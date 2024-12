Ingo Haeb Denim Jacket (2024)

Heb je vragen over onze producten of over je bestelling? Stuur ons gerust een mailtje naar info@bylotte.nl of stuur ons een bericht via ons contact formulier.

Met het ALIX THE LABEL LADIES WOVEN FANCY DENIM JACKET voeg je een stoere touch toe aan je outfit. Dit donkergrijze spijkerjack met logo print is perfect voor dames die op zoek zijn naar een trendy en veelzijdige jas. Draag het tijdens een gezellige lunch met vriendinnen of tijdens een avondje uit. Combineer het met een wit T-shirt, een zwarte skinny jeans en stoere enkellaarsjes voor een casual look. Dit spijkerjack past ook goed bij een zomerjurkje en sneakers voor een speelse en vrouwelijke uitstraling. Laat je creativiteit de vrije loop en creëer eindeloos veel stijlvolle outfits met dit ALIX THE LABEL spijkerjack.

