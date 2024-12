Het aanbod is enorm! Welke streaming videodienst past bij jou? (2024)

Vergelijking streaming video: welke past bij jou?

Met streaming videodiensten bekijk je films, documentaires, sport en kinderprogramma’s wanneer je maar wilt. In Nederland zijn diverse aanbieders op de markt met een eigen abonnementsdienst. Welke moet je hebben? Het Amerikaanse Netflix, of de Nederlandse alternatieven Videoland of NLZIET? Ben je beter af met Amazon Prime Video of HBO Max en hoe zit het met Film1? Of ga je voor originele content van Apple TV+? In dit artikel vergelijken we de streaming videodiensten die in Nederland actief zijn. We trekken geen conclusie welke de beste is, omdat dit heel erg afhankelijk is van persoonlijke behoeften en wensen. In deze gids omschrijven we ook niet het volledige aanbod van elke dienst, maar geven we een indicatie van welk soort content je er kan vinden, wat de mogelijkheden zijn en meer.

Vergelijking streaming videodiensten in Nederland

We kijken in deze vergelijking naar de meest populaire aanbieders in Nederland, waaronder Netflix, Apple TV+, Disney+, Videoland, Amazon Prime Video, NLZIET en Film1. Bij sommige betaal je een vast bedrag per maand, terwijl je bij andere alleen losse films kunt huren. Er zijn nog meer niche-aanbieders zoals MUBI voor arthouse-films (3 maanden voor €39,99), maar die laten we hier buiten beschouwing. Pathé Thuis en meJane bieden alleen huurfilms aan die je per stuk moet afrekenen, dus ook die hebben we achterwege gelaten. De video streamingdiensten die we hieronder bespreken zijn voor een brede groep gebruikers toegankelijk én interessant.

Netflix: ruim aanbod op veel apparaten

Netflix is in veel landen vertegenwoordigd en dat geeft de dienst slagkracht. Ze hebben een indrukwekkend aantal eigen series zoals House of Cards. De dienst biedt veel hoog aangeschreven series zoals Orange is the New Black, Bloodline, Daredevil, Jessica Jones, Stranger Things, Narcos en Squid Game. Netflix investeert hier veel geld in. Van oudere series heb je altijd de nieuwste seizoenen. Je vindt er ook veel Britse en een selectie van Nederlandse content. Films die net uit de bioscoop zijn hoef je niet te verwachten. Voor kinderen is er een breed aanbod.

Iedere gebruiker heeft een eigen profiel, ook voor kinderen. Je maakt lijstjes van de video’s die je nog wilt kijken en Netflix geeft adviezen op basis van je kijkgedrag. Er zijn drie abonnementen: Basic (1 apparaat in SD-kwaliteit), Standaard (2 apparaten in HD) en Premium (4 apparaten in HD en Ultra HD).

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, Chromecast, smart-tv en meer

Prijs: vanaf €8,99 per maand

Pluspunten:

Veel populaire series die je gezien moet hebben

Uitgebreid aanbod, ook voor kinderen

Elke week wel weer een paar leuke nieuwe films en series

Netflix is te bekijken op bijna elk apparaat dat je je kan bedenken

Minpunten:

Aanbod wordt vaak opgeschoond

Prijs ligt steeds hoger

Accountdelen niet mogelijk, alleen met toeslag van €3,99 per maand

Apple TV+: alleen originele content

Sinds 2019 heeft ook Apple een eigen streamingdienst. Met Apple TV+ abonneer je je op een dienst met alleen originele content, de zogeheten Apple Originals. Deze kijk je via de ingebouwde TV-app van Apple. De series zijn kwalitatief van hoge kwaliteit en allemaal in 4K te bekijken. De dienst is vooralsnog voornamelijk gefocust op series, maar er komen ook steeds meer films. Ben je geen liefhebber van het series-concept, dan is Apple TV+ misschien niet iets voor jou.

Om kijkers naar de originele content te trekken werkt Apple samen met wereldberoemde acteurs en regisseurs. Zo is niet alleen Oprah Winfrey betrokken, maar ook Steven Spielberg. Ook beroemde acteurs zoals Kate Winslet zijn van de partij. Populaire series zijn Ted Lasso, The Morning Show, Central Park, Mythic Quest en For All Mankind.

Je kan tot 3 maanden gratis Apple TV+ krijgen bij de aanschaf van een nieuw apparaat. Apple TV+ is ook inbegrepen in Apple One en bij een Apple Music studentenabonnement.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Mac, Apple TV en sommige gameconsoles en smart-tv’s

Prijs: €9,99 per maand (inschrijven kan hier)

Pluspunten:

Een goede kijkervaring dankzij Apple-integratie

Relatief goedkoop, ook inbegrepen in Apple One Apple One

Apple One Geen limiet aan het aantal schermen

Uitstekende beeld- en audiokwaliteit

Minpunten:

Relatief weinig aanbod, maar wordt langzamerhand wel uitgebreid

Je kunt hier niet terecht voor wereldberoemde films en series

Abonnement gekoppeld aan Apple ID , daardoor niet eenvoudig te delen

Disney+: een enorm aanbod aan Disney-films en -series

Veel woorden hebben we niet nodig om Disney te beschrijven. Iedereen kent deze enorme filmstudio van de verfilmde sprookjes, Mickey Mouse, Frozen, Pirates of the Caribbean en nog véél meer. Ook andere studio’s zoals 20th Century Fox, Pixar en Marvel zijn in handen van deze Amerikaanse gigant.

Op Disney+ vind je voor een relatief lage prijs enorm veel Disney-films en -series. Ook bevat de dienst originele content zoals The Mandalorian, een spin-off van Star Wars. Hou je van nostalgie, maar wil je ook regelmatig nieuwe topfilms? Dan is Disney+ zeker het overwegen waard. Ook als je een abonnement hebt op bijvoorbeeld Netflix kan Disney+ een goede toevoeging zijn. Veel Disneyfilms zijn al van de dienst verdwenen en dat zal alleen maar meer gebeuren. Sinds februari 2021 is ook Star toegevoegd aan Disney+. Onder deze naam is veel content te zien voor volwassenen die in het verleden is uitgebracht Disney Television Studios, FX, 20th Century Fox en ABC. Hier vallen ook populaire series als Family Guy, How I Met Your Mother en Scrubs.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Xbox One, PlayStation 4 en sommige smart-tv’s

Prijs: €10,99 per maand (inschrijven kan hier)

Pluspunten:

Het is Disney

Zowel online als offline kijken, ideaal voor kinderen op vakantie

Standaard met vier schermen kijken

Integratie met Apple TV-app

Minpunten:

Voor sommige bioscoopfilms moet je extra betalen om ze vroegtijdig te kijken

Videoland: veel Nederlands aanbod

Videoland begon als variant op de digitale filmverhuur, maar is ondertussen uitgegroeid tot een sterke speler op de Nederlandse markt van streaming videodiensten. Dat komt vooral omdat ze veel aandacht hebben voor Nederlandse series zoals Mocro Maffia. Je kunt meer dan 150.000 minuten aan Nederlandstalig aanbod bekijken. Het aanbod van buitenlandse series en films is zelfs nog groter en ook voor kinderen heeft Videoland een ruim aanbod, bijvoorbeeld K3 en Woezel & Pip. Deze bevinden zich in een kidsomgeving, zodat kinderen niet geconfronteerd worden met geweld en andere heftige onderwerpen. Er worden ook steeds vaker exclusieve Videoland-series van tv-programma’s gemaakt.

Daarnaast kun je via Videoland de tv-programma’s van RTL vooruitkijken, zodat je series zoals Goede Tijden, Slechte Tijden al kunt zien voordat het op de buis is. Ook kun je bij Videoland live televisie kijken naar alle zenders van RTL. Videoland had een wat trage start met veel verouderde series zoals Peppi & Kokki, maar heeft een inhaalslag gemaakt en biedt nu veel interessant nieuw materiaal. Kwantiteit heeft plaats gemaakt voor kwaliteit.

Bij Videoland kun je kiezen uit drie abonnementsvormen: Basis, Plus en Premium. Met het goedkoopste abonnement van €5,99 krijg je reclames te zien, kun je niet downloaden en kan er slechts 1 scherm tegelijk actief zijn. Met Plus en Premium heb je dit niet en kun je met respectievelijk 2 of 4 schermen tegelijk kijken. Er is geen verschil in beeldkwaliteit bij de abonnementsvormen. 4K is helaas geen mogelijkheid.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV (ook AirPlay), Chromecast, smart-tv en meer

Prijs: Vanaf €5,99 per maand (gratis voor alleen tv-programma’s terugkijken)

Pluspunten:

Veel Nederlands aanbod

Veel aanbod voor kinderen in aparte Kids-omgeving

Beschikbaar op veel apparaten

Alle tv-programma’s kijken, soms ook vooruit

Minpunten:

Geen kijkgeschiedenis

Geen 4K-beeldkwaliteit en betere geluidskwaliteit

Amazon Prime Video: relatief goedkoop met degelijk aanbod

Amazon Prime Video ging in december 2016 van start in Nederland. Het is een van de goedkopere streaming videodiensten met een redelijk aanbod. Grootste troef was lange tijd The Grand Tour, de opvolger van Top Gear. Inmiddels worden er ook Nederlandse producties gemaakt. Daarnaast probeert Amazon je vooral te verleiden met een lage prijs.

Waarschijnlijk realiseert Amazon zich dat veel mensen die al lid zijn van andere streaming videodiensten alleen bij een lage prijs bereid zijn om Prime Video ‘erbij’ te nemen. Amazon Prime Video biedt een groot aanbod van bekende films en series en ook veel klassiekers zoals de serie House. Er zijn ook Amazon Originals, waaronder enkele Nederlandse producties. Wie een abonnement op Amazone Prime Video afsluit, geniet niet alleen van de talloze series en films, maar ook van andere voordelen van Amazon. Zo hoeven leden geen verzendkosten te betalen als ze iets bestellen bij Amazon.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Fire-tablet, smart-tv, Apple TV, AirPlay en Chromecast

Prijs: €4,99 per maand, inbegrepen in Amazon Prime (inschrijven kan hier)

Pluspunten:

Goedkopere dienst met variërend aanbod

Populaire series zoals The Grand Tour en The Man in the High Castle

Inbegrepen in Amazon Prime

Minpunten:

Niet de allerbeste app

Viaplay: Formule 1, voetbal, films en series

Viaplay is een van oorsprong Scandinavische streamingdienst. De dienst heeft in Nederland de uitzendrechten overgenomen van Formule 1 en zal daarom voor veel mensen een interessante optie zijn. Ook PDC Darts is overgegaan naar deze dienst. Je vindt er nog wat andere sporten, zoals voetbal (met de Bundesliga en de Premier League).

Naast sport vind je er ook talloze originele Scandinavische films en series (zogenaamde Viaplay Originals) en bekende films en series. Bekende films die je er gaat vinden, zijn Men in Black, Tomb Raider en Jumanji. De dienst gaat ook originele Nederlandse producties maken, zoals Dragons’ Den en Masterchef. Voor kinderen zal Peppa Big een publiekslieveling zijn. Er is ook een samenwerking met DreamWorks, bekend van Shrek en Kung Fu Panda.

Viaplay kost €17,99 per maand en is ook beschikbaar via diverse tv-aanbieders zoals KPN en Ziggo. Bij sommige providers krijg je wat extra korting.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, AirPlay, Chromecast, smart-tv en kabelaanbieders

Prijs: €17,99 per maand (inschrijven kan hier)

Pluspunten:

Veel sport, onder andere Formule 1, Engels voetbal en darts

Scandinavische originals

Aantal bekende titels

Minpunten:

Relatief duur

Minder interessant als je niet van sport houdt

HBO Max: grote kaskrakers voor een lage prijs

HBO Max biedt een groot aanbod van bekende films en series. Binnen HBO Max vind je content van Warner Bros., DC Comics, Cartoon Network, Looney Tunes en meer. Ook bekende HBO-series worden daar ondergebracht. Het gaat dan ook om series die voorheen bij Ziggo te zien waren. Denk aan titels als Game of Thrones, maar ook Friends vind je bij deze dienst. De Harry Potter-reeks is hier ook ondergebracht, net als HBO Originals als Gossip Girl. Fans van superhelden kunnen met Suicide Squad en Justice League kunnen hun lol op.

Sinds 2024 biedt HBO Max ook alle series en programma’s van Discovery+. Discovery+ is niet meer los aan te schaffen.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, AirPlay, Chromecast, smart-tv, spelcomputers en meer

Prijs: €5,99 per maand

Pluspunten:

Veel grote namen

Blockbusterfilms al 45 dagen na bioscooprelease te streamen

Relatief goedkoop

Integratie met Apple TV-app

Minpunten:

Basic-abonnement maar in maximaal 1080p-resolutie

Standaard-abonnement maar op maximaal 2 apparaten tegelijk te kijken

SkyShowtime: veel grote namen van bekende studio’s

Sinds oktober 2022 kun je je in Nederland ook abonneren op SkyShowtime. Deze streamingdienst biedt veel populaire films en series van studio’s als Universal, Dreamworks en Paramount. Ook de content van Nickelodeon vind je hier. Zo kijk je hier de serie Halo, gebaseerd op de gelijknamige game. Ook andere bekende titels zoals Top Gun: Maverick, Star Trek, Sonic the Hedgehog en Jurassic World Dominion. Op dit moment ondersteunt SkyShowtime een maximale beeldkwaliteit van 1080p (HD-kwaliteit). 4K-content is er dus nog niet. Je kunt meerdere profielen aanmaken, ook voor kinderen. SkyShowtime is relatief goedkoop, met een maandprijs vanaf €5,99.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, AirPlay, Chromecast, smart-tv en meer

Prijs: vanaf €5,99 per maand (inschrijven kan hier)

Pluspunten:

Veel grote namen

Relatief goedkoop

Integratie met Apple TV-app

Minpunten:

Maximale resolutie van 1080p, geen 4K-content (bij Standaard-abonnement)

Maar op maximaal 3 apparaten tegelijk te kijken (bij Standaard-abonnement)

Als je het duurdere Premium-abonnement neemt, kun je op 5 apparaten tegelijk streamen en krijg je wel 4K-content.

NLZIET: aanbod van Nederlandse tv-zenders

NLZIET is een verlengstuk van het aanbod op de Nederlandse publieke en commerciële omroepen. De nadruk ligt dan ook op Nederlandse programma’s en series. Wat je op tv ziet kan je goeddeels ook in de app zien, inclusief afleveringen uit het verleden. Het is van alle streaming videodiensten het meest op Nederland gericht.

Series als Overspel, Penoza, Flikken Maastricht maar ook televisiefilms, documentaires en praatprogramma’s zoals Beau zijn terug te kijken. Sommige programma’s worden bijna gelijktijdig met de tv-uitzending vrijgegeven in de app, andere zijn al eerder te bekijken. Het aanbod is samengesteld uit de programma’s van de grootste Nederlandse tv-zenders waaronder NPO, RTL4, RTL5, RTL7, NET5, SBS6 en Veronica. In totaal kun je het aanbod van 37 zenders bekijken, waaronder ook regionale en Belgische zenders. Bij de lancering in 2014 waren er bijna 32.000 afleveringen van ruim 2000 series beschikbaar. Tegenwoordig biedt de dienst meer dan 3 miljoen minuten uit meer dan 100 duizend afleveringen kijkplezier.

NLZIET is er voor de iPhone, iPad, Apple TV, Android en het web. Het is mogelijk om vanuit de app te streamen naar een Chromecast. Je mag op 2 apparaten per abonnee kijken, wat laag is in vergelijking met andere diensten.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, computer, Chromecast, smart-tv en meer (ook AirPlay)

Prijs: €7,95 per maand

Pluspunten:

De meeste Nederlandse tv-programma’s tot 365 dagen terugkijken

Vooruitkijken is ook mogelijk

Streams in hoge kwaliteit (dat is bij de NPO-app niet het geval)

Minpunten:

Alleen aanbod van de 38 grootste Nederlandse tv-zenders, dus geen andere tv-series en films

Slechts maximaal 2 schermen tegelijk

Film1: wisselend aanbod met beperkingen

Filmliefhebbers kunnen een abonnement nemen op Film1 via hun kabelaanbieder of via de app. Je kunt kiezen uit een dagelijks wisselend aanbod zonder reclame. Om het overzichtelijk te houden zijn er vier zenders: Premiere, Action, Family en Drama. Film1 belooft de beste en nieuwste blockbusters, maar het aanbod kan per tv-aanbieder verschillend zijn.

Je kunt maximaal 4 apparaten registreren, ongeacht of dit een smartphone, tablet, pc of ander apparaat is. Wil je een nieuw apparaat toevoegen, dan moet je eerst een apparaat verwijderen. Daarna kun je gedurende 30 dagen niet meer wisselen. Je kunt bij Film1 maar op één apparaat tegelijk kijken, wat minder is dan alle andere video streamingdiensten. Om content voor kinderen af te schermen kun je een pincode instellen.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, PS4, computer, elke televisie

Prijs: €9,95 per maand via je tv-provider:

Pluspunten:

Makkelijk afsluiten via je tv-aanbieder

Aanbod overzichtelijk verdeeld in 4 genres

Minpunten:

Prijzig

Beperkt aanbod van ca. 400 films en afleveringen van tv-series

Moeizaam wisselen tussen geregistreerde apparaten

Slechts één apparaat tegelijk te gebruiken

YouTube Premium: handig voor op de achtergrond

Je komt de advertenties vast en zeker tegen als je YouTube gebruikt zonder het Premium-abonnement. Met dit abonnement kun je YouTube-video’s laten doorspelen op de achtergrond, hoewel het beeld wel verdwijnt. YouTube ondersteunt ook Picture in Picture, maar dat geldt wel alleen voor de premium-leden. Je krijgt bij YouTube Premium geen advertenties meer te zien op video’s en je kunt video’s downloaden om ze bijvoorbeeld in het vliegtuig te bekijken. Daarnaast krijg je automatisch toegang tot YouTube Music, de muziekdienst van YouTube. Er is weinig originele content voor abonnees van Youtube Premium, maar sommige contentmakers hebben video’s speciaal voor betalende abonnees. Of je dat het geld waard vindt is aan jou, maar wat originele content betreft ben je veel beter af bij andere diensten.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, spelcomputers, computer, elke televisie

Prijs: € 11,99 per maand

Pluspunten:

YouTube kijken zonder reclames vooraf en tussendoor

Geluid van filmpjes speelt door op de achtergrond

Meerdere abonnementsvormen beschikbaar voor gezinnen en studenten

Minpunten:

Vrij duur voor wat je krijgt

Weinig originele content

YouTube Music voegt weinig toe, meeste mensen hebben al Spotify of Apple Music

CineMember

CineMember is een relatief nieuw platform in Nederland en België, waar je terecht kunt voor art house-films en andere kwaliteitsfilms. Je kunt 14 dagen gratis testen of het iets voor je is. Door samen te werken met een groot aantal onafhankelijke filmdistributeurs kan CineMember een redelijk uniek aanbod bieden, afkomstig van Cinéart, Paradiso Films, Arti Film, Cinemien, Just Entertainment en dergelijke.

Op recente smart tv’s van Philips, LG en Samsung kun je ook gebruik maken van de CineMember Smart TV-app, terwijl je op normale tv’s kunt kijken via AirPlay of Chromecast. De (mobiele) app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Mac en biedt de mogelijkheid om offline op te slaan. Kijken kan op vier schermen tegelijk.

Minpunt is dat de films meestal in HD-kwaliteit beschikbaar zijn, maar bij oudere films kun je ook te maken krijgen met een wat mindere beeldkwaliteit. Daar is vanwege de ouderdom van sommige films helaas niet zoveel aan te doen. Een ander punt is dat er geen profielen zijn, dus deel je het account met je huisgenoten dan loopt het kijkgedrag door elkaar heen.

Je kunt CineMember maandelijks opzeggen. Daarnaast kun je een halfjaar- (€50,-) of jaarabonnement (€95,-) afsluiten.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Mac, smart tv’s

Prijs: vanaf €7,99 per maand (inschrijven kan hier)

Pluspunten:

14 dagen proberen

Ruim 1000 kwaliteitsfilms om onbeperkt te kijken

Minpunten:

Videokwaliteit is HD (bij oudere titels soms nog minder)

NPO (NPO Start & NPO Plus)

In de tijd dat deze dienst nog Uitzending Gemist heette, zouden we ‘m niet zo snel opnemen in een lijst met streaming videodiensten. Maar NPO Start heeft zich ontwikkeld tot een dienst die veel meer biedt. Naast tv-programma’s terugkijken kun je ook Nederlandse en internationale films zien. De app geeft je de mogelijkheid om live naar NPO 1, 2 en 3 te kijken. Daarnaast zijn er themazenders, zoals NPO 1 Extra en NPO Zapp Xtra. De beeldkwaliteit van live zenders is helaas in SD, zelfs als je NPO Start Plus hebt.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, smart tv, computer

Prijs: €2,95 per maand

Pluspunten:

Alles van de NPO-zenders, ook vooruitkijken

Relatief goedkope dienst

Minpunten:

SD-kwaliteit bij live tv-kijken, ook als je Plus hebt

Reclame bij live-tv

Veel kritiek op de app

Discovery+: makkelijk wegkijken met entertainment- en infotainment-televisie

Update: Sinds juni 2024 is Discovery+ opgenomen in het HBO Max-abonnement. Het is niet meer los aan te schaffen, maar huidige abonnees kunnen nog wel blijven kijken. Wel nog mogelijk in combinatie met Amazon Prime Video.

Hou je van programma’s als Say Yes To The Dress en 90 Day Fiancé? Misschien is Discovery+ dan wel wat voor jou. Voorheen heette deze dienst van Discovery Dplay, maar sinds januari 2021 is het Discovery+. Je vindt hier programma’s van verschillende zenders, waaronder Discovery, Animal Planet en TLC. Discovery+ biedt realityprogramma’s, documentaires, wooninspiratie en meer. Je kunt van dergelijke programma’s hele seizoenen terugkijken en zelfs tot 7 dagen vooruitkijken – nog voordat het op de Nederlandse televisie komt. Ook Eurosport 1 kun je kijken via Discovery+. Zeker met het lage maandbedrag van€3,99 is Discovery+ een aantrekkelijk abonnement. Wil je ook sport, dan betaal je iets meer, namelijk €5,99 per maand. Je kan alleen nog Discovery+ toevoegen aan je Amazon Prime Video-abonnement of je bekijkt alles via HBO Max.

Geschikte apparaten: iPhone, iPad, Apple TV, Chromecast, smart-tv, computer

Prijs: €3,99 per maand voor alleen entertainment (inschrijven kan hier)

Pluspunten:

Leuke televisieprogramma’s tot 7 dagen vooruitkijken

Laag maandbedrag

Integratie met Apple TV-app

Minpunten:

Niet alle televisiezenders

Vooral bedoeld voor makkelijke programma’s

