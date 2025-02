Jednotky a nuly, ktoré vyvolávajú rozbroje: Kto je internetový troll? (2025)

Internet tak ako ho poznáme dnes je veľmi dobrým sluhom. Na dosah ruky nám prináša prakticky neobmedzenú výmenu informácií, rád či skúseností. Stoja za tým webové stránky, sociálne siete, fóra a nespočetné množstvo podobných komunikačných kanálov, ktoré so sebou prinášajú rôznorodé poznatky, posolstvá a myšlienky. Avšak, ani internetový priestor nie je odolný voči rôznym neduhom.

Každá minca má dve strany a aj internet má svoju odvrátenú tvár. Voľný priestor poskytuje úplne každému. A to niekedy môže byť veľkým problémom. Rozmach online sveta totiž so sebou priniesol aj množstvo neželaných fenoménov, z ktorých sa postupom času stala, bohužiaľ, úplne bežná vec. Jednou z nich je takzvaný internetový trolling.

V pozadí tohto označenia nestojí žiadna bájna bytosť. Práve naopak, väčšinou ide o bežných ľudí, ktorí na internete našli svoje nové a nepríjemné poslanie. Nemajú záujem o vecnú diskusiu a zdieľanie kvalitných informácií či originálnych myšlienok. Napĺňa ich niečo úplne opačné. Vyvolávanie rozbrojov, urážanie a obťažovanie ostatných príslušníkov online sveta. Nič im nerobí väčšiu radosť ako to, keď môžu normálnu a vecnú debatu premeniť na virtuálne hnojisko plné nezmyslov a nenávisti.

Dôvodov prečo si človek nájde záľubu v internetovom trollingu je mnoho. Môže to mať psychologické pozadie a vybíjanie frustrácie, prosté zaháňanie nudy či dokonca finančnú motiváciu alebo čistú nenávisť voči produktu, značke alebo skupine ľudí. Príčiny prečo sa k tomu ľudia uchyľujú sa často hľadajú len veľmi ťažko, jedno je však isté – v internetovom trollingu sa im zväčša darí. Stačí dobre mierená uštipačná poznámka a to, čo pred chvíľou bolo miestom príjemnej výmeny názorov už zrazu nespoznáte.

Ako sa brániť?

Ako si poradiť s internetovými trollmi? V prvom rade si treba uvedomiť o čo takejto osobe vlastne ide. V základe bude stáť túžba pritiahnuť na seba pozornosť a vyvolať nepríjemné reakcie. Najlepšou obranou preto môže byť to, že na príspevok neposkytneme žiadnu odozvu. Keď na podrývačný či urážlivý príspevok nebudeme reagovať a proste sa cez neho prenesieme, vyhneme sa zbytočnému prilievaniu oleja do ohňa. Je možné, že náš internetový troll to síce nevzdá a po krátkom čase opäť skúsi rozdúchať nenávistnú alebo nezmyselnú debatu, no rovnako tak môže svoje snaženie vzdať a presunúť sa niekam inam. Veľká časť online sveta našťastie ponúka nástroje ako sa dá proti podobným aktivitám celkom efektívne bojovať.

Ide o skrývanie, vymazávanie a nahlasovanie komentárov, prípadne priamo blokovanie používateľa alebo dokonca IP adresy jeho zariadenia. Ak sa teda stretneme s neodbytným trollom, na rad by mali prísť práve takéto nástroje. Technických možností ako si poradiť s internetovými trollmi je celý zástup, treba ich len využívať.

Z pohľadu bežného návštevníka online priestoru môže byť lákavým riešením ignorácia. Je to skutočne lákavé, no súčasne nejde o najšťastnejšie riešenie. Snaha o debatu by síce aj tak nikam neviedla a akurát by to skončilo ako veľká strata vášho času, avšak lepšie je aspoň trochu zabojovať proti šíreniu podobných nezmyslov. Nemyslíme tým žiadne vysvetľovanie alebo nedajbože snahu prehovoriť trollovi do duše. Cez konfrontáciu cesta nevedie. Na príspevok nereagujte, len ho vymažte, skryte alebo nahláste. A potom mu už viac nevenujte žiadnu pozornosť.

Keď to prekročí všetky hranice

V prípade, že by to celé prerástlo cez určité hranice a internetový obťažovateľ by sa ná vás skutočne upriamil s vyhrážkami, obráťte sa priamo na políciu. Jedna vec je, keď niekto šíri nezmysly, aby vás pripravil o čas, úplne iné je to však v prípade, že cielene šíri nenávisť. Aj na otázku ako bojovať proti prejavom nenávisti na internete sú odpoveďou veľmi podobné kroky ako pri ofenzíve voči trollingu. Nereagovať, nahlásiť a pokiaľ je to skutočne zlée, tak s dôkazmi kontaktujte políciu.

Identifikovať internetového trolla nie je až také náročné, človek to väčšinou dokáže vycítiť pri spozorovaní základných znakov. Samotný boj proti nim je však už náročnejší. Našťastie v tom vôbec nie ste sami. S nenávisťou na internete sa vysporiada umelá inteligencia alebo prevádzkovatelia platformy, ktorú využívate. Niekedy to chce drobnú pomoc – nahlásenie problému. Nástroje na to skutočne sú, len sa po nich netreba báť siahnuť.

A keď už je veľmi zle, tak využite služby polície.

Internetový troll a profesionálny konšpirátor veľmi dobre vie čo robí. Hoci vo svojej podstate väčšinou ide o názor niekoho neznámeho, ktorý by nás nemal vôbec zaujímať, realita je taká, že pudový inštinkt nás nabáda k reakcii. Zabúdame na to, že niektoré veci si nezaslúžia našu pozornosť…

Viac informácií o digitálnej bezpečnosti pri práci nájdete na stránke Bezpečne na nete.