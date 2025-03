Heel veel klachten bij gebruik cpap - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Vraag, filter voor het apparaat, is dit daadwerkelijk een speciaal pollen filter? Dus een hypoallergeen filter?

AB Filter is dit een pollen filter die op de plaats komt van het witte filter?

Nee, het AB filter is een filter die tussen de luchtuitlaat van het apparaat en de slang wordt geplaatst bij gebruik van het apparaat door meerdere patiënten (bv in een instelling). We hebben wel hypoallergene filters beschikbaar voor onze apparaten, deze komt dan ipv het witte filter die standaard in het apparaat zit. De instelling AB filter moet op 'Nee' blijven staan, tenzij dit AB filter echt wordt toegepast.

Standaard luchtfilters zorgen voor effectieve luchtfiltratie voor uw ResMed S9 en Air 10-apparaten voor slaaptherapie.

Deze wegwerpfilters kunnen apparaten beschermen tegen vervuiling zoals huidschilfers en kattenhaar en helpen uiteindelijk uw patiënten schone lucht in te ademen. De luchtfilters moeten om de zes maanden worden vervangen, of vaker als ze gaten ontwikkelen of verstopt raken met vuil of stof.

De hypoallergene luchtfilters voor S9 en Air 10-apparaten voor slaaptherapie zijn gemaakt van een combinatie van materialen die voorkomen dat fijne deeltjes en grotere materie uw therapieapparaat en uiteindelijk uw luchtwegen binnendringen. Uw luchtfilter moet om de zes maanden worden vervangen, of meer indien nodig, bijvoorbeeld als het is beschadigd, gescheurd of wordt geblokkeerd door stof of vuil.

Het ResMed hypoallergene luchtfilter is met name geschikt als u lijdt aan hooikoorts of andere allergenen in de lucht.