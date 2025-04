Incontinentie Onderleggers | Voor Betrouwbare Bescherming (2025)

Incontinentie Bed Onderleggers

Een groot deel van ons leven brengen we door in bed. Voor mensen die last hebben van ongewenst urineverlies en/of ontlasting, is het een uitdaging om dit droog en zorgeloos te doen. Op de eerste plaats is daarbij de keuze van het incontinentiemateriaal van groot belang.



Het juiste product, met de juiste maat en de juiste opname, is de belangrijkste stap. Maar toch is dat niet voor iedereen voldoende. Sommige mensen hebben desondanks soms een ongelukje en ze willen gewoon elk risico uitsluiten.

Voor die mensen zijn er bed onderleggers ofwel incontinentiematjes. Deze producten liggen op of onder het hoeslaken. Ze zorgen ervoor dat uw matras beschermd is bij ongelukjes. En mocht het onverhoopt toch een keer misgaan dan kunt u uw bed snel verschonen. Bed onderleggers hebben het vermogen om urine op te nemen, al is dit beperkt. Een volledig blaasinhoud kunt u er zeker niet in kwijt.

Wat is een incontinentie bed onderlegger?



In principe zijn er twee hoofdgroepen onderleggers: de wasbare en die voor eenmalig gebruik. De wegwerp onderleggers worden ook wel bedmatjes, celstof onderleggers of incontinentiematjes genoemd.



Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren (meestal wit, blauw of groen) en zijn gemaakt van dezelfde materialen als luiers: een absorberende toplaag, dan wattenpulp dat de urine opslaat en een onderlaag die geen vocht doorlaat.

Onderleggers zijn er in verschillende absorptieniveaus. Dit wordt mede bepaald door de grootte van de producten. Dit zijn de meest voorkomende maten:

Matrasbeschermer 40 x 60 centimeter

Matrasbeschermer 60 x 60 centimeter

Matrasbeschermer 60 x 90 centimeter

Dan zijn er nog afwijkende maten zoals 80 x 170 cm. Dit zijn onderleggers met instopstroken. Deze worden gebruikt om de onderlegger goed vast te leggen op het matras. Eerst wordt een instopstrook onder het matras gestoken, dan wordt de onderlegger strak getrokken en vervolgens gaat de andere instopstrook onder het matras. Dat vinden mensen prettig omdat onderleggers kunnen gaan schuiven en verfrommelen. Dan is een deel van het matras niet meer bedekt en kan er urine in komen.

Wasbare onderleggers





Dan zijn er de wasbare onderleggers, wij hebben hierin een uitgebreid assortiment. Deze producten zijn verkrijgbaar in twee soorten: met en zonder instopstroken. De instopstroken worden net als bij de wegwerponderleggers gebruikt om de onderlegger goed op zijn plaats te houden zodat hij niet gaat opkrullen of verschuiven.



Wasbare onderleggers bestaan uit verschillende lagen waarvan de belangrijkste functie is dat ze urine opnemen en vasthouden. De urine wordt bij het wassen weer vrijgelaten, zodat het product schoon en fris uit de machine komt.

Een voordeel van wasbare producten is dat ze zijn gemaakt van ademende materialen. Dit in tegenstelling tot de wegwerpvariant die aan de onderzijde meestal een waterdichte maar ook luchtdichte PE laag hebben. In de zomer kan dit leiden tot zweten. Ook zijn er wegwerpproducten die gaan kraken wanneer u er overheen schuift.

Duurzame onderlegger matras



Wasbare onderleggers zijn dus producten die u heel lang kunt gebruiken en talloze malen kunt wassen. Ze kunnen op zeer hoge temperaturen worden gewassen en u kunt ze in de droger stoppen. Ze zijn zacht en comfortabel om op te slapen. Ze hebben een behoorlijke opname, wat de kans vergroot dat u de nacht zult doorslapen. Een duurzame keuze dus, deze onderlegger voor de matras.

Waarom incontinentie matjes gebruiken?

Een bedonderlegger is er voor de bescherming van uzelf én van uw bed. Een goed en schoon matras is belangrijk. Hier brengt u een groot deel van uw leven door, dus u wilt er fris en comfortabel bijliggen. Wanneer er om wat voor reden dan ook urine op de matras komt, dan staat dat uw comfort in de weg. Op de eerste plaats omdat het matras nat wordt. De dikke stof is niet gemakkelijk te drogen wanneer u midden in de nacht wordt gewerkt door het vocht rond uw benen en buik.

Daarbij is het ongewenst om urine in uw matras te krijgen. De urinegeur is er moeilijk uit te krijgen en blijft lang hangen. Deze geurtjes zijn onprettig om te ruiken wanneer u in bed ligt en ook schamen veel mensen zich wanneer er een urinegeur in de slaapkamer hangt.



Wanneer u overigens al vervelende geurtjes in uw matras heeft zitten, raden wij aan Uri-Go te gebruiken. Dit product is als geen ander in staat nare geurtjes te verwijderen. Echt een aanrader! U vindt hem in onze winkel bij de verzorgingsproducten.



Om uw matras te beschermen, is het gebruik van een onderlegger dus onontbeerlijk, wanneer u af en toe last heeft van ongelukjes. Daarbij is het belangrijk voor uzelf om deze producten te gebruiken. Wanneer er ’s nachts toch een lekkage is, dan wilt u dat de urine zo snel mogelijk wordt opgenomen in een onderlegger. De huid is kwetsbaar voor de bijtende stoffen in urine, daar weet u waarschijnlijk alles vanaf.

Een onderlegger is in staat de urine op te nemen in de kern van het product. Ook de geurtjes worden hierin opgeslagen. Wanneer een kleine hoeveelheid vocht op deze manier wordt afgevoerd en uw bed blijft relatief droog, dan kan dat er misschien voor zorgen dat u verder slaapt en uw nacht niet wordt onderbroken. Of misschien geeft de aanwezigheid van een onderlegger u de rust om na een ongelukje toch weer in te slapen en in de ochtend pas uw bed te verschonen.

Wie gebruiken een bedonderlegger?



Onderleggers worden over het algemeen gebruikt als een extra bescherming, wanneer slips, inleggers of pants gaan doorlekken. Het zijn dus producten die heel worden gebruikt door mensen die last hebben van incontinentie. Ook dienen ze als stoelbescherming tijdens speciale behandelingen zoals klysma's of bij het gebruik van een urinefles of een postoel.

Daarnaast vinden incontinentie matjes hun weg naar allerlei mensen met eindeloos veel verschillende toepassingen. We geven een paar voorbeelden.

Zo worden ze gebruikt in ziekenhuizen. Bijvoorbeeld op de operatietafel om bloed en wondvocht op te vangen. Ook worden ze bij bevallingen gebruikt om ontlasting en urine op te vangen en gemakkelijk af te voeren.

Wegwerp onderleggers zijn natuurlijk ook heel geschikt voor dieren die last krijgen incontinentie. De inco matjes worden dan in de hondenmand gelegd om zo gedurende de slaap de mand schoon te houden. Ook wanneer dieren een nestje krijgen, is het ideaal om moeder en de kindjes op een wegwerponderlegger te leggen. Als er iets van vocht, urine of ontlasting wordt gelekt, is het een kleine moeite om de onderleggers dicht te vouwen, weg te gooien en te vervangen door een nieuwe.

Welke onderlegger moet ik kiezen?

Het is heel moeilijk te zeggen welk product het best bij u past. Op de eerste plaats moet u de keuze maken tussen wasbaar en wegwerp. Welke u kiest hangt af van uw eigen voorkeur, maar er is wel een aantal verschillen, dat uw keuze kan bepalen.

Voordelen wasbare onderlegger:

1. Duurzaam product dat u langdurig kunt gebruiken.

2. Op lange termijn goedkoper dan de wegwerponderleggers.

3. Zijn zacht en comfortabel.

4. Ademend zodat u nauwelijks meer zult transpireren.

5. Zijn verkrijgbaar in antibacteriële varianten.



Voordelen wegwerp onderlegger:

1. Prettige, zachte en zeer dunne producten waar u comfortabel op kunt liggen.

2. Keuze uit veel soorten, maten en kwaliteiten.

3. Geen gedoe met wassen en drogen. Wanneer ze gebruikt zijn, gaan ze gewoon in de prullenbak.

4. Multifunctionele inco matjes die ook kunnen worden gebruikt om een ongelukje weg te poetsen, bij het verwisselen van een stoma of om snel even bij de wc neer te leggen.

5. Ideaal om een stoel in huis of de auto te beschermen.

Onderleggers zijn er in veel verschillende absorptievermogens. Het is dan ook moeilijk om de verschillende soorten met elkaar te vergelijke en vast te stellen welke soort het beste bij u past. De enig zekere manier om hierachter te komen, is om ze uit te proberen en zelf uw conclusie te trekken.

Hoeveel absorptie hebben bedonderleggers?

Zoals gezegd hebben incontinentie matjes verschillende absorpties. Dat wordt dus enerzijds door de grootte bepaald. Anderzijds kan een fabrikant ervoor kiezen om meer of minder vochtvasthoudende pulp in de onderlegger te doen. Deze papierpulp kan vocht snel opnemen en vasthouden. Maar het wordt niet omgezet in een gel waar de urine niet uit kan ontsnappen. Dat komt omdat in onderleggers bijna nooit super absorberende polymeren (SAP) worden gebruikt.

SAP zijn dus korrels die in staat zijn urine om te zetten in een gel die droog aanvoelt. Dit materiaal heeft gezorgd voor de revolutie in luiers waardoor we nu luiers hebben die in staat zijn zeer grote hoeveelheden urine op te nemen en vast te houden. Daarbij worden ook geurtjes erin opgeslagen.



Helaas zijn er weinig fabrikanten geïnteresseerd om deze technologie ook in de wegwerp onderlegger toe te passen. Voor de wasbare varianten is dit uitgesloten, omdat de korrels de urine ook niet meer zomaar loslaten.



Uit testen die wij zelf doen, blijkt dit alleen te kunnen door verdamping. De korrels met het water erin moeten dan langdurig (dagen tot weken) op een warmtebron staan.



Tot nu toe is de enige internationale standaard-laboratoriumtest voor onderlegger de zogenaamde Rothwell Methode, die wordt gebruikt om te meten hoeveel vloeistof een onderlegger kan opnemen absorberen onder een standaard-set van laboratoriumomstandigheden.

De uitkomsten van deze proeven ziet u bij de verschillende producten in onze winkel vermeld. Natuurlijk kunnen onderleggers voor iedereen weer anders werken.

Zijn er ook nadelen aan het gebruik onderleggers?



Nadelen zijn er op zich niet aan bedonderleggers en het gebruik ervan. Wel is het belangrijk de volgende zaken erover te vermelden.

• Ze zijn niet absorberend genoeg om te worden gebruikt als enige bescherming tegen urineverlies. U zult in bed dus ook nog andere incontinentiematerialen moeten gebruiken om er zeker van te zijn dat uw bed beschermd blijft. • Omdat het nogal relatief lichtgewicht materiaal is, hebben wegwerp bedonderleggers de neiging tot vouwen of kreukelen. Dit kan leiden tot een pijnlijke huid. Het kan helpen om de onderleggers met zijflappen te gebruiken. Deze liggen vaak wel een hele nacht straks over het bed gespannen. • Wanneer de onderlegger op een stoel is aangebracht, laat dit zien dat de gebruiker incontinent is. Dit wordt algemeen als nogal gênant beschouwd. • Wegwerp onderleggers nemen relatief veel ruimte in inde prullenbak. Wanneer u elke dag een onderlegger gebruikt, zal dit een forse toename van de hoeveelheid afval betekenen. • Wasbare onderleggers geven extra was en daarmee extra werk. Gelukkig kunnen de producten met de gewone was mee en gaan ze daarna gewoon in de droger.