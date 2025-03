Las mejores películas de abogados y juicios (2025)

El cine ha producido muchas películas de guerra dignas de mencionarse, pero algunas de las batallas más cautivadoras en el Séptimo Arte no tienen nada que ver con los campos de batalla. Bajo la guía del elenco y equipo de producción indicados, hay pocas cosas más cautivadoras o intrigantes que un gran drama en un tribunal. Más que con balas y morteros, las películas de abogados y juicios hacen la guerra con hechos, inteligencia y preguntas incisivas. Con frecuencia lo que está en juego es la vida y la muerte, igual que en los campos de batalla, excepto que, normalmente, son los clientes y no los abogados quienes lo arriesgan todo.

El conflicto los dramas de tribunales es una batalla por la verdad. No importa si es una historia sobre justicia social, conspiraciones reveladas, o el inocente incriminado para hacerlo parecer culpable. Aquí te presentamos los mejores títulos.

Recommended Videos

And Justice for All (1976)

El abogado defensor Arthur Kirkland (Al Pacino) entrega uno de los discursos más memorables en un tribunal en cine hacia el final de And Justice for All. Incluso si nunca has visto la película, probablemente viste una parodia de Kirkland caminando agitadamente por la sala y gritando “¡Está fuera de lugar! ¡Está fuera de lugar!” al juez, al fiscal de distrito y prácticamente a todos en la sala. Su colapso se da después de que Kirkland ve cómo un cliente inocente tras otro es devorado por la corrupción, sólo para encontrarse defendiendo a un hombre que él sabe que es culpable — un juez acusado de violación — quien está seguro de que será absuelto. La escena explosiva que presenta la declaración de apertura de Kirkland y la película misma, es una intensa crítica a un sistema legal que valora su lucha despiadada sobre su supuesta búsqueda de justicia.

Related Las 7 mejores series de terror y ciencia ficción de todos los tiempos

25 años de desaires: las películas que sí debieron ganar el Oscar, año por año

Ricitos de Oro y las tres Pickups: Glen Powell resignifica todo para el Super Bowl

Rotten Tomatoes:83%

Reparto:Al Pacino, Jack Warden, John Forsythe

Director:Norman Jewison

Rating:R

Duración:119 minutos

Amazon Prime

Just Mercy (2019)

Protagonizada por Michael B. Jordan como el abogado Bryan Stevenson, Just Mercy — estrenada en 2019 y que sólo recibió una nominación al Óscar — cuenta la historia de la lucha de Stevenson para revertir la sentencia de pena de muerte del convicto Walter McMillian (Jamie Foxx). Poco después de que Stevenson toma el caso de McMillian, está claro que la evidencia contra él es débil. A pesar de las barreras burocráticas y la intimidación, el abogado lucha para demostrar que la sentencia de su cliente tiene más que ver con la conveniencia del color de su piel que todos los “hechos”. Jordan y Brie Larson — quien interpreta a la social legal de Stevenson Eva Ansley — tienen actuaciones maravillosas, mientras que la interpretación atípicamente tranquila y sutil de McMillian demuestra que es uno de los mejores papeles de su carrera.

Rotten Tomatoes:84%

Reparto:Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson

Director:Destin Daniel Cretton

Rating:PG-13

Duración:137 minutos

HBO Max

Primal Fear (1996)

Quienquiera que hubiera puesto atención a Primal Fear durante su estreno tenía que saber que estaba siendo testigo del inicio de la carrera de Edward Norton en cine. En su debut cinematográfico, Norton interpreta a Aaron, un joven aparentemente amable acusado de haber asesinado a un arzobispo. El influyente abogado defensor Martin Vail (Richard Gere) tiene una defensa clásica de demencia cuando una personalidad dividida surge de Aaron y se hace responsable por el asesinato. Las cosas se vuelven más complicadas, claro y Vail termina en una lucha personal entre su ambición y una consciencia largamente dormida. Aunque Gere, Laura Liney y Andre Braugher ofrecen grandes actuaciones, el verdadero atractivo aquí es Norton. Su actuación de los gemelos Aaron y Roy es fascinante, dejando perfectamente claro por qué posteriormente fue elegido para interpretar personajes que fueron tanto modestos como salvajes en proyectos como Fight Cluby American History X.

Rotten Tomatoes:76%

Reparto:Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton

Director:Gregory Hoblit

Rating:R

Duración:129 minutos

Hulu

In the Name of the Father (1993)

Aunque hay muchas películas sobre personas inocentes que han sido acusadas de delitos que no cometieron, pocas muestran el costo verdadero de esa injusticia como In The Name of the Father. El filme cuenta la historia verdadera de The Guildford Four —»Los Cuatro de Guilford», tres hombres y una mujer– acusados y sentenciados equivocadamente por atentados políticos a nombre del IRA. Aunque pasamos una buena cantidad de tiempo en el tribunal, la película se centra principalmente en el abuso que reciben a manos de la policía y los años que Gerry Conlon (Daniel Day-Lewis) y su padre, Giuseppe (Pete Postlethwaite) perdieron en la cárcel. Desgarradora e intensa, In the Name of the Father es un clásico imprescindible de los tribunales.

Rotten Tomatoes:94%

Reparto:Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, Pete Postlethwaite

Director:Gregory Hoblit

Rating:R

Duración:133 minutos

Amazon Prime

JFK (1991)

Estrenada en la cima de la Carrera del director Oliver Stone, JFK adapta la historia del caso del criminal llevado a la corte que involucra el asesinato del Presidente John F. Kennedy. Kevin Costner protagoniza el filme como el fiscal de distrito de Nueva Orleans Jim Garrison, quien cada vez está más obsesionado con los hechos que rodean el asesinato y convierte en su objetivo al empresario de Louisiana Clay Shaw (Tommy Lee Jones). JFK se desarrolla en torno a la teoría de que no fue Lee Harvey Oswald quien disparó y asesinó a Kennedy. Pero si dejas a un lado el prejuicio de esa especulación, JFK puede ser apreciada como un filme brillantemente dirigido, con un ritmo vertiginoso y un argumento cautivador que funciona como drama legal y película de suspenso político. No sin mencionar que JFK hace alarde de un ensamble de actores que incluye a Joe Pesci, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Kevin Bacon y John Candy.

Rotten Tomatoes:84%

Reparto:Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones

Director:Oliver Stone

Rating:R

Duración: 189 minutos

HBO Max

Kramer vs. Kramer (1979)

Kramer vs. Kramerno solo es uno de los mejores dramas legales que puedas encontrar, sino que también es uno arraigado en el mundo real. No hay historias sensacionalistas sobre asesinatos atroces o personas inocentes acusadas de delitos que no cometieron. En su lugar, Kramer vs. Kramer nos ofrece una trama tristemente conocida sobre la disolución de un matrimonio y la desgarradora batalla por la custodia de un hijo. Después de que Joanna (Meryl Streep) abandona a su esposo, Ted (Dustin Hoffman), éste se ve forzado a adoptar el papel principal en la educación de su hijo Billy (Justin Henry), una transición que al final fortalece su vínculo. Más de un año después Joanna regresa, buscando la custodia de Billy y desatando una horrible batalla en la corte. Después de ver Kramer vs. Kramer, te preguntarás por qué no hay más películas sobre esta situación demasiado frecuente.

Rotten Tomatoes:88%

Reparto:Dustin Hoffman, Meryl Streep

Director:Robert Benton

Rating:PG

Duración: 105 minutos

Amazon Prime

My Cousin Vinny (1992)

En My Cousin Vinny, Vinny Gambini (Joe Pesci) y su prometida, Mona Lisa Vito (Marisa Tomei), viajan rápidamente de Nueva York a un pequeño pueblo en Alabama para defender al primo de Vinny quien ha sido acusado de asesinar al empleado de una tienda. Todavía sin la preparación suficiente y habiendo intentado tres veces ingresar a la barra de abogados, Vinny acaba haciendo enojar tanto al rigorista Juez Haller (Fred Gwyne) durante su primer día en el tribunal que el abogado es encarcelado por desacato. Más que otra cosa, My Cousin Vinny es un vistazo ligero y muy divertido del choque de culturas entre el norte urbano y el sur rural.

Rotten Tomatoes:86%

Reparto:Joe Pesci, Marisa Tomei, Ralph Macchio

Director:Jonathan Lynn

Rating:R

Duración: 120 minutos

Hulu Amazon Prime

The Verdict (1982)

The Verdict más que nada trata sobre la redención de su héroe, Frank Galvin (Paul Newman) y de la justicia que busca. Al principio del filme encontramos a Frank, quien ha caído en el alcoholismo con su carrera en riesgo, luego de haber sido incriminado por manipulación de un jurado años atrás. Un amigo le presenta un caso de negligencia médica como favor — uno con los acusados ansiosos por llegar a un acuerdo — pero Frank se sorprende a sí mismo y a todos los demás cuando rechaza las propuestas de los acusados y lleva el caso a juicio. A pesar de la presión de colegas, jueces y hasta de sus propios clientes, Frank lleva el caso hasta sus últimas consecuencias y encuentra su salvación en el proceso.

Rotten Tomatoes:88%

Reparto:Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack Warden

Director:Sidney Lumet

Rating:R

Duración: 129 minutos

Amazon Prime

Anatomy of a Murder (1959)

Estrenándose en 1959, Anatomy of a Murder es como un plan de acción para hacer una gran película sobre un juicio. En un pequeño giro del género, sabemos que el acusado — el Teniente del Ejército Frederick Manion (Ben Gazzara) — es responsable del asesinato por el que se le acusa. Manion asesina a Barney Quill por, él asegura, la violación de su esposa. James Stewart interpreta a Paul Biegler, el abogado defensor quien argumenta que Manion no estaba en control de sus acciones. Anatomy of a Murder tiene más de dos horas y media de duración, pero difícilmente se siente así. Las batallas de intelecto libradas entre los testigos y abogados como Biegler y el fiscal Claude Dancer (George C. Scott) mantiene este drama fascinante moviéndose a un buen ritmo.

Rotten Tomatoes:100%

Reparto:James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara

Director:Otto Preminger

Rating:NR

Duración: 161 minutos

Amazon Prime

Witness for the Prosecution (1957)

En la que es ampliamente considerada como su mejor actuación en cine, Marlene Dietrich protagoniza la clásica Witness for the Prosecution como Christine, la esposa de Leonard Vole (Tyrone Power), un hombre acusado de asesinar a una viuda anciana. El abogado defensor de Leonard, el afligido Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) sospecha que Christine es la verdadera culpable y sus sospechas culminan en un intenso interrogatorio que convence a todos los involucrados de la inocencia de Leonard. Sin embargo, hay muchas cosas más sucediendo con Christine que lo que todos sospechan. Con giros clásicos en la trama, Witness for the Prosecution es un cautivador drama de tribunales y misterio adaptado de la obra de Agatha Christie.

Rotten Tomatoes:100%

Reparto:Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton

Director:Billy Wilder

Rating:NR

Duración:116 minutos

Amazon Prime

A Few Good Men (1992)

Dos marines de EEUU van demasiado lejos y terminan matando involuntariamente a uno de sus compañeros soldados. Cuando el Teniente Daniel Kaffee (Tom Cruise) toma el caso, nadie espera otra cosa más que los acusados puedan llegar a un acuerdo. Impulsado en parte por la idealista JoAnne Galloway (Demi Moore), por la memoria de su celebrado padre y finalmente, por su propia consciencia, Kaffee lleva el caso a juicio. Mientras investiga el asesinato, se enfrenta al influyente Coronel Jessup (Jack Nicholson) y a la que parece ser una subcultura militar fanática. La trama se desarrolla en torno a la explosiva confrontación con Jessup en el estrado, cuando Nicholson dice la célebre línea “¡Tú no puedes manejar la verdad!”. Aunque Cruise y Nicholson reciben reciben las mejores críticas por sus actuaciones en el filme, A Few Good Men cuenta con un gran reparto que incluye a Moore, Kevin Bacon y Kiefer Sutherland.

Rotten Tomatoes:83%

Reparto:Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore

Director:Rob Reiner

Rating:R

Duración:138 minutos

Amazon Prime

Judgment at Nuremberg (1961)

Judgment at Nurembergno tiene tantos personajes como ideas, pero esas ideas son tan desesperadamente importantes que todavía son relevantes en la actualidad. Basada en el llamado “Juicio de los Jueces” en el que ex jueces nazis fueron procesados por crímenes contra la humanidad, el filme se desarrolla como una versión dramatizada del evento histórico. Algunas de las preguntas más importantes de la película provienen del abogado defensor de los alemanes Hans Rolfe (Maximillian Schell), quien señala a todos los demás, pero al mismo tiempo pregunta sobre las responsabilidades de las mismas potencias mundiales que dirigen el juicio. Judgment at Nuremberg se estrenó en 1961 y aborda el tema del Holocausto con más madurez e inteligencia que muchos de los filmes que le siguieron.

Rotten Tomatoes:91%

Reparto:Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark

Director:Stanley Kramer

Rating:NR

Duración:179 minutos

Philadelphia (1993)

Philadelphiano solo es uno de los mejores dramas de tribunales llevados al cine, sino una de las películas populares más importantes sobre el SIDA y el horrible estigma que soportaron sus víctimas en las décadas de los 80 y 90. Después de haber incursionado en Hollywood interpretando papeles principalmente cómicos, Tom Hanks cimentó su reputación como actor dramático en el papel de Andrew Beckett, abogado gay despedido de una firma legal cuando se descubre que tiene SIDA. El abogado poco ético Joe Miller (Denzel Washington) es la mejor oportunidad de Beckett para ser representado y hasta Miller le da la espalda en un principio. Al tomar el caso Miller confronta su propia homofobia — una batalla interna que finalmente le ayuda a luchar contra la discriminatoria firma de abogados. Philadelphia es potente emocional y socialmente y todavía es relevante como ejemplo de lo bueno que puede surgir de nosotros al reconocer y confrontar el odio en nuestro interior.

Rotten Tomatoes:80%

Reparto:Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas

Director:Jonathan Demme

Rating:PG-13

Duración:125 minutos

Amazon Prime

12 Angry Men (1957)

Podrías argumentar que 12 Angry Men no es una película de abogados, sino un drama de sala del jurado. Todo el filme excepto tres minutos se lleva a cabo en la sala del jurado con — 12 hombres molestos discutiendo sobre una persona de 18 años acusada de asesinar a su padre. Al principio, para todos menos para un miembro del jurado interpretado por Henry Fonda, es un caso sencillo. Pero cuando las discusiones aumentan su intensidad y surgen los argumentos, uno a uno los demás miembros del jurado se convencen de que las cosas no son tan claras como parecían al principio. Aunque es la película más antigua en esta lista, podrías argumentar irónicamente que es la más relevante, considerando que nos ofrece un vistazo de un grupo de personas que es forzado a pausar, retroceder y encontrar una manera de ver las cosas en forma diferente.

Rotten Tomatoes:100%

Reparto:Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam

Director:Sidney Lumet

Rating:NR

Duración:96 minutos

Amazon Prime

Más streaming: Netflix | Hulu | Disney Plus |HBO | Amazon Prime