứng minh trên, ta có thể trả lời câu hỏi: Chương trình địa phương (phần văn) là gì? Các đoạn văn trong bài cho thấy Chương trình địa phương (phần văn) bao gồm việc giảng dạy ở các ngôi chùa trong hai triều đại Ngo và Đinh, việc học tại Học viện Hoàng gia chỉ dành cho học sinh giỏi học chuyên ngành văn, giáo dục được coi trọng và đa dạng từ trường học tiểu học đến đại học từ năm 1918 đến 1945.