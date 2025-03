MC Command Center by Deaderpool (2025)

C'est aujourd'hui avec un immense plaisir et une grande fierté que je vais évoquer avec vous le MC Command Center de Deaderpool; qui fait incontestablement parti des plus "Gros" et "Incontournables" des mods Sims.

Tant de part ses fonctionnalités qui sont immenses, que de part son travail toujours plus approfondi au fil des mises à jour; le MC Commander nous offre une multitudes de possibilités et de paramètres à modifier selon nos préférences de jeu et à notre guise.

Le MC Commander dispose de plusieurs menus, à bien étudier et paramétrer; tant sur nos sims, que sur nos boites aux lettres ou bien encore le PC de nos sims.

A ce sujet, je vais commencer par vous préciser de "Bien faire attention" au bas de l'article, aux précisions que je donnerais quand à la bonne sauvegarde de vos paramètres lors de mises à jours du mod. Tout les fichiers seront à supprimer sauf "mc_settings.cfg" si vous ne souhaitez pas avoir à "Tout" reparamétrer à chaque mises à jour.

Qu'est ce que le MC Command Center?

Le MC Command Center est principalement un mod de paramétrages hyper complet de jeu/personnalité/physique de nos sims. En plus d'un certain nombre de commandes de triches à utiliser directement sur nos sims ou bien via la boite au lettre de ceux ci.

Comment puis-je utiliser le MC Command Center sur mes sims:?

C'est très simple, prenez un sims, cliquez dessus.

Vous pourrez alors ainsi retrouver son interactioncomme ici sur notre capture.

Nous obtenons alors tout un menu de possibilités à bien étudier et regarder en détails pour pouvoir pleinement en profiter. Il est extrêmement difficile de vous en faire le plan détaillé, c'est pourquoi il est très important pour vous de prendre le temps de le fouiller, puis d'en faire le tour en jeu par vous même.

Mais en utilisant les grandes lignes, chaque sections de cette liste, vous ouvrira une nouvelle liste propre à ses fonctionnalités que je vais tenter de vous retranscrire au maximum ici.

Commandes du sim

Modifier dans Cus (Ouvre CAS) Modifier la tenue de carrière (Ouvre Cas) Anniversaire (Changer d'âge + défini la quantité de jours totals dans la tranche d'âge) Maintenir le sim (Modifier le nom du sim, supprimer le sim, tuer le sim, déménager le sim, définir les préférences de genre, changer de sexe) Commandes de téléporteur (Téléporter le sim du terrain à ce sim, Téléporter un sim du monde à ce sim, Téléporter ce sim au sim du monde) Commandes surnaturelles (Alien-iser le sim, transformer en vampire, transformer en sirène, devenir spellcaster) Commandes d'enregistrement dans le journal (log sim détails, enregistrer les détails concernant la population, journal d'info système, log détails d'apparence de CUS, registre des détails des tenues)

MC Cus

Choisir une boisson préférée (Boissons listées) Configuration du style de marche (Marches listées) Copier/Coller (Copier l'apparence du corps; copier le visage, copier le physique, copier le ton de peau, copier les traits, coller sim du dossier Tray) Définir la valeurs des parties du corps (Ventre, cage thoracique, développer la cage thoracique, pieds, hanches, avants bras etc) Gérer les traits (Ajouter un trait de caractère, modifier les traits de caractères, supprimer un trait de caractère) Option de bronzage (Coup de soleil, bronzer, bloquer bronzage brulures) Paramètres de voix de sim (Changer le ton de voix, changer le type de voix) Paramètres physique (réglages chair et gras, réglages musculature) Paramétrer l'apparence sur base d'un modèle Rendre aléatoire l'apparence suivant un modèle Rendre aléatoire la valeur des parties du corps Sélectionner un parapluie préféré (Parapluies listés)

MC Codes triches

Augmenter les fonds Triche sur les informations du sim Triche des types surnaturels Augmenter le nombre de points Rendre heureux Compléterl'objectif d'aspiration Remettre les aspirations Réinitialiser le sim

MC Nettoyeur

Déplacer l'inventaire Vendre l'inventaire du foyer Vendre l'inventaire du sim

MC Commode

Copier/Coller Changer la tenue Accessoires de la liste noire Accessoires de la liste blanche Partie aléatoire Commandes des tenues Tenues aléatoires Enlever tout les accessoires

MC Grossesse

Début de la grossesse Définir nombre de bébés/Garçons/Filles

MC Tuner

Scan de l'autonomie des traits Activer l'analyse automatique

Notifications du sim

MC Command Center MC Carrière MC Cus MC Commode MC Grossesse MC Tuner

Marquer les sims actifs

MC Command Center MC Carrière MC Cus MC Commode MC Grossesse MC Tuner Effacer les marquages actifs

Relations

Ajouter un lien relationnel

Ajouter une relation avec un sim sur le terrain

Supprimer la relation

Supprimer toutes les relations

Définir les relations actives pour le terrain

Tous les sims oublient le sim actif

Tous les sims oublient totalement le sim actif

Comme vous pouvez le constater, cette liste est très longue et les possibilités ne serait ce que sur nos sims déjà énormes. Mais ici nous n'avons fait qu'évoquer les possibilités que ce mod nous offre au quotidien en jeu. Cependant, le mod comporte une autre fonctionnalité non négligeable à côté de laquelle il ne faudra surtout pas passer pour pouvoir pleinement profiter de ses avantages.

Les paramètres du jeu en profondeur que vous pourrez retrouver sur tout les PC de vos sims

Que pouvons nous faire depuis ce menu?:

Paramètres de MCCC

Durée des tranches d'âges (Chat, chien, humain) Notification/console/menu des paramètres Paramétrage monétaire (Autoriser les enfants à payer les factures, paiement automatique des factures, paiement de la pension alimentaire pour les enfants, pourcentage de la pension alimentaire, pourcentage du loyer, type d'héritage conjoint en premier, type d'héritage de sim.) Paramètres des relations (Ajustement de la difficulté des relations amicales/amoureuses; autoriser les compétences parentales pour les ados, épuration des relations, pourcentage de la décroissance amitié/romance, réglages des ruptures.) Paramètres du jeu (Adopter l'enfant négligé, ajustement de la difficulté des compétences, déclin des besoins, décès des sims dans les quartiers, liste des compétences à ignorer, longueur maximum de caractères pour renommer; pause au moment du zonage, superposition de sims téléportés, taille maximum de la famille, utiliser le vieillissement aléatoire, vitesse temps de jeu) Sauvegarde automatique.

MC CUS

Appliquer une apparence suivant un modèle Configurer le style de marche par défaut Définir le modèle d'apparence Enfants (Utiliser les caractéristiques des parents, pourcentage des variances parentales applicables, utiliser la couleur de peau des parents, ignorer les bébés bleus) Les traits blacklistés Limites Féminines (Muscle chaire et gras) Limites masculines (Muscle chaire et gras) Modifier le style de marche lors d'un anniversaire Style de marche de célébrités automatiques vérifier physique

MC Carrière

Enrôler uniquement des travailleurs non joués Répartition du travail des adolescents Répartition du travail des adultes Répartition du travail des personnes âgées Quitter l'école pour les enfants Quitter l'école pour les adolescents Ajustement de la difficulté de la carrière Ajustement de la progression du travail scolaire à la maison Ajustement de la difficulté universitaire Ajustement de la progression des devoirs universitaires

MC Nettoyeur

Enregistrement détaillé Nettoyage des sims Nettoyage des accessoires Nettoyage des quartiers Nettoyeur relationnel

MC Clubs

Compte de membres de groupes Contrôle des groupes Ignorer les foyers actifs places disponibles pour les membres

MC Commode

Les situations utilisent des tenues standards Nettoyer les tenues de la forme sombre Paramètres de barbe Paramètres du maquillage Pourcentage d'utilisation du ton de peau personnalisé Remplacer les tenues situationnelles Tenues des femmes après le travail Tenues des hommes après le travail Tenues multiples Utiliser seulement des tenues sauvegardées A partir de quel âge?

MC Surnaturel

Extraterrestres(Autres en ce qui concerne la grossesse, déguiser les aliens, Maximum d'extraterrestres; Paramètres d'abductions, Paramètres des grossesses générées) Sirènes (Autres en ce qui concerne la grossesse, forcer la forme sirène, maximum de sirènes) Sorciers (Autres en ce qui concerne la grossesse, maximum de sorciers) Vampires (Ajustement de l'expérience, autres en ce qui concerne la grossesse, forcer la forme sombre, gagner un niveau en vieillissant, maximum de vampires, vampirisme risqué, vieillissement maximum)

MC Population

Paramètres des déménagements Paramètres du peuplement Activer ou désactiverles soirées à thèmes dans les bars Autres paramètres (Ignorer la suppression des sims non utilisés, ignorer les clowns baladeurs, pas de harcèlement de la faucheuse, rendre les visites des sims aléatoires , invalider l'immortalité des sims, nombre maximum de sims autorisés dans une zone (Important pour la bonne fonctionnalité des restaurant si vos sims comptent plus de 8 sims par exemple, il faudra augmenter le nombre de sims autorisés en fonction) Zones concernées par le nombre de sims)

MC Grossesses

Autre en ce qui concerne le mariage (déménagement des familles, renommer les sims du même sexe, renommer les conjoints, renommer les partenaires de sexes opposés, supprimer la limite de services, utiliser les traits pour le mariage.) Autres en ce qui concerne la grossesse (Durée de la grossesse, durée des humeurs aléatoires, mettre la grossesse du sim en pause, pause, début de travail de l'accouchement. Permettre le viellissement pendant la grossesse, pourcentage de mariage autonome, utiliser les humeurs aléatoires, utiliser les traits pour la grossesse) Enfants (Chances de descendance identique, genre des enfants, hériter les types de traits, maximum des traits a hériter, nombre de bébés lors d'une grossesse, nombre maximum d'enfants qu'aura une famille, renommer les nouveaux nés non actifs, synchroniser les noms de famille des enfants.) Paramètres de l'adoption (âge des enfants pour l'adoption, pourcentage d'adoption de couples de sexes opposés, pourcentage d'adoptions de mâles; pourcentage d'adoption pour les couples de même genre, renommer les adoptions des non actifs) Réglages de grossesse des animaux de compagnie (afficher les annonces de grossesses, nombre de bébés lors d'une grossesse, nombre max d'enfants, permettre la grossesse des sims sans abri, pourcentage de grossesses, âge du partenaire, âges valides pour une grossesse) Sélectiond'un sim pour le mariage Sélectiondu sim enceint(e) Sélectiondu conjoint Sélectiondu partenaire

MC Tuner

Changer le comportement des interactions changer l'autonomie des interactions scan d'autonomie

Reset Settings (Attention ne pas toucher "Sauf" si vous souhaitez réinitialiser tout vos paramètres)



Il est très important de bien prendre le temps de lire, étudier et configurer ces paramètres lors de votre première utilisation, afin de ne pas avoir à y revenir; même si vous le pouvez à tout moment: une fois fait, vous serez tranquilles.

En ce qui concerne la boite au lettre

Voilà tout ce que l'on peut vous dire et vous montrer concernant le MC Command Center. Je n'ai qu'un conseil "Prenez bien le temps de tout, pour pouvoir pleinement profiter de toutes ses fonctionnalités toutes plus intéressantesles unes que les autres afin d'améliorer votre façon jouer et faire de votre jeu "Tout ce que vous voulez"

Comment bien télécharger ce mod?:

RDV sur la page de téléchargement du mod

Cliquez sur MCCC Download

Téléchargez la dernière version du mod que vous trouverez tout en haut de la page comme ceci

Dézippez le mod

Selectionnez "Tout" les fichiers que vous trouverez dedans

Rangez le tout dans votre dossier "Mods" directement. Evitez les sous dossiers.

En jeu vous recevrez cette notification vous informant de la bonne installation et fonctionnalité de votre mod

Veuillez noter que le mod est très régulièrement mis à jour, et qu'il est primordial d'en vérifierla version téléchargeable très régulièrement.

Dès lors, supprimez la version antérieure "Entièrement sauf en ce qui concerne le fichier Mc_settings.cfg" qui correspond à la sauvegarde de "Tout vos paramètres" Si vous le supprimiez, vous devriez tout reparamétrer.

Merci et surtout bon jeu à tous

Une petite présentation du mod en vidéo pour ceux qui le souhaitent? Suivez ce lien nous en avons une à disposition sur ce site:Présentation Vidéo