MC Command Center Sims 4 : Télécharger, Installer et Utiliser en Français (2025)

Bienvenue dans notre guide complet sur le MC Command Center (MCCC), le populaire Mod pour Les Sims 4 qui ajoute de nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation pour améliorer l’expérience de jeu. Dans cet article, nous verrons les détails du MC Command Center Sims 4 Français et comment l’installer. Nous explorerons les possibilités de modifier les comportements ou simplement d’ajouter un peu de réalisme grâce à un aperçu exclusif de ses puissantes fonctionnalités!

Vous explorez ces contenus Qu’est-ce qu’un MC Command Center ?

Comment Télécharger et installer MC Command Center dans les Sims 4 ?

Comment activer les mods dans Les Sims 4

Comment utiliser le MC Command Center dans Les Sims 4 ?

Caractéristiques d’un MC Command Center (MCCC) Sims 4 Progression de l’histoire Contrôle et interaction avec les Sims Contrôle de la population

Paramètres clés et personnalisations Paramètres généraux Paramètres de jeu Paramètres de contenu personnalisés Tricheurs et personnalisations

Gérer la population des Sims 4 avec la MCCC Contrôle de la population des NPC Ajuster les paramètres de grossesse Gestion efficace du vieillissement et de la mortalité

Avantages de l’utilisation d’un MC Command Center Intrigue et progression du monde Comportement et relations des Sims Personnaliser les informations sur les carrières, les compétences et les traits pour réussir

Fin de l’étude

Qu’est-ce qu’un MC Command Center ?

Le MC Command Center 2024.4.1est un outil flexible pour les utilisateurs qui souhaitent plus de contrôle et d’options de personnalisation dans leur jeu Les Sims 4. Le mod MC Command Center, parfois connu sous le nom de «MCCC«, offre un large éventail de caractéristiques et de fonctionnalités. Le MCCC comprend également un certain nombre de modules supplémentaires qui donnent au jeu encore plus de possibilités. Par exemple, il existe des modules permettant de gérer les relations entre les Sims, de réguler la population mondiale et de développer des professions uniques.

Comment Télécharger et installer MC Command Center dans les Sims 4 ?

Êtes-vous prêt à ajouter un peu de magie à votre expérience des Sims 4 ? Pour ce faire, la première étape est de télécharger MC Command Center depuis un site officiel de modding et de l’installer sur le jeu Sims 4. L’installation du MC Command Center 2024.4.1Français est très simple : il suffit de décompresser et de copier/coller les fichiers téléchargés dans le répertoire «Mods» du directeur du jeu Sims 4. Les joueurs peuvent télécharger et installer le mod MCCC/MC Woohoo 2024.4.1 en suivant ces étapes simples.

Visitez le site officiel de MC Command Center Mod.

Ouvrez l’option de menu « Télécharger MCCC » sur le site Web.

» sur le site Web. Téléchargez MC Command Center Mod à partir de la liste en fonction de la compatibilité.

Une fois téléchargé, décompressez le dossier en faisant un clic droit et en choisissant « Extraire tout «. Vous verrez le dossier du mod MCCC.

«. Vous verrez le dossier du mod MCCC. Copiez ce dossier et collez-le dans « Documents/Electronic Arts/Les Sims 4/Mods «.



«. Redémarrez et lancez le jeu pour profiter du MCCC Mod.



Comment activer les mods dans Les Sims 4

Avant d’installer un mod MC Command Center Fr dans Les Sims 4, les joueurs doivent d’abord s’assurer que les mods sont activés dans leur jeu en suivant les étapes suivantes.

Ouvrez les paramètres du jeu en allant dans «Options du jeu«, puis sélectionnez «Autres«. Dans les paramètres, assurez-vous d’activer «Activer le contenu personnalisé» et «Modification de script autorisées«. Après avoir activé ces options, n’oubliez pas d’enregistrer vos modifications en cliquant sur «Appliquer les modifications«. Lancez le jeu, puis touchez n’importe quel Sim dans son foyer pour vérifier si votre mod fonctionne comme prévu. Si vous ne voyez pas l’option MC Command Center, essayez ce qui suit : Redémarrez le jeu.

Vérifiez que le fichier de mod a été correctement placé dans le répertoire prévu à cet effet.

Assurez-vous que les mods de script sont également activés dans les paramètres.

Comment utiliser le MC Command Center dans Les Sims 4 ?

Cliquez sur n’importe quel Sim dans sa maison. Si le MC Command Center/MCCC/MC Woohoo 2024.2.0 fonctionne correctement, vous devriez voir des options et des paramètres supplémentaires liés au mod. Pour utiliser le MC Command Center, il vous suffit de cliquer sur l’option ou la commande souhaitée. Par exemple, si vous souhaitez modifier l’âge d’un Sim, vous devez cliquer sur l’option «Âge» et sélectionner l’âge souhaité.

Caractéristiques d’un MC Command Center (MCCC) Sims 4

Progression de l’histoire

Dites adieu aux villes fantômes et aux quartiers ennuyeux grâce à la fonction de progression de l’histoire de MC Command Center. La vie de vos Sims prendra vie au fur et à mesure qu’ils poursuivront leur carrière, noueront des relations et prendront des décisions qui affecteront tous les coins de leur monde – c’est comme regarder un feuilleton captivant se dérouler sous vos yeux !

Contrôle et interaction avec les Sims

Le MC Command Center porte la personnalisation à un niveau entièrement nouveau. Vous avez un contrôle sans précédent sur les relations, les désirs et les objectifs de vie de vos Sims dans ce jeu – qu’ils épousent des livreurs de pizzas ou qu’ils se rapprochent des Faucheurs – tout cela est possible en quelques clics seulement !

See Also How to Install MC Command Center for Sims 4

Contrôle de la population

Votre monde de Sims vous semble-t-il surpeuplé ? Le MC Command Center peut vous aider en vous permettant de contrôler sa population grâce à des paramètres de contrôle des naissances, en modifiant les taux de grossesse ou en ajoutant d’autres Sims dans le mélange ce qui vous donne le pouvoir de créer une vie urbaine trépidante ou une retraite paisible à la campagne.

Paramètres clés et personnalisations

Paramètres généraux

Le MC Command Center vous permet de personnaliser le mod selon vos goûts. Dans ses paramètres généraux, vous avez le contrôle total de la fréquence des événements de progression de l’histoire et des paramètres de vieillissement dans le monde du jeu, ainsi que du pourcentage de Sims LGBTQ+ présents, ce qui vous permet de créer votre propre univers Sim du bout des doigts !

Paramètres de jeu

Les paramètres de jeu vous offrent justement un contrôle précis sur des aspects tels que l’autonomie, l’avancement de la carrière et même la possibilité de trouver l’amour ! Jouez les entremetteurs ou choisissez qui deviendra un millionnaire Simoleon dès aujourd’hui.

Paramètres de contenu personnalisés

Le MC Command Center vous permet de contrôler la façon dont il interagit avec votre jeu en activant et en désactivant des types spécifiques de contenu personnalisé afin que le monde des Sims reflète exactement votre style et vos préférences.

Tricheurs et personnalisations

MC Command Center est équipé de divers codes de triche Sims 4 et de personnalisations qui vous donnent plus de possibilités pour jouer au jeu, que vous ayez besoin d’argent supplémentaire, que vous souhaitiez changer les conditions météorologiques ou que votre Sim devienne un vampire avec ce mod, vos options sont pratiquement illimitées !

Gérer la population des Sims 4 avec la MCCC

Contrôle de la population des NPC

Votre univers Sims 4 est-il envahi par des personnages non jouables (NPC) ? N’ayez crainte ! Avec le MC Command Center à vos côtés, la gestion de la population dans les quartiers virtuels devient beaucoup plus simple ! Fini les étrangers qui débarquent au hasard !

Ajuster les paramètres de grossesse

Ah, la beauté et le miracle de la vie d’un Sim ! Mais parfois, vous pouvez avoir besoin de plus de contrôle sur l’ensemble du processus de grossesse. Avec le MC Command Center, vous disposez d’une flexibilité totale pour personnaliser les paramètres en fonction de vos souhaits, que vous préfériez les grossesses courtes aux naissances de jumeaux ou de triplés ! Grâce à ses fonctions avancées, vous pourriez devenir le maître de l’accouchement !

Gestion efficace du vieillissement et de la mortalité

Le temps n’attend pas les Sims, et un jour ou l’autre, leurs personnages virtuels vieilliront et mourront virtuellement. N’ayez crainte : avec le MC Command Center (MCCC), vous avez le contrôle total du vieillissement et de la mortalité de vos Sims ; réglez l’allongement de la durée de vie ou désactivez-la complètement (c’est comme si vous disposiez de votre propre fontaine de jouvence virtuelle !) C’est comme si vous aviez une piscine sans âge au bout des doigts !

Avantages de l’utilisation d’un MC Command Center

Avec le MC Command Center, ajoutez du drame et de l’excitation ! Ce mod introduit une progression de l’histoire afin que les Sims non jouables de votre jeu puissent vivre leur vie, trouver un emploi, tomber amoureux, fonder une famille, vieillir et continuer à vivre sans que vous ayez besoin d’intervenir à chaque instant !

Mais ce n’est que la moitié de l’histoire ! Avec le MC Command Center, vous pouvez également exercer un contrôle plus précis que jamais sur vos Sims. Vous pouvez modifier leurs relations, leurs humeurs et la nature elle-même, selon vos envies ! De plus, des tricheries et des personnalisations sont intégrées si vous vous sentez assez malicieux ! Tout le pouvoir est entre vos mains – aucune autre application ne s’en approche !

Intrigue et progression du monde

Avec MC Command Center pour les Sims 4, vous pouvez améliorer encore plus son aspect narratif ! Le mod ajoute de la profondeur à la vie des Sims, car leurs actions et leurs décisions laissent une marque indélébile sur leur environnement soyez prêt pour des drames croustillants dans votre quartier virtuel !

Comportement et relations des Sims

Le MC Command Center vous redonne le pouvoir de définir les paramètres d’amitié et de romance, de modifier les paramètres de traits de caractère et d’aspiration, et de changer les aspirations pour personnaliser entièrement leur personnalité et leurs relations afin de répondre à l’expérience de jeu que vous souhaitez ! C’est comme si vous étiez un marionnettiste invisible !

Personnaliser les informations sur les carrières, les compétences et les traits pour réussir

Le MC Command Center Sims 4 vous permet de les personnaliser exactement comme vous le souhaitez ! Qu’il s’agisse de devenir un chef cuisinier expert en un rien de temps ou de leur donner des caractéristiques uniques qu’aucun autre Sim ne possède, libérez votre côté créatif et donnez à chaque Sim une touche personnelle ! Laissez libre cours à votre créativité et créez des personnages vraiment inoubliables !

Fin de l’étude

MC Command Center Sims 4/MCCC/MC Woohoo 2024.2.0est un mod de modification de jeu incroyable, offrant aux fans des Sims 4 des options de personnalisation et de contrôle inégalées pour façonner la vie des Sims selon vos préférences. En suivant les instructions d’installation et en explorant ses nombreux paramètres et fonctionnalités, ce mod ouvre tout un monde d’opportunités de jeu et ajoutera certainement de la profondeur et de la dimension à leur vie ! Alors sautez à pieds joints dans le monde de la personnalisation des Sims 4 qu’offre le MC Command Center (MCCC). Regardez leur vie s’animer sous vos yeux !