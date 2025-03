Hoe maak je zelf broodverbeteraar? (2025)

Je wil graag luchtigere broden? Of broden die wat malser zijn? In dat geval moet je een broodverbeteraar gebruiken. Dat kan je kopen bij een molenwinkel, maar je als je het leuk vindt om zelf een broodverbeteraar te maken, dan geven we je in dit artikel je praktische aanwijzingen voor het gebruik.

Introductie

Hoewel je van meel, water, zout en gist een heerlijk brood kan maken, blijft zo'n brood doorgaans vrij compact. Ook is het brood snel oudbakken. Bij sommige meel- of bloemsoorten is de korst wat bleekjes of wil het niet zo goed rijzen. Voor al deze zaken kan een broodverbeteraar een oplossing bieden.

Zelf brood bakken én een broodverbeteraar gebruiken is voor een groot aantal van de thuisbakkers eigenlijk een vreemde combinatie. Velen bakken namelijk zelf brood omdat ze wars zijn van de vele additieven die de bakker of broodfabriek toevoegt. Als je zelf brood bakt weet je precies wat er in zit en vaak kiest men dan om juist geen additieven te gebruiken.

Maar broodverbeterstoffen zou je kunnen indelen naar relatief onschuldige stoffen en stoffen waarbij je mogelijk vraagtekens kan zetten. In dit artikel gaan we in op die relatief onschuldige stoffen. Maar let op, wat wij onschuldig vinden is maar een mening. Maak zelf altijd je afwegingen.

Wanneer je een broodverbeteraar bij een molenaar koopt, zit daar vaak een cocktail van stoffen in, terwijl je met één of twee van die stoffen ook al effecten kan bereiken waarmee je gelukkig kan zijn. Als je het brood luchtiger wil maken maar het hoeft niet langer houdbaar te zijn, dan is het gebruik van alleen ascorbinezuur al voldoende. Dit artikel gaat in op stoffen die voor een thuisbakker redelijk verkrijgbaar zijn en mogelijk voor de thuisbakker nog acceptabel zijn te gebruiken.

Welke stoffen zijn naar onze mening redelijk onschuldig die je kan gebruiken als broodverbeteraar?

Onderstaande stoffen zijn naar onze mening redelijk onschuldig (lees eens deze bezoekersvraag over de gezondheidsaspecten van brood).

ascorbinezuur

amylase (enzym)

vet of olie

suiker in zijn verschillende verschijningsvormen

smaakstoffen

lechitine (emulgator)

Ascorbinezuur

Ascorbinezuur is een duur, technisch, woord voor vitamine C. Het zorgt dat de gluten in je deeg betere eigenschappen krijgen. Door het gebruik stijgt het gashoudendvermogen, dit houdt in dat het deeg minder snel scheurt tijdens het rijzen. Daardoor kan je het deeg hoger laten rijzen en krijgt het brood meer volume en zal het luchtiger zijn.

Als we één stof zouden mogen kiezen als additief bij broodbereiding, dan zou dit ascorbinezuur zijn. In ieder brood dat je koopt is bij de bereiding ook ascorbinezuur gebruikt, dat zegt natuurlijk al voldoende. Verwacht geen wonderen, maar het brood wordt duidelijk luchtiger. Het effect, dus hoeveel luchtiger/hoger je brood wordt, is sterk afhankelijk van het gebruikte meel of bloem. Experimenteer daar dus ook eens mee. Kijk bijvoorbeeld naar de foto's van de grote bloem- en meeltest en zie de verschillen tussen de broden mét en zonder (in dat geval enzymmix, maar het belangrijkste effect is toe te schrijven aan de ascorbinezuur in de enzymmix).

In dit artikel gaan we in hoe je zelf een broodverbeteraar kan maken met ascorbinezuur, we noemen dat broodverbeteraar type-A, de A van ascorbinezuur.

Dosering

Gebruik 0,001% tot 0,005% op het meelgewicht. Dus 10 tot 50 mg (milligram!) per 1000 gram meel of bloem. Op 600 gram meel gebruik je dus 6 tot 30 mg (!) ascorbinezuur. Tip: lees dit artikel waarin we beschrijven hoe je met deze

Amylase (enzym) - diastatisch moutmeel

Amylase is een enzym dat in haast alle levensvormen voorkomt. Zo ook in ons speeksel, onze darmen maar ook in graan zoals tarwe. Zonder dit enzym zou het groeien van een ontkiemde tarwekorrel niet mogelijk zijn of zou ons lichaam niet in staat zijn om brood, aardappels of andere zetmeelproducten om te zetten in bruikbare energie.

Amylase is een enzym dat zetmeel (meel en bloem bestaat grotendeels uit zetmeel) om kan zetten in suikers. En die suikers zijn weer het "voedsel" voor gist. Als de gist geen suikers krijgt werkt de gist niet waardoor het deeg niet rijst. Soms zit in meel of bloem een beetje te weinig enzymen, vanwege niet optimale groeiomstandigheden, en rijst het deeg niet snel genoeg. Dan helpen extra enzymen. Daarnaast zorgt suikertekort in het deeg dat de korst niet bruin genoeg kan kleuren. Ook dan kan een beetje extra enzymen helpen (of wat suiker).

Amylase kan je als particulier niet zomaar in een potje kopen. Een redelijk alternatief is diastatisch moutmeel. Dat is meel, maalsel, van gemouten graankorrels. Tijdens het mouten zijn enzymen (en suikers) in de graankorrel vrijgekomen. Wanneer het mout niet verhit wordt, blijven de enzymen actief (in tact). Je kan diastatisch moutmeel kopen. Backmalz van Seitenbacher is zo'n product. We hebben ons laten vertellen dat "Gerstemoutmeel licht biologisch" dat bij de Zuidmolen verkrijgbaar is, diastatisch moutmeel is. Maar je kan ook bij een leverancier van bierbrouwbenodigdheden mout kopen dat niet verhit is, dus enzymatisch actief (vraag hier specifiek om, de meeste moutsoorten zijn niet actief, die hebben een donkere kleur). Wij kochten eens "Dingemans Pilsner Mout", verkrijgbaar bij onder andere de bierbrouwwinkel.nl. Let op, dit zijn hele graankorrels, die moet je dus zelf nog malen. Dit (zelf gemalen) mout gaf een leuk resultaat.

Dosering

Gebruik tussen de 0,1 en 2% van het meelgewicht van het recept van dit moutmeel. Gebruik je meer, dan wordt het deeg én het brood plakkerig, maar wel erg lekker (wel zoet), een aparte belevenis.

Tip: als je extra enzymen wil gebruiken en ook ascorbinezuur, dan is het gebruik van enzymmix of biologische broodverbeteraar een wellicht eenvoudige (en goedkopere) oplossing. De enzymen zijn daarin actiever en in grotere getale aanwezig, lees: het resultaat is beter. Welke dosering je bij die producten moet aanhouden staat op de verpakking.

Vet of olie

Door het toevoegen van vet of olie wordt het brood smeuïger en wat langer houdbaar. Dagelijks gebruiken we in ons voedsel Vet en olie. Gebruik het met mate is het devies, maar het lijkt vrij onschuldig. Toch zullen wij zelf niet snel olie of vet bij de bereiding van een normaal brood gebruiken. We accepteren dat het brood iets minder mals is en na twee dagen oudbakken. Tegen die tijd is het meestal toch al op. Bij speciale broden zoals brioche of rozijnenbrood gebruiken we het uiteraard wel.

Tip: gebruik nooit lijnzaadolie voor gerechten die verwarmd worden, dus ook niet bij broodbereiding. Door zijn lage rookpunt is het daar zéér ongeschikt voor (ongezond) maar voor koude gerechten zoals salade juist weer heel erg gezond. Alle andere vetten of oliën zijn geschikt, van slaolie tot olijfolie, van kokosolie tot olie van de pinda (arachideolie). Als op de verpakking staat dat het gebruikt kan worden voor warme gerechten of verhit mag worden, dan is het bruikbaar in brood. Roomboter of margarine is ook goed.

Dosering

Gebruik naar eigen inzicht, begin eens met 10 gram boter voor één brood. Let op: boter of vet moet pas toegevoegd worden als de gluten tijdens het kneden grotendeels ontwikkeld zijn. Voeg het dus niet bij de start van het kneden toe want dan werkt het de vorming van gluten juist tegen. Voeg het pas toe op bijvoorbeeld 75% van de kneedtijd.

Suiker(s)

In meel zit normaal gesproken voldoende suiker, dat moet je niet letterlijk nemen. Meel bestaat voor het grootste deel uit zetmeel. Zetmeel wordt ook wel een poly-sacharide genoemd. Zetmeel is namelijk een aaneenschakeling van suikermoleculen. Die zijn echter niet bruikbaar voor gist. De enzymen in het meel breken de lange zetmeelmoleculen op in kleine en voor gist bruikbare glucose moleculen. Wanneer je deeg slecht of te vroeg stopt met rijzen en/of het brood dat je bakt een bleke korst heeft, dan heb je een suiker tekort (door een te laag gehalte beschadigd zetmeel of te weinig enzymen). Het toevoegen van suiker zal de problemen van het rijzen en/of de bleke korst mogelijk oplossen. Suiker, of allerlei verschijningsvormen daarvan zoals honing, stroop, melasse, dextrose, fructose, maar ook in moutpoeder zitten suikers, gebruiken we voor normale broden niet, mochten we suikers te kort komen (deeg rijst niet snel genoeg of korst blijft bleek) dan gebruiken we liever enzymen (amylase).

Dosering

Gebruik circa 1 tot 2%, dus 6 tot 12 gram op 600 gram meel, maar we herhalen, normaal gesproken heb je bij een standaard brood geen suiker nodig in je recept.

Smaak- en kleurstoffen

Je kan brood een kleur of extra smaak geven. Brood of broodproducten kan je donkerbruin kleuren met cacaopoeder, moutpoeder of gebrande suiker (buisman). Een bakker gebruikt hiervoor donker (inactief) moutpoeder. Dat maakt het brood niet alleen donkerder (grappig maar je koopt er niets voor, sommige denken dan dat het brood gezonder is, maar het is gewoon een bruine kleur) maar geeft het ook een specifieke moutsmaak. In gemout graan zijn namelijk door enzymatische omzetting suikers vrijgekomen en als je deze verhit carmeliseren deze en geven een specifieke smaak. Je kan heel goed zonder, maar sommige vinden het heerlijk. Dit donkere moutpoeder wordt in ruime mate gebruikt in waldkornbrood.

Moutpoeder is een heel natuurlijke stof. Het is gemaakt van gemouten graan, meestal rogge, tarwe of gerst. Dat graan maakt men eerst nat, laat het ontkiemen en daarna laat men het snel drogen. Afhankelijk van de droogtemperatuur behoudt het graan zijn eigen kleur (koud drogen) of krijgt het een donkerebruine tot zelf haast zwarte kleur (hoe warmer het gedroogd wordt hoe donkerder het mout, en hoe sterker de moutsmaak).

Naast mout kan je ook kruiden gebruiken zoals in onze buurlanden gebruikelijk is om aan bepaald brood zogenaamd brotgewürz toe te voegen, dat is een mengsel van verschillende kruiden.

Dosering

Gebruik naar eigen inzicht/smaak per 500 gram meel: 5 tot 15 gram moutpoeder, 0,25 gram kurkuma, steranijs op 600 gram meel is een aardige richtlijn.

In broodproducten waar ei in verwerkt wordt, of zou moeten worden, kan je kurkuma gebruiken om het deeg een gele kleur te geven. Dat wekt de illusie van eigeel. Denk aan brioche en rozijnenbrood.

See Also Wat voegt een ei toe?

Aan het deeg kan je ook nog producten toevoegen zoals melasse, honing, anijs, karwij, koriander, komijn, dille, fennel, schil van citroen, sinaasappel, olijven, tomaat, gember, kaneel, kardamon, kruidnagel, nootmuskaat. Let op, gebruik geen kiwi, bevat stoffen die het deeg geen goed doen.

In Duitsland en oostenrijk wordt soms aan deeg brotgewürz (broodkruiden) toegevoegd. Dat is een mengsel van kruiden waarin vaak karwij, anijs, venkel, koriander en kardemomzijn zijn gebruikt.

Lecithine - emulgator

Je kan aan een recept voor brood lecithine toevoegen, het is een vettige stof dat gemaakt kan worden van sojabonen maar tegenwoordig steeds meer van zonnebloemzaden wordt gemaakt. Het maakt het brood smeuïger, krijgt meer volume, geeft een fijnere kruim en het brood wordt langer houdbaar. Lecithine kan je onder andere bij natuurvoedingswinkels kopen maar is relatief duur (meestal in een metalen bus van circa 500 gram en kost rond een tientje). Daarnaast is het sterk hygroscopisch. Je moet het dus héél goed afsluiten maar het gaat toch vroeg of laat samenklonteren. Weeg de benodigde hoeveelheid lecithine af in een heel klein glaasje (bijvoorbeeld een borrelglaasje) en voeg daar zoveel water aan toe dat de lecithinekorrels net onder water staan. Wacht circa een kwartier (of meer) dan is het goed gehydrateert. Voeg deze, stroperige, vloeistof toe op circa de helft van de kneedtijd.

Dosering

Gebruik 0,2 - 0,25% van het meelgewicht, dus 1,2 tot 1,5 gram op 600 gram meel.

Hoe maak je zelf een broodverbeteraar?

Als je een broodverbeteraar zelf wil maken in plaats deze te kopen omdat je het leuk vindt of omdat je precies wil weten wat er in zit, dan geven we je hieronder wat handreikingen. Maar het begint met een keuze te maken welke stof of stoffen je wil toevoegen. Omdat ascorbinezuur zo algemeen is zal je dit waarschijnlijk willen gebruiken, daar gaan we hieronder uitgebreid op in. In het gebruik van ascorbinezuur schuilt een probleem. Een praktisch probleem. Het is vrijwel niet te wegen...

Broodverberaar type-A (Ascorbinezuur)

Als je zelf een broodverbeteraar wil maken is het meest waarschijnlijk dat je minimaal daarin ascorbinezuur wil gebruiken. Dit ascorbinezuur is exact hetzelfde als het ascorbinezuur dat bijvoorbeeld in een vitamine C pilletje zit of wat soms aan frisdranken wordt toegevoegd. Je kan in de supermarkt geen zakje ascorbinezuur kopen, dat is voor een particulier maar beperkt verkrijgbaar. Wij kochten het bij de Zuidmolen.

Hét probleem met ascorbinezuur is dat je er zo onmetelijk (letterlijk onmetelijk) weinig van nodig hebt dat het voor een thuisbakker niet af te wegen is. Ter illustratie, het theelepeltje op de foto is maar gedeeltelijk gevuld met ascorbinezuur en dát is al voldoende voor het bakken van circa veertig (je leest het goed: 40) broden.

Voor het bakken van brood wordt 10 tot 50 mg per 1000 gram meel gebruikt. Anders geschreven: 0,001 - 0,005% van het meelgewicht. Als je 500 gram meel gebruik moet je dus de helft daarvan gebruiken dus dat is 5 tot 25 mg, anders geschreven 0,005 - 0,025 gram.

En daarin schuilt het praktische probleem van het gebruik van ascorbinezuur, je gebruikt er maar zo weinig van, dat is niet op een weegschaal af te wegen. Dan zou je namelijk een weegschaal moeten hebben met een resolutie van minimaal 0,001 gram.

Voor dit probleem is een relatief simpele oplossing en dat wordt ook toegepast door alle fabrikanten van medicijnen. Zo zit in een pilletje paracetamol 0,5 gram actieve stof, dus 500 mg paracetamol. Als je daar een pilletje van maakt zou het enorm klein zijn. Daarom voegt men aan de actieve stof een zogenaamde "vulstof" toe. Een stof die het volume (van het pilletje) vergroot maar geen rol speelt voor het functioneren van dit medicijn.

Leveranciers van broodverbetermiddelen passen een vergelijkbare techniek toe om het doseren wel met een weegschaal mogelijk te maken. Die techniek is heel simpel en heet "verdunnen". Door, puur als voorbeeld, 2 gram ascorbinezuur te vermengen met 1000 gram bloem (de bloem is dan het "vulmiddel" of hier eigenlijk het "verdunningsmiddel") krijg je een mengsel dat 500 keer "verdund" is. Zou je normaal gesproken aan 1000 gram meel 10-50 mg ascorbinezuur moeten toevoegen, van dit mengsel dat 500 keer verdund is, moet je er dus 500 keer meer van gebruiken. Dus 5-25 gram van dit mengsel op 1000 gram meel of, 2,5 tot 12,5 gram (rond dat rustig af op mooie waarden als 3-13 gram) wanneer je 500 gram meel gebruikt. Dit soort gewichten van circa 10 gram zijn goed af te wegen.

Wil je een broodverbeteraar maken met ascorbinezuur dan voel je al aan wat je te doen staat: verdunnen met tarwebloem. Het maakt niet uit wat voor tarwebloem het is, koop de goedkoopste bloem in de supermarkt, dat is goed genoeg. Maar pas op: dit verdunnen lijkt makkelijker dan dat het is. Lees daarom maar even verder.

Aan de slag: maak een mengsel van 1 op 500

Wat je niet moet doen: een pak van 1000 gram bloem kopen, opendoen en er 2 gram ascorbinezuur in gooien en dan met een lepel een beetje mengen. Kansloos. Het mengsel is vérre van een goed mengsel.

Je denkt, okay, dan doen we de zak bloem van 1000 gram in een kom, daar doen we dan die 2 gram ascorbinezuur bij en mengen dit in de kom goed. Dat is wel een iéts beter idee maar het mengsel zal nog steeds een slecht mengsel zijn. Die twee gram ascorbinezuur laat zich zeer lastig mengen met 1000 gram bloem. Grote kans dat als je van dit mengsel een schepje neemt dat er geen of nauwelijks ascorbinezuur in zit en bij een ander schepje zit er veel te veel van het ascorbinezuur in. Dat moet dus anders. Goed mengen van droge stoffen is erg lastig en verijst speciale mengers, die heb je niet in de keuken staan, dus pakken we het heel anders aan.

Je kan zonder een professionele menger pas een goed mengsel maken als de te mengen stoffen ongeveer in gewicht/volume overeenkomen. Dus niet 2 gram mengen met 1000 gram, maar 2 gram ascorbinezuur mengen met bijvoorbeeld 8 gram bloem (dus een verhouding van 1 op 4, zo je wilt 2 op 8, dus mengen met een viervoudige hoeveelheid).

Doe deze kleine hoeveelheid niet in een grote kom maar in een klein kopje of glaasje anders laat het zich slecht mengen. Ga je met een hele kleine garde zéér intensief mengen. Dat duurt ongeveer één minuut om het goed te mengen. Heb je niet zo'n kleine garde (ter grote van een dessertlepel) gebruik dan een gebakvorkje of een de achterkant van een theelepel. Als je dit goed gemengd hebt heb je 10 gram "mengsel" dat ga je op zijn beurt weer mengen met bijvoorbeeld 40 gram (10 x 4 = 40) tarwebloem. Ook dat zéér intensief mengen, grofweg één minuut. Je hebt nu 50 gram mengsel, dat voeg je samen met circa 200 gram bloem. Nadat je dat één minuut goed gemengd hebt meng je dat weer met de rest van de bloem die je van dat pak van 1000 gram over hebt (dat is dan circa 800 gram bloem).

Met bovenstaande werkwijze heb je een zogenaamd mengsel gemaakt met een concentratie van twee promille (promille = pro mille, per duizendste). je kan ook zeggen dat het een mengsel hebt gemaakt dat 500 keer verdund is. Zou je eigenlijk 10 tot 50 mg ascorbinezuur toe moeten voegen per 1000 gram meel, nu gebruik je van dit "verdunde mengsel" 500 keer zoveel. Dus op 1000 gram meel gebruik je 5 - 25 gram van dit mengsel. Heb je een recept met 500 gram bloem dan voeg je circa 2,5 tot 12,5 gram toe. Staat in het recept 600 gram meel dan gebruik je dus circa 3 tot 15 gram van dit dit mengsel.

Wanneer je meer dan 5 gram van dit mengsel toevoegt dan bestaat de kans dat het deeg iets te droog wordt. Daarom adviseren we je om de helft van het gewicht van deze broodverbeteraar aan water toe te voegen. Voeg je 20 gram van dit mengsel toe, dan voeg je circa 10 gram extra water toe.

Vindt je deze mengverhouding (1 op 500) niet handig omdat je vindt dat 15 gram bloem het recept iéts te veel verstoord, dan kan je natuurlijk een andere mengverhouding maken, wat jij wil. Wellicht vindt je een mengverhouding van 1:250 prettiger, dus een mengsel van 1 gram ascorbinezuur op 250 gram tarwebloem als verdunningsmiddel (of 2 gram op 500 gram bloem, of 4 gram ascorbinezuur op 1000 gram). van dit 1:250 mengsel gebruik je per 1000 gram meel dan uiteraard twee keer zo weinig, dat is dan 2,5 - 12,5 gram, of bij een recept met 500 gram meel voeg je 1,25 gram - 6,25 gram toe.

Overigens, voor vele zal twee gram ascorbinezuur erg lastig af te wegen zijn omdat je alleen maar een normale keukenweegschaal hebt met een resolutie van 1 gram en daar moet je geen 2 gram mee willen afwegen (bij dat soort kleine gewichten is de afwijking veel te groot). Kijk dan goed naar de foto hierboven, we hebben expres een euro muntstuk ter referentie neergelegd. In dat theelepeltje zit één gram. Daar heb je dus twee van nodig. Als het iets meer is, geen probleem. Liever iets te veel dan te weinig, maar overdrijf niet. Heb je een precisieweegschaal dan is 2 gram afwegen natuurlijk geen enkel probleem.

Daarnaast, met bovenstaand mengsel van 1000 gram, ok, om precies te zijn 1002 gram, kan je zo'n 80-100 broden bakken. Als je dat we heel erg veel vindt kan je natuurlijk ook de helft van dit mengsel maken, dus 1 gram ascorbinezuur op 500 gram tarwebloem.

Mag je ook meer toevoegen?

De genoemde waarden van 10 tot 50 mg ascorbinezuur per 1000 gram meel, of als je een 1 op 500 mengsel hebt gemaakt: 5 - 25 gram van dit mengsel, is maar een algemene richtlijn. Natuurlijk kan je minder toevoegen, maar dan is het effect minder. Meer toevoegen kán effect hebben, dat ligt aan het meel of de bloem die je gebruikt voor het broodbakken. Het maar steeds meer toevoegen van dit broodverbetermiddel, bijvoorbeeld 100 mg ascorbinezuur per 1000 gram meel, zal wel steeds betere resultaten opleveren, dat het brood dus een steeds groter volume kan krijgen (maar verwacht geen wonderen). Maar bij bepaalde concentraties zal je merken dat nog meer toevoegen geen extra effect heeft. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je, laat ik maar wat zeggen, twee keer of vier keer zoveel toevoegt, de vraag is of het effect heeft.

Uit ervaring weten we dat als je héél erg te veel toevoegt dit tot een normaal brood leidt het is dus geen catastrofe, allen krijgt het brood mogelijk een bepaalde bijsmaak. Heel apart, maar een klein deel van de mensen proeven (eigenlijk ruiken) deze bijsmaak, de meeste mensen niet.

We lezen wel eens dat iemand een vitamine C pilletje fijnmaalt en dit bij het deeg doet. Zo'n pilletje heeft al snel een dosis van 200 tot 1000 mg ascorbinezuur. Dat is dus voor één brood véél te veel, 20 tot 50 keer zoveel dan gebruikelijk. Het is weliswaar geen ramp als je dit doet maar mogelijk krijgt het brood de hiervoor beschreven bijsmaak.

voorwaardendisclaimer

Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie