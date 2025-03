Lecithine kopen bij Bodystore (2025)

Lecithine is een type lipide (vet) dat door iedere cel in je lichaam wordt gebruikt. Het komt voor in alle lichaamscellen, waaronder de hersenen en zenuwen. Lecithine is een natuurlijke bron van choline, inositol en linolzuur. Lees verder Zonnebloem lecithine









Lecithin Granules 0 beoordeling(en) Niet op voorraad €24,90 See Also Lecithin Granulat 750g bestellen | Bärbel Drexel See Also What is Sunflower Lecithin? Benefits, Risks and Uses | PureHealth ResearchHow to Choose the Best Lecithin Granules?Lecithin Granules, Premium Quality, Vegan, Non-GMO SourceGlobal Lecithin Market Poised for 6.2% CAGR Growth, Hitting USD 3.6 Billion by 2035 | Future Market Insights, Inc. 6 producten Toon Wat is lecithine? Lecithine is een natuurlijke bouwsteen van de celmembranen van ons lichaam. Het is een mengsel van neutrale lipiden en fosfolipiden, die belangrijke bestanddelen zijn van het centrale zenuwstelsel. De fosfolipiden in de celmembranen van de hersenen bevatten veel verschillende vetzuren, waarvan omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren en docosahexaeenzuur (DHA) de meest voorkomende zijn. Wat is de functie van lecithine? Het lichaam gebruikt lecithine bij de stofwisseling en om vetten te verplaatsen. Lecithine wordt in het lichaam omgezet in choline. Choline is de voorloper van acetylcholine, een neurotransmitter, die vooral betrokken is bij de impulsoverdracht van zenuwcellen naar skeletspiercellen. Samen met inositol helpt choline om vetten kleiner te maken, wat transport eenvoudiger maakt. Ook cholesterol wordt kleiner gemaakt door choline. Lecithine wordt vaak gebruikt als voedingsadditief om voedingsmiddelen te emulgeren. Een emulgator is een stof die helpt bij het mengen van twee stoffen die normaal gesproken niet of moeilijk mengbaar zijn. Het bekendste voordeel van lecithine is dat het cholesterol kan verlagen. Onderzoekers hebben ontdekt dat lecithine van soja kan bijdragen tot het verhogen van HDL (goed) cholesterol en het verlagen van LDL (slecht) cholesterol in bloedprofielen. Lecithine capsules, poeder of granulaat Wil je lecithine als voedingssupplement kopen, dan heb je de keuze uit granulaat (korrels), capsules, poeder en vloeibare lecithine. Lecithine granulaat is de meest economische keuze, het is sterker gedoseerd dan capsules. Capsules hebben het voordeel dat ze makkelijk mee te nemen en in te nemen zijn. Met de supplementen van Bodystore kun je op een makkelijke manier extra lecithine binnenkrijgen. Bij ons kun je lecithine in verschillende vormen kopen. Denk aan vloeibare lecithine, maar ook capsules, poeder, en granulaat. Wij voeren zowel soja lecithine als zonnebloem lecithine. De ervaringen van klanten met deze supplementen zijn goed te noemen. Klanten geven in product reviews maar liefst 4 van de 5 sterren. Als je in onze shop voor 21.00 uur bestelt, heb je jouw bestelling de volgende dag in huis. Lecithine in de voeding Lecithine is te vinden in veel voedingsmiddelen waaronder rundvlees, yoghurt, tarwekiemen, sojabonen en eierdooiers. Lecithine kopen Bij Bodystore hebben we Lecithine van verschillende premium merken waaronder NOW Foods. Bestel je Lecithine vandaag nog bij Bodystore. Als je op werkdagen voor 21.00 uur bestelt, dan heb je je bestelling de volgende al dag in huis.

'; this.qs('#layered-filter-block-content').appendChild(filter); }); self.isImrovedSorting = !!self.qs(self.selectors.improvedSortingWrapper); if (self.qs(self.toolbarElements.mode)) { self.addToolbarEvent(self.toolbarElements.mode, 'click', 'mode'); } if (self.qs(self.toolbarElements.sortDir)) { self.addToolbarEvent(self.toolbarElements.sortDir, 'click', 'direction'); } if (self.qs(self.toolbarElements.sort)) { self.addToolbarEvent(self.toolbarElements.sort, 'change', 'order'); } if (self.qs(self.toolbarElements.limiter)) { self.addToolbarEvent(self.toolbarElements.limiter, 'change', 'limit'); } this.topFiltersCheckOnMobile(); this.setSelectedPrtoductSwatch(); }, setSelectedPrtoductSwatch() { this.qsa(this.selectors.removeAllItems).forEach(item => { if (item.getAttribute('data-massset')) { this.setSwatchMassToProducts( item.getAttribute('data-massset'), item.getAttribute('data-attribute-id') ) } if (item.getAttribute('data-swatchset')) { this.setSwatchToProducts( item.getAttribute('data-swatchset'), item.getAttribute('data-attribute-id') ) } }); }, addToolbarEvent(element, event, paramValue) { const self = this, el = self.qs(element); el.removeAttribute('@click.prevent'); el.removeAttribute('@change'); el.replaceWith(el.cloneNode(true)); self.qs(element).addEventListener(event, e => { self.stopEvents(e); let value; if (paramValue === 'order' || paramValue === 'limit') { value = e.currentTarget.value; } else if (paramValue === 'direction') { const classNames = e.currentTarget.getAttribute('class'); value = classNames.indexOf('sort-desc') === -1 ? 'desc' : 'asc'; } else { value = e.currentTarget.getAttribute('data-value'); } self.changeUrl( paramValue, value ); }, false); }, /** * @public * @param {Object} element * @return {Boolean} */ isFinderAndCategory(element) { return location.href.indexOf('find=') !== -1 && element.type === 'radio' && element.name === 'amshopby[cat][]'; }, setSwatchBorder(element) { element.classList.toggle('border-container-darker'); element.classList.toggle('border-container-lighter'); element.classList.toggle('ring'); element.classList.toggle('ring-primary'); element.classList.toggle('ring-opacity-50'); element.classList.toggle('amshopby-link-selected'); }, /** * @public * @param {String} name * @param {String} value * @return {void} */ setDefault(name, value) { var self = this, valueSelector = self.selectors.filterName.replace('{name}', name), type, selected; this.qsa(valueSelector).forEach((filter, index) => { type = filter.tagName; switch (type) { case 'SELECT': if (name === 'price') { filter.querySelectorAll('option').forEach((element, index) => { if (self.toValidView(element.value.split('-')) === value) { element.selected = false; } }); filter.querySelector('[value="' + value + '"]').selected = true; } break; case 'INPUT': selected = ''; if (filter.getAttribute('type') !== 'text' && filter.getAttribute('type') !== 'hidden') { this.qsa(valueSelector + '[value="' + value + '"]').forEach(selected => { selected.checked = false; const selectedSibling = [...selected.parentNode.children] .filter((child) => child !== selected); selectedSibling.forEach(sibling => { sibling.classList.remove('selected'); }); }); } else if ((filter.getAttribute('type') === 'hidden' && self.isEquals(name, filter.value, value)) || name === 'price' ) { filter.value = ''; } break; } }); }, /** * @public * @param {Array} values * @return {String} */ toValidView(values) { values[0] = values[0] ? parseFloat(values[0]).toFixed() : values[0]; values[1] = values[1] ? parseFloat(values[1]).toFixed() : values[1]; return values[0] + '-' + values[1]; }, /** * @public * @param {String} name * @param {String} filterValue * @param {String} value * @return {Boolean} */ isEquals(name, filterValue, value) { var values = value.split('-'), filterValues = filterValue.split('-'); if (values.length > 1) { filterValue = this.toValidView(filterValues); value = this.toValidView(values); } return filterValue === value; }, /** * @public * @param {String | null} element * @param {String | null} clearUrl * @param {Boolean | null} [clearFilter] * @param {Boolean} [isSorting] * @return {Array} */ prepareTriggerAjax(element, clearUrl, clearFilter, isSorting) { let self = this, selectors = this.selectors, forms = this.qsa(this.selectors.filterForm), attributeName, excludedFormSelector, existFields = [], savedFilters = [], className, startPos, endPos, filterClass, isPriceType, serializeForms = [], isPriceExist, data; if (typeof this.element !== 'undefined' && clearFilter) { attributeName = selectors.filterFormAttr .replace('{attr}', this.element .closest(selectors.filterOptionsContent) .querySelector('form') .getAttribute('data-amshopby-filter')); excludedFormSelector = (this.element.closest(selectors.sidebar) ? selectors.topNav : selectors.sidebar) + ' ' + attributeName; forms = excludingElement(forms, excludedFormSelector); } forms.forEach((item, index) => { className = ''; if (item.closest(selectors.filterItems)) { className = item.closest(selectors.filterItems).className; } else if (item.querySelector(selectors.filterItems)) { className = item.querySelector(selectors.filterItems).className; } startPos = className.indexOf('am-filter-items'); endPos = className.indexOf(' ', startPos + 1) === -1 ? 100 : className.indexOf(' ', startPos + 1); filterClass = className.substring(startPos, endPos); isPriceType = item.closest(selectors.filterOptionsItem) .querySelectorAll(selectors.fromToWidget).length; if (filterClass && existFields[filterClass] && !isPriceType) { forms[index] = ''; } else { existFields[filterClass] = true; } }); forms.forEach(form => { const serializeData = self.serializeForm(form); if (serializeData.length) { serializeForms = [...serializeForms, ...serializeData]; } }); isPriceExist = false; // eslint-disable-next-line consistent-return serializeForms.map(item => { if (item.name === 'amshopby[price][]') { isPriceExist = true; return false; } }); if (!isPriceExist && savedFilters) { // eslint-disable-next-line no-shadow savedFilters.forEach(element => { serializeForms.push(self.serializeForm(element)[0]); }); } data = this.normalizeData(serializeForms, isSorting, clearFilter); data.clearUrl = data.clearUrl ? data.clearUrl : clearUrl; // eslint-disable-next-line no-param-reassign element = element || document; if (this.options.delta.length) { data = data.concat(this.options.delta); } if (element && element !== document && element.closest('.price-ranges')) { data.push({name: 'price-ranges', value: 1}); } window.dispatchEvent( new CustomEvent( 'amshopby-submit-filters', { detail: { data: data, clearFilter: clearFilter, isSorting: isSorting } } ) ); return data; }, /** * @public * @param {Array} data * @param {Boolean} [isSorting] * @param {Boolean} [clearFilter] * @return {Array} */ normalizeData(data, isSorting, clearFilter) { var self = this, normalizedData = [], clearUrl; data.forEach(item => { if (item && item.value.trim() !== '' && item.value !== '-1') { // eslint-disable-next-line vars-on-top let isNormalizeItem = normalizedData.find(normalizeItem => { return normalizeItem.name === item.name && normalizeItem.value === item.value || item.name === 'amshopby[price][]' && normalizeItem.name === item.name; }); if (!isNormalizeItem) { if (item.name === 'amshopby[price][]') { item.value = self.normalizePrice(item.value); } normalizedData.push(item); if (self.isCategorySingleSelect === 1 && item.name === 'amshopby[cat][]' && item.value !== self.currentCategoryId && !clearFilter && !isSorting ) { clearUrl = this.qs('*' + self.selectors.filterRequestVar + ' *[value="' + item.value + '"]') .closest('.item').querySelector('a').getAttribute('href'); } } } }); normalizedData = this.groupDataByName(normalizedData); if (clearUrl) { const locationData = clearUrl.split("?"); if (locationData.length > 1) { const url = locationData[0], urlParams = locationData[1].split('&'); urlParams.map((param, index) => { const paramKey = param.split(/=(.*)/)[0]; if (!this.qs('.amshopby-remove-item[data-container="'+ paramKey +'"]') && this.qs('[name="amshopby['+ paramKey +'][]"]')) { urlParams.splice(index, 1); } }); clearUrl = url + '?' + urlParams.join('&'); } normalizedData.clearUrl = clearUrl; } return normalizedData; }, /** * @public * @param {Array} formData * @return {Array} */ groupDataByName(formData) { var hash = Object.create(null); return formData.reduce((result, currentValue) => { if (!hash[currentValue.name]) { hash[currentValue.name] = {}; hash[currentValue.name].name = currentValue.name; result.push(hash[currentValue.name]); } if (hash[currentValue.name].value) { hash[currentValue.name].value += ',' + currentValue.value; } else { hash[currentValue.name].value = currentValue.value; } return result; }, []); }, /** * @public * @param {String} value * @return {String} */ normalizePrice(value) { var result = value.split('-'), i; for (i = 0; i < result.length; i++) { if (typeof result[i] == 'undefined') { result[i] = 0; } result[i] = this.processPrice(true, result[i]) .amToFixed(2, this.getHideDigitsAfterDot()); } return result.join('-').replace(/[ \r

]/g, ''); }, /** * @public * @param {Boolean} toBasePrice * @param {String | Number} input * @param {String | Number} [delta] * @returns {Number} */ processPrice(toBasePrice, input, delta) { var rate = Number(this.options.curRate), inputPrice = Number(input); // eslint-disable-next-line no-param-reassign delta = typeof delta !== 'undefined' ? Number(delta) : 0; // eslint-disable-next-line no-nested-ternary return this.isBaseCurrency() ? inputPrice // eslint-disable-next-line no-extra-parens : (toBasePrice ? (inputPrice / rate) : ((inputPrice * rate) + delta)); }, /** * @public * @return {Number} */ getHideDigitsAfterDot() { const value = +this.qs('[name="amshopby[price][]"]').getAttribute('data-digits-after-dot'); return Number.isNaN(value) ? 0 : value; }, /** * @public * @returns {Boolean} */ isBaseCurrency() { return Number(this.options.curRate) === 1; }, showButtonCounter(count) { let data = { count:parseInt(count), disabled: false }; window.dispatchEvent(new CustomEvent('amApplyButtonData', { detail: data })); }, pagerEvent(e) { let newUrl = e.currentTarget.getAttribute('href'), updatedUrl = null, urlPaths = newUrl.split('?'), urlParams = urlPaths[1] ? urlPaths[1].split('&') : []; for (let i = 0; i < urlParams.length; i++) { if (urlParams[i].indexOf("p=") === 0) { let pageParam = urlParams[i].split('='); updatedUrl = this.getNewClearUrl(pageParam[0], pageParam[1] > 1 ? pageParam[1] : ''); break; } } if (!updatedUrl) { updatedUrl = e.currentTarget.getAttribute('href'); } updatedUrl = updatedUrl.replace('amp;', ''); this.prepareTriggerAjax(document, updatedUrl, false, true); window.scrollTo({ top: this.qs(this.selectors.products_wrapper).offsetTop, behavior: 'smooth' }) }, getUrlParams() { let decode = window.decodeURIComponent, urlPaths = window.location.href.split('?'), urlParams = urlPaths[1] ? urlPaths[1].split('&') : [], params = {}, parameters, i; for (i = 0; i < urlParams.length; i++) { parameters = urlParams[i].split('='); params[decode(parameters[0])] = parameters[1] !== undefined ? decode(parameters[1].replace(/\+/g, '%20')) : ''; } return params; }, getCurrentLimit() { return this.getUrlParams()[this.toolbarOptions.limit] || this.toolbarOptions.limitDefault; }, getCurrentPage() { return this.getUrlParams()[this.toolbarOptions.page] || 1; }, changeUrl(param, paramValue) { let defaultValue = this.toolbarOptions[param + 'Default'], paramName = this.toolbarOptions[param], urlPaths = this.toolbarOptions.url.split('?'), baseUrl = urlPaths[0], paramData = this.getUrlParams(), currentPage = this.getCurrentPage(), newPage; /** * calculates the page on which the first item of the current page will * be with the new limit and sets that number as the new page */ if (currentPage > 1 && paramName === this.toolbarOptions.limit) { newPage = Math.floor(this.getCurrentLimit() * (currentPage - 1) / paramValue) + 1; if (newPage > 1) { paramData[this.toolbarOptions.page] = newPage; } else { delete paramData[this.toolbarOptions.page]; } } paramData[paramName] = paramValue; /** CUSTOM */ /** get the real attr name from param */ let paramValueArr = paramValue.split('~'); paramData[paramName] = paramValueArr[0]; /** get the given direction from param */ let directionName = "product_list_dir"; if (paramValueArr.length === 2 && paramName !== directionName) { paramData[directionName] = paramValueArr[1]; } /** END CUSTOM */ if (paramValue === defaultValue.toString() && !this.toolbarOptions.post) { delete paramData[paramName]; } paramData = Object.keys(paramData).length === 0 ? '' : '?' + (new URLSearchParams(paramData)); if (this.isImrovedSorting && paramValue === 'asc') { paramData = paramData ? paramData + '&product_list_dir=asc' : ''; } if (this.isAjax) { this.prepareTriggerAjax(document, baseUrl + paramData, false, true); } else { location.href = baseUrl + paramData; } }, getNewClearUrl(key, value, page) { var url = new URL(window.location.href), params = new window.URLSearchParams(url.search); if (value !== '') { params.set(key, value); } else { params.delete(key); } if (page) { params.set('p', page); } else if (key !== 'p') { params.delete('p'); } url.search = params; return window.decodeURIComponent(url.toString()); }, callAjax(clearUrl, data, pushState, cacheKey, isSorting) { const self = this; window.dispatchEvent(new CustomEvent('amClearButtonText', {})); if (pushState || isSorting) { self.isLoading = true; } data.every((item, key) => { if (item.name.indexOf('[cat]') != -1) { if (item.value == self.options.currentCategoryId) { data.splice(key, 1); } else { item.value.split(',').filter(element => { return element != self.options.currentCategoryId }).join(','); } return false; } return true; }); const pricefilter = data.find(item => item.name === 'amshopby[price][]'); if (pricefilter && pricefilter.value === 'NaN') { data.map((item, index) => { if (item.name === 'amshopby[price][]') { data = data.splice(index, 1); } }); } if (!this.submitByClick) { this.qsa(this.selectors.removeAllItems).forEach(removeItem => { const name = removeItem.getAttribute('data-container'), value = removeItem.getAttribute('data-value'); data.map(item => { if (!removeItem.classList.contains('radio-remove-item')) { if (item.name === 'amshopby['+ name +'][]') { if (item.value.indexOf(value) === -1) { item.value += ',' + value; } } } }); if (!data.find(item => item.name === 'amshopby['+ name +'][]')) { data.push({ name: 'amshopby['+ name +'][]', value: value }); } }); } if (!isSorting && !clearUrl) { const dir = 'product_list_dir', sort = 'product_list_order', params = new URL(location.href).searchParams; if (params.get(dir)) { data.push({name: dir, value: params.get(dir)}); } if (params.get(sort)) { data.push({name: sort, value: params.get(sort)}); } } data.push({name: 'shopbyAjax', value: 1}); self.startAjax = true; if (!clearUrl) { clearUrl = self.clearUrl; } clearUrl = clearUrl.replace(/amp;/g, ''); self.clearUrl = clearUrl; return fetch(self.getClearUrlParams(clearUrl, data), { headers: { 'Content-type': 'text/plain; charset=UTF-8', 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest', }, signal: this.signal } ).then(response => { return response.json() }).then(data => { try { self.startAjax = false; if (data.isDisplayModePage && !self.submitByClick) { const url = self.clearUrl ? self.clearUrl : self.options.clearUrl; window.location = (this.url && this.url.indexOf('shopbyAjax') == -1) ? this.url : url; return; } if (cacheKey) { self.cached[cacheKey] = data; } self.response = data; if (data.newClearUrl && (data.newClearUrl.indexOf('?p=') == -1 && data.newClearUrl.indexOf('&p=') == -1)) { self.options.clearUrl = data.newClearUrl; } if (pushState || self.showButtonClick || isSorting) { window.history.pushState({url: data.url}, '', data.url); } if (self.submitByClick !== 1 || isSorting) { self.reloadHtml(data); } if (self.showButtonClick) { self.showButtonClick = false; self.response = false; self.reloadHtml(data); } if (this.submitByClick) { self.showButtonCounter(self.response.productsCount); } /* update form_key in case cached */ hyva.initFormKey(); } catch (e) { console.error(e); self.options.clearUrl ? window.location = self.options.clearUrl : location.reload(); } self.isLoading = false; }).catch((e) => { console.error(e); self.isLoading = false; }); }, getClearUrlParams(url, data) { let params = ''; url = url.replace('#', ''); data.map(param => { if (params) { params += '&'; } params += param.name + '=' + param.value; }); if (~url.indexOf('?')) { url += '&'; } else { url += '?'; } return url + params; }, filterDataByProp(data, param, prop) { return data.find(obj => { return obj[prop] === param[prop]; }); }, reloadHtml(data) { let selectSidebarNavigation = '.sidebar.sidebar-main .block-filter', selectTopNavigation = selectSidebarNavigation + '.amshopby-all-top-filters-append-left', selectMainNavigation = '', $productsWrapper = this.getProductBlock(); this.options.currentCategoryId = data.currentCategoryId ? data.currentCategoryId : this.options.currentCategoryId; if (!!this.qs(selectTopNavigation)) { selectMainNavigation = selectTopNavigation; //if all filters are top } else if (!!this.qsa(selectSidebarNavigation).length) { selectMainNavigation = selectSidebarNavigation; } if (this.qs('.am_shopby_apply_filters')) { this.qs('.am_shopby_apply_filters').remove(); } if (!selectMainNavigation) { if (!!this.qs(this.selectors_top_filters.sidebar)) { let div = document.createElement('div'); div.className = 'block-filter'; this.qs(this.selectors_top_filters.sidebar).prepend(div); selectMainNavigation = selectSidebarNavigation; } else { selectMainNavigation = '.block-filter'; } } if (this.qs(selectMainNavigation)) { this.replaceWithUpdate( data.navigation, this.qs(selectMainNavigation), 'selectMainNavigation' ); } const mainContent = data.categoryProducts || data.cmsPageData; if (mainContent) { this.replaceWithUpdate(mainContent, $productsWrapper, 'mainContent'); } if (data.h1) { let newDiv = document.createElement('div'); newDiv.innerHTML = data.h1; this.replaceWithUpdate( newDiv.querySelector(this.selectors.title_head).parentElement.innerHTML, this.qs(this.selectors.title_head), 'title_head' ); } this.replaceBlock('.breadcrumbs', 'breadcrumbs', data); this.replaceBlock('.switcher-currency', 'currency', data); this.replaceBlock('.switcher-language', 'store', data); this.replaceBlock('.switcher-store', 'store_switcher', data); this.replaceCategoryView(data); this.topFiltersCheckOnMobile(); const swatchesTooltip = this.qsa('.swatch-option-tooltip'); if (swatchesTooltip.length) { swatchesTooltip.forEach(item => { item.style.display = 'none'; }); } this.loading = false; this.scrollUpEvent(); if (data.bottomCmsBlock) { let productList = this.qsa(this.selectors.products_wrapper); productList = productList[productList.length - 1]; if (this.qs('.amshopby-filters-bottom-cms')) { this.qs('.amshopby-filters-bottom-cms').remove(); } let div = document.createElement('div'); div.innerHTML = '

'; productList.after(div); this.replaceWithUpdate( data.bottomCmsBlock, this.qs('.amshopby-filters-bottom-cms'), 'amshopby-filters-bottom-cms' ); } //top nav already exist into categoryProducts if (!data.categoryProducts || data.categoryProducts.indexOf('block-filter-top') === -1) { if (!this.qs(this.selectors.top_navigation)) { const navNode = document.createElement('div'), topNavNode = document.createElement('div'), maincontent = this.qs('.column.main'); let childNode; navNode.className = 'catalog-topnav amasty-catalog-topnav'; topNavNode.className = 'block-filter-top'; navNode.appendChild(topNavNode); if (this.qs('.search.results')) { childNode = this.qs('.search.results'); } else { childNode = this.qs('#amasty-shopby-product-list'); } if (childNode.parentElement !== maincontent) { return; } maincontent.insertBefore(navNode, childNode); } this.replaceWithUpdate( data.navigationTop, this.qs(this.selectors.top_navigation), 'top_navigation' ); } }, replaceWithUpdate(content, $element, className) { if (content && $element) { const parent = $element.parentNode, regex = /