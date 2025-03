Lecytyna (Lecithin) - właściwości i zastosowanie (2025)

Lecytyna – właściwości, działanie, zastosowanie

Lecytyna (Lecithin) jest fosfolipidem występującym naturalnie w ludzkiej skórze, odpowiedzialnym za stałe nawilżenie. Jako że jest w pełni bezpieczna i nie wywołuje reakcji alergicznych, chętnie wykorzystuje się ją do produkcji kosmetyków. Pełni w nich funkcję emulgatora i substancji, która pomaga wchłaniać się innym składnikom odżywczym. Lecytyna sama w sobie ma też dobroczynny wpływ na skórę – przyspiesza regenerację, nawilża i odbudowuje uszkodzoną barierę lipidową.

Spis treści:

Właściwości lecytyny

Zastosowanie lecytyny w kosmetykach

W jakich kosmetykach można znaleźć lecytynę?

Czy lecytyna jest bezpieczna?

Z jakimi składnikami kosmetyków nie łączyć lecytyny?

Efekty uboczne stosowania kosmetyków z lecytyną

Lecytyna a środowisko – czy jest to ekologiczny składnik kosmetyków?

Właściwości lecytyny

Lecytyna to związek zaliczany do grupy humektantów – składników kosmetyków o działaniu nawilżającym, posiadających zdolność do zatrzymywania wody w skórze, które są częścią emolientów – produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i atopowej. Higroskopijność i tendencję do absorbowania wody przez lecytynę doceniono także w produkcji żywności. Nierzadko bywa ona również składnikiem preparatów pomocnych w leczeniu chorób dermatologicznych skóry.

Lecytyna jest cieczą o żółto-brązowym zabarwieniu, która pełni rolę promotora przenikania, ułatwiając wnikanie innych substancji w głąb skóry. Składnik ten nałożony na skórę sprawia, że jest ona lepka, ale po kilku minutach to uczucie znika.

Lecytyna ma wpływ nie tylko na skórę, ale ogólnie na ludzki organizm. Nie jest to jednak lecytyna sojowa, której używa się do produkcji kosmetyków, lecz roślinna, np. słonecznikowa. Obecna w suplementach diety zalecanych sportowcom ma poprawiać wydolność ich organizmów podczas treningów oraz zdolność do szybszej regeneracji.

Zastosowanie lecytyny w kosmetykach

Nawilżenie

Lecytyna posiada zdolność do wiązania wody, dlatego jest to bardzo pożądany składnik w przemyśle kosmetycznym. Nie tylko nawilża skórę, ale też ogranicza utratę wilgoci. Tym samym nie dopuszcza do odwodnienia naskórka i odbudowuje jego płaszcz lipidowy, chroniąc przed kolejnymi uszkodzeniami. Przyspiesza również procesy regeneracji skóry.

Zwiększona wchłanialność innych substancji

Zaletą lecytyny w kosmetykach jest też inna ważna funkcja – wspomaga ona przenikanie innych substancji aktywnych. Dzięki temu zwiększa się ich wchłanialność i polepsza działanie. Tego rodzaju możliwość jest czasem zgubna, ponieważ trzeba zwracać baczną uwagę na inne składniki. Niektóre nie mogą przenikać przez skórę, gdyż nie są wtedy bezpieczne.

Emulgator

Dobroczynny wpływ lecytyny na skórę to nie wszystko, co może nam zaoferować ten surowiec. Jest on doskonałym emulgatorem, który wpływa na konsystencję emulsji powstałej na skutek połączenia fazy olejowej i wodnej. Dodatkowo przyczynia się do wydłużenia przydatności kosmetyków.

W jakich kosmetykach można znaleźć lecytynę?

Lecytyna jest elementem wielu kosmetyków. W niektórych przypadkach stanowi ich składnik bazowy, w innych aktywny. W większości preparatów ma pochodzenie roślinne, a więc mogą je stosować weganie, nieakceptujący produktów odzwierzęcych. W niektórych preparatach można spotkać lecytynę pozyskaną z jaj kurzych, stąd tak ważne, aby sprawdzać i czytać etykiety zakupionych produktów. Pochodzenie lecytyny jest zawsze umieszczone na opakowaniu.

Lecytyna znajdująca się w kosmetykach zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry lub włosów, a także pielęgnuje je i regeneruje, chroni naskórek przed utratą wody oraz ułatwia przyswajanie innych substancji kosmetycznych i odżywczych. Lecytynę, z racji jej właściwości, można znaleźć w:

kremach do twarzy,

balsamach do ciała,

kremach do rąk i stóp,

kremach do opalania/po opalaniu,

płynach do demakijażu,

produktach do higieny jamy ustnej,

szamponach, odżywkach i maskach do pielęgnacji włosów.

Kosmetyki z nią w składzie poleca się do pielęgnacji skóry suchej i odwodnionej oraz wrażliwej. Sprawdza się ona także przy cerach ze skłonnością do podrażnień, a także w atopowych.

Czy lecytyna jest bezpieczna?

Lecytyna jest uważana za bezpieczną w produktach kosmetycznych, jednak składnik ten musi mieć odpowiednie stężenie.

Dopuszczalne stężenia

Maksymalnie 50% w kosmetykach spłukiwanych.

15% w kosmetykach niespłukiwanych.

Obecność lecytyny i jej zawartość musi być zaznaczona na ulotce oraz opakowaniu produktu.

Niestety dane zebrane przez instytucje zajmujący się badaniem składników kosmetycznych są niewystarczające, aby potwierdzić bezpieczeństwo tej substancji w produktach, w których może dojść do jej wdychania. Ponadto nie zaleca się stosowania lecytyny w kosmetykach, w których mogą powstawać nitrozaminy. Są to związki chemiczne, które są uznawane za rakotwórcze i szkodliwe dla zdrowia.

Z jakimi składnikami kosmetyków nie łączyć lecytyny?

Nie ma jednoznacznej informacji o tym, jakich składników należy unikać, chcąc dodać tę substancję do kosmetyku. Jednak należy pamiętać, że lecytyna w liposomach, a taką zazwyczaj stosuje się w produktach do pielęgnacji, ułatwia innym składnikom przenikanie przez skórę. Stąd zaleca się szczególną ostrożność w przypadku dodawania jej do substancji, których bezpieczeństwo opiera się właśnie na tym, aby nie przedostawały się one do głębszych warstw skóry.

Efekty uboczne stosowania kosmetyków z lecytyną

Jak dotąd nie zaobserwowano, by kosmetyki z lecytyną powodowały jakiekolwiek efekty uboczne. Składnik ten uznano za bezpieczny i niewywołujący reakcji alergicznych, choć mówi się, że lecytyna może nieznacznie podrażniać błonę śluzową oczu. Dotyczy to jednak wyłącznie wdychania tej substancji.

Lecytyna a środowisko – czy jest to ekologiczny składnik kosmetyków?

Nie ma informacji o tym, że lecytyna ma szkodliwy wpływ na środowisko.