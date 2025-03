It's a wrap: de 11 lekkerste wraps recepten + handige tips voor restjes (2025)

Martine van Groenigen Inspiratie 10 nov 2023, 10:00 Leestijd: 6 minuten

Viva Mexico! Want hoewel wraps aardig TexMex zijn, wordt het gerecht bijna altijd in één adem genoemd als het over het land Mexico gaat. Hoogste tijd om de lekkerste wraps recepten te verzamelen voor je én je handige tips te voor restjes verwerking en hoe je wraps als hapje serveert!

Want wraps zijn zo veelzijdig, we love it!

Wraps versus burrito: het verschil

Voordat we het over het hoofdonderwerp gaan hebben, even een lesje ‘cocina Mexicana’,want wat is nu het verschil tussen een wrap en een burrito? Simpel: eigenlijk niks!

Hoewel we een wrap vaak zien als een op zichzelf staand gerecht, bedoelen ze daar in de Mexicaanse keuken eigenlijk enkel de omgevouwen tortilla mee. Je weet wel: die platte pannenkoek die al je ingrediënten bij elkaar houdt. Wraps een maaltijd noemen klinkt in de oren van een Mexicaan dan ook érg vreemd, want wie eet er nu enkel die tortilla’s?

Beter zeg je burrito. En hoewel dat hét ultieme TexMex voer is, dekt het wel de lading ietsjes meer. Een burrito is namelijk een gevulde tortilla. Juist: in onze ogen een wrap. Nu is een burrito wel héél vol gevuld en is een wrap meestal ietsjes lichter op de maag, maar onderaan de streep zijn beide dus hetzelfde.

De lekkerste wraps recepten

Van kipwrap tot stevig gevulde burrito: dit zijn onze lekkerste wraps recepten.

Crispy kipwrap met honingmosterdsaus

Op een luie dag zijn wij niet vies van een bestelling plaatsen bij een van onze favoriete fastfoodketens, McDonalds. Maar als je dan zin hebt in een heerlijke crispy kipwrap (ook wel de McWrap genoemd) dan wil je die ‘t liefst vers, krokant en lekker warm en niet slof thuisbezorgd en de saus overal. Daarom maakten we ‘m zelf en dat bleek een groot succes.

> Naar recept: Crispy kipwrap met honingmosterdsaus

Wraps met kip, kimchi en frisse yoghurtdressing

Een lijst met de lekkerste wraps recepten? Eitje. Want in Nederland zijn we dol op wraps. Zeker voor de lunch. Snappen we overigens wel, want je kunt zo’n wrap volstoppen met lekkere, gezonde ingrediënten. Deze Koreaans geïnspireerde versie met kip, kimchi en een frisse yoghurtdressing isnot your usual TexMex lunch,maar die afwisseling is juist lekker.

> Naar recept: Wraps met kip, kimchi en frisse yoghurtdressing

Vega shoarmawrap met crispy spitskool en toum

Een vega wrap? Klinkt droog, kaal en niet zo smakelijk. Tot je deze variant hebt geprobeerd, want dit isby farhet lekkerste wrap recept op Culy. Vega dan. De gemarineerde paneer met die crispy spitskool en toum (Libanese aioli), dat ís gewoon geen groot succes.

> Naar recept: Vega shoarmawrap met crispy spitskool en toum

Crunchwrap suprême: krokante wrap met gehakt en kaas

Lekkerste wraps recepten? Dan komt álles aan bod. En heb je het over wraps in Amerika? Dan gaat het over vol, vet en vullend. Én crispy. Want de crunchwraps worden gevuld en dan gebakken in een pan. Een beetje quesadilla-vibes, maar dan nog lekkerder. Deze variant met gehakt en véél kaas is een klassieker op Culy.

> Naar recept: Crunchwrap suprême met veel kaas en gehakt

Wraps met kerrie-bloemkool, hummus en rucola

Op zoek naar een gezond en lekker maaltje? Deze wraps met kerrie-bloemkool zijn onze favoriet. De hummus maakt de boel lekker smeuïg en iets minder gezond qua mondgevoel. Wij toppen de wrap af met een flinke bos koriander, maar mocht je dat niet durven dan is munt ook een goed idee.

> Naar recept: Wraps met kerrie-bloemkool, hummus en rucola

Snelle wraps met tofu, mais en guacamole

Er gaat niets boven een lekkere wrap met zelfgemaakte guacamole. Deze variant maakt zelfs tofu nog smaakvol volgens Culy’s Martine. En dát is knap. Nóg een fijne bijkomstigheid: je hebt ‘m zo in elkaar gerold. Ideale snelle lunch of avondmaaltijd.

> Naar recept: Snelle wraps met tofu, mais en guacamole

Snelle wraps met gegrilde tofu in hoisinsaus

Zin in een van de lekkerste wraps recepten, maar niet in die typische smaak van een TexMex kruidenmix? Deze pakketjes zijn gezond, vegetarisch, snel klaar én ontzettend lekker. Want hoisinsaus is gewoon altijd goed.

> Naar recept: Snelle wraps met gegrilde tofu in hoisinsaus

Slowcooker pulled chicken wraps met coleslaw

Zin in een leuk weekend projectje? Maak eens pulled chicken uit de slowcooker. Duurt even, maar dan heb je ook wat. Combineer met een frisse coleslaw en je weet niet wat je meemaakt. Lekkerste wraps recepten is een understatement hier.

> Naar recept: Slowcooker pulled chicken wraps met coleslaw

Supersnelle sushi wraps met zalm en avocado

Zin in wraps maar óók in sushi: combineer het. Deze wraps met zalm en avocado brengen je in Japanse sferen. Want het gedonder met norivellen besparen we je. We voegen onze favo sushi ingrediënten gewoon samen in een tortilla. Even dippen in de sojasaus en je bent helemaal het heertje.

> Naar recept: Supersnelle sushi wraps met zalm en avocado

Burritos met limoenkip, kokos en Sriracha

Burritos schrééuwen Mexico, maar de vulling in dit burrito recept is Thais geïnspireerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kokosmelk, limoen en pindasaus die we in de vulling van deze variant stoppen. Genieten geblazen!

> Naar recept: Burritos met limoenkip, kokos en Sriracha

De allerlekkerste burrito met gehakt en bonen

De burrito is een klassieker als het gaat om Mexicaans streetfood. De vulling bestaat uit gekruid gehakt, bonen, limoen, korianderrijst en vooral: uit liefde. Want zodra dat erin zit, is álles lekker. Maar deze burrito helemaal.

> Naar recept: De allerlekkerste burrito met gehakt en bonen

Wraps als hapje

Het is het hoogtepunt van elke Nederlandse kringverjaardag: de wrap met gerookte zalm en creme fraîche. Maar waarom zou je niet eens een andere wrapvariant voorschotelen. Het is namelijk super makkelijk om wraps als hapje te serveren.

En nee: daar hoeft geen gerookte zalm aan te pas te komen. Je kunt namelijk elk van bovenstaande lekkerste wraps recepten serveren als hapje. Het vergt alleen een iets andere voorbereiding.

Wil je je wraps als hapje serveren, dan is het slim om ze super (we herhalen: super) strak op te rollen, in te pakken met vershoudfolie en dan een nachtje in de koelkast te leggen. Zo behoudt de tortilla zijn vorm en rolt de boel niet uit zodra je gaat snijden.

De volgende ochtend – vlak voor de verjaardag – haal jij ze uit de koelkast (want kamertemperatuur is écht lekkerder), snijd je ze in stukjes et voilà: jouw wraps als hapje in plaats van als diner! Kind kan de was doen.

Overgebleven wraps

Een van de lekkerste wraps recepten als lunch gehad maar nog steeds een aantal tortilla’s over? Gooi. Ze. Niet. Weg. Zonde! Je kunt er namelijk zoveel meer mee.

Vries ze bijvoorbeeld in. Zo kun je ze stukken langer bewaren. Volgende keer als jij zin hebt in een wrap als lunch of diner, haal je een tortilla uit de vriezer, doe je ‘m desnoods even in de koekenpan om sneller te ontdooien en je hebt een knap staaltje restverwerking te pakken.

Ook maak je van overgebleven tortilla’s de lekkerste (!) tortillachips. En dat blijkt ook super makkelijk. Knip (ja, knip) de tortilla’s in driehoekjes, hussel ze in een kom met wat olijfolie en eventueel een beetje gerookte paprikapoeder en peper en zout. Leg de driehoekjes op een bakplaat, doe ze in de oven en na een paar minuten heb jij jouw homemade tortillachips. Knapt elke Mexicaanse maaltijd van op.

Dit kun je doen met overgebleven wraps

