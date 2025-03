Hulp ivm Glutenvrij eten (2025)

Mishale zei: Haver is idd van nature glutenvrij, maar in NL(en enkele andere Europese landen) is dat vaak besmet met tarwe en/of andere granen. Vandaar dat het coeliaken afgeraden wordt.

Wat je iig wel kan eten is haver uit Finland en USA. Zoek maar eens haver van 't merk Provena bij de natuurwinkel! Ik kan je zo een lijst met winkels(links dan) geven om dit te bestellen of loop eens langs een natuurwinkel. En als ontbijt zou je ook pannenkoeken kunnnen eten van teff/boekweit/mais/gv meel. Desnoods een stapeltje bakken en in de koelkast/vriezer stoppen. De smaak zal wel even wennen zijn, maar 't vult iig wel. Oh en de gv cake v/d AH(hebben ze bij de broodafdeling in een aparte vriezer) is écht een aanrader Klik om te vergroten... Klik om te verkleinen...

Hé thanks voor je reactie.

Ik eet nu al een tijd ipv gedroogd fruit -> boekweit. Had even een tijdje Quinoa geprobeerd, maar op een gegeven moment vond ik het echt raar smaken. Grove boekweit is echt goed te doen, doe het in de avond in het water leggen om te weken en de volgende ochtend lek ik het uit.

Haal het ook bij mijn Natuurwinkel, doe daar veel van mijn boodschappen. Ik had het met de eigenaar ook nog over haver en hij zei ook dat het niet glutenvrij was. Tja..weet het even niet meer, ik ga het wel een keer proberen hoe het bevalt. Ik heb geen coeliakie, maar glutenvrij eten heeft wel geholpen dat ik van mijn klachten af ben.