Instellingen CPAP-machine: Druk, Ramp, EPR, CFLEX, Auto-Start - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Instellingen CPAP-machine: Druk, Ramp, EPR, CFLEX, Auto-Start

Laatst bijgewerkt: Maandag, April 5th, 2021

Geschreven door David Repasky

Als u slaapapneu patiënt bent, kunnen CPAP-apparaten een wereld van verschil maken voor de kwaliteit van de slaap die u elke nacht krijgt. U zult optimaal profijt hebben van uw slaapapneu-therapie wanneer uw CPAP-machine is ingesteld op wat u nodig hebt om uw luchtwegen de hele nacht vrij en ongehinderd te houden.

Dit zijn enkele van de CPAP-instellingen waarmee u vertrouwd wilt raken wanneer u uw CPAP-apparaat verkent en meer te weten komt over hoe het voor u werkt.

Wat betekent mijn CPAP-drukinstelling?

De CPAP-drukinstelling geeft de hoeveelheid druk aan achter de lucht die 's nachts door uw masker wordt gestuurd. De druk wordt meestal afgekort als "cm H2O" of "cm CWP". (CWP staat voor Centimeters Waterdruk (gebruikt met CPAP, ook wel centimeter waterkolom)) De laagste instelling op de meeste CPAP-apparaten is vier of vijf CWP (cpap/apap = 4 CWP) met maximale instellingen tot 25 of 30 CWP (afhankelijk van het type apparaat dat u hebt.

De meeste CPAP-gebruikers hebben meer dan de minimale CPAP-drukinstellingen nodig en minder dan de maximale instellingen. Hoewel veel mensen denken dat de drukinstellingen worden bepaald door de ernst van de slaapapneu, is dat niet noodzakelijkerwijs het geval. In feite zijn er talrijke factoren die bepalen welke instelling het meest geschikt is voor individuele CPAP-gebruikers.

Hoewel het tot op zekere hoogte waar is dat mensen met ernstige OSA vaak een hogere instelling nodig hebben om de luchtwegen vrij te houden tijdens het slapen, spelen andere factoren een rol bij het bepalen hiervan, waaronder:

Neusobstructies

Obesitas

Medicijnen

Slaaphouding

Allergieën

Anderen moeten misschien zelfs rekening houden met verschillende drukken gedurende de nacht, vooral degenen die in verschillende slaaphoudingen en in verschillende slaapfasen slapen.

Wat betekent de instelling van mijn CPAP-stijging?

CPAP-apparaten geven 's nachts een vaste hoeveelheid druk af aan uw luchtwegen. Een van de uitdagingen voor veel CPAP-dragers is het uitademen tegen de continue drukstroom in. Het ademen tegen deze krachtige luchtstroom in, vooral voor mensen die een hogere dan gemiddelde voorgeschreven druk hebben, kan ontmoedigend zijn en zelfs de therapietrouw beïnvloeden.

Hier komt de CPAP-hellingfunctie (Ramp functie of Aanloop functie) om de hoek kijken. Aangezien het eigenlijke doel van de CPAP-machine is om een luchtstroom te leveren terwijl u slaapt, dient de hellingfunctie, zoals de naam al aangeeft, als een helling die begint met het leveren van een lagere hoeveelheid druk, zodat dragers de kans krijgen om in slaap te vallen voordat de hogere drukinstellingen in werking treden.

De CPAP-helling wordt meestal gebruikt om de luchtdruk elke vijf minuten te verhogen, gedurende een periode van 45 minuten. Er zijn apparaten met verschillende hellingsinstellingen om aan de behoeften van verschillende CPAP-dragers te voldoen. Bepaal samen met uw slaaparts wat voor u de beste keuze is.

Wat is EPR?

EPR staat voor "expiratoire drukontlasting". Het is een functie op sommige CPAP-apparaten waarmee gebruikers kunnen kiezen uit drie verschillende comfortinstellingen om het gevoel van ademnood te verlichten, waar sommige CPAP-dragers over klagen.

Hoe werkt EPR? Met de drie instellingen kunnen CPAP-dragers de druk bij het uitademen met één, twee of drie drukpunten verlagen. Als u bijvoorbeeld kiest voor EPR of drie en uw normale drukinstelling is 10, dan verlaagt het apparaat de druk automatisch tot zeven wanneer u uitademt en vervolgens weer tot 10 wanneer u inademt.

Deze functie maakt het CPAP-gebruikers in wezen comfortabeler om hun apparaat de hele nacht te gebruiken, waardoor de therapietrouw verbetert en CPAP-patiënten betere resultaten boeken.

Wat is CFLEX?

C-FLEX is vergelijkbaar met EPR en wordt door verschillende fabrikanten van CPAP-apparaten gebruikt. Het doel van C-FLEX is hetzelfde als het doel van EPR - het dragen van CPAP-maskers comfortabeler maken voor patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA). C-FLEX doet dit door de luchtdruk die naar de luchtwegen wordt gestuurd vóór de uitademing te verlagen en deze net vóór de inademing weer op de voorgeschreven instellingen te brengen.

Dit betekent dat patiënten niet zo hard hoeven te werken om tegen de machine in te ademen, terwijl ze tijdens het inademen de juiste toevoer of luchtdruk behouden. Het apparaat past zich per persoon aan de veranderende luchtdrukbehoeften van CPAP-dragers aan, in plaats van een standaardaanpassing van de luchtstroom te bieden.

A-FLEX. AFLEX gaat verder dan de mogelijkheden van C-FLEX op CPAP-machines en biedt een meer verfijnde analyse van ademhalingscycli, waarna de druk dienovereenkomstig wordt aangepast. Deze technologie is echter alleen beschikbaar op Auto CPAP-apparaten.

Bi-FLEX. Bootst de natuurlijke ademhalingspatronen beter na dan C-FLEX, waardoor het natuurlijker aanvoelt voor CPAP-dragers.

C-FLEX +. Deze functie is alleen beschikbaar op CPAP-apparaten met vaste druk en combineert de intuïtieve aanpassingen van A-FLEX met de traditionele C-FLEX-therapie voor een comfortabelere overgang tussen inademings- en uitademingsdruk.

Zoals u ziet, bouwen de CPAP-fabrikanten die de C-FLEX-technologie aanbieden, voortdurend verder aan deze technologie om CPAP-dragers een nog natuurlijker slaapgevoel te bieden.

Wat doet automatische start op mijn CPAP?

Autostart is een functie waarmee de CPAP-machine automatisch begint met het leveren van luchtdruk wanneer de gebruiker zijn of haar CPAP-masker opzet. Hierdoor kunnen dragers comfortabel in bed gaan liggen voordat ze hun apparaat aanzetten en wordt het ongemak van het manoeuvreren met slangen en schakelaars bij het wennen aan bed enigszins voorkomen.

Iedereen die wel eens heeft geworsteld met slangen, lakens, dekens en kussens weet hoe moeilijk het is om te vergeten de machine aan te zetten voordat u erin gaat liggen. Automatische start elimineert die worsteling.

Helaas sluiten CPAP-maskers niet altijd goed aan, waardoor er maskerlekkage optreedt. Veel CPAP-apparaten, waaronder sommige ResMed-apparaten, bieden een "lekalarm" dat kan worden in- of uitgeschakeld, en veel positieve-luchtwegdrukapparaten van Respironics hebben ook een "maskerlekalarm"-functie: "Mask Leak Alert". Sommige ResMed-machines bieden ook een "Masker Aanpas Eigenschap".

Deze waarschuwingen stellen CPAP-dragers op de hoogte als er een luchtstroomlek in hun masker zit, waardoor de luchtdruk die de dragers in de loop van de nacht daadwerkelijk bereiken, afneemt. De waarschuwingen verbeteren niet alleen de CPAP-resultaten, maar dragen ook bij aan een betere therapietrouw, omdat mensen de CPAP-therapie soms opgeven omdat ze niet alle voordelen ervan ondervinden.

Hoe beter u de verschillende CPAP-instellingen op uw machine begrijpt, hoe beter u in staat bent de keuzes te maken die het beste bij uw behoeften passen. Door samen te werken met uw slaaptechnoloog of specialist op het gebied van CPAP-apparaten en -maskers kunt u nog meer profijt hebben van uw CPAP-ervaring, zodat deze comfortabeler en productiever voor u wordt.

David Repasky gebruikt sinds 2017 een CPAP-behandeling en heeft uit eerste hand ervaring met hoe het is om te leven met slaapapneu. Hij brengt het perspectief van de patiënt naar de CPAP.com blog en heeft een formele opleiding in CPAP machines, maskers, en apparatuur ontvangen.