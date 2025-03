Ma piste Scalextric Sport "WillyRon SpeedWay" - FranceSlotforum (2025)

Voici le schéma de la minuterie : Sur les sorties 3 et 4 c'est l'alimentation par un petit bloc alim 12/18Volts. Sur les sorties 1 et 2 j'ai câblé un relais qui commande les Leds vertes et rouges. c'est un relais 211 NE, 12volts 1RT 2A. Pour le fonctionnement, c'est simple, une fois sous tension, le relais est au repos les leds vertes sont allumées, alimentées par le biais du relais qui est sous tension. Dès qu'un véhicule coupe le faisceau infrarouge, une impulsion est envoyé sur l'entrée 5 de la minuterie qui se déclenche pour un temps réglable par le micro potentiomètre (de 1 à 100 secondes) et dans un même temps la minuteries alimente le circuit secondaire du relais qui bascule et alimente du coup les leds rouges (les vertes s'éteignent). Dès que le temps de la minuterie est écoulé, le circuit secondaire du relais n'est plus alimenté, les leds rouges s’éteignent et le leds vertes s'allument. Photo de l'ensemble du montage : Le gros potentiomètre noir sur la plaque de détection sert à régler la sensibilité de la détection infrarouge. Voici une photo plus détaillé de la minuterie : Le réglage du temps ce fait par le micro potentiomètre en haut à gauche de couleur claire, contre la barrette bleu de connexion :

super boulot et merci de l avoir partagé. t aurais pas des ptit schémas electrique pour la gestion temps et feu dans les stand et aussi entre l electro aimant et la poignée ? merci par avance.

Merci à vous Pour la peinture sur les tapis j'ai utilisé de la peinture acrylique au pinceau et petit rouleau. J'ai oublié de dire que j’avais fait des pontages par dessous pour emmener l'alimentation en divers point de la piste. J'ai commencé en décembre 2013 et elle était fini hormis l'électronique et les décos (que ne sont toujours pas finies) vers début 2015. Je n'ai pas travaillé régulièrement dessus, je travaille aussi sur mon réseau de train HO ainsi que sur des projets de voitures RC 1/10, un camion 6x6 et un bateau. De quoi m'occuper

Merci à vous, merci pour les vidéos, en fait j'avais fait la manip mais avec le lien dans la barre en haut et non avec le lien de "partager". Concernant la peinture pour la piste j'ai utilisé de la peinture "Luxens" acrylique blanche sous couche pour support difficile (carrelage, PVC etc..) à laquelle j'ai ajouté du noir acrylique. J'ai fait des dosages jusqu'à obtenir la couleur voulu, pour ces dosages j'ai pesé au fur et à mesure avec une balance électronique (au 0.01gr). Une fois mon dosage validé j'ai conservé les dosages. 124,25 gr de blanc pour 5,38 gr de noir. Pour les bordures en MDF j'ai utilisé que de la peinture acyrlique, soit 20 gr de blanc pour 1,60 gr de noir. Pour le système de levage au plafond, j'utilise un treuil de remorque à bateau, le premier modèle est suffisant, les poulie viennent de chez Casto ou Leroy Merlin, 25kg de charge chaque c'est suffisant (elle font 27kg), vu qu'il y en a 6 cela fait une charge max de 6x27 soit 162kg. Pour info l'ensemble de mon circuit pèse 65kg environ. Voici une photo du montage en 4 poulies (plus 4 au centre pour les renvois vers le treuil) pour le plateau de mon réseau de train HO, on voit au fond le treuil fixé au plafond. Pour le circuit j'ai fait la même chose mais avec 6 poulies (plus 6 autres pour les renvois vers le treuil), le plateau étant plus large que celui du train les 6 poulies sont à l'extérieur de l’emplacement de celles du train. J'espère que je suis explicite, sinon n'hésite pas, je ferai une photo du montage complet.

Hello Franchement très beau travail ! Parti d'un plateau tu nous présente là une piste splendide ... Sans compter tout le travail au niveau électrique ! Bravo ! Puis esthétiquement c'est très réussi. Merci pour les références, je compte partir sur les mêmes tapis D4 pour les bordures faites maison ... Et en peinture sur ces tapis tu as utilisé quoi comme type ? Marque ou références ? Merci d'avance et encore bravo pour cette belle réalisation ! Arma

