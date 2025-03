Goedkoop en kwalitatief CPAP toestel kopen. (2025)

CPAP is de afkorting van Continuous Positive Airway Pressure. Het CPAP toestel genereert een continu luchtstroom. Tijdens de slaap wordt er via een slang en neusmasker voortdurend lucht in de neus en de keel geblazen. Er ontstaat een overdruk in de keel waardoor het toeklappen van de keelholte verhinderd wordt. Bij slaapapneu wordt de therapeutische druk bepaald door uw arts en varieert tussen 4 en 20 cm H2O. Door CPAP-therapie toe te passen gedurende de nacht, wordt u alerter en beter geconcentreerd overdag. In het algemeen ervaren de patiënten een betere kwaliteit van leven.Het inslapen met dergelijk toestel kan vergemakkelijkt worden door een rampfunctie, dwz dat de druk van de luchtstroom tijdens de startfase van de therapie laag is en geleidelijk wordt opgebouwd naar de juiste therapeutische druk. Bij uitgedroogde slijmvliezen en/of irritatie van de luchtwegen kan een CPAP toestel worden afgeleverd met een verwarmde bevochtiger. Dan moet het CPAP toestel iets lager dan het niveau van uw bed geplaatst worden om condensatie in de slang te voorkomen. Het CPAP toestel mag nooit op de grond geplaatst worden omdat de turbine geen stof mag aanzuigen.

