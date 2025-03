Israël désire une trêve à Gaza jusqu’en avril, le Hamas veut démarrer la deuxième phase (2025)

Selon le bureau de M.Nétanyahou, M.Witkoff a formulé sa proposition après avoir constaté que les positions du Hamas et d’Israël étaient impossibles à rapprocher dans l’immédiat. Son plan prévoit la remise immédiate à Israël par le mouvement islamiste palestinien de «la moitié des otages, morts et vivants», et le reste à la fin de la trêve, si un accord est trouvé pour un cessez-le-feu permanent.

«La seule façon de parvenir à la stabilité dans la région et au retour des prisonniers est d’achever la mise en œuvre de l’accord […] en commençant par la mise en œuvre de la deuxième phase», qui prévoit la fin de la guerre et la libération de tous les otages, a-t-il poursuivi. «C’est ce sur quoi nous insistons et nous ne reculerons pas».

