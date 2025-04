Grzyby reishi (Ganoderma lucida) (2025)

Możemy przeczytać : „Badania ex vivo przeprowadzone na ludzkich komórkach krwi (leukocytach i ludzkich limfocytach krwi obwodowej) wykazały radioprotekcyjne działanie β-glukanu wodnego ekstraktu G. lucidum przeciwko uszkodzeniom wywołanym promieniowaniem γ. W plazmidzie mogą one zmniejszać uszkodzenia popromienne jako przyrost otwartej okrągłej formy, a także zwiększać wydłużenie DNA, jak wykazano w badaniach in vitro. Badania in vivo ujawniają skuteczność wodnych ekstraktów polisacharydów i triterpenów G. lucidum u myszy narażonych na promieniowanie gamma . Nie wolno nam jednak zapominać, że dawki tych związków lub promieniowanie stosowane w recenzowanych badaniach nie mogą być bezpośrednio skorelowane z ludźmi; w związku z tym konieczne są dalsze badania, aby można było zastosować go w praktyce klinicznej jako radioprotektora”.

