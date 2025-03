Hoe gebruik je bloedglucoseteststrips? - ANTITECK (2025)

Bloedglucose teststrips bloed- en diabetesniveaus bij individuen effectief te monitoren. Het is echter cruciaal om te leren hoe u deze kunt gebruiken glucose strips op de juiste manier om de juiste metingen te krijgen en diabetes goed te beheren. In deze eenvoudig te volgen handleiding leert u hoe u zich voorbereidt op het gebruik van bloedglucoseteststrips, hoe u de test uitvoert en krijgt u technische uitleg over veelgestelde vragen. Een overzicht van bloedglucoseteststrips Bloedglucose teststrips zijn klein en wegwerpbaar en worden gebruikt in combinatie met een glucometer om de bloedglucosewaarden te bepalen. Elke strip heeft een speciaal enzym, meestal glucoseoxidase, dat werkt wanneer bloed op de strip wordt aangebracht. Dit enzym start een chemische reactie die een kleine elektrische stroom creëert die verband houdt met de concentratie glucose in het bloed. See Also Glucose teststrips | alle topmerken voordelig bij ShopvoorgezondheidBloedglucosemeter: welke teststrips heeft u nodig? | | Merkala Blog

Enkele van de belangrijkste onderdelen van een teststrip zijn als volgt;

Substraatlaag: De plaats waar het bloedmonster wordt afgenomen en geplaatst voor analyse.

De plaats waar het bloedmonster wordt afgenomen en geplaatst voor analyse. Enzymatische laag: Bevat enzymen die kunnen interacteren met glucose in de bloedbaan.

Bevat enzymen die kunnen interacteren met glucose in de bloedbaan. Elektrodelaag: Identificeert het elektrische signaal dat door de reactie is geproduceerd.

Identificeert het elektrische signaal dat door de reactie is geproduceerd. Beschermlaag: Zorgt ervoor dat de strips niet besmet raken en zorgt er tevens voor dat de strips in de beste conditie blijven.

Een eenvoudige handleiding voor de procedure van bloedglucoseteststrips

1. Verzamel uw benodigdheden

Zorg ervoor dat u alle benodigde benodigdheden bij de hand hebt voordat u begint:

Bloedglucose teststrips

glucometer

Eenmalig te gebruiken lancetapparaat met een nieuwe lancet

Wattenstaafjes

Het is aan te raden om hiervoor een schone tissue of een wattenbolletje te gebruiken.

2. Het kiezen van het juiste lancetapparaat

Pas de diepte aan: Pas de lancetdiepte aan op het huidtype, indien mogelijk op het huidtype van de persoon in kwestie.

Pas de lancetdiepte aan op het huidtype, indien mogelijk op het huidtype van de persoon in kwestie. Span het apparaat: Span het apparaat door de zuiger terug te trekken, zodat het apparaat klaar is voor gebruik.

3. Was je handen

Maak je handen schoon : Raak het oppervlak niet aan met blote handen, omdat deze olie bevatten die de testuitslag kan beïnvloeden. Was uw handen met water en zeep.

: Raak het oppervlak niet aan met blote handen, omdat deze olie bevatten die de testuitslag kan beïnvloeden. Was uw handen met water en zeep. Droog je handen:Het is ook noodzakelijk dat uw handen goed droog zijn voordat de test wordt uitgevoerd.

4. Plaats de teststrip in de glucosemeter

Zet de meter aan : De teststrip activeert bij plaatsing in de glucometer vaak het power on commando van de glucometer. Lees de handleiding van de glucometer voor details over de specifieke instructies die u moet volgen.

: De teststrip activeert bij plaatsing in de glucometer vaak het power on commando van de glucometer. Lees de handleiding van de glucometer voor details over de specifieke instructies die u moet volgen. Controleer het scherm: Controleer voor het testen of de bloedglucosemeter klaar is voor de test. Dit doet u door te kijken naar de prompt of foutmelding.

5. Neem een ​​bloedmonster

Bereid uw vinger voor: Het is aan te raden om het gebied waar u gaat prikken schoon te maken met een alcoholdoekje, vooral op de vingertop. Laat het een tijdje in de open lucht drogen zonder het af te dekken, of bij voorkeur totdat het vanzelf opdroogt.

Het is aan te raden om het gebied waar u gaat prikken schoon te maken met een alcoholdoekje, vooral op de vingertop. Laat het een tijdje in de open lucht drogen zonder het af te dekken, of bij voorkeur totdat het vanzelf opdroogt. Prik in je vinger: Neem een ​​klein lancet om de zijkant van uw vingertop te prikken. Gebruik niet het midden van de vingertop om ongemak te voorkomen.

6. Lik het bloed op de teststrip

Raak het bloedmonster aan: Tik zachtjes met de bloeddruppel op één kant van de teststrip.

Tik zachtjes met de bloeddruppel op één kant van de teststrip. Zorg voor een juiste toepassing: Zorg ervoor dat er voldoende bloed op de strip wordt aangebracht zodat de test de juiste resultaten oplevert. Als de glucometer waarschuwt dat er niet genoeg bloed is, volg dan de instructies op de glucometer.

7. Wacht op de resultaten

Wacht op de lezing: De verschillende bloedglucosemeters die tegenwoordig op de markt zijn, hebben slechts enkele seconden nodig om het bloedmonster te analyseren en het resultaat weer te geven.

De verschillende bloedglucosemeters die tegenwoordig op de markt zijn, hebben slechts enkele seconden nodig om het bloedmonster te analyseren en het resultaat weer te geven. Noteer het resultaat: Noteer indien nodig uw bloedglucosewaarde voor toekomstig gebruik of voor het door uw arts voorgeschreven behandelplan.

8. Gooi de teststrip en het lancet weg

Gooi de strip weg: Gooi de gebruikte teststrips weg in de medische afvalbak, aangezien ze gebruikt worden voor het testen van lichaamsvloeistoffen.

Gooi de gebruikte teststrips weg in de medische afvalbak, aangezien ze gebruikt worden voor het testen van lichaamsvloeistoffen. Gooi de lancet weg: Gooi de gebruikte lancet weg in de naaldencontainer om gevaarlijke prikaccidenten en infecties te voorkomen.

9. Opruimen

Was je handen : Hierna moet u uw handen opnieuw wassen voordat u doorgaat naar de volgende stap.

: Hierna moet u uw handen opnieuw wassen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Maak de glucosemeter schoon: Wat betreft het onderhoud van uw glucosemeter, raadpleeg altijd de richtlijnen van de fabrikant over het schoonmaken en opbergen ervan.

Problemen oplossen met veelvoorkomende problemen

Foutmeldingen: Als de glucometer een fout geeft, controleer dan op problemen zoals een verkeerd ingebrachte strip, verlopen strips of een ontoereikend bloedmonster. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de glucometer voor meer informatie over de procedures voor het omgaan met dergelijke problemen.

Als de glucometer een fout geeft, controleer dan op problemen zoals een verkeerd ingebrachte strip, verlopen strips of een ontoereikend bloedmonster. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de glucometer voor meer informatie over de procedures voor het omgaan met dergelijke problemen. Inconsistente resultaten: Als de waarden niet consistent zijn, controleer dan of u de juiste techniek gebruikt, controleer of de strips die u gebruikt, verlopen zijn en of de bloedglucosemeter niet goed functioneert. Laat hem kalibreren.

Als de waarden niet consistent zijn, controleer dan of u de juiste techniek gebruikt, controleer of de strips die u gebruikt, verlopen zijn en of de bloedglucosemeter niet goed functioneert. Laat hem kalibreren. Pijn of ongemak: Als u ongemak ervaart, gebruik dan een kleinere prikdiepte of gebruik een andere vinger.

Conclusie

De juiste toepassing van bloedglucose teststrips is erg belangrijk, vooral voor een diabetespatiënt. Deze gids heeft u de nodige stappen gegeven om te volgen en praktijken om te ondernemen en daarom kunt u gemakkelijk in een positie zijn om nauwkeurige metingen te verkrijgen en een betere controle over uw bloedsuikerspiegel te bereiken. Vraag altijd advies aan uw zorgverlener voor aanbevelingen en wijzigingen in uw testschema indien nodig.

Veelgestelde vragen

V1. Wanneer moet ik mijn bloedglucosewaarden ?

De tests worden van tijd tot tijd uitgevoerd, afhankelijk van de gezondheidstoestand van de persoon en het behandelplan dat hem of haar is voorgelegd.

Vraag 2. Wat moet ik doen als de glucosemeter die ik gebruik een foutmelding geeft?

Enkele oorzaken van foutmeldingen zijn onder andere het onjuist inbrengen van strips, de vervaldatum van de strips en onvoldoende bloedmonsters. Kijk in de handleiding van de glucometer voor suggesties en zorg ervoor dat u die strips correct gebruikt.

Vraag 3. Wat is de juiste manier om mijn bloedglucose teststrips ?

Teststrips moeten idealiter in hun folieverpakkingen worden bewaard en op een koele, droge plaats worden bewaard, uit direct zonlicht. Zorg er na het wegen voor dat de container goed is afgesloten om te voorkomen dat de strips besmet raken.

ANTITECH zorgen voor productielijn voor glucosestrips voor productie van glucoseteststrips, neem contact met ons op voor meer informatie via [e-mail beveiligd]

