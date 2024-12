Laser Maze Spiel | Laser Maze kaufen (2024)

Kleines Fazit Laser Maze ist ein geniales Knobelspiel für einen Spieler. Man kann aber natürlich auch zusammen mit anderen Leuten an einem Rätsel arbeiten, denn die werden später richtig knifflig. Das Spielmaterial ist aus festem Plastik und sehr robust. Nur die Spiegel muss man ab und an ein bisschen putzen, wenn man viele Fingerabdrücke darauf hinterlassen hat. Der Laser gehört dabei aber nicht in die Hände von kleinen Kindern, denn wenn man jemanden damit in die Augen leuchtet, können ernsthafte Verletzungen entstehen, also aufpassen. Mit den 60 Aufgaben hat man jedenfalls eine Menge Rätselspaß für die kalten Wintermonate. Das Spiel ist jedem zu empfehlen, der gerne Logikrätsel löst und später auch die nötige Geduld mitbringt, um sich durch die schwereren Rätsel zu knobeln.

Das Spiel macht irre Spaß und bringt auch mal etwas Neues in die Solitär-Puzzler-Ecke. Das Umlenken des Lasers in Spielform, läßt sich auch wunderbar als Lernspiel für Physik einsetzen (Einfallswinkel = Ausfallswinkel, Lichtbrechung, etc.) und sollte nur bei jüngeren Spielern beaufsichtigt werden, damit mit dem Laser kein Unsinn getrieben wird (Achtung bei Haustieren (Laserstrahl gen Augen, u.ä.)) - der Laser ist natürlich sehr schwach, aber es muss ja nicht sein! Die Aufgaben sind schön ausbalanciert und steigern sich nach und nach, so dass auch die Lernkurve des Spielers problemlos mithalten kann. Die höheren Schwierigkeitsgrade sind dann schon gute Herausforderungen und beschäftigen den geneigten Solitärspieler eine Weile, so dass nicht so bald Langeweile aufkommt. Aufmachung und Material wirken sehr wertig, die Anleitung ist schön kurz und leicht verständlich.

