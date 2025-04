Les sorties Nintendo Switch de mars 2025 : Notre guide des jeux à ne pas manquer (2025)

Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de mars 2025.

Pour accompagner notre guide des sorties #nintendoswitch de mars 2025, on vous a aussi concocté cette petite vidéo ! pic.twitter.com/BiPxQvnNnK — Puissance Nintendo (@pnintendo) March 2, 2025

La sélection PN des jeux à surveiller !

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

Avis à tous les amoureux des licences Konami, les très célèbres Suikoden I et II reviennent dans le remaster : Suikoden I&II Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars - Nintendo Direct: Partner Showcase › Retrouvez la vidéo sur YouTube

Suikoden I : Au sein de l'empire de la Lune Ecarlate, Tir McDohl, le fils d'un général, veut suivre les traces de son père. Cependant, il découvre rapidement la corruption et la tyrannie qu'impose le Conseil des Six Sages et la magicienne Windy. Contraint de fuir avec son ami Ted, il hérite de la Rune de l'Ame Dévorante, un artefact ancien que recherche l'empire. Ils rejoignent donc la résistance menée par Odessa. A la disparition de cette dernière, Tir devient le leader de la résistance et se met en quête de rassembler les 108 Etoiles du destin, un groupe d'alliés légendaires pouvant renverser l'Empire et l'empereur Barbarossa Rugner.

Suikoden II : Riou et son ami d'enfance Jowy font partis de l'Unité de la Jeune Libération de la cité Etat de Jowston, qui est en guerre contre l'Empire de Highland. Lors d'un cessez-le-feu, l'empire massacre son propre camp afin de porter des accusations contre la cité Etat. Les 2 héros arrivent à s'enfuir mais sont séparés en sautant dans une cascade. Par la suite, Jowy décide d'infiltrer Highland tandis que Riou rejoint les rangs de la résistance de Muse. Au fur et à mesure, ils obtiennent tous les 2 la moitié de la Rune de l'Amitié. Après plusieurs batailles, Jowy devient le leader de Highland mais devra inévitablement affronter Riou.

La série de JRPG iconique de la PlayStation 1 se refait une beauté avec la remasterisation du premier et deuxième épisode. En plus de l'amélioration graphique, les titres obtiennent de nouveaux effets sonores, la possibilité de sauvegarder automatiquement, l'avance rapide des combats et un journal de conversation.

Découvrez ou redécouvrez les 2 jeux iconiques de Konami avec la sortie sur toutes les plateformes de Suikoden I&II Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars à partir du 6 mars.

Despera Drops

Edité par Aksys Games, Despera Drops se veut comme un visual novel entre action et contemplation.

Despera Drops - Official Announcement Trailer › Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mika Amamine, une jeune étudiante japonaise en Italie fête la fin de ses examens. Elle possède un don, celui de lire les souvenirs et émotions en touchant les mains des personnes. Cependant, la fête prend une tournure différente quand elle se voit accusée d'un meurtre, organisé par l'organisation secrète C.R.O.W.N. C'est pendant qu'elle est transféré, que Mika arrive à s'enfuir avec 5 criminels aux passés incertains. Avec sa capacité, l'héroïne tentera de comprendre la situation ainsi que le passé de ces individus afin de retrouver une vie normale.

Qui dit Visual Novel, dit choix narratif qui influenceront sur la fin de l'histoire. Le titre n'est pas qu'une simple aventure textuelle et dispose de plusieurs séquences interactives où le joueur dirige le personnage à l'aide de caméra. Avec ses 12 chapitres, Despara Drops alterne les moment narratif, de contemplation et d'action tout en creusant la personnalité des différents personnages.

Arriverez-vous à la fin de l'aventure avec la meilleure fin possible ? Despera Drops est prévu pour une sortie le 6 mars en exclusivité sur Switch.

MLB the Show 25

Après la victoire des Philadelphia Eagles lors du SuperBowl, un autre sport entre sur le devant de la scène : le baseball avec MLB The Show 25

Pour tous les fans de baseball, MLB The Show 25 est en train de devenir la série annuelle phare de ce sport. 20 ans après le premier opus, l'édition 2025 met à l'honneur les 3 athlètes Paul Skenes, Elly De La Cruz et Gunnar Henderson.

Au programme des festivités : Plusieurs mode de jeu comme Road to The Show (faite évoluer le joueur de baseball de votre choix du lycée jusqu'au Hall of Fame) ou encore Diamond Dynasty (créer votre équipe en collection les cartes de joueurs). Des améliorations sont aussi de la partie avec une difficulté G.O.A.T pour les plus acharnés et une rapidité améliorée pour les affrontements en ligne. Un mode Storyline est également présent et vous fera découvrir le parcours et des enregistrements des légendes du baseball.

Et c'est le HOME RUN !!! MLB The Show 25 est disponible dès le 18 mars sur toutes les plateformes, y compris Switch.

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition

Il était le seul de la série à ne pas être sur Switch : Xenoblade Chronicles X fait son entrée avec son Definitive Edition.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Sortie le 20 mars 2025 (Nintendo Switch) › Retrouvez la vidéo sur YouTube

An 2054, 2 espères extraterrestres se livrent une guerre sans merci et l'humanité est au bord de l'extinction. L'humanité construit alors plusieurs grands vaisseaux afin de sauver le plus de personnes possibles avant la destruction de la Terre. Cependant, seul un petit nombre d'humain arrive à s'enfuir via le vaisseau "La Grande Blanche". Après un voyage spatial, le vaisseau est contraint d'atterrir sur Mira, une planète inexplorée. Riche en écosystème, Mira devient donc le nouvel espoir pour l'humanité et l'emplacement de New Los Angeles. En tant que membre du B.L.A.D.E , votre objectif est de permettre à l'humanité de se développer et de survivre. Afin de faciliter votre mission, vous disposerez d'un Skell, un exosquelette très pratique. Cependant, les extraterrestres n'ont peut être pas dit leurs derniers mots concernant l'humanité et ce sera à vous de faire les bonnes décisions.

L'une des dernières exclusivités Wii U est portée sur Switch et complète la saga des Xenoblade Chronicles sur la machine de Nintendo. En plus d'apporter une histoire dense, vous serez confrontés à des paysages et des créatures impressionnantes tout comme à une liberté dans vos mouvements. Au fur et à mesure des quêtes, vous gagnerez en puissances et en relation avec les autres personnages. Plusieurs classes, attaques et compétences sont disponibles en fonction de vos préférences au combat, tout comme la possibilité de rejoindre une escouades en ligne jusqu'à 32 joueurs.

L'humanité compte sur vous avec la sortie exclusive de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Switch le 20 mars. Des bonus d'armes, de crédits en jeu et d'armures sont disponibles pour les premiers acheteurs.

Bubble Ghost Remake

Sorti dans les années 90, Bubble Ghost s'offre un remake sur les consoles actuelles.

Bubble Ghost Remake - Official Demo Gameplay Trailer › Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bienvenue en Angleterre, dans le château du célèbre inventeur Heinrich Von Schinker. Sans raison, l'esprit de l'inventeur fait son apparition sous la forme d'un petit fantôme. Avec l'aide d'une bulle, il progressera dans son château tout en esquivant ses inventions incontrôlables et les animaux sauvages féroces. Au bout du château vous attend la liberté !

Dans ce jeu de plateforme, le petit fantôme devra passer les différents niveaux en soufflant sur la bulle afin de la protéger. Des boss vous attendent également et mettront vos capacités en difficulté. C'est avec 40 niveaux refait pour les machines actuelles que vous trouverez la fin de ce titre. 3 niveaux de difficultés sont également disponibles pour les plus courageux comme la possibilité de partager son temps en ligne. Des succès, des fins alternatives, des salles secrètes tout comme des objets cachés vous permettront de varier votre aventure également.

Bouhhhhhh ! Le petit fantôme n'a pas l'intention de vous faire peur mais a besoin de vous avec Bubble Ghost Remake disponible sur Switch et Steam dès le 27 mars.

D'autres titres en approche !

La sortie de Xenoblade Chronicles X ne doit pas faire de l'ombre a plusieurs titres comme la sortie occidentale des visual novel Ever 17 - The Out of Infinity (6 mars) et de Never 7 - The End of Infinity (6 mars), l'adaptation de la série Netflix en jeu d'aventure Carmen Sandiego (4 mars), la gestion de votre ferme avec Sugardew Island (7 mars) ou encore la sortie physique de Caravan Sandwitch (7 mars), Petit Island (14 mars) et de Little Kitty Big City (28 mars).