Klimaanlagen & Heizgeräte kaufen | ALDI ONLINESHOP (2025)

Klimaanlagen und Heizgeräte

Im Sommer suchen wir nach einer Abkühlung, im Winter kuscheln wir uns am liebsten in unserem warmen Zuhause unter die Decke. Für unser Wohlbefinden spielt die richtige Wohlfühltemperatur eine große Rolle. Mit modernen Klimaanlagen und Heizgeräten temperierst du deine eigenen vier Wände ganz nach deinem Belieben. Entdecke das passende Equipment im ALDI ONLINESHOP und finde Geräte, mit denen du Temperatur und Luftqualität zu Hause ganz einfach anpassen kannst.

Klimaanlagen: Abkühlung für Haus und Wohnung

Gerade im Hochsommer kann es schnell so heiß werden, dass ein längerer Aufenthalt im Innenraum unangenehm wird. Besonders dann, wenn du in einer schlecht isolierten Altbauwohnung wohnst oder viel Zeit im Dachgeschoss verbringst, muss dringend die richtige Abkühlung her. Wohnst du zur Miete oder möchtest aus anderen Gründen keine größeren Eingriffe oder gar Bau- und Renovierungsarbeitenvornehmen, kannst du dir mit Ventilatoren, mobilen Klimageräten oder Luftkühlern Abhilfe verschaffen.

Ventilator – Erfrischung auf Knopfdruck

Die wohl günstigste und unkomplizierteste Lösung für ein wenig Abkühlung ist der Ventilator. Klassisch sind praktische Tisch- und Standventilatoren, die du flexibel an den gewünschten Standort anpassen kannst. So sitzt oder stehst du immer im kühlen Luftstrom. Oszillierende Ventilatoren bewegen sich gleichmäßig hin und her, sodass eine angenehme Kühle in mehreren Ecken des Raumes entsteht.

Möchtest du den kompletten Raum gleichmäßig kühlen, triffst du mit Deckenventilatoren eine gute Wahl. Diese stehen nicht im Weg und befinden sich außerhalb deines Blickfeldes.

Achte beim Kauf darauf, dass der Ventilator möglichst leise ist, damit er dich nicht beim Fernsehen oder Arbeiten stört. Auch der Stromverbrauch spielt eine Rolle, schließlich läuft der Ventilator an heißen Sommertagen gerne mal ein paar Stunden am Stück.

Übrigens: Ventilatoren senken nicht direkt die Raumtemperatur. Sie setzen lediglich die Umgebungsluft in Bewegung, die dann auf den Schweißfilm auf der Haut trifft. Die Verdunstung des Schweißes fühlt sich dann für uns nach kühler Luft an.

Mobile Klimaanlage: Kompakt und flexibel einsetzbar

Der Vorteil von mobilen Klimaanlagen ist, dass sie relativ günstig sind – schließlich entfällt der aufwändige Einbau, der für eine zentrale Klimaanlage notwendig wäre. Außerdem können sie flexibel eingesetzt werden. Du kannst sie überall dorthin transportieren, wo du dir eine kühlere Temperatur wünschst. Einzige Voraussetzung ist, dass eine Steckdose vorhanden ist.

Standgeräte leiten die Wärme in der Regel über einen Abluftschlauch aus dem Gebäude, meist aus dem Fenster. Der Schlauch wird in der Regel am gekippten Fenster angebracht – was nicht unbedingt vorteilhaft ist, denn die heiße Außenluft gelangt durch das geöffnete Fenster durchgehend in den Innenraum. Das senkt wiederum die Effizienz der Klimaanlage.

Mobile Klimageräte haben den Vorteil, dass sie zusätzlich auch die Luftfeuchtigkeit im Innenraum senken. Das ist gerade an warmen Tagen ein angenehmer Nebeneffekt.

Die grundlegenden Funktionen von mobilen Klimageräten unterscheiden sich nicht erheblich, doch zwischen den verschiedenen Modellen gibt es durchaus größere Unterschiede in Bezug auf die Leistung, den Stromverbrauch und die Betriebslautstärke. Entscheidest du dich für ein sparsames Modell mit hoher Energieeffizienzklasse, kannst du den Stromverbrauch schon deutlich senken.

Achte beim Kauf auf die Raumgröße. In den Herstellerangaben findest du Informationen darüber, für wie viele Quadratmeter das Gerät ausgelegt ist. Auch die Nutzung des Raumes spielt eine Rolle: Gerade in Schlaf- und Kinderzimmern sollte es ein leises Modell sein. Eine gute Alternative sind fest installierte Split-Klimaanlagen.

Luftkühler: Klimagerät ohne Abluftschlauch

Bist du auf der Suche nach einer günstigen und sparsamen Alternative zur Klimaanlage, ist ein Luftkühler eine gute Option. Der sorgt durch Wasserkühlung für kühle, frische Luft. Schließe den Luftkühler einfach an eine Steckdose an und befülle ihn mit Wasser. Einige Geräte kannst du zusätzlich mit Eiswürfeln oder Kühlakkus füllen.

Modelle mit Aktivkühlung kühlen das eingefüllte Wasser zusätzlich elektrisch herunter. Das verstärkt den Effekt. Dabei wird warme Luft eingesogen, diese zieht am Verdunstungsfilter vorbei und es entsteht Verdunstungskälte. Der integrierte Lüfter bläst diese Kälte dann in den Raum. Da keine Abwärme entsteht, die abgeführt werden muss, ist ein Luftkühler ein Klimagerät ohne Abluftschlauch.

Auch die Umwelt freut sich über Luftkühler, denn es wird auf chemische Kühlmittel verzichtet. Der Geräuschpegel ist ebenfalls gering. Durch die beweglichen Lamellen vor der Ausblasöffnung entsteht zudem ein flächiger Luftstrom.

Wichtig ist es, beim Gebrauch eines Luftkühlers regelmäßig zu lüften, denn durch das Verdunstungsverfahren steigt die Luftfeuchtigkeit im Raum. Während der Heizperiode ist das wiederum ein Vorteil: Dann ersetzt der Luftkühler unter Umständen einen zusätzlichen Luftbefeuchter.

Luftreiniger und Luftbefeuchter: Verbesserung der Luftqualität

Putzen, kochen, Haustiere versorgen – mit alltäglichen Tätigkeiten in Haushalt und Küche setzen wir eine Reihe von Allergenen und Schadstoffen frei. Luftreiniger und Befeuchter fangen kleinste Partikel ein und sorgen so stets für die optimale Luftfeuchtigkeit.

Luftreiniger und -filter

Ein Luftreiniger filtert Feinstaub und Aerosole aus der Umgebungsluft. Auf diese Weise sorgt er für ein gesundes Raumklima. Das integrierte HEPA-Filtersystem filtert Staub, Pollen und Haare aus der Luft und erhöht die Lebensqualität besonders für Allergiker. Selbst die winzigsten Schwebstoffe mit einer Partikelgröße von bis zu 1 µm werden gefiltert.

Dazu sind Luftreiniger besonders platzsparend und können direkt unter der Decke montiert werden, sodass du sie kaum wahrnimmst. Auch kompakte Standmodelle sind eine gute Alternative. Manche Geräte haben sogar einen Flüstermodus, mit dem die Nachtruhe nicht gestört wird.

Luftbefeuchter

Mit einem Luftbefeuchter sorgst du besonders während der Heiz- und Pollenzeit für ein angenehmes Raumklima. Nicht selten ist die Luft in aufgeheizten und wenig belüfteten Räumen nämlich zu trocken. Eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % gilt als ideal. Auf diese Weise verhinderst du, dass deine Schleimhäute austrocknen, was wiederum die Abwehrkraft des Körpers unterstützt. Ein weiterer Vorteil: Feuchte Luft bindet Staub und andere Partikel.

Es gibt verschiedene Techniken, mit denen die Feuchtigkeit erhöht werden kann:

Verdampfung : Wasser wird zum Sieden gebracht und der entstehende Wasserdampf befeuchtet die Luft.

: Wasser wird zum Sieden gebracht und der entstehende Wasserdampf befeuchtet die Luft. Verdunstung : Die angesaugte Luft wird durch eine Verdunstungsmatte gepustet.

: Die angesaugte Luft wird durch eine Verdunstungsmatte gepustet. Zerstäubung: Wasser wird per Ultraschall-Technik zu einem feinen Sprühnebel zerstäubt.

Für viele Geräte benötigst du eine Steckdose. Es gibt allerdings auch mobile Luftbefeuchter, die über eine Batterie betrieben werden. Achte beim Kauf auch unbedingt auf den Stromverbrauch, die Größe des Wassertanks bzw. die Laufzeit und die Lautstärke.

Heizgeräte: Wohlige Wärme im Handumdrehen

Es gibt Momente, da reicht die Heizung im Haus oder in der Wohnung einfach nicht aus. Manchmal fällt sie auch spontan aus oder es müssen wichtige Wartungsarbeiten vorgenommen werden. Gerade in schlecht isolierten Gebäuden verfliegt die Wärme schnell. Manchmal brauchst du aber auch schnelle, punktuelle Wärmequellen. Ein mobiles Heizgerät kann an kalten Wintertagen die Rettung sein. Im ALDI ONLINESHOP findest du Elektro- und Infrarotheizungen für genau diesen Zweck.

Elektroheizung

Reicht das normale Heizsystem nicht aus, ist eine Elektroheizung oft das Mittel der Wahl. Elektro-Heizstrahler können vielseitig eingesetzt werden, z. B. als transportable Wärmequelle für Terrasse, Garten und Wintergarten. Du brauchst lediglich eine Steckdose in Reichweite.

Auch im Badezimmer findet die Elektroheizung gerne Verwendung: Ist es beim Duschen kalt im Bad, wird es schnell ungemütlich. Ein Elektro-Heizstrahler wärmt das Bad auf eine angenehme Weise. Noch komfortabler wird es mit einem Handtuchwärmer.

Eine Elektroheizung kann allerdings noch mehr als Wärme spenden. Mittlerweile erhältst du auch elektronische Stand- und Wandkamine, die eine angenehme Wärme mit romantischem 3D-Flammeneffekt kombinieren – für gemütliche Stunden mit Licht und Dampf, aber ohne Rauch und Schmutz im Wohnzimmer.

Übrigens: Heizlüfter kombinieren die Funktionsweisen von Elektroheizungen und Ventilatoren. Dabei erwärmen sie die Luft und blasen sie dann heraus, sodass schnell eine angenehme Wärme entsteht.

Infrarotheizung

Die Infrarotheizung ist eine spezielle Form der Elektroheizung. Hier entsteht elektrische Strahlungswärme, die nicht die Luft an sich erwärmt, sondern lediglich flüssige oder feste Objekte. Sind diese Objekte ausreichend aufgeheizt, geben sie die Wärme an die Umlufttemperatur ab. So werden beispielsweise dünne Infrarot-Panels durch einen Heizleiter aufgeheizt, die wiederum die Wärme gleichmäßig in den Raum abgeben. Die langwelligen elektromagnetischen Strahlen, die dabei zum Einsatz kommen, ähneln der Sonnenstrahlung und sind für Mensch und Tier ungefährlich.

Die meisten Menschen empfinden Infrarotstrahlung, z. B. durch Rotlichtlampen, als sehr angenehm. Gerade Asthmatiker und Allergiker profitieren von einer Infrarotheizung, denn dabei wird kaum Staub aufgewirbelt.

Infrarotheizungen sind ideal für die punktuelle Nutzung, wie beispielswiese als Wandheizung, Spiegelheizung oder mobile Indoor-Infrarotheizung. Als Hauptwärmquelle für die ganze Wohnung oder das Haus sind sie aus Kostengründen eher weniger geeignet. Überlege dir vor dem Kauf unbedingt, welche Leistung deine Heizung erbringen soll.

Klima und Heizgeräte für Sommer und Winter

Hast du dich schon mit Elektroheizung, Ventilator und Klimaanlage ausgestattet? Stöbere im ALDI ONLINESHOP und finde alles zum Thema Klima und Heizung, was du für deine Wohlfühltemperatur brauchst!