Lécithine de Soja fluide "Bio" Naturelle Certifiée bureau veritas (2025)

La lécithine de soja liquide vous permet de produire très facilement votre propre vitamineC liposomale Lécithine de soja très riche en nutriments et acides gras. Essentiels à l’organisme, elle est un antioxydant efficace entre autres contre le cholestérol. Les maladies du foie, l’hépatite chronique, les colites ulcéreuses, et améliore les performances du cerveau. Issue de l’agriculture biologique notre lécithine de soja liquide conserve toutes sespropriétés naturelles : sa transformation est obtenue par extraction mécanique, sans additif,solvant ou traitements d’ionisation ou d’irradiation. Certifiée d’origine U.E et 100% BIO par Bureau Veritas.Sans OGM, sans gluten, elle convient parfaitement aux Végans, végétaliens. La lécithine de soja liquide vous permet de produire très facilement votre propre vitamineC liposomale Lécithine de soja très riche en nutriments et acides gras. Essentiels à l’organisme, elle est un antioxydant efficace entre autres contre le cholestérol. Les maladies du foie, l’hépatite chronique, les colites ulcéreuses, et améliore les performances du cerveau. Issue de l’agriculture biologique notre lécithine de soja liquide conserve toutes sespropriétés naturelles : sa transformation est obtenue par extraction mécanique, sans additif,solvant ou traitements d’ionisation ou d’irradiation. Certifiée d’origine U.E et 100% BIO par Bureau Veritas.Sans OGM, sans gluten, elle convient parfaitement aux Végans, végétaliens.

La lécithine de soja liquide vous permet de produire très facilement votre propre vitamineC liposomale Lécithine de soja très riche en nutriments et acides gras. Essentiels à l’organisme, elle est un antioxydant efficace entre autres contre le cholestérol. Les maladies du foie, l’hépatite chronique, les colites ulcéreuses, et améliore les performances du cerveau. Issue de l’agriculture biologique notre lécithine de soja liquide conserve toutes sespropriétés naturelles : sa transformation est obtenue par extraction mécanique, sans additif,solvant ou traitements d’ionisation ou d’irradiation. Certifiée d’origine U.E et 100% BIO par Bureau Veritas.Sans OGM, sans gluten, elle convient parfaitement aux Végans, végétaliens. La lécithine de soja liquide vous permet de produire très facilement votre propre vitamineC liposomale Lécithine de soja très riche en nutriments et acides gras. Essentiels à l’organisme, elle est un antioxydant efficace entre autres contre le cholestérol. Les maladies du foie, l’hépatite chronique, les colites ulcéreuses, et améliore les performances du cerveau. Issue de l’agriculture biologique notre lécithine de soja liquide conserve toutes sespropriétés naturelles : sa transformation est obtenue par extraction mécanique, sans additif,solvant ou traitements d’ionisation ou d’irradiation. Certifiée d’origine U.E et 100% BIO par Bureau Veritas.Sans OGM, sans gluten, elle convient parfaitement aux Végans, végétaliens.

La lécithine de soja liquide vous permet de produire très facilement votre propre vitamineC liposomale Lécithine de soja très riche en nutriments et acides gras. Essentiels à l’organisme, elle est un antioxydant efficace entre autres contre le cholestérol. Les maladies du foie, l’hépatite chronique, les colites ulcéreuses, et améliore les performances du cerveau. Issue de l’agriculture biologique notre lécithine de soja liquide conserve toutes sespropriétés naturelles : sa transformation est obtenue par extraction mécanique, sans additif,solvant ou traitements d’ionisation ou d’irradiation. Certifiée d’origine U.E et 100% BIO par Bureau Veritas.Sans OGM, sans gluten, elle convient parfaitement aux Végans, végétaliens. La lécithine de soja liquide vous permet de produire très facilement votre propre vitamineC liposomale Lécithine de soja très riche en nutriments et acides gras. Essentiels à l’organisme, elle est un antioxydant efficace entre autres contre le cholestérol. Les maladies du foie, l’hépatite chronique, les colites ulcéreuses, et améliore les performances du cerveau. Issue de l’agriculture biologique notre lécithine de soja liquide conserve toutes sespropriétés naturelles : sa transformation est obtenue par extraction mécanique, sans additif,solvant ou traitements d’ionisation ou d’irradiation. Certifiée d’origine U.E et 100% BIO par Bureau Veritas.Sans OGM, sans gluten, elle convient parfaitement aux Végans, végétaliens.

Avec notre lécithine de Soja liquide Vous obtiendrez immédiatement un mélangesatisfaisant pour votre vitamine C liposomale faite maison. Emulsifiant et antioxydant i La lécithine diminue fortement le cholestérol Avec notre lécithine de Soja liquide Vous obtiendrez immédiatement un mélangesatisfaisant pour votre vitamine C liposomale faite maison. Emulsifiant et antioxydant i La lécithine diminue fortement le cholestérol

Top Articles

Latest Posts

How Does Reese Witherspoon’s 'Wild' Differ From the Cheryl Strayed Book?

Recommended Articles

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.