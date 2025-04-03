معلومات عن روان وريان نجوم اليوتيوب (2025)

روان وريان فهمي هما شقيقتان توأمان، موطنهما الأصلي، إقامتهما الحالية، قناتهما على يوتيوب، أفضل ما قدمتاه من أغاني، مواقع التواصل الإجتماعي وعلاقتهما بها، كل المعلومات عنهما وعن سيرتهما الذاتية وعائلتهما، كل ذلك وأكثر سوف نتناوله من خلال هذا المقال.



محتويات الصفحة معلومات عن التوأم روان فهمي وريان فهمي

السيرة الذاتية لروان وريان

معلومات هامة عن روان فهمي بدر نجمة اليوتيوب

الأشياء المفضلة لروان فهمي

الأشياء التي لا تفضلها روان فهمي

قناة اليوتيوب لروان وريان فهمي

روان وريان

ريان فهمي

أشقاء روان وريان فهمي

كليبات روان وريان على يوتيوب

ألبوم صور روان وريان

معلومات عن التوأم روان فهمي وريان فهمي

الإسم بالكامل: روان فهمي بدر، ريان فهمي بدر.

تاريخ الميلاد: 1/9/2007.

محل الميلاد: الإمارات العربية المتحدة.

أصولهما: ترجع أصولهما إلى مدينة إربد في الأردن.

محل الإقامة: أبو ظبي.

البرج الفلكي: برجهما الفلكي هو برج العذراء.

عمرهما في عام 2020: 13 عام.

سنوات النشاط: منذ عام 2015 حتى الآن.

السيرة الذاتية لروان وريان

ولدت الشقيقتان في الأول من شهر سبتمبر وذلك في عام 2007، روان تصغر عن ريان فقط بخمس وعشرون ثانية، عندما ولدت روان كان إسمها راما لكن غير والدها إسمها بعد ذلك إلى روان، تقيم الشقيقتان في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة ولكن يعود موطنهما الأصلي إلى مدينة إربد في الأردن، تبلغ الفتاتان من العمر 13 عام، لهم إخوة أشقاء هم رغد، خالد، أيلا، ميرا.

معلومات هامة عن روان فهمي بدر نجمة اليوتيوب

ولدت روان بعد ريان بخمس وعشرين ثانية، عندما كانت صغيرة كان شعرها كيرلي وعندما ولدت كانت أقل وزناً من ريان، يبلغ وزنها في الوقت الحالي 49 كيلو جرام، اسم الدلع لروان هو رووون، تحمل الفتاتان ديانة الإسلام وهي تصلي وتذهب إلى المسجد للصلاة ولم تحضر أي جنازة في حياتها، بدأت روان في الظهور على اليوتيوب برفقة توأمها ريان وذلك في عام 2016، تحلم بأن تصبح طبيبة أسنان في المستقبل، شاركت مع ريان في تقديم 6 كليبات غنائية، تمتلك روان حساب خاص على انستجرام باسم rawan fahmi ومتابعيه أكثر من 300 ألف متابع كما أنها تمتلك حساب انستجرام مشترك مع أختها ريان وهو الحساب المعروف لدى متابعي روان وريان والذي يتابعه أكثر من 1,400,000 متابع، تمتلك روان حساب على تيك توك وليس مشترك مع أي من أشقائها واسمه rawan fahmi، يتابعه أكثر من 1,200,000 متابع، حصلت فيه على أكثر من 24 مليون إعجاب على المقاطع التي نشرتها فيه، زارت الأردن مع عائلتها عدة مرات، زارت تركيا في رحلة سياحية والتقت خلالها بهيا ومرام.

الأشياء المفضلة لروان فهمي

روان من المستحيل أن تترك الموبايل فهي تجلس عليه طوال الوقت، بيتها عبارة عن فيلا بها مسبح.

اليوم المفصل لها هو يوم الجمعة.

الطعام المفضل لها هو البيتزا.

الفصل المفضل لها هو فصل الشتاء.

الكيك المفضل لها هو كيك الشيكولاتة والشيبسي المفضل لها هو برنجلز.

أما الطبخة المفضلة لها هي المنسف، أفضل الشيكولاتة التي تحبها هي كندر.

المكسرات المفضلة لها هو الفستق أما الخضروات المفضلة لها هو الخيار.

المشروب الغازي الذي تفضله هو سبرايت والعصير المفضل هو عصير الشيكولاتة.

هوايتها هي السباحة، اللعبة المفضلة لها هي لعبة بابجي ولعبة هيليكس جمب.

الألوان المفضلة هي التركواز والأبيض والزهري.

المادة الدراسية المفضلة لديها هي الرياضيات.

تحب القطط الصغيرة فهي أكثر الحيوانات الأليفة التي تفضلها،

الملاهي المفضلة هي سبار كيدز.

المطرب المفضل هو جاستن بيبر، السيارة المفضلة هي فيراري.

المسلسلات المفضلة لها هي مسلسلات الدراما، والماركة المفضلة لها هي أديداس.

تعشق الرحلات والسفر، المدينة التركية المفضلة لديها هي مدينة اسطنبول.

تحب أكل الجيلي وتحب المكياج، تحب الدراسة والمذاكرة فهي متفوقة.

تحب مساعدة والدتها في تنظيف البيت، تحب المسابح وأفضلها أكثر من البحار.

تحب الفشار بطعم الزبدة.

تحب الغناء باللغة الإنجليزية وتحب مشاهدة أفلام الرعب.

الأشياء التي لا تفضلها روان فهمي

تكره روان فاكهة الشمام.

تخاف من السحالي والحشرات والفئران والدمى والظلام.

لا تحب معظم أنواع الأسماك والمأكولات البحرية ولا تتناول سوى نوع واحد وهو الروبيان.

لا تحب مادة اللغة الفرنسية لصعوبتها عليها.

لا تحب أكل الزيتون، ومن المكسرات لا تحب الفستق الحلبي.

قناة اليوتيوب لروان وريان فهمي

قدمت كل من روان وريان قناة اليوتيوب في عام 2016، وصل عدد المشاركين على القناة أكثر من 8 مليون مشترك وافتتحت القناة بتاريخ 12/12/2015، حصدت القناة أكثر من 2,5 مليار مشاهدة حتى الآن، وصل عدد المقاطع المرفوعة على القناة أكثر من 640 مقطع فيديو متنوع بين كليبات وتحديات.

روان وريان

لم تكن ولادة روان وريان طبيعية بل كانت قيصرية، والدهما هو السيد فهمي بدر، ظهر أول مرة مع جميع أفراد العائلة عدا شقيقهما خالد وذلك في 1/1/2019 في فيديو في حفلة، وهو لا يظهر مع بناته بشكل متكرر ولكن يظهر أحياناً في بعض المقاطع كالمقالب والكليبات، أما والدتهما فقد ظهرت حديثا على قناة روان وريان على يوتيوب في مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بعد طلب من المتابعين.

ريان فهمي

ريان هي الأخت التوأم لروان، لا تشبهها في الشكل فهما توأمان مختلفان، ريان لا تمتلك حساب خاص على انستجرام مثل اختها روان، لديها حساب مشترك مع روان وهو الحساب المعروف لجميع المتابعين والذي يتابعه أكثر من 1,400,000 ولديها حساب في تيك توك إسمه rayanfahmi يتابعه أكثر من 480 ألف متابع، حصدت المقاطع المنشورة فيه على أكثر من 9 مليون إعجاب، تختلف روان عن ريان فروان متفوقة أكثر في الدراسة وتحب الطبخ أكثر من ريان وتهتم بفرقتها أكثر، هوايتها المفضلة هي لعب الجمباز.

أشقاء روان وريان فهمي

رغد هي الأخت الكبرى لروان وريان، كانت تقوم بتصوريهما في بداية إنشاء القناة، ظهرت رغد على قناة روان وريان بعد وصول القناة إلى مليون مشترك وذلك في فيديو تحدي مين بيعرفني أكتر مع رغد، والمنشور بتاريخ 1/5/2018 وقد قامت رغد حديثا بافتتاح قناة بتاريخ 30/6/2020، تستعمل روان أغراض أختها رغد بشكل متكرر، رغد لديها حساب في تيك توك إسمه itsra good وله أكثر من 1,200,000 متابع وحصدت المقاطع المنشورة فيه على أكثر من 8 مليون إعجاب.

ميرا لديها قناة في اليوتيوب إسمها meera stars، افتتحتها بتاريخ 2/10/2016 واشترك فيها أكثر من 4,420,000 مشترك وحصدت فيه أكثر من 949,234 ألف مشاهدة ولديها حساب على تيك توك إسمه meera fahmi يتابعه أكثر من 290 ألف متابع وحصد أكثر من 7 مليون إعجاب، روان تزعج ميرا أكثر من ريان.

خالد هو الأخ الوحيد لميرا وروان وريان وإيلا ورغد وترتيبه الثاني بعد رغد وليس لديه قناة على يوتيوب، يمتلك فقط حساب على انستجرام إسمه khalidskrrty، ولا يظهر كثيراً على مواقع التواصل الإجتماعي رغم الشهرة التي حصلت عليها عائلته ولا يوجد له حساب على تيك توك مثل باقي إخوته.

أيلا ولدت في 21/9/2019 وهي الأخت الصغرى لهم وترتيبها السادسة في العائلة ولديها حساب على انستجرام تم افتتاحه منذ ولادتها والمسئولة عنه هي والدتها ويتابعها أكثر من 330 ألف متابع، تهتم روان بأختها الصغيرة أيلا أكثر من ريان.

كليبات روان وريان على يوتيوب

شاركت روان وريان في تقديم 6 كليبات غنائية هي:

التوأم.

يا أصحاب.

يوم الوطن.

اضحك.

صار عندنا بيبي.

أغنية Happy birthday.

ألبوم صور روان وريان

نقدم لكم الآن مجموعة من أفضل صور الشقيقتان روان وريان فهمي من خلال قناتهما على يوتيوب ومن خلال بعض المناسبات والحفلات.