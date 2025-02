Limburgs mooiste: dit zijn dé 12 mooiste plekken van Limburg (2025)

Parkvakanties blog Algemeen Limburgs mooiste: dit zijn dé 12 mooiste plekken van Limburg

Wat zijn de mooiste plekken van Limburg? Dat lees je hier! Wat een prachtige provincieboordevol gezellig steden, charmante landschappen, leuke uitstapjes en top restaurants. Bekijk de 12 mooiste Limburgse beziensaardigheden!

De zuidelijkste provincie van ons land heeft meer te bieden dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Natuurlijk ken je Limburg vooral door haar heerlijke vlaaien, de heuvels en de gezellige inwoners met de zachte G. Maar Limburg heeft écht nog veel meer moois te bieden. Limburg is bovendien één van de meest ideale provincies in Nederland voor eenheerlijke parkvakantie. Het aanbod vakantie- en bungalowparken in Limburg is dan ook uitstekend. Verderop verklappenwij je vanzelfsprekend onze favoriete Limburgse parken.

Maar eerst meer overLimburg: de bakermat van het bourgondische leven! Lekker eten en drinken en van het leven genieten kunnen de Limburgers als de beste. Ook is er genoeg te beleven voor zowel cultuur- als natuurliefhebbers en zelfs voor echte avonturiers. Een heerlijke vakantiebestemming in eigen land dus waar de zon bovendien altijd nét een beetje harder schijnt. En wat mag je dan echt niet missen? Dat zijn de volgendebezienswaardigheden en attracties: oftewel dé 12 must-sees van Limburg.

1. Maastricht

De hoofdstad van Limburg is het bourgondische kloppende hart van de provincie en heeft bijzonder veel te bieden voor een heerlijk dagje uit. De schoonheid en sfeer van Maastricht is met geen enkele andere Nederlandse bestemming te vergelijken. Je vindt er heerlijke restaurantjes en cafeetjes en in de zomer pik je lekker een terrasje. In de stad zelf is van alles te bezichtigen, zoals de Basiliek van Sint Servaas aan het bruisende Vrijthof, de Sint Servaasbrug, de Oude Stadspoort, gezellige marktjes om heerlijk overheen te struinen en prachtige musea.

2. Mergellandroute

Of je Limburg nou op de fiets, motor, Solex of met de auto wilt verkennen, de Mergellandroute mag je zeker niet overslaan. Deze meer dan 100 kilometer lange route is niet voor niets de bekendste auto-route van Nederland. Hij voert je dwars door het wonderschone Zuid-Limburgse heuvellandschap met unieke vergezichten en door typisch Limburgse steden en dorpjes.

3. Drielandenpunt & Vaalserberg

Misschien wel één van de bekendste bezienswaardigheden van Limburg is het Drielandenpunt op de Vaalserberg. Met 322 meter hoogte is dit officieel het hoogste punt van Nederland waar de grenzen van Nederland, België en Duitsland elkaar ontmoeten. Op de twee uitkijktorens - de Wilhelminatoren in Nederland en de vijftig meter hoge Boudewijntoren aan de Belgische kant - heb je een prachtig uitzicht. Het gebied kent verder veel prachtige wandelroutes en fietstochten en is een ideale bestemming voor een dagje uit.

Ook leuk met kinderen om te doen hier is het Labyrint Drielandenpunt. Een uitgebreid labyrint waarin je lekker kunt verdwalen. Daarnaast is er een gaaf waterspeelplein.

4. Kasteeltuinen Arcen

In het Noord-Limburgse Arcen komen al je zintuigen tot leven in het kleurige en geurige, meest veelzijdige bloemen- en plantenpark van Europa. Het park van maar liefst 32 hectare groot is een prachtige plek om urenlang te vertoeven, met meer dan vijftien verschillende tuinen, zoals een Oosterse watertuin met woningen op palen, een Middellandse Zeetuin en verschillende watervallen en vijverpartijen. Er worden het hele jaar door diverse evenementen georganiseerd, er zijn fijne horecagelegenheden en je kunt ’s zomers ook gezellig picknicken in de tuinen.

5. Wandelen & fietsen in Limburg

De schoonheid van de natuur in Limburg is ongekend. Het zuiden van de provincie is door haar groene heuvelland met kabbelende beekjes anders dan alle andere regio’s in Nederland. Zuid-Limburg is de enige plek in Nederland met échte hoogteverschillen en dat geeft wandelen en fietsen in Limburg een uniek, bijna on-Nederlands karakter. Absolute top locaties om te gaan wandelen (of hiken zoals het tegenwoordig ook wel genoemd wordt) zijn de Sint-Pietersberg, de Krijtlandroute, de Brunssumerheide en het Geuldal. Maar ook het midden en noorden van Limburg kent prachtige wandelroutes. Van uitgestrekte bos- en heidelandschappen, tot moerassige veengebieden en zandverstuivingen. Als wandelliefhebber bezoek je natuurlijk de Maasplassen in Midden-Limburg, de stuifduinen in het Noord-Limburgse Nationaal Park De Maasduinen en het waterrijke Land van Peel en Maas.

Onder de Nederlandse wielrenners is Limburg vanzelfsprekend ook een zeer geliefd gebied. Met name in Zuid-Limburg vormt het glooiende landschap een échte uitdaging voor menig wielrenner. Beklim op je racefiets bijvoorbeeld de legendarische Cauberg, Keutenberg of Kruisberg. Ook leuk is het om deel te nemen aan wielerklassiekers als de Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste of Boogie's Extreme.

6. Abdij Rolduc (Kerkrade)

De grootste abdij van de Benelux is tegenwoordig omgetoverd tot een prachtig hotel en conferentieoord, maar nog steeds is een bezoek de moeite waard. De imposante abdij staat in Limburg en stamt uit de twaalfde eeuw. Het is tegenwoordig één van de UNESCO Top 100 monumenten van Nederland. Er worden exposities gehouden van prachtige kunstwerken en elke zondag kun je deelnemen aan een rondleiding door de abdij en de pittoreske historische tuinen. Ook wordt er regelmatig een markt gehouden waar je echte Limburgse streekproducten kunt kopen.

7. Valkenburg

Valkenburg is één van de meest populaire steden van Limburg en mag zeker niet ontbreken op deze lijst. Bezoek Kasteel Valkenburg en de Romeinse Catacombe, het openluchttheater en het Sprookjesbos. Uiteraard ga je ook op ontdekking in één van de vele grotten die Valkenburg rijk is. Onder begeleiding van een gids verken je één van de oudste (mergel)grotten van Zuid-Limburg, de Fluweelengrot, met een gigantisch groot gangenstelsel onder de kasteelruïne. Een ongekend leuk uitstapje voor het hele gezin! In de gezellige binnenstad van Valkenburg kun je genieten van een lekkere maaltijd of een drankje doen in één van de vele cafés.

8. Botanische Tuin Jochumhof

In de Botanische Tuin Jochumhof in het Noord-Limburgse Steyl vind je een unieke verzameling exotische planten en bomen. De plantenzaden hiervoor zijn door missionarissen uit het kloosterdorp vanuit alle werelddelen meegenomen. Jochumhof heeft ook een kruidentuin, een heemtuin en zelfs een mediterrane kas. Het pittoreske kloosterdorp waar de Botanische Tuin gevestigd is, ligt aan de oevers van de Maas en biedt verder een bonte verzameling van missiehuizen, kloosters en kloostertuinen.

9. Attractiepark Toverland

Voor een dagje spanning en avontuur voor het hele gezin is Toverland the place to be. Een magische wereld voor jong en oud met meer dan 30 attracties. Er is zowel een buiten- als een overdekt gedeelte, waardoor het park het hele jaar te bezoeken is. In het Magic Forest, Het land van Toos en de Magische vallei kun je je makkelijk een hele dag vermaken. Ook vind je hier de snelste, grootste en langste achtbaan van de Benelux. Durf jij het aan?

10. Thermae 2000

Voor wie even heerlijk wil ontspannen heeft Limburg een eigen, prachtig gelegen thermaalbad in Valkenburg aan de Geul. Alleen al voor het uitzicht is dit kuuroord een bezoek waard. Thermae 2000 ligt op de top van de Cauberg, verscholen in het Limburgse, groene heuvellandschap en biedt prachtige vergezichten terwijl je geniet van een dagje wellness en ontspanning.

Het thermaal water heeft een helende werking voor spieren en gewrichten en werkt heerlijk ontspannend. Een weldaad voor lichaam en geest. Er zijn diverse behandelingen en arrangementen beschikbaar, variërend van schoonheidsbehandelingen tot heerlijke massages en zelfs een chocolade rasul behandeling.

11. Blotevoetenpark Brunssum

Limburg biedt prachtige natuurparken voor de wandelliefhebbers, maar ook aan de allerkleinsten is gedacht. Het Blotevoetenpark in Brunssum biedt een wandelbeleving voor jong en oud op - je raadt het al - blote voeten. Je wandelt over paadjes van kiezels, boomschors, zand en kriebelend gras. Deze natuurlijke ondergrond prikkelt je zintuigen en geeft tegelijk een heerlijke massage. Ook zijn er spannende hindernisbanen over het water, evenwichtsbalken en modderbaden.

12. Gave uitstapjes en activiteiten in Park Gravenrode

In dit recreatieve gebied tussen Kerkrade en Landgraaf vind je diverse attracties die absoluut de moeite waard zijn. Breng een bezoek aan Gaia Zoo, die al vier keer is uitgeroepen tot ‘Beste Dierenpark van de Benelux’ en in 2013 zelfs werd bekroond tot ‘Leukste Uitje van Nederland’. Op de Wilhelminaberg in Landgraaf werk je aan je ski- en snowboardkunsten in de indoorskibaan SnowWorld. Hier vind je ook de langste openluchttrap van Nederland. Na 508 treden kun je op de 225 meter hoge top genieten van een prachtig uitzicht. Ook aan de liefhebbers van wetenschap en techniek is gedacht. Discovery Center Continium in Kerkrade is een interactief doe- en ontdekmuseum. Op een speelse manier leer je hier meer over de invloed van wetenschap en techniek op de wereld van toen en nu.

Vakantieparken in Limburg

Een weekendjeweg of eenkorte vakantiein Limburg? Boek dan een ontspannen verblijf in één van de mooie vakantieparken die Limburg rijk is.Er is een breed aanbod met voor ieder wat wils, want er zijnmeer dan 30 bungalowparken waar je uit kunt kiezen. Uiteraard is er verschil in luxe, ligging, omvang van het park, soort accommodaties en vanzelfsprekend ook de prijs. Echter alle parken vormen een prima uitvalsbasis om Limburg te ontdekken!

Landal GreenParks is uitermate goed vertegenwoordigd in Limburg, want er bevinden zichmaar liefst 8 Landal parken binnen de provinciegrenzen.Ga je liever naar Center Parcs? Dan zit je in Limburg ook goed: je kunt kiezen uit 3 Center Parcs parken!

Welk Limburgse vakantiepark is nu het állerleukste? Dát hangt toch af van je persoonlijke wensen en is dus niet exact te zeggen. Wil je rust, luxe, een kindvriendelijk park of een kleinschalig park? De keuze is aan jou :)Wij geven je hier in ieder geval enkele van onze favoriete parken.

Center Parcs Het Heijderbos —Heijderbos in Noord-Limburg is één van dé top-parken van Center Parcs.Dit is genieten met een hoofdletter G. Van de fijne cottages (van 2 tot 8 personen) tot het spectaculaire Aqua Mundo zwemparadijs vol waterpret. Voor het hele gezin zijn er volop activiteiten: sport en spel vind je in de Action Factory (indoor) of ga op avontuur in de Jungle Dome. Liever de natuur in? Het prachtigeNationaal Park De Maasduinen ligt om de hoek.

Landal De Lommerbergen — Landal De Lommerbergen ligt tussen Roermond en Venlo en is misschien wel één van de populairste Landal parken. En dat is geheel terecht, want dit park biedt volop vertier en ontspanning voor jong en oud! Hier tref je meer dan 500 bungalows, een supergaafsubtropisch zwemparadijs en een indoor speeltuin. Voor gezinnen met jonge kinderen is het bovendien fijn om te weten dat De Lommerbergen een autovrij park is.

Het subtropische zwemparadijs in Landal De Lommerbergen

Vakantiepark Weerterbergen— Mooi gelegen in de natuur en nabij Weert ligt het kindvriendelijke park Weerterbergen. Dit Roompot park won in 2016 de Award voor "Leukste vakantiepark voor kinderen" dus de kinderenzullen zich er absoluut niet vervelen. Dat kan ook niet met de vele activiteiten, een uitgebreid animatieteam (met de Koos Konijn kids club), een zwemparadijs en de indoor speeltuin. De bungalows en villa's in Weerterbergen zijn bovendien vaak relatief gezien erg goedkoop en zeker als je buiten de schoolvakanties boekt vooreen leuke aanbieding met veel korting te boeken!

Resort Brunssummerheide — Op zoek naar rust en ruimte midden in de natuur? Dan isResort Brunssummerheide in Zuid-Limburg een aanrader! Ditpark is mooi ruim opgezet en de houten bungalow huisjes zijn van alle gemakken voorzien. De ligging is ideaal, zowel voor natuurliefhebbers als voor een stedentrip naar Maastricht of Valkenburg. En ook ook voor een dagje Duitsland is Brunssummerheide ideaal.

Landal Hoog Vaals — In het uiterste zuiden van Limburg bevindt zich het paradijsje dat Hoog Vaals heet. Dit Landal parkis niet alleen prachtig gelegen in de natuur en Limburgse heuvels, je kunt er ook optimaal ontspannen. Neem een duik in het overdekte zwembad, sla een balletje op de golfbaan of geniet van een heerlijke lunch (mét uitzicht!) terwijl de kinderen zich laten vermaken door Bollo. Vanuit je luxe bungalow duik je ook zo de natuur in, ontdek je de mergelgrotten of duik je de landsgrenzen over naar bijvoorbeeld Aken of Luik.

