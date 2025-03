List of names: 620 Palestinian prisoners to be liberated today in Toufan al-Ahrar (2025)

Today, Saturday, 22 February, 624 Palestinian prisoners will be liberated by the Resistance in the seventh installment of the first stage of the Toufan al-Ahrar, Flood of the Free, prisoner exchange. These include 151 Palestinian prisoners with life sentences and high sentences, including many originally liberated in the Wafa’a al-Ahrar exchange in 2011 and then re-arrested by the occupation. Of these, 43 will be released to the West Bank and Jerusalem, 97 will be deported outside Palestine, and 11 will return to Gaza. 445 Palestinian men abducted from Gaza after 7 October will be liberated, as well as one woman and 23 child prisoners from Gaza.

As of 22 February, 1759 Palestinians will have been liberated as part of the first stage of the prisoner exchange. The Palestinian Resistance is pursuing the second stage of the ceasefire agreement, to include prisoner exchanges, and is advocating for an “all for all” exchange, in which all Zionist prisoners held by the Resistance will be exchanged for all Palestinian prisoners in Zionist jails in one step, alongside other important ceasefire conditions, such as the entry of required aid and the full withdrawal of all Zionist occupation forces in Gaza.

The Palestinian resistance, led by the Izz el-Din al-Qassam Brigades, carried out several exchange ceremonies to turn over six prisoners held by the Resistance. In Rafah, they turned over Tal Shoham, who worked for the Mossad, and Avera Mengistu, who has been held in Gaza since 2014, amid signs and banners highlighting the strength of the resistance and strong popular participation despite the driving range.

In Nuseirat, all Resistance forces participated in a collective military parade to hand over Eliya Cohen, Omer Shem Tov and Omer Wenkert, in front of a banner that proclaimed, “The land distinguishes its people from the dual-nationality foreigners,” referring to the settler colonial Zionist project, amid Palestinian flags and posters of the martyrs. The event, a display of national unity, included the striking moment when Zionist captive Omer Shem Tov kissed the foreheads of two of the Qassam Brigades fighters escorting them to the platform.

Hamas, the Islamic Resistance Movement, announced that the resistance would hand over Hisham al-Sayyed, a Palestinian Bedouin from 1948 occupied areas, who had served in the Zionist military and who has been held in Gaza since 2015, in a private occasion in Gaza City without a public event, noting that this was being done out of respect for the Palestinians of 1948, noting that the Palestinian people as a whole reject the recruitment of Palestinian citizens of 1948 into the occupation forces.

In response, Attiya al-A’sam, head of the Unrecognized Naqab Villages Council, said: “The Qassam Brigades’ initiative to hand over Hisham al-Sayyed without ceremony is an expression of the morals and chivalry of Gaza and its people who were greatly wronged by this war. Everyone knows and acknowledges that Israel abandoned Hisham al-Sayyed for 11 years; and his family is aware of the truth; but they do not disclose it due to military surveillance. Hisham is a clear message to every Arab recruit in the occupation army; ‘Israel will not recognize you and will throw you in the nearest garbage dump.’ Gaza embodies unity even as it suffers pain; and Qassam teaches everyone a high lesson in morals and values.”

The Prisoners’ Media Office released the spreadsheets of names of Palestinian prisoners to be liberated on Saturday, 22 February as part of Toufan al-Ahrar, which we have translated below. Samidoun will provide updates throughout the day, and we encourage you to follow us on TelegramandXfor the latest news.

The 151 Palestinians with life and long sentences to be released today are as follows. The list includes Dirar Abu Sisi, Ammar al-Zaben, Abdel-Nasser Issa, Othman Saeed Bilal, Nael Barghouti, Samer Mahroum and Alaa el-Din Bazian, among others:

Abdel-Moneim Othman Mohammed Taameh Abdel-Nasser Attallah Shaker Issa Abdel-Rahman Hassan Abdel-Fattah Salah Abdullah Ahmed Fares al-Ardah Abdullah Fouad Abed Nahhal Abdullah Khaled Abdullah Sabah Abdullah Maher Ali Qouqa Adnan Mohammed Atta Maragha Adnan Sari Mohammed Hussein Ahed Fayez Ali al-Natsheh Ahmed Adib Ahmed Hassan Ahmed Aref Khalil al-Asafra Ahmed Mohammed Ahmed Obeid Ahmed Mohammed Ali Nasla Ahmed Naji al-Taher Kifaya Ahmed Qasim Jamil Abu Awad Ahmed Salah Ahmed Salah Ahmed Talib Khader Hamad Akram Othman Ibrahim Hamed Alaa el-Din Ahmed Rida Bazian Alaa Haroun Mustafa Ghneim Alaa Rateb Abdel-Latif Kabaha Ali Abdel-Hadi Ismail Saadeh Amer Abdel-Rahman Ahmed Miqbel Amer Ali Abdel-Latif Tanbour Ammar Abdel-Rahman Hammad Issa al-Zaben Anwar Mustafa Mahmoud Bisharat Ashraf Ghazi Mahmoud Wawi Ashraf Khalil Abu al-Rub Atef Hussein Jaber Abu Aliya Ayed Mahmoud Mohammed Khalil Badawi Abdel-Hamid Abdel-Bassit Baraka Rajih Abdel-Mohsen Taha Bashir Ahmed Odeh Hroub Bassam Naim al-Natsheh Bassam Shafiq Attiya Ikhtia Bilal Hosni Hassan Yassin Bilal Omar Mahmoud Abu Ghanem Diaa Zakaria Shaker al-Fallouji Dirar Musa Yousef Abu Sisi Fadi Ibrahim Nimr Nayfeh Faris Tayseer Mohammed Barahma Haitham Ismail Abdel-Fattah al-Battat Haitham Izzat Abdullah Salihiya Hamza Hussein Hassan Abu Arqoub Hamza Saeed Shahada al-Kalouti Hamza Youssef Aref Mohammed Hani Ibrahim Mohammed Khamaisa Hatem Sadiq Mustafa al-Qawasmeh Hussam Abdel-Qader Ahmed Halabi Ibrahim Abdel-Aziz Shalash Ibrahim Adnan Abdel-Hay Ibrahim Yousef Abdel-Halim Masri Imad Ahmed Hassan Rubaya Imad al-Din Mohammed Khamis Saqr Imad Naim Saleh al-Sharif Imad Sadiq Hassan Niroukh Imad Yasser Atta Musa Islam Yusour Il-Washahiya Ismail Abdel-Hadi Abed Rabbo Masalmeh Ismail Abdullah Musa Hijazi Iyad Fawzi Abdel-Karim Radwan Iyad Nazir Arsan Omar Iyad Walid Ahmed Al-Mhalwas Jaber Hussain Jaber Abu Aliya Jamal Hammad Hussein Abu Saleh Jawad Ibrahim Mohammed al-Jawarish Jihad Jawdat Mohammed Jarrar Jumaa Ibrahim Issa Azzam Khader Suleiman Mahmoud Radi Khaled Hamouda Ahmed Khadish Khaled Mohammed Ghaithan Khaled Musa Makhamreh Khaled Shawqi Habib Halabi Khalil Yousef Ali Jabarin Khalil Yousef Khalil Abu Aram Kifah Mohammed Abdel-Rahman al-Hattab Louay Ahmed Shafiq Saabneh Majdi Attiya Ajouli Majdi Barakat Abdel-Ghaffar al-Zaatari Majdi Hussein Fayeq Sabaaneh Majed Fahmy Salameh Abu al-Qumboz Mamdouh Ahmed Atta al-Tanani Mar’i Sobhi Jawdat Abu Saida Marwan Mohammed Abed Hamada al-Mohtaseb Moatassem Talib Daoud Raddad Mohammed Abdel-Rahmand Ahmed Abbad Mohammed Adnan Suleiman Mardawi Mohammed Ahmed al-Deek Mohammed Ahmed Mohammed Al-Haj Saleh Mohammed Bashir Nasri Abu al-Rub Mohammed Hassan Saeed Abu Gharaba Mohammed Issa Mohammed Awad Mohammed Khalil Daoud Abu Sneineh Mohammed Nayef Mohammed Barakat Mohammed Omar Mohammed al-Ramahi Mohammed Rafiq Ali Nakhleh Mohammed Yasser Abed al-Bahabsa Muammar Murshid Fayez Ghawadra Muammar Rashad Mohammed al-Jabri Muazzouz Radhi Ahmed Bisharat Musa Mohammed Abdullah Halayqa Musa Salameh Ali Saraya’ Nael Saleh Abdullah Barghouti Nahar Ahmed Abdullah al-Saadi Nayef Yousef Ibrahim Radwan Nidal Abdel-Razzaq Izzat Zalloum Nidal Ahmed Mustafa Barakat Nidal Nizamuddin Shehadeh Nidal Saeed Ahmed Zayed Nidal Sobhi Mamdouh Abdel-Haq Nihad Mohammed Fayez Sbeih Nofal Jihad Al-Aduwein Omar Daoud Abdel-Rahman Jaber Omar Samir Mahmoud Taha Osama Mohammed Jibril Odeh Othman Saeed Ahmed Saeed Bilal Raafat Raji Mahmoud al-Battat Rabie Samir Rajih Shibli Raed Issa Mohammed al-Hroub Raed Mohammed Ismail Hindi Ragheb Ahmed Mohammed Aleiwa Rajab Mohammed Shehada al-Tahhan Raji Tayseer Abdel-Hafiz Zahran Rasim Abdel-Rahman al-Hamamreh Sa’d el-Din Mas’ad Sa’d el-Din Jabr Saeed Bassam Ali Dhiab Safwan Mohammed Yousri Rateb Aweiwi Salameh Mohammed Abdel-Rahman al-Qahtawi Saleh Suleiman Mustafa Atta Salman Ahmed Hassan Abu Eid Samer Issam Mahroum Shadi Faisal Atta Musa Shadi Mohammed Hussein Ghawadra Shadi Zayed Saleh Odeh Shua’a Jalal Nayef Kamamji Suheil Mahed Qouqa Suleiman Hamed Salim al-Ar Taha Adel Saadeh Shakhshir Talib Ali Taleb Amro Tamer Mahmoud Fahmi al-Duraini Tamer Rasim Salim Rimawi Thamer Hussain Saeed Ja’ar Wael Kamel Ahmed Jalboush Wael Salman Mohammed al-Arja Wahib Abdullah Khalil Abu al-Rub William Sameh Faris al-Khatib Yahya Hafez Saleh Daraghmeh Yousef Hassan Ahmed Qaisiya Yousef Khaled Mustafa Kamil Yousri Ibrahim Yousri Joulani

The following 445 Palestinian men from Gaza, abducted after 7 October, will be liberated today in Toufan al-Ahrar. Contrary to media reports, the list does not include abducted pediatrician Dr. Hussam Abu Safiya:

Abdel-Aziz Mohammed Abdel-Aziz Zuwaydi Abdelhadi Saber Mohammed Al-Hawajri Abdelhay Hussein Omar Alfar Abdelhay Yunes Atiyah Salem Abdel-Karim Kamal Hassan Abu Neda Abdelmoniem Abdalkarim Matar Al-Shurafi Abdelmoniem Salah Deeb Rayyan Abdel-Qader Ahmed Issa Ibaid Abdel-Qader Jabara Mohammed Alastal Abdel-Rahim Youssef Mohammed Abu Selmiya Abdel-Rahman Abdullah Aref Daher Abdel-Rahman Ayesh Mohammed Abu Sahloul Abdel-Rahman Mahmoud Abdelghani Abuljebain Abdel-Rahman Mahmoud Youssef Diab Abdel-Rahman Mohammed Abdalrahman Hassouna Abdel-Rahman Saeed Ibrahim Hamdan Abdel-Raouf Lotfi Mohammed Al-Naouqa Abdullah Ahmed Juma Hasaballah Abdullah Ayman Attiyah Mansour Abdullah Hamada Abd Qudaih Abdullah Hani Hosni Al-Najjar Abdullah Imad Musa Al-Dahnoon Abdullah Kamal Mohammed Ajrami Abdullah Mahmoud Nahed Ajjour Abdullah Mohammed Abdullah Abu Mahadi Abdullah Mohammed Mahmoud Hassan Abdullah Mohammed Mustafa Sakiq Abdullah Nabil Mohammed Al-Qatati Abdullah Ramadan Ahmed Khader Adnan Nasr Abd Abdel-Dayem Ahmed Abdel-Aziz Saeed Saqqa Ahmed Abdel-Fattah Ahmed Shamallakh Ahmed Abdel-Hadi Fouad Abu Kalloub Ahmed Adel Subhi Kalifa Ahmed Adnan Hussein Makhaimer Ahmed Ayman Fayez Maliha Ahmed Ayman Mahmoud Ahmed Ahmed Hassan Mohammed Madhoun Ahmed Hossam Muhareb Abu Habal Ahmed Imad Al-Din Youssef Abu Salem Ahmed Jihad Ismail Radwan Ahmed Jihad Mohammed Abdel-Nabi Ahmed Mahmoud Abdel-Aziz Zaqout Ahmed Muin Fares Jaber Ahmed Nazmi Sabah Hamdan Ahmed Omar Ammar Abu Mane’a Ahmed Rabah Ahmed Muhanna Ahmed Ramez Najib Harb Ahmed Saeed Ahmed Lubbad Ahmed Salah Falah Dahdouh Ahmed Salah Freih Al-Masri Ahmed Sameh Hanafi Abu Al-Tarabish Ahmed Sami Al-Abed Matar Ahmed Suleiman Ibrahim Abu Anzah Ahmed Youssef Ibrahim Lubbad Akram Tawfiq Saeed Abu Asqar Ala’a Ahmed Abdel-Fattah Yahya Ala’a Al-Din Mahmoud Abdel-Halim Ahmed Ala’a Jamal Ibrahim Suwaisi Ala’a Khalil Hassan Al-Agha Ala’a Khalil Hussein Mashharawi Ala’a Mahmoud Ramadan Hallouh Ala’a Mohammed Hussein Al-Bayari Ala’a Yousef Qassem Ta’ima Ala’a Raed Mustafa Salha Ali Aref Mahmoud Abu Saif Ali Ayman Ali Alayan Ali Hassan Abdel-Hadi Huwaila Ali Hassan Khamis Hamdouna Ali Mohammed Abdel-Rahman Ali Ali Nihad Musa Nabahin Ali Salim Ali Abu Hajer Al-Muntasir Billah Mohammed Hassan Saad Amjad Mahmoud Abdel-Ghani Abuljebain Ammar Ismail Yousef Al-Ghandour Anan Mohammed Khader Salman Anas Khaled Ibrahim Musallam Anas Mohammed Reda Al-Madani Anas Munir Younis Abu Gheneima Anas Nasser Suleiman Khashan Arafa Ziad Mohammed Masri Ashraf Abdel-Rahim Abdullah Abu Mahadi Ashraf Ahmed Jaber Abu Hani Ashraf Ahmed Khaled Abu Abdullah Ashraf Asaad Abdel-Karim Salman Ashraf Fadel Abdalsalam Murtaja Ashraf Yousef Ibrahim Faza’a Asser Mohammed Ateya Yousef Al-Munirawi Atiya Amer Atiya Abu Eida Awni Bakr Mohammed Salhi Ayman Farid Rajeb Ashkar Ayman Fayez Mahmoud Maliha Bahaa Al-Din Hussein Mahmoud Al-Ghoul Bakr Omar Saber Abu Amsha Baraka Mohammed Mohammed Awad Basel Yahya Mohammedsaadedin Al-Murnakh Bashir Shehada Abdel-Razeq Abu Hattar Bassam Farid Jumah Radeah Bassel Nasser Mohammed Warsh Agha Bassem Mohammed Ibrahim Toman Bassem Yousef Antar Al-Fallouji Bilal Fadel Mohammed Abu Nasser Bilal Hamad Arar Abu Shabab Bilal Mohammed Abdullah Kilani Bilal Youssef Khalil Al-Ghamary Daud Mahmoud Ahmed Al-Adgham Dawoud Nahed Abdalhadi Abu Nada Deya Maher Taysir Moniya Diaa Ibrahim Shaaban Maliha Fadel Ahmed Fadel Al-Khalidi Fadi Awad Khalil Ghaben Fadi Jihad Fayek Mohsen Fadi Mohammed Abdalrahman Sarhan Fares Abdalrahman Rajab Abu Warda Fares Khaled Fares Saleh Fayeq Salem Ahmed Abu Sitta Fayez Ali Ibrahim ‘Abed Feras Mohammed Mohammed Shuwaideh Fuad Rashad Abdullah Abu Al-Qumssan Ghassan Juma’a Mahmoud Warsh Agha Ghazi Abdel-Qader Hussein Nassar Ghazi Mohammed Mahmoud Al-Madhoun Haithem Jamal Ahmed Al-Balawi Hamdi Ahmed Mohammed Al-Silli Hamed Hassan Abdullah Atamanna Hamza Akram Mohammed Radwan Hamza Fadel Abdullah Hamouda Hamza Mohammed Youssef Lubbad Hamza Rashad Razek Odeh Hamza Wajih Hassan Najar Hashem Hashem Hashem Aslim Hassan Suleiman Abdalhamid Salah Hatem Abdel-Nasser Nimr Wadi Hatem Ghazi Mohammed Abu Sisi Hatem Suleiman Ali Al-Shawwaf Hayel Jawdat Abed Salman Hazem Mousa Hassan Rayyan Hazem Salah Salem Abusherbi Hilmi Deeb Hilmi Saqqa Hisham Hassan Abdel-Qader Hamdan Hisham Hassan Hussein Sarsour Hisham Majed Hisham Dahman Hosni Nasser Hosni Abu Daqqan Hussam Abdel-Hamid Al-Mansi Mabhouh Hussam Bassam Saleh Tafesh Hussein Mohammed Ibrahim Salman Hussein Mohammed Mahmoud Abu Dan Ibrahim Jamal Mohammed Nahal Ibrahim Mohammed Mohammed Kahlout Ibrahim Mohammed Rabie Haniyeh Ibrahim Mohammed Sha’aban Nabhan Ibrahim Raed Hamed Abu Aita Ibrahim Saber Bashir Ashour Ibrahim Suleiman Dawoud Al-Ghouti Ihab Samir Hamdan Haj Ahmed Imad Fadl Mohammed Hamed Imad Khaled Ismail Hana Imadeddin Khaled Kamel Fora Ismail Issam Mahmoud Abd Al-Razeq Ismail Jaber Hassan Abu Zuaiter Ismail Mohammed Yahya Abu Al-Jedian Issam Jeries Salah Maqaddameh Iyad Abd Al-Ma’ati Mardi Saudi Iyad Anwar Atwa Al-Shaikh Iyad Mohammed Ahmed Afaneh Iyad Mohammed Nabil Idris Abu Ziada Iyad Mohammed Sha’aban Al-Abed Hassan Iyad Nafez Fayeq Harwat Iyad Salem Metwally Al-Hafi Izz Al-Din Mohammed Ibrahim Abu Sha’ir Jaber Deeb Mohammed Shaarawi Jaber Mohammed Yunes Jadallah Jalal Jihad Mohammed Dababesh Jamal Diab Ahmed Shami Juma’a Abdel-Qader Shaker Saleh Kamal Youssef Ali Qara’a Kamel Abed Shaker Hamid Karam Sabri Mahmoud Abu Al-Oun Khader Baker Khalil Abdel-Al Khader Mamdouh Khader Al-Ashi Khaled Ahmed Fahmi Duraini Khaled Eid Taha Shakoura Khaled Hosni Ahmed Abu Laban Khaled Madhat Yousef Al-Baddi Khaled Ra’ed Kamal Salem Deeb Khaled Ramzi Mohamad Fayad Khalil Mousa Issa Al-Silawi Khalil Nasser Khalil Abu Rujaila Louay Bader Ibrahim Toutah Louay Mohammed Zaanin Madhat Ismail Mohammed Musa Mahdi Abdullah Abdalrahim Sakhweil Maher Issam Fahmi Wishah Mahmoud Abdalrahman Abdalrahim Nassar Mahmoud Abdalrahman Diab Ashqar Mahmoud Abdel-Atti Mahmoud Abuljebain Mahmoud Ahmed Mahmoud Abu Al-Ma’eza Mahmoud Ahmed Nofal Hussein Ali Mahmoud Fakhri Mahmoud Salha Mahmoud Ghazi Mohammed Al-Kharroubi Mahmoud Hussein Shehada Abu Aliwa Mahmoud Ibrahim Hassan Lubbad Mahmoud Issam Abdallatif Saleh Mahmoud Jamal Atiyah Banat Mahmoud Khalil Hassan Muqayyad Mahmoud Mohammed Salim Rajab Mahmoud Nahil Mahmoud Muhanna Mahmoud Raafat Khalil Al-Sarhi Mahmoud Sami Mahmoud Zaqout Mahmoud Suheil Ahmed Abu Ashour Mahmoud Ziyad Mohammed Aliwa Majdi Zuhair Hassan Abu Al-Omrain Majed Mahmoud Aqel Abdel-Rahman Malik Refaat Salim Sa’ada Mamdouh Fadl Mohammed Dawwas Marwan Sa’adat Suleiman Rouk Marzouq Thabet Marzouq Abu Khater Mas’Ad Amar Abdalrahman Ayesh Masoud Salim Masoud Abu Ras Mati’a Mohammed Ibrahim Sharafi Maysara Mohammed Ismail Sa’adeh Mazen Tawfiq Hassan Isleem Moammen Uday Ibrahim Darwish Moatasem Alaa Mohammed Masri Mohamad Fayek Ramadan Al-Naouq Mohammad Atef Jawdat Salman Mohammed Abd Al-Karim Al-Abed Abu Saif Mohammed Abdel Aziz Shaaban Sarsawi Mohammed Abdel-Aziz Abdalrahman Shakian Mohammed Abdel-Bassit Mohammed Al-Dabas Mohammed Abdel-Latif Mohammed Abu Daraz Mohammed Abdullah Abdalrahim Sakhweil Mohammed Adnan Mohammed Abu Khdair Mohammed Ahmed Hussein Al-Breem Mohammed Ahmed Mohammed Zaanin Mohammed Ahmed Salim Nabahin Mohammed Ala Al-Din Mohammed Tanani Mohammed Alaa Fayek Helou Mohammed Ali Hassan Banat Mohammed Ali Ibrahim Qaddas Mohammed Al-Mahdi Khaled Adel Abu Assi Mohammed Arif Yassin Mahmoud Sharaf Mohammed As’ad Ayesh Al-Sous Mohammed Atef Mahmoud Abu Al-Aba Mohammed Awni Masoud Ahel Mohammed Ayman Mahmoud Salah Mohammed Bilal Sarhan Salha Mohammed Hassan Abdalaziz Nassar Mohammed Hussein Ahmed Rahal Mohammed Hussein Ali Salem Mohammed Hussein Mohammed Thaher Mohammed Ibrahim Hussein Mabhouh Mohammed Ibrahim Mohammed Al-Bayari Mohammed Ibrahim Salman Abu Jaamea Mohammed Ihab Zaki Abu Watfah Mohammed Imad Mahmoud Abed Mohammed Imad Mohammed Sultan Mohammed Ismail Mahmoud Bassiouni Mohammed Ismail Mohammed Masri Mohammed Ismail Musa Abu Dan Mohammed Izz Al-Din Mohammed Abu Al-Hasna Mohammed Jamal Mustafa Salha Mohammed Jamil Zaki Banna Mohammed Juma’a Ahmed Abu Jamous Mohammed Khaled Issa Odeh Mohammed Maher Salama Al-Obaid Mohammed Maher Zuhdi Abu Matar Mohammed Mahmoud Mohammed Farouk Al-Borno Mohammed Majed Hussein Al-Gharbawi Mohammed Manee’ Mohammed Abu Shiha Mohammed Mazen Omar Al-Qouqa Mohammed Mazen Salem Al-Khodari Mohammed Mohammed Abd Al-Majid Fayyad Mohammed Mohammed Ali Jaffen Mohammed Mouin Salim Al-Kahlout Mohammed Mounir Eid Zoroub Mohammed Munir Mohammed Salem Mohammed Musa Ramadan Abu Amira Mohammed Mustafa Abdulhamid Qashqash Mohammed Mustafa Hamis Jaber Mohammed Nafez Khalil Qaoud Mohammed Nahed Yousef Alshaikh Mohammed Nasser Ahmed Al-Samaana Mohammed Nasser Hassan Ashram Mohammed Nizar Zuhdi Shehata Mohammed Nouri Fahmy Tanboura Mohammed Omar Ramadan Abu Samra Mohammed Osama Omar Hawila Mohammed Raed Mohammed Al-Neirab Mohammed Rami Salman Abu Sahloul Mohammed Saeed Hassan Kullab Mohammed Saeed Ibrahim Abu Amsha Mohammed Saeed Ramadan Al-Naouq Mohammed Saeed Rashad Assli Mohammed Salem Ali Arafat Mohammed Salim Ismail Al-Tatari Mohammed Sameeh Mohammed Abu Jalila Mohammed Sameeh Yousef Abu Harbid Mohammed Sami Eid Oukal Mohammed Sami Mohammed Abu Aqel Mohammed Samir Mohammed Zaanin Mohammed Suleiman Abdalhadi Abu Daraz Mohammed Tareq Mohammed Al-Battrikhi Mohammed Yasser Mohammed Abu Salah Mohammed Yehya Hussein Qanoua Mohammed Yousef Ibrahim Ghaben Mohammed Yousef Mohammed Bahri Mohammed Yunes Attiyah Salem Mohammed Yunes Salman Al-Qarinawi Mohanad Fayez Mohammed Al-Salq Mohanad Jihad Belal Salha Mohsen Fayez Fares Sharif Momen Nayef Mousa Mousa Momin Hazem Salah Abusherbi Momin Ibrahim Ramadan Khader Momin Monir Hassan Fattouh Monir Anwar Hassan Al-Shorbaji Monir Mohammad Mohammad Al-Naouq Mouin Mohammed Harb Mussa Mousa Jamal Mohammed Abu Rukba Mousa Nasser Ibrahim Saba’ Mousa Saeed Mousa Al-Dahnoun Mujahid Mohammed Mahmoud Arafat Musa Abdalfatah Ahmed Odeh Mustafa Fares Mustafa Sobh Mustafa Farid Mohammed Abd El-Dayem Mustafa Khader Mahmoud Masoud Mustafa Zuhair Abdel-Jalil Abdel-Aael Nabih Mohammed Nabih Al-Ghazali Nabil Abdel-Hamid Mohammed Mabhouh Nabil Mohammed Harb Musa Nael Ibrahim Mohammed Deeb Abd El-Dayem Nafez Salah Sobhi Abu Jarad Nahed Abd Mahmoud Abu Qamar Naji Izzat Hassan Abu Jalhoum Naji Riyad Mahmoud Asfour Nasser Ahmed Daher Al-Balawi Nasser Attiyah Hassan Iyad Nasser Yousef Walid Al-Daghma Nidal Hussein Rashdi Nahala Nidal Ibrahim Abdullah Al-Kahlout Nidal Jihad Ismail Abu Qamar Nidal Mohammed Abd Aliqqawi Nidal Yousef Hussein Ghaban Nour el-Din Ismail Saeed Miqdad Nour el-Din Mahmoud Yousef Mesmeh Oday Diab Samir Almassri Omar Abdelhay Deeb Abu Mahadi Omar Ghazi Abdel-Qader Nassar Omar Hassan Mohammed Kilani Omar Mohammed Izz Al-Din Abu Al-Hasna Osama Mohammed Abdalkarim Abu Mustafa Osama Mohammed Ahmed Khatib Osama Mohammed Ali Hatib Osama Rawhi Hassan Al-Shabrawi Qamar Saeed Saleh Talib Raafat Abdel-Shafi Abdel-Mohsen Hammouda Raafat Salim Ashur Sa’ada Raed Abdel-Wahab Abdel-Rahman Sheikh Raed Hussein Abdalhadi Hassanein Raed Jamal Mousa Abu Odeh Raed Kamal Abdullah Yassin Raed Khalil Mohammed Al-Darfeel Raed Mohammed Mahmoud Masoud Rafiq Ibrahim Ali Absi Rajaa Atwa Suleiman Abu Alayan Ramadan Ahmed Hassan Ahmed Ramadan Nabil Mohammed Al-Naouq Ramez Shehada Ahmed Madhoun Rami Abdulghaffar Ahmed Shalabi Rami Ahmed Abdel-Aziz Abu Zubeida Rami Khalil Mohammed Halabi Rami Mohammed Fahed Abu Safya Rami Ramadan Alabed Al-Muqayyad Ramzi Mouin Saeed Abdel-Nabi Rani Ahmed Salah Adlouni Riyad Samir Hassan Ashkar Saad el-Din Mouin Hassan Madhoun Saber Razek Mohammed Masri Sabri Hatem Sabri Al-Qudra Saeed Ayman Saeed Al-Tayeb Saeed Jihad Hossein Al-Zuweidi Saeed Khamis Abdel-Muti Zaqout Saeed Mohammed Mohammed Saeed Masri Saeed Samir Saeed Shbair Saher Khaled Abdalrahman Mabhouh Sakher Mustafa Ismail Al-Shafi’i Salim Awad Salim Madhoun Sameh Mohammed Mosaed Abu al-Feta Sameh Rafiq Hassan Madhoun Sami Jihad Saleh Jubain Sami Razek Shaaban Ghaben Samir Rafiq Abdullah Radaie Sari Abdul Latif Mohammed Hindawi Seraj Mahdi Mohammed Ismail Shaaban Abdel-Latif Ibrahim Shamali Shadi Ramzi Mohammed Ahmed Shadi Saeed Mohammed Abu Naji Subhi Yousef Ahmed Al-Firi Suheil Ibrahim Abdel-Razeq Majdalawi Suleiman Khalil Suleiman Hamada Suleiman Zuhayr Mohammed Al-Affash Talal Abdel-Hadi Mahmoud Majdalawi Tamer Adnan Abdel Abu Jiab Tamer Deeb Mohammed Nabhan Tamer Mohammed Marzouq Salman Tareq Nour el-Din Mudaires Abu Owkal Tariq Khalil Youssef Lubbad Tawfiq Taysir Ashour Lubbad Taysir Ahmed Ali Alwan Thabet Marzouq Musallam Abu Khater Wadee’ Ahmed Wadee’ Al-Agha Wael Ahmed Mohammed Harb Wael Ashraf Shawqi Wishah Wael Jamil Mohammed Azzam Wael Omar Musa Musa Walid Ahmed Youssef Munirawi Walid Ghaleb Saeed Abu al-Fahm Wassim Mohammed Ali Qadas Wissam Jabr Abdel-Majeed Abu Odeh Wissam Saeed Abdalrahman Zaqout Yahya Deeb Abdalaziz Daour Yahya Saeed Abdel Rahman Sahwil Yasser Abdullah Mohammed Wishah Yasser Mahmoud Abdel Aziz Jabour Yasser Mohammed Ibrahim Hilo Yasser Mohammed Mahmoud Mansur Yousef Abdalhadi Abdel-Aziz Shaaban Yousef Hasnat Jawdat Abed Rabbo Yousef Ismail Abdalwahab Belbaisi Yousef Iyad Yousef Rajab Yousef Jihad Mohammed Bahri Yousef Mohammed Ali Jumaa Yousef Nabil Yousef Rajab Yousef Sami Ibrahim Hanouna Yousef Yaqoub Mahmoud Al-Kahlout Youssef Hassan Youssef Douhan Youssef Mahmoud Hamed Mansi Zaher Adnan Khalil Shamaa Zakaria Fahim Hassan Al-Dahnoun Ziad Fayez Ibrahim Abu al-Jedian Ziad Abdalrahman Shaker Hamid Ziad Abdel-Hadi Abdel-Hadi Ashqar Ziad Husni Yahya Abu Samra Ziad Mohammed Salim Rajab

The following woman prisoner from Gaza is being released today:

Suzan Barham Khalil Agha Abu Salem

The following 23 child prisoners from Gaza are being liberated today:

Abdel-Aziz Adham Ramadan Sobh Abdel-Fattah Rami Abdel-Fattah Joudeh Abdel-Rahman Imad Sobhi Jaffer Abdullah Talal Khalil Najjar Ahmed Hatem Mohammed Haris Ahmed Kamel Mahmoud Abu Saif Ahmed Mohammed Abdel-Hafiz Abu Mohsen Ahmed Mohammed Hamed Loul Ahmed Nasser Mahmoud Samara Ahmed Wael Abdel-Majeed Abdel-Hadi Bilal Ramzi Aqel Abdel-Rahman Fadi Ahmed Nazmi Shahwan Hammam Attiya Helmi Samouni Hassan Ibrahim Mohammed Qassar Ibrahim Ali Mukhaimer Abu Harbid Ismail Saeed Diab Saifi Maher Naseem Hamza Masri Mohammed Ahmed Munawar Abu Mahloul Mohammed Asaad Saeed Karim Mohammed Ihab Massoud Rabieh Sami Jamal Ashour Abu Ateiwi Yahya Abdel-Nasser Qasim Akram Yamen Mohammed Anwar Abu Jamia

As always, the Zionist regime is attempting to intimidate Palestinians from celebrating the liberation of their loved ones, ransacking homes and barring Palestinians from traveling. Iman Nafeh, liberated prisoner and the wife of Nael Barghouti, was stopped at the al-Karameh crossing to Jordan and barred from joining her husband in Egypt. Occupation forces have been stationed outside the home of Hamza al-Kalouti, Ahed al-Natsheh and other Jerusalemite prisoners, while they invaded the home of Atef Abu Aliya, all while threatening Palestinians against celebrations.

However, the unbreakable will and spirit of the Palestinian prisoners is well-represented in the report that, in response to forcing them to wear racist shirts last week, the prisoners carved into the wall in the Naqab prison: “We will not forgive, we will not forget, and we will not kneel.”

Once again, as throughout the history of prisoner exchanges, it has been made clear that it is the resistance that brings liberation, to the prisoners, the land and the people of Palestine, a resistance that stretches from the heart of Gaza, throughout Palestine, to Yemen, Lebanon, Iraq and Iran, and to the people of the world. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network salutes all of the prisoners, their families and loved ones, and the Resistance and the people of Gaza who have made their liberation possible.

We urge everyone, around the world, to join with the Palestinian people in Gaza and everywhere, to celebrate the achievements of the Resistance and the humiliation of the occupier, and to celebrate and welcome each liberated prisoner as the heroes of our global movement that they are, in public events, with posters and public education, with actions and events exposing Zionism and imperialism everywhere.

We urge all supporters of Palestine and Palestinian and Arab communities to receive and honour the prisoners virtually and symbolically — and pledge to continue the movement until all of them are free, and all of Palestine is free, from the river to the sea.