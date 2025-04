Mascaras für lange voluminöse Wimpern | Maybelline (2025)

Mascaras für lange und voluminöse Wimpern

Mit unseren Mascaras von Maybelline New York zauberst du im Handumdrehen perfekte Wimpern. Egal ob Mascara für den ultimativen Schwung, endlose Länge, volumenschenkende Mascara oder eine Wimperntusche in Schwarz, Braun oder Bunt – bei Maybelline New York findest du garantiert das Richtige!

Wimperntusche für Wow-Lashes

Ganz gleich, ob es sich um einen No-Make-up-Look oder ein glamouröses Abend-Make-up handelt – Mascara verleiht jedem deiner Make-up-Looks das gewisse Etwas. Doch was ist Mascara eigentlich? Mascara besteht typischerweise aus einer Mischung aus Pigmenten, Wachsen und Polymeren, die auf die Wimpern aufgetragen werden, um sie zu betonen, zu definieren und zu kräuseln. Mit einem speziellen Bürsten wird die Mascara dann auf die Wimpern aufgetragen und sorgt für verführerischen Schwung, endlose Länge und unwiderstehliches Volumen. Entdecke unsere Maybelline New York Mascaras und sorge mit der passenden Wimperntusche für einen atemberaubenden Augenaufschlag.

Was ist die beste Mascara? Welche Wimperntusche zu dir passt

Ganz klar: Mascara veredelt jeden deiner Make-up-Looks. Damit die Wimperntusche deinen Augenaufschlag perfektioniert, solltest du beim Kauf jedoch unbedingt auf das Mascara-Bürstchen achten. Denn verschiedene Bürstenformen haben unterschiedliche Eigenschaften und zaubern somit unterschiedliche Looks. Während dicke Bürstchen mehr Dichte und Volumen in deinen Wimpernfächer zaubern, sorgen feine Silikon-Bürstchen für Definition. Welche Mascara die beste für dich ist verraten wir dir jetzt:

Maximales Volumen: Diese Mascara zaubert dichte Wimpern

Große Kunststoff-Bürstchen mit langen Borsten verwandeln deinen spärlichen Wimpernkranz in dichte, voluminöse Wow-Wimpern. Die XXL-Bürsten, wie die unserer Volum' Express The Colossal Mascara, holen das Maximum aus deinen Wimpern heraus und laden sie mit nur einem Auftrag intensiv mit Farbe auf. Unsere Kult-Mascara mit unglaublichen 700 dichten Borsten bringt dank ihrer verbesserten Formel mit zweimal mehr Collagen nun noch mehr Volumen in deine Wimpern.

Wimpernverlängerung leichtgemacht: Mascara für unwiderstehlich lange Wimpern

Hier gilt: Gleich und gleich gesellt sich gern. Sind deine Wimpern kurz, sorgt ein Bürstchen mit ebenfalls kurzen Borsten für eine traumhafte Länge. Im Idealfall ist das Bürstchen außerdem flexibel – so passt es sich beim Tuschen deinem Wimpernkranz an und erwischt jede einzelne Wimper vom Ansatz bis in die Spitzen. Unsere Lash Sensational Sky High Mascaramit innovativer Tower Flex-Bürste verspricht Volumen und Länge ohne Limit. Zusätzlich gönnt sie deinen Wimpern dank ihrer Formel mit stärkendem Bambusextrakt eine Extraportion an Pflege.

Mascara für unwiderstehlich volle Wimpern

Mit gebogenen Bürstchen bringst du eine gehörige Portion Schwung in deinen Wimpernkranz. Da die Form des Bürstchens an die deiner Augen angepasst ist, erwischst du mit der nach außen gebogenen Seite alle Wimpern direkt am Ansatz. Unsere Maybelline New York Colossal Curl Bounce Mascarasorgt dank ihrer elastischen Formel ganz ohne Wimpernzange für bis zu 24 Stunden für perfekt geschwungene und voluminöse Wimpern.

Mit dieser Mascara im Handumdrehen zu perfekten Wimpern

Du hast zwei linke Hände in Sachen Make-up? Kleine, spiralförmige Wimpernbürstchen, wie das unserer legendären Great Lash Mascara, machen Wimperntuschen zum Kinderspiel. Die präzise Minibürste garantiert, dass du mühelos jede Wimper erwischst – auch im Augeninnenwinkel und entlang des unteren Wimpernkranzes.

Wimperntusche, die alles mitmacht – waterproof Mascara

Unbeschwert in den Pool springen, auf der Hochzeit der besten Freundin emotional werden oder bis zum Morgengrauen tanzen. Die wasserfesten Mascaras von Maybelline halten auch extremen Bedingungen stand - egal ob Wasser, Tränen oder Schweiß. So kannst du Tag und Nacht unbeschwert genießen.

Unser Tipp: Du hast empfindliche Augen oder trägst Kontaktlinsen? Dann entdecke unsere besten Mascaras für empfindliche Augen!

Welche Mascara-Farbe passt zu dir?

Bei der Wahl der richtigen Mascara-Farbehast du die Qual der Wahl! Von tiefem Schwarz über natürliches Braun bis hin zu farbenfroher Wimperntusche wie kräftigem Pink. – wir von Maybelline New York haben sie alle. Während klassisches Schwarz zu jedem Make-up-Look passt, eignen sich natürliche Nuancen perfekt für einen natürlichen No-Make-up-Look. Vor allem bei blonden oder sehr hellen Wimpern sorgen braune Mascaras dafür, dass der Look nicht zu unnatürlich wirkt. Mit blauer, roter oder pinker Mascara ziehst du hingegen alle Blicke auf dich. Entdecke hierfür unsere Lash Sensationl Mascara in Pink oder anderen Farbvarianten.

Mascara auftragen – Unsere Tipps

Mit folgenden Tipps bringst du dein Wimpern-Game auf ein neues Level. Unsere Make-up-Artists verraten dir, wie es geht:

Wimpern biegen: Greife vor dem Tuschen zur Wimpernzange, um deinem Wimpernkranz den perfekten Schwung zu verleihen. Wimpernprimer auftragen: Ein Wimpernprimer, wie der Lash Sensational Sky High Tinted Primer , pflegt die Wimpern und verstärkt den Effekt der Wimperntusche. Die richtige Bewegung: Ziehe das Wimpernbürstchen nicht nur vertikal, sondern auch horizontal durch deine Wimpern. Auf diese Weise umhüllst du sie komplett mit intensiver Farbe. Arbeite außerdem mit einer Zickzack-Bewegung, um die Wimpern bereits beim Tuschen voneinander zu trennen und zu definieren. Der untere Wimpernkranz: Tusche den unteren Wimpernkranz entweder mit einem kleineren Wimpernbürstchen oder setz dein Bürstchen horizontal an – so erreichst du auch die kleinsten Härchen. Pflege der Wimpern: Wünschst du dir auch ohne Mascara endlos lange Wimpern, ist unser pflegendes Lash Sensational Boosting Serum die richtige Wahl. Dank Arginin und Provitamin B5 wirkt es wie ein Energydrink für deine Wimpern und kräftigt sie bis in die Spitzen!

Entdecke unsere Auswahl an Mascara und verleihe deinem Augen-Make-updas gewisse Etwas. Bei Maybelline New York findest du die passende Mascara für deine Wimpern - egal ob schwarz, braun, farbig oder wasserfest! Denn mit unseren Wimperntuschen zauberst du im Handumdrehen Schwung, Volumen und Länge – für unwiderstehliche Wimpern!