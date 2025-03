Hoeveel Spirulina Per Dag (Dosering)? (2025)

Spirulina is één van de superfoods die met recht een superfood genoemd mag worden. De alg groeide 3 miljard jaar geleden al op de aarde en wordt al meer dan duizend jaar, door plant en dier, als voedselbron gebruikt.

Deze blauwgroene zoutwateralg is sinds decennia, dankzij haar rijke voedingsstoffen en vele gezondheidsvoordelen, ook immens populair onder mensen. Steeds meer mensen ervaren dan ook de voordelen van deze wonderalg. Zo is het de rijkste bron van eiwitten op aarde en bevat het de essentiële voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft.

Maar om al deze geweldige eigenschappen van Spirulina boven te halen, hoeveel Spirulina moet je dan per dag binnen krijgen? En zit er hierbij een verschil tussen Spirulina poeder en tabletten?

Lees snel verder en ontdek hoeveel Spirulina jij nodig hebt voor het beste resultaat!

Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering

Laat ik vooropstellen dat Spirulina het meest voedzame eten ter wereld is. Het bevat veel vitamines, eiwitten, mineralen en aminozuren. Maar zoals ik altijd aangeef, is het voor het beste resultaat belangrijk om superfoods als Spirulina altijd te combineren met gezonde voeding en voldoende beweging.

Daarnaast is het, zoals bij elk voedingssupplement, ook altijd van groot belang om je te houden aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (hierover lees je hieronder meer).

Krijg je een te hoge dosering van voedingsstoffen binnen, dan kan dit ook weer een averechts effect hebben of resulteren in lichamelijke ongemakken als o.a. diarree, misselijkheid, hoofdpijn en buikpijn. Bouw daarom de aanbevolen dosering ook altijd gestaag op.

De frequentie en dosering kan per merk verschillen en per merk kan ook de concentratie van werkzame voedingsstoffen verschillen. Juist doordat de concentratie zo sterk varieert, betekent dit dat er in de basis wel een richtlijn af te geven is over de dosering, maar ook dat er geen eenvoudige dosering is die standaard wordt aanbevolen.

Volg daarom altijd de richtlijnen van de leverancier waar je Spirulina koopt, of neem contact op met je arts of apotheker als je hulp nodig hebt bij het bepalen van de voor jouw juiste dosering.

Spirulina goed voor iedereen?

Over het algemeen kan iedereen Spirulina gebruiken, maar toch zijn er enkele uitzonderingen! Zo is de blauwgroene algensoort niet geschikt voor mensen die allergisch zijn voor jodium, plankton, algen, Chlorella of Spirulina.

Ook voor mensen die medicijnen gebruiken of last hebben van lactose, jicht, nierstenen, fenylketonurie, bloedingsstoornissen, een schildklieraandoening, een auto-immuunziekte of stofwisselingsziekte is Spirulina niet aan te raden zonder dat ze hierover contact hebt gehad met de arts of specialist.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Neem dan ook altijd eerst contact op met je arts, gynaecoloog of verloskundige alvorens je Spirulina gaat gebruiken!

De overgrote doelgroep van mensen kan Spirulina echter probleemloos innemen, en dit doen ze dan ook graag. De reden waarom mensen Spirulina gebruiken, is echter wel zeer divers. Zo gebruiken sommige mensen het als een perfecte aanvulling op een veganistisch dieet.

Anderen gebruiken het om bepaalde klachten te verlichten. Maar er zijn ook mensen die het vooral gebruiken om gezond en fit te blijven. Verder zijn er professionele sporters die het gebruiken om hun sportieve prestaties op natuurlijke wijze te stimuleren.

Kortom, bijna iedereen kan Spirulina gebruiken. Let alleen wel, zoals hierboven ook al aangegeven, dat de aanbevolen dagelijkse dosering wel voor iedereen anders is.

Wil je meer weten over waarom mensen Spirulina innemen? Lees dan ook: Spirulina: Alles over dit Superfood – Ontdek de 10 voordelen.

Wat is de juiste Spirulina dosering?

Voor de Spirulina producten van Spiruella raden we aan om 1 tot 2 keer per dag 3-4 gram Spirulina poeder (1 theelepel is ongeveer 2 gram) te gebruiken of 1 tot 2 keer per dag 2 tot 6 Spirulina tabletten (500mg). Dit is de aanbevolen dosering voor een volwassene.

We raden daarnaast altijd aan om te beginnen met de laagste dosering en dit langzaam op te bouwen. Je kunt dan eerst kijken hoe je lichaam reageert. Reageert je lichaam goed op Spirulina dan kun je dit langzaam gaan uitbouwen naar de aanbevolen maximale hoeveelheid. Je zult na een paar weken veranderingen merken in je energie en algemene gezondheid!

Zoals al eerder aangegeven is het heel erg belangrijk om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te overschrijden. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Zo kan het voorkomen dat iemand tijdelijk een hogere dosering krijgt voorgeschreven door een therapeut. Dit is dan om specifieke gezondheidsklachten te verminderen. Ook professionele sporters kunnen soms een hogere dosering gebruiken. Dit komt omdat Spirulina voor 60 tot 70 procent uit eiwitten bestaat.

Iedereen die zich ook maar een beetje heeft verdiept in kracht- of conditietraining, weet natuurlijk hoe belangrijk eiwittenzijn voor het opbouwen en herstellen van de spieren. Let wel op dat je nooit zelf, zonder therapeutisch- of doktersadvies, de aanbevolen dosering overschrijdt!

Dosering per leeftijd en geslacht

De dosering van Spirulina poeder en tabletten kun je grofweg verdelen in 3 verschillende leeftijdsgroepen en geslacht. Zo mag een wat grotere man een hogere dosering gebruiken dan een kleine vrouw.

Kinderen mogen het ook gebruiken, maar de dosering voor kinderen is natuurlijk lager dan die van volwassen.

Hieronder zie je de verschillende dosering per leeftijd:

Kinderen tot 6 jaar:

1-2 tabletten per dag

0,5-1,25 gram poeder per dag

Kinderen van 6 tot 18 jaar:

2-4 tabletten per dag

1,25-2,5 gram poeder per dag

Volwassenen:

4-6 tabletten per dag

2,5-4 gram poeder per dag

Opbouw van de dosering

Zoals ik al eerder aangaf, is het altijd het beste om de dosering langzaam op te bouwen. Als je namelijk meteen begint met de aanbevolen dosering dan kun je last krijgen van bijwerkingen, zoals misselijkheid, hoofdpijn, diarree en obstipatie.

Deze bijwerkingen hebben meestal te maken met het detoxproces van het lichaam en verdwijnen dan ook meestal automatisch na een paar dagen. Daarom kun je het beste beginnen met 1/3 van de normale aanbevolen dosering.

Zie hieronder hoe je dit precies aanpakt in het geval van tabletten en poeder:

Opbouw van Spirulina tabletten

Als je 6 tabletten per dag mag slikken, dan kun je op de eerste dag beginnen met 2 tabletten bij voorkeur verspreid over de dag. Dit doe je gedurende drie dagen om te kijken hoe je lichaam hierop reageert.

Gaat alles goed? Dan kun je vanaf dag vier 4 tabletten innemen. Dit doe je ook weer gedurende drie dagen. Wanneer je geen bijwerkingen krijgt, kun je vanaf dag zeven de aanbevolen dosering van 6 tabletten innemen.

Krijg je wel last van bijwerkingen? Dan is het raadzaam om de dosis weer even te verlagen en opnieuw langzaam op te bouwen.

Opbouw van Spirulina poeder

Het opbouwen van Spirulina poeder kun je op de volgende manier doen. Als je 4 gram poeder per dag mag nemen, dan begin de eerste dag met +/- 1,5 gram Spirulina. Ter indicatie: Een theelepeltje Spirulina is ongeveer 2 gram.

Dit doe je gedurende drie dagen en kijk hoe je lichaam hierop reageert. Vanaf dag vier kun je 2,5 / 3 gram nemen wanneer je geen bijwerkingen ervaart. Dit doe je ook weer drie dagen.

Als je last krijgt van bijwerkingen, is het verstandig om de dosering weer iets te verlagen en langzaam weer op te bouwen. Geen last van bijwerkingen? Dat is mooi want dan kun je vanaf dag zeven de aanbevolen maximale dosering van 4 gram innemen.

Wil je meer weten over de mogelijke bijwerkingen? Lees hier verder: Is Spirulina gevaarlijk, wat zijn de nadelen en bijwerkingen?

Hoe Spirulina in te nemen?

Spirulina poeder en tabletten kunnen eigenlijk op elk moment van de dag worden ingenomen. Wij raden echter altijd aan om dit te verdelen over de dag en ongeveer een half uur voor de maaltijd te doen. Wanneer je Spirulina een half uur voor de maaltijd inneemt, kan het namelijk helpen bij de spijsvertering.

Ga je voor de tabletten neem deze dan, bij voorkeur 3 keer per dag, ongeveer een half uur voor de maaltijd in met een groot glas water. Probeer ook gedurende de hele dag, voor het optimale resultaat, voldoende water te drinken.

Kies je voor de poedervariant dan kun je deze eenvoudig toevoegen of mengen met je maaltijd. Zo kun je het gebruiken als aanvullend supplement voor smoothies, yoghurt, koekjes, cakejes of er zelfs heerlijke pesto meemaken.

Neem voor lekkere tips vooral een kijkje bij mijn 5 Gezonde én Lekkere Spirulina Recepten.

Wil je echt iets bijzonders proberen, wat niet alleen goed is voor het lichaam, maar ook mooi voor het oog? Probeer dan vooral ook deze Blue Spirulina recepten: Blue Spirulina (Blauwe Spirulina): 5 lekkere recepten!

Spirulina is bestempeld als veilig

Spirulina is door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bestempeld als veilig. Dit betekent dat gezonde mensen geen negatieve gevolgen ondervinden wanneer zij zich houden aan de aanbevolen doseringen.

De beschreven bijwerkingen, zoals misselijkheid, vermoeidheid, buikpijn en hoofdpijn, komen soms voor bij mensen die net beginnen met Spirulina. Dit is te verklaren door het vrijkomen van gifstoffen in het lichaam. Deze klachten verdwijnen meestal weer na enkele dagen.

Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of apotheker alvorens je start met Spirulina!

Veelgestelde vragen

Is Spirulina gevaarlijk en zijn er situaties waarin ik het beter kan vermijden?

Hoewel Spirulina over het algemeen als veilig wordt beschouwd, zijn er uitzonderingen. Mensen met bepaalde auto-immuunziekten, schildklieraandoeningen of die allergisch zijn voor algen, jodium of zeewier, moeten voorzichtig zijn. Raadpleeg altijd een arts bij twijfel.

Wat maakt Spirulina zo bijzonder in vergelijking met andere superfoods?

Spirulina bevat een unieke combinatie van essentiële aminozuren, plantaardige eiwitten en is een krachtige antioxidant. Het is een van de meest voedingsrijke voedingsmiddelen ter wereld en kan een waardevolle aanvulling zijn op een gezonde levensstijl.

Hoe kan Spirulina bijdragen aan een gezonde levensstijl?

Spirulina bevat een breed scala aan voedingsstoffen die kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl. Het kan helpen bij het verhogen van het energieniveau, het ondersteunen van het immuunsysteem en het bevorderen van een gezonde spijsvertering.

Hoeveel Spirulina moet ik dagelijks innemen om de voordelen te ervaren?

De aanbevolen dosering van Spirulina varieert afhankelijk van leeftijd, geslacht en individuele behoeften. Begin met een lage dosis en bouw deze geleidelijk op. Raadpleeg altijd de aanbevelingen van de fabrikant of een arts.

Waar komt de naam Spirulina vandaan?

Het Latijnse woord Spirulina is afgeleid van het woord spiru, wat spiraal of spiraaltje betekent. Dit verwijst naar de spiraalvormige structuur van de alg.

Spirulina is geen tovermiddel die alle ziektes en kwalen in een klap doet verdwijnen! Wat Spirulina wel is, is een perfect supplement om extra aanvulling te geven op je dagelijkse gezonde voedingspatroon. Zolang je je wel houdt aan de aanbevolen dosering!

Als je de kleine alg gebruikt, naast je reguliere gezonde maaltijden, dan weet je zeker dat je alles binnen krijgt wat je lichaam nodig heeft! Ga je leven dus niet verrijken met bankhangen, junkfood en 6 Spirulina tabletten, en dan wachten tot je gezondheid verbetert! Geloof me, dat gaat echter niet werken.

Als je echt je lichamelijke en geestelijke gesteldheid wilt verbeteren moet je ook de rest van je voedingspatroon in de gaten te houden en natuurlijk voldoende te bewegen.

Meer weten over Spirulina? Lees dan: Spirulina: Alles over dit Superfood – Ontdek de 10 voordelen!

Eventuele gemaakte gezondheidsclaims, gemaakt op basis van plantaardige inhoudsstoffen, zijn op het moment van schrijven van deze blog nog in behandeling bij de ESFA.

In het kader van de Europese wetgeving omtrent gezondheidsclaims mogen wij op onze website niet vermelden voor welke toepassing je dit supplement precies kan gebruiken. Uiteraard mogen wij u wel voorzien van persoonlijk advies. Neem dan ook gerust contact met ons op per email aan info@spiruella.nl of maakt gebruik van ons contactformulier! Wij helpen u graag verder!

