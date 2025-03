Las 15 mejores películas de abogados y juicios - AbogadosRosario.Com: La Guía Jurídica de Rosario (2025)

El dilema (1999) Basada en un artículo periodístico, 'El dilema' es una de las joyas de la corona de Michael Mann, junto a otras como 'Heat' y 'Collateral'. Una excelente muestra del enfrentamiento entre David y Goliat, del hombre contra el sistema, en este caso, las tabacaleras, y de la destrucción personal sin violencia que es capaz de generar un hecho tan loable -y castigado- como el de querer revelar una verdad que atiende a ciertos intereses ocultos y nocivos de ciertas empresas y sectores. Pactar con el diablo (1997) No es la más redonda que vas a ver aquí, pero sí la más divertida de esta lista. Los monólogos de Al Pacino para seducir a Kevin, el ambicioso y brillante abogado interpretado por Keanu Reeves, uno de los actores más populares y carismáticos de Hollywood, son antológicos. 'Pactar con el diablo' es una película que apuesta por el suspense que puede provocar ceder a los más bajos instintos en busca de la fama, el reconocimiento y el éxito y es que "la vanidad es, sin duda alguna, nuestro pecado favorito". Sleepers (1996) A pesar de ser una de las mejores películas de Brad Pitt y de contar con un plantel de lujo en el que sobresalen Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric y un retorcido Kevin Bacon, 'Sleepers' es una de esas cintas injustamente algo olvidadas. Una dura historia sobre la inocencia y la capacidad de perdonarse a uno mismo que muestra en qué se han convertido cuatro hombres de un barrio marginal de Nueva York que, siendo niños, fueron enviados a un reformatorio por un crimen involuntario. Las dos caras de la verdad (1996) 'Las dos caras de la verdad' es una entretenida intriga judicial que, gracias a uno de los mejores giros de guion finales con sorpresa del cine, llega a alcanzar el notable. Su as bajo la manga tiene nombre y apellido: Edward Norton. El actor debutaría (y eclipsaría) con su soberbia interpretación como un joven monaguillo acusado de asesinar brutalmente a un arzobispo. El plano final con las manos de Norton es de esos que merece un gran aplauso. See Also Yo solo sé decir... ¿plagio? ‘Moana’ enfrenta surreal juicio donde jurado vio película completa en tribunal 10 series de abogados que enganchan y están disponibles en las plataformas de streaming ▷ Películas de Abogados » 15 Filmes Intrigantes de Abogados Las 7 películas, series y libros de abogados que no te puedes perder

