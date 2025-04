Mengharapkan Lulus dengan nilai UN tinggi.docx - PDFCOFFEE.COM (2025)

BANK SOAL UJIAN NASIONAL

SMK

2015

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

KATA PENGANTAR

Mengharapkan Lulus dengan nilai UN tinggi, bukan suatu hal yang muluk-muluk…..! Lulus dengan nilai UN tinggi merupakan salah satu kebanggaan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah untuk menghadapi UN 2015 semua siswa mempersiapkan diri sejak dini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi .... ? Nah, sebelum membahas tentang tips dan trik hadapi UN, kita pelajari dulu beberapa peraturan dari BSNP Nomor: 0920/P/BSNP/I/2013, TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UN, yaitu:  KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; c) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d) Lulus Ujian Nasional.  KELULUSAN UJIAN NASIONAL 1. Peserta didik dinyatakan Lulus US/M SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai S/M. 2. Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor. 3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA. 4. NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh dari gabungan nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan nilai UN, dengan pembobotan untuk nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan untuk nilai UN( pembobotannya ditentukan oleh sekolah masing-masing/dinas daerah dimana lokasi sekolah berada. 5. Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga 5 maka dibulatkan ke atas.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

6. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua 5 maka dibulatkan ke atas. 7. Peserta didik dlnyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 5 mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). Nilai akhir penentu kelulusan akan sangat dibantu oleh nilai rapor. Akan tetapi, hal ini jangan dijadikan faktor bersantai-santai dengan Ujian Nasional. Dari ketentuan di atas, Ujian Nasional memiliki bobot yang disepakati dengan pihak sekolah dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 dengan rata-rata totalnya 5,5. INGAT!!!!! Mulai detik ini, buatlah target lulus UN dengan nilai setinggi-tingginya. Lalu, bagaimanakah caranya...??? Adik-adik tidak perlu bingung-bingung, buku yang Adik pegang ini akan menjadi salah satu faktor sukses UN. Di dalamnya dikupas FULL tentang kisi-kisi UN, soal-soal asli UN yang dibahas tuntas dan langsung ke pusat topiknya oleh guru/tentor andal yang sudah berpengalaman dibidangnya. Selain itu, dengan-adanya SOFTWARE TRYOUT UN, kalian dapat berlatih memanajemen waktu pengerjaan UN. Usahakan maksimal waktu pengerjaan soal adalah 1 MENIT!!!  Total waktu yang disediakan 120 menit.  Nah, kelola waktu sebaik mungkin.  Sebagai contoh ujian Matematika yang berjumlah 40 nomor. Waktu maksimal mengerjakan tiap soal adalah 3 menit.  Sekarang, berusahalah tiap soal dikerjakan MAKSIMAL 1 MENIT. Kerjakan soal yang kalian anggap mudah dulu. So,dalam 40 menit semua soal akan terjawab. Tapi, mungkinkah bisa ngerjain secepat itu? Ingat-ingat! Tidak ada yang tidak mungkin selama kalian berusaha. Dan tidak perlu bingung-bingung, buku ini akan sangat membantu kalian berlatih soal-soal dengan TUNTAS. Jika sudah terbiasa berlatih, bisa memungkinkan satu soal dikerjakan kurangdari 1 menit. HEBAT BUKAN? Jika 1 menit/soal dapat terpenuhi, maka masih ada waktu 80 menit untuk mengoreksi ulang jawaban, meneliti lembar jawab, dan lain-lain.

SELAMAT MENCOBA!!!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

Selain manajemen waktu di atas, ada Tips dan Trik dalam Menghadapi UN yang harus kalian lakukan, yaitu: 1) Kuasai Materi Kisi-Kisi UN dari BSNP Ingat! Soal yang keluar dalam ujian nasional tidak akan melenceng dari kisi-kisi tersebut. Nah, tidak perlu khawatir. Buku ini dilengkapi modul materi, pokoknya semua kisi-kisi dibongkar FULL, akurat, dan langsung ke pusat topiknya. Selain itu, belajarlah dengan teori-teori yang mudah dipahami. 2) Berlatih, Berlatih, dan Teruslah Berlatih Soal-Soal UN Tahun Sebelumnya maupun Soal Tryout UN Dengan berlatih secara kontinu, maka akan mudah menganalisis jenis-jenis soal yang keluar dalam UN. Ingat! Belajar sedikit demi sedikit secara kontinu lebih baik dari pada belajar dengan sistem kebut semalam. So, persiapkan UN mulai dari sekarang. 3) Tingkatkan Motivasi Belajar Motivasi belajar akan sangat menentukan tingkat semangat belajar siswa. Motivasi yang kuat akan menumbuhkan semangat belajar yang hebat. 4) Persiapkan Mental dan Fisik Tumbuhkanlah sikap percaya diri dan tenang saat mengerjakan soal. Selain itu, jagalah kesehatan sebaik mungkin. Selain itu, sebaiknya menghindari belajar sampai larut malam. Ada sebagian siswa yang belajar dua kali, maksudnya belajar di malam harinya tidak terlalu larut malarn. Kemudian diulangi lagi pada dini hari. Dini hari adalah waktu di mana pikiran kita masih FRESH! 5) Siapkan Keterampilan Teknis yang Berhubungan dengan UN Dalam hal ini, berhubungan dengan teknis pengerjaan soal. Sebagai contoh, dalam pengisian jawaban pada lembar jawab komputer. Nah, sebaiknya rutinlah ikut try outtry out UN. Selain itu, jangan lupa trik manajemen waktu yang sudah dijelaskan di atas. 6) Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Doa merupakan salah satu senjata dalam menghadapi apa pun. Hal ini akan membuat kita menjadi lebih tenang. Karena semua hasil dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah kita berusaha keras.

Nah, itulah beberapa tips dan trik dalam menghadapi UN, semoga bermanfaat. SELAMAT BELAJARI SEMOGA SUKSES!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .... DAFTAR ISI ........................................................................... 1. SOAL-SOAL DAN PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASAINDONESIA 2010-2014 & PREDIKSI I A. Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMK 2009/2010 B. Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMK 2010/2011 C. Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMK 2011/2012 D. Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMK 2012/2013 E. Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMK 2013/2014 F. Prediksi Ujian Nasional Bahasa Indonesia Paket 1 2. SOAL-SOAL DAN PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INGGRIS 2010 -2014&PREDIKSI I A. Ujian Nasional Bahasa Inggris SMK 2009/2010 B. Ujian Nasional Bahasa Inggris SMK 2010/2011 C. Ujian Nasional Bahasa Inggris SMK 2011/2012 D. Ujian Nasional Bahasa Inggris SMK 2012/2013 E. Ujian Nasional Bahasa Inggris SMK 2013/2014 F. Prediksi Ujian Nasional Bahasa Inggris Paket 1 3. SOAL-SOAL DAN PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL MATEMATIKA 2010 2014 & PREDIKSI I A. Ujian Nasional Matematika SMK 2009/2010 B. Ujian Nasional Matematika SMK 2010/2011 C. Ujian Nasional Matematika SMK 2011/2012 D. Ujian Nasional Matematika SMK 2012/2013 E. Ujian Nasional Matematika SMK 2013/2014 F. Prediksi Ujian Nasional Matematika Paket 1 4. SOAL- SOAL DAN PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL KEPERAWATAN 2010 – 2014. A. Ujian Nasional KEPERAWATAN SMK 2009/2010 B. Ujian Nasional KEPERAWATAN SMK 2010/2011 C. Ujian Nasional KEPERAWATAN SMK 2011/2012 D. Ujian Nasional KEPERAWATAN SMK 2012/2013 E. Ujian Nasional KEPERAWATAN SMK 2013/2014

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

PAKET 1 SOAL & PEMBAHASAN UN BAHASA INDONESIA 2010-2014+PREDIKSI

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

UJIAN NASIONAL SMK 2010 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INDONESIA : 22 Maret 2010 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 1. Bacalah teks berikut dengan cermat! Salah satu faktor yang bakal mendukung Kenyamanan, selama bepergian adalah tas. Tas pinggang sangat praktis digunakan. Tas sejenis ini dapat disembunyikan di balik baju sehingga tidak menarik perhatian pemilik tangan-tangan jahil. Inti penggalan teks di atas adalah .... A. Tas pinggang dapat mendukung kenyamanan dalam bepergian. B. Tas pinggang sangat praktis digunakan dalam bepergian, C. Tas pinggang dapat memberikan Kenya-manan. D. Tas pinggang dapat disembunyikan di balik baju. E. Faktor pendukung kenyamanan dalam bepergian. 2. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!

Merebus adalah teknik memasak yang lebih menguntungkan dibandingkan menggoreng, membakar atau memanggang. Hal ini disebabkan energi panas dapat lebih meresap ke bahan makanan sehingga dapat melepas racun atau zat yang kurang menguntungkan lainnya sehingga makanan aman dikonsumsi. Dengan teknik ini, manusia purba menyadari bahwa beragam hewan dan tanaman lebih banyak bisa dikonsumsi. Tulang hewan misalnya, belum tentu bisa dimakan jika hanya dibakar. Informasi yang tersirat dalam paragraf tersebut adalah ..... A. Energi panas dapat lebih meresap ke bahan makanan jika direbus. B. Mengolah bahan makanan dengan direbus lebih menguntungkan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. Energi panas kurang dapat meresap pada makanan yang diolah dengan cara digoreng atau dibakar D. Manusia purba mengolah bahan makanannya dengan cara direbus dan dibakar. E. Hewan dan tanaman bisa dikonsumsi jika di masak dengan cara direbus. 3. Bacalah paragraf berikut secara saksama! Seorang karyawan tentunya dituntut bertanggung-jawab memberikan hasil yang baik dalam mengerjakan tugastugas yang diperintahkan. Hasil yang baik memerlukan ketekunan dan konsentrasi yang baik pula pada proses pengerjaannya. Namun, ada kalanya muncul hambatan yang datang di saat Anda sedang serius bekerja. Untuk itu, diperlukan kiat-kiat khusus agar Anda dapat bekerja lebih efektif. Misalnya, bekerja berdasarkan skala prioritas, tolaklah dengan halus ajakan rekan kerja untuk ngobrol saat Anda sedang bekerja, dan tidak ada salahnya untuk sementara menonaktifkan ponsel Anda sehingga Anda selesai bekerja. Ringkasan paragraf tersebut adalah ..... A. Seorang karyawan dituntut untuk memberikan hasil yang baik dalam mengerjakan tugas. Untuk itu diperlukan ketekunan, konsentrasi, dan meminimalkan hal yang akan menghambat pekerjaan. B. Seorang karyawan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Meskipun, dia tidak dapat menghindari segala hambatan yang ada selama bekerja. C. Kiat efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerja adalah ketekunan dan konsentrasi. Namun demikian, jika muncul

bimbel

LOGIKA

hambatan terkadang sulit untuk dihindari. D. Sebagai karyawan yang baik maka bekerjalah dengan penuh ketekunan. Dan buatlah skala prioritas dalam bekerja agar tuntutan sebagai karyawan yang bertanggung jawab itu dapat terwujud. E. Karyawan yang bertanggung jawab adalah karyawan yang bekerja berdasarkan skala prioritas, tidak ngobrol saat bekerja, serta menonaktifkan ponsel saat bekerja, 4. Cermatilah penggalan teks berikut ini! (1) Ada kekuatan di dalam cinta. (2) Orang yang sanggup memberikan cinta adalah orang yang kuat. (3) Ia bisa mengalahkan keinginannya untuk mementingkan diri sendiri. (4) Dengan cinta manusia bisa menghasilkan halhal yang sangat menakjubkan di dunia ini, (5) Taj Mahal di India dibangun pada abad ke-17 oleh Shah Jehan untuk istri tercintanya Muntaz Mahal. Kalimat yang berisi fakta pada penggalan teks tersebut ditandai dengan nomor ..... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 5. Bacalah penggalan laporan berikut dengan saksama ! Kami berangkat dari lokasi pukul 06.30. Semua peserta masih berpakaian lengkap. Kami beristirahat dan makan siang di Rindu Alam pukul 11.40. Hidangan khas Jawa Barat kami nikmati. Kami berkemas-kemas dan memasuki kendaraan kembali pukul 12.50. Teks di atas termasuk jenis laporan .....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-9 -

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Amelia Tempat/tgl lahir: Purworejo, 28 Maret 1984 Alamat : Jl.Bougenvil No.2 Ciledug, Tangerang Pendidikan 1.SDNegeri 2 Ciledug,Tangerang 1992 2.SMP Negeri 3 Ciledug, Tangerang, tahun 1998 3. SMK Negeri 59 Jakarta, tahun 2001 4. UGM Jogyakarta, tahun 2006 Pengalaman 1. …. 2. PNS Departemen Dalam Negeri, tahun 2008 Lain-lain. Data yang tepat untuk melengkapi daftar riwayat hidup di atas adalah …. A. Juara I lomba menari, tahun 2000 B. Juara I lomba mengarang, tahun 2001 C. Juara I lomba debat bahasa Inggris tahun 2005 D. Pegawai PT Unilever Jakarta, tahun 2006 E. Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada. 8. Bacalah penggalan grafik berikut ini!

harga gula/kg 7000 6500 6000 5500 5000 4500

jan feb mart apr mei jun jul aug sep okt nov des

A. Kunjungan. B. Peristiwa. C. Kegiatan. D. Perjalanan. E. Pengamatan. 6. Cermati kalimat-kalimat ini! 1) Campur seluruh bahan yang telah di siapkan. 2) Tambahkan pengharum dalam campuran bahan. 3) Siapkan cetakan sesuai keinginanan. 4) Pasang blender dan seluruh perlengkapannya. 5) Timbang bahan-bahan yang diperlukan. 6) Setelah mengental sabun siap dicetak Urutan yang logis pembuatan sabun memakai blender adalah .... A. (1), (2), (3), (4), (5), (6) B. (2), (4), (1), (3), (5), (6) C. (3), (1), (5), (4), (2), (6) D. (3), (4), (5), (1), (2), (6) E. (4), (3), (1), (2), (5), (6) 7. Bacalah data berikut! Amelia adalah sarjana ekonomi lulusan UGM tahun 2006. Ia dilahirkan di Purworejo,28 Maret 1984. Ia tinggal di Jalan Bougenvil No.2 Ciledug, Tangerang. Setelah tamat, ia bekerja di PT.Unilever Jakarta. Namun pada tahun 2008 diterima bekerja sebagai PNS di Departemen Dalam Negeri sampai sekarang. Amelia memang tergolong anak yang pandai, sejak sekolah di SMK ia beberapa kali mengikuti berbagai perlombaan dan meraih juara. Ia pernah menjadi juara I menari tahun 2000, juara I mengarang tingkat nasional tahun 2001, dan juara I lomba debat bahasa Inggris. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik di atas adalah ….. A. Harga gula pasir Rp6.000,00/kg pada bulan februari dan maret.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

B. Pada bulan Juli dan September harga gula pasir sebesar Rp6.400,00/kg. C. Harga gula pasir tertinggi terjadi pada bulan Mei dan November yakni Rp6.600,00/kg. D. Pada bulan April dan Agustus harga gula pasir sama Rp5.700,00/kg. 9. Perhatikan table berikut! No Jenis Data 2004 1 Telepon Tetap 8.703.300 2 Telepon 1.673.081 mobilitas Terbatas(FIWA) 3 Telepon Selular 30.336.607

LOGIKA

E. Harga gula pasir terendah Rp5.400,00/kg pada bulan Januari dan April.

2005 8.824.467 4.683.363

Tahun 2006 8.806.702 6.014.031

2007 8.717.872 10.811.635

2008 8.612.872 16.598

46.992.118

63.803.015

93.386.881

124.805.871

Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah .... A. Penggunaan fasilitas tetap telepon di Indonesia selama tahun 20042008, yang paling tinggi adalah tahun2008. B. Penggunaan fasilltas Telepon Mobilitas Terbatas (FIWA) setiap 3 bulan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. C. Peningkatan penggunaan telepon seluler tahun 2005 kira-kira sebesar 25%. D. Penggunaan telepon seluler tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 33% dari tahun sebelumnya. E. Peningkatan penggunaan Telepon Mobilitas Terbatas 2008. tahun 2005 lebih rendah dibanding tahun 2008.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

10. Bacalah dengan cermat teks berikut! Anak-anak korban bencana Situ Gintung, Kabupaten Tangerang, rawan mengalami trauma. Menurut Komnas Anak Seto, Mulyadi, trauma tersebut dapat terjadi karena shock dan mengalami banyak kehilangan keluarga. Bentuknya dapat berupa ketakutan berlebih pada air, suara kencang, atau sulit tidur. Tanggapan negatif terhadap isi teks di atas yang tepat adalah ..... A. Trauma yang terjadi pada anakanak korban Situ Gintung perlu dipulihkan secepatnya. B. Pemerintah sebaiknya mendirikan Trauma Centre penyembuhan korban Situ Gintung. C. Untuk menyembuhkan trauma hendaknya dilihat dahulu seberapa dahasyat traumatic anak. D. Faktor psikologis sangat berperan dalam pemulihan trauma anak korban Situ Gintung. Tanpa campur tangan Komnas Anak pun, korban Situ Gintung akan pulih dengan sendirinya 11. Bacalah paragraf berikut dengan saksama ! OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) memanfaatkan beda suhu antara permukaan dan kedalaman laut untuk mengubah tekanan fluida supaya mampu menggerakkan turbin penghasil listrik. Pengembangan tidak terbatas pada produksi, tetapi menunjang proses elektrolisis untuk menghasilkan hidrogen dari air yang melimpah di laut. Hidrogen diperkirakan akan menjadi energi masa depan. Makna istilah fluida dan hidrogen dalam paragraf di atas adalah ,....

LOGIKA

-11 -

A. Zat padat, zat yang baunya menyesakkan dada dan tak berwarna serta berbahaya. B. Zat alir gas tak berwarna dan tak berbau Serta menyesakkan tetapi tidak bersifat racun. C. Benda seperti air atau gas, zat yang membahayakan kesehatan dan beracun namun berguna. D. Gas yang tak beracun, gas yang tak berbau dan berwarna tapi beracun serta membahayakan. E. Benda yang mudah mengalir, zat yang tak berwarna tetapi membahayakan kesehatan. 12. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! Terjadinya goiter atau penyakit gondok memang terkait kelenjar tiroid, yang letaknya dibawah jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid yang fungsinya mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh seseorang. Jika kelanjar kurang aktif, hormon yang dihasilkan jadi berlebihan. Dua kondisi ketidak normalan ini memicu perbesaran kelenjar yang hasil akhirnya antara lain penyakit gondok tadi. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah ..... A. Mengapa goiter dapat dengan mudah di sembunyikan? B. Bagaimana mengantisipasi agar tidak terjangkit gaiter? C. Bilamana kelenjar gondok menghasilkan hormone lain? D. Siapa sajakah yang berpotensi terkena penyakit gondok? E. Apakah kaitan kelenjar tiroid, hormon, tiroid, dan goiter? 13. Cermati penggalan laporan berikutl

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Objek wisata Borobudur tidak hanya menjual keindahan semata. Tetapi dari aspek lingkungan dan masyarakat sekitar Borobudur dapat mendatangkan keuntungan tersendiri. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan objek wisata tersebut dengan menjual cenderamata, baik karya mereka maupun karya orang lain. Terbukti dengan adanya pasar ular yang terdapat di pintu keluar Borobudur. Simpulan penggalan laporan tersebut adalah ... A. Objek wisata Borobudur menjual cenderamata untuk para wisatawan lokal dan mancanegara. B. Pasar ular terdapat di pintu masuk objek wisata Borobudur sangat ramai dikunjungi wisatawan. C. Masyarakat yang tinggal dekat Borobudur mendapatkan keuntungan dari hasil menjual cenderamata. D. Objek wisata Borobudur tidak hanya menjual keindahan tapi juga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. E. Masyarakat Borobudur menjual cenderamata hasil karya mereka kepada parawisa. 14. Bacalah teks berikut dengan cermat! Sebelum abad ke-21 di Indonesia telah dikenal produk pengecoran logam yang sederhana, contohnya peralatan bajak untuk pertanian serta belanga dan anglo untuk memasak. Ketika diberlakukan tanam paksa (culture stelsel) pada tahun 1830-1870 maka didirikanlah puluhan pabrik gula oleh Belanda di lndonesia. Untuk merawat pabrik-pabrik tersebut lahirlah bengkel-bengkel perbaikan mesin dan industri pengecoran. Pada periode pendudukan Jepang, industri pengecoran ini diperbantukan untuk

LOGIKA

-12 -

membuat senjata dan alat-alat perang atas permintaan Pemerintah Jepang untuk mendukung Perang Pasifik. Paragraf tersebut termasuk jenis karangan ..

A. Narasi B. Deskripsi C. Eksposisi D. Argumentasi E. Persuasi 15. Cermati penggalan teks berikut! Tahu merupakan makanan yang digemari masyarakat lndonesia. Kita hanya mengetahui bahwa dalam proses pembuatan tahu hanya tahu yang bisa dihasilkan. Sebetulnya kita dapat memanfaatkan limbah dari pembuatan tahu ini menjadi makanan lain. Limbah yang dapat dimanfaatkan ini adalah cairan sisa dari endapan tahu. Sisa cairan endapan tahu ini dapat dibuat menjadi nata de soya. Untuk itulah ..... Penggalan proposal tersebut adalah bagian .... A. Penjelasan judul B. Latar belakang C. Tujuan kegiatan D. Sasaran kegiatan E. Keunggulan produk 16. Bacalah kerangka proposal kegiatan yang disusun secara acak berikut ini! (1) Tujuan (2) Landasan (3) Penutup (4) Latar Belakang (5) Jenis Kegiatan (6) Kepanitiaan

A. (2), (1), (5), (4), (6), (3) B. (2), (1), (4), (5), (6), (3) C. (4), (5), (2), (1), (5), (3) D. (4), (2), (1), (5), (6), (3) E. (4), (1), (2), (5), (6), (3) 17. Cermati paragraf di bawah ini secara saksama!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL (1) Dampak krisis global sangat dirasakan wisatawan dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan salah satu pasar potensial bagi Bali.(2) Krisis dunia menjadikan wisatawan dari AS dan Eropa membatalkan kunjungannya ke Bali. (3) Berdasarkan data satgas Pantai Kuta tingkat kunjungan menurun hingga 60%.(4) Kondisi ini sudah mulai terasa sejak isu,kasus eksekusi bom Bali disidangkan. (5)kondisi, seperti ini terkait dengan krisis global dan perubahan cuaca yang meniadi pembicaraan. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat ditandai dengan nomor ..... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 18. Bacalah urutan topik berikut ini dengan cermat! (1) Tak hanya menyapu virus, tapi juga melindungi ( kata sandi ) yang dimasukkan ke aneka situs.(2) Norton Internet Security 2009 memberikan pedindungan secara menyeluruh.(3) Ia punya password manager yang menyediakan fitur satu sandi untuk semua.(4) Piranti ini juga dapat melindungi anak-anak dari pornografi.(5) Ia lebih ringan, bahkan dapat mengerjakan aplikasi lain saat memindai virus dan gratis biaya technicals support. Kalimat-kalimat di atas dapat dikembangkan secara deduktif dengan urutan..... A. (2), (4), (3), (5), (1) B. (4), (1), (3), (5), (2) C. (2), (1), (3), (5), (4) D. (1), (4), (3), (5), (2) E. (2), (5), (4), (1), (3)

LOGIKA

-13 -

19. Cermatiiah kalimat berikut ! Perkebunan stroberi dan perkebunan apel merupakan kawasan ..... yang sangat rnenarik dikunjungi untuk mengisi liburan sekolah. istilah yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang adalah ..... A. Argobisnis B. Agrowisata C. Agrokimia D. Agrostologi E. Agroindustri 20. Cermati iklan lowongan pekerjaan berikut ! Sebuah Bank swasta nasional membutuhkan beberapa karyawan dengan persyaratan sebagai berikut: (1) Pria, umur maksimal 27 tahun dan belum menikah. (2) Sarjana/Sarjana Muda/dll, jurusan Ekonomi, Perbankan, Akuntansi, lulusan unifersitas atau academi negeri/disamakan. (3) Indeks prestasi minimal 2,75. (4) Menguasai bahasa lnggris dan Mandarin. (5) Bersedia ditempatkan di Surabaya dan sekitarnya. Lamaran ditujukan langsung ke Kotak Pos O56 Kks.Jakarta Selatan paling lambat 20 Oktober 1999. Pelamar yang memenuhi persyaratan akan dipanggil lewat pos. Kata yang tidak baku dalam iklan tersebut adalah ….. A. Perbankan, bank swasta B. Indeks prestasi, minimal C. Unifersitas, academi D. Nasional, akuntansi E. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin 21. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Untuk dapat sampai ..... Pulau Biawak yang berjarak 22 mil ini, dapat ditempuh lewat Pelabuhan Karang Song ...... Kota Indramayu dalam waktu 2,5- 3,5 jam atau ...... Pelabuhan Dadap dengan menggunakan perahu nelayan bermesin 25 PK selama 5 jam. Kata depan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dari paragraf di atas adalah .... A. Di, ke, dari. B. Ke, dari, di C. Ke, di, dari D. Di, dari, ke E. Dari, di, ke. 22. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Kebanyakan orang tidak pernah mengira teryata bangunan itu dibangun di atas tanah yang miring. Selain kemiringannya yang sangat mencolok, tanah itu ditumbuhi pohon-pohon bambu dan tanaman liar lainnya. Pembangunanpun singkat; hanya dua bulan untuk gedung mewah seunik itu. Kata berimbuhan dalam paragraf di atas yang menyatakan hasil adalah ..... A. Bangunan dan tanaman B. Bangunan dan pembangunan C. Pembangunan dan tanaman D. Kemiringan dan bangunan E. Kemiringan dan tanaman 23. Cermati paragraf di bawah ini! (1) Slamet Taryono dengan keterbatasan fisik mampu membuat mainan anak-anak. (2) Sebagai produsen ia mampu menghasilkan 2000 unit perbulan dengan konsumen dari berbagai kalangan. (3) Awalnya produk dipasarkan di Yogyakarta, Bali, Medan dan Bandung. (4) Sekarang pesanan itu dari luar negeripun sudah ia terima antara lain dari Belanda, Australia, dan

LOGIKA

-14 -

Jerman. (5) Ketekunan dan keuletan yang mengantar kesuksesan Taryono. Kalimat yang menggunakan kata berantonim pada paragraf di atas adalah ..... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 24. Bacalah kalimat di bawah ini dengan cermat! Istri pak lurah mengadakan pelatihan merangkai bunga di kantor kelurahan. Kata yang mengalami perubahan makna amelioratif dalam kalimat di atas adalah ..... A. Istri B. Lurah C. Bunga D. Kantor E. Kelurahan 25. Cermati paragraf berikut! Meskipun dunia sedang menghadapi masalah krisis keuangan yang paling parah, sebagian pakar ekonomi konvensional santai saja karena krisis semacam ini merupakan bagian dari karakteristik ekonomi kapitalis. (2) ..... (3) Akan tetapi, para eksekutif dan pelaku bisnis keuangan konvensional mulai berpikir lain:(4) Mereka melihat sistem keuangan dengan para-digma yang berbeda, yaitu sistem keuangan Islam atau keuangan syariah, (5)Data menunjukkan bahwa di saat terjadi krisis yang menimpa keuangan dunia, ada lembaga keuangan yang tidak terkena dampaknya. Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah .....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. Para pelaku bisnis bersikap menunggu situasi aman untuk berinvestasi. B. Kapitalisme sangat diperlukan dalam situasi C. Sikap santai para pakar ekonomi juga diikuti oleh alternatif lain. D. Dalam kapitalisme, krisis menjadi hal biasa bagi dunia perekonomian. E. Ekonomi kapitalisme telah mereka pikirkan secara konvensional. 26. Perhatikan ilustrasi di bawah ini! Pak Dedy berusia 70 tahun dan Istrinya 65 tahun. Pasangan suami istri itu masih tampak sehat dan tidak pernah mengeluh sakit. Mereka sangat kompak ke manapun pergi selalu berdua. Seminggu dua kali mereka melakukan olahraga jalan kaki mengelilingi komplek perumahan. Padahal setiap hari pun mereka masih kuat. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa usianya kini sudah senja. Ungkapan yang tepat berdasarkan Ilustrasi adalah ..... A. Mengubah langkah B. Membuang langkah C. Meringankan langkah D. Memasang langkah E. Langkah seribu 27. Cermati penggalan surat berikut! Sekolah kami telah memproduksi computer rakitan berkualitas impor Hal ini terbukti dengan meningkatnya pesanan dari berbagai sekolah. Untuk itu pula, kami berharap Saudara berminat untuk membelinya. Apabila Saudara membeli pada bulan promo ini, kami akan memberikan potongan harga 20% per satu unit. Penggalan surat di atas termasuk jenis..... A. Surat pemberitahuan B. Surat permintaan

LOGIKA

-15 -

C. Surat penawaran D. Surat pesanan E. Surat permintaan penawaran 28. Perhatikan penggalan surat perrnohonan dibawah ini! ….. Oleh sebab itu kami bermaksud meminjam aula SMKN 100 untuk acara wisuda keIas XII. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian surat permohonan yang rumpang adalah,.... A. Sesuai dengan program kerja kami yaitu adanya pelaksanaan wisuda kelas XII. B. Berdasarkan kesepakatan para anggota mengenai pelaksanaan wisuda kelas XII. C. Dengan ini kami beritahukan bahwa SMKN 100 akan mengadakan wisuda kelas XII. D. Sehubungan adanya pelaksanaan wisuda kelas XII dibutuhkan aula sekolah. E. Mengingat siswa tahun ini yang akan diwisuda banyak maka dibutuhkan aula 29. Perhatikan penutup Surat lamaran pekerjaan berikut! Besar harapan kami Bapak menerima surat lamaran pekerjaan saya. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah ..... A. Besar harapan kami Bapak menerima surat lamaran saya. B. Besar harapan saya Bapak menerima aurat lamaran pekerjaan saya. C. Besar harapan saya, Bapak bersedia menerima permohonan ini. D. Besar harapan kami Bapak mempertimbangkan surat lamaran saya.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. Besar harapan kami Bapak mengabulkan surat lamaran pekerjaan saya. 30. Bacalah dengan saksama penggalan laporan berikutl Yayasan Cahaya Asa memperingati hari ulang tahun yang ke-25 pada tanggal 5 Mei 2010. Kegiatan awal adalah seminar sehari bertema hari esok lebih haik. Kegiatan barikutnya adalah donor darah dan gratis. Puncak acara diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2010 diruang pertemuan yang baru dan mewah miIik yayasan itu. Simpulan penggalan laporan di atas adalah ..... A. Yayasan Cahaya Asa memperingati hari jadinya tanggal 5 Mei 2010 dalam peringatan itu diselenggarakan beberapa kegiatan antara lain seminar sehari, donor darah, dan pelayanan kesehatan gratis selama tiga hari. B. Puncak acara peringatan hari ulang tahun yang ke-25 Cahaya Asa diselenggarakan tepat pada hari jadinya tanggal 5 Mei 2010 di gedung pertemuan yang megah yang sebelumnya diadakan beberapa kegiatan bakti sosial. C. Peringatan hari ulang tahun ke-25 Yayasan Cahaya Asa diawali dengan tiga kegiatan yakni seminar, donor darah, pelayanan kesehatan gratis, dan acara puncaknya dirayakan bertepatan pada hari jadinya. D. Peringatan hari ulang tahun Yayasan Cahaya Asa tanggal 5 Mei 2010 dimeriahkan di gedung pertemuan mewah milik yayasan itu tiga hari sebelumnya di selenggarakan seminar, donor darah, dan pelayanan kesehatan.

LOGIKA

-16 -

E. Yayasan Cahaya Asa berulang tahun tanggal 5 Mei 2010 dan peringatan dirayakan besar-besaran antara lain: pesta mewah di gedung pertemuan milik sendiri, kegiatan seminar sehari, donor darah, dan pelayanan kesehatan gratis 31. Perhatikan poster di bawah ini! Lindungilah hutan ini untuk anak cucu kita. Maksud poster tersebut adalah .... A. Melindungi hutan agar dapat diwariskan ke pada anak cucu. B. Melindungi hutan kita berarti melindungi anak cucu. C. Melindungi hutan untuk memberi contoh kepada anak cucu. D. Melindungi hutan agar anak cucu kita juga terlindungi. E. Hutan jangan diperlakukan sembarangan dan harus dilindungi. 32. Cermati penggalan lirik lagu berikutl Gubahanku Karya : Gatot Soenjoto ...... Kuingatkan kepadamu akan janjimu padaku Hanyalah satu pintaku jangan kau lupakan daku Walau apa yang terjadi tabahkan hatimu slalu jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa Makna ungkapan mulut manis yang berbisa dalam Iirik lagu tersebut adalah ..... A. Perkataan yang lemah lembut namun penuh hasutan B. Perkataan yang sangat menarik hari disertai celaan C. Perkataan yang kasar dan menusuk perasaan D. Tutur kata yang sopan dan menyakinkan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. Tutur kata yang santun dan menyenangkan 33. Perhatikan ilustrasi berikut dengan saksama! Sepeninggal ayahnya, kehidupan Roman menjadi sulit. Ia lalu hijrah ke Jakarta. Satu-satunya orang yang dikenal adalah pamannya. Roman tahu kehidupan pamannya lebih sulit dibanding kehidupannya. Namun, apa boleh buat Roman terpaksa meminta bantuan pamannya yang jelas-jelas tidak dapat memberikan bantuan. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .....

A. B. C. D. E.

Bagai bumi dengan langit Bergantung pada akar yang lapuk Bagai kambing dihalau air Bagai telur diujung tanduk Berjalan peliharalah kaki berkata peliharalah lidah 34. Bacalah penggalan puisi berikut dengan cermat! Tiga Catatan Terakhir Aan Mansyur …… Kunang - kunang itu berkerumun diujung - ujung jari tanganku Menyebutkan ciuman terakhir sebelum terbang berkilau-kilau di udara. Kunang-kunang itu melanglang mencari sepasang matamu yang berbeda Dalam sebuah pejam yang lain pejam yang telah lama direncanakan alam dan malam. Tema penggalan puisi di atas adalah .... A. Keindahan alam B. Keindahan malam C. Kilauan kunang-kunang D. Keindahan kunang-kunang E. Keberadaan kunang-kunang 35. Bacalah penggalan puisi berikut dengan cermat !

LOGIKA

-17 -

…. Puisi dengan penuh rasa khawatir , curiga dan cemburu menyaksikan dedaunan, pepohonan, unggas, ikan, cuaca, zat asam, susunan saraf, sungai, danau, lautan Bercakap serak dan gagu dengan sesamanya …. (Taufik Ismail) Majas yang dominan dalam penggalan puisi tersebut adalah ..... A. Metafora B. Anafora C. Personifikasi D. Hiperbola E. Eufemisme 36. Bacalah dengan saksama penggalan cerpen berikut ! Seorang gadis kecil yang sedang berbaris mengikuti upacara di sekolahnya, berusaha menahan lapar karena tak ada yang bisa dimakan di rumahnya pagi ini. Harga BBM belum naik, tapi harga kebutuhan pokok sudah mulai meningkat. Ibunya pagi-pagi sekali sudah ke kantor pos untuk mengambil bantuan langsung tunai. Gadis itu hanya pasrah, berharap upacara ini cepat selesai, cepat pulang, dan cepat bertemu dengan ibunya yang telah menggenggam uang bantuan langsung tunai. Amanat yang disampaikan melalui cerpen tersebut adalah …. A. Upacara di sekolah itu wajib diikuti walaupun perut lapar B. Walaupun hidup sederhana serba kekurangan, kita harus tetap optimis C. Kita patut bersyukur masih ada bantuan langsung tunai D. Harga BBM naik tidak berpengaruh pada harga kebutuhan pokok.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. Walau harga BBM naik, pemerintah masih memberi bantuan langsung tunai. 37. Bacalah penggalan novel berikut ini dengan seksama! Musyawarah dibuka: Segala burung di dunia yang dikenal dan yang tak dikenal, datang berkumpul. Mereka berkata, ”Tiada negeri di dunia ini yang tak beraja. Maka bagaimana mungkin kerajaan burung-burung tanpa penguasa. Keadaan demikian tak bisa dibiarkan terus. Kita mesti berusaha bersamasama untuk mencarinya, karena tiada negeri yang mungkin memiliki tata usaha yang baik dan tanpa susunan yang baik tanpa raja.” Jenis tahapan alur penggalan novel di atas adalah ..... A. Pengenalan situasi cerita B. Pengungkapan peristiwa C. Menuju terjadinya konflik D. Puncak konflik (klimaks) E. Penyelesaian (ending) 38. Bacalah penggalan cerpen berikut ini dengan cermat ! .... Setelah ditunggu sejak pagi, tengah hari, melalui corong megafon, penumpang diminta naik ke kapal. Kapal itu kapal besar Lawit yang berlayar ke Kalimantan tapi akan mampir di pulau kecil Belitong; Di bawah terik matahari ribuan manusia antre menaiki tangga kapal. Para petugas susah payah mengatur antrean seperti menertibkan ternak. Kadangkadang melengking makian tak pantas dari petugas yang lelah. Latar penggalan novel tersebut adalah ..... A. Kalimantan B. Belitong C. Lawit D. Tangga E. Pelabuhan

LOGIKA

-18 -

39. Bacalah penggalan naskah drama berikut dengan cermat! SATPAM 2 :Pak, ada lima wartawan ingin menghadap Bapak. PEJABAT :Mau apa mereka? SATPAM 2 :Katanya mau menanyakan kejelasan peristiwa penembakan banci-banci. PEJABAT :banci-banci? Sudah jadi banyak, padahal yang mati cuman satu. Astaga, kalau wartawan sudah tahu celaka kamu. PETUGAS : Celaka kita, Pak. PEJABAT :Ya, kita semua goblok. Bilang Bapak sedang demam. Nanti di kabari lagi kapan bisa menghadap. SATPAM 2 :Baik, Pak (keluar). PEJABAT :belum lagi 24 jam , dunia sudah ribut. Susah jadi pejabat. Padahal ini bukan kesalahan oknum…. Watak tokoh PEJABAT dalam penggalan drama tersebut adalah ..... A. Pemarah dan pengecut. B. Pembohong dan tidak bertanggung jawab C. Pemarah dan sewenang-wenang D. Pengecut dan tidak bertanggung jawab E. Pembohong dan sewenang-wenang 40. Cermati penggalan naskah drama berikut ini! Karornan:Sudah nasib seniman rupanya terus-menerus dicurigai oleh pejabat pemerintah Atma : ..... Karoman:Tentu saja begitu! Kalau kekuasaan tidak terbuka kepada koreksi, kritik dan protes pastilah kekuasaan itu

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL akan menjadi absolut dan dikangkangi oleh kaum koruptor ! Atma :Cukup! Lain kali saja kalau diskusi soal politik! Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan naskah drama tersebut adalah ..... A. Pejabat pemerintah selalu dijadikan bulan-bulanan kritik karena sok bersih berpolitik dan anti koruptor! B. Tapi juga sudah nasib sial pejabat pemerintah selalu dijadikan bulanbulanan kritik dan protes melulu oleh seniman! C. Karena pejabat pemerintah selalu dijadikan bulan-bulanan kritik dan protes melulu oleh seniman! D. Pemerintah juga sial selalu dijadikan bulan-bulanan oleh seniman! E. Walaupun seniman sering mengkritik dan memprotes pemerintah, mereka tetap diperlukan. 41. Bacalah penggaian novel berikut dengan cermat! Gadis-gadis yang lain banyak yang setelah menamatkan HIS atau paling tinggi MULO, hanya tinggal dirumah saja memperdalam kebiasaannya dalam hal kerumah tanggaan sambil menanti hari-hari pernikahannya. Pernikahan yang diatur oleh orangtua tanpa campur tangan yang bersangkutan. Entah itu hasil, lamaran dari pemuda yang belum pernah dikenalnya atau dari kerabat sendiri yang telah dikenal. Saperti juga dirinya dulu. Betapa besar kenginannya untuk meneruskan sekolah Saperti saudara lelakinya yang lain, terpaksa ditelannya begitu lamaran dari keluarga Adinegoro tiba. Meskipun ketika itu apa yang mulai dirintis oleh R.A. Kartini mulai memperlihatkan hasilnya. Persoalan umur tetap menjadi patokan

LOGIKA

seorang gadis untuk tentang perkawinan.

-19 memikirkannya

Penggalan novel “antara dua dania” karya Maria A.Sardjono. Unsur nilai-nilai dalam penggalan novel tersebut adalah ..... A. Agama dan adat B. Moral dan budaya C. Budaya dan adat D. Sosial dan agama E. Politik dan sosial 42. Cermati kalimat tidak efektif berikut ini! Masalah penyelesaian perbaikan trotoar di DKI Jakarta saya sudah laporkan. Kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki menjadi…. A. Saya sudah laporkan mengenai penyelesaian perbaikan trotoar di DKI Jakarta. B. Masalah tentang perbaikan trotoar di DKI Jakarta sudah saya laporkan. C. Perbaikan trotoar yang menjadi masalah di DKI Jakarta sudah saya laporkan. D. Saya sudah. melaporkan masalah penyelesaian perbaikan trotoar di DKI Jakarta. E. Trotoar yang menjadi masalah di DKI Jakarta penyelesaiannya sudah saya laporkan 43. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! Propinsi Sumatra Utara memiliki ikon wisata yang sangat lekat, yaitu Danau Toba yang keelokannya kondang dimana-mana. Apa lagi di tanah air, sudah sejak lama tempat ini menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Boleh jadi, tidak ada yang tidak mengenal Danau Toba walau belum pernah berkunjung dan melihat secara dekat danau dengan luas sekitar 1.707 kilometer persegi ini. Menurut sejarahnya, danau ini disebut-sebut berasal dari kawah gunung api yang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL sangat besar dan kemudian meletus ratusan ribu tahun lalu …… Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang tersebut adalah ..... A. Letusan ini menimbulkan awan panas yang membahayakan penduduk sekitar. B. Abu vulkanik letusan gunung ini sudah tidakada karena ditelan waktu. C. Rumah-rumah di sekitar Danau Toba disewakan oleh pemiliknya dengan harga bersaing. D. Letusan inilah yang kemudian membentuk Danau Toba yang kita kenal sekarang. E. Sisa-sisa Ietusan gunung berapi di Indonesia masih banyak bisa kita jumpai. 44. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! (1) Supriadi adalah pengusaha cor patung kuningan yang sukses. (2) Sebagai pengusaha corpatung kuningan, Supriadi justru senang bila ia membagi keahliannya itu. (3) Di tempat tinggalnya di Desa Bejiyong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ia rnemberi kursus ilmu metalurgi bagi mereka yang berminat. (4) Pria ini menjadi gitaris kelompok musikal metal di masa mudanya. (5) Sebagai ketua Koperasi Industri Cor Patung Kuningan atau Kopinkra Ganesha di desanya dia membina sedikitnya 125 orang pengusaha. Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor .... A. (1) B. (2) C. (3)

LOGIKA

-20 -

D. (4) E. (5) 45. Bacalah penggalan surat berikut ini dengan cermat! Semua teman sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok, giliran saya menyimpulkannya. Namun, gaya terbata-bata, Ma, apa boleh buat terpaksa saya menggunakan bahasa Inggris. Semua yang hadir tertawa, termasuk dosen. Mujur Ma, dosen itu memperbolehkannya. Benar kata Mama, segala sesuatu perlu waktu, untuk penyesuaian. Tak terasa sudah hampir tiga bulan saya di Perancis dan berpisah dengan sanak saudara. Inti penggalan Surat keluarga di atas adalah ..... A. Kesulitan mempresentasikan menggunakan bahasa Inggris di perkuliahan B. Hambatan berbahasa dalam perkuliahan di Perancis C. Hambatan berbahasa dalam mempresentasikan di Perancis D. Hambatan mempresentasikan Perancis diperkuliahan E. Hambatan penyesuaian diri yang sulit di Perancis. 46. Bacalah penggalan surat perjanjian jual beli berikut ini! SURAT PERIANJIAN JUAL BELI Pasal 2 Dalam jual beli ini termasuk pula penyerahan c.q. penerimaan hak milik Penjual atas tanah tempat didirikannya rumah tinggal dalam Pasal 1 serta pekarangannya, yakni Persis di Jalan Kebon Nanas No.10 Jakarta Timur, yang terdiri atas sebuah rumah, seluas 200 m2, sertifikat No.21/ST/1998 tanggal 28 Maret1998. Tidak termasuk dalam jual beli ini ialah segala perabot rumah tinggal tersebut.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi surat Perjanjian jual beli di atas adalah..." A. Barang yang diperjual belikan adalah rumah dan pekarangannya. B. Rumah yang dijual seluas 200 ml dengan sertifikat No. 21/ST/1998. C. Selain rumah dan pekarangan, perabot juga ikut diperjual belikan. D. Alamat objek barang yang dijual adalah Jalan Kebon Nanas No. 10 Jakarta Timur E. Tanah dan rumah yang dijual memiliki kekuatan hukum karena bersertifikat. 47. Bacalah dengan saksama cerrnat penggalan surat kuasa berikut! SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini kami ahli waris dari Almarhum/almarhumah Murmoreljo, 1. Ny. Murmorejo 2. Giyono Supatmo 3. Ny. Surini 4. Ny. Sarjilah Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya ke-pada ahli waris nomor 1 (satu) bernama Ny.Murmorejo untuk mohon Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) di kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk tanah warisan dari almarhum/ almarhumah Murmorejo yang tersebut dalam Leter C No.85 Kelurahan Lama/Kring Desa Bangunharjo. Selanjutnya SKPT tersebut akan kami gunakan untuk pembagian waris di kantor PPAT. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasa tersebut adalah .,... A. Surat kuasa ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya bagi yang bersangkutan. B. Surat kuasa ini kami buat agar dapat dipelajari dengan saksama oleh pihak yang bersangkutan.

LOGIKA

-21 -

C. Atas perhatian Bapak/lbu terhadap Surat kuasa ini, kami mengucapkan banyak terimakasih. D. Surat kuasa ini dibuat rangkap dua untuk masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama. E. Surat kuasa ini dibuat oleh sejumlah pihakuntuk pegangan masingmasing oleh yang terlibat. 48. Cermatilah data pengarang berikut ini! Sumber kutipan : Musyawarah Burung Penulis :Faridu “Din Anal," Penerbit, tahun: Pustaka Jaya, Jakarta, 2001 Halaman : 128 Catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah ..... A. Attar, Faridu "Din", Musyawarah Burung (Jakarta: Pustaka Jaya, 2001), hlm. 128. B. Faridu "Din Attar", Musyawarah Burung (Jakarta: Pustaka Jaya, 2001), hlm. 128. C. Faridu "Din Attar", 2001. Musyawarah Burung (Jakarta: Pustaka Jaya), hlm.128. D. Attar, Faridu "Din", 2001. Musyawurah Burung (Jakarta: Pustaka Jaya), hlm.128. E. Faridu "Din Attar”, Musyawarah Burung(Pustaka Jaya: Jakarta, 2001), hlm.128. 49. Cermatilah catatan hasil rapat berikut ini! 1. Siswa kelas XI Akomodasi Perhotelan wajib mengikuti kunjungan industry 2. Kunjungan industri akan dilaksankan minggu terakhir bulan Januari 2010 3. Semua siswa harus membuat laporan hasil kunjungan industry 4. Siswa yang tidak mengikuti kunjungan industri diharuskan mengadakan kunjungan industri sendiri

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 5. Seyogianya nilai laporan hasil kunjungan industri ke dalam nilai mata pelajaran produktif yang relevan. Kalimat hasil rapat yang berupa saran ditandai dengan nomor ….. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 50. Bacalah penggalan kata pengantar berikut! Karya tulis ini penulis buat berdasarkan hasil praktik kerja industri selama enam bulan di Hotel Swasraya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun uraian kegiatan dalam karya tulis ini secara teknis penulis bagi menjadi dua bagian, yakni uraian kegiatan selama empat bulan praktik house keeping dan tiga bulan praktik di front office. Inti penggalan kata pengantar di atas adalah A. Dasar atau bahan pembuatan karya tulis. B. Penulis melaksanakan prakerin di Hotel Swasraya selama enam bulan. C. Selama prakerin penulis ditempatkan di bagian front office dan house keeping D. Uraian kegaatan dalam karya tulls dibuat berdasarkan tempat prakerin. E. Penulis lebih lama praktik di bagian housekeeping dari pada di front office.

LOGIKA

-22 -

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-23 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA 2010 1. Inti paragraf merupakan gagasan atau hal pokok yang rnenjadi ide keseluruhan isi dalarn paragraph tersebut. Inti penggalan teks di atas adalah Tas pinggang dapat mendukung Kenyamanan dalam bepergian. Jawaban : A 2. Informasi merupakan data yang berasal dari fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan (proses) menjadi bentuk yang berguna dan bermanfaat bagi pemakainya. Inforrnasi yang tersirat dalam paragraf tersebut adalah Manusia purba mengolah bahan makanannya dengan cara direbus dan dibakar. Jawaban : D 3. Ringkasan adalah bentuk ringkas dari sebuah pernyataan atau wacana menjadi satu Inti pokok bahasan. Ringkasan paragraf tersebut adalah Seorang karyawan dituntut untuk memberikan hasil yang baik dalam mengerjakan tugas. Untuk itu diperlukan ketekunan, konsentrasi, dan meminimalkan hal yang akan menghambat pekerjaan. Jawaban :A 4. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa tentang suatu hal yang telah terjadi dan terbukti kebenarannya. Kalimat yang berisi fakta pada penggalan teks tersebut ditandai dengan nomor lima. Jawaban : E 5. Laporan adalah segala hasil berupa kalimat berita atau informasi yang dilaporkan. Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Teks di atas termasuk jenis laporan perjalanan. Jawaban : D

6. Membentuk sebuah urutan yang sistematis menjadi paragraf padu harus memperkirakan kalimat-kalimat sebelumnya, Karena antara kalimat yang satu dengan yang lainnya harus berhubungan. Urutan yang logis pembuatan sabun memakai blender adalah: (3), (4), (5), (1), (2), (6). Jawaban : D 7. Riwayat hidup adalah data diri yang pernah di alami pelamar bisa berupa pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Jawaban : D 8. Grafik garis adalah data yang di peragakan dengan perubahan suatu nilai dari beberapa aspek yang digambarkan secara naik turun, Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut Harga gula pasir tertinggi terjadi pada bulan Mei dan November yakni Rp6.600,00/kg. Jawaban: C 9. Tabel adalah daftar yang berisi data-data dan informasi berupa bilangan secara sistematis dalam lajur dan deret tertentu. Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah Penggunaan telepon seluler tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 33% dari tahun sebelumnya. Jawaban :D 10. Tanggapan negatif merupakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan seseorang, Tanggapan negatif terhadap isi teks di atas yang tepat adalah Tanpa campur tangan Komnas Anak pun, korban Situ Gintung akan pulih dengan sendirinya. Jawaban : E 11. Istilah adalah nama, sebutan tentang makna konsep, proses atau keadaan. Makna istilah fluida dan hidrogen dalam

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL paragraf di atas adalah Benda yang mudah mengalir, zat yang tak berwarna tetapi membahayakan kesehatan. Jawaban : E 12. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah Apakah kaitan kelenjar tiroid, hormon, tiroid, dan goiter? Jawaban :E 13. Simpulan merupakan bentuk ringkas yang menjadi inti sari atau masalah pokok. Simpulan harus berkaitan dengan semua gagasan yang dijelaskan sebelumnya. Simpulan penggalan laporan tersebut adalah Objek wisata Borobudur tidak hanya menjual keindahan tapi juga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. Jawaban : D 14. Eksposisi adalah jenis paragraf yang berbentuk paparan atau menerangkan suatu pokok masalah tanpa harus menyimpulkan. Paragraf tersebut termasuk jenis karangan eksposisi. Jawaban : C 15. Proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan. Penggalan proposai tersebut adalah bagian latar belakang. Jawaban : B 16. Urutan kerangka proposal yang tepat ditandai dengan nomor : (4), (2), (1), (5), (6), (3). Jawahan :D 17. Hubungan sebab akibat merupakan keadaan yang mengikat antar kalimatnya. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat ditandai dengan nomor (2). Jawahan :B 18. Deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat-kalirnat di atas dapat dikembangkan secara deduktif dengan urutan (2), (1), (3), (5), (4), Jawaban : C

LOGIKA

-24 -

19. Istilah adalah nama, sebutan tentang makna konsep, proses atau keadaan. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang adalah agrowisata. Jawaban: 20. Kata yang tidak baku dalam iklan tersebut adalah unifersitas, academi. Keduanya merupakan bentuk kata serapan yang seharusnya ditulis dengan universitas dan akademi. Jawaban : C 21. Kata depan atau preposisi terdiri atas di, ke-, dari (menyatakan tempat) dan pada (menyatakan waktu atau orang). Kata depan ditulis terpisa dengan pasangan katanya. Kata depan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dari paragraf di atas adalah di, ke,dari. Jawaban : A 22. Imbuhan secara umum terbagi atas awalan me(N)-, ber-, ter-, ke-, se-, di-, pe(N)-, per- dan akhiran -an, -kan, dan i. Kata berimbuhan dalam paragraf di atas yang menyatakan hasil adalah bangunan dan tanaman. Jawaban : A 23. Antonim adalah kata yang memiliki lawan kata atau kebalikan dari kata tersebut. Kalimat yang menggunakan kata berantonim pada paragraf di atas adalah produsen dan konsumen (2). Jawaban : B 24. Ameliorasi atau membaik merupakan bentuk perubahan makna yang cakupan makna sekarang dirasakan lebih baik, halus, hormat, tinggi nilainya dari pada makna lampau. Kata yang mengalami perubahan makna amelioratif dalam kalimat di atas adalah istri. Jawaban :A 25. Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL adalah Dalam kapitalisme, krisis menjadi hal biasa bagi dunia perekonomian. Jawaban: D 26. Ungkapan atau idiom merupakan kelompok kata yang maknanya tidak sama dengan kata pembentuknya sehingga mempunyai makna baru. Ungkapan yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah mengubah langkah. Jawaban :A 27. Penggalan surat di atas termasuk jenis penawaran karena dalam surat tersebut berisi penawaran produk komputer. Jawaban:C 28. Kalirnat yang tepat untuk melengkapi bagian Surat permohonan yang rumpang adalah Sehubungan adanya pelaksanaan wisuda kelas XII dibutuhkan aula sekolah, Jawaban : D 29. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah Besar harapan saya, Bapak bersedia menerima permohonan ini. Jawaban : C 30. Simpulan merupakan kalimat yang berkaitan dengan semua gagasan atau pernyataan-pernyataan didalam paragraf. Simpulan penggalan laporan di atas adalah Peringatan hari ulang tahun ke-25 Yayasan Cahaya Asa diawali dengan tiga kegiatan, yakni seminan donor darah, pelayanan kesehatan gratis, dan acara puncaknya dirayakan bertepatan pada hari jadinya. Jawaban :C 31. Poster merupakan jenis iklan yang menggunakan kekuatan kata-kata sebagai daya tariknya. Kalimat yang disampaikan dalam poster harus sederhana dan singkat, menarik dan mudah dipahami pembaca. Kalimat poster bersifat persuasif dengan maksud

LOGIKA

-25 -

untuk memengaruhi pendengaran atau pembacaannya. Maksud poster tersebut adalah Melindungi hutan agar dapat diwariskan kepada anak cucu. Jawaban : A 32. Makna ungkapan mulut manis yang berbisa dalam lirik lagu tersebut adalah Perkataan yang lemah lembut namun penuh hasutan. Jawaban :A 33. Peribahasa merupakan kelompok kata atau berupa kalimat yang pemakaiannya tetap dengan mengiaskan maksud tertentu. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Bergantung pada akar yang lapuk yang berarti menggantungkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Jawaban : B 34. Tema adalah masalah, pikiran, ide, atau gagasan utama yang menjadi pokok persoalan dalam sebuah cerita. Tema penggalan puisi di atas adalah keindahan malam. Jawaban: B 35. Majas merupakan cara pengarang atau seseorang mengekspresikan perasaan dengan gaya bahasa yang mengandung makna kias. Majas yang dominan dalam penggalan puisi tersebut adalah personifikasi yang berarti benda mati seperti hidup menyerupai apa yang dilahirkan manusia. Jawaban :C 36. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang bersifat positif dan letaknya tersirat atau tersurat. Amanat yang disampaikan melalui cerpen tersebut adalah Walaupun hidup sederhana serba kekurangan, kita harus tetap optimis. Jawaban ; B 37. Alur atau plot adalah rangkaian jalannya suatu cerita dengan berbagai tahapan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL konflik. Jenis tahapan alur penggalan novel di atas adalah Pengungkapan peristiwa. Jawaban : B 38. Latar atau seting adalah penggambaran situasi tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar penggalan novel tersebut adalah pelabuhan. Jawaban : E 39. Watak merupakan bentuk sifat (pikiran atau tingkah laku) pelaku dalam suatu cerita. Watak tokoh PEJABAT dalam penggalan drama tersebut adalah pemarah dan pengecut. Jawaban : A 40. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan naskah drama tersebut adalah Pejabat pemerintah selalu dijadikan bulan-bulanan kritik karena sok bersih berpolitik dan antikoruptor! Jawaban : A 41. Nilai budaya tidak terlepas dari karya sastra tersebut bercerita tentang daerah tertentu, sedangkan adat merupakan norma atau aturan yang mengikat ,masyarakat daerah tertentu. Unsur nilai-nilai dalam penggalan novel tersebut adalah budaya dan adat. Jawaban : C 42. Kalimat tidak efektif di atas dapat diperbaiki menjadi Saya sudah melaporkan masalah penyelesaian perbaikan trotoar di DKI Jakarta. Jawaban : D 43. Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi paragrap yang rumpang tersebut adalah Letusan inilah yang kemudian membentuk Danau Toba yang kita kenal sekarang. Jawaban : D 44. Kalimat sumbang merupakan kalimat yang tidak mendukung kalimat utama

LOGIKA

-26 -

atau diluar jalur inti pembicaraan (tidak nyambung). Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor 4. Jawaban : D 45. Inti penggalan surat keluarga di atas adalah Hambatan berbahasa dalam perkuliahan di Perancis. Jawaban : B 46. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian juai beli di atas adalah Selain rumah dan pekarangan, perabot juga ikut diperjual-belikan Jawaban : C 47. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasa tersebut adalah Surat kuasa ini dibuat rangkap dua untuk masingmasing pihak dengan kekuatan hukum yang sama. Jawaban:A 48. Catatan kaki merupakan catatan"yang berupa informasi menyatakan sumber pernyataan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam Catatan kaki adalah nama pengarang tanpa dibalik dan gelar, judul buku, kota, penerbit, tahun terbit, dan terkhir letak halaman. Berdasarkan catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah Faridu ”Din Attar", Musyawarah Burung (Jakarta: Pustaka Jaya, 2001), hlm. 128. Jawaban : B 49. Saran adalah pendapat seseorang yang berupa anjuran supaya menjadi lebih baik. Kalimat hasil rapat yang berupa saran di tandai dengan nomor 5. Jawaban :E 50. Inti penggalan kata pengantar di atas adalah Selama prakerin penulis ditempatkan di bagian front office dan house keeping. Jawaban :C

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-27 -

UJIAN NASIONAL SMK 2011 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INDONESIA : 18 April 2011 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 1. Bacalah penggalan berita berikut dengan saksama! Objek wisata Borobudur tidak hanya menjual keindahan semata. Tetapi dari aspek lingkungan dan masyarakat sekitar Borobudur dapat mendatangkan keuntungan tersendiri. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan objek wisata tersebut dengan menjual cindera mata, baik karya mereka maupun karya orang lain. Terbukti dengan adanya pasar ular yang terdapat di pintu keluar Borobudur. Simpulan penggalan laporan tersebut adalah .... A. Objek wisata Borobudur menjual cendera mata untuk para wisatawan lokal dan mancanegara.

B. Pasar ular terdapat di pintu masuk objek wisata Borobudur sangat ramai dikunjungi wisatawan. C. Masyarakat yang tinggal dekat Borobudur mendapatkan keuntungan dari hasil menjual cendera mata. D. Objek wisata Borobudur tidak hanya menjual keindahan tapi juga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. E. Masyarakat Borobudur menjual cendera mata hasil karya mereka kepada para wisatawan. 2. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama! Masyarakat masih menganggap kusta sebagai penyakit kutukan. Persepsi keliru ini membuat penderita kusta rendah diri dan putus asa. Mereka tidak

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL berani memeriksakan penyakitnya. Jikapun periksa, tidak kontinu karena terlanjur “pasrah” dan putus asa. Tidak jarang penderita penyakit kusta mengalami perlakuan tidak manusiawi. Mereka dikucilkan dari masyarakat sekitar. Akibatnya selain mengalami masalah kesehatan, penderita kusta juga mempunyai masalah sosial. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah ...,. A. Perasaan rendah diri dan putus asa banyak dialami penderita kusta. B. Penderita kusta rajin memeriksakan penyakitnya. C. Penderita kusta secara kontinu memeriksakan penyakitnya. D. Penderita kusta mendapatkan perlakuan manusiawi. E. Masyarakat memahami penderitaan yang dialami penderita kusta. 3. Bacalah paragraf berikut secara saksama! Banjirnya produk Negeri Tirai Bambu itu membuat industri dalam negeri semakin terpuruk lantaran persaingan harga sulit diimbangi. Di sisi lain, industri yang berkaitan dengan teknologi di dalam negeri kian terlelap. Gagasan pokok paragraf di atas adalah ..... A. Membanjirnya produk negeri Tirai Barnbu. B. Industri dalam negeri kian terpuruk C. Persaingan harga sulit diimbangi. D. Produk negeri Tirai Bambu lebih murah E. Teknologi di dalam negeri terlelap 4. Bacalah paragraf rumpang berikut dengan saksarna! Karena pos pendapatan tiap bulan sudah jelas seperti pegawai tentu akan lebih mudah membuat anggaran belanja keluarga dan mengatur pengeluarannya.

LOGIKA

-28 -

Biasanya akan lebih sulit membuat anggaran belanja bagi mereka yang berpenghasilan tidak tetap. (….) Perlu diketahui, penghasilan mereka boleh tidak tetap, tetapi pengeluaran rutin harus tetap. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah .... A. Di sinilah perlunya sikap hati-hati. B. Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa dibuat. C. Dengan demikian, kita perlu berpikir cerdas. D. Namun, itu tidak menjadi persoalan bagi PNS. E. Banyak orang mengerutkan kening untuk berpikir. 5. Bacalah penggalan laporan dengan saksarna! Kami berangkat dari lokasi pukul 06.30. semua peserta berpakaian lengkap. Kami beristirahat dan makan siang di Rindu Alam pukul 11.40. hidangan khas Jawa Barat kami nikmati. Kami bekemas-kemas dan memasuki kenderaan kembali pukul 12.50. Teks di atas termasuk jenis laporan ..... A. Kunjungan B. Peristiwa C. Kegiatan D. Perjalanan E. Pengamatan 6. Bacalah petunjuk kerja berikut dengan cermat! Petunjuk mencetak Daftar E-mail 1) Jalankan Microsoft Outlook 2010! 2) Kilik tab “file” di pojok kiri atas layar! 3) Pilih menu “Print” untuk mencetak! 4) Di Bagian “Print What” pilih “Table Style”! 5) Di bagian kanan jendela akan muncul preview hasil cetak yang berisi daftar E-mail.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 6) Di bagian Printer, pilih printer yang akan digunakan mencetak! 7) Klik tombol “Print” yang ada di bagian atas untuk mencetak! Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja di atas adalah ..... A. Microsoft Outlook perlu dijalankan. B. Klik dilakukan lebih dari satu kali dalam proses cetak. C. Di bagian "table style” bisa kita pilih "Print What? D. Priview hasil cetak berisi daftar email. E. Print yang ada di bagian atas berfungsi untuk mencetak. 7. Bacalah penggalan biografi berikut dengan saksama! Jaya Suprana (62), eksekutif angkatan muda lebih dikenal sebagai seniman musik dan kartunis daripada pengusaha. Jaya Suprana lahir di Denpasar, Bali. Ayahnya, Lambang Suprana adalah salah seorang dari empat bersaudara generasi kedua pewaris perusahaan Jamu Jago. Setamat SMP di Semarang, ia melanjutkan sekolah SMA di Jerman dan lulus tahun 1967. Pendidikan tinggi pada berbagai institute di negeri itu ditempuhnya sambil bekerja di beberapa tempat. Pernyataan yang sesuai dengan biografi tersebut adalah ..... A. Jaya Suprana adalah seorang kartunis dan pemusik andal. B. Jaya Suprana menghabiskan waktu kuliahnya di Bali. C. Jaya Suprana merupakan salah seorang dari empat bersaudara. D. Ia sekarang rnenetap di kota Jerman. E. Ia juga dikenal sebagai seorang presenter terkenal. 8. Cermatilah grafik berikut ini!

bimbel

120 100 80 60 40 20 0

-29 -

populasi bebek

poulasi ayam

Pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas adalah ..... A. Populasi bebek pada 2007 lebih sedikit daripada 2006. B. Populasi ayam mengalami fluktuasi. C. Populasi ayam tidak selalu lebih tinggi daripada bebek. D. Populasi bebek paling tinggi terjadi pada 2005. E. Populasi ayam tertinggi pada 2005 dan 2008. 9. Cermati matriks berikut! No 1 2 3 4 5

Nama Kegiatan Pendaftaran Pekerjaan Tes Tertulis Tes Wawancara Pengumuman Pendaftaran Ulang

Senin

Selasa

Rabu

X X

X

Kamis

Jumat

X

X X

Pernyataan yang sesuai dengan matriks di atas adalah .... A. Pendaftaran ulang dapat dilakukan hari Kamis. B. Tes tertulis bisa dilakukan hari Rabu. C. Di hari Selasa dilakukan dua kegiatan. D. Tes wawancara dilakukan sebelum tes tertulis. E. Pengumuman dilaksanakan sehari setelah tes tertulis. 10. Bacalah dengan cermat teks berikut! Perajin kain songket tradisonal Minangkabau, Sumatra Barat, bertahan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dengan motif kuno berusia ratusan tahun. Perajin memunculkan kembali motif kuno dari kain songket yang yang tersimpan. Untuk menjaga keaslian produksi, perajin menggunakan alat songket bukan mesin. Tanggapan logis terhadap paragraf di atas adalah ..... A. Perajin kain songket tradisional Minangkabau bertahan pada motif kuno. B. Motif kuno yang dipertahankan perajin berusia ratusan tahun. C. Jenis songket tua yang tersimpan kembali dimunculkan. D. Untuk menjaga keaslian produksi, penggunaan alat songket perlu dipertahankan. E. Mesin tidak cocok untuk para perajin kain songket. 11. Cermati penggalan berita berikut! PT. Pupuk Sriwijaya menggunakan batu bara sebagai bahan baku pengganti gas alam dalam proses produksi pupuk urea. Teknologi pengolah batubara ke sintesis gas dengan investasi awal 250 juta dollar AS itu dinilai menjadi salah satu jawaban atas masalah ketidakpastian pasokan gas yang terus berulang sehingga mengancam proses produksi. Tanggapan yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah ..... A. Batu bara sebaiknya memang dijadikan bahan baku pengganti gas alam. B. Dalam proses produksi pupuk urea, penggunaan batu bara sangat tepat. C. Teknologi pengolah batu bara ke sintesis belum menjawab ketidakpastian pasokan gas. D. Masalah ketidakpastian pasokan gas diramalkan akan terus berulang.

bimbel

-30 -

E. Ketidakpastian pasokan gas berpotensi mengancam proses produksi 12. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Pendidikan karakter yang dipahami secara parsial dan tidak tepat sasaran justru bersifat kontra produktif bagi pembentukan karakter anak didik. Makna istilah parsial dan kontraproduktif pada paragraf di atas adalah ..... A. Sepihak dan tidak mampu B. Sepotong-potong dan tidak mampu C. Sepenggal-sepenggal dan menggagalkan D. Tidak genap dan merugikan E. Sebagian dan tidak menguntungkan 13. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! (1) Pemburu ular yang semula merasa tidak bisa digigit ular berbisa itu akhirnya harus mengakhiri kesombongannya. (2) Ketika senja tiba ia sudah mendaki dan menuruni bukit. (3) Tentu lengkap dengan peralatannya. (4) Dari lampu sorot sampai makanan ala kadarnya. (5) Nun jauh di sana anak-istri menunggu dengan sabar dan tabah. Kalimat yang menggunakan kata berantonim ditandai dengan nomor ..... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 14. Bacalah teks berikut dengan cermat! Sebuah pasar swalayan yang rusak karena gempa beberapa waktu lalu roboh, beberapa orang sedang berada di pasar tersebut. sementara itu ratusan ribu warga korban gempa masih tidur di jalanan. Mereka sangat menantikan bantuan yang belum juga datang.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah ..... A. Mengapa gempa sampai melanda kota tersebut? B. Di mana ratusan ribu warga korban tidur? C. Siapa yang membeli barang di pasar swalayan? D. Bagaimanakah sikap pemerintah setempat terhadap gempa? E. Bantuan jenis apa yang sudah mereka terima? 15. Cermati penggalan teks berikut! Pukul 06.00 ketika warga siap-siap berangkat ke tempat tugas, tiba-tiba terdengar ledakan hebat. Semua warga berebut keluar rumah. Ternyata sumber kebakaran berasal dari rumah Pak Tirto. Semua orang menuju TKP. Penyebab kebakaran ternyata kompor gas yang selangnya bocor. Kalimat tanya berikut ini yang berbentuk klarifikasi adalah ..... A. Apakah yang terjadi pada pukul 06.00 pagi? B. Benarkah kebakaran disebabkan bocornya selang gas? C. Apakah penyebab kebakaran di rumah Pak Tirto? D. Mengapa warga setempat keluar rumah? E. Di manakah posisi Pak Tirto ketika rumahnya terbakar? 16. Perhatikan kalimat berikut dengan saksama! (1)Ia berjalan menuju rumah pacarnya. (2) Sesampai disana sungguh nasib buruk menimpa.(3) Calon mertua keluar rumah.(4) Matanya tajam menatap kearahnya. (5) Ia pun masuk rumah dengan gemetar. Kata yang mengalami perubahan makna sinestesia terdapat pada kalimat ..... A. (1)

bimbel

-31 -

B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 17. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! …….. (1)Slamet mengaku urusannya baru lancer setelah member uang rokok atau pelican kepada Ketua RT.(2). Hal inilah yang mengejutkan Triatman. (3). Triatman mengaku sudah dua hari berkasnya terhenti di tangan Ketua RT.(4). Keduanya sepakat menemui Ketua RT demi kelancaran surat pengantar Triatman tersebut.(5). Belum sempat menuju kerumah Ketua RT, mendadak Ketua RT datang sambil menyerahkan surat pengantar yang diharapkan. Kata yang berkonotasi negatif dalam paragraf diatas terdapat pada kalimat nomor ..... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 18. Bacalah ilustrasi berikut dengan saksama! Sebagai seorang yang berasal dari desa, Kaelani memutuskan kembali ke desa setelah pensiun. Baginya kota semakin padat dan terasa sumpek. Kegemarannya menanam akan kembali ia buktikan. Di angan-angan sudah ada setumpuk keinginan yang segera ia wujudkan. Dua tahun kemudian semua yang ia tanam sudah membuahkan hasil seperti yang diobsesikan. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kesuksesan Kaelani dalam bertanam adalah ..... A. Tangan kemudi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. Tangan kanan C. Tangan terbuka D. Tangan besi E. Tangan dingin 19. Cermatilah kutipan lirik lagu berikut! Ku tahu kamu pasti merasa apa yang kurasa Pantasnya kamu mencintai yang juga cintai kamu,Cinta kamu Reff. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku biar kamu senang. Bila berat melupakan aku pelan-pelan saja.... Makna ungkapan "lepaskanlah ikatanmu” yang terdapat dalam lirik lagu di atas adalah ..... A. Seriap orang harus memahami perasaan orang lain. B. Dalam mencintai sesuatu kita harus berpersepsi sama. C. Memberi kesempatan kepada kekasih untuk bersikap. D. Bila menyenangi seseorang segera lupakan yang lain. E. Untuk melupakan seseorang kekasih bisa seketika. 20. Perhatikan ilustrasi berikut dengan saksama! Sepeninggal ayahnya, kehidupan Ramon menjadi sulit. Ia lalu hijrah ke Jakarta. Satu-satunya orang yang ia kenal adalah pamannya. Ramon tahu kehidupan pamannya lebih sulit dibandingkan kehidupannya. Namun, apa boleh buat Ramon terpaksa meminta bantuan paman-nya yang jelas-jelas tidak dapat memberikan bantuan. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebutadalah ….. A. Bagai bumi dengan langit B. Bergantung pada akar yang lapuk C. Bagai kambing dihalau ke air

bimbel

-32 -

D. Bagai telur di ujung tanduk E. Berjalan peliharalah kaki berkata peliharalah lidah. 21. Bacalah puisi berikut dengan saksama! Dia yang gentayangan di jalan malam Tergoda kepada megah perempuan Tetapi selalu berkunjung pada ketidak ber-dayaan dan Tuhan? Selalu hadir tepat pada saat dibutuhkan Bahkan si Penggoda yang merasa pongah Ini gagah berjalan-jalan yang salah Dia terima, menjelma jadi kurcaci di telapak tangan-Nya Diberinya kehangatan, lalu dia pulang pada ketenteraman….. Oleh : Abdul Wachid B.S Tema puisi tersebut adalah ….. A. Orang yang gentayangan di malam hari. B. Ketidakberdayaan manusia. C. Kepongahan manusia pendusta. D. Orang yang merasa gagah di jalan yang salah. E. Ketenteraman karena kehadiran Tuhan 22. Bacalah penggalan puisi bérikut dengan cermat! Puisi dengan penuh rasa kawatir, curiga dan cemburu menyaksikan dedaunan, pepohonan, unggas, ikan, cuaca, zat asam, susunan saraf, sungai, daun, lautan Bercakap serak dan gagu dengan sesamanya (Taufik Ismail) Majas yang dominan dalam penggalan puisi tersebut adalah... A. Metafora B. Anafora C. Personifikasi D. Hiperbola E. Eufemisme 23. Cermatilah penggalan cerita berikut ini!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Selesai presentasi, Rektor STSI Surakarta mendekat. "Kau punya bakat jadi sarjana lho"."Tidak, Pak. Saya ingin jadi dalang, jadi seniman". Temantemannya juga mengatakan bahwa sepantasnya ia menjadi peneliti. "Tidak, jadi dalang lebih bermanfaat. Sebab dalang berhubungan langsung dengan masyarakat, Peneliti tidak ..... Amanat yang disampaikan pengarang dalam penggalan cerita di atas adalah ..... A. Setiap orang cerdas diharapkan menjadi peneliti. B. Seorang peneliti harus sarjana. C. Orang akan lebih senang memilih profesi sesuai nalurinya. D. Orang berpangkat yang tertarik profesi dalang. E. Profesi peneliti lebih hebat daripada dalang? 24. Bacalah penggalan novel berikut dengan cermat! Setelah ditunggu sejak pagi, tengah hari, melalui corong megafon, penumpang diminta naik ke kapal. Kapal itu adalah kapal besar Lawit yang berlayar ke Kalimantan tapi akan mampir di pulau kecil Belitong. Di bawah terik matahari ribuan manusia antri menaiki tangga kapal. Para petugas susah payah mengatur antrian seperti menertibkan ternak. Kadang-kadang melengking makian tak pantas dari petugas yang lelah. Latar penggalan novel tersebut adalah ..... A. Kalimantan B. Belitong C. Lawit D. Tangga E. Pelabuhan 25. Bacalah kutipan novel berikut!

bimbel

-33 -

Pak Karto terjun dari ketinggian sepuluh meter. Suasanapun senyap. Beberapa lama kemudian, Pak Karto terperanjat. Di luar dugaan, dirinya masih bertahan hidup. Ia menoleh ke atas genting. Sepuluh meter ia terjun dengan harapan ia pingsan dan mati karena sudah tidak tahan menjalani beban hidup. Tahapan alur penggalan novel di atas adalah .... A. Pengenalan cerita B. Pengungkapan peristiwa C. Menuju pada konflik D. Puncak konflik E. Penyelesaian (ending) 26. Bacalah penggalan novel berikut! Aku dan kakakku ibarat minyak dengan air. Sikap dan gagasan yang kami lontarkan selalu berbeda. Sebagai adik aku mengalah karena ingin selalu menjaga hubungan baik. Apalagi usia kami yang semakin merambat tua. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam penggalan novel di atas adalah ..... A. Aku tidak terlibat dalam cerita B. Aku sebagai tokoh utama cerita C. Aku dan kakak sebagai orang yang bercerita D. Kakak sebagai pencerita E. Tokoh utama tidak terlibat dalam cerita 27. Bacalah dengan cermat penggalan naskah berikut! Ibu : mana kakakmu Lastri? Marto : sejak malam tak kutemui. Mungkin minum-minum lagi Giman : (melotot) Dimana kamu mendapat botol itu? Marto : di kursi belakang rumah Giman : (kaget) Dia kabur! Gantung diri! Ibu : Lastri!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Giman : Mbakyuku! Dia salah gaul selama ini kurang perhatian. Inti penggalan naskah drama di atas adalah ..... A. Kerinduan seorang adik pada kakaknya. B. Keputusasaan Lastri terhadap lingkungannya. C. Anggota keluarga yang saling menyalahkan. D. Penyesalan anggota keluarga terhadap kenakalan Lastri. E. Pengorbanan yang selalu dialami dalam keluarga. 28. Bacalah panggalan naskah drama berikut! Legiman :sudah lima kali aku di tolak cinta, Mar. dari penjual jamu gendong sampai pegawai bank. Marmi :Dan Mas tidak putus asa kan ? Legiman :Cinta bikin putus asa, mar ? Banyak yang bisa bikin putus asa. Tetapi aku sudah biasa sakit hati. Marmi : Tidak ingin mencari yang lain? Legiman :Tentu. Aku harus tegak menghadapi persoalan yang kecil sampai yang besar. Watak yang paling menonjol pada tokoh Legiman adalah ..... A. Penurut B. Perayu C. Penggoda D. Cengeng E. Tegar 29. Bacalah penggalan novel berikut ini! Kamu harus menuruti etika keluarga. Jangan jatuh cinta pada sepupumu, Warno. Banyak wanita lain yang jatuh cinta kepadamu. Anak Pak RT itu, berkali-kali menanyakan nasibmu. Nilai yang terkandung dalam penggalan novel diatas adalah …..

bimbel

-34 -

A. Adat B. Sosial C. Ekonomi D. Pendidikan E. Nasionalisme 30. Cermatilah kalimat rumpang berikut! Cabang angkat besi dan wushu menjadi dua dari lima cabang yang diandalkan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Sea Games XVI 2010 Guangzhou, November mendatang. Namun kedua tim pada cabang tersebut tidak sesumbar untuk dapat [ …..] medali emas kepada KONI. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang dirumpangkan adalah ..... A. Menyodorkan B. Menyumbangkan C. Menghasilkan D. Mendapatkan E. Mendatangkan 31. Bacalah teks berikut dengan saksama! (1) Untung takdapat diraih, malang tak dapat ditolak (2) Kita mungkin boleh berhati-hati mewaspadai, dan bersiaga. (3) Tetapi bencana bisa datang secara tiba-tiba. (4) [ .... ] (5)Bencana alam memang tidak bisa dihindarkan. Kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat (4) pada paragraf di atas adalah ..... A. Kedatangan bencana alam harus kita jauhi. B. Di mana saja, kapan saja, dan bisa menimpa siapa saja. C. Kita bisa mewaspadai dan rnenerangi gejala alam. D. Upaya kita adalah mengetahui kerugian. E. Dalam beberapa waktu terakhir wilayah kita rawan gempa. 32. Bacalah teks berikut dengan saksama!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Investor harus menyadari bahwa investasi pada bursa berjangka adalah merupakan investasi berisiko. (2) Resikoinvestasi pada bursa berjangka lebih tinggi daripada investasi pada saham. (3) Padahal pada pikiran beberapa pihak risiko saham paling tinggi.(4) oleh karena itu, investor juga perlu berhati-hati dan cermat agar supaya investasi menguntungkan. Kalimat tidak efektif pada paragraf di atas ditandai dengan nomor .... A. (1) dan (3) B. (1) dan (4) C. (2) dan (3) D. (2) dan (4) E. (3) dan (4) 33. Cermatilah paragraf berikut! Memang bukan pertama kali ini saja SD Pagersari mamberikan makanan tambahan, Makanan tambahan tersebut berupa bubur kacang hijau untuk asupan gizi para siswanya. [ ..... ] sangat senang menyantap bubur kacang hijau bersamasama. Kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf agar menjadi padu adalah .... A. Kami B. Saya C. Ia D. Kita E. Mereka 34. Bacalah penggalan naskah drama berikut dengan cermat! TUMPAL : Maaf Pangeran, apa boleh saya berbicara ? REBO : (Berhenti menanggapi) Ah Panji Tumpal! Tentu saja, Tetapi, kenapa mesti disini? TUMPAL : Ini mendesak. Dan darurat. REBO : Oh! TUMPAL :Begini, Pangeran Rebo. Baginda sudah tua. Apakah

bimbel

LOGIKA

-35 -

Anda tidak ingin menjadi Raja? REBO :Lho. Apa ini? TUMPAL: Negara kacau.Rakyat hidup di dalam kemiskinan Kejahatan merajalela [….] Inilah saatnya Anda ambil alih kekuasaan. (Panembahan Reso Karya WS Rendra) Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan drama tersebut adalah ..... A. Dialah raja yang berkuasa. B. Para pejabat menerima piagam. C. Kejahatan terjadi di kalangan rakyat dan maupun pejabat. D. Negara dipimpin dengan bijaksana. E. Raja hidup bersama permaisurinya! 35. Bacalah paragraf berikut ini dengan saksama! (1)Pukul 02.00 dini hari Sardi sudah bersiap-siap menuju pasar (2) Bersama istrinya, lelaki 60 tahun itu harus bahumembahu dalam bekerja. (3) Sambil menunggu istrinya berbelanja, Sardi bisa menikmati jajaan beraneka-ragam (4) Menunggu tanpa kegiatan, pasti menjenuhkan. (5) Bertahun-tahun mereka berdua menjalani rutinitas hidup semacam itu. Kata bercetak miring yang penulisannya tidak sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat nomor .... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 36. Bacalah penggalan karangan berikut ini! Sedikitnya 61 ekor unggas di Dukuh Mungur RT 01, Desa Karanganyar; Kecamatan Sambungmacan, Sragen, mati mendadak dalam dua pekan terakhir. Puluhan unggas yang mati mendadak itu dinyatakan positif

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL terinfeksi virus avian influenza (A1)atau dikenal sebagai virus flu burung. Unggas-unggas itu kemudian dimusnahkan agar tidak menular ke unggas lain yang masih sehat. Dengan demikian masyarakat di di Dukuh Mungur RT 01, Desa Karanganyar khususnya yang memiliki unggas, merasa tenang dan aman. Penggalan teks di atas termasuk jenis karangan .... A. Narasi B. Deskripsi C. Persuasi D. Eksposisi E. Argumentasi 37. Cermati kerangka karangan berikut! Pikiran Utama : kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah diramalkan akan menambah angka kemiskinan. Pikiran penjelas: (1) kelangkaan minyak tanah,(2) antrean pembeli minyak tanah di banyak daerah. (3)ketakutan beralih elpiji.(4) lebih nyaman beralih ke kayu. (5) beralih ke solar yang lebih murah. (6) pedagang minyak tanah beralih ke bensin. Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan pikiran utama tersebut adalah .... A. (1) dan (4) B. (2) dan (4) C. (3) dan (5) D. (4) dan (5) E. (5) dan (6). 38. Bacalah urutan topik berikut dengan cermat! (1) Berakhinya era pangan murah. (2) Kesejahteraan petani kurang diperhatikan. (3) Kita berharap adanya kebijakan memacu petani. (4) Petani harus ditempatkan sebagai subjek. (5) Raskin harus tetap disalurkan.

bimbel

LOGIKA

-36 -

Urutan secara deduktif dari topik di atas adalah .... A. (1), (3), (5), (4), (2) B. (1), (2), (3), (4), (5) C. (2), (4), (3), (1), (5) D. (3), (4), (1), (2), (5) E. (5), (4), (3), (2), (1) 39. Bacalah penggalan proposal berikut dengan cermat! Pendidikan jurnalistik sangat perlu diajarkan pada siswa SMK. Meski tidak harus menjadi mata pelajaran formal, jurnalistik perlu di coba melalui diklat. Cara ini lebih efektif untuk menampung bakat siswa dalam dunia tulis-menulis. Kreativitas siswa diharapkan tumbuh dan berkembang secara maksimal….. Tujuan proposal di atas adalah. .... A. Pendidikan jurnalistik perlu diajarkan terutama di sekolah kejuruan. B. Jurnalistik tidak perlu menjadi mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah kejuruan. C. Jurnalistik perlu dicoba melalui diklat khususnya bagi siswa SMK. D. Diklat bisa menampung bakat siswa dalam menulis khususnya dalam bentuk karangan. E. Kreativitas siswa diharapkan, tumbuh dan berkembang melalui pendidikan jurnalistik. 40. Perhatikan judul proposal dan jenis kegiatan berikut! Judul proposal : Ulang Tahun Sekolah. Jenis Kegiatan : (1) Lomba membuat taman sekolah. (2) Lomba berpidato antar kelas. (3) Mendata calon penerima beasiswa. (4) Memberi beasiswa bagi murid berprestasi. (5) Mengadakan seminar pendidikan. Jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan judul

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL proposal di atas ditandai dengan nomor ..... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 41. Pernahkan penulisan berikut ini! N0 : 04/DW/09 Lamp :1 lembar Hal :Undangan Lomba Penulisan nomor lampiran, dan hal surat tersebut yang tepat adalah ..... A. Nomor : 04/V/DW/09 Lampiran: (1) lembar Hal :Undangan Lomba B. Nomor :04/V/DW/09 Lampiran :Satu lembar Hal :Undangan lomba C. Nomor :V04/V/DW/09 Lampiran :Satu (Lembar) Hal :Undangan lomba D. Nomor :04/V/DW/09 Lampiran :1 (satu) lembar Hal :Undangan lomba E. Nomor :04/V/DW/09 Lampiran :1 lbr Hal :Undangan Iomba 42. Bacalah penggalan surat permohonan izin berikut! Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kalimat penutup surat permohonan izin tersebut akan menjadi tepat apabila diubah menjadi ..... A. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. B. Atas pemberiannya saya ucapkan terima kasih. C. Pemberian izin Bapak diucapkan terirna kasih. D. Terima kasih izin yang telah Bapak berikan. E. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

bimbel

LOGIKA

-37 -

43. Cermatilah penggalan surat kuasa yang dirumpangkan berikut! Memberikan kuasa kepada pihak II Nama : Raissa Nugrahita Putri No KTP : 5562.0914.5676 Alamat : Jl. Gergaji Pelem No.92 Semarang Untuk mengambilkan honorarium dua artikel yang dimuat Harian Saudara tertanggal 1 dan 8 Februari 2010 [….] Jika sampai batas waktu yang telah ditentikan ternyata belum dibayarkan, surat kuasa ini dinyatakan tidak berlaku. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasayang dirumpangkan di atas adalah ...,. A. Waktu pengambilan honorarium tidak dibatasi. B. Honor tersebut untuk artikel yang diharap bisa dimuat. C. Batas waktu pengambilan honorarium 25 Februari 2010. D. Bagian bendahara harus menelepon pemberi kuasa. E. Pembayaran honor ditransfer melalui rekening bank. 44. Cermati kutipan pengumurnan berikut! BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon 05910031 PENGUMUMAN Nomor : PENG- 1236/SU/02/2009 TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2006 Dalam rangka mengisi Formasi Pegawai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan menerima 15 (lima

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL belas) orang Warga Negara Indonesia untuk mengisi lowongan. Kalimat pembuka lamaran pekerjaan yang sesuai dengan pengumuman tersebut adalah .... A. Mengingat pengumuman Nomor: PENG-1236/SU/02/ZO09 tentang calon ..... B. Dengan membaca pengumuman Nomor:PENG-1236/SU/02/2009 tentang penerima calon ..... C. Berdasarkan pengumuman Nomor: PENG-1236/SU/02/2009 tentang penerimaan calon ..... D. Setelah membaca pengumuman Nomor:PENG-1236/SU/02/2009 tentang penerimaan calon .... E. Saya telah membaca pengumuman Nomor:PENG-1236/SU/02/2009 tentang penerimaan calon... 45. Bacalah penggalan surat berikut dengan saksama! Dengan hormat! Kiriman brosur harga televise saudara tertanggal 12 Februari 2010 telah kami terima dengan baik. Namun setelah kami pelajari…. Penggalan surat di atas merupakan jenis.... A. Surat organisasi B. Surat keluarga C. Surat kuasa D. Surat pengaduan E. Surat pesanan 46. Cermati sumber kutipan berikut! Judul : Kebebasan Semu; Penjajahan baru di Jagat Media Penulis : Agus Sudibyo Penerbit: Kompas, Jakarta Cetakan: 1 November 2009 Tebal : XXXViii+250 hal Halaman yang dikutip: 125 Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah .....

bimbel

LOGIKA

-38 -

A. Agus Sudibyo, 2009, Kebebasan Semu: Penjajahan baru di Jagat Media (Jakarta: Kompas), hlm. 125. B. Agus Sudibyo, Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media (Jakarta: Kompas) 2009, hlm. 125. C. Agus Sudibyo, Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 125. D. Agus Sudibyo, Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media (Kompas:Jakarta, 2009), hlm. 125. E. Sudibyo Agus, Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media, 2009, (Jakarta: Kompas), hlm. 125. 47. Bacalah catatan hasil rapat berikut dengan seksama! (1). Semua siswa sebaiknya memarkir sepeda motor di tempat yang telah di sediakan. (2). Siswa dilarang memarkir sepeda motor di halaman sekolah. (3). Dilarang menaiki sepeda motor di halaman sekolah. (4). Apabila keluar dari pintu sekolah siswa menunjukkan SNTK. (5). Apabila meminjam sepeda motor teman wajib melapor ke satpam. Kalimat catatan hasil rapat yang berupa saran ditandai dengan nomor ….. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 48. Bacalah penggalan karangan ilmiah berikut ini! Minat baca siswa SMK masih kurang. Mereka lebih senang menonton televisi daripada membaca buku. Berdasarkan hal itu penulis merasa perlu mengadakan penelitian mengenai minat baca siswa SMK.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Penggalan karangan ilmiah di atas termasuk dalam bagian ..... A. Latar belakang B. Tujuan C. Perumusan Masalah D. Ruang lingkup E. Metode Perolehan Data 49. Cermatilah ilustrasi berikut ini! Senin 1 Februari 2010 sampai Kamis 4 Februari 2010, siswa kelas XII akan melaksanakan try-out.Agar kegiatan tersebut berjalan fertib, siswa kelas X dan XI masuk sakolah pukul10.00 WIB. Kalimat pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah ..... A. Diumumkan Kepada siswa kelas X dan XI bahwa Senin s,d Kamis (1 s.d 4 Februari 2010) masuk pukul 10.00 WIB karena kelas XII akan melaksanakan try-out. B. Kelas X dan XI harap masuk pukul 10.00 WIB selama try-out, Sementara itu kelas XII harus mempersiapkan diri karena akan tryout. C. Selama try-out lebih baik kelas X dan XI masuk pukul 10.00 WIB.

LOGIKA

-39 -

Sedangkan kelas XII tetap masuk seperti biasanya. Untuk menjaga ketenangan pelaksanaan try-out, kelas X dan XI sebaiknya masuk pukul 10.00 WIB. D. Diumumkan kepada kelas X dan XI lebih baik masuk pukul 10.00 WIB karena ada kegiatan try-out. 50. Perhatikan ilustrasi berikut! Dampak pemanasan global kian mempri-hatinkan. Cuaca ekstrim dan tidak menentu sudah sering kita rasakan. Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor terjadi dimana-mana. Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah ..... A. Bencana alam harus kita perhatikan. B. Cuaca ekstrim harus kita waspadai, C. Banjir dan tanah longsor melanda Indonesia. D. Selamatkan bumi untuk anak-cucu kita. E. Pemanasan global menyebabkan banjir.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-40 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA 2011 1. Simpulan atau kesimpulan adalah sebuah istilah yang sama. Kalimat simpulan mencakup secara keseluruhan inti dari dalam bacaan. Simpulan penggalan laporan tersebut adalah Objek wisata Borobudur tidak hanya menjual keindahan tapi juga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. Jawaban : D 2. Paragraf tersebut mempunyai isi dan ide pokok tentang penyakit kusta. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah Perasaan rendah diri dan putus asa banyak dialami penderita kusta. Jawaban : A 3. Gagasan pokok adalah bentuk inti yang dibahas atau diungkapkan dalam paragraf dan menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak di awal atau di akhir paragraf. Gagasan pokok paragraf di atas adalah Membanjirnya produk negeri Tirai Bambu. Jawaban : A 4. Bagian yang kosong atau rumpang dalam sebuah kalimat dapat dilengkapi dengan memerhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa dibuat. Jawaban : B 5. Laporan adalah segala hasil berupa kalimat berita atau informasi yang dilaporkan. Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang telah

dilakukan. Teks di atas termasuk jenis laporan perjalanan. Jawaban : D 6. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja di atas adalah Di bagian "table style" bisa kita pilih “Print What". Jawaban : C 7. Biografi adalah riwayat hidup seseorang, Pernyataan yang sesuai dengan isi penggalan biografi di atas adalah Jaya Suprana adalah seorang kartunis dan pemusik handal. Jawaban:A 8. Grafik garis adalah data yang diperagakan dengan perpbahan suatu nilai dari beberapa aspek yang digambarkan secara naik turun. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah Populasi bebek pada 2007 lebih sedikit daripada 2006. Jawaban : A 9. Matriks adalah tabel yang disusun dalam lajur dan jajaran sehingga buku-buku uraian yang diisikan dapat dibaca dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Pernyataan yang sesuai dengan matriks di atas adalah Di hari Selasa dilakukan dua kegiatan. Jawaban : C 10. Tanggapan logis adalah pendapat seseorang yang memberikan komentar secara masuk akal diterima oleh pikiran. Tanggapan logis terhadap paragraf di atas adalah Jenis songket tua yang tersimpan kambali dimunculkan. Jawaban : C

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 11. Tanggapan adalah pendapat seseorang yang memberikan komentar secara masuk akal diterima oleh pikiran; Tanggapan yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah Teknologi pengolah batu bara ke sintesis belum menjawab ketidak pastian pasokan gas. Jawaban : C 12. Istilah adalah nama, sebutan tentang makna konsep, proses, atau keadaan. Makna istilah parsial dan kontra produktif pada paragraf di atas adalah sebagian dan tidak menguntungkan. Jawaban : E 13. Antonim adalah lawan kata atau kebalikan dari kata tersebut. Kalimat yang menggunakan kata berantonim ditandai dengan nomor (2). Jawaban : B 14. “Di mana" merupakan salah satu kata tanya yang berfungsi sebagai penanya tempat tentang sesuatu hal. Jawaban : B 15. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah Di mana ratusan ribu warga korban tidur? Kalimat tanya klarifikasi hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Jawaban : B 16. Sinestesia merupakan bentuk perubahan makna akibat pertukaran dua indra yang berbeda. Kata yang mengalami perubahan makna sinestesia terdapat pada kalimat (4)Matanya tajam menatap ke arahnya. Jawaban : D 17. Konotasi merupakan hubungan makna kata bukan sebenarnya atau kiasan yang artinya jauh dari kata pembentuknya. Kata yang berkonotasi negatif dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor (1) Uang rokok atau pelican. Jawaban : A

LOGIKA

-41 -

18. Ungkapan atau idiom merupakan kelompok kata yang maknanya tidak sama dengan kata pembentuknya sehingga mempunyai makna baru. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kesuksesan Kaelani dalam bertanam adalah tangan dingin. Jawaban : E 19. Makna ungkapan "lepaskanlah ikatanmu” yang terdapat dalam lirik lagu di atas adalah bila menyenangi seseorang segera lupakan yang lain. Jawaban : D 20. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah bergantung pada akar yang lapuk. Peribahasa merupakan kelompok kata atau berupa kalimat yang pemakaiannya tetap dengan mengiaskan maksud tertentu. Jawaban : B 21. Tema adalah masalah, pikiran, ide, atau gagasan utama yang menjadi pokok persoalan dalam sebuah cerita. Tema puisi tersebut adalah ketidakberdayaan manusia. Jawaban : B 22. Majas merupakan cara pengarang atau seseorang mengekspresikan perasaan dengan gaya bahasa yang mengandung makna kias. Majas yang dominan dalam penggalan puisi tersebut adalah personifikasi, yang berarti benda mati seperti hidup menyerupai apa yang dilakukan manusia. Jawaban : C 23. Amanat merupakan pesan yang ingin di sampaikan pengarang bersifat positif dan letaknya tersirat atau tersurat. Amanat yang di sampaikan pengarang dalam penggalan cerita di atas adalah. Orang akan lebih senang memilih profesi sesuai nalurinya. Jawaban : C

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 24. Latar atau setting adalah penggambaran situasi tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar penggalan novel tersebut adalah pelabuhan. Jawaban : E 25. Alur atau plot adalah rangkaian jalannya suatu cerita dengan berbagai tahapan konflik. Tahapan alur penggalan novel di atas adalah pengungkapan peristiwa. Jawaban : B 26. Sudut pandang mempunyai istilah lain paint of view merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita tersebut. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam penggalan novel di atas adalah Aku sebagai tokoh utama cerita. Jawaban : B 27. Inti adalah hal yang paling penting atau di bicarakan. Jawaban : D 28. Watak merupakan bentuk sifat (pikiran atau tingkah laku) pelaku dalam suatu cerita. Watak yang paling menonjol pada tokoh Legiman adalah tegar. Jawaban : E 29. Nilai adat adalah landasan konsep tentang aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang terkandung dalam penggalan novel di atas adalah adat. Jawaban : A 30. Bagian yang kosong atau rumpang dalam sebuah kalimat dapat dilengkapi dengan meperhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang dirumpangkan adalah menyumbangkan. Jawaban : B 31. Kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat (4) pada paragraf di atas adalah Di mana saja, kapan saja, dan bisa menimpa siapa saja.

bimbel

LOGIKA

-42 -

Jawaban : B 32. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan dan menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan kepada pendengar dan pembacanya dengan tepat ditinjau segi struktur, diksi, dan logikanya, Selain itu, juga harus sesuai dengan tata bahasa, makna, dan EYD. Kalimat tidak efektif pada paragraf di atas ditandai dengan nomor (1) dan (4). Jawaban : B 33. Kata ganti merupakan kata yang berfungsi sebagai pengganti tokoh. Kata ganti terbagi atas kata ganti pertama; aku, saya, beta,kami, kita , kata ganti kedua ; kamu, anda, kata ganti ketiga; beliau, kalian,mereka Kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf agar menjadi padu adalah mereka. Jawaban : E 34. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan drama tersebut adalah Kejahatan terjadi di kalangan rakyat dan maupun pejabat. Jawaban : C 35. Kata bercetak miring yang penulisannya tidak sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat nomor (3) Sambil menunggu istrinya berbelanja, Sardi bisa menikmati jajanan beraneka-ragam. Seharusnya beraneka-macam. Jawaban : C 36. Argumentasi adalah bentuk karangan yang berisi pendapat suatu ide/gagasan untuk memengaruhi dan meyakinkan pembacanya dengan adanya simpulan. Penggalan teks di atas termasuk jenis karangan argumentasi. Jawaban : E 37. Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan pikiran utama tersebut adalah (5) dan (6). Jawaban : E

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 38. Urutan secara deduktif dari topik di atas adalah (2),(4),(3),(1),(5). Jawaban : C 39. Proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci dalam suatu kegiatan. Tujuan proposal di atas adalah Kreativitas siswa di harapkan tumbuh dan berkemhang melalui pendidikan jurnalistik. Jawaban : E 40. Jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan judul proposal di atas ditandai dengan nomor (3), yaitu mendata calon penerima beasiswa. Jawaban : C 41. Penulisan nomor; lampiran, dan hal surat tersebut yang tepat adalah ; Nomor : 04/V/DW/09 Lampiran :Satu lembar Hal :Undangan lomba Jawaban : B 42. Bentuknya dalam kalimat penutup surat harus disebutkan kata sapaannya (Bapak/ Ibu/ Saudara/Anda) dan dicetak kapital. Kalimat penutup surat permohonan izin tersebut akan menjadi tepat apabila diubah menjadi Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Jawaban : E 43. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasa yang dirumpangkan di atas adalah Batas waktu pengambilan honorarium 25 Februari 2010. Jawaban : C 44. Kalimat pembuka lamaran pekerjaan yang sesuai dengan pengumuman tersebut adalah Berdasarkan pengumuman Nomor: PENG1236/SU/02/2009 tentang penerimaan calon……. Jawaban : C 45. Pengaduan adalah bentuk klarifikasi atau pemahaman tentang sesuatu yang

bimbel

LOGIKA

-43 -

kurang tepat. Penggalan surat di atas merupakan jenis surat pengaduan. Jawaban : D 46. Catatan kaki merupakan catatan yang berupa informasi menyatakan sumber pernyataan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam catatan kaki adalah nama pengarang tanpa dibalik dan gelar judul buku, kota, penerbit, tahun terbit, dan terakhir letak halaman. Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah Agus Sudibyo, Kebebasan Semu: Penjajuhan Baru di Jagat Media (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 125. Jawaban : C 47. Saran adalah bentuk opini atau pendapat seseorang berupa anjuran. Kalimat catatan hasil rapat yang berupa saran ditandai dengan nomor 1. Semua siswa sebaiknya memarkir sepeda motor di tempat yang telah disediakan. Jawaban : A 48. Latar belakang merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tentang pokok permasalahan (rumusan dasar) yang akan dibicarakan. Penggalan karangan ilmiah di atas termasuk dalam bagian latar belakang. Jawaban : A 49. Pengumuman adalah informasi yang ditujukan kepada seseorang, kelornpok tertentu, maupun masyarakat luas atau khalayak ramai. Kalimat pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah Diumumkan kepada siswa kelas X dan XI bahwa Senin s.d Kamis (1 s.d 4 Februari 2010) masuk pukul 10.00 WIB karena kelas XM akan melaksanakan try-out. Jawaban : A 50. Poster merupakan jenis iklan yang menggunakan kekuatan kata-kata sebagai daya tariknya. Kalimat yang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL disampaikan dalam poster harus sederhana dan singkat, menarik supaya mudah dipahami pembaca. Kalimat poster bersifat persuasif dengan maksud untuk memengaruhi pendengaran atau pembacaannya. Poster lebih efektif dilengkapi dengan gambar pendukung. Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah Selamatkan bumi untuk anak-cucu kita. Jawaban : D

LOGIKA

-44 -

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-45 -

UJIAN NASIONAL SMK 2012 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INDONESIA : 16 April 2012 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 1. Bacalah penggalan riwayat hidup tokoh berikut! Sidang terbuka di ruang pleno Mahkamah Kons-titusi (MK) Jakarta, Selasa 19 Agustus 2008 menetapkan Mahfud M.D. sebagai Ketua MK periode 2008 - 2011, Ia didampingi Abdul Mukhtar Fadjar sebagai Wakil Ketua. Mahfud menggantikan Jimly Assidiqie yang sudah dua periode memimpin MK.Pria kelahiran Sampang, Madura 13 Mei 1957 itu adalah alumnus dan guru besar UII Yogyakarta. Gelar doctor diperolehnya dari UGM. Sebelum menjadi Ketua MK, ia anggota DPR yang tergabung dalam fraksi PKB, dan menjadi Menteri Pertahanan pada era Gus Dur. Pernyataan yang sesuai dengan isi riwayat hidup tokoh tersebut adalah ....

A. Mahfud M.D bersama dengan Abdul Mukhtar Fadjar menjadi Ketua MK B. Mahfud M.D merupakan guru besar Fakultas Hukum UGM C. Gelar doktor Mahfud M.D diperoleh setelah kuliah di UII Yogyakarta D. Di era Gus Dur, Mahfud M.D menjadi Wakil Ketua MK E. Mahfud M.D ditetapkan menjadi Ketua MK pada tanggal 19 Agustus 2008 2. Cermatilah grafik berikut! Grafik Jumlah Lulusan SMK Pandu yang Bekerja Tahun 2005 - 2011

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

280 270 260 250 240 230 220 210

A. B.

C. D. E.

3.

248

1

2 3 4 5

C. D. E. 4.

250

240 233

Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah .... Terjadi kenaikan jumlah lulusan yang bekerja sejak tahun 2009 sampai 2010 Kenaikan tertinggi jumlah lulusan yang bekerja terjadi dari tahun 2005 ke 2006 Jumlah lulusan yang bekerja tetap sama pada tiga tahun terakhir Jumlah lulusan yang bekerja selalu menurun dari tahun ke tahun Kenaikan jumlah lulusan yang bekerja terjadi pada tahun 2006, 2007, dan 2008 Cermati matriks berikut! N o

A. B.

262 270 260

Nama kegiatan Pendaftaran peserta Pembukaan Pretes Muhasa -bah Tes akhir

Senin

Selasa

Ra bu

Kamis

Ju mat

˅ ˅ ˅ ˅ ˅

˅

Peryataan yang sesuai dengan matriks tersebut adalah. Pretes dilakukan sebelum pembukaan. Pendaftaran peserta dilakukan setiap hari. Pada hari Kamis dilakukan dua kegiatan. Tes akhir dilakukan setiap hari. Pembukaan dilakukan setelah muhasabah. Bacalah paragraf berikut!

LOGIKA

-46 -

Paparan yang disampaikan Imam Priono, Direktur PDAM kota Yogyakarta perlu dikaji lagi. Dia berkata bahwa kualitas air bersih sangat ditentukan oleh kualitas air tanah. Kecenderungan adanya penurunan permukaan air tanah juga disebabkan oleh tidak terkendalinya pembangunan fisik. Akhirnya, permukaan tanah tidak bisa menyerap air hujan. (Tribun, 14 Mei 2011) Kalimat tanggapan logis terhadap isi paragraf tersebut adalah …. A. Halaman tiap gedung harus dibongkar kembali. B. PDAM Kota Yogyakarta meminta pasokan air dari kabupaten lain. C. Kebutuhan terhadap air bersih bisa diganti dengan air mineral. D. Diperlukan penataan terhadap lokasi bangunan fisik. E. Masyarakat diminta mengatur penggunaan air tanah. 5. Bacalah paragraf berikut! Setelah mengikuti tahap awal pendaftaran, Doni harus mengalami (1) praktik pendahuluan.(2)Aktivitas itu dilakukan di (3)komplek SMA Negeri 1 Surakarta. Pada tahap selanjutnya ia mendapat kesempatan mencoba lapangan futsal (4) standar (5) Internasional. Kata tidak baku dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 6. Bacalah paragraf berikut!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

A. B. C. D. E. 7.

A. B. C. D. E. 8.

(1) Setelah bertugas sebagai pembaca warta berita, Anya menjadi terkenal. (2) Teman-teman sekolah dan keluarganya senang. (3) Anya telah berhasil menjadi publik figur. (4) Akan tetapi, setelah terkenal ia menjadi sombong.(5) Ayah dan ibunya sudah jarang dikunjungi. Kata-kata sinonim terdapat dalam kalimat. (1) (2) (3) (4) (5) Bacalah petunjuk cara membuat kue brownies ubi jalar berikut ! (1) Kukus ketela terlebih dahulu agar lunak sehingga mudah untuk diolah! (2) Panaskan cokelat dan margarin! (3) Kocok kuning telur, gula, dan ovalet sampai mengental! (4) Masukkan ubi yang telah dikukus dengan susu secara selang-seling sambil dimikser. (5) Masukkan terigu, aduk rata kemudian masukkan campuran cokelat! Pernyataan yang tidak sesuai dengan petunjuk di atas adalah ..... Sebelum diolah ketela dikukus supaya lunak. Sebelum dicampur, cokelat dan margarine dipanaskan. Ubi dan susu dimasukkan secara bergantian sambil dimikser. Cokelat, margarin, kuning telur, gula, dan ovalet dikocok hingga mengental. Campuran cokelat dimasukkan setelah terigu diaduk rata. Bacalah paragraf berikut! Sebenarnya, karyawan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi. Keselamatan dan kesehatan mereka tidak boleh diabaikan. Kebiasaan

bimbel

LOGIKA

-47 -

perusahaan yang sering terlambat dalam menangani keselamatan kerja karyawan harus ditinggalkan. Jika perlu, kesehatan karyawan diasuransikan. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ... A. Karyawan adalah aset perusahaan. B. Aset karyawan perlu dilindungi. C. Kebiasaan perusahaan menangani karyawan perlu ditinggalkan. D. Penanganan masalah karyawan di perusahaan harus baik. E. Asuransi bagi karyawan perlu diupayakan. 9. Bacalah paragraf berikut! Sistem produksi yang didasarkan pada hubungan antara pemilik modal dan tenaga kerja adalah konsep kapitalisme. Pemilik modal berhak penuh terhadap kepemilikan pribadi. Sistem pasar, kompetisi, dan keuntungan yang diharapkan. Kepemilikan pribadi meliputi alat-alat pasar,gedung, perusahaan, dan sumber alam. Sistem pasar di pakai sebagai dasar pertukaran barang dan jasa, sedangkan tenaga kerja bisa dijadikan komoditas yang dapat di perjual belikan. Simpulan paragraf tersebut adalah .... A. Modal dan tenaga kerja merupakan penentu keberhasilan suatu usaha. B. Kapitalisme mengutamakan penguasaan pemilik modal terhadap kekayaan yang dimiliki. C. Tenaga kerja merupakan kekayaan yang dapat diperjual belikan. D. Setiap orang harus memiliki modal pribadi dan alat-alat produksi. E. Alat produksi gedung, perusahaan, dan sumber alam lebih panting dari pada tenaga kerja. 10. Bacalah paragraf berikut!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Cengkih termasuk barang yang di awasi ekspornya sehingga ekspor baru bisa dilakukan setelah ada rekomendasi dari Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Direktorat Standarisasi dan Lembaga Penguji Mutu. Istilah rekomendasi pada paragraf di atas bermakna …. A. Surat kepercayaan B. Surat anjuran C. Surat penguatan D. Surat pengenalan E. Surat penghargaan 11. Bacalah paragraf berikut! (1) Setiap pengunjung akan berdecak kagum bila melihat keindahan Gunung Rinjani. (2) Disana kita dapat melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. (3)Dipayungi langit biru dan gumpalangumpalan awan. (4) Gunung itu tampak kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. (5) Begitulah Gunung Rinjani menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 12. Bacalah paragraf berikut! Setiap individu memiliki kekuasaan dan kadar keluwesan dal am berelasi. Sebagai contoh, intonasi suara saat kita berbicara dengan orang lain akan mewarnai relasi yang terjalin. Oleh karena itu,bisa dipahami jika tiap relasi yang dibina memiliki reaksi yang berbeda-beda. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ....

bimbel

LOGIKA

-48 -

A. Kekuasaan dan kadar keluwesan dalam berelasi tidaksama. B. Intonasi suara menja di ciri utama menjalin relasi C. Kekuatan dan kadar keluwesan berpengaruh terhadap relasi antar individu. D. Setiap individu harus memiliki relasi yang berbeda E. Semua relasi harus dibina dengan kekuasaan dan keluwesan. 13. Bacalah penggalan laporan berikut! Rabu sore, 30 Juni kami menuju Jakarta. Pukul 16.00 kami berangkat dari rumah Pak Jumadi. Kami makan malam di RM Adinda pada pukul 21.30. Setelah sampai di puncak, kami segera salat subuh di masjid Al Ikhlas karena sudah pukul 05.00. Paragraf tersebut termasuk jenis laporan ... A. Kunjungan B. Perjalanan C. Pengawasan D. Kegiatan E. Peristiwa 14. Baca paragraf berikut! Susi seorang gadis cantik dan anak orang kaya. Sayang, ia terlalu tinggi hati. Ia tidak mau berteman dengan sembarang orang, apalagi bila tidak setingkat dengan keadaan dirinya. Karena itu ia dibenci temantemannya. Makna ungkapan tinggi hati dalam paragraf tersebut adalah .... A. Dengki B. Jahat C. Pelit D. Kejam E. Sombong 15. Bacalah ilustrasi berikut! Sebenarnya dia termasuk anak yang pandai. Akan tetapi ketika menjelang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Ujian Nasional tiba-tiba ia jatuh sakit dan sempat dirawat di rumah sakit selama seminggu. Tiga hari Setelah ia pulang dari rumah sakit, ibunya meninggal dunia. Kasihan benar dia. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .... A. Kacang lupa akan kulitnya B. Sudah jatuh tertimpa tangga C. Seperti roda berputar kadang di atas kadang dibawah D. Air pun ada pasang surutnya E. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya 16. Bacalah penggalan puisi berikut! Selamat Tinggal Lagu ini pula Menggelepar tengah malam buta Ah ...! Segala menebal, segala mengental Segaia tak kukenal ...! Selamat tinggal ...! (Chairil Anwar) Tema puisi tersebut adalah .... A. Perpisahan B. Kepasrahan C. Kematian D. Percintaan E. Kebutaan 17. Bacaiah puisi berikut! Istirahat, istirahatlah, jiwa yang resah istirahatlah karena tubuh ingin sejenak telentang. Mengendurkan urat-urat yang kejang-kejang Tergolek cedera atas ranjang tenteram Dalam puisi tersebut penyair menggunakan majas …. A. Ironi B. Tautologi C. Litoses D. Repetisi E. Metafora 18. Cermati penggalan cerpen berikut!

bimbel

LOGIKA

-49 -

Bel tanda mulai mengerjakan soal berbunyi. Sonia membaca lembar soal yang ada didepannya, tetapi seketika itu juga ketenangannya terusik. Dibaca lagi, sambil di ingat-nya soal yang dia beli itu. Tidak sama!Sonia yakin memang berbeda. Kok jadi begini? Sonia makin was-was. Setelah itu, keringat dingin mulai rnengguyur tubuhnya. Sonia bingung dan jengkel. Sonia sadar bahwa jalan pintasnya salah arah. Sialnya, dia sama sekali tidak belajar. Tubuhnya lemas seketika. Amanat yang terungkap dalam penggalan cerpen tersebut adalah .... A. Raihlah keberhasilan dengan kesungguhan dan kejujuran! B. Untuk meraih nilai baik, beiajarlah denganbermacam cara! C. Jangan menyesali perbuatan yang telah kita lakukan! D. Jalan pintas hanya sesuai bagi orang yang berputus asa. E. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. 19. Bacalah paragraf berikut! Pakaian Rico kotor Setelah jatuh dari sepeda motor. Ia baru saja pulang dari rumah temannya untuk melayani. Nenek Anita, teman Rico, Wafat karena sakit lever. Kata yang berkonotasi positif dalam paragraf tersebut adalah .... A. Kotor B. Jatuh C. Rumah D. Nenek E. Wafat 20. Perhatikan kalimat berikut! Sebentar lagi anak saya akan menjadi sarjana. Kata yang mengalami perubahan makna penyempitan arti adalah ....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. Sebentar B. Anak C. Saya D. Menjadi E. Sarjana 21. Bacalah paragraf berikut! Novel “Salma” karya Ayu Utami dikenal segelintir orang di Jerman. Buku tersebut direspons dalam bentuk resensi. Dibeberapa media di Jerman buku ini di iklankan oleh penerbitnya. Ayu Utami dalam bukunya digambarkan buku hanya sebagai pemberontak terhadap nilai-nilai moral yang kolot, tetapi juga perlawanannya di dunia politik. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf di atas adalah .... A. Siapakah Ayu Utami? B. Apa judul novel Ayu Utami yang diterbitkan oleh orang Jerman? C. Bagaimana Ayu Utami dalam tulisannya? D. Bagaimana Ayu Utami bisa ke Jerman? E. Siapa pengarang novel perempuan selain Ayu Utami? 22. Bacalah penggalan teks percakapan berikut! (1) Ibu :Yah, kapan kita segera keluar dan pindah dari tempat ini? (2) Ayah :Ibu bisa bersabar bukan? Kalau ada rezeki pasti kita pindah dari tempat ini. (3) lbu :Masalahnya, sampai kapankah kita harus menunggu? (4) Ayah :Entahlah, Bu. Ayah sedang berusaha. Mengapa ibu selalu menanyakan masalah ini?

bimbel

LOGIKA

-50 -

(5) Ayah :Ayah, siapa orangnya yang tahan berlama-lama bertempat tinggal ditempat yang kumuh seperti ini? Kalimat tanya retorik dalam percakapan tersebut ditandai dengan nomor .... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 23. Bacalah paragraf berikut! (1) Nasi jamblang merupakan salah satu makanan di Cirebon. (2) Nasi ini dibungkus daun jati dengan lauk yang bisa di pilih sendiri. (3)Daging empal, tahu goreng, usus goreng tersedia di warung yang menjual nasi ini. (4) Sejumlah penikmat merasakan kelezatannya pada pagi hari.(5) Anda yang belum mencoba pasti penasaran. Kalimat berisi opini dalam paragraf tersebut adalah Soleman kalimat .... A. (1) dan (2) B. (2) dan (3) C. (3)dan(4) D. (4) dan (5) E. (1)dan(5) 24. Bacalah penggalan novel berikut! Deretan kendaraan yang berhenti disebelah utara mula-mula hanya sebuah truk dan sebuah andong, lalu ditambah dua buah mobil, di belakangnya berhenti pula empat buah andong dan sesudah mobil dan dua gerobak kuda akhirnya sebuah mobil yang baru datang dari lapangan terbang Maguwo. Deretan itu menjadi panjang sekali dan padat karena disela-sela dan dikelilingi oleh deretan orang bersepeda dan berjalan kaki yang juga mesti belajar sabar menanti harga kereta api lalu.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Latar penggalan novel di atas adalah .... A. Lapangan terbang Maguwo B. Stasiun kereta api C. Perlintasan kereta api D. Jalan perkampungan E. Jalan raya 25. Bacalah penggalan naskah drama berikut! Orang kampong:Kami mengaku bersalah, Pak Hakim. Atma :Bukan urusan Saudarasaudara bersalah tidak bersalah.Itu adalah urusan Pengadilan. Tapi di sini sekarang yang saya minta dari Saudara-saudara adalah penjelasan yang sejujur-jujurnya tentang peristiwa menggemparkan yang terjadi di kampong nelayan. Saudara-saudara itu, selengkap-lengkapnya. Silakan! (Ikranegara: Tok Tok Tok). Inti penggalan naskah drama tersebut adalah .... A. Pengakuan bersalah orang kampong nelayan B. Pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak C. Peristiwa menggemparkan yang terjadi di kampong nelayan D. Pengungkapan nelayan tentang peristiwa dikampongnya. E. Hakim yang meminta penjelasan tentang peristiwa di kampong nelayan. 26. Cermatilah penggalan naskah drama berikut! Soleman :(melihat si anak tambah menangis, lalu memerhatikan dan

bimbel

LOGIKA

-51 -

memegang kepala anak itu). Mari saya gendong anak ini,Jah! Mat Kontan:(tersentak berdiri) jangan sentuh anak itu! Itu anak saya! Soleman :(tidak jadi mengambil) Baiklah itu sudah kepunyaan kau sekarang tetapi saya kepingin turut bertanggung jawab atas nyawanya. Mat Kontan:Apa kau punya hak atas namanya? Soleman :Biar bagaimanapun, ia adalah anak manusia, bukan anak burung. Watak tokoh Soleman dalam penggalan naskah drama tersebut adalah .... A. Tak acuh B. Peduli C. Pemberani D. Pemarah E. Ramah 27. Bacalah penggalan novel berikut! Ia tak peduli dengan segala cemoohan, ia ingin menjadi aktor, tak bisa diganggu gugat. ”Cita-cita adalah doa, Dan,” begitulah nasihat bijak dari Sahara.”Kalau Tuhan mengabulkan do’amu, dapatkah kau bayangkan apa jadinya dunia perfilman Indonesia?" (Laskar Pelangi - Andrea Hirata) Unsur ekstrinsik berupa nilai-nilai yang, dominan dalam penggalan novel tersebut adalah ….. A. Budaya B. Pendidikan C. Agama D. Adat E. Nasionalisme 28. Cermatilah kalimat berikut!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Seluruh keluarga bermaaf-maafan dalam acara halal bihalal yang diadakan di gedung olahraga. Kata penulisannya tidak sesuai dengan EYD adalah …. A. Bermaaf-maafan B. Halal bihalal C. Diadakan D. Di gedung E. Olahraga 29. Cermatilah pengumuman penerimaan tenaga kerja berikut! SMP Tetap Unggul membutuhkan instruktur1.Office 2. Desain Grafis 3.Pemprograman 4. Auto CAD Syarat: D3/S1. Pengalaman mengajar minimal 2 tahun. Kirim surat lamaran ke PO BOX O07 WNG Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman di atas yang tepat adalah ….. A. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman.... B. Setelah membaca pengumuman di papan pengumuman SMP Tetap Unggul…. C. Berdasarkan pengumuman bahwa SMP Tetap Unggul mernbutuhkan instruktur…. D. Sesuai dengan pengumuman bahwa SMP Tetap Unggul membutuhkan instruktur …. E. Sehubungan dengan pengumuman bahwa SMP Tetap Unggul .... 30. Bacalah lampiran surat lamaran pekerjaan berikut! (1) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi (2) Daftar Riwayat Hidup. (3) Surat Permohonan Penernpatan Kerja. (4) Surat Perrnohonan Gaji yang diinginkan

bimbel

LOGIKA

-52 -

(5)Surat Keterangan Pengalaman Kerja. Dua Jenis lampiran yang tidak tepat untuk mendukung surat lamaran pekerjaan ditandai nomor .... A. (1)dan(2) B. (2)dan(3) C. (3) dan(4) D. (3) dan(5) E. (4) dan (5) 31. Cermatilah kalimat surat balasan lamaran pekerjaan berikut! Saudara tidak diterima sebagai tenaga instruktur di perusahaan kami karena tidak memenuhi kriteria. Perbaikan kalimat surat balasan lamaran pekerjaan di atas yang santun adalah .... A. Kami menyesal tidak dapat menerima Saudara karena belum memenuhi kriteria. B. Karena tidak memenuhi kriteria kami, maka terpaksa Saudara ditolak. C. Kami tidak dapat menerima Saudara karena Saudara tidak memenuhi syarat. D. Surat lamaran Saudara kami tolak karena belum sesuai kriteria kami. E. Surat lamaran Saudara kami kembalikan karena kurang lengkap. 32. Cermatilah penggalan surat izin berikut! Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Perbaikan kalimat penutup surat izin di atas adalah …. A. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. B. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih. C. Atas izin dari Bapak, kami sampaikan terimakasih. D. Demikianlah, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. Atas perhatian Bapak, diucapkan banyak terimakasih. 33. Penulisan alamat surat yang benar adalah .... A. Kepada Yth. Bapak Andi Maulana Jalan Khatulistiwa 113 Pontianak Barat B. Kepada Yth. Bapak Andi Mulyana Jalan Khatulistiwa 113 Pontianak Barat C. KepadaYth. Bapak Andi Mulyana Jalan Khatulistiwa 113 Pontianak Barat D. Kepada Yth. Bapak Andi Mulyana Jalan Khatulistiwa 113 Pontianak Barat E. Yth. Bapak Andi Mulyana Jalan Khatulistiwa 113 Pontianak Barat 34. Cermatilah ilustrasi berikut! Menjelang kegiatan memperingati HUT ke-66 Rl, Pak Lurah menginstruksikan kepada ketua RT untuk membersihkan wilayah masingmasing. Kalimat memo yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .... A. Kepada seluruh ketua RT diharapkan membersihkan lingkungan masingmasing. B. Seluruh ketua RT harus mengerahkan warga untuk membersihkan lingkungan. C. Untuk memperingati HUT ke-66 RI, bersihkan lingkungan bersama warga. D. Pada ketua RT diharapkan membersihkan lingkungan tempat tinggal. E. Para ketua RT diharapkan berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

bimbel

LOGIKA

-53 -

35. Perhatikan penggalan surat keluarga berikut! Surat dari Bapak sudah saya terima. Saya belum bisa pulang karena masih melengkapi syarat administrasi di sekolah baru, Saya bangga bisa diterima di sekolah favorit. Percayalah Bapak, awal bulan saya usahakan dapat pulang. Isi penggalan berita keluarga diatas adalah.. A. Pemberitahuan bahwa surat sudah diterima. B. Kebanggaan seorang bapak atas prestasi anaknya C. Kebanggaan seorang anak atas kiriman surat dari bapaknya D. Janji seorang anak yang akan segera pulang E. Pemberitahuan bahwa pengirim belum bisa pulang 36. Cermatilah kalimat yang dlrumpangkan berikut! Harga mobil kuno itu mahal karena [...] kendaraan itu sulit dicari di pasaran sebagai pengganti bagian yang rusak pada mesinnya. Kata yang tepat untuk rnelengkapi bagian rumpang dalam kalimat tersebut adalah…. A. Onderdil B. Oli C. Mesin D. Bemper E. Mobil 37. Cermatilah paragraf berikut! (1) Sudah sangat sering sekali Budi saya peringatkan. (2) Dua kali ia membantah nasihat ibu pada saat di hadapanku. (3) Akibatnya, sekarang ibu dirawat di rumah sakit karena stroke. (4) Budi tidak sadar bahwa kami sangat menyayanginya. (5) Kami menyesalkan keadaan ini.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Kalimat tidak efektif pada paragraf di atas terletak pada kalimat nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 38. Bacalah paragraf berikut! (1) Penetapan penggunaan presensi elektronik telah mengubah cara kerja karyawan. (2) Ketepatan hadir di kantor akan mempengaruhi pendapatan mingguan. (3) Akan tetapi, bagi lskandar hal tersebut ticlak menjadi masalah besar.(4) Sejak menjadi karyawan, ia selalu hadir lebih awal daripada karyawan lainnya. (5) Bagi Iskandar, waktu terus berlari dan tidak kembali lagi. Kalimat yang menyatakan hubungan perbandingan dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor…. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 39. Bacalah kalimat-kalimat berikut! (1) Menjadi masalah karena lokasi wilayah wilayahnya yang berjauhan.(2)Negara kepulauan bisa mendatangkan berkah sekaligus masalah (3) Lokasi yang demikian mengakibatkan kesejahteraan masyarakat terhambat. (4) Berkah misalnya berupa potensi Sumber energi samudra yang melimpah. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf deduktif adalah .... A. (1), (2), (4), (3) B. (2),(1), (3), (4) C. (1), (4), (3), (2) D. (2), (4), (1), (3) E. (3), (2), (4), (1)

bimbel

LOGIKA

-54 -

40. Bacalah penggalan proposal berikut! TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat perkotaan. Namun, jumlahnya belum memadai, masih banyak sampah dari rumah warga yang belum tertampung. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil rapat RT diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalahnya, proposal tersebut bertujuan .... A. Menambahjumlah TPS B. Mengurangi jumlah tenaga C. Mengefektifkan TPS yang ada D. Mengurangi sampah warga E. Mengadakan evaluasi 41. Perhatikan judul proposal dan jenis kegiatan berikut! Judul proposal:Peringatan Bulan Bahasa Jenis kegiatan : (1) Lomba debat (2) Lomba berpidato (3) Lomba panjat pinang (4) Lomba cerita rakyat (5) Lomba menulis cerita anak Jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan judul proposal tersebut terdapat pada nomor .... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 42. Bacalah kerangka proposal berikut! Topik proposal : pemberdayaan potensi anak putus sekolah Kerangka proposal: (1) Sasaran Kegiatan (2) Tujuan Kegiatan (3) Judul Proposal (4) Latar Belakang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL (5) Susunan Panitia (6) Penutup Urutan kerangka proposal kegiatan tersebut secara tepat adalah .... A. (1), (2), (3), (5), (6), (4) B. (3), (4), (1), (2), (5), (6) C. (3), (1), (2), (4), (6), (5) D. (3), (4), (2), (1), (5), (6) E. (2), (3), (4), (1), (5), (6) 43. Bacalah paragraf rumpang berikut! Hampir seluruh bangsa memakai merica sebagai bumbu. Dimulai dari India dan Cina, sampai Raja Iskandar Yang Agung memperkenalkan merica ke Yunani. Pada abad pertengahan, merica merupakan komoditi penting [….] Begitu mahalnya merica dapat dijadikan alat tukar atau untuk membayar pajak. Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang diatas adalah …. A. Oleh sebab itu, harga mahal. B. Merica sangat digemari oleh seluruh negeri. C. Karena pentingnya merica rnenjadi sangat popular. D. Masyarakat sangat senang menggunakan merica. E. Hampir semua negara mengenal merlca untuk memasak. 44. Cermati hasil rapat berikut! Catatan hasil rapat: (1) Program bimbingan belajar bagi siswa kelas XII harus sudah dilaksanakan pada bulan Agustus 2011. (2) Guru mata pelajaran terkait diminta segera mempersiapkan diri. (3)Wali kelas diharapkan selalu memberikan motiyasi kepada siswa yang dalam asuhannya.

bimbel

LOGIKA

-55 -

(4)Sebaiknya pihak sekolah juga melibatkan orangtua dalam motivasi siswa. (5)Semua siswa harus mengikuti program bimbingan belajar yang diadakan pihak sekolah. Kalimat berupa saran dalam catatan hasil rapat tersebut ditandai dengan nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 45. Bacalah penggalan prakata berikut! Penulisan sadar bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca. Inti penggalan prakata tersebut adalah …. A. Dasar pemikiran penulisan laporan B. Pemberian motivasi dari banyak pihak C. Ucapan syukur dan terima kasih D. Harapan penulis adanya kritik dari pembaca E. Pemberitahuan penulis bahwa laporan sudah selesai. 46. Bacalah penggalan surat kuasa berikut! SURAT KUASA Dengan ini saya rnemberitahukan kuasa kepada: Nama : Cici Sudarmastuty Pekerjaan: Pegawai Swasta Alamat : Jl. Sendang Utara II/40 Semarang untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)Di Bank :BCA Cabang SiliwangiAtas nama :Drs. Budi Wahyono […].

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada surat kuasa di atas ialah …. A. Sekian, surat kuasa saya buat dengan sungguh-sungguh, harap maklum. B. Kami harap surat kuasa ini dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya. C. Demikianlah, terima kasih dan kerja sama semua pihak. D. Surat kuasa ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. E. Atas perhatian Saudara terhadap surat kuasa ini, kami ucapkan terima kasih. 47. Cermatilah data pengarang berikut! Sumber kutipan: Musyawarah Burung Penulis :Faridu Din Attar Penerbit, tahun :Pustaka Jaya, Jakarta, 2011 Halaman yang dikutip: 128 Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data di atas adalah …. A. Attar, Faridu Din, Musyawarah Burung (Jakarta:Pustaka Jaya, 2001), hlm 128. B. Faridu Din Attar, Musyawarah Burung (Jakarta:Pustaka Jaya, 2001), hlm 128. C. Faridu Din Attar, 2001. Musyawarah Burung(Jakarta: Pustaka Jaya), hlm 128. D. Attar, Faridu Din. 2001. Musyawarah Burung(Jakarta: Pustaka Jaya), hlm. 128 E. Faridu Din Attar, Musyawarah Burung (Pustaka Jaya: Jakarta, 2001), hlm. 128. 48. Bacalah penggalan surat perjanjian jual beli berikut! Surat Perjanjian Jual Beli Pasal I Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah

bimbel

LOGIKA

-56 -

membeli lima unit mesin jahit high speed merek Juki yang akan diimpor dari Jepang seharga Rp12.000.000,00 per unit. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian jual beli di atas adalah .... A. Harga per unit mesin jahit Rp12.000.000,00. B. Barang yang diperjualbelikan mesin jahit. C. Merek mesin jahit yang diperjualbelikan Juki. D. Mesin jahit akan di impor dari Jepang. E. Barang yang diperjualbelikan diekspor ke Jepang. 49. Bacalah ilustrasi berikut! Kelompok kerja Melati akan mengadakan kunjungan industri lidah buaya yang berada di Pontianak Timur. Kegiatan ini akan dilaksanakan 30 April. Kalimat pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah .... A. Pengumuman ditujukan kepada Kopja melati agar mengadakan kunjungan industri lidah buaya pada tanggal 30 April. B. Diumurnkan kepada Kopja Melati bahwa kunjungan ke industri lidah buaya akan dilaksanakan 30 April. C. Kunjungan ke industri lidah buaya dilaksanakan 30 April oleh Kopja Melati. D. Diberitahukan kepada Kopja Melati bahwa akan ada kunjungan ke industri lidah buaya. E. Pengumuman! Kunjungan Kopja Melati dilaksanakan tanggal 30 April, ke industri lidah buaya. 50. Perhatikan ilustrasi berikut! Dampak pemanasan global kian mempri-hatinkan. Cuaca ekstrim dan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

A. B. C. D. E.

tidak menentu sudah sering kita rasakan. Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor terjadi di manamana. Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi diatas adalah .... Bencana alam harus kita perhatikan. Cuaca ekstrim harus kita waspadai. Banjir clan tanah longsor melanda Indonesia. Selamatkan bumi untuk anak cucu kita Pemanasan global menyebabkan banjir.

LOGIKA

-57 -

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-58 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA 2012 1. Daftar riwayat hidup adalah , penilaian yang bermedia sebagai alat pengumpul data untuk mengetahui secara rinci mengenai pengarang. Pernyataan yang sesuai daftar riwayat hidup adalah "Mahfud M.D ditetapkan menjadi ketua MK pada tanggal 19 Agustus 2008. Jawaban: E 2. Grafik adalah data yang menunjukkan perubahannya. suatu nilai dari beberapa aspek yang digambarkan secara naik atau turun. Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah Kenaikan tertinggi jumlah lulusan yang bekerja terjadi tahun 2005 ke 2006. Jawaban: B 3. Matriks dengan grafik pada prinsipnya sama, kalau matriks biasanya data yang disajikan berupa angka atau hanya keterangan saja data yang menunjukkan perubahan suatu nilai dari beberapa aspek yang digambarkan secara naik atau turun. Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks tersebut adalah”Pada hari kamis dilakukan dua kegiatan". Jawaban: C 4. Tanggapan logis adalah pendapat seseorang yang memberikan komentar secara masuk akal dapat diterima oleh pikiran. Tanggapan logis dari paragraf tersebut adalah diperlukan penataan terhadap lokasi bangunan fisik, karena isi dari paragraf tersebut adalah kualitas air berkurang karena tidak terkendalinya pembangunan fisik. Jawaban:D 5. Kata baku adalah kata yang penulisan atau pengucapannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau yang telah dibakukan. Kaidah tersebut berpedoman pada:

6.

7.

8.

9.

a. pedoman ejaan yang disempurnakan, b. tata bahasa baku, dan c. kamus umum bahasa Indonesia. Jadi, kata tidak baku dalam paragraf tersebut adalah “komplek” yang benar adalah kompleks. Jawaban:C Konteks sinonim dalam soal tersebut adalah penggunaan dua kata yang sama arti-nya dalam kalimat. Dalam paragraf itu adalah kata ” pembaca warta berita. "Warta dan berita merupakan dua kata yang artinya sama. Jawaban: A Dalam mengerjakan atau menggunakan sesuatu pasti menggunakan petunjuk, pernyataan tersebut merupakan petunjuk pengolahan ketela. Yang tidak sesuai dengan petunjuk adalah ”cokelat, margarin, kuning telur, gula, dan ovalet dikocok hingga mengental" petunjuk itu berbeda dengan pernyataan di atas. Karena cokelat, margarin, dan lain-lain di atas di petunjuk terpisah pengolahannya. Jawaban: D Ide pokok, gagasan pokok, kalimat utama, pokok pikiran, pikiran utama, dan gagasan utama itu semua memiliki pengertian yang sama. Ciri-ciri kesemuanya itu dalam sebuah paragraf terletak diawal atau di akhir paragraf, sifat kalimatnya umum/ paling luas, kalimatnya belum tentu sama dengan yang di dalam paragraf, merupakan kesimpulan. Gagasan pokok dalam paragraf tersebut adalah "karyawan adalah aset perusahaan”. Jawaban:A Kesimpulan merupakan rumusan terakhir dari beberapa kalimat atau

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL pernyataan. Kalimat kesimpulan dapat dirumuskan setelah kita memahami hubungan kalimat-kalimat sebelumnya. Simpulan dalam paragraf tersebut adalah modal dan tenaga kerja merupakan penentu keberhasilan suatu usaha. Jawaban:A 10. Istilah adalah nama, sebutan tentang makna konsep, proses, atau keadaan. Makna rekomendasi yang sesuai dengan penggunaan dalam paragraf tersebut adalah “surat kepercayaan”. Jawaban:A 11. Kalimat penjelas dalam paragraf adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang sesuai dengan tema dalam paragraf. Kalimat penjelas yang sumbang adalah kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan tema atau kalimat utama. Dalam paragraf tersebut adalah nomor (3) karena kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah keindahan Gunung Rinjani. Jawaban:C 12. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah kekuatan dan kadar keluwesan berpengaruh tehadap relasi antar individu. Jawahan:C 13. Paragraf tersebut merupakan jenis laporan perjalanan karena mengungkapkan latar tempat, waktu kejadian secara runtut. jawaban: B 14. Ungkapan atau idiom merupakan, kelompok kata atau kalimat yang pemakaiannya tetap mengiaskan maksud tertentu. Makna ungkapan tinggi hati dalam paragraf tersebut adalah sombong. Jawaban: E 15. Peribahasa adalah kalimat yang memiliki makna yang mengiaskan

bimbel

LOGIKA

-59 -

sesuatu kita harus rnengerti dahulu maksud dari ilustrasi paragraf tersebut, kemudian kita cari kata kias yang artinya sesuai dengan ilustrasinya. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah sudah jatuh tertimpa tangga. Jawaban:B 16. Tema atau gagasan pokok sebuah puisi dapat kita lihat dari kata-kata dominan dan semakna dalam puisi. Setelah itu, kita cari makna dari kata tersebut. Tema puisi tersebut perpisahan. Jawaban: A 17. Majas dalam puisi digunakan pengarang untuk mengatakan sesuatu dengan pengiasan. Untuk menangkap sebuah puisi, kita perlu memerhatikan liriknya. Dalam puisi tersebut pengarang banyak mengulang kata istirahatlah, sehingga majas yang dominan adalah repetisi yaitu majas yang mengulang kata-kata. Ironi (majas berketerbalikan dengan yang sesungguhnya), tautologi (penggunaan kata sinonim untuk mempertegas), litotes (ungkapan untuk merendah, metafora (penggunaan ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap sama maknanya). Jawaban:D 18. Amanat sangat erat kaitannya dengan tema. Ketika ingin mencari amanat kita harus tahu terlebih dahulu temanya. Tema cerpen tersebut adalah masalah kejujuran dan kesungguhan, jadi amanat cerpen tersebut adalah "Raihlah keberhasilan dengan kesungguhan dan kejujuran". Jawahan:A 19. Kata berkonotasi adalah-kata yang memiliki makna yang bukan sebenarnya. Konotasi positif adalah kata yang memiliki makna lebih baik

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dalam masyarakat . Jawaban yang tepat adalah kata Wafat. Jawaban: E 20. Perubahan makna menyempit adalah kata yang sekarang memiliki makna lebih sempit atau makna tersebut hanya sedikit dibandingkan makna yang terdahulu. Kata dalam kalimat tersebut adalah “sarjana", karena memiliki makna bahwa orang yang dikatakan sarjana hanyalah orang yang menempuh jenjang pendidikan sampai kuliah. Jawaban:E 21. Kaliamat tanya yang jawabannya dapat kita peroleh dari paragraf di atas adalah siapakah Ayu Utami? Jawabannya adalah pengarang novel berjudul "Salman". Jawaban:A 22. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban berupa penjelasan. Jawaban:E 23. Opini adalah pendapat yang di kemukakan orang lain. Ciri opini adalah menggunakan kata perlu, seharusnya, sebaiknya. Dalam paragraf tersebut adalah nomor (1) dan (5). Jawaban:E 24. Latar adalah tempat kejadian peristiwa dalam kata sastra, dalam penggalan novel tersebut latar terjadi di perlintasan kereta-api. Jawaban: C 25. Inti penggalan naskah drama adalah hal yang penting yang dibicarakan dalam drama, yaitu hakim yang meminta penjelasan tentang peristiwa di kampung nelayan. Jawaban:E 26. Setiap tokoh dalam sebuah cerita pasti memiliki Watak. Watak dalam cerita dapat diartikan sebagai karakter yang dimiliki seseorang. ”Mari saya gendong

bimbel

LOGIKA

-60 -

anak ini, Jah!". ”Biar bagaimanapun ia anak manusia ..." penggalan kalimat tersebut merupakan bukti watak tokoh berupa kepedulian. Jawaban: B 27. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dalam karya sastra yang berhubungan dengan dunia kehidupan pengarang di luar cerita, biasanya berupa biografi pengarang, Jawabannya adalah budaya. jawaban:A 28. Kata baku adalah kata yang penulisan atau pengucapannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau yang/telah dibakukan. Kaidah tersebut berpedoman pada: a. pedoman ejaan yang disempurnakan, b. tata bahasa baku, dan c. kamus umum bahasa Indonesia. Sehingga kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan hal tersebut di atas, yaitu olah raga yang seharusnya "olahraga". Jawaban: E 29. Dalam membuat kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan, kita harus memperhatikan dari mana info adanya lowongan tersebut, dalam soal tersebut informasi berasal dari pengumuman disekolah, sehingga pembukanya, yaitu Setelah membaca pengumuman di papan pengumuman SMP Tetap Unggul. Jawaban:B 30. Lampiran dalam lamaran pekerjaan adalah pendukung bila seseorang ingin menginginkan suatu pekerjaan. Hal yang tidak perlu dilampirkan dalam lamaran pekerjaan adalah nomor (3) dan (4). Jawaban: C 31. Balasan kalimat lamaran harus sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Selain itu, kalimatnya harus jelas dan santun.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Balasan lamaran pekerjaan perbaikannya adalah Kami menyesal tidak dapat menerima Saudara karena belum memenuhi kriteria. Jawaban:A 32. Penutup surat izin kalimatnya tidak perlu berbelit-belit dan berlebihan. Perbaikan penutup surat izin tersebut adalah atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Jawaban: B 33. Penulisan alamat surat harus jelas, dan tepat. Penulisan alamat yang benar adalah C. Jawahan:C 34. Memo merupakan pesan singkat, berupa perintah, dari atasan untuk bawahan, bahasanya singkat jelas dan tegas. Sehingga kalimat memo yang sesuai ilustrasi adalah Seluruh ketua RT harus mengerahkan warga untuk membersihkan lingkungan. Jawaban:B 35. Berita keluarga adalah kabar atau suatu informasi yang isinya mengenai hal kekeluargaan atau hubungan antar saudara. Isi penggalan berita tersebut adalah pernberitahuan bahwa pengirim belum bisa pulang. Jawaban:E 36. Untuk melengkapi kalimat yang rumpang harus mengetahui apa yang dibicarakan. Jangan sampai kata yang untuk melengkapi malah membuat kalimat atau paragraf tidak koheren. Jadi, kita mengetahui makna kata yang untuk mengisi bagian rumpang. Untuk mengisi kalimat tersebut adalah onderdil. Jawaban: A 37. Kalimat efektif ditandai dengan kehematan dan ketepatan dalam penggunaan kata-katanya. Jadi, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang

bimbel

LOGIKA

-61 -

penggunaan katanya berlebihan. Dalam paragraf tersebut di tandai dengan kata " sangat sering sekali " . Jawaban: A 38. Kalimat yang menyatakan perbandingan adalah kalimat yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lain, Jadi, ada dua pokok permasalahan, biasanya menggunakan kata hubung daripada, yaitu nomor (4) karena membandingkan ia dengan karyawan yang lain. Jawaban:D 39. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi, kita harus mencari poin yang umum di urutan yang awal. Urutannya menjadi (2), (4), (1), (3). Jawaban: D 40. Latar belakang masalah adalah tolak ukur atau panduan yang digunakan untuk menulis proposal, sedang tujuan penulisan proposal adalah untuk apa proposal itu dibuat. Jadi, tujuan proposal adalah mengefektifkan TPS yang ada. Jawaban:C 41. Dalam proposal kegiatan yang dilakukan satu sama lain harus saling berkaitan. Kegiatan yang tidak sesuai dengan judul proposal adalah nomor (3). Jawaban:C 42. Urutan kerangka proposal (3), (4), (1), (2), (5), (6). Jawaban:B 43. Kalimat penjelas merupakan penjabaran dari kalimat utama. Untuk melengkapi paragraf tersebut harus sesuai dengan kalimat utama dan harus koheren dengan kalimat sebelum dan sesudah, yaitu oleh sebab itu, harganya mahal. Jawaban:A

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 44. Kalimat saran adalah kalimat yang isinya memberikan masukan terhadap seseorang yang bertujuan supaya menjadi lebih baik. Jawabannya adalah wali kelas diharapkan selalu memberikan motivasi kepada siswa yang dalam asuhannya. Jawaban:C 45. Inti penggalan prakata adalah hal apa yang ingin disampaikan seseorang. Dalam penggalan tersebut adalah harapan penulis adanya kritik dari pembaca. Jawaban:D 46. Surat kuasa adalah surat yang diberikan pada orang lain untuk melaksanakan tugas dengan kepercayaan penuh. Untuk melengkapi surat kuasa tersebut adalah surat kuasa ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jawaban: D 47. Penulisan catatan kaki yang benar adalah Faridu Din Attar, Musyawarah Burung (Jakarta: Pustaka Jaya, 2001), hlm. 128. Jawaban:B 48. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian jual beli adalah barang yang diperjual belikan diekspor ke Jepang. Jawaban:E 49. Kalimat pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah Diumumkan kepada Kopja Melati bahwa kunjungan industri lidah buaya akan dilaksanakan 30 April karena ilustrasi di atas membicarakan kunjungan industri. Jawaban:B 50. Kalimat poster biasanya berupa anjuran untuk mengikuti atau melaksanakan suatu program berdasarkan ilustrasi

bimbel

LOGIKA

-62 -

adalah Selamatkan bumi untuk anak cucu kita! Jawaban: D

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-63 -

UJIAN NASIONAL SMK 2013 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INDONESIA : 15 April 2013 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

1. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! W.J.S. Poerwadarminto termasuk angkatan orang Indonesia pertama yang memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri, setelah peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda. Di Tokyo ia sering mengatakan kepada orang Jepang bahwa Indonesia sudah mempunyai bahasa nasional sendiri. Karena kecintaannya kepada bahasa Indonesia, ia pun memuliakan bahasa Indonesia di negeri asing. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah …. A. Sejak kapan W.J.S. Poerwadarminto menulis Kamus Besar Bahasa Indonesia? B. Siapakah W.J.S. Poerwadarminto?

C. Tahun berapakah cetakan pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan? D. Bagaimana W.J.S. Poerwadarminto memperkenalkan Kamus Besar Bahasa Indonesia? E. Sudah berapa banyak cetakan tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia? 2. Cermatilah paragraf berikut! (1) Karapan sapi di Madura diadakan tiap tahun. (2) Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta. (3) Ketiga puluh pasang sapi itu dipacu satu demi satu untuk mencari 15 pasang guna pertandingan berikutnya. (4) Masyarakat sangat antusias menyaksikan lomba tersebut. (5) Pemerintah berharap kegiatan semacam ini terus berlangsung di masa mendatang. Kalimat yang berisi opini pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor …. A. (1), (3)

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. C. D. E. 3.

A. B. C. D. E. 4.

A. B. C. D. E. 5.

(2), (4) (3), (4) (3), (5) (4), (5) Cermatilah paragraf berikut! Menurut pantauan satelit, pada musim kemarau ini, sedikitnya sekitar enam ribu titik api dan penghasil asap tersebar di enam kabupaten di Kalimantan Tengah, Melihat kondisi ini, pemerintah tidak berpangku tangan. Mereka mengerahkan TNI, pasukan pemadam kebakaran hutan dan masyarakat. Makna ungkapan tidak berpangku tangan pada paragraf tersebut adalah …. Lari dari tanggung jawab Bergantung pada pihak lain Tidak berpihak pada siapapun Melakukan sesuatu tindakan Tidak memberi kebebasan Cermati puisi berikut! Kembang Setengah Jalan Mengaku hendak dihiasi Kembang jauh dan gunung Kau petik sekarangan kembang Jauh jalan panas hari Bunga layu setengah jalan (Armyn Pance) Tema puisi tersebut adalah …. Kegagalan Keputusasaan Kekecewaan Kesengsaraan Kekacauan Cermati penggalan puisi berikut! Rumput kering kemuning terhampar luas Gemetar tampak hawa panas atas padang sunyi Nanti, nantikanlah dengan sabar dan tabah sampai hujan turun membasahi bumi

bimbel

LOGIKA

-64 -

Majas yang digunakan dalam baris keempat adalah …. A. Pleonasme B. Paradoks C. Tautologi D. Hiperbola E. Antitesis 6. Bacalah penggalan cerpen berikut dengan cermat! Selesai presentasi, Rektor UNSRI Palembang, mendekat, "Kau punya bakat jadi sarjana, Iho.” Tidak, Pak, saya ingin menjadi pembalap dan olahragawan. ”Teman-temannya juga mengatakan bahwa sepantasnya ia menjadi peneliti. “Bagi saya dunia olah raga dapat menyelami keinginan saya." Amanat penggalan cerita tersebut adalah …. A. Seseorang harus jadi pegawai dahulu kalau mau jadi pegawai B. Sarjana menjanjikan kehidupan yang lebih layak C. Lebih baik memilih profesi sesuai naluri D. Kalau mau sukses jangan terpengaruh dengan Iingkungan. E. Jangan mengandalkan gelar dalam mencari pekerjaan 7. Bacalah petunjuk kerja berikut dengan cermat! Petunjuk Mencetak Daftar E-mail 1) Jalankan Microsoft Outlook 2010! 2) Klik tab “file” di pojok kiri atas Iayar! 3) Pilih menu "Print" untuk mencetak! 4) Di bagian "Print What", pilih "Table Style”! 5) Di bagian kanan jendela akan muncul preview hasil cetak yang berisi daftar Email ! 6) Di bagian Printer, pilih printer yang akan digunakan untuk mencetak!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 7) Klik tombol "Print" yang ada di bagian atas untuk mencetak Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja di atas adalah ….. A. Microsoft Outlook perlu dijalankan. B. Klik dilakukan Iebih dari satu kali dalam proses cetak. C. Di bagian "Table Style” bisa kita piiih "Print What". D. Preview hasil cetak berisi daftar Email. E. Print yang ada di bagian atas berfungsi untuk mencetak. 8. Bacalah penggalan novel berikut dengan seksama! "Hey, ayo cepat". Begitulah Rumirah mengajak teman-temannya bergegas berdiri. Suaminya langsung menyibak kain terpal menutup bak truk. Dengan sigap ia menurunkan barang dengan melemparkan ke teman-teman istrinya. Mereka dengan sigap mengaitkan selendang dan keranjang di punggung. Sesekali mereka menyeka leher dan pipi dengan selendang sambil berjalan terbungkuk-bungkuk menuju loronglorong berbau anyir. Latar dalam penggalan novel tersebut adalah .... A. di tepi jalan B. terminal bus C. stasiun kereta api D. tempat perhentian bus E. di dalam truk 9. Bacalah penggalan novel berikut dengan seksama! "Bukankah ibu sudah tahu bahwa Fatimah sejak dulu seperti itu?" Dengan suara yang dalam ayah menasehati ibu.“Bukankah sekarang kita tahu, dia bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dia hadapi. Percayalah Bu, Allah akan mengatur segala yang ada dengan

bimbel

LOGIKA

-65 -

sangat baik. Dan seka-rang, semuanya telah teratur kembali. Tertata lagi sebagaimana harapan kita semua. Tahap alur penggalan novel tersebut adalah …. A. Pengenalan situasi cerita B. Pengungkapan peristiwa C. Menuju konflik D. Puncak konflik E. Penyelesaian 10. Cermatilah penggalan novel berikut! Dalam penjara, Guru Isa juga bingung oleh ketakutannya. Untuk membongkar rahasia perjuangan, ia takut kepada teman-temannya sedangkan untuk bungkam ia juga takut disiksa. Tetapi ia tetap memilih bungkam walaupun disiksa. Peristiwa itulah yang membuat Guru Isa menemukan jati dirinya. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam penggalan novel tersebut adalah …. A. Sosial B. Budaya C. Agama D. Estetika E. Moral 11. Bacalah paragraf berikut! Perajin kain songket tradisional Minangkabau, Sumatera Barat, bertahan dengan motif kuno berusia ratusan tahun. Perajin memunculkan kembali motif kuno dari songket tua yang tersimpan. Untuk menjaga keaslian produksi, perajin menggunakan alat songket bukan mesin. Tanggapan logis terhadap paragraph di atas adalah …. A. Perajin kain songket tradisional Minangkabau bertahan pada motif kuno. B. Motif kuno yang dipertahankan perajin berusia ratusan tahun C. Jenis songket tua yang tersimpan kembali dimunculkan.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Untuk menjaga keaslian produksi, penggunaan alat songket perlu dipertahankan. E. Mesin tidak cocok untuk para perajin kain songket. 12. Bacalah penggalan naskah drama berikut dengan cermat! Sampek:(menghela napas) Yah, kamu memang orang kaya tentu sudah di tunangkan oleh orang tuamu sejak kamu kecil. Aku tidak begitu. Tak ada yang mau dinikahi mahasiswa miskin macam aku ini. Aku memang harus berusaha keras mencari pangkat dan kekayaan dulu, baru para calon istri mau mendekatiku, seperti laron mendekati cahaya lampu. Engtay: Kekayaan ukuran untuk perempuan yang paling penting adalah hati bersih dan jujur dan bersedia bekerja keras. Pada kakak aku lihat semua sifat baik itu. Pasti akan ada perempuan yang bersedia jadi pendamping. Sampek: Mudah-mudahan. Sekarang marilah kita pergi. Isi naskah drama tersebut yang tepat adalah …. A. Seorang wanita yang telah di tunangkan oleh orang tuanya sejak kecil. B. Seorang laki-laki yang sedang mencari calon pendamping C. Sepasang remaja yang sedang mencari kekasih. D. Pandangan pria dan wanita tentang pendamping hidup E. Keinginan seseorang untuk memiliki pendamping hidup 13. Cermatilah penggalan drama berikut!

bimbel

LOGIKA

-66 -

Cindau Mato: Raja Mudo adik Bunda Kandung sendiri Kalau terjadi pertengkaran lalu menimbulkan peperangan, siapa yang akan malu? Perang saudara itu tidak akan pernah selesai turun-temurun. Bundo Kandung :Aku sudah ada di balik semua. Jika kau takut, katakan saja. Perang bukan barang baru bagi kerajaan Cindua Mato:Mengapa Bunda Kandung sampai hati ingin mengacaukan perkawinan Putri Bungsu? Bukankah yang kawin itu anak Bunda Kandung juga? Jika perang dilaksanakan kemudian salah seorang mati terbunuh, apakah kita tega? Dan bagaimana kata ayahnya nanti, jika kedua anaknya saling berbunuhan? Aku ingin membuka sedikit selubung hati kita yang tertutup selama ini. Watak tokoh Cindua Mato pada penggalan drama tersebut adalah ….. A. Pendendam dan emosional B. Emosional dan penyayang C. Penyayang dan sabar D. Sabar dan emosional E. Sabar dan bijaksana 14. (1) Karyawan yang dibutuhkan di Jakarta ialah mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya, ditambah dengan karakter lain seperti keuletan, kejujuran, ketelatenan, kerja keras, sopan santun, dan empati. (2) Keterampilan teknis yang berkaitan dengan kompetensi mudah dilihat, diukur,

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dan dipelajari di sekolah. (3) Kesabaran, keuletan, ketahanan terhadap stres, dan adaptasi dengan dunia kerja tidak kasatmata, tidak dapat diukur, ternyata bersifat abstrak. (4) Untuk itu diperlukan lembaga yang dapat menangani rekrutmen karyawan di Jakarta. (5) Baik buruknya kualitas karyawan yang akan diterima harus diseleksi secara ketat. Kalimat yang menggunakan kata berantonim pada kalimat di atas ditandai dengan nomor A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 15. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! Industri animasi mulai dilirik banyak negara. Kreativitas anak bangsa ini sepenuhnya mendapatkan dukungan pemerintah. Sebagai contoh, Daniel Harjanto menjelaskan biaya produksi animasi Upin dan Ipin buatan Malaysia. Hampir 50 persen biaya berasal dari insentif pemerintah Malaysia. Insentif itu sendiri terdiri dari poto-ngan pajak 5-10 tahun, pengadaan peralatan oleh pemerintah, dan subsidi langsung. Industri kreatif sesungguhnya sangat potensial dalam menyumbangkan pendapatan negara. Industri kreatif Inggris berkontribusi lebih dari 12 persen, Amerika Serikat lebih dari 10 persen, sedangkan Indonesia kurang dari 1 persen. Gagasan utama yang terkandung dalam penggalan wacana tersebut adalah …. A. Industri kreatif diminati banyak Negara. B. Kreativitas belum didukung pemerintah. C. Biaya produksi animasi Malaysia.

bimbel

LOGIKA

-67 -

D. Industri kreatif penyumbang terbesar pendapatan negara. E. Pemerintah kurang peduli terhadap kreativitas bangsa. 16. Bacalah paragraf tersebut dengan cermat! Pencemaran udara akibat emisi kendaraan semakin meningkat dengan semakin banyak mobil, motor, dan pabrik. Akibatnya tak hanya menimbulkan peningkatan pemanasan global, tetapi kendaraan yang mengeluarkan gas buang berbahaya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang membahayakan kesehatan, termasuk penurunan daya tahan tubuh, bahkan menimbulkan kematian. Kata yang bermakna proses dalam paragraf di atas adalah …. A. Kendaraan B. Peningkatan C. Kematian D. Menyebabkan E. Kesehatan 17. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Ikan, cumi-cumi, dan gurita termasuk jenis binatang yang hidup di air, seperti jenis binatang lainnya. Binatangbinatang tersebut memerlukan oksigen untuk bisa bertahan hidup.Begitu juga tumbuh-tumbuhan, misalnya pohon mangga, sawo, atau durian. Manusia juga memerlukan oksigen. Oksigen memang diperlukan baik oleh manusia, tumbuhan, maupun binatang untuk hidup di dunia. Simpulan paragraf tersebut adalah …. A. Semua manusia memerlukan oksigen. B. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk hidup. C. Semua makhluk hidup sangat memerlukan oksigen.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Setiap orang memerlukan oksigen untuk hidup.

E. Semua binatang memerlukan oksigen untuk hidup. 18. Cermati paragraf berikut! Kemajuan teknologi informasi dalam era digital menghadirkan pilihan baru dalam bertukar informasi. Jejaring internet menyuburkan jurnalisme warga yang memungkinkan mereka memberikan sumbangsih tanpa pelatihan formal. Makna istilah digital pada paragraf tersebut berkaitan dengan …. A. Perhitungan B. Penjumlahan C. Gambar D. Pelabelan E. Angka 19. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! (1) Nikotin yang banyak terkandung dalam tembakau memang termasuk zat karsinogen yang berbahaya. (2) Namun, sebenarnya nikotin sangat dibutuhkan di dunia farmasi. (3) Nikotin bila diolah akan menjadi nikotinamid yang dibutuhkan untuk bahan pembuatan minuman suplemen dan obat-obatan. (4) Nikotinamid sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menambah tenaga atau stamina. (5) Karena itu, dengan mengolah tembakau menjadi nikotinamid petani tembakau akan lebih beruntung. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah .... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 20. Bacalah penggalan paragraf di bawah ini dengan seksama!

bimbel

LOGIKA

-68 -

Film ”Bumi Makin Panas” benar, setidaknya di Alaska, Hasil sejumlah foto udara pada kawasan tundra Alaska di Kutub Utara itu membuktikan kebenarannya. Tampak jelas di sana bahwa pepohonan jenis perdu atau semak ternyata semakin membesar baik dalam ukuran maupun jumlah selama beberapa dekade terakhir. Padahal, di daratan beku dan gersang itu biasanya tumbuhan sangat sulit hidup. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah …. A. Hasil foto udara di Asia akan dibuat ke dalam film dengan judul ”Bumi Makin Panas". B. Meluasnya daerah tumbuhan perdu di Alaska menunjukkan bahwa bumi makin panas. C. Film ”Bumi Makin Panas" pernah mendapatkan penghargaan. D. Di Kutub Utara ternyata banyak tumbuhan yang tumbuh subur. E. Kehidupan di Kutub Utara sangat panas sehingga tanaman sulit untuk hidup. 21. Perhatikan penggalan laporan berikut! Anak-anak yang belajar berenang di usia dini mengalami perkembangan kecerdasan lebih cepat. Itulah hasil riset Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat selama tiga tahun terakhir oleh Children Griffith Institute for Educational Research, Australia. Penggalan tersebut termasuk jenis laporan …. A. Kunjungan B. Buku C. Perjalanan D. Wawancara E. Penelitian 22. Bacalah penggalan biografi berikut! Chairul Tanjung lahir di Jakarta, 16 Juni 1962 dalam keluarga yang cukup

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

berada. Ayahnya, A. G Tanjung adalah wartawan zaman lama yang ulet menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Chairul tinggal dalam keluarga bersama enam saudara lainnya. Ketika di zaman Orde Baru, usaha orang tuanya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan tersebut memaksa orang tuanya menjual rumah dan berpindah tinggal di kamar losmen yang sempit. Pernyataan yang sesuai dengan isi biografi tersebut adalah …. A. Chairul Tanjung adalah seorang wartawan. B. Chairul Tanjung memiliki enam saudara. C. Orang tua Chairul Tanjung berprofesi sebagai politikus. D. Pada zaman Orde Baru usaha Chairul Tanjung terpaksa ditutup. E. Chairul Tanjung memaksa orang tuanya menjual rumah. 23. Perhatikan grafik berikut dengan seksama! Grafik Peminat Kegiatan

bulu

tangkis, Ekstrakurikuler 15%

SMKPELANGI

sepak bola lainlain, 20%

Sepak bola, 30%

bola basket bola voli

bulu tangkis bola voli, 20%

lain-lain bola basket,

Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah …. A. Ekstrakurikuler yang paling banyak diminati siswa adalah sepak bola. B. Persentase peminat ekstrakurikuler basket dan sepak bola sama banyak.

LOGIKA

-69 -

C. Kegiatan yang paling sedikit diikuti siswa adalah bola voll. D. Peminat ekstrakurikuler bulu tangkis lebih banyak daripada bola basket. E. Siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler hanya Seperempat. 24. Cermati matriks berikut! PENJUALAN KAOS DI TOKO MESRA TAHUN 2011 Ukuran Merek Winwin Penguin Angsa Lili S 500 600 1000 600 M 700 750 1250 850 L 1000 800 1750 900 XL 650 500 700 700 XXL 100 150 200 125 Pernyataan yang paling sesuai dengan matriks tersebut adalah …. A. Ukuran kaos XL untuk semua merek paling banyak terjual pada tahun 2012. B. Ukuran S, lebih banyak terjual daripada ukuran/L. C. Secara keseluruhan kaos yang paling banyak terjual adalah merek Angsa. D. Jumlah penjualan kaos bermerek Winwin lebih tinggi daripada Lili, E. Ukuran L kaos merek Pinguin lebih banyak terjual dibandingkan merek Lili. 25. Cermatilah paragraf berikut! Menurut jumlahnya siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler disebabkan oleh beberapa faktor. Padatnya jam belajar adalah salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kurang bervariasinya kegiatan dan minimnya dana turut menyebabkan menurunnya jumlah siswa yang mengikuti kegiatan.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Tanggapan positif yang sesuai dengan isi paragraph tersebut adalah …. A. Terlalu banyak variasi sehingga siswa malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. B. Perlu penataan ulang agar kegiatan ekstrakurikuler diminati siswa. C. Siswa terlalu sibuk bermain sehingga malas ekstrakurikuler. D. Siswa lebih memilih belajar dari pada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. E. Sekolah kurang memerhatikan variasi ekstrakurikuler. 26. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! Banjir melanda kecamatan Langgam, Riau diakibatkan luapan air Sungai Kampar. Luberan air menyebabkan banjir hingga ketinggian 3 meter. Kata tidak baku pada paragraf tersebut adalah tersebut adalah … A. Luapan . B. Luberan C. Kecamatan D. Melanda E. Ketinggian 27. Cermati paragraf berikut! Mereka terus saja menggerogoti kekayaan negara. Rasanya rakyat harus kembali memikirkan tipe pemimpin yang mampu berdiri untuk mereka. Kata yang memiliki konotasi negatif dalam paragraph tersebut adalah …. A. mereka B. menggerogoti C. kekayaan D. rakyat E. berdiri 28. Bacalah dengan cermat ilustrasi berikut! Direktur Rasyida Alam meminta pada kepala bagian produksi agar segera menyiapkan kebutuhan kain untuk

LOGIKA

-70 -

pembuatan busana muslim menjelang lebaran. Kalimat memo yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah….. A. Harap Bapak siapkan kebutuhan kain untuk pembuatan busana muslim menjelang lebaran. B. Bantu saya dalam menyiapkan kebutuhan kain untuk pembuatan busana muslim menjelang lebaran. C. Mohon dengan hormat agar Bapak menyiapkan kebutuhan kain untuk pembuatan busana muslim menjelang lebaran. D. Saya mohon kesediaan Bapak agar dapat menyiapkan kebutuhan kain untuk pembuatan busana muslim menjelang lebaran. E. Saya mengharapkan kesediaan Bapak untuk menyiapkan kebutuhan kain untuk pembuatan busana muslim menjelang lebaran. 29. Cermati kalimat rumpang berikut! Cabang angkat besi dan wushu menjadi dua dari lima cabang yang diandalkan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Asean Games XVI 2010 Guangzhou, November mendatang. Namun, kedua tim cabang tersebut tidak sesumbar untuk dapat [ ....]medali emas kepada KONI. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang dirumpangkan adalah….. A. Menyodorkan B. Menyumbangkan C. Menghasilkan D. Mendapatkan E. Mendatangkan 30. Cermatilah penggalan surat berita keluarga berikut! Kakanda, terima kasih telah mengirimkan uang untuk pembelian buku-buku referensi dan transportasi.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Uang tersebut sudah Adinda ambil dari bank dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Isi penggalan surat berita keluarga tersebut yang paling tepat adalah …. A. Pemberitahuan seorang adik kepada kakaknya tentang kebutuhan bukubuku referensi dan transportasi. B. Keluhan seorang adik kepada kakaknya mengenai kebutuhan buku-buku referensi dan biaya transportasi. C. Seorang kakak yang mengirimkan uang kepada adiknya untuk kebutuhan hidup adiknya di perantauan. D. Ucapan terima kasih seorang adik kepada kakaknya karena telah dikirimi uang pembelian buku referensi dan biaya transportasi. E. Seorang adik yang menceritakan kiriman uang dari kakaknya untuk kebutuhan hidupnya di perantauan. 31. Perhatikan paragraf rumpang berikut! Menurut penelitian, diabetes melitus (DM) disebabkan oleh tidak berfungsinya kelejar pankreas secara optimal. Akibatnya, hormon insulin yang diperlukan tubuh tidak dapat diproduksi. [ ..... ] Oleh karena itu, konsumsi gula harus dikendalikan agar pancreas bisa bekerja dengan baik. Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang adalah …. A. Tanpa insulin, makanan yang diubah menjadi gula tidak dapat diproses menjadi energi. B. Diabetes melitus merupakan penyakit yang dialami oleh sebagian besar kaum wanita. C. Makanan manis berpotensi meningkatkan kadar gula dalam darah.

bimbel

LOGIKA

-71 -

D. Penderita diabetes melitus berasal dari masyarakat golongan ekonomi bawah. E. Pankreas tidak boleh memproduksi insulin saat kadar gula meningkat. 32. Bacalah penggalan surat kuasa berikut ! memberi kuasa kepada: Nama : Karenza Rumantir Pekerjaan : pegawai swasta Alamat :Jalan Kumis Kucing/72, Ciracas untuk mengambil uang sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran perbaikan servis mobil B 1775 BG atas nama Bapak Zulfikar [ .... ] Jika uang hari ini tidak diambil, surat kuasa ini dinyatakan tidak berlaku. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasa tersebut adalah …. A. Uang dapat diambil pada hari ini di rumah Bapak Zulfikar, Jalan Sirsak/2A Cimanggis B. Bapak Zulfikar adalah pemilik mobil B 1775 BG yang telah memperbaiki mobil hari ini. C. Batas waktu pemberian kuasa minimal satu hari dan mengambil uang satu hari. D. Surat kuasa ini memiliki kekuasaan waktu sehingga harus digunakan dengan baik. E. Uang tidak dapat diambil setelah waktu yang sudah ditentukan. 33. Bacalah dengan cermat penggalan surat perjanjian jual beli berikut! Pasal 1 Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat atas jual beli mobil Sedan dengan nomor polisi B 3571 YH tahun 2010 secara tunai dengan harga jual Rp. 70.0000.0000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pasal 2 Pihak kedua sepakat akan menerima, surat-surat mobil jika sudah melunasi pembayaran. Pasal 3 Segala pajak akan ditanggung oleh penjual dan biaya balik nama akan ditanggung oleh pembeli. Isi yang sesuai dengan penggalan surat jual beli tersebut adalah …. A. Penjual menjual sebuah mobil sedan keluaran 2010 Secara angsuran. B. Surat-surat mobil akan diserahkan pihak kedua jika sudah lunas. C. Pajak kendaraan akan ditanggung oleh pihak pembeli. D. Pihak pembeli akan mengeluarkan biaya balik nama kendaraan. E. Harga jual mobil adalah Rp.70.000.000,00 setelah potong pajak 34. Bacalah ilustrasi berikut dengan cermat! Sehubungan pembagian hasil rapor kelas X dan Xl maka SMK Bakti lbu mengumumkan kepada siswa bahwa rapor akan diberikan kepada orang tua pada tanggal 29 Juni. Kalimat pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah …. A. Pengambilan rapor kelas X dan XI dilaksanakan pada tanggal 29 Juni. B. Diumumkan pada siswa kelas X dan XI bahwa rapor diambil oleh orang tua pada tanggal 29 Juni. C. Pengumuman untuk orang tua kelas X dan XI pengambilan rapor tanggal 29 Juni. D. Diumumkan kepada orang-tua kelas X dan Xl bahwa rapor bisa diambil tanggal 29Juni. E. Pengambilan rapor kelas X dan XI dilaksanakan pada tanggal 29 Juni oleh orang tua. 35. Cermati data buku berikut!

bimbel

LOGIKA

-72 -

Judul buku : 99 Cahaya di Langit Eropa Penulis : Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra Penerbit/kota terbit : Gramedia/Jakarta Tahun terbit/halaman: 2012/90 Penulisan catatan kaki yang sesuai dengan data buku di atas adalah …. A. Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra,99 Cahaya di Lnngit Eropa (Jakarta: Gramedia,2012), hIm.90. B. Rangga Almahendra dan Hanum Salsabila Rais,99 Cuhaya di Langit Cahaya (Jakarta:Gramedia, 2012), hlm.90. C. Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra,99 Cahaya di Lungit Eropa (Gramedia, Jakarta:2012), hlm,90. D. Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra,99 Cahaya di Langit Eropa (Jakarta: Gramedia,hlm, 90), th.2012. E. Rangga Almahendra dan Hanum Salsabila Rais,99 Cahaya di Langit Cahaya (Jakarta:Gramedia), hlm.90. 36. Bacalah catatan hasil rapat berikut dengan cermat! Catatan hasil rapat persiapan kunjungan ke panti asuhan: (1)Seluruh peserta sudah tiba di sekolah pukul 06.00 (2) Bagi peserta yang akan memberikan bantuan pribadi disarankan agar mengisi formulir sumbangan. (3) Diupayakan agar membawa pakaian olahraga karena akan diadakan pertandingan bola dengan anak-anak panti asuhan. (4) Buku, pakaian, dan makanan yang akan disumbangkan harus dipak dalam kardus.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL (5) Peserta harus menjaga ketertiban selama melakukan kunjungan. Kalimat saran yang terdapat dalam catatan hasil rapat tersebut ditandai dengan nomor .... A. (1)dan(2) B. (2) dan (3) C. (2) dan (4) D. (3) dan (4) E. (4) dan(5) 37. Bacalah penggalan kata pengantar laporan berikut! Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt.,karena dengan rahmat dan hidayah-Nya kami selaku pengurus OSIS SMK Nusa Dua Mataram periode 2011-2012 dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan kami semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat menyajikan semua kegiatan yang telah kami laksanakan. Isi kata pengantar tersebut adalah …. A. Pelaksanaan program OSIS B. Harapan-harapan OSIS C. Puji syukur dan harapan D. Pelaksanaan rapat OSIS E. Penjabaran program OSIS 38. Bacalah dengan cermat penggalan laporan berikut! Kurangnya kesadaran akan aturan lalulintas merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kecelakaan sepeda motor. Di samping itu juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara. Oleh karena itu, dapat disimpuikan bahwa [...] Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi penggalan laporan tersebut adalah …. A. Kecelakaan yang dialami para pengendara motor semakin

bimbel

LOGIKA

-73 -

meningkat karena mereka tidak mengikuti aturan lalu lintas yang sudah ditentukan. B. Meningkatnya angka kecelakaan yang dialami para pengendara motor karena mereka tidak memerhatikan keselamatan saat mereka berkendara. C. Keselamatan saat berkendara harus dilakukan oleh para pengendara sepeda motor agar angka kecelakaan dalam berlalulintas tidak meningkat D. Aturan lalulintas hendaknya tidak dilanggar oleh para pengendara sepeda motor agar angka kecelakaan lalulintas mengalami penurunan. E. Meningkatnya angka kecelakaan pengendara motor karena kurangnya kesadaran mematuhi aturan Ialulintas dan tidak memahami keselamatan dalam berkendara. 39. Cermatilah ilustrasi berikut! Banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Padahal kebersihan dan keindahan lingkungan perlu dilestarikan karena lingkungan yang bersih dan indah itu menyehatkan. Kalimat poster yang sesuai untuk ilustrasi tersebut adalah …. A. Bersih dan indah itu sehat B. Lingkungan yang bersih menyehatkan C. Lingkungan yang indah menyehatkan D. Kebersihan sebagian dari iman E. Lestarikan lingkungan yang indah 40. Cermatilah paragraf berikut! Sebagian pelajar saat ini belum memiliki kreatifitas dalam hidupnya. Mereka lebih senang menggunakan produk jadi daripada membuat produk tersebut. Hal ini terlihat dari senangnya mereka membeli cendera mata yang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL sebenarnya dapat mereka buat sendiri, seperti pin, tas, tempat handphone atau hiasan Iain. Penulisan kata-kata bergaris bawah yang sesuai dengan EYD adalah …. A. Kreatifitas, produk, dari pada B. Kreatifitas, dari pada, handphone C. Kreatifitas, dari pada, cenderamata D. Produk, dari pada, cenderamata E. Produk, cendera mata, handphone 41. Cermati kerangka karangan berikut! Topik : perbedaan sampah organik dan anorganik Pikiran penjelas : (1) Pengertian sampah organik (2) Contoh sampah organik (3) Pengertian sampah nonorganik (4) Contoh sampah anorganik (5) Budidaya tanaman organik Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik ditandai dengan nomor ….. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 42. Bacalah paragraf berikut! Kongres Internasional bacaan anakanak ke-33 baru saja usai. (2) Kongres itu diselenggarakan setiap dua tahun sekali. (3) Tama kongres kali ini adalah Translation and Migration. (4) Kongres dihadiri oleh para penulis-penulis, ilustrator, penerjemah, penerbit, pustaka pendongeng.(5) Mereka datang dari selurun dunia. Kalimat tidak efektif pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor …. A. (1) dan (3) B. (2) dan(3) C. (2) dan (4) D. (3) dan (4) E. (4) dan (5) 43. Cermati paragraf berikut!

bimbel

LOGIKA

-74 -

(1) Karapan sapi atau pacuan sapi merupakan khasanah budaya lokal asli Madura. (2) Pacuan sapi berbeda dengan pacuan kuda. (3) Dalam pacuan kuda joki hanya menunggangi satu kuda sedangkan dalam karapan sapi, seorang Joki harus menunggangi dua sapi. (4) Biasanya lomba ini digelar di hamparan tanah lapang.(5) Karapan sapi juga memiliki peraturan yang harus dipahami. Kalimat yang menggunakan hubungan perbandingan ditandai dengan nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) (44) Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan cermat! (1)Komunikasi adalah cara terbaik untuk itu. (2) Dalam hidup sehari-hari, setiap orang selalu bergaul dengan orang lain. (3) Hubungan baik dapat terjalin dengan berbagai cara. (4) Hal itu berlaku pula bagi sebuah instansi. (5) Setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta dalam menjalankan kegiatannya perlu mengadakan hubungan baik dengan berbagai pihak. Urutan yang tepat agar menjadi paragraf deduktif adalah ….. A. (3),(1), (2), (5), (4) B. (3), (2), (5), (4), (1) C. (4), (3), (5), (1), (2) D. (2), (4), (5), (3),(1) E. (2), (5), (4), (3),(1) (45) Bacalah penggalan latar belakang proposal berikut dengan saksama! Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah saat ini cukup

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL efektif untuk menekan angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satunya dengan memberikan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Hal itu mendapat respon baik dari masyarakat. Tujuan proposal berdasar latar belakang tersebut adalah …. A. Mengajar anak usia sekolah untuk berinteraksi social B. Mendorong anak usia sekolah mampu mengembangkan bakat. C. Memperkenalkan anak usia sekolah kepada kehidupan sekolah. D. Memotivasi siswa untuk mengembangkan diri. E. Meningkatkan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk bersekolah (46) Bacalah dengan cermat judul proposal berikut! Judul proposal:Kegiatan Hari Koperasi Indonesia Jenis kegiatan: (1) Lomba cerdas cermat tentang koperasi (2) Kunjungan ke beberapa koperasi (3) Studi banding ke beberapa Negara (4) Seminar meningkatkan kinerja pegawai Koperasi (5)Temu wicara tokoh pemuda Indonesia Jenis kegiatan yang sesuai dengan judul proposal tersebut ditandai dengan nomor A. (1), (2), (4) B. (1), (2), (5) C. (2), (4), (5) D. (3), (2), (4) E. (3), (4), (5) 47. Cermatilah sistematika proposal kegiatan berikut! (1) Latar belakang kegiatan (2) Susunan kepanitiaan (3) Jadwal kegiatan (4) Sasaran kegiatan

LOGIKA

-75 -

(5) Tujuan kegiatan Urutan yang tepat sistematika proposal kegiatan adalah …. A. (1), (5), (4), (3), (2) B. (2), (5), (4), (3), (1) C. (3), (4), (5), (2), (1) D. (4), (3), (2), (1), (5) E. (5), (4), (3), (2), (1) 48. Cermatilah penulisan alamat surat berikut! Kepada Yth: lr. Salman Banu Prayitno Jln Slamet Riyadi No 163 Cirebon Perbaikan penulisan alamat surat tersebut yang tepat adalah …. A. Kepada: Ir. Salman Banu Prayitno Jln. Slamet Riyadi No.163 Cirebon B. Yth: lr. Salman Banu Prayitno Jln.Slamet Riyadi No.163 Cirebon C. Kepada Yth. Ir. Salman Banu Prayitno Jln. Slamet Riyadi No.163 Cirebon D. Kepada: Ir. Salman Banu Prayitno Jln. Slamet Riyacli N0.163 Cirebon E. Yth. lr. Salman Banu Prayitno Jln. Slamet Riyadi No.163 Cirebon 49. Bacalah iklan lowongan pekerjaan berikut dengan seksama! Dalam rangka memenuhi kebutuhan kerja sebagai teknisi/pembangkit, teknisi transmisi, teknisi distribusi serta pelaksana administrasi PT PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat membutuhkan tenaga kerjatingkat SMA/SMK syarat-syarat pendaftaran terlampir. (Sumber: Pelita Nusa, 1 Oktober 2012) Kalimat pernbuka surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan iklan di atas adalah …..

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. Saya ingin sekali bekerja sebagai teknisi pembagkit di PT PLN NTB semoga Bapak/lbu pimpinan berkenan menerima Iamaran saya. B. Setelah membaca iklan harian Pelita Nusa, 1 Oktober 2012, dengan ini saya mengajukan lamaran sebagai ….. C. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Pelita Nusa, 1 Oktober 2012 dengan mengajukan lamaran menjadi teknisi distribusi PT PLN NTB. D. Sesuai yang sudah saya baca pada harian Pelita Nusa, 1 Oktober 2012 saya merasa cocok untuk bekerja di PT PLN NTB. E. Setelah mencermati iklan yang dimuat pada harian Pelita Nusa, 1 Oktober 2012, saya mengirimkan surat lamaran kerja kepada PT PLN NTB. 50. Cermati penggalan surat berikut! Setelah meneliti riwayat pekerjaan Saudara, kami putuskan untuk tidak menerima Saudara karena pekerjaan yang ada, Saudara tidak mampu. Kalimat perbaikan yang santun surat balasan lamaran pekerjaan tersebut adalah A. Mohon maaf kami belum dapat menerima Saudara karena pekerjaan yang ada belum sesuai dengan kemampuan Saudara. B. Kami yakin akan kemampuan Saudara, tetapi maaf kami tidak

bimbel

LOGIKA

-76 -

C. dapat memenuhi keinginan Saudara karena tidak pantas. D. Berhubungan kemampuan Saudara tidak sesuai, kami tidak dapat memberikan pekerjaan itu kepada Saudara. E. Kemampuan Saudara tidak sama dengan pekerjaan yang ada sehingga kami harus menolak Saudara. F. Saudara kami tolak karena kemampuan Saudara sangat tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-77 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA 2013 1. Mencari pertanyaan yang jawabannya ada pada sebuah paragraf adalah harus mengenal dulu 5+1H (what, who, when, where, why, dan How). Setelah kita tahu, Iangkah selanjutnya adalah mengenali isi yang dominan dari paragraf tersebut, apakah berisi penjelasan (what), pelaku(who), waktu: jam,hari, bulan, tahun, keadaan (when), tempat/ setting (where), alasan (why), atau cara/kronologi (how). Kalimat tanya yang sesuai adalah "Siapakah W.J.S. Poerwadarminto? Jawaban: B 2. Kalimat opini adalah kalimat yang memiiiki ciri-ciri sebagai berikut:  Biasanya memiliki kata; menurut saya, mungkin, jika, sebaiknya, sangat, semestinya, saran (intinya subyektif).  Belum terjadi  Nilai kebenarannya masih dapat diperdebatkan  Biasanya tidak terdapat data = angka, persen,nama (orang, tempat, benda), waktu, tempat, dan lain-lain.  Tidak ada Sumber informasi yang jelas dalam soal ini Opini terdapat pada kalimat 4 (terdapat kata sangat itu subjektif), kalimat 5 (berharap, itu saran). Jawaban: E 3. Ungkapan atau idiom merupakan kelompok kata yang maknanya tidak sama dengan kata pembentuk nya sehingga mempunyai makna baru . tentu maknanya yang dimaksud adalah makna konotasinya bukan makna denotasi. Ungkapan yang tepat tidak berpangku tangan (berpangku tangan artinya/ denotasi tidak memangku tangan kita tetapi arti konotasinya

adalah tidak melakukan tindakan). Karena ada kata tidak di depan, sehingga artinya jadi melakukan sesuatu. Jawaban: D 4. Tema adalah dasar dari suatu karya sastra (Puisi, Pantun, Drama). Untuk mengetahui tema kita harus membaca dengan seksama dan mengetahui isi, serta kesan yang di timbulkan apakah itu senang, sedih, sepi, ramai; damai, atau resah. Tema pada puisi karya Armyn Pane adalah tentang kegagalan, itu terlihat dari kata setengah jalan, layu (artinya belum sampai atau gagal). Jawaban:A 5. Majas atau gaya bahasa merupakan cara penyair, pengarang atau seseorang mengekspresikan atau melukiskan perasaan dengan bahasa yang mengandung makna kias/ menyamakan/membandingkan. Majas yang digunakan pada soal ini adalah Tautologi (penegasan dengan menggunakan kata yang sama maknanya = sinonim), kering = kemuning, sabar = tabah. Jawaban: C 6. Amanat adalah pesan yang disampaikan penyair/pengarang kepada orang lain melalui karyanya. Cara mencari amanat adalah dengan membaca atau memahami suatu karya dengan kontemplasi (konsentrasi penuh dan menghadirkan citraan atau kesan) sehingga kemudian diambil dominasi yang muncul dari karya itu. Pesan dari cerita pendek ini adalah jangan mengandalkan gelar dalam mencari pekerjaan. Jawaban : C

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 7. Pernyataan tidak sesuai adalah penyataan yang menyimpang atau tidak sinkron antar kalimat dalam paragraf sehingga tidak memenuhi unsur kohesi dan koherensi. Pada soal ini yang tidak sesuai adalah kalimat nomor empat. Jawaban : C. 8. Latar/setting adalah salah satu unsur intrinsik karya sastra. Latar terdiri atas; latar tempat, waktu, keadaan. Untuk mencari tentu harus membaca dengan cermat lalu identifikasi latar peristiwa yang terjadi. Latar pada nomor ini adalah ditepi jalan. Jawaban ; A. 9. Alur memiliki tahapan,yaitu : * Tahap Perkenalan * Tahap konflik awal di mana masalah mulai muncul * Tahap konflikasi di mana konflik mulai menajam dan permasalahan mulai lebih serius. * Tahap klimaks di mana pada tahap ini merupakan puncak dari permasalahan. * Tahap antiklimaks di manakonflik mulai menurun. * Tahap resolusi (penyelesaian) di mana pada tahap ini konflik telah selesai dan telah menemui penyelesaian, Pada soal ini, telah mencapai tahap penyelesaian (Dan sekarang semuanya telah teratur kembali). Jawaban : E. 10. Unsur ekstrinsik karya sastra itu terdiri atas unsur agama, sosial, ekonomi, budaya, dan politik; Pada soal ini unsur yang menonjol adalah tentang moral berpegang teguh membela kebenaran, menjaga rahasia demi perjuangan, meski disiksa tetap teguh. Jawaban: E 11. Tanggapan logis adalah menanggapi suatu persoalan yang muncul dalam teks dengan memberikan tanggapan

bimbel

LOGIKA

-78 -

yang paling rasional atau paling bijaksana, tidak keluar konteks dan bersifat menyelesaikan permasalahan bukan malah sebaliknya. Pada nomor ini jawabannya jelas. Jawaban; D 12. Menemukan isi naskah drama adalah dengan membaca dan memahami teks drama. Mengidentifikasi tokoh, watak dan kronologi peristiwa, sehingga akan muncul suatu kesatuan cerita yang utuh. Pada cerita Sampek Engtay isi yang terlihat jelas adalah pandangan pria dan wanita tentang pendamping hidup. Jawaban: D 13. Memahami watak/karakter tokoh pada drama,cerpen, novel,adalah dengan mengetahui peran yang dibawakan. Apa dia tokoh protagoni, ,antagonis, figuran, hal itu dapat diketahui dari dialog yang terjadi dan kosakata yang digunakan, Karakter tokoh itu ada yang bijaksana, berwibawa,lembut, tegas, garang, sombong, rendah hati, penyabar, dan lain-lain. Pada soal ini tokoh Cinduo Mato adalah Penyayang dan sabar. Jawaban:C 14. Antonim adalah kata yang meiliki makna bertolak belakang/berlawanan, Pada soal ini sudah jelas antonim baik x buruk, pada kalimat kelima. Jawaban: E 15. Ide pokok disebut juga inti paragraf/inti teks/kalimat inti/kalimat utama/gagasan utama. Gagasan utama merupakan gagasan atau hal pokok/utama yang menjadi inti keseluruhan isi dalam paragraf. Dinamakan utama/pokok, jadi tanpa kalimat utama maka paragraf tidak dapat terbangun. Gagasan utama wajib ada dalam sebuah paragraf, ada atau tidaknya kalimat penjelas tetap dapat diterima informasinya. Beda dengan kalimat penjelas yang pasti

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL butuh kalimat utama/gagasan utama. Gagasan utama biasanya berada di awal paragraf, di akhir, atau pada keseluruhan paragraf. Gagasan utama dalam paragraf ini adalah Industri kreatif diminati banyak negara. Jawaban:A 16. Kata bermakna proses memiliki ciri berawalan Pen-dan berakhiran -an, contoh: Penanaman (dari kata tanam) menjadi proses melakukan kegiatan tanam, hasilnya adalah tanaman. Pada soal ini, kata prosesnya adalah peningkatan, hasilnya adalah tingkatan. Jawaban:B 17. Simpulan atau kesimpulan itu sama. Simpulan adalah menyimpulkan/ mendasarkan suatu paragraf dengan membuat suatu kalimat yang lebih luas dan umum tetapi tidak keluar dari inti pada setiap kalimat dalam paragraf itu. Mudahnya pada setiap paragraf ada gagasan utama; dan pada setiap kalimat ada inti pikiran, jadi simpulan itu menggabungkan inti pikiran pada setiap kalimat menjadi kalimat baru yang tidak sama persis dengan kalimat yang ada sebelumnya pada paragraf. Pada soal ini simpulannya, Semua makhluk hidup sangat memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. (kata bergaris bawah bersifat urnum/luas). Jawaban:C 18. Istilah adalah kata yang lebih singkat dari makna yang semestinya jika dijabarkan/ didefinisikan. Ciri utamanya biasanya berasal dari kata asing (Arab, Sanksekerta, Jawa, Inggris, Belanda) yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Pada soal ini makna istilah digital adalah angka. Jawaban: E 19. Kalimat sumbang, adalah kalimat yang tidak sinkron/sesuai dengan kalimat-

bimbel

LOGIKA

-79 -

kalimat lain yang membangun sebuah paragraf atau dengan kata lain kalimat itu tidak memiliki kesatuan pikiran yang utuh. Pada soal ini kalimat yang sumbang tampak pada kalimat empat. Jawaban: E 20. Pernyataan sesuai dengan paragraf jika hal-hal yang disampaikan/diungkapkan tidak menyimpang dari gagasan utamanya (sesuai). Pada soal ini jawaban sudah jelas. Jawaban: B 21. Laporan terdiri atas: Perjalanan, Kegiatan, Penelitian, Pengamatan/ Pandangan mata, Diskusi, Resensi buku. Pada soal ini jawaban sangat jelas, karena isinya mengungkapkan hasil riset/penelitian. Jadi, ini termasuk jenis Laporan Penelitian. Jawaban: E 22. Pernyataan sesuai adalah penyataan yang informasi atau isinya sesuai dengan paragraf. Pada Soal ini sudah jelas, yang sesuai adalah Chairul Tanjung memiliki enam saudara. Jawaban: B 23. Pernyataan sesuai biografi adalah penyataan yang informasi atau isinya sesuai dengan teks yang disampaikan. Pada soal ini sudah jelas, yang sesuai adalah ekstrakurikuler yang paling banyak diminati siswa adalah sepak bola (30%), Jawaban: A 24. Kesesuaian pernyataan pada matriks adalah pernyataan yang informasi atau isinya sesuai dengan data yang ditampilkan. Pada soal ini sudah jelas, yang sesuai adalah Secara keseluruhan kaos yang paling banyak terjual adalah merek angsa. Jawaban: C 25. Tanggapan positif merupakan pernyataan/ saran dari pihak luar yang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL isinya berupa dukungan atau jalan keluar dan bersifat membangun. Pada nomor ini jawabanya adalah perlu penataan ulang agar kegiatan ekstrakurikuler diminati siswa. Jawaban: B 26. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan EYD (Ejaan yang Disempurnakan). Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan senari-hari, bahasa tutur. Contoh: apotik (tidak baku) yang baku/benar (apotek-apoteker), praktek (tidak baku) yang baku/ benar (praktikpraktikum). Pada soal ini luberan merupakan kata tidak baku, yang baku luapan . Jawaban:B 27. Konotasi negatif adalah diksi (pilihan kata) yang memiliki nilai rasa dan biasanya digunakan untuk sesuatu tidak baik (negatif), contoh: kelompok (konotasi positif) dan gerombolan (konotasi negatif) itu artinya sama, tetapi memiliki nilai rasa yang berbeda. Pada sbal ini menggerogoti adalah konotasi negatif. Jawaban: B 28. Memo atau memorandum adalah surat berisi pesan singkat dapat berupa peringatan, perintah, saran atau arahan. Biasanya dari orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Isi memo singkat, padat, jelas (ada tujuan, isi = kegiatan, waktu, tempat, dan bersifat segera dilaksanakan). Jawaban sudah jelas. Jawaban:A 29. Melengkapi bagian kalimat yang rumpang, cara menyelesaikannya adalah dengan melihat konteks kalimat/paragraf secara keseluruhan dan utuh. Dalam memilih kata tentu harus

bimbel

LOGIKA

-80 -

mengetahui, maknanya, sehingga akan terlihat apakah kata yang dipilih sesuai dan tepat sesuai konteks atau tidak. Pada soal ini menyumbangkan adalah diksi (pilihan kata) yang tepat. Jawaban:B 30. Cara mengetahui isi sebuah surat adalah membaca dengan seksama agar informasinya dapat diketahui dengan jelas dan tuntas. Tentu kaidan 5+1H (what, who, when, where, why, dan How), jangan dilupakan. Pada soal ini jawaban sudah jelas. Jawaban:D 31. Melengkapi bagian paragraf yang rumpang, cara menyelesaikannya adalah dengan melihat konteks paragraf secara keseluruhan dan utuh. Dalam memilih kalimat harus tepat sesuai konteksnya. Jangan lupa perhatikan kalimat sebelum dan seusadahnya harus sinkron dan sambung. Konjungsinya (kata hubung) juga harus tepat. Sehingga, unsur kohesi dan koherensinya terpenuni. Pada soal ini jawaban sudah cukup jelas. Jawaban: A 32. Melengkapi bagian teks yang rumpang pada surat kuasa, cara menyelesaikannya adalah dengan melihat konteks paragraf secara keseluruhan dan utuh. Dalam memilih kalimat harus tepat sesuai konteksnya. Jangan lupa perhatikan kalimat sebelum dan seusadahnya harus sinkron dan sambung. Konjungsinya (kata hubung) juga harus tepat. Biasanya surat kuasa itu jelas untuk siapa surat dibuat, apa yang akan dilaksanakan, dan kapan pelaksanaannya. Pada soal ini jawaban sudah cukup jelas. Jawaban:A 33. Surat perjanjian jual beli, adalah surat yang berisi kesepakatan antara penjual

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dengan pembeli, berisi pasal-pasal yang wajib disepakati kedua belah pihak. Pada soal ini, isi yang sesuai dengan surat jual beli adalah Pihak pembeli akan mengeluarkan biaya balik nama kendaraan. Jawaban: D 34. Kalimat pengumuman bertujuan memberi informasi kepada umum. Bahasannya lugas dan komunikatif, artinya informasi mudah dipahami. Isi pengumuman adalah pemberi pengumuman, tujuan, waktu, kegiatan, dan ketentuan jika ada. Pada soal ini jawabannya adalah jelas. Jawaban: B. 35. Penulisan catatan kaki (footnote) memiliki urutan: nama tidak dibalik, judul miring (Kota terbit: Penerbit, tahun), hlm.angka . Pada soal ini, Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra, 99 Cahaya di Langit Eropa (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm.90. Jawaban:A 36. Kalimat saran adalah kalimat berisi pendapat atau masukan dari pihak satu ke pihak yang lain. Biasanya terdapat kata: menurut saya, sebaiknya, semestinya, seharusnya, ada baiknya, diharapkan, dihimbau, jika, mohon dan lain-lain. Pada soal ini kalimat saran terdapat dalam kalimat dua dan tiga. Jawaban: B 37. Cara mengetahui isi suatu teks pengantar adalah dengan membaca dan memahaminya. Kenali poin-poin informasi yang dasar tetapi penting. Pada soal ini, isi dari pengantar adalah tentang. Puji syukur dan harapan. Jawaban:B 38. Kalimat kesimpulan yang tepat untuk menutup suatu teks atau paragraf adalah kalimat memiliki sifat konklusif dan

bimbel

LOGIKA

-81 -

mencarikan dari informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya diawali kata; jadi, oleh karena itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Pada soal ini jawaban sudah jelas. Jawaban:E 39. Kalimat poster pada umumnya menarik, komunikatif, singkat dan jelas. Pada soal ini kalimat poster yang tepat adalah "Bersih dan Indah itu Sehat". Jawaban:A 40. Kata sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) adalah kata yang telah ditentukan oleh ahli bahasa dan diakui karena memenuhi unsur-unsur kebakuan. Untuk mengetahuinya, kita dapat mencari referensinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada soal ini kata yang sesuai dengan EYD adalah produk, cendera mata, handphone. Jawaban:E 41. Pikiran penjelas adalah kalimat yang mernberi penjelasan kalimat utama/ topik/gagasan utama yang itu mendasari suatu teks/paragraf. Pada soal ini pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan topik adalah kalimat nomor lima. Jawaban: E 42. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Hemat (tidak ada kata yang sama dalam satu kalimat). 2. Diksi dan istilah yang digunakan sesuai EYD dan KBBI. 3. Logis dan tidak salah nalar. 4. Padu. 5. Komunikatif. 6. Diusahakan berpola S-P-O-K. Pada soal ini, kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat nomor satu. Jawaban: E

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 43. Kalimat yang berisi perbandingan biasanya terdapat kata perbandingan, antara lain: dari pada, dari, lebih dari, lebih, dengan, di bandingkan dan lainlain. Pada soal ini, kalimat nomor dua merupakan kalimat perbandingan. Jawaban: B 44. Paragraf deduktif adalah paragraf yang berpola umum ke khusus. Artinya, informasi yang ada dalam kalimat bersifat hal-hal umum atau luas kemudian Secara berangsur-angsur semakin khusus dan lebih spesifik. Pada soal ini, urutan kalimat deduktif adalah (2)-(4)-(5)-(3)-(1). Jawaban:D 45. Menentukan tujuan proposal dari teks penggalan latar belakang masalah, terlebih dulu harus membaca dan memahaminya. Kemudian ambil ide pokok dari teks tersebut, Pada soal ini tujuan yang tepat adalah Meningkatkan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk bersekolah. Jawaban: E 46. Menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan judul proposal, maka kegiatan tersebut harus mendukung dari judul tersebut. Kegiatan yang tidak keluar dari tema judulnya. Pada soal ini jenis kegiatan yang mendukung dari judul: Kegiatan Hari Koperasi Indonesia, adalah kalimat nomor (1), (2), (4). Jawaban:A 47. Sistematika atau urutan penulisan proposal kegiatan adalah sebagai berikut: * judul proposal * nama kegiatan * latar belakang * tujuan * jenis-jenis kegiatan * waktu dan tempat pelaksana * jadwal kegiatan

bimbel

LOGIKA

-82 -

* panitia pelaksana * biaya Pada soal ini urutan sistematika yang tepat adalah (1). (5), (4), (3), (2) Jawaban: A 48. Kaidah penulisan alamat surat adalah memenuhi prinsip kebakuan dan EYD. Pada soal ini, penulisan yang tepat adalah: Yth. lr. Salman Banu Prayitno Jalan Slamet Riyadi No, 163 Cirebon Jawaban E 49. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat harus memperhatikan diksi yang baku, tidak berlebihan, dan menggunakah kalimat efektif. Pada soal ini adalah, Setelah membaca iklan di harian Pelitu Nusa, 1 Oktalqer 2012, dengan isi saya mengajukan /amaran sebagai …. Jawaban: B 50. Perbaikan kalimat yang tepat selalu memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, diksi, EYD, dan keefektifan kalimatnya. Pada nomor ini, kalimat yang tepat adalah Mohon maaf kami belum dapat menerima Saudura karena pekerjaan yang ada belum sesuai dengan (yang Anda kuasai) kemampuan Saudara. Jawaban: A

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-83 -

UJIAN NASIONAL SMK 2014 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INDONESIA : 14 April 2014 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 1. Bacalah penggalan laporan berikut! Kami berkumpul di lapangan sekolah pukul 05.30. Pukul 06.30 semua peserta studi banding berangkat menuju lokasi. Tiga jam kemudian kami sampai di tujuan. Pukul 10.00 kami kembali ke sekolah. Teks itu termasuk jenis laporan ….

A. Perjalanan B. Penelitian C. Pengamatan D. Kegiatan E. peristiwa 2. Bacalah paragraf berikut! (1) Suci (10 tahun) adalah anak yatim piatu. (2) Ia diadopsi oleh keluarga pengusaha.(3) Suci menghuni panti asuhan yang berada di kawasan Surabaya Selatan. (4) Perasaan gembira Suci hanya sesaat. (5) Pengusaha yang mengadopsi ternyata menjadikannya seorang pembantu.

Kalimat opini dalam paragraf tersebut adalah kalimat nomor ….

A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 3. Bacalah paragraf berikut! Pengusaha BBM non subsidi bagi kendaraan pribadi tidak dapat diterapkan. Pasalnya, pemerintah belum memiliki sistem yang tepat dalam peraturannya. Kini pengguna BBM nonsubsidi justru diwajibkan pada kendaraan-kendaraan pelat merah. Pengalihan ini dilakukan agar subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah tidak melebihi target. Makna ungkapan pelat merah pada paragraf tersebut adalah ....

A. Milik swasta B. Milik asing C. Milik pemerintah

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Milik swasta asing E. Milik instansi tertentu 4. Bacalah penggalan puisi berikut! Layaknya Suku Baduy Karya: Jessica Jeanette Sesulit itukah bagi kita Untuk menjaga api persatuan tetap membara Berkawan dengan siapa saja Layaknya persatuan yang suku Baduy jaga Meski Zaman kian melanda Tema penggalan puisi tersebut adalah …. A. Kehilangan teman dekat B. Sulitnya menjaga keamanan C. Persatuan yang mulai renggang D. Derasnya pengaruh modernisasi E. Susahnya memelihara persahabatan 5. Bacalah penggalan puisi berkut ini ! Membaca Tanda-Tanda Karya : Taufiq Iamail Hutan kehilangan ranting Ranting kehilangan daun Daun kehilangan dahan Dahan kehilangan hutan Majas yang terdapat dalam penggalan puisi tersebut adalah .... A. Ironi B. Litotes C. Metafora D. Metonimia E. personifikasi 6. Cermatilah penggalan cerpen berikut! Sambil berlinang air mata, diapun tersadar. Terjawab sudah, kenapa mobil kesayangan ayahnya dijual. Ternyata untuk menggenapi harga mobil yang hendak dihadiahkan kepadanya pada hari wisuda. Segera ia bersirnpuh dengan memanjatkan doa "Ayah maafkan anakmu yang tidak menghargai hadiahmu. Walau terlambat, hadiah Ayah telah

bimbel

LOGIKA

-84 -

kuterima. Terima kasih Ayah….semoga Ayah berbahagia di sisi-Nya. Amin". Amanat penggalan cerpen tersebut adalah…. A. Keluhan orang tua terhadap nasib anaknya. B. Orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak. C. Sebaiknya anak memahami perhatian orang tua. D. Anak harus mengalah demi kebahagiaan orang tua. E. Anak yang selalu ingat pemberian hadiah orang tuanya. 7. Bacalah penggalan novel berikut! Sebuah SMS balasan kulayangkan pada Fatma saat kami akhirnya berada di kereta gantung di Taksim Square. Kami baru sadar bahwa geografi Istambul ini bukit-bukit, dan Taksim Square berada di atas sebuah bukit. Dengan kereta gantung inilah kami akhirnya mencapai Camberlitas, kompleks situs sejarah Turki yang memangku tiga bangunan bersejarah terbesar: Hagia Shopia, Blue Mosque, dan Topkapi Museum. Dan di Cimberlitas inilah berjejer ratusan penginapan yang bersaing dengan harga dan fasilitasnya. (99 Cahaya di Langit Eropa: Hanum Salsabeilla Rais dan Rangga Alamahendra)

Latar tempat penggalan novel tersebut adalah A. Hagia Shopia dan Blue Mosque B. Museum Top Kopi dan Bukit Istambul C. Blue Mosque dan Taksim Square D. Penginapan Camberlitas dan Hagia Shopia E. Taksim Square dan Camberlitas 8. Bacalah penggalan novel berikut!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Kabar yang menggemparkan melanda kampung. Syamsu terjatuh di bendungan. Jika ada yang terjatuh di sana, orang-orang bergegas ke jembatan Linggang karena dalam keadaan hidup atau mati, siapa pun yang terjatuh di bendungan akan terbawa arus melalui jembatan yang jaraknya kira-kira satu kilometer di timur bendungan itu. (Andrea Hirata; Padang Bulan)

Tahapan alur penggalan novel tersebut adalah .... A. Pengenalan B. pengungkapan peristiwa C. menuju terjadinya konflik D. puncak konflik E. penyelesaian 9. Bacalah penggalan novel berikut! Selain menggabungkannama ayah dan namaanak tertua, orang Melayu sudah biasa pula menamai anak dengan bunyi senada seirama.Jika nama anak tertua Murad, misalnya, tujuh anak di bawah-nya adalah Munzir, Munaf, Munhata, Munawaroh, Mu’nim, dan Munmun. Lantaran anak sangat banyak, hal itu kerap menimbulkan kekacauan. Seringkali nama-nama itu tertukar. (Andrea Hirata: Padang Bulan)

Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam penggalan novel tersebut adalah .... A. Social B. Moral C. Agama D. Budaya E. estetika 10. Cermatilah penggalan drama berikut! Ghina : Pokoknya Mama harus setuju! Mama :(menarik napas panjang kecewa). Dengan apa Mama membayarnya?

bimbel Ghina

LOGIKA

-85 -

:(terkejut dan gugup).Kan masih lama, Mama. Mama :Biaya kursus cukup mahal, Ghina. Tapi kamu harus turutin nasihat Mama. Ghina :Iya deh, Ghina turuti nasihat Mama. Mama :(dengan tersenyum) Nah, begitu. Ini baru putri Mama. Isi penggalan drama berikut adalah….. A. Anak yang selalu bersikap keras kepala. B. Orang tua selalu memenuhi kehendak anaknya. C. Perlawanan anak terhadap nasihat orang tua. D. Seseorang yang patun pada nasihat orang tua. E. Orang tua dan anak yang saling memberi. 11. Bacalah penggalan drama berikut! Orang Tua :(kepada penjual balon) Silakan duduk. Penjual Balon:(bimbang, rnasih suja berdiri) Orang Tua : Ayo, Silakan duduk! (menepi di bangku) Laki-laki Separuh Baya:Tentu saja dia raguragu karena Bapak buat Orang Tua : kenapa ? Laki-laki Separuh Baya:Pakai silakan segala! ini kantaman (tiba-tiba marah) Dia duduk, kalau mau duduk. Habis perkara! Bah! (melihat dengan geramnya kepada penjual balon) Penjual Balon: (duduk) Laki-laki

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL SeparuhBaya:(masih murah) Mengapa kau duduk? Penjual Balon: Eh...saya mau duduk. Orang Tua:(tiba-tiba tertawa terpingkal-pingkal) Petang di Taman, Iwan Simatupang Watak tokoh Penjual Balon dalam drama tersebut adalah .... A. Lugu B. Humoris C. Galak D. Ramah E. egois 12. Bacalah paragraf berikut! Aktivitas olahraga yang kita lakukan secara rutin akan memperlancar suplai oksigen yang masuk ke otak kita. Kekurangan oksigen pada otak Anda akan menyebabkan rasa sakit pada kepala dan dapat menyebabkan badan menjadi sakit. Dengan olahraga, oksigen akan masuk secara ke dalam otak. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah ….. A. Kekurangan oksigen menyebabkan rasa sakit kepala. B. Olahraga secara rutin mernperlancar oksigen yang masuk ke otak. C. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan badan menjadi sakit. D. Aktivitas dibutuhkan semua orang. E. Aktivitas olahraga untuk menambah oksigen. 13. Bacalah paragraf berikut! Tiap tahun peta kekuatan tim basket tiap sekolah selalu berubah. Tak terkecuali bagi tim-tim yang berlaga di babak junior JRBL 2013, bahkan yang lebih dulu hinggap di kelompok babak utama pun dapat lengser jika lengah. Sementara itu, tim yang baru datang bersiap untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi bintang.

bimbel

LOGIKA

-86 -

Simpulan paragraf tersebut adalah A. Tiap tahun peta kekuatan tim basket berubah B. Tim basket harus waspada terhadap tim baru. C. Tim basket berlaga siap bertanding. D. Tim basket yang berlaga harus waspada. E. Tim basket pendatang siap layak menjadi bintang. 14. Bacalah paragraf berikut! Pertumbuhan industri penerbangan nasional akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan. Tentu saja hal ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Masyarakat mendapatkan keuntungan terutama dari sisi harga perjalanan yang semakin murah dan mudah. Namun, keselamatan penerbangan tetap harus diperhatikan oleh regulator dan operator penerbangan. Makna istilah regulator dan operator dalam paragraf tersebut adalah .... A. pembuat aturan- petugas yang menjalankan B. mesin pengatur- petugas pengatur C. mekanik- petugas penerbangan D. pengatur iaiu Iintas - petugas operasional E. pelaksana aturan - petugas operasi 15. Bacalah wacana di bawah dengan saksama! (1) Objek wisata Pantai Mutun menyediakan transportasi untuk memudahkan Wisatawan menikmati keindahan pantai. (2) Wisatawan domestik maupun mancanegara dapat menggunakan transportasi untuk menikmati keindahan alam sekitar Pantai Mutun. (3) Di sepanjang pantai berjejer perahu untuk disewakan dengan biaya Rp. 10.000,00 saja perorangnya. (4) Para wisatawan pun

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dapat berputar di sekitar seberang Pulau Pantai Mutun. (5) Para pedagang pun ikut meramaikan pantai itu. Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor .... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 16. Bacalah paragraf berikut! Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain. Artinya manusia tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan manusia lain. Karena memerlukan orang lain, manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan sebenarnya." Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Makhluk manusia memiliki akal pikiran dan nafsu. B. Manusia sebagai makhluk sosial, memerlukan orang lain. C. Manusia dalam memenuhi kebutuhan memang sendiri-sendiri D. Manusia memang banyak menghadapi masalah. E. Memang manusia makhluk paling sempurna di dunia. 17. Bacalah paragraf berikut! Taufik Ismail dikenal sebagai penyair dengan puisi-puisi sosialnya yang tajam. Ia sering tidak peduli dengan capaian estetika tinggi yang merupakan obsesi kebanyakan penyair. Kepeduliannya dengan perang, masalah ideologi pendidikan adalah kepedulian yang sederhana, tetapi menggoda.

bimbel

LOGIKA

-87 -

Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf di atas adalah A. Siapakah Taufik Ismail? B. Mengapa Taufik Ismail tidak peduli terhadap pencapaian estetika? C. Bagaimana Taufik Ismail menulis puisi? D. Puisi apakah yang paling baik menurut Taufik Ismail? E. Kapan Taufik Ismail menulis puisinya? 18. Bacalah petunjuk kerja berikut! Cara mernbuat asinan segar: 1) Kupas bengkuang, belah menjadi 2-4 bagian, iris melintang 1/2 cm 2) Haluskan cabai dan garam 3) Didihkan air bersama air cabai yang telah dihaluskan 4) Bubuhkan gula dan cuka 5) Angkat dari api, masukkan bengkuang 6) Biarkan selama 3 jam 7) Hidangkan setelah dingin Pernyataan yang sesuai dengan petunjuk kerja tersebut adalah A. Cabai, gula, dan cuka direbus pada waktu yang bersamaan. B. Asinan bengkuang dinikmati setelah dingin. C. Bengkuang dimasukkan setelah air mendidih selama 3 jam. D. Bengkuang dibelah dan diiris sebelum dikupas. E. Setelah air mendidih, asinan bengkuang dihidangkan. 19. Bacalah penggalan biografi di bawah ini ! Ir. H. Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada 15 Oktober 2012. Ia menjabat sebagai wali kota Surakarta (Solo) selama dua kali masa bakti, namun masa bakti kedua tidak terselesaikan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

lantaran terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi meraih gelar Insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Ketika ia mencalonkan diri sebagai walikota, banyak orang yang meragukan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel, tanah, dan rumah. Namun,setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif yang dilakukannya. Isi yang sesuai dengan biografi tersebut adalah A. Jokowi menjabat sebagai gubernur dari tahun 1986 -sekarang. B. Perjalanan hidup .lokowi sebagai gubernur sangat meragukan. C. Ketika menjabat gubernur, Jokowi juga mempunyai profesi penjual mebel. D. Tidak ada yang meragukan kemampuan Jokowi ketika ia menjabat walikota. E. Jokowi menjadi walikota Surakarta selama dua periode. 20. Cermati grafik berikut! 150 100 50 0

lulusan yang melanjutkan ke PT lulusan yang bekerja

Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah A. Lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan bekerja berjumlah sama. B. Lulusan yang terserap dunia kerja cenderung mengalami kenaikan. C. Jumlah lulusan yang terserap dunia kerja mengalami fluktuasi.

LOGIKA

-88 -

D. Jumlah lulusan yang melanjutkan keperguruan tinggi selalu meningkat. E. Lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi paling banyak terjadi pada tahun 2012. 21. Cermati matriks berikut! Jumlah Migrasi yang Keluar dan Masuk Pulau Jawa Tahun 2007 dan Tahun 2012 Arah migrasi 2007 2012 Masuk pulau 8.105.512 12.412.525 jawa Keluar pulau 6.164.293 8.057.932 jawa Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks tersebut adalah …. A. Migrasi yang keluar Pulau Jawa tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2007. B. Migrasi yang masuk Pulau Jawa pada tahun 2007 lebih sedikit dari pada migrasi yang keluar Pulau Jawa. C. Jumlah migrasi yang keluar Pulau Jawa pada tahun 2012 lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2007. D. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 migrasi yang keluar Pulau Jawa lebih banyak daripada migrasi yang masuk. E. Pada tahun 2012 migrasi yang masuk mengalami penurunan sebesar lebih dari empat juta jiwa. 22. Bacalah paragraf berikut! Buku yang ditulis seorang pejabat itu, telah menggemparkan kaum intelektual dan pejabat negeri ini. Isi buku tersebut telah menimbulkan pro dan kontra antara penulis buku dengan orang-orang dari kalangan tertentu. Bahkan ketika dilaksanakan diskusi tentang buku

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL tersebut, telah terjadi “insiden” yang cukup memalukan. Tanggapan logis terhadap isi paragraf tersebut adalah …. A. Wajar saja, buku bagus pasti menggemparkan. B. Beda pendapat adalah wajar, asalkan jangan keluar dari koridor hukum. C. Pro dan kontra adalah hal yang wajar dan manusiawi. D. Buku itu telah mendapat sambutan luar biasa dari berbagai kalangan. E. Tidak seharusnya kita ribut memiklrkan isi sebuah buku. 23. Perhatikan paragraf berikut! Rencana pembangunan proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera diharapkan tidak sampai menelantarkan ekosistem hutan yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Pembangunan jembatan tersebut kemungkinan akan mengonversi pertanian Banten dan berpotensi pada kerusakan lingkungan di Sumatera. Tanggapan yang sesuai isi paragraf tersebut adalah …. A. Harus ada pemikiran membuat jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. B. Pembangunan jembatan penghubung harus memerhatikan lingkungan sekitar agar ekosistem hutan tetap terjaga. C. Biar saja terjadi banjir akibat rencana pembangunan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. D. Pembangunan jembatan hanya merugikan masyarakat dan ekosistem daerah sekitar hutan. E. Banyak yang dirugikan kalau ada pembangunan jembatan yang

bimbel

LOGIKA

-89 -

menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. 24. Bacalah paragraf berikut! Dalam kegiatan berkomunikasi secara lisan atau tulisan masih dapat memakai kata atau diksi yang kurang cermat digunakan dalam kalimat. Akibatnya kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaedah bahasa yang benar. Masyarakat belum dapat menerapkan teori dalam praktik berbahasa sesuai situasi komunikasi. Kata yang tidak baku pada paragraf tersebut adalah A. Berkomunikasi B. Diksi C. Kaedah D. Teori E. praktik 25. Bacalah paragraf berikut! (1) Anda mungkin membayangkan jika bintang-bintang bersinar dengan tetap, tetapi banyak juga yang berubah. (2) Bintang seperti ini disebut bintang berubah. (3) Beberapa bintang berubah secara teratur, tetapi yang lainnya tanpa diduga bertambah terang atau redup secara tiba-tiba. (4) Cahaya bintang dapat berubah karena bintang berdenyut atau melepaskan lidah api yang terang. (5) Beberapa bintang berubah merupakan bintang kembar dengan bahan-bahan mengalir di antara keduanya. Kalimat dalam paragraf itu yang di dalamnya terdapat kata antonim adalah kalimat nomor … A. (1) dan (2) B. (2) dan(3) C. (1) dan(3) D. (2) dan (4) E. (3) dan (5) 26. Bacalah paragraf berikut! Dengan tidak menghilangkan peran POLRI dan Kejaksaan, sebenarnya KPK mempunyai peranyang cukup besar dalam penanganan pemberantasan KKN di Indonesia. Namun, KPK

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL mengalami kesulitan dalam memberantas tikus-tikus yang menggerogoti uang negara melalui pembangunan proyek, kegiatan atau proyek fiktif, dan modus-modus lainnya. Oleh karena itu, masalah KKN memerlukan penanganan yang serius. Kata bernotasi negatif dalam paragraf tersebut adalah .... A. tikus, menggerogoti B. penanganan, pemberantasan C. uang, kesulitan D. proyek, kegiatan E. modus, serius 27. Cermatilah paragraf berikut! Tingginya kadar asam urat dalam darah sering terjadi tanpa ada gejala. Namun, kadar asamurat tinggi tidak boleh dibiarkan; Sebab, jika tidak ada upaya pengobatan, ada sejumlah risiko yang harus siap Anda bayar di kemudian hari. Goul, batu di saluran air seni dan timbunan asam urat di ginjal adalah contoh akibat kita membiarkan tingginya asam urat. Kata yang bermakna proses dalam teks tersebut terdapat pada kata .,.. A. Kemudian B. Saluran C. Timbunan D. pengobatan E. serangan 28. Bacalah dengan cermat paragraf berikut! Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya mempromosikan festifal layang- layang 2013 berskala nasional dengan aneka bentuk, motif, dan warna. Pemilihan kawasan Taman Ria sebagai lokasi karena memenuhi syarat untuk menerbangkan layang-layang yaitu tidak adanya kabel dan faktor angin yang cukup kencang. Ada 30 kelompok layang-layang yang sudah memberkan konfirmasi untuk hadir sebagai peserta. Koordinator pelaksana mengatakan bahwa pelaksanaan lomba tahun ini

bimbel

LOGIKA

-90 -

berbeda dengan tahun sebelumnya yakni ada tiga kategorilomba. Kata yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam paragraf tersebut adalah .... A. faktor, tahun B. festifal, motiv C. kategori, syarat D. lomba, konfirmasi E. koordinator, skala 29. Bacalah kalimat berikut ini! Penampilannya yang tinggi dan [...] menjadikannya sebagai komandan upacara dalam setiap kegiatan upacara bendera di sekolah. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi rumpang pada kalimat tersebut adalah .... A. Raya B. besar C. akbar D. agung E. megah 30. Cermati tema berikut! Belajar penentu generasi masa depan yang cerah. Pikiran penjelas yang sesuai dengan tema tersebut adalah…. A. Belajar belum dapat menentukan masa depan sebuah generasi. B. Generasi yang rajin belajar memiliki masa depan yang cerah. C. Tidak semua generasi muda memiliki keinginan untuk belajar D. Generasi muda dan belajar tidak saling terkait. E. Masa depan yang cerah diperoleh melalui bekerja. 31. Bacalah paragraf berikut! (1) Polisi melakukan razia kepada pengendara sepeda motor. (2) Setelah diketahui tidak memiliki SIM, polisi akan segera menahan mereka. (3) Bagi pengendara yang memiliki SIM, polisi membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. (4) Untuk yang tidak memiliki SIM, polisi menahan KTP

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL mereka sebagai tanda bukti pelanggaran. (5) Kegiatan tersebut ternyata berdarnpak positif terhadap pengendara sepeda motor dalam memenuhi peraturan lalu lintas. Kalimat tidak efektif yang terdapat dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 32. Bacalah paragraf berikut! (1) Menanam tomat pada musim panas lebih baik dari pada menanamnya pada musim hujan.(2) Musim hujan memang saat yang tidak disukai bagi banyak pekebun tomat.(3) Berbagai penyakit yang merusak tanaman bermunculan pada saat itu. (4) Tak heran bila pekebun sering merugi. (5) (Curah hujan yang tinggi membuat buah banyak yang rusak). Kalimat yang menyatakan hubungan perbandingan dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 33. Cermatilah penulisan alamat surat berikut! Kepada yth. Sdr. El Manik Jalan Sembiring 12 Jakarta, Perbaikan penulisan alamat surat yang benar adalah ….. A. Yth. Sdr. El manik JI. Sembiring 12 Jakarta B. Kepada Yth. Sdr El Manik Jalan Sembiring 12 Jakarta

bimbel

LOGIKA

-91 -

C. Kepada: Sdr. El Manik Jalan Sembiring 12 Jakarta D. Yth. Sdr. El Manik Jalan Sembiring 12 Jakarta E. Kepada Yth; Sdr. El Manik Jalan Sembiring 12 Jakarta 34. Bacalah pengumuman berikut! PT ABADI SURYA Jalan Senopati 12 Jakarta 28 Agustus 2013 Nomor: 121/TK/O8/2013 PENGUMUMAN Dibutuhkan lima tenaga profesional sebagai sekretaris dengan persyaratan sebagai berikut: 1. wanita, 2. pendidikan min D3, 3. usia maksimal 27 tahun, dan 4. menguasai bahasa Inggris. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan sesuai dengan pengumuman tersebut adalah…. A. Sehubungan dengan pengumuman RT Abadi Surya pada 28 Agustus 2013,… B. Berdasarkan pengumuman PT Abadi Surya nomor 121/TK/O8/2013 pada tanggal 28 Agustus 2013,…. C. Mengingat surat PT Abadi Surya nomor 121/Tk/os/2013 pada 28 Agustus 2013,…. D. Bersama ini, saya mengajukan permohonan lamaran kerja berdasarkan,…. E. Saya memberanikan diri mengajukan permohonan kerja kepada Saudara. 35. Cermatilah penggalan isi surat balasan lamaran pekerjaan berikut!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Karena persyaratan yang kami minta belum saudara penuhi, maka Saudara tidak layak bekerja di perusahaan kami. Kalimat perbaikan yang santun pada surat balasan lamaran pekerjaan tersebut adalah A. Kualifikasi pendidikan Saudara belum masuk kriteria, jadi Saudara kami tolak. B. Mohon mendaftar di perusahaan lain, karena persyaratan yang Saudara kirimkan belum sesuai dengan harapan perusahaan. C. Sepertinya Saudara tidak cocok bekerja di perusahaan kami karena syarat tidak terpenuhi. D. Mohon maaf kami belum dapat menerima Saudara, karena persyaratan yang kami minta belum Saudara penuhi. E. Maaf kami tidak dapat menerima Saudara, karena kualifikasi pendidikan Saudara masih jauh dari harapan. 36. Bacalah kalimat-kalimat berikut! (1) Pendidikan penting karena melalui pendidikan dapat dihasilkan manusia yang handal dan bermartabat. (2) Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sepanjang hajat hidup manusia. (3) Oleh karena itu, sistem pendidikan harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman (4) Mengingat pesan pendidikan sangat penting maka sudah seyogyanya segenap potensi bangsa turut meningkatkan kualitas pendidikan, (5) Selain itu, pendidikan turut menentukan nasib dan masa depan suatu bangsa. Jika disusun secara deduktif, maka susunan kalimat-kalimat tersebut yang tepat adalah .... A. (2), (1), (5), (4), (3) B. (2), (3), (1), (5), (4)

bimbel

LOGIKA

-92 -

C. (5), (4), (1), (3), (2) D. (3), (5), (4), (2), (1) E. (2), (5), (1), (3), (4) 37. Bacalah penggalan latar belakang berikut! Baleganjur adalah gamelan tradisional yang digunakan pada saat upacara keagamaan. Baleganjur merupakan sarana menyalurkan bakat dalam bidang seni tradisional. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut HUT Kota Denpasar diadakan lomba Baleganjur antar pemuda. Melalui lomba ini, pemuda diharapkan dapat menghargai gamelan tradisional Bali. Tujuan proposal yang tepat berdasarkan latar belakang tersebut adalah untuk .... A. ajang berkumpul bagi para pemuda B. meningkatkan kreativitas pemuda dalam kesenian tradisional C. mengetahui kesenian tradisional yang ada di Bali D. menarik rninat pemuda terhadap kesenian modern E. menambah pengetahuan pemuda tentang Baleganjur 38. Cermatilah judul proposal dan jenis kegiatan berikut! A. Judul proposal: Peringatan Hari Kartini B. Jenis kegiatan: (1) Lomba merangkai bunga. (2) Lomba berbusana daerah (3) Dameran karya seni (4) Seminar peningkatan prestasi wanita (5) Bakti sosial ke daerah bencana Jenis kegiatan yang sesuai dengan judul proposal tersebut adalah .... A. (1), (2), dan (3) B. (1), (2), dan (4) C. (2), (3), dan (5) D. (3), (2), dan (5) E. (3), (4), dan (5) 39. Cermatilah sistematika proposal kegiatan berikut! (1) Tujuan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL (2) Dasar pemikiran (3) Judul proposal (4) Bentuk kegiatan, (5) Penutup Sistematika yang benar berdasarkan bagian proposal tersebut adalah... A. (1), (2), (3), (4), (5) B. (3), (2), (1), (4), (5) C. (4), (1), (3), (2), (5) D. (2), (3), (1), (5), (4) E. (4), (5), (1), (2), (3) 40. Cermatilah laporan berikut! Hasil tes SPMB tahun 2012 ternyata dari 10.000 peserta yang berhasil lulus 6,000 orang sesuai dengan daya tampung di berbagai perguruan tinggi, Seratus orang mendapat nilai unggul. Setengahnya mendapat nilai menengah. Sepertiganya mendapat nilai standar, dan sisanya hanya mendapat nilai pas-pasan, namun lulus juga. Simpulan yang tepat sesuai dengan penggalan laporan tersebut adalah …. A. Dapat dikatakan bahwa peserta tes SPMB nilainya sudah memadai. B. Sebagian besar sudah ditampung di perguruan tinggi negeri. C. Semua peserta tes SPMB pintar clan mendapat nilai unggul. D. Pada umumnya peserta dapat nilai unggul. E. Pada umumnya peserta berhasil lulus. 41. Perhatikan ilustrasi berikut! Dampak polusi udara sudah sangat memprihatinkan. Udara yang kotor dan berdebu sudah mengancam kita setiap saat. Penyakit radang pernapasan dan paru-paru sudah banyak di derita masyarakat. Untuk mengurangi polusi udara, sebaiknya digunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti biogas. Tak kalah penting adalah memeriksa kendaraan secara berkala. Kalimat poster yang tepat berdasar ilustrasi tersebut adalah …. A. Polusi udara harus kita perhatikan

bimbel

LOGIKA

-93 -

B. Polusi udara harus kita waspadai. C. Udara kotor dan berdebu setiap saat mengancam. D. Gunakan biogas, kurangi emisi. E. Polusi udara menyebabkan penyakit 42. Bacalah paragraf rumpang berikut! Hampir seluruh bangsa memakai merica sebagai bumbu. Dimulai dari lndia dan Cina, sampai Raja Iskandar Yang Agung memperkenalkan merica ke Yunani. Pada abad pertengahan, merica merupakan komoditas penting. [...] Begitu mahalnya, merica dapat dijadikan alat tukar atau untuk membayar pajak. Kalimat penjelas untuk melengkapi paragraf rumpang di atas adalah …. A. Oleh sebab itu harganya mahal. B. Merica digemari oleh seluruh negeri. C. Karena pentingnya merica menjadi sangat populer. D. Masyarakat sangat senang menggunakan merica. E. Hampir Semua negara mengenal merica untuk memasak. 43. Cermatilah ilustrasi berikut! Menjelang bulan Agustus Pembina OSIS SMK telah menerima surat dari kepala sekolah untuk mempersiapkan empat puluh siswa dalam rangka menyambut HUT ke-68 Rl. Lalu pembina OSIS meminta kepada ketua OSIS untuk mengikuti paduan suara tersebut. Kalimat memo yang sesuai dengan ilustrasitersebut adalah …. A. Diharapkan Saudara kumpulkan anggota OSIS sebanyak empat puluh orang untuk paduan suara tanggal 17 Agustus 2013. B. Siapkan empat puluh siswa untuk mengikuti paduan suara dalam rangka menyambut HUT ke-68 RI, tanggal 17 Agustus 2013. C. Jangan lupa,tanggal 17 Agustus 2013 siapkan empat puluh untuk

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL mengikuti paduan suara dalam rangka menyambut HUT ke-68 RI. D. OSIS, harap segera mengumpulkan empat puluh siswa untuk mengikuti paduan suara hari ulang tahun RI ke-68 17 Agustus 2013. E. Tolong ketua OSIS, kumpulkan segera empat puluh siswa untuk mengikuti paduan suara HUT RI ke-68 tanggal 17 Agustus 2013. 44. Bacalah penggalan surat perjanjian jual beli berikut! SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Pasal 1 Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah membeli dua unit mesin fotokopi merek Botac tipe Delux R13LS yang diimpor dari Korea Selatan seharga Rp12.000.000,00 per unit. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian jual beli di atas adalah…. A. Tipe mesin fotokopi adalah Botac tipe Delux R13LS. B. Harga per unit mesin fotokopi Rpl2.000.000,00 C. Mesin fotokopi akan diekspor ke Korea Selatan. D. Barang yang diperjuai belikan adalah mesin fotokopi. E. Barang yang diperjual belikan adalah sebanyak 2 unit. 45. Cermati penggalan surat berikut! Melalui surat ini saya mengucapkan terima kasih kepada tante yang sudah bersusah payah menyiapkan makanan untuk acara resepsi pernikahan saya. Semoga Tuhan dapat membalas budi baik tante. Selalu saya berdoa agar tante sehat dan tidak kekurangan apa pun.Isi surat berita keluarga yang sesuai dengan penggalan surat tersebut adalah ….. A. Undangan resepsi pernikahan B. Pembuatan makanan resepsi C. Ucapan terima kasih kepada tante

bimbel

LOGIKA

-94 -

D. Doa untuk tante yang akan mengadakan resepsi E. Pemberitahuan tentang makanan untuk resepsi 46. Perhatikan surat kuasa berikut! Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :Citra Mustika Alamat :Jalan Jupiter Utama 2 Bandung Dengan ini memberi kuasa kepada: Nama :Dyah Purnama Alamat :Jalan kartini 21 Bandung No. KTP : 196702081995123003 Untuk [...] Bagian isi yang tepat untuk melengkapi penggalan surat kuasa tersebut adalah …. A. Mengirimkan buku-buku pesanan. B. Menghindari workshop tentang peningkatan kompetensi di bidang seni dan musik. C. Menjual rumah yang terletak di Jalan Kenanga Bandung. D. Memberi sambutan pada puncak acara peringatan hari Kartini. E. Menawarkan produk-produk terbaru dari PT Makmur Sentosa. 47. Bacalah catatan hasil rapat berikut! (1) Seluruh siswa harus mengikuti dua kegiatan ekstrakurikuler. (2) Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Sabtu. (3) Guru piket mengawasi kegiatan siswa sampai dengan pukul15.00. (4) Nilai kegiatan ekstrakurikuler dilaporkan kepada orang tua. (5) Seyogyanya sebulan sekaii wali kelas mengontrol siswanya dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Catatan rapat berupa saran terdapat pada nomor …. A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 48. Cermatilah ilustrasi berikut!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Hari Sabtu, 13 Oktober 2013 siswa kelas X akan melaksanakan bakti sosial ke Panti Asuhan Senang Hati. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan tertib, seluruh siswa kelas X berkumpul di sekolah pukul 08.00 WITA Kalimat pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah …. A. Diumumkan pada siswa kelas X bahwa pada hari Sabtu, 13 Oktober 2013 berkumpul di sekolah pukul 08.00 WITA karena akan melaksanakan bakti sosial di Panti Asuhan Senang Hati. B. Kelas X harap masuk pukul 08.00 WITA untuk rnempersiapkan diri melaksanakan bakti sosial. C. Selama kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Senang Hati kelas X masuk pukui 08.00 WITA. D. Untuk melancarkan kegiatan bakti sosial kelas X sebaiknya masuk pukul 08.00 WITA. E. Dihimbau kepada kelas X untuk Iebih baik masuk pukul 08.00 WITA karena ada kegiatan bakti sosial. 49. Cermati data pengarang berikut! Sumber kutipan : Bahasa Indonesia dan Ekspresi Diri Pengarang : Dede Pardede Penerbit, tahun : Media Kreasi, Jakarta, 2013 Halaman yang dikutip : 67 Penulisan catatan kaki yang tepat berdasarkandata itu adalah …. A. Pardede, Dede, Bahasa Indonesia dan Ekspresi diri (Jakara: Media Kreasi, 2013), hlm. 67. B. Dede, Pardede, Bahasa Indonesia dan Eksaresi Diri (Jakara: Media Kreasi, 2013), hlm. 67 C. Dede Pardede. 2013. Bahasa Indonesia dan Ekspresi Diri (Jakara: Media Kreasi), hlm. 67.

bimbel

LOGIKA

-95 -

D. Pardede, Dede. 2013. Bahasa Indonesia dan Ekspresi Diri (Jakara: Media Kreasi), hlm. 67. E. Dede Pardede, Bahasa Indonesia dan Ekspresi Diri (Jakara: Media Kreasi), hlm. 67. 50. Bacalah penggalan kata pengantar laporan berikut! Pada waktu menyusun laporan, penulis menemui beberapa hambatan. Namun karena mendapat dorongan dari berbagai pihak, akhirnya laporan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Semua pihak yang telah membantu. Inti penggalan kata pengantar tersebut adalah... A. Penjelasan tujuan penulisan laporan. B. Harapan dan kritik dari penulis kepada pembaca. C. Harapan penulis untuk laporan yang berrnanfaat bagi orang lain. D. Ucapan terima kasih kepada pihakpihak yang membantu. E. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-96 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA 2014 1. Laporan adalah segala hasil berupa kalimat berita atau informasi yang dilaporkan. Laporan disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Teks di atas termasuk jenis laporan perjalanan, Jawaban: A 2. Opini atau pendapat merupakan cara pandang terhadap sesuatu hal yang merupakan buah pemikiran tentang sesuatu hal atau peristiwa. Yang merupakan opini dalam paragraf di atas adalah kalimat 4. Jawaban: D 3. Ungkapan atau idiom merupakan kelompok kata yang maknanya tidak sama dengan kata pembentuknya, sehingga mempunyai makna baru. ,Ungkapan yang tepat untuk pelat merah berarti milik pemerintah. Jawaban: C 4. Tema adalah masalah, pikiran, ide, atau gagasan utama yang menjadi pokok persoalan dalam sebuah cerita. Tema penggalan puisi di atas adalah susahnya memelihara persahabatan. Jawaban: E 5. Majas merupakan cara pengarang atau seseorang mengekspresikan perasaan dengan gaya bahasa yang mengandung makna kias. Majas yang dominan dalam penggalan puisi tersebut adalah personifikasi (bertingkah laku menyerupai manusia). Jawaban: E 6. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang bersifat positif dan letaknya tersirat atau tersurat. Amanat yang disampaikan melalui

cerpen tersebut adalah sebaiknya anak memerhatikan nasihat orang tua. Jawaban: C 7. Latar atau setting adalah penggambaran situasi tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa, Latar penggalan novel tersebut Taksim Square dan Camberlitas. Jawaban: E 8. Alur atau plot adalah rangkaian jaiannya suatu cerita dengan berbagai tahapan konflik. Jenis tahapan alur penggalan novel di atas adalah pengungkapan peristiwa. Jawaban: B 9. Unsur ekstrinsik adalah unsur sebuah karya sastra yang menitikberatkan dari luar karya. Unsur ekstrinsik dalam paragraf tersebut adalah sosial. Jawaban: D 10. Isi penggalan drama tersebut adalah orang tua selalu memenuhi kehendak anaknya. Jawaban: B 11. Watak merupakan bentuk sifat (pikiran atau tingkah Iaku) pelaku daiam suatu cerita. Watak tokoh si penjuai balon adalah lugu. Jawaban: A 12. Gagasan pokok adalah bentuk inti yang dibahas atau diungkapkan dalam paragraf dan menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat terletak di awal, akhir, maupun campuran (awal dan akhir). Gagasan pokok paragraf di atas adalah olahraga secara rutin akan memperlancar oksigen yang masuk ke otak.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Jawaban: E 13. Simpulan merupakan bentuk ringkas yang menjadi inti sari atau masalah pokok dengan menggunakan kalimat di luar paragraf tersebut. Simpulan harus berkaitan dengan semua gagasan yang dijelaskan sebelumnya. Simpulan penggalan paragraf tersebut adalah tim basket yang berlaga harus waspada. Jawaban: D 14. istilah adalah nama, sebutan tentang makna konsep, proses, atau keadaan. Makna istilah regulator dan operator dalam paragraf di atas adalah mesin pengatur dan petugas pengaturan. Jawaban: B 15. Sumbang adalah adalah kalimat yang tidak mendukung kalimat utama atau di luar jalur inti pembicaraan (tidak nyambung). Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf tersebut adalah para pedagang pun ikut meramaikan pantai itu. Jawaban: E 16. Sesuai berarti cocok sejaian dengan isi paragraf. Pernyataan yang seauai dengan paragraf tersebut adalah manusia sebagai makhluk sosial, memerlukan orang lain, Jawaban: B 17. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah "Siapakah Taufik Ismail?”. Jawaban: A 18. Pernyataan yang sesuai dengan petunjuk kerja adalah asinan bengkuang dinikmati setelah dingin. Jawaban: B 19. Biografi adalah penilaian yang bermedia sebagal alat pengumpul data untuk mengetahui riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Hal yang sesuai dalam kutipan biografi tersebut adalah Jokowi menjadi wallkota,Surakarta selama dua periode. Jawaban:E

bimbel

LOGIKA

-97 -

20. Tabel adalah daftar yang berisi datadata dan informasi berupa kata atau bilangan secara sistematis urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu. Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah jumlah lulusan yang terselap dunia kerja mengalami fluktuasi. Jawaban: C 21. Matriks adalah tabel yang disusun dalam lajur dan jajaran sehingga bukubuku uraian yang diisikan dapat dibaca dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Pernyataan yang sesual dengan matriks di atas adalah migrasi yang keluar Pulau .lawa pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007. Jawaban: A 22. Tanggapan logis adalah pendapat seseorang yang memberikan komentar secara masuk akal diterima oleh pikiran. Tanggapan logis terhadap paragraf di atas, yaitu beda pendapat adalah hal yang wajar, asalkan jangan keluar dari koridor hukum. Jawaban: B 23. Tanggapan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah pembangunan jembatan penghubung harus memerhatlkan lingkungan sekitar agar ekosistem hutan terjaga. Jawaban: B 24. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan tata bahasa dan kaidah EYD. Kata yang tidak baku dalam paragraf tersebut adalah kaedah, seharusnya kaidan. Jawaban: C 25. Antonim adalah perubahan makna karena adanya lawan kata. Kalimat dalam paragraf itu yang di dalamnya terdapat antonym adalah kalimat nomor 1 dan 3, yaitu

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL tetap >< berubah dan terang >< redup. Jawaban:C 26. Konotasi adalah makna bukan sebenarnya atau kiasan karena pengaruh nilal rasa. Kata berkonotasi negatif dalam paragraf tersebut adalah tikus dan menggerogoti. Jawaban:A 27. Kata yang bermakna proses dalam teks tersebut pada kata pengobatan. Jawaban: D 28. Kata yang pénulisannya tidak sesuai dengan ejaan dalam paragraf tersebut festifal (festival) dan motiv (motif). Jawaban: E 29. Bagian yang kosong atau rumpang dalam sebuah kalimat dapat dilengkapi dengan memerhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang dirum-pangkan adalah besar. Jawaban: B 30. Pikiran penjelas yang sesuai dengan tema tersebut adalah generasl yang rajin belajar memiliki masa depan yang cerah. Jawaban: B 31. Kalimat tidak efektif yang terdapat dalam paragraph tersebut terdapat pada nomor 4, yaitu untuk yangtidak memiliki SIM. Jawaban: D 32. Hubungan perbandingan rnerupakan selisih antara dua hal yang berbeda atau sama. Kalimat yang menyatakan hubungan perbandingan dalam paragraf tersebut adalah kalimat pertama terdapat konjungsi daripada. Jawaban:A 33. Perbaikan penulisan alamat surat yang benar: Yth. Sdr. El Manik Jalan Sembiring 12 Jakarta Jawaban: D

bimbel

LOGIKA

-98 -

34. Kalimat pembuka Iamaran pekerjaan yang sesuai dengan pengumuman tersebut adalah ”Berdasarkan pengumuman PT Abadi Surya Nomor 121/TK/08/2013 pada 28 Agustus 2013”. Jawaban: B 35. Kalimat perbaikan yang santun pada balasan surat lamaran pekerjaan adalah mohon maaf kami belum dapat menerima Saudara, karena persyaratan yang kami minta belum Saudara penuhi. Jawaban: D 36. Menyusun sebuah urutan yang sistematis menjadi paragraf padu harus memperkirakan kalimat-kalimat sebelumnya. Karena antara kalimat yang satu dengan yang lainnya harus berhubungan, maka urutan yang benar adalah 2-1-5-4-3. Jawaban:A 37. Proposal adalah rencana kerja yang dituangkan dalam rancangan kerja. Tujuan proposal yang tepat berdasarkan latar belakang tersebut adalah meningkatkan kreativitas pemuda dalam kesenian tradisional. Jawaban: E 38. Tema adalah masalah, pikiran, ide, atau gagasan utama yang menjadi pokok persoalan. Jenis kegiatan yang sesuai dengan judul proposal tersebutadalah (1), (2), dan (4). Jawaban: B 39. Menyusun sebuah urutan yangsistematis menjadi paragraf padu harus memperkirakan kalimat-kalimat sebelumnya. Karena antara kalimat yang satu dengan yang lainnya harus berhubungan, maka urutan yang benar adalah (3), (2), (4), (1), dan (5). Jawaban: E 40. Simpulan atau kesimpulan adalah sebuah istilah yang sama. Simpulan merupakan gagasan yang tercapai pada

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL akhir pembicaraan. Dengan kata lain, simpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Simpulan yang tepat sesuai dengan penggalan laporan tersebut adalah dapat dikatakan bahwa peserta tes SPMB nilainya sudah memadai. Jawaban :A 41. Poster merupakan jenis iklan yang menggu-nakan kekuatan kata-kata sebagal daya tariknya. Kalimat yang disampaikan dalam poster harus sederhana dan singkat, menarik supaya mudah dipahami pembaca. Kalimat poster bersifat persuasif dengan maksud untuk memengaruhi pendengaran atau pembaca-annya. Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ”gunakan biogas, kurangi emisi”. Jawaban:D 42. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang mendukung dari kalimat utama. Kalimat penjelas untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah ”Oleh sebab itu harganya rnahal”. Jawaban:A 43. Memo adalah pesan singkat yang berisi saran, arahan, atau penjelasan tentang suatu hal. Memo dibagi dua, yaitu memo vertikal yang sering dibuat oleh atasan ditujukan kepada bawahannya, sedangkan memo horizontal ditujukan dari orang yang berkedudukan setara. lsi memo yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah “Siapkan empat puluh siswa untuk mengikuti paduan suara dalam rangka menyambut HUT ke-68 Rl, tanggal 17 Agustus 2013". Jawaban: B 44. Surat jual beli adalah surat yang memuat adanya perjanjian barang/jasa antarpembeli dan penjual. Pernyataan yang tidak sesuai dengan surat jual beli

bimbel

LOGIKA

-99 -

di atas adalah "mesin fotokopi akan diekspor ke Korea Selatan". Jawaban: C 45. Surat keluarga merupakan bentuk surat pribadi yang berisi tentang berbagai hal ditujukan kepada orang yang serumah, sanak saudara, dan kerabat. Jawaban: C 46. Surat kuasa adalah surat yang berisi memberikan Wewenang hak kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Bagian isi yang tepat untuk melengkapi penggalan surat kuasa tersebut adalah menjualkan rumah yang terletak di Jalan Kenanga Bandung. Jawaban: C 47. Saran adalah bentuk opini atau pendapat seseorang berupa anjuran. Kalimat hasil rapat yang berupa saran ditandai dengan nomor 5. Jawaban:A 48. Pengumuman adalah pemberian atau pemakluman tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada seseorang, kelompok tertentu, maupun masyarakat luas atau khalayak ramai. Kalimat pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah ”diumumkan kepada siswa kelas X bahwa pada hari Sabtu, 13 Oktober 2013 berkumpul di sekolah pada pukul 08.00 WITA karena akan melaksanakan bakti sosial ke Panti Asuhan Senang Hati”. Jawaban:A 49. Catatan kaki merupakan catatan kaki berupa informasi menyatakan sumber pernyataan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam catatan kaki adalah nama pengarang tanpa dibalik dan gelar, judul buku, kota, penerbit, tahun terbit, dan letak halaman. Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data~data di atas adalah "Dede Pardede, Bahasa Indonesia dan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

Ekspresi Diri, (Jakarta: Media Kreasi, 2013), hal. 67". Jawaban:A 50. Kata pengantar adalah pandangan umum secara ringkas sebagai pendahuluan mengenai isi buku,

LOGIKA

-100 -

ceramah, atau diskusi. isi penggalan kata pengantar tersebut adalah ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Jawaban: D

PREDIKSI UJIAN NASIONAL SMK 2015 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INDONESIA : … April 2015 : 120 menit

LOGIKA

-101 -

Teks berikut untuk soal 1-3.

Telepon genggam sudah banyak dimiliki masyarakat bahkan dalam sebuah keluarga, hampir semua anggota keluarga memilikinya. Hal ini ditandai oleh banyaknya barang yang beredar di masyarakat. Pemunculan barang tersebut sudah sampai di kalangan rnasyarakat menengah ke bawah. Ada yang dikategorikan barang mewah dan ada pula yang dikategorikan bukan barang mewah. 1. Kalimat kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... A. Keistimewaan alat itu sangat mencengangkan. B. Sudah muncul model baru tahun ini. C. Memang produksi Indonesia sudah bersaing. D. Teknologi canggih perlu dimiliki olehmasyarakat.

E. Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat. 2. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Handphone sudah bukan sebagai barang mewah. B. Pemuncuian barang ini sudah mencakup semua lapisan masyarakat. C. Hampir semua anggota keiuarga memiliki barang tersebut. D. Masyarakat menengah ke bawah sudah biasa dengan barang itu. E. Keberadaan telepon genggam sudah banyak dimiliki masyarakat. Teks berikut untuk soal nomor 3 s.d. 4. Cina tak hanya unggul menghasilkan produk-produk manufaktur, seperti barangbarang konsumsi rumah tangga, tetapi juga unggul dalam memproduksi teknologi komunikasi dan sudah menjadi "pemain"

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dunia. Saat ini Cina ibarat “naga dengan lidah api” yang siap melahap dan melahap pangsa pasar produk teknologi komunikasi. Salah satu perusahaan penyedia solusi jaringan teknologi komunikasi Cina yang menguasai sebagian pasar (dunia adalah Huawei Technologies Co. Ltd.

3. Makna istilah bercetak miring pada artikel tersebut adalah .... A. barang hasil tangan B. barang hasil tangan dan mesin C. barang hasil mesin D. barang hasil rumah tangga E. barang hasil pabrik Ide pokok paragraf tersebut adalah …. A. Produk teknologi komunikasi Cina menguasai sebagian pasar dunia. B. Produk manufaktur Cina lebih unggul di banding dengan negaranegara lain di dunia. C. Cina telah menguasai pangsa pasar dunia di bidang teknologi komunikasi informasi. D. Produk teknologi informasi Huawei Technologies Co. Ltd. siap bersaing dengan produk lain. E. Teknologi informasi dan komunikasi Cina berkembang amat pesat. 4. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Salah satu penyakit kulit adalah acne vulgaris. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah menderita penyakit ini. Acne vulgaris adalah penyakit peradangan folikel sebasea yang umumnya terjadi pada masa remaja dan dapat sembuh sendiri. Dalam masyarakat umum, acne vulgaris biasa dikenal dengan istilah jerawat. Kalimat manakah yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas?

A. Acne vulgaris adalah penyakit kulit biasa.

LOGIKA

-102 -

B. Acne vulgaris pernah dialami semua manusia. C. Penyakit kulit banyak jenis dan macamnya. D. Jerawat banyak jenis dan macamnya. E. Penyakit yang diderita remaja bermacam-macam. 5. Pembelajaran berbasis tekno/ogi komputer perlu segera disosialisasikan sampai ke sekolahsekclah di pelosak tanah air. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku "Pembelajaran Berbasis TlK" halaman 32 karya Rahmat Arif yang diterbitkan oleh Penerbit Fantasi pada tahun 2009. Teknik pengutipan teks di atas yang betul adalah….. A. Menurut Arif (2009:32) adalah "Pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air.” B. "Pembelajaran berbasis teknologi computer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air.”(Arif, 2009:32) C. Arif (2009:32) ”PembeIajaran berbasis teknologi komputer periu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air." D. Menurut Arif (2009:32) bahwa pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolahsekolah di pelosok tanah air. E. “Pembelajaran berbasis teknologi computer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL sekolah di pelosok tanah air” (dalam Arif,2009:32). 6. Bacalah teks berikut! Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-73. Ikrar dari berbagai perkumpulan pemuda pada tanggal 28 Oktobér 1978, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Perlu kita renungkan kembali baik-baik mengenai makna Sumpah Pemuda.) Topik pidato tersebut adalah ....

A. peringatan Sumpah Pemuda B. mengenang ikrar para pernuda tahun lalu C. merenungkan ikrar Sumpah Pemuda D. pernyataan ikrar pemuda pada tahun 1928 E. bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu 7. Kalimat ajakan dalam teks pidato tersebut adalah …. A. Ajakan memanjatkan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa. B. Peristiwa pernyataan ikrar dari berbagai perkumpulan pemuda. C. Mari kita berkumpul di tempat ini dalam memperingati Sumpah Pemuda. D. Mari kita ikrarkan Sumpah Pemuda. E. Mari kita renungkan kembali makna Sumpah Pemuda. 8. Anak yang besar kepala itu tidak disukai teman -temannya. Ungkapan yang semakna dengan ungkapan yang digunakan dalam kalimat di atas adalah… A. Pak Arman menjadi stres karena ditinggal buah hatinya.

bimbel

LOGIKA

-103 -

B. Hati-hati duduk dengan orang yang panjang tangan. C. Orang tua itu senang sekali karena jantung hatinya berhasil. D. Anak yang bermuka dua itu dibenci teman-temannya. E. Orang kaya biasanya bersifat tinggi hati. 9. Penulisan kata serapan yang baku terdapat dalam kalimat ….. A. Banyak selebritis yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. B. Hasil hutan Indonesia merupakan komaditi, unggulan penyumbang devisa negara. C. Efektivitas alat itu masih dipertanyakan. D. Alat transportasi bermotor mempunyai standardisasi mutu internasional. E. Kesimpulan ini hanya hipotesa hingga kasus ini dibuka kembali. 10. Cermatilah penggalan surat berikut! ….dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongantersebut. Adapun identitas diri saya…. Pemerian identitas yang tepat untuk meleng-kapi surat lamaran tersebut adalah….

A. Nama: Riana Tempat, tanggal lahir: Bengkulu, 5 April 1986 Alamat :jalan Bhakti Husada 10, Bengkulu B. Nama: Riana Tempat, tanggal lahir:Bengkulu,5-4-1986 Alamat: Jalan Bhakti Husada 10 Bengkulu C. nama: Riana tempat, tanggal lahir: Bengkulu/5 April 1986

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

alamat: Jalan Bhakti Husada Nomor 10, Bengkulu D. nama: RIANA tempat, tanggal lahir: Bengkulu, 5 April 1986 alamat: Jalan Bhakti Husada 10 Bengkulu E. nama: Riana tempat, tanggal lahir: Bengkulu, 5 April 1986 alamat: Jalan Bhakti Husada 10, Bengkulu 11. Perhatikan grafik berikut! Grafik Peserta Ekstrakurikuler SMA N 1 Jetis

ekstrakurikuler sepak bola 15%

30%

lain-lain bulu tangkis

20% 15% 20%

bola voli basket

Pernyataan yang sesuai dengan grafik di atas adalah …. A. Peserta ekstrakurikuler bulu tangkis lebih banyak dari bola voli. B. Siswa yang ikut ekstrakurikuler basket paling sedikit. C. Ekstrakurikuler yang paling banyak diminati adalah sepak bola. D. Peminat ekstrakurikuler basket dengan bola voli sama banyak. E. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler hanya sedikit. 12. Perhatikan tabel di bawah ini secara cermat! Tabel Penjualan Sepeda Motor di Yogyakarta

No

Merek

Tahun 2008 Ukuran cc

LOGIKA

1

HALO

2

AKIRA

100 1500 unit -

3

TOP

-

4

PATAS

-

110 1700 unit 1500 unit 1300 unit 800 unit

-104 125 2000 unit 2300 unit 2200 unit 500 unit

125 1400 unit 1000 unit 900 unit 750 unit

Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah …. A. Penjualan sepeda motor Halo 125 cc tertinggi dibanding dengan merek lain dengan cc yang sama. B. Penjualan sepeda motor Halo 100 cc menempati peringkat tertinggi. C. Penjualan sepeda motor Top 110 cc masih kalah dengan merek Halo dan Akira dengan cc yang sama. D. Penjualan sepeda motor Akira 125 cc terbanyak nomor dua setelah Halo untuk cc yang sama. E. Penjualan sepeda motor Patas adalah terbesar nomor tiga setelah Top untuk semua tipe. 13. Cermatilah kutipan berikut ini! Dengan hormat, Berdasarkan surat lamaran Bapak tertanggal 5 Mei 1998, maka dengan menyesal kami tidak dapat memenuhi permohonan Bapak. Berhubung tempat yang Bapak inginkan baru-baru ini sudah ada yang menempati…. Kalimat yang tepatuntuk mengisi bagian kosong tersebut adalah…..

A. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamar pekerjaan. B. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yang mengisi. C. Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidak ada lagi.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi. E. Sebab lowongan kerja yang Bapak inginkan sudah diisi orang lain. 14. Ragam kalimat efektif yang benar terdapat pada …. A. Pak Tani sedang mempertinggikan galangan sawah sebelum dibajak oleh derunya mesin. B. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu syarat pengembangkan diri. C. Setiap siswa yang dapat rangking pertama akan menerima hadiah dari Kepala Sekolah. D. Kesenimanan Kang Ujo dipertahankan sebagal aset provinsi terkulon Pulau Jawa. E. Lelaki tua itu selalu terbayangbayang bininya yang telah diceraikan sebulan lalu. 15. Tema karya tulis: Kirab Budaya sebagai Terapi Mental untuk Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Yogyakarta Latar belakang yang tepat untuk tema tersebut adalah …..

A. Kirab budaya adalah pawai dengan member persembahan ke Gunung Merapi dan laut selatan agar terhindar dari bencana yang lebih besar dan lebih mengerikan. B. Kirab budaya merupakan acara yang dipercaya masyarakat dapat rnembebaskan mereka dari bencana gunung berapi dan gempa bumi serta tsunami di Indonesia. C. Masyarakat Yogyakarta ingin memulihkan kepercayaan pemerintah kepada mereka

LOGIKA

-105 -

dengan rnengadakan kirab budaya, sehingga wisatawan akan datang kembali. D. Aktivitas Gunung Merapi dan terjadinya gempa bumi akhiraknir ini telah mengganggu masyarakat Yogyakarta, sehingga pemerintah perlu meng-adakan kirab budaya untuk memohon keselamatan. E. Pemerintah memandang perlunya mengadakan kirab budaya di Indonesia untuk memulihkan mental masyarakat yang terkena bencana alam di Indonesia. 16. Bacalah kutipan berikut! Sejak sekolah dasar aku dididik rnandiri oleh ibuku. Pada saat aku berusia 11 tahun, ibukumendidik aku supaya bisa mencari uang sendirirnemenuhi kebutuhan sekolahku. Setiap berangkat sekolah ibuku menyertakan bermacammacam buah satu tas untuk dijual di sekolah. Aku melakukannya dengan senang hati. Lama-kelamaan ibuku menyuruhku untuk membeli dan menjual sendiri tanpa harus dibantu siapa pun. Kegiatan semacam itu aku lakukan sampai sekarang meskipun aku sudah sekolah di SMU dengan barang-barang dagangan yang berbeda. Paragraf di atas adalah paragraf …. A. narasi B. persuasi C. Eksposisi D. Deskripsi E. argumentasi 17. Konser musik gratis "Bangkitlah Bangsaku" yang diadakan di AlunAlun Utara kota Yogyakarta ini, juga sebagai upaya sosialisasi pesan-pesan moral anti kekerasan dan sebagai

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL upaya merengkuh cinta kasih sesama untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, musik dan lagu selain sebagai sarana penghibur juga berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan perdamaian. Tanggapan yang tepat berdasarkan ilustrasi diatas adalah ….

A. Membangun bangsa ternyata tidak hanya melalui pembangunan ekonomi saja. B. Membangun bangsa ternyaka tidak hanya lewat pembangunan fisik saja. C. Membangun bangsa ternyata bisa dilaksanakan lewat seni. D. Membangun bangsa lebih baik dilakukan lewat seni. E. Seni sangat balk sebagai sarana pembangunan bangsa. 18. Kalimat penutup pidato yang tepat adalah... A. Berhubung waktunya mepet, pidato ini diakhiri saja ya! B. Rasanya, pidato saya tidak perlu berpanjang-panjang nanti rasanya tidak etis. C. Sekian dulu pidato saya, saya harap saudara-saudara mencerna pidato saya dengan baik. D. Sebelum pidato ini saya akhiri, rnohon dimaafkan kalau ada katakata yang kurang berkenan. E. Rasanya, materi pidatonya sudah habis, makanya akan segera saya akhiri biar Anda-Anda tidak bosan. 19. (1) Teknik bernyanyi Joy, bintang Indonesian Idol, selama kontes sangat memukau penonton. (2) Ia bersaing dengan Delon yang sama-sama mempunyai jutaan penggemar. (3) Namun, akhirnya Joy berhasil keluar sebagai juara Indonesian Idol. (4)

bimbel

LOGIKA

-106 -

Malam penobatan itu parajuri mengungkapkan, "Joy, kamu hebat, tapi ingat jangan sombong!" (5) Tepuk tangan penonton menggemuruh memenuhi ruang Istora Senayan. Pesan dalam paragraf tersebut terdapat dalamkalimat nomor .... A. (1) B. (4) C. (3) D. (2) E. (5) 20. Bacalah kutipan berikut! Kendati tetap mempertahankan diri mereka dengan lirik-lirik yang puitis, album yang digarap sejak Februari itu memang berbeda dengan album Padi sebelumnya yang penuh dinamika. Lagu "Seandainya Bisa Memilih" dan "Semua Tak Sama", misalnya, sangat membantu kemampuan vokal Fadly dalam menyesuaikan tempo musik yang berubah-ubah. Nuansa harpa dari Maya Hassan serta paduan suara Ingimto Trisakti Choir turut memperkaya kesan orkestra musik mereka. Oleh karena itu…. Simpulan yang tepat untuk melengkapi kalimat terakhir paragraf tersebut adalah …. A. musik Padi kali ini sangat terkenal dan digemari orang musik B. Padi kali ini terdengar makin progresif dengan nuansa yang lebih variatif C. musik Padi masih tetap mernpertahankan lirik-lirik lagu yang puitis D. dua lagu musik Padi sangat membantu kemampuan vokal Fadly

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. nuansa harpa serta paduan suara Ingimto memperkaya kesan orkestra musik Padi 21. Kalimat permintaan saran yang tepat dalam kata pengantar karya tulis adalah …. A. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. B. Fuji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. C. Terima kasih atas segala bantuandari Bapak/ibu D. Semua kritik dan saran Saudara kami tampung. E. Penulis mohon kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis ini Teks berikut untuk soal 23 s/d 25. Bacalah teks berikut dengan cermat! Menyerang Pagiku hilang sudah melayang Hari mudaku sudah pergi Sekarang petang datang membayang Batang usiaku sudah tinggi Aku lalai di hari pagi Beta lengah di masa muda Kini hidup meracun hati Miskin ilmu, miskin harta

22. Maksud bait kedua puisi tersebut adalah…. A. Seseorang yang iengah di pagi hari sehingga hidupnya sangat menderita di usia muda. B. Seseorang yang rnenderita hidupnya karena tidak mempunyai ilmu dan harta. C. Seseorang yang rniskin harta dan miskin ilmu pada masa muda karena ia lupa waktu. D. Seseorang yang Iebih menyianyiakan masa mudanya dalam menuntut ilmu sehingga hidup menderita di hari tua.

LOGIKA

-107 -

E. Seseorang yang melalaikan waktu di masa muda karena dia tidak memiliki ilmu dan harta 23. Kata petang pada larik ke tiga puisi tersebut mernpunyai makna lambang …. A. waktu sore hari B. kehidupan manusia C. suasana senja D. perasaan manusia E. masa tua 24. Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah .... A. tidaklah menyia-nyiakan masa muda B. tidaklah menyesal dengan masa tuanya C. janganiah melakukan sia-sia ketika bekerja D. janganlah disesali tibanya masa tua E. tidaklah masa tua pasti akan terjadi 25. Tari-memang cantik dan pintar, tetapi aku tidak pernah mencintainya. Semenjak kanak-kanak aku telah mengenalnya, dan rasanya kami memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengisi kehidupan ini. Dan aku tak ingin perkawinanku tidak dilandasi rasa cinta yang kuat. Unsur intrinsik yang menonjol pada penggalan cerpen tersebut adalah .... A. Amanat B. pilihan kata C. setting cerita D. plot cerita E. tema Teks berikut untuk soal 27-29. Bacalah kutipan hikayat berikut dengan saksama! Kartawi menelan ludah, ia merasa ada gelombang pasang naik dan menyebar keseluruh tubuh pembuluh darahnya. Di

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL bawah cahaya lampu listrik 10 watt, wajahnya tampak sangat berat dan kecut.

26. Watak ”marah" tokoh dalam kutipan tersebut terdapat dalam kalimat …. A. Kartawi menelan ludah. B. Ia merasa ada gelombang pasang naik. C. Gelombang pasang menyebar ke seluruh tubuh. D. Wajahnya tampak sangat berat dan kecut. E. Di bawah cahaya iampu listrik 10 watt. 27. Pendeskripsian Watak tokoh yang digunakan pengarang dalam cuplikan cerita tersebut adalah .... A. lingkungan tokoh B. pandangan tokoh C. jalan pikiran tokoh D. tanggapan tokoh lain E. perilaku tokoh 28. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam cuplikan cerita tersebut adalah .... A. orang pertama pelaku sampingan B. orang pertama pelaku utama C. orang ketiga di luar cerita D. orang ketiga serba tahu E. orang pelaku sampingan ketiga 29. Bacalah ilustrasi berikut dengan saksama! Ketua OSIS SMK LOGOS memerintahkan sekretaris OSIS untuk membuat proposal kegiatan menyongsong hari Sumpah Pemuda. Proposal itu akan dijadikan bahan rapat pengurus OSIS dua minggu yang akan datang. Kalimat memo yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah …. A. Buatlah proposal dengan segera untuk menyongsong hari Sumpah Pemuda yang akan datang.

LOGIKA

-108 -

B. Rapat pengurus OSIS dua minggu yang akan datang, buatlah segera proposal untuk kegiatan tersebut. C. Buatlah undangan rapat pengurus OSIS secepatnya untuk membahas proposal kegiatan Sumpah Pemuda. D. Buat proposal kegiatan hari Sumpah Pemuda sebagai bahan rapat dua minggu yang akan datang. E. Harap dibuatkan proposal kegiatan hari Sumpah Pemuda untuk dirapatkan minggu yang akan datang. 30. Cermatilah kalimat-kalimat berikut! (1) Pengairan selanjutnya dikurangi, terutama pada fase penuaan rimpang, karena tanah yang terluka basah (menggenang) dapat menyebabkan buruknya rimpang jahe.(2) Mulamula air disalurkan melalui saluran pemasukan, kemudian dibiarkan menggenangi petakan atau bedengan hingga tanah cukup basah.(3) Selanjutnya, air segera dialirkan melalui saluran pembuangan.(4) Pengairan harus dilakukan secara kontinu 3-5 hari sekali atau bergantung pada keadaan cuaca dan kelembapan tanah.(5) Pengairan dilakukan dengan cara digenangi 15 menit atau lebih sehingga tanah cukup basah. Kalimat-kalimat tersebut dapat dijadikan paragraf yang padu dengan urutan .... A. (1), (3), (2), (5), dan (4) B. (2), (1), (5), (4), dan (3) C. (3), (1), (5), (2), dan (4) D. (4), (5), (1), (2), dan (3) E. (4), (1), (5), (2), dan (3) 31. Dibutuhkan:- tenaga konsultan jasa perbankan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL - pendidikan S1 - usia maksimal 30 tahun - pengalaman kerja min. 2 tahun Lamaran dikirim ke Jalan Raden Inten No.60 Duren Sawit, Jakarta Timur Pos Kota, 31 Agustus 2004. Kalimat pembuka surat lamaran yang sesuai dengan iklan tersebut adalah …. A. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Pos Kota, maka saya mengajukan lamaran. B. Karena saya memenuhipersyaratan yang diminta dalam harian Pos Kota, saya mengajukan lamaran. C. Saya membaca iklan pada harian Pos Kota, 31 Agustus 2004, dan saya tertarik mengajukan lamaran. D. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Pas Kota, 31 Agustus 2004, dengan ini saya mengajukan lamaran kerja. E. Dalam harian Pos Kota saya membaca iklan lowongan kerja, oleh karena itu saya mengajukan surat lamaran. 32. Penulisan kata depan di atau ke yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat.. A. Induk kera itu hilir mudik ke sana mencari anaknya. B. Sewaktu-waktu butuh bantuan, datanglah kesini, temui saya disurau ini. C. Surat itu di tulis menggunakan tinta emas diatas kertas putih. D. Dari pada berurbanisasi kekota, lebih baik berwiraswasta di desa. E. Semut diseberang lautan kelihatan, tetapi gajah…. 33. Perhatikan kerangka karangan berikut!

bimbel

LOGIKA

-109 -

Tema: kendaraan berenergi surya sebagai alternatif kendaraan masa depan. Pokok pikiran: (1) Energi surya merupakan energy alternative yang harus dikembangkan untuk kendaraan. (2) Kelangkaan minyak sudah mulai terasa dibanyak negara. (3) Kalau berhasil, ke mana-mana kita bisa gratis dan bebas polusi. (4) Di indonesia cadangan minyak diperkirakanakan habis 20 tahun mendatang. (5) Hampir semua kendaraan saat ini menggunakan energi minyak. Pokok-pqkok pikiran tersebut akan menjadikerangka karangan yang baik bila disusundengan urutan .... A. (5), (2), (1), (4). dan (3) B. (3), (1). (5), (2), dan (3) C. (1), (4), (5), (2). dan (3) D. (5), (2), (4), (1), dan (3) E. (5), (3), (1), (2), dan (3) 34. Bacalah teks berikut dengan cermat! Di kalangan masyarakat Jawa tempo dulu, khususnya Banyumas, musik calung sangat populer. Perangkat musik mirip gamelan Jawa yang bahannya didominasi bambu itu sangat favorit sebagai musik pengiring penari Lengger, ibarat suami isteri, seni tari Lengger tidak lengkap tanpa iringan musik calung. Inti penggalan teks di atas adalah …. A. Seni tari Lengger sangat populer. B. Seni musik calung sebagai pengiring penari Lengger. C. Perangkat bahan musik calung dibuat dari bambu. D. Tarian Lengger tidak Iengkap tanpa iringan musik calung. E. Seni tari Lengger dan musik calung ibarat suami isteri.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

35. Bacalah paragraf berikut! Kami meninggalkan kompleks candi pukul 12.00, selanjutnya menuju museum kereta api. Siang itu udara terasa panas sehingga badan kami cepat merasa lelah, karena,…. Untuk melengkapi paragraf tersebut, pernyataan yang tepat adalah …. A. sebelumnya kami beristirahat di tepi jalan B. perjalanan kami memang cukup jauh C. rekreasi kami cukup menyenangkan D. setiap tahun kami melaksanakan karyawisata E. karya wisata selalu diprogramkan di sekolah kami 36. Setiap atlit profesional pada saat bertanding pasti menggunakan metoda bermain secara konsekwen, berbeda dengan yang amateran. Perbaikan kata bercetak miring dalam kalimat tersebut yang tepat adalah…. A. atlet, propesional, methoda, konsekuwen, amatiran B. atlet, profesionil, metode, konsekuen, amatiran C. atlet, profesional, metode, konsekuen, amatiran D. atlit, profesi, methodik, konsekwen, amatir E. atlit, profesionai, metodoiogi, konsekwen, amatir 37. Cermati péragraf teks berikut ini! (1) Jika diumpamakan permata, pesona PantaiNusa Penida bak mutiara yang memantulkan cahaya kekuning-kuningan.(2) Jika diibaratkan gadis, pesonanya laksana sosok perawan kencur. (3) Kiasan tersebut sepintas mernang terdengar seperti berlebih-lebihan,(4) Namun

bimbel

LOGIKA

-110 -

itulah sesungguhnya yang paling tepat untuk menggambarkan pesona pantai tersebut. (5)Pulau yang terletak di sebelah selatan Pulau Bali, itu memang memiliki hamparan pantai berpasir putih yang kekuningkuningan. Kalimat berisi fakta pada penggalan teks tersebut ditandai dengan nomor .... A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) 38. Bacalah teks berikut dengan cermat! Setelah merenung selama beberapa hari, ia dapat mengungkapkan ideidenya yang cemerlang, sehingga dapat menyusun karya yang orisinal. Yang bukan lawan kata orisinal dalam kalimat di atas adalah kata-kata berikut …. A. Saduran B. Duplikat C. Plagiat D. Tiruan E. turunan 39. Cermati penggalan berita berikut! Gempa bumi yang terjadi di Pulau Sumatera,Rabu, 12 September 2007 berkekuatan 7,9 skala richter (1). Kerusakan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan (2). Akibat gempa ini sistem kelistrikan di Pulau Sumatera menjadi lumpuh (3). Infrastruktur listrik mengalami kerusakan paling pa-rah terjadi di Sumatera Bagian Tengah dan Sela-tan serta Sumatera Barat (4).Menurut Direktur Utama PT PLN, Edie Widodo, untuk merehabilitasi kerusakan infrastruktur listrik akibat

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL gempa ini me-merlukan waktu yang relatif lama karena kerusakannya cukup parah (5). (Tempo, 14 September 2007) Kalimat dalam paragraf di atas yang berbentuk opini adalah kalimat nomor .... A. (5) B. (4) C. (3) D. (2) E. (1) 40. Judul karya tulis: menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri Penulisan Judul makalah yang tepat adalah ....

A. Menggali Potensi Diri Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri B. Menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri C. Menggali Potensi Diri untuk Meningkatkan kepercayaan diri D. Menggali Potensi Diri untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri E. Menggali Potensi diri Untuk Meningkatkan Kepercayaan diri 41. Kalimat penutup surat undangan resmi yang tepat adalah .... A. Mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu B. Kehadiran Bapak/Ibu merupakan suatu kehormatan bagi kami C. Kehadiran Bapak/Ibu merupakan kelancaran rapat pengurus nanti D. Kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu merupakan disiplin waktu rapat E. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih 42. Cermatilah penggalan cerita berikut! Urang-aring (Eclipta alba) dari suku Asteraceae tidak hanya dikenal sebagai penghitam dan penyu-bur

bimbel

LOGIKA

-111 -

rambut. Namun, bisa juga sebagai penguat lever, penurun tekanan darah dan kadar kolesterol, pendorong imunitas, stimulasi otak, dan banyak lagi. Studi untuk mengetahui aktivitas dan kemung-kinan mekanisme kerja urang-aring untuk keseha-tan menunjukkan hasil menggembirakan walau memang belum seluruhnya tuntas. Ringkasan paragraf tersebut adalah ..... A. Selain sebagai penghitam dan penyubur rambut, urang-aring berguna bagi kesehatan. B. Sudah sejak dulu urang-aring berguna bagi kesehatan rambut. C. Hasil penelitian tentang urangaring memang sangat menggembirakan. D. Hasil penelitian tentang urangaring memang belum tuntas, maka jangan terlalu percaya. E. Urang-aring sehagai pengyat lever, penurun tekanan darah dan kadar kolesterol, pendorong imunitas, stimulasi otak. 43. Kalimat dalam nota dinas yang tepat adalah…. A. Harap Saudara mewakili saya dalam rapat Komite Sekolah, Senin 9 Agustus 2004 pukul 9.00 di aula. B. Saya mohon dengan hormat, Saudara sudi mewakili dalam rapat Komite Sekolah, Senin 9Agustus 2004 pukul 9.00 di aula. C. Saya dalam rapat Komite Sekolah wakili, Senin 9 Agustus 2004 pukul 9.00 di aula. D. Tolong saya wakili dalam rapat Komite Sekolah. Senin 9 Agustus 2004 pukul 9,00 di aula.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. Saya harap Saudara berkenan mewakili rapat saya dalam Komite Sekolah pukul 9.00 di aula. 44. Kalimat yang menyatakan alasan logis tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam diskusi adalah …. A. Banyaknya praktik KKN telah dibuktikan karena dibuktikan dengan data yang dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. B. Banyak pihak-pihak mengatakan bahwa KKN itu memang selalu ada di mana-mana dan sukar dihapus. C. Kenyataan memang demikian, praktik KKN selalu ada di setiap instansi baik negeri maupun swasta D. Adanya KKN itu memang sulit di berantas karena mungkin aparat yang harus memberantas juga terlibat. E. Sernua orang tahu bahwa KKN itu ada dimana-mana, tidak terkecuali di negara kita tercinta, Indonesia. 45. Bacalah dengan cermat penggalan surat kuasa berikut! SURAT KUASA No. 351/112,04/02/2004 Direktur Keuangan PT Sentrajaya Utama, Jakarta, memberi kuasa Kepada Ferry Sutrisna Wijaya Manajer Umum PT Sentrajaya Utama KTP No. 52038527/150845225 SIM No. A 0210-127

Untuk menandatangani kontrak pekerjaan borongan pembangunan sebuah rumah milik Thamrin Harry (IMB 043/2004) dan menerima

bimbel

LOGIKA

-112 -

pembayaran uang muka biaya pembangunan rumah tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) …. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasa tersebut adalah ….

A. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. B. Surat kuasa inidibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya. C. Demikian surat kuasa ini dibuat agar berkepentingan memakluminya. D. Surat kuasa ini dapat dipergunakan seperlunya dan harap maklum. E. Atas perhatiannya dan kami mengucapkan terima kasih. 46. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Pemerintah membentuk badan baru Kementrian Pendidikan Nasional untuk me-ningkatkan mutu guru. Badan baru yang dipimpin pejabat setingkat eselon satu ini dinamakan Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Badan tersebut khusus menangani peningkatan profesi, perlindungan, serta menjamin kesejahteraan guru. Tanggapan negatif terhadap isi teks yang tepatadalah …. A. Peningkatan mutu guru memang harus menjadi perhatian pemerintah. B. Sudah saatnya pemerintah membentuk BPSDP dan PMP. C. Badan baru saat ini sangat tepat dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 1.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Semoga mutu guru semakin meningkat dengan adanya BPSDP dan PMP. E. Tanpa campur tangan pemerintah, guru juga pasti akan selalu meningkatkan profesionalitasnya. 47. Cermatilah penggalan paragraf berikut! Orang tua harus lebih proaktif dalam mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional, sehingga target yang sudah direncanakan bisa terpenuhi. Makna istilah proaktit dan target dalam kalimatdi atas adalah …. A. cermat dan tujuan B. berperan dan sasaran C. pasif dan saingan D. kreatif dan capaian E. lebih aktif dan sasaran 48. Cermatilah iklan lowongan berikut! KESEMPATAN BERKARIER PT Parazelsus Indonesia suatu perusahaan PMA yang salah satu kegiatannya adalah alat keseha-tan dari Johnson & Johnson Medical Indonesia, suatu perusahaan multi nasional Amerika yang secara global produk-produknya merupakan pemimpin pasar, membuka kesempatan berkarier sebagai: Product Specialist (PS). Sales Manager (SM). Kata yang tidak baku dalam iklan tersebut adalah .... A. mendistribusikan, produk-produk B. produk-produk, multi nasional C. multi nasional, global D. multi nasional, berkarier E. berkarier, global 49. Bacalah penggalan laporan berikut! Jakarta (KR), Sepakbola menjelang naik ring untuk mempertahankan

bimbel

LOGIKA

-113 -

gelar sabuk juara Super world Featherweight WBA, Chris John mengaku masih buta kekuatan lawan. Maklum, petinju asal Banjar-negara itu memang belum pernah berhadapan dengan Fernando Saucedo yang asal Argentina. Meski begitu, Chris John tak khawatir karena sudah mempelajari gaya bertinju Saucedo lewat video rekaman. Kedua petinju naik ring Minggu (5/12) di Jakarta. Kalimat yang tidak sesuai dengan penggalanberita di atas adalah …. A. Chris John akan mempertahankan gelar sabukjuara, tetapi belum mengetahui kekuatan lawan. B. Chris John naik ring untuk mempertahankan gelar sabukjuara Superworld Featherweight WBA. C. Chris John mengaku masih buta kekuatan lawan, tetapi tak khawatir karena sudah mempelajari gaya bertinju Saucedo lewat video rekaman. D. Chris John, petinju asal Banjarnegara itu memang pernah berhadapan dengan Fernando Saucedo yang asal Argentina. E. Kedua petinju akan naik ring pada hari Minggu tanggal 5 Desember di Jakarta.

PEMBAHASAN PREDIKSI UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA 2015

1. Simpulan merupakan bentuk ringkas yang menjadi inti sari atau masalah pokok dengan menggunakan kalimat di luar paragraph tersebut. Simpulan harus berkaitan dengan semua gagasan yang dijelaskan sebelumnya. Simpulan untuk penggalan paragraf tersebut adalah ”Memang produksi Indonesia sudah bersaing". Jawaban: C 2. Sesuai berarti cocok sejaian dengan isi paragraf. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah "Masyarakat menengah ke bawah sudah biasa dengan barang itu". jawaban:D 3. Istilah adalah nama, sebutan tentang makna konsep, proses, atau keadaan. Makna istilah manufaktur adalah barang hasil tangan dan mesin. Jawaban:B 4. Ide pokok merupakan gagasan atau hal pokok yang menjadi inti keseluruhan isi dalam paragraf, Ide pokok paragraf tersebut adalah "Produk teknologi komunikasi Cina menguasai sebagian pasar dunia". Jawaban:A 5. Bagian yang kosong atau rumpang dalam sebuah kalimat dapat dilengkapi dengan memerhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraph rumpang di atas adalah "Penyakit kulit banyak jenis dan rnacamnya”. Jawaban:C 6. Catatan kaki merupakan catatan -kaki berupa informasi rnenyatakan sumber pernyataan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam catatan kaki adalah

bimbel

LOGIKA

-114 -

nama pengarang tanpa dibalik dan gelar, judul buku, kota, penerbit, tahun terbit, dan terakhir letak halaman. Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah “Pembelajaran berbasis teknologi computer perlu segera disosiaiisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air.” (Arif, 2009:32), Jawaban: B 7. Topik adalah bahan atau pokok pembicaraan dalam bacaan. Topik yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah peringatan Sumpah Pemuda. Jawaban:A 8. Persuasi berarti bujukan (ajakan) untuk memengaruhi orang lain dengan bahasa yang baik, menarik, dan meyakinkan. Kalimat ajakan yang sesuai teks tersebut adalah "Mari kita renungkan kembali makna Sumpah Pemuda”. Jawaban:E 9. Ungkapan atau idiom merupakan kelompok kata yang maknanya tidak sama dengan kata pembentuknya, sehingga mempunyai makna baru. Ungkapan yang semakna dengan ungkapan yang digunakan dalam kalimat di atas adalah "Orang kaya biasanya bersifat tinggi hati (sombong)”. Jawaban: E 10. Kata serapan merupakari bentuk penyesuaian kata asing ke dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku. Penulisan kata serapan yang baku terdapat dalam kalimat “Alat transportasi bermotor mempunyai stundardisasi mutu internasional”. Jawaban:D

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 11. Penulisan rincian berupa identitas diawali dengan huruf kecil. Pemerian identitas yang tepat untuk melengkapi surat lamaran tersebut adalah nama: RIANA tempat, tanggal iahir: Bengkulu, 5 April 1986 alamat: Jalan Bhakti Husada 10 Bengkulu Jawaban; D 12. Pernyataan sesuai dengan isi grafik adalah pernyatan yang tidak menyimpang dari data yang ada pada grafik. Pada soal ini kalimat yang sesuai dengan grafik adalah ”ekstrakurikuler yang paling banyak diminati adalah sepak bola". Jawaban: C 13. Pernyataan sesuai adalah pernyataan yang isinya sesuai dengan data pada tabel. Pada soal ini, kalimat yang tidak sesuai dengan tabel adalah ”Penjua|an sepeda motor Halo 100 cc menempati peringkat tertinggi” Jawaban: B 14. Bagian yang kosong atau rumpang dalam sebuah kaiimat dapat dilengkapi dengan memerhatikan kata-kata sebelum dan sésudahnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapj paragraf rumpang di atas adalah “Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi”. Jawaban:D 15. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan dan menyampaikan gagasan, pikiran,dan perasaan kepada pendengar dan pembacanya dengan tepat ditinjau segi struktur, diksi, dan logikanya. Selain itu, juga harus sesuai dengan tata bahasa, makna, dan EYD. Ragarn kalimat efektif' yang benar terdapat pada "Kemampuan berbahasa

bimbel

LOGIKA

-115 -

merupakan salah satu syarat pengembangkan diri”. Jawaban:B 16. Latar belkakang merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi tentang pokok. permasalahan (rumusan dasar) yang akan dibicarakan. Latar belakang yang tepat berdasarkan topik tersebut adalah "Masyarakat Yogyakarta ingin memulihkan kepercayaan pemerintah kepada mereka dengan mengadakan kirab budaya sehingga wisatawan akan datang kembali”. Jawaban:C 17. Paragraf di atas adalah paragraf narasi. Jawaban: A 18. Tanggapan adalah pendapar seseorang yang memberikan komentar secara masuk akal diterima oleh pikiran. Tanggapan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah “Membangun bangsa ternyata bisa dilaksanakan lewat seni”. jawaban:C 19. Kalimat penutup pidato yang tepat adalah "Sebelum pidato ini saya akhiri, mohon dimaafkankalau ada kata-kata yang kurang berkenan”. Jawaban: D 20. Pesan dalam paragraf tersebut terdapat dalam kalimat nomor 4, yaitu."Joy, kamu hebat, tapi ingat jangan sombong!". Jawaban:B 21. Simpulan yang tepat untuk meiengkapi kalimat terakhir paragraf tersebut adalah ”nuansa harpa serta paduan `suara Ingimto memperkaya kesan orkestra musik Padi". Jawaban: E 22. Saran adalah bentuk opini atau pendapat seseorang berupa anjuran. Kalimat permintaan saran yang tepat dalam kata pengantar karya tulis adalah

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL "Semua kritik clan saran Saudara kami tampung”. Jawaban:D 23. Maksud penggalan puisi di atas adalah seseorang yang lebih menyia-nyiakan masa mudanya dalam menuntut ilmu, sehingga hidup menderita di hari tua. jawaban:D 24. Maksud adaiah tujuan yang hendak dicapai mempunyai arti. Kata petang pada larik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambing adalah masa tua. Jawaban: E 25. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang bersifat selalu baik. Amanat puisi tersebut adalah tidaklah menyia-nyiakan masa muda. Jawaban: A 26. Tema adalah masaiah, pikiran, ide, atau gagasan utama yang menjadi pokok persoalan dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang menonjoi pada penggalan cerpen tersebut adalah tema. Jawaban: E 27. Watak “marah" tokoh dalam kutipan tersebut terdapat dalam kalimat Wajahnya tampak sangat berat dan kecut. Jawaban: D 28. Pendeskripsian Watak tokoh yang digunakan pengarang dalam cuplikan cerita tersebut adalah jalan pikiran tokoh. Jawaban:C 29. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pengarang rnenempatkan dirinya, dalam cerita. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan tersebut adalah orang ketiga di luar cerita. Jawaban:C 30. Memo adalah pesan singkat yang berisi saran,arahan, atau penjelasan tentang

bimbel

LOGIKA

-116 -

suatu hal. Memo dibagi dua, yaitu memo vertikal yang sering dibuat oleh atasan ditujukkan kepada bawahannya, sedangkan memo horizontal ditujukan dari orang yang berkedudukan setara. Isi memo yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ”Buat proposal kegiatan hari Sumpah Pemuda sebagai bahan rapat dua minggu yang akan datang”. jawaban D. 31. Kalimat-kalimat tersebut dapat dijadikan paragraf yang padu dengan urutan (2), (1), (5), (4),dan (3). Jawaban: B 32. Kalimat pembuka surat lamaran yang sesuai dengan iklan tersebut adaiah "Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Pas Kota, 31 Agustus 2004, dengan ini saya mengajukan lamaran kerja”. jawaban:D 33. Kata depan terdiri atas di-, ke-, dari (menyatakan tempat), dan pada (rnenyatakan waktu atau orang). Kata depan ditulis terpisah dengan pasangan katanya kecuali daripada yang disambung. Penulisan kata depan di atau ke yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat "induk kera itu hilir mudik ke sana mencari anaknya". Jawaban:A 34. Pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi kerangka karangan yang baik bila disusun dengan urutan (1), (4), (5), (2), dan (3). Jawaban: C 35. Inti adalah pokok yang menjadi hal utama pembicaraan sebuah teks. Inti penggalan teks adalah "Seni musik calung sebagai pengiring penari Lengger”. Jawaban: B

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 36. Untuk melengkapi paragraf tersebut, pernyataan .yang tepat adalah perjalanan kami memang cukup jauh. Jawahan: B 37. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan tata bahasa dan kaidah EYD. Perhaikan kata bercetak miring dalam kalimat tersebutyang tepat adalah atlet, profesional, metode, konsekuen, amatiran. Jawaban: C 38. Fakta adalah keadaan, peristiwa, atau hal nyata tentang sesuatu yang benarbenar ada atau terjadi. Kalimat berisi fakta pada penggalan teks tersebut ditandai dengan nomor 5. Jawaban: E 39. Yang bukan lawan kata orisinal dalam kalimat di atas adalah kata-kata berikut saduran (hasil rnenggubah). Jawaban: A 40. Pendapat atau opini merupakan cara pandang terhadap sesuatu hal yang merupakan buah pemikiran tentang sesuatu hai atau peristiwa. Kalimat dalam paragraf di atas yang berbentuk opini adalah kalimat nomor (1). Jawaban: E 41. Penulisan judul ditulis dengan huruf capital semua, kecuali kata depan (preposisi) rnisalnya, di, ke, dari, dan, yang, untuk. Penlisan judul yang tepat adalah “Menggali Potensi Diri untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri". Jawaban: D 42. Kata sapaan adalah kata untuk menyapa, menegur, atau memanggil dicetak kapital, misal Bapak, Ibu,Saudara, Anda. Kalimat penutup surat undangan resmi yang tepat adalah ”Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih". Jawaban: E

bimbel

LOGIKA

-117 -

43. Ringkasan adalah bentuk ringkas dari sebuah pernyataan atau wacana menjadi satu inti pokok bahasan. Ringkasan yang tepat untuk paragraf di atas adalah "Selain sebagai penghitam dan penyubur rambut, urang-aring berguna bagi kesehatan". Jawaban:A 44. Nota dinas mirip seperti memo namun lebih singkat dan Iangsung intl karena perintah langsung atasan ke bawahan. Kalimat dalam nota dinas yang tepat adalah “Saya dalam rapat Komite Sekolah wakili, Senin 9 Agustus 2004 pukul 9.00 di aula". Jawaban:C 45. Logis adalah masuk akal atau dapat diterima dengan akal pikiran yang sehat. Kalimat yang menyatakan alasan logis tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam diskusi adalah ”Adanya KKN itu memang sulit diberantas karena mungkin aparat yang hafus rnembe-rantas juga terlibat". Jawaban: D 46. Surat kuasa adalah surat yang berisi memberikan wewenang hak kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Bagian isi yang tepat untuk melengkapi penggalan surat kuasa tersebut adalah “Surat kuasa ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya". Jawaban: B 47. Tanggapan negatif merupakan kebalikan dari positif atau logis. Selain itu pernyataannya tidak terdapat atau sesuai dengan topik bacaan. Tanggapan negatif terhadap isi teks di atas yang tepat adalah "Tanpa campur tangan pemerintah, guru juga pasti akan selalu meningkatkan profesionalitasnya". Jawaban: E

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

48. lstilah adalah nama, sabutan tentang makna konsep, proses, atau keadaan. Makna istilah proaktf dan target dalam kalimat di atas adalah berperan dan sasaran. Jawaban:B 49. Kata yang tidak baku dalam iklan tersebut adalah multi nasional seharusnya dirangkai menjadi multinasional.

LOGIKA

50. Kalimat yang tidak sesuai dengan penggalan berita di atas adalah "Chris John, petinju asal Banjarnegara itu memang pernah berhadapan dengan Fernando Saucedo yang asal Argentina". Jawaban:D

PAKET 2 SOAL & PEMBAHASAN UN BAHASA INGGRIS 2010-2014 + PREDIKSI Jawaban: B

-118 -

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

-119 -

UJIAN NASION 2010 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA IN : 23 Maret 201 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-120 -

8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

Listening Section In this section of the test, you will have the chance toshow how well you understand spoken English. Thereare four parts to this section, with special directionsfor each part. Part I Directions; For each queshon, you will see a picturein your test book and four short statements about it,on the tape. These statements will be spoken twice, but are not written out in your test book, so you must listen carefully. You must choose one statement - A, B, C, or D that best describes the picture. Then, on your answer sheet, mark your choice. Example ” Look at the picture and listen to the four sentences

2. ….

3. ……

Man: A. The girl is wearing a T-shirt. B. The girl has curly hair. C. The girl looks unhappy. D. The girl is holding something Choice (D) - "The girl is holding something” – bestdescribes what is seen in the picture. Therefore, you should mark (D) on your answer sheet. Let's begin number 1. 1. …

Part II Question: 4 to 7 Directions: In this part of the test, you will hear several questions spoken in English, followed by three responses, also spoken in English. The question and responses will be spoken twice. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. You have to choose the best response to each question. Now listen to a sample question. You will hear: Man :Where can I pick up my ticket?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL You will also hear : Woman : A. Thursday morning, is that’s convenient. B. At the Overseas Travel desk. C. I think it’s at nine o’clock. Choice (B) - "At the overseas Travel desk” -is the appropriate response to the question "Where do you live?"Therefore, you should mark (B) on your answer sheet. Now let’s begin with question number 4. 4. Mark your answer on your answer sheet. 5. Mark your answer on your answer sheet. 6. Mark your answer on your answersheet. 7. Mark your answer on your answer sheet. Part III Questions: 8 to 11 Directions: In this part of the test, you will hear several short conversations. You will hear the conversation twice. The conversations will not beprinted in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying.In your test book, you will read a question about each conversation. The question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Example: You will hear: Man :Are you a student here? Woman :Yes, Sin. Man : Where is the English class? Woman : Next to the laboratory. You will read: Where does the dialogue happen? A. At the hospital B. At the station C. At the market D. At school Choice (D) - "At school” - is the best answer to thequestion "Where does the

LOGIKA

-121 -

dialogue probably takeplace?" Therefore, you should mark (D) on your answer sheet. 8. What does the woman say about her mother? A. She can cook well. B. She owns a restaurant. C. She’s always in a hurry. D. She never has breakfast. 9. What does the woman think about used book stores? A. They are available only in the afternoon. B. They are hard to find anywhere. C. They provide first edition. D. They are less expensive. 10. Why didn't the man get an answer? A. The phone is out of order. B. Nobody was in the office. C. The line was very busy. D. It’s a wrong number 11. How many books are allowed to be borrowed atone time? A. More than five books B. Two books only C. Thirty books D. Five books Part IV Question 12 to 15. Directions: In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken twice. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand and remember what it is being said. In your test book, you will read two or more questions about each short talk. Each question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. 12. Who will most likely be listening to this announcement? A. The lectures. B. The sociologists. C. The students. D. The announcers.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 13. What should the students submit the paper? A. Today. B. By Friday. C. Thisweek. D. In two weeks. 14. What is being advertised? A. A multi-vitamin drinking bottle. B. A new brand of bottled water C. The best-selling multi-vitamintablets. D. Vitamin needed for human nutrition. 15. What is the main advantage offered in the advertisement? A. Having the vitamins needed for one day. B. Purchasing for much more money. C. Getting more than a litter of water. D. Packing some good bottles. Speaking Section Question 16 to 30. Directions: Read the following dialogues. Choose thecorrect answer by crossing (x) A, B, C or D. 16. Fariz : I’d like to book a room, please. Aladin :Certainly ...........

A. When would you like to stay B. When will you be available? C. Would you like a single ora double? D. Would it be OK to have a suite? 17. Rani :Where are you going for your Holiday, Sin? Sinta :I haven’t decided it yet but ....... I do really want to visit the Pisa Tower. A. I must finish my term report. B. I should accompany my mom to the dentist. C. I might go to italy with my family. D. I will just stay at home.

bimbel

-122 -

18. Rudi : Maya, do you think Anita will help ussolve this Math homework? Maya : I am sure, she will .........

A. You should help her. B. She may ask you about it. C. We would go somewhere. D. She is good at math. 19. Susan : I can’t find my boots and umbrella really don’t want to go out without them. .... Dyah : Come on! You’ve got a rain coat. That'll keep you dry. A. I think l’m going to take my raincoat. B. Can you help me look for them? C. I guess I can put them on now. D. Do you remember when it happened? 20. Donita : I feel exhausted today, but the report is due at three. Fikri : ...... Donita : Thanks. That’s very kind of you. A. You cantake a rest later. B. I had better give you a hand, then. C. You ought to finish the report now. D. I have to concentrate on my job, first. 21. Braddy :What about your paper? Is it done? Tantri : Not yet ..... Braddy :You’d better take a rest, then. A. If I didn't have a headache, I could finish it. B. If I were you, I would ask someone to make it. C. I’ll be able to buy it if I have enough money. D. I can type it quickly if I have a computer. 22. Ayu :Tell me, what do you do in your spare time, Yudi?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Yudi : ..... I always try a new recipe from thenewest cooking book. A. I care about japanese tofu. B. I love eating many kinds of food. C. I enjoy collecting traditional utensils. D. I like preparing the table. 23. Receptionist : I’m sorry. Ms. Bertha isn’t in the office today. Caller : ........... A. Then I'll call her back another time. B. All right. Would you like to leave a message. C. What can I do for you? D. I think I’ve dialed the wrong number. 24. Sue :Why did you come late this morning? Jane : I’m sorry ..... because I forgot to bring my notebook. It's really important for me. A. I had to go back home. B. I had to call my brother. C. Ineed to cancel the presentation. D. I’m going to report it to the office. 25. Dian : Would you like to go swimming tomorow morning? Dewi : ..... I have to finish my report. A. That sounds great. B. Oh that'sterrific. C. I’m afraid I can’t. D. Certainly. 26. Doni :The meal was delicious ........ Dian :Thank you. Have some more dessert? Doni : No, thanks. I already had two pieces of cake. A. How kind you are! B. What a lovely place! C. I couldn’t enjoy it. D. You’re a great cook! 27. Visitor :Why is this place so dirty? Host :I’m sorry ...... but we’ll clean it as soon as possible. A. It's not problem, right?

LOGIKA

-123 -

B. Can you help us to clean it? C. The cleaning service is absent. D. The receptionist will inform you later. 28. Danny : It is a good idea that the goverment prohibit smoking in public places. Pandu : ....... It's awful sitting next to someonesmoking. A. I disagree. B. I can’t say so. C. That's true. D. Probably not. 29. Talita :Mom, I plan to join the Gamelan Class but I don’t know the place is. Would you please give me the direction? Ms.Nayya: It’s on Jalan Tebet Barat Dalam I, it’snot far from our school ....It’s near the park. A. Just like this street and then turn left. B. The building is painted green. C. We will go there together by car, D. It's between the school and the post office. 30. Anggi :What do you do on Sunday? Rendy:Well, I stay in bed all morning. After Igetting up, ....... A. I will have checked my e-mail. B. I had my breakfast. C. I sent the message to my parent. D. I usually take a shower.

Error Recognition Questions 31 to 35. Directions: The four underlined words are marked A,B, C, and D. You have to identify the underlined wordsor phrases that should be corrected. 31. Caller : Should I get the number for A B

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Ratih Sang School of modeling? Operator :We don’t have a listing under C D that name 32. Bill Smith’s garden is large than Joe’s. A Bill worksharder than Joe and grows B more flowers andvegetables, but Joe's C garden is more interesting.He has made D neat paths and has built a wooden bridge over a pool. 33. A magazine whom I read in the A doctor’s office had an article you ought B to read. It’s about the importance of C D good education in our family. 34. We are a leasing company. As many as 65 % of our employees are posted in A the marketing division. Most of them are smart, talented, look young man, B C who do not mind working tenhours a D day, six days a week. 35. New articles try to present only facts. The editorial page is the section of the news paper who news writer are given A B the opportunity to express theiropinions C about even recent events, policies, and community activities. D A. Which B. Were C. Them D. Activity

bimbel

LOGIKA

-124 -

Reading Section Question 36 to 50. Directions: Read the following texts carefully. Choosethe correct answer by crossing (x) A, B, C or D. WienBach Stationery Ltd. 27 Jl. Kayu Manis, Jakarta 13210 (021)4721454) January 16, 2011 Ms. Denia Hope Ltd. 18 Jl. Tarumanegara 45 Pontianak Kalimatan 22543 Dear Ms. Denia, Thank you for ordering 20 cases of premium paper Wien Bach Stationery Ltd. Your order has been shipped and should reach you with in the next five business days. Find your enclosed total bill for the above order amounting to Rp 5,000,000,00 and the check for Rp 500,000,00 is your refund. Because you paid in advance, we are giving you a 10 percent cash discount and we are paying for the shipping and handling also. Wien Bach Stationery Ltd. is pleased to add you to its list of customers. We look forward to your next order Sincertely your, Karina Customer Service 36. Where is the order delivered to? A. Jakarta B. Pontianak C. WienBach werehouse D. WienBach Stationery Ltd 37. Paragraph two tells about. ........ W A. The half price of the totai order B. The shipping and handling fees of the products

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. The rebate ofthe total payment D. The percentage of billing payment 38. “ .... pleased to add you to ist of customers." (paragraph 3 sentence 1). The underlined word refers to ..... A. Paper corporation B. Shipping company C. Hope Ltd. D. Wien Bach Stationery Ltd. Questions 39 to 41 refer to the following table.

INDONESIA: FACTS AND FIGURES (2006 2009) Electricity from 86. 93 percent (2001 thermal sources estimate) Electricity from 10. 52 percent (2001 hydro electric estimate) sources Electricity from 0 percent (2001 nuclear sources estimate) Electricity from 2.5 percent (2001 geo thermal, solar estiand wind sources mate) Number of radios perl; 000 people Number of telepho- nes per 1,000 people Number of televise-ons per 1,000 people Number of internet hosts per 10,000 people Daily newspaper circu lation per 1,000 people Number of motor vehicle per 1,000 people Paved road as a share of total roads

155'(1997) 35 (2001)

145 (2000 estimate)

2.2 (2001)

23 (1998)

LOGIKA

-125 -

A. The usage of hydro and geothermal for electric energy. B. The expense of energy( for 1,000 people during 3 years. C. The consumption of energy, communicationand transportation. D. The need of electric devices and natural resources for 1,000 people. 40. The energy that not being is from…… A. Wind sources B. Electricity sources C. Nuclear sources D. Thermal sources 41. "Electricity from geothermal, solar, and wind sources". The underlined word is closed in meaning with .....

A. B. C. D.

Sun Moon Kerosene Gasoline

Question 42 to 44 refer to the following information. It is important the distance between the saddle and the,handlebars should sultu the rider. Placethe elbow at the point of the saddle and stretch out your arm and hand.The distance between the handle bars and the finger tips should approxirnately 5 cm. lf necessary, slide the saddle forwards or back wards after loosening nuts at the bottom side. When retightening, make sure the saddle remainsin an almost horizontal position and see that is properly centered. After retightening, ensure that the saddle is secured firmly and can’t be moved.

25 (1998)

46 percent (1999)

39. What is the table about?

42. What is the text about? A. Adjusting parts of bicycle B. Being a good bicycle rider C. Tightening the saddle and the handle bars

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Choosing a good bike for a new rider 43. What do you do after placing your elbow at thepoint of the saddle? A. Sliding the nuts B. Loosening the nuts C. Stretching out the arm and the hand D. Adjusting the distance of bike 44. What should you do to have a secured saddle? A. Remove the saddle to the right position B. Loosen the saddle C. Place the elbow to handlebars D. Retighten the nuts and adjusting the saddle Question 45 to 47 refer ta the following information

Colonel Harland Sanders, born September 9, 1890. The Colonel was six when his father died. His mother was forced to go to the work, and young Harland had to take care of his tree - year – old brother and baby sister This meant doing much of the family cooking. By the age of seven, he was a master of a score of regional dishes. At age 10, he got his first job working on a near by farm for $2 a month. He held a series of a jobs over the next few years, first as a 15-year -old street-car conductor in New Albany, Ind., and then as a 16-year-old private, soldiering fox six months in Cuba. After that he was a rail road fireman, studied law by correspondence, practiced in justice of the peace courts, sold insurance, operated an Ohio River steamboat ferry, sold tires and operated servicestations. When he was 40, the colonel began cooking for hungry travelers who stopped at his servicestation in Corbin, Ky. He didn't have a restaurant then, but served folks on his own dining-table in the living quarters of his service station. As more

LOGIKA

-126 -

people started coming just for food, he moved across and started coming just for food, he moved a cross the street to a motel and restaurant that seated 142 people. Over the next nine years, he perfected his secret blend of 11 herbs and spices and the basic cooking technique that is still used today. It made Kentucky Fried Chicken Corporation grow rapidly. 45. What is the text about? A. Sanders' biography B. Sanders' sad story C. Sanders' favorite menu D. Sanders’ education 46. In what year did Sanders father pass away? A. 1890 B. 1896 C. 1900 D. 1903 47. " ...... , but served Log on his own ......” What does the underlined word mean?

A. Songs B. Customers C. Family D. People 48. What is the main idea of the text? A. Ask to join in the company B. Invite to the party C. Seminar invitation D. Give announcement 49. Who is the sender of this letter? A. Anie white B. Rebeca winter C. Bristol D. Deniasi 50. What is Ms. Rebeca's getting in her office? A. Head of office boy B. Sellers C. Project manager D. Architectf

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-127 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INGGRIS 2010 1. Picture A. The man is talking to the woman. B. The people are looking at the wall. C. They are studying a picture. D. The visitors are praying. Pernyataan yang sesuai dengan gambar nomor satu adalah "They are studying a picture". Jawaban : C

2. Picture 2 A. There is very little traffic. B. The buildings are standing in a row. C. The pedestrian are crowding the walkways. D. The woman has found her way. Pernyataan yang sesuai dengan gambar "There isvery little traffic”. Jawaban : A

3. Picture 3 A. The woman is touching the screen. B. The doctor is sitting behind the patient. C. The patient is being examined. D. The visitors are leaving the hospital. Pernyataan yang sesuai ,dengan gambar adalah "The patient is being examined” jawaban : C

4. Transcript : : Why don’t you see a doctor to determine the cause of your illness? Answer : .......... Man

A. You're right that’s what I'll do B. The doctor hasjust moved here C. OK, I'll take the examination tomorrow.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Penutur wanita menyarankan penutur pria untuk pergi ke dokter supaya dia tahu penyebab sakitnya. Respons yang tepat untuk menanggapi saran tersebut adalah You're right. That’s what I'll do’ (Kamu benar itulah yang akan aku lakukan). Jawaban : A

5. Transcript : Man :Can you tell me how to get to the music building from here, I have a lecture to attend there.

A. Sure. I’ll get there in a moment. B. Walkfalong this street. It’s on right C. The building is under construction. Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tentang arah adalah "Walk along this street. It’s on right" jawaban B

6. Transcript: Man :Who won the basket ball competition

last year? Answer : ............. A. I don’t want to see that game B. Our school did. C. We will join the competition. Jawaban yang sesuai dengan pertanyaan adalah "Our school did”. Jawaban : B 7. Man : Will your father be going with you to the ceremony? Answer ; ...,..........

8. Transcript: Man :How many meals do you have a day?

bimbel

LOGIKA

-128 -

Woman : I usually have three but sometimes I have no breakfast because I’m late for school and I have to hurry.

Man : Do you often eat at a restaurant With your family too? Woman:No I don’t, my mom enjoys cooking, she’s a very good cook that we hardly ever go to the restaurant. Dari pertanyaan "What does the woman say about her mother?” adalah She can cook well. Jawaban :A 9. Transcript: Man :I love to spend afternoons looking hrough used book stores. Woman :Me too, and used books are so much cheaper than the new ones. Man :Well for me that’s not the point, I am looking for the first editions and other hard to find books. Dari pertanyaan "What does the woman think about used book-stores?" Menurut pendapat penutur wanita, harga buku-buku bekas pakai lebih murah dibandingkan dengan harga buku-buku baru (used books are so much cheaper than the new ones). jawaban:D 10. Transcript: Man : I’ve let the phone ring, but there is no answer for the loading doc. Woman: It’s ten o’clock, may be they are still having their coffee break. Man :OK, that explains it. I’ll call back in 15 minutes. Dari pertanyaan "Why didn't the man get an answer? Jawaban yang tepat berdasarkan dialog adalah "Nobody was in the office". Jawaban : B 11. Transcript: Man :You can take out up to five books. Woman : Here is my borrower’s card.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Man :These are due back in thirty days. Dari pertanyaan “How many books are allowed to be borrowed at one time?" menanyakan jumlah buku, jadi jawabannya adalah five books. Jawaban :D

Announcement 12 – 13 Before I start today's first theology lecture, I wouldlike to talk with you about the paper that you shouldworking on. As you know the topic for the paper isthe relationship between gun control and violence, the paper itself is due in two weeks but I would liketo see your outlines by Friday of this week. So that lcan be sure that you are on the right track with the assignment. 12. Who will most likely be listening to this announcement? A. The lectures. B. The sociologists. C. The students. D. The announcers. Yang akan mendengarkan berita itu adalah "Thestudents.” Jawaban : C

13. When should the students submit the paper? A. Today B. ByFriday C. This week D. In two weeks Berdasarkan percakapan diterangkan bahwa tugas dikumpulkan selama 2 minggu. Jawaban:D

Announcement 14 - 15 These days, everyone seems to be drinking bottled waten And why not? It’s refreshing, pure and safe. Butif you drank Point Spring’s bottled water, you’ll getmore than just a drink of waten You’ll get all of vitamins you need for a day for only a little more money. Drinking one liter of Point

LOGIKA

-129 -

Springs, is the equivalent of taking the best selling multi vitamin tablet with one hundred percent of the minimum daily requirements of vitamin A, C and B, possibly all of the vitamin needed for human nutrition. Available in half of litter or alittle bottle and in pack of four single bottles. 14. What is being advertised? A. A multivitamin drinking bottle B. A new brand of bottled water C. The bestselling multi-vitamintablets D. Vitamin needed for human nutrition Yang diiklankan adalah A multivitamin drinkingbottle. Jawaban : A

15. What is the main advantage offered in the advertisement? A. Having the vitamins needed for one day B. Purchasing for much more money C. Getting more than a litter of water Tujuan utama dari iklan tersebut adalah Having the vitamins needed for one day. jawaban :A

16. Kalimat yang tepat untuk melengkapi jawabandari Aladin adalah menawarkan pilihan tempat tidur. jawaban: C 17. But menjadi kata kunci karena mengandung artikebalikan. jawaban: C 18. Rudi ragu Anita akan membantumenyelesaikanPR matematika, kalimat yang sesuai untuk mengisi haris yang rumpang adalah she’s good in math. Jawaban : B

19. Kalimat yang sesuai untuk mengisi bagian yangrumpang adalah Can you help me loakfor them? Jawaban : C 20. Melihat respons dari Donita berarti Fikri memberikan pertolongan.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Jawaban : B 21. Braddymenanyakan apakah laporan Tantri sudahselesai atau belum, Tantri menjawab bahwa laporannya belum selesai, karena suatu hal. Menanggapi hal tersebut, Braddy menyuruh Tantri untukberistirahat saja, Dari konteks percakapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Tantri sedangsakit, sehingga dia tidak bisa menyelesaikanlaporannya lebih cepat dan Braddy menyuruhnyauntuk beristirahat. Jawaban : A. 22. Kalimat yang tepat untuk menjawab dari pertanyaan adalah I love eating many kinds offood. Jawaban : B 23. Jawaban yang tepat untuk menjawab teleponadalah menawarkan bantuan. Jawaban : A

24. Sue bertanya kepada Jane mengapa dia datangterlambat. Jane menjelaskan bahwa dia haruspulang lagi ke rumah (I had to go back home)karena dia lupa membawa buku catatannya yangsangat penting untuknya. Jawaban : A 25. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penolakanundangan adalah l’m afraid/ can’t.Jawaban : C 26. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi kalimatsurprise adalah You're a great cook! Jawaban : D 27. “The cleaning service is absent?" adalah kalimatyang tepat untuk memberikan alasan. Jawaban : C 28. Pernyataan yang tepat adalah That’s true. Jawaban : C

29. Talita menanyakan arah untuk menuju ke kelas Gamelan. Respons yang

bimbel

-130 -

menunjukkan arahadalah 'Just like this street and then turn left’ (Lewatjalan ini kemudian belok kiri). Jawaban : A 30. Jawaban yang menyatakan kegiatan sehari-hariadalah “l usually take a shower". Jawaban : D 31. Kata "should" tidak tepat untuk menanyakan sesuatu seharusnya can/could. Jawaban : A 32. Untuk menyatakan perbandingan, maka kata“large” seharusnya larger. Jawaban : A 33. Kata yang tidak sesuai adalah "whom" harusnya“that which". Jawaban : A 34. Untuk mendeskripsikan kata benda pada frasakata benda Smart talented, good look youngmen' (pria yang pandai, berbakat, berpenampilan menarik) kata 'good /ook’ bukan merupakankata sifat. Kata sifat yang tepat adalah good looking’. Jawaban : B 35. Kata 'who' hanya digunakan untuk orang danlangsung diikuti oleh 'verb atau 'to be' seclangkan untuk selain orang memakai 'which' dan bisa diikuti 'verb/to be’ atau subjek. Jawaban : A 36. Pengiriman pesanan itu ditujukan ke Pontianak. Jawaban : B 37. Pada paragraf kedua menceritakan tentang Theshipping and handling fees ofthe products. Jawaban : B 38. Kata it mengacu pada kata VWenBach Stationery Ltd. Jawaban : D

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 39. Tabel di atas menunjukan The consumption ofenergyg communication and transportation. Jawaban : C 40. Energi yang tidak digunakan adalah dari sumber nuklir. Jawaban : C 41. Pada paragraf tersebut merupakan penambahankomponen pada sepeda. Jawaban : A 42. Teks tersebut secara umum berisi tentang caramengatur bagian-bagian sepeda. Jawaban : A 43. Urutan setelah meletakkan siku pada ujung tempat duduk adalah melentangkan lengan dan tangan. Jawaban : C 44. Untuk memastikan posisi sadel telah tepat danaman untuk digunakan, kita harus kembali mengencangkan (retighten) dan mengatur posisi(adjust) sadel. Jawaban : D 45. Tekstersebut merupakan biografi/riwayat hidupdari Colonel

bimbel

LOGIKA

-131 -

Harland Sander, mulai dari dia dilahirkan, sejarah kehidupannya yang diawali kesulitan, hingga akhirnya dia mencapai kesuksesan. Jawaban : A 46. Sander lahir pada tahun 1890. Saat dia berusia 6tahun ayahnya meninggal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ayah Sander meninggal pada tahun1896. Jawaban : A 47. Kata 'folk' bermakna sama dengan kata 'people'yaitu orang-orang. Jawaban : D 48. Inti dari Surat tersebut adalah permintaan dari Manager HR kepada Anne White supaya Annebersedia bergabung dengan perusahaannya. Jawaban : A 49. Pengirim undangan adalah Anne White. Jawaban : A 50. Ms. Rebeca mendapat posisi sebagai manajer utama. Jawaban : C

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-132 -

UJIAN NASIONAL SMK 2011 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INGGRIS : April 2011 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.

bimbel

LOGIKA

-133 -

8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

Listening Section In this section of the test, you will have the chance toshow how well you understand spoken English. There are four parts to this section, with special directions for each part. PART I Questions 1 to 3 Directions: For each question, you will see a picture in your test book and you will hear four short statements. These Statements will be spoken two times.They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. When you hear the four statements, look at the picture in your test book and choose the statement that best describes. What you see in the picture. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer Look at the sample below.

Now listen to the four statements. A. The motorcycles are parked at an outdoor parking lot. B. The motorcycles are displayed in the showroom to sell. C. The motorcycles are parked in an indoor parking hall. D. The motorcycles are kept at a service station to be repaired. Statement (C) ”The motorcycles are parked in an in door parking hall.” Best describes what you see in the picture. Therefore, you should choose answer (C). 1. …

2. ….

3. ….

PART II Questions 4 to 7. Directions: In this part of the test, you will hear a question spoken in English, followed by three responses, also spoken in English. The question and responses will be spoken two times. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. You have to choose the best response to each question. Examples You will hear : Woman :What would you like to drink? You will also hear:

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. Yes l would B. I drink too much C. A cup of coffee. The best response to the question "What would you like to drink?" is choice (C), “A cup of coffee.” Therefore, you should choose answer (C). 4. Mark your answer on your answer sheet. 5. Mark your answer on your answer sheet. 6. Mark your answer on your answer sheet. 7. Mark your answer on your answer sheet. PART III Questions 8 to 11. Directions: In this part of the test, you will hear several short conversations. The conversations will not be printed in your test book. You will hear the conversation two times. So you must listen carefully to understand what the speakers say.In your test book, you will read a question about each conversation. The question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. 8. What are the man and woman mainly discussing? A. A vacation. B. Budget C. A company policy D. A conference 9. How is the woman travelling? A. By plane B. By bus C. By taxi D. By car 10. What does the man have to do today? A. Visit his lawyen B. Get a massage. C. Go to the doctor D. Make an appointment. 11. What can be inferred from the conversation? A. The woman is the man’s receptionist.

LOGIKA

-134 -

B. The lawyer works in the same building. C. The woman has no deadlines today. D. The man and woman have a meeting this afternoon PART IV Questions 12 to 15. Directions: In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken two times. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you will read two or more questions about each short talk. Each question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. 12. How often does this event take place? A. Monthly. B. Four times a year. C. Once a year D. Every four years. 13. What will happen after the brunch? A. The people will be served drinks. B. An artist will show his drawings. C. The guests will introduce them selves. D. A poet will read a poem. 14. Where would you hear this type of talk? A. In an airport. B. At a bus station. C. On a telephone. D. On television. 15. Who should visit the website? A. Staff members of Speedy Reservations B. Callers looking for special schedules C. Callers looking for staff members D. People looking for fight times

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 16. Agus :Didn’t you come to school yesterday?You had a class, didn't you? Marjo :I was shocked. My best friend, Trisno got heart attack. He’s being hospitalized at Sarjito Hospital now. Agus :Oh ,... Hoping better soon. Marjo : Yeah. A. I’m sorry to hear that. B. He must do some exercise. C. He must be careful then. D. I’m surprised to hear that. 17. Tourist :Excuse me. Can you show me the place to buy merchandise? Student : Well, the gift shop is over there at the corner of the street. You’ll see it in front of the nursery school. A. I’m sorry I don’t know. B. It’s closed in the afternoon. C. There are two gift shops around here. D. Just walk along this street for two blocks. 18. Hasan : ….. Dayat : Well, he usually drives, but today he istaking the bus. A. When will Mr. John arrive? B. How did Andi arrive at school? C. What time does he leave today? D. How does your father go to the office? 19. Herry : Perhaps we could all go out for dinner Jenny :That’d be lovely. We’ve planned it several times ever since we moved here. A. What about driving around in the village? B. Why don’t we eat together at home? C. Should we order the food now? D. What about going to the office? 20. Resa :Sales, Dena Resa speaking.

LOGIKA

-135 -

Puji :May I speak to Thomas, please? Resa :I’m sorry.His line is buy right now...? Puji : All right. Please tell him Resa called. A. Would you like to hold on B. Could you wait for him C. Who’s speaking D. May I leave a message 21. Visitor : Why is this place so messy? Host : I’m sorry ..... But we’ll tidy it up as soon as possible. A. It’s not a problem, right? B. Can you help us clean it? C. The office boy didn't come this week. D. The receptionist will inform you later. 22. Arya : How was your trip to Bandung? Sandy : It’s nice ...... It made two days too short to pass. A. I really enjoyed being there. B. I couldn't see any places. C. I'll be there again tomorrow. D. Bandung really makes everyone happy. 23. Hasan : Excuse me ,..... on May 15 and 16 is itavailable? Receptionist: I’m sorry, sir. I am afraid our hotel isfully booked at that time.

I’d like to book a ticket. I’d like to reserve a room. I need to order a birthday cake. I need to confirm about my reservation. 24. Ramli :I've just bought this mobile phone and I still don’t know how to use it. Who do you think can help me? Kevin : .... He works at a phone service center. A. You must buy a new manual book. A. B. C. D.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. Sonny might be able to handle the problem. C. You must go to the shopping mall. D. Sonny can ask your help. 25. Uncle : I didn't see your mothen Where is she? Nephew :She is in the kitchen….. A. She is preparing our meal. B. She should have cooked lunch. C. She was busy helping father in the office. D. She used to order some fruits from thatplace. 26. Bambang : I’m having a party on Friday…. Sita :Well, thanks for inviting me, but I’m afraid I’m busy then. Bambang:Oh, that’s too bad. May be some othertime. A. May I ask you about it? B. Could you drive me? C. Can you come? D. Would you invite me? 27. Siti :This novel looks very interesting. Septi :Yes, it’s very good. There are a lot of moral lessons on it, I have just read it. Siti : …… Septi :Yes, of course. But not more than three days. I’m going to return it. A. Do you think I could borrow it? B. Could you tell me about the lesson? C. Will you buy the novel soon? D. Could I buy one? 28. Anna : ...? Garry :What’s wrong with you? Anna : It’s hard to read the result. A. Will you save this document B. Could you check the program C. Could you print this document again D. Can I help you, please 29. Agus : What are you to do after you graduate, Tika

LOGIKA

-136 -

Tika : ............ Agus :What will you take? Tika : I’m thinking of majoring in Mathematics. A. I’ll travel around the world. B. I’ll try to find ajob. C. I’m working as a clerk. D. I plan to go to college. 30. Erik :You look exhausted. You need a break. Trisno : ……unfortunately, the company doesn’thave many employees. A. I’ll get a newjob if I don’t do it. B. If I were the manager, I would go for a vacation. C. If I were you, I would talk to the manager. D. I’d do it if there weren’t too much work. Questions 31 to 36, choose the inappropriate structure in the sentence below and choose the best word or phrase to substitute it. 31. Andrew:I found my journey to Bali A exciting. Mario : If you had got bad travel agent B like I had, you won’t say that. C D A. Am finding B. Only if C. I have D. Wouldn't say 32. Syuli : What do you think of the speech A delivered by Mr. Smith? B Salwa:I think it’s motivated. We can C take D A. Thought of B. Delivering

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. Motivating D. Took 33. Customer :What does this diamond ring A cost? B Clerk : Oh, that’s Rpl. 750.000,00. Customer:Oh, that’s quite expensive, may you give it for C Rp1.250.000,00? Customer:That’s too low. I’ll let you have it for D Rp1.500.000,00. A. Do B. Expensive C. Can D. Them 34. Guest : Good morning, we’re from A Lion Motor Club. Manager:Welcome to villager’s production of helmet. We give B you better product sand as good quality than others. We guarantee C D your money back.

bimbel

LOGIKA

-137 -

36. Teacher : Who is the boy? He have kinky A B shortblack hair, Amir :He is my friend from Papua. C D A. Which B. Has C. She D. As Choose the best answer, A, B, C and D to each question. Questions 37 to 39 refer to the following text. The Assembly Line Worker In 1949, when I was 13, my family managed to escape China, and a year later, we made our way to New York City.My first years in America were spent on learning and trying to get by in school. But by my senior year, I was near the top of the class. Still, I was nervous as I looked for work that summer. I had never been interviewed for a job. But my father was out of work, and I had to help support the family. I looked through the want ads every morning and was called to arrange appointment. Finally, I found a job on the assembly-line at the Swing line, Inc. Staplers factory in Long Island City (in New York City). Placing little red top on tiny staplers was boring, but it wasgreat to earn $ 40 a week.The most important job I ever held was first job on an assembly-line. The minimum wage may not have been glamorous, but it gave me independence and enabled me to help the family.

(Taken from journey-2 by Lebauer, 1977) 37. What is the main topic of paragraph 2? A. The writer’s first job. B. The writer’s first interview. C. The writer's father. D. The writer’s most important job. 38. When did the writer and his family make their way to New York City?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. In 1950 B. In 1977 C. When he was 13 years old. D. When he was 40 years old. 39. ” ...., but it gave me independence and enabled..." (paragraph 3) The underlined word refers to .... A. assembly-line B. first work C. glamorous D. minimum wage Questions 40 to 42 refer to the following text. Hotel Toegoe Malang JI. Tugu 3 Malang East Java [emailprotected] The PR Manager, Garuda Hotel 1 Malioboro Street, Yogyakarta.

LOGIKA

-138 -

C. Mrs. Sukma and Mn Bintarto. D. The managers of hotels in Yogyakarta. 42. ”We should be glad if you reserve ...” The underlined word is closest in meaning to…. A. Cancel B. Book C. Pay D. Create Questions 43 to 45 refer to the following chart. Chart of 600 SMK Grafika Graduates 2009 Chart of 600 SMK Grafika Graduates 2009

studying in community college unknown

Dear Sir, I would like to tell you that our PR and HR managers, Ms.Riana Sukma and Mr. Ari Bintarto, will attend ameeting in Yogyakarta on January 2l“, 2010 and stay here for three days. We would be glad if you will reserve accommodation for them; 2(two) single rooms with 2(two) bathrooms. Please let ushave an early confirmation of this booking. Yours faithfully, Hotel Toegoe Malang Ponty Yuniar Risgiyanto 40. What is the purpose of the letter? A. To send two managers to Yogyakarta for a meeting. B. To book rooms in Garuda Hotel. C. To reconfirm the room reservation. D. To offer a hotel accommodation. 41. Who will join a conference in Yogyakarta? A. Mr. Ponty Yuniar Risgiyanto. B. The PR Manager of Garuda Hotel.

getting ajob

43. What does the chart show? A. The student who did not graduate. B. The students of a community college. C. SMK student's activities after they graduate. D. Unemployed students. 44. How many graduates become entrepreneurs? A. 10% B. 20% C. 30% D. 40% 45. What do the two fifths of SMK Grafika graduatesdo? A. Unknown. B. Getting a job. C. Running own business. D. Studying in a community college.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Questions 46-48 refer to the following text. Subscribe now and get up to 45% off the news stand price. Just follow three steps: 1. Thick the offer you prefer and add your details below. a. I would like to get the Jakarta Globe at a special discount rate of Rp.468,000.00 for 3 months, a saving of 30% from the news stand price. b. I would like to get the Jakarta Globe at a special discount rate of Rp.1,404,000.00 for 12 months, a saving of 45% from the news stand price. 2. Transfer the amount of the offer you want to Lippo Bank Gatot Subroto,account no 73838979 , PT, Jakarta Globe Media. 3. Cut out and fax us the coupon provided at 622553258 together with the proof of the bank Transfer. NB: We also offer monthly subscription at price of Rp19S,000.00 per month. If you prefer this option, please contact your local delivery agent to find out who your nearest agent is, call our customer service officer at the number above. 46. What is the information about? A. How to be a subscriber. B. How to send the money. C. How to be a reader D. How to fax the coupon. 47. What is the third step if you want to be a subscriber? A. Transfer the amount to the bank. B. Call customer care staff. C. Contact local delivery order agent. D. Cut the coupon provided and fax it. 48. What should you do if you want to save 30% fromthe news stand price? A. Get the paper at a special discount for sixmonths.

LOGIKA

-139 -

B. Buy the paper at special discount for 12 months. C. Transfer the amount for the offer to LippoBank. D. Transfer the amount for the 3mounth special discount. Questions 49 and 50 refer to the following description. Google Inc. is an American public corporation specializing in the internet search. It also generates profitsfrom advertising bought on its similarly fee to user,email, online mapping, office productivity social net working and video-sharing service. Advert free versions are available via paid subscription. Google has more recently developed an open source web browser and mobile phone operating system. It’s head quarters, often referred to as the Googel plex, is located in Mountain View, California. As of March 31, 2009,the company had 19,789 full-time employees. It runs thousands of servers across the world, processing millions of search requests each day and about one pet byte of user-generated data each hour.

49. What is the text about? A. Social Networking. B. Advert-free version. C. The Google overview. D. The American public corporation. 50. According to the text, from which of the following items does Google generate profit? A. The Internet search. B. Pay for user email C. In productivity. D. Video games-sharing services.

bimbel

LOGIKA

-140 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INGGRIS 2011 1. Transcript Pembahasan: A. The woman on the right has just written B. The woman on the right is holding a blue felt tip pen. C. The woman on the left has both hands on the laptop keyboard D. Both women are wearing yellow tops. Dari gambar nomor satu, pernyataan yang sesuai adalah wanita di sisi kanan hanya menuliskan sesuatu pada sebuah lipatan. Jawaban : A

2. Transcript A. Two of the people are wearing black backpacks

B. The baby being held appears to be crying. C. The mountain tops in the background are covered with snow. D. It looks like it’s going to rain Pembahasan; Dari gambar nomor dua pernyataan yang paling sesuai untuk menyatakan dua orang memakai tas punggung hitam. Jawaban : A.

3. Transcript: A. The ox is pulling a cart. B. The person appears to be water skiing. C. The water seems very muddy. D. The animal does not have horns.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pembahasan: Dari gambar nomor tiga, pernyataan yang paling sesuai adalah air kelihatan sangat keruh. Jawaban : C.

4. I get a bad cold, would like some cold medicineplease? A. It’s good idea to call the doctor B. Hi, can I help you? C. Cold is getting worst. Pembahasan; Jawaban yang sesuai dengan pernyataan adalah "It’s good idea to call the doctor”. Jawaban : A

5. Would you like beans or cabbage? A. I’d like beans,please. B. Yes, it’s delicious C. Yes, I’d love some. Pembahasan; yang tepat dari pertanyaan yang menyatakan pilihan adalah " I ’d like beans, lease." Jawaban : A

7. How do I get to the train station? A. It’s down the first street on the right B. It’s at the top of the stairs C. It looks like it’s going to rain Pembahasan: Jawaban yang tepat dari pertanyaan menanyakan arah adalah "it’s down first street on the right". Jawaban : A Transcript: for 8-9 Man :Do you want to share a taxi to the airport? We can save on expenses that way, and as you

bimbel

LOGIKA

-141 -

know the company is trying to cut costs. Woman :Actually I’m not flying. I’m going to the conference by bus. I have to leave tomorrow because it’s going to take two days to get there. Man : That’s right. I forgot that you are afraid of flying. Are you taking a vacation day tomorrow? Woman :Well, I worked some overtime last week, soI just banked it instead of wasting a holiday day.

8. What are the man and woman mainly discussing? A. A vacation B. A budget C. A company policy D. A conference Pembahasan:  Choice A is mentioned, but the man is askingif she needs to take a ”vacation day". In Part III there is often one or two choices that arementioned but are not correct.  Choice B is related to saving money for thecompany, but this is not the main topic of theconversation. Be careful with main subjectquestions, because incorrect choices may besmall details from the conversation.  Choice C repeats the word "company," but nopolicy is mentioned. ln Part lll there is oftenone choice that includes a word from the conversation. You may have heard the word, butit is not the correct choice. Jawaban: D. 9. How is the woman travelling? A. By plane B. By bus C. By taxi D. By car

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pembahasan:  Choice A is how the man is getting to the conference. In Part III there is often one or twochoices that are mentioned but are not correct  Choice C is how the man is getting to the airport. "Taxi" is mentioned but is not correct.  Choice D is not mentioned. ln Part lll there isoften one choice that is not mentioned at all. Jawaban: B Transcript: 10-11 Man : I have a doctor's appointment this afternoon. Are you going to be in the office, or do you have a meeting? Woman: I’ll be here. And, don’t worry. I don’t havemuch on for today, so I’ll handle all of your calls. Man : Thanks. I’m expecting a call from my lawyen He’s supposed to be sending me somechanges to the contracts. Woman : I’ll make sure to take a detailed message if he calls, is there any thing you want to tell him? Man :Well, you could remind him that I’m going toneed to come. Down town and sign a few papers in front of him. I’ll have to set something up for next week.

bimbel

LOGIKA

-142 -



Choice D is not correct because the man hasalready made the appointment. lf the question was in the past,'then it could be correct.Tense is a common distractor used in Part III. Jawapan: C 11. What can be inferred from the conversation? A. The woman is the man’s receptionist. B. The lawyer works in the same building. C. The woman has no deadlines today. D. The man and woman have a meeting this afternoon. Pembahasan:  Choice A is incorrect because the womandoesn't normally answergthe man’s calls.  Choice B is incorrect because the man mentions that he will have to go to a different location (downtown) to sign papers in front ofhis lawyer.  Choice D is not correct because there is nomention of this. The man will be at the doctor's office. Jawaban: C Transcript: 12 -13 I’d like to welcome you all to the fourth annual poet’s brunch. In just a few minutes a server will be around to offer you coffee or tea. Please take a moment to fill out your name tag and introduce your self to the other artists at your table. Lunch will be served at 11.00 am sharp, followed by a reading from last year’s prize winner. If any of you did not receive your free gift at the door, please make sure to pick it up on your way out.This year’s gift is a poetry anthology from local youth writers. You will be amazed at the emerging talent in our town. In fact, a group of young writers meet oncea month around this very table.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 12. How often does this event take place? A. Monthly B. Four times a year C. Once a year D. Every four years Pembahasan:  Choice A is how often the youth writers meet.  Choices 'B and D confuse “fourth annual” or"every four years” with four times a year. Thisis very tricky and something you must watch out for. Jawaban : D. 13. What will happen after the brunch? A. The people will be served drinks. B. An artist will show his drawings. C. The guests will introduce themselves. D. A poet will read a poem. Pembahasan:  Choice A is what will happen in a few minutes.  Choice B confuses the idea of what an artist is. An artist can be many things; a poet, a painter or a writer. This is a poet’s brunch, sothe artist is a poet.  Choice C is what is going to happen now. Jawaban : D. Transcript:14-15 Thank you for calling Speedy Reservations. All of ouroperators are busy at this time. lf you are looking for flight schedules, please visit our online booking service at www.speedyresos.com. If this is a personal calland you know the extension of the staff member youwould like to speak to at this time, press the number now. All other inquiries please hold for the next available representative. Calls will be answered in sequence, so please do not hang up and try again.

bimbel

LOGIKA

-143 -

A. In an airport B. At a bus station C. On a telephone D. On television Pembahasan:  Choice A associates flights with airports.  Choice B confuses the similar sounds busyand bus.  Choice D does not make sense in context because the caller is instructed to press buttonsor hold. Jawaban : C.

15. Who should visit the website? A. Staff members of Speedy Reservations B. Callers looking for special schedules C. Callers looking for staff members D. People looking for fight times Pembahasan:



Choice A is who callers can find by pressingthe correct extension number.  Choice C is who should press the extension number.  Choice D confuses the similar sounds flight and fight. Jawaban : B. 16. Percakapan itu merupakan percakapan mengungkapkan simpati, karena salah seorang teman dari Agus sakit. Untuk mengungkapkan rasa simpati, maka menggunakan kata 'sorry'. Jawaban :A.

17. Soal ini memerlukan jawaban dalam bentuk giving information’ atau memberi informasi pada suatu tempat, karena turisnya menanyakan suatu tempat. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D yang menunjukkan suatu tempat. Jawaban:D 18. Pertanyaan untuk menanyakan cara adalah menggunakan 'how'. Pada soal ini diperlukan pertanyaan tentang cara pergi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL atau menuju suatu tempat dan caranya adalah dengan berkendara sendiri atau naik bus. Jawaban yang benar adalah D. jawaban B salah karena menggunakan bentuk lampau seharusnya menggunakan bentuk sekarang sesuai perkataan Dayat. Jawaban: D.

19. Percakapan ini termasuk dalam jenis 'invitation'atau mengundang/mengajak dan Jenny menerima ajakan tersebut. Dalam percakapan ini mereka membicarakan makan bersama. Jadi, jawaban yang sesuai adalah B, yaitu mengajak makan bersama di rumah. Jawaban : B

20. Dialog ini adalah percakapan melalui telepon.Puji ingin disambungkan dengan Thomas, tetapi karena saluran teleponnya sedang sibuk, sehingga Resa meminta Puji untuk meninggalkan pesan(message). Jawaban:D 21. Kata Messy artinya berantakan dan kotor. jawaban yang paling tepat adalah C pegawai kebersihannya tidak datang selama satu minggu yanglalu sehingga tempatnya menjadi kotor. Jawaban: C

22. Pada dialog ini Arya menanyakan Sandy tentang perjalanannya ke Bandung. Jawaban yang paling sesuai adalah A, bahwa Sandy sangat menikmati perjalanannya ke Bandung sehingga dua hari rasanya terlalu cepat. Jawaban: A

23. Percakapan ini berhubungan dengan hotel danbisa dipastikan Hasan ingin memesan sebuah kamar Untuk memesan kamar di hotel bisa menggunakan kata 'book' atau 'reserve'. Jawaban: B.

bimbel

LOGIKA

-144 -

membantunya karena dia bekerja di pusat pelayanan HP. Jawaban : B. 25. Dialog ini menggunakan bentuk kalimat ‘presentsimple' dan 'present progressivei Jawaban yangbenar adalah A bahwa ibunya sedang menyiapkan makanan di dapur (present progressive = tobe + v ing). Jawaban : A. 26. Percakapan tentang 'invitation' atau mengun-dang/mengajak yaitu mengundang ke pesta pada hari jum'at. jawaban yang tepat adalah C, bisakah kamu datang? Jawaban: C

27. Dialog ini membicarakan tentang novel dan Siti ingin meminjamnya dari Septi. Kata kuncinya adalah 'borrow', artinya meminjam sehingga jawaban yang tepat adalah A. Jawaban:A. 28. Anna meminta Garry untuk mencetak ulang suatu dokumen dengan mengatakan 'Could you print this document again?' Garry kemudian menanyakan apa ada masalah dengannya, dan Anna menjelaskan bahwa cetakan yang awal sulit dibaca, sehingga dia meminta dokumen tersebut dicetak ulang. Jawaban:C

29. Agus menanyakan Tika apa yang akan dia lakukan setelah lulus sekolah. Dalam percakapan ada kata 'majoring in Mathematics’ (Tika ingin memilih jurusan Matematika), sehingga jawaban yang tepat adalah Tika ingin melanjutkan kuliah. Jawaban:D 30. Erik menyarankan Trisno untuk istirahat karena dia terlihat sangat lelah, tetapi banyak pekerjaan bagi Trisno dan perusahaannya hanya memiliki sedikit karyawan. Jawaban:D

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 31. Percakapan ini membicarakan sesuatu yang sudah terjadi maka menggunakan bentuk 'past tense' Kata 'won’t' adalah singkatan dari 'will not' dan merupakan bentuk 'simple present’ maka 'will' perlu diubah menjadi 'would’. Jawaban:D

32. Salwa ingin mengatakan 'memotivasi’ (motivated) tapi kata itu tidak tepat seharusnya menggunakan bentuk 'V ing’ bukan bentuk 'past'. Motivated’ perlu diganti menjadi 'motivating'. Jawaban:C 33. Kata 'may' kurang tepat digunakan untuk menawar dan lebih tepat digunakan untuk me-minta sesuatu/izin (May I open the window? Dan untuk menawar (bargaining) lebih tepat memakai kata ’can'. Jawaban:C

34. Untuk menyatakan sesuatu yang sepadan atau setara, maka memakai 'as ..... as...’ maka kata 'than' perlu diganti dengan 'as' (as good quality as). Jawaban: C

35. Kata 'who' hanya digunakan untuk orang dan langsung diikuti oleh 'verb atau 'to be’ sedangkan untuk selain orang memakai 'which' dan bisadiikuti 'verb/to be' atau subjek. Jawaban: A

bimbel

LOGIKA

-145 -

39. Kata 'it' selalu menggantikan 'noun' (kata benda) dan bukan orang. Pada kalimat ini 'it' menggantikan 'noun' pada kalimat sebelumnya yaitu 'minimum wage' (gaji yang sedikit). Jawaban:D 40. Tujuan dikirimkannya surat ini adalah untuk memesan kamar di Hotel Garuda (to book rooms in Garuda Hotel). Jawaban:B

41. Pada kalimat pertama dalam isi surat disebutkan bahwa Mrs. Sukma dan Mr, Bintarto akan menghadiri rapat atau konferensi di Yogyakarta. Jawaban:C 42. Sinonim dari kata 'reserve' adalah 'book yang artinya memesan. Cancel artinya membatalkan, pay artinya membayar dan create artinya menciptakan/membuat. Jawaban:B

43. Grafik (chart) tersebut menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh para siswa SMK 600 setelah lulus dari sekolah. Jawaban:C

44. Terlihat pada grafik bahwa siswa yang menjadi pengusaha (enterpreneur) atau menjalankan bisnis sendiri (running own business) ada 30%. Jawaban:C 45. Pada grafik dijelaskan bahwa 2/5 (two fifths) dari keseluruhan siswa atau 20% siswa melanjutkan belajar/kuliah (studying in a community college). Jawaban:D 46. Teks tersebut menjelaskan cara untuk menjadi pelanggan media cetak. Di dalam teks juga disebutkan langkahlangkah untuk menjadi pelanggan. Jawaban:A 47. Langkah ketiga untuk menjadi pelanggan adalah memotong kupon dan mengirimkannya melalui faks disertai bukti transfer di bank. Jawaban:D

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

48. Jika ingin mendapatkan potongan 30% dari harga pasaran, maka harus mengirimkan uang pembayaran untuk berlangganan selama 3 bulan. Jawaban:D 49. Topik untuk suatu bacaan biasanya muncul pada awal kalimat pada paragraf pertama. Pada kalimat pertama bacaan

-146 -

ini menyebutkan Google, dan kalimat berikutnya menjelaskan tentang Google. Jawaban:C 50. Google mendapatkan keuntungan dari pencarian internet (pada kalimat pertama) dan dari iklan (kalimat kedua). Jawaban:A

UJIAN NASIONAL SMK 2012 Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS Tanggal : 17 April 2012 PETUNJUK UMUM Waktu : 120 menit 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

-147 -

Listening Section! In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. Thereare four parts to this section with special directions for each part. Part I. Pictures

2. …..

Questions: 1 to 4 Directions: For each item, there is a picture in your test book and four short statements about it on the tapel They are spoken TWICE, and are not written out on your test book, so you must listen carefully. You must choose one statement (A), (B), (C), (D) - that best describesthe picture. Then, on your answer sheet, mark yourchoice. Example: Look at the following picture

3. …

4. ….. ABCD A. There are many houses near the river. B. The man is fishing in the lake. C. The men are sitting on the beach. D. There are boats in the sea, Choice (C) - "The men are sitting on the beach” –Best describe what is seen in the picture. Therefore, you should mark (C) on your answer sheet. Now Let’s begin with picture number 1.

1. …..

Part II. Questions - Responses Question: 5 to 7 Directions: In this part of the test, you will hear questions spokenin English, followed by three responses, also spoken in English. The questions and responses wil be spoken TWICE. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. You have to choose the best response toeach question. Now listen to a sample question: You will hear :

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Woman : Would you like to join us for lunch? You will also hear : Man : (A) Yes, that’ll be nice. (B) I don’t join the program. (C) I have to prepare my lunch. Sample answer Choice (A) - “yes,that’ll be nice”- is the best response to the question "Would you like to join us for lunch?"Therefore, you should mark (A) on your answer sheet. 5. Mark your answer on your answer sheet. 6. Mark your answer on your answer sheet. 7. Mark your answer on your answer sheet. Part lll. Short Conversations Questions: 8 to 11 Directions: In this part of the test, you will hear several short conversations. You will hear the conversation TWICE. The conversation will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. In your test book, you will read a question about each conversation, The question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question, and mark it on your answer sheet. Example: You will hear : Man : The driver will meet you atthe gate Woman : That kind of ear will he be driving? Man : He’ll be driving a large, black Limousine You will read :What will the woman do?

A. Look for a specific automobile B. Wait at the door C. Drive a car D. Call a taxi Choice (A) -"Look for a specific auto mobile."- is the best answer to the question, "What will the woman do?” Therefore, you should mark (A) on your answer sheet. 8. What is the man probably going to do soon? A. Enroll himself for the program.

LOGIKA

-148 -

B. Resign from his job soon. C. Send his friend a letter. D. Take a leave on Friday. 9. What does the woman think of the box office movie? A. It was very dull. B. lt was very terrible. C. It was very good. D. It was very boring. 10. What is the woman's suggestion? A. Booking a table. B. Changing the day. C. Having a private Party. D. Coming in the Evening. 11. Where will they probably stay on vacation? A. At the Grand Hotel. B. At the Ritz Hotel. C. At the dormitory. D. At the motel, Part IV. Short Talks Questions: 12 to 15 Directions: In this part of the test, you will hear serval short talks.Each will we spoken TWICE. They will not be printed inyour test book, so you must listen carefully to understand and remember whats is said. In your test book, you will read two or more questions about each short talk. Each question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. 12. Whom is the instruction intended to? A. Receptionist. B. Employees. C. Guest. D. Officers. 13. What should you do when entering the building? A. Get a pass. B. Read the sign. C. Go immediately to your destination.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Contact your company. 14. Who is the advertisement directed to? A. English teacher. B. Business people. C. Elementary students. D. Native speakers. 15. How do you watch the video cassettes and work from CD-ROM at home? A. By visiting Perfect Lingua. B. By ordering a language kit. C. By knowing a language. D. By joining the courses. This is the end of the listening section.

READING SECTION Questions 16 to 30, choose the most appropriate answer. 16. Mother : I’ll bake special cakes for the gathering,but there isn’t enough sugar .... Yanti : Sure. How much will you need it, mom? A. Would you mind baking it? B. Can you put some more sugar? C. Will you help me buy some? D. Where didyou put the scales? 17. Bunda : Hi Citral There’s something going on.Shall we go and see? Citra : Look there! .... I Come, let’s go Bunda : See there! A man saying something about the cats over the mike. A. They were playing with the tame animals. B. The people are taking their cats to the ground. C. The people took care of their own cats. D. They were bring their pets into pet shop. 18. Azis : Look I bought these shoes a Week ago and there’s hole in them already. Shopkeeper : Can I see the receipt? A. Why don’t you repair them? B. How about finding another pair?

LOGIKA

-149 -

C. We’re very sorry about this. D. You should change them. 19. Pretty :I’ve arranged all the books properly, but now I find them in a mess. Asmira: ..... A. Maybe someone forgot to tidy up after reading them. B. Certainly, I don’t know who put them there. C. That’s true all the books are all yours. D. It’s possible that someone has read them. 20. Vina : I want to see the lasts news update ...? Riska : Sure, go a head A. May I switch the TV on B. Is it okay if I sit down C. Could you give me a magazine D. Do you mind if I turn on the light 21. Rodo : What does Mr.Felipe usually do everymorning? Jesse : .... A. He always drives his children to school. B. He something drives his own car. C. He usually needs some one’s help. D. He like to do it. 22. Benny : We haven’t met for ages……… Wardy : Well, I regret tp say that I amunable to do it, next time may be. A. I’ll introduce you to my wife. B. Why don’t you contact me? C. Could you invite me to your new house? D. Let's drop in here for a cup of coffee. 23. Harvey : I heard that you got an accident yesterday. Chalie : Yeah! I was crashed by another motorcycle. Luckily, I wasn't seriously injured, Harvey : ....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. I m sorry B. You are the best C. I don t like to hear that D. I m glad that you are okay 24. Sheila :How was your holiday in Bandung? Cici :….. Bandung is a fascinating city A. It was great B. You should go there C. I would enjoy my trip D. What a great idea 25. Hadi : The traffic was terrible. It made me come late Agus: I also got the same experience yesterday I would ve arrived late if…. A. I hadn t got up late B. I hadn t left earlier C. I didn t take a bus D. I didn t drive a car 26. Stranger : I’ve spent almost half an hour to Find the central post office Can you show me where it is Martinus: Of course …. Stranger : Thank you very much. A. Go along this street. It is next to Aman Bank. B. Come to the town and I will show you the postoffice C. Go across this street the clinic is next to the post office D. Find the post office, and you will see the tall building next do it 27. Guest : Excuse me could you show me where the welcome drinks are? Clerk : Sure ….. You can use the escalator A. Keep walking two block B. Turn off the light and then put it down C. It s on the second floor at the Singgasana Cafe D. Take a bus route number 16 28. Receptionist:Good morning “Sederhana

LOGIKA

-150 -

Restaurant' can I help you? Caller :yes,…….. Receptionist: Certainly sir A. I’d like to book a ticket to Aceh B. I’d like to reserve a table for two C. Can I reserve two seat for the evening concert D. May I book a single room for tomorrow 29. Laura :What do you plan to do this weekend? Tony :...Some college student will perform a great the atrical production in the auditorium A. I’ll have an overtime job B. I’ m going hiking with my colleagues C. I’ ll buy some new records for our school D. I’ m going to see a performance 30. Chelsea : my pay-chek comes every Wednesday. I want to open a back account but my caris still in the service station until nextTuesday. Kimmi :Don‘t worry,….. A. You can use my car B. The bank will always waiting for you C. I’ ll find a registration card for you D. I’ ll pick up your car tomorrow Questions 31 to 36 choose the inappropriate structure in the sentences and dialog below 31. Harry Can you describe Naomi? Jockie A She’s high, dark and beautiful B C D 32. My new apartment hasjust as many A bedroom the last apartment but it s not B as cheap the last one

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

C D 33. Ananda If I find my friend s address I A would send her an invitation B C Septi. That’s okay D 34. My hand bag is a black rectangular leather bag with a long tubular strap of the A B same material The bagout 18 in size with t C ree compartments. The compartment which D a zip in it is the center one. 35. Mimi: Why didn’t you come to my birthday A B Party last night Ima?Ima:I am so sorry Mimi I feel unwell There was something wrong C D with my throat 36. Costumer How much does this diamond A ring cost? Clerk Oh that s Rp 1,750,000.00. B Costumer That s quite expensive May you give C itfor Rpl,250,000 .00. That s too low I II let you have it for Rpl,500,000.00 D Questions 37 to 39 refer to the following itinerary Day 0 1 2 3 3 4 5 6 7

Weekly Sunday to Sunday Cruise Ship sailings Date Port Arrive 25 april New 2012 York,New York,US 26 april At Sea 08:00 2012 Saint Georgia AM 27 april Saint Georgia, 2012 Bermuda 28 april Hamilton 09:00 2012 Bermuda AM Hamilton 28 april Bermuda 2012 Hamilton Bermuda 29 april At Sea 2012 New York,New 07:00 30 april York,US AM

Depart 04:45 PM

07:00 AM

02:00 PM

LOGIKA

-151 -

2012 01 May 2012 02 May 2012

37. What is the table about? A. The list of ports in America. B. The list of cities in America. C. The cruise ship schedule. D. The weekly schedule. 38. When is the ship scheduled to arrive from SaintGeorgia? A. At 4:45 A.M. B. At 7:00 A.M. C. At 8:00 A.M. D. At 9:00 A.M. 39. What can we conclude about the ship from the schedule? A. It sails everyday. B. On April 26 it doesn't sail. C. It sails every week. D. It’s arrival is in the afternoon. Question 40 to 42 refer to the following text. Sri Mulyani’s Experience 1. Freelance, Self Employed (Apparel & Fashion Industry) February 2009 - Present (3 year 2 month) Handling various Kinds of design job which you could review from my website. Also writing for a blog at my spare time. 2. Design Team Leader &ProductDevelopment P.T Eurogate Indonesia: Higson International Group (Apparel & Fashion lndustry) October 2000 - December 2008 (8 year 4 months) 3. Art Director P.T. Asiabumi Furukawa (Electrical/Electronic Manufacturing lndustry) May 1999 - September 2000 (1 year`5 months) 40. What does point 2 mention about Sri Mulyani? A. She is supervising Product Department.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. She is managing Design Department. C. She is directing Electronic lndustry. D. She is handling Design Job. 41. What’s her job at the moment? A. Experienced employee. B. Freelance worker. C. Team leader. D. Art director. 42. " writing for a blog at my spare time."The underlined words are closest in meaning to ... A. free time B. busy time C. part time D. quality time The following memo is for questions number 43 to 45 MEMORANDUM The PANCA Company From : Mega Rianty Date : Friday, April 17 To : Accounting Department staff Re : Next week I will be out of the office for an accountants conference next week, April 20-24. If you need helpduring that time, please contact my assistant, Wulandari. Thank you 43. Mega Rianty wrote the memo because A. She will attend a conference. B. She needs her assistant to visit the other office C. She has another office accountant. D. She contacts Wulandari to attend the conference. 44. From the memo, we understand that Mega Riantyis .... A. Wulandari's assistant B. Conference committee

LOGIKA

-152 -

C. Chief of accounting department D. Accounting department staff 45. " ..., please contact my assistant, ...” The word my refers to …. A. Accountant staff's B. An office accountants C. Mega Rianty’s D. Wulandari's staffs Questions,46 to 48 refer to the following instruction. Withdrawal at an ATM: Step 1 Use an instant debit card. To do this, you need to have your debit card set up with your bank to use it at an ATM. Usually,using an ATM affiliated with your bank is best. However, most cash machines willwork but they might incur fees from theATM owner and/or your bank. Step 2 → insert your card and your PIN. If you don’t have one, call your bank before hand and request one. You will not be able to withdraw money without a PIN. Step 3 → If you have more than one account, (likeboth from checking and saving) you need to specify which account you want the money to come from. Be sure to push the correct-button. Then specify howmuch money you want to withdraw.Step 4 9 wait for the machine to process your transaction, then take your receipt money and card out of the machine. 46. What do you have to do after inserting your card? A. Follow the one screen instruction. B. Enter tour personal Identity Number. C. Specify how much money you want. D. Push the correct buttons on the machine. 47. What will happen if you use another ATM? A. You can’t withdraw money.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. The transaction will fail. C. You may not get receipts. D. You may have to pay fees. 48. ” …. they might incur fees from ..." (step 1) The underlined word is closest in meaning to .... A. Get away B. Give up C. Taken into D. Be charged This following text is for questions number 49 and 50. The new speed boat will start operating between Pontianak and Ketapang on October 24th. The trip takes eight hours on the older, slower speed boat, but on the express speed boat It will only take five hours. The express speed boat will

LOGIKA

-153 -

have larger, more comfortable seats, and there willbe free food for the passengersThere will be two express speed boats per day between Pontianak and Ketapang. There will also be four regular speed boats. Many people will prefer the regular speed boats because the ticket sare cheaper. 49. The reason that passengers prefer to take regularboats is that A. The seat is more comfortable B. The tickets are less expensive. C. The food provided tastes better. D. They are more comfortable. 50. Express boats' passengers are provided with .... A. Promo tickets B. Regular boats C. Free food D. Cheaper tickets

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INGGRIS 2012 1. Picture , Pembahasan: A. Some people are playing soccer. B. The man is holding a stick. C. They are throwing the ball. D. Someone is picking up an umbrella. Pembahasan: Pada gambar jelas terlihat bahwa laki-laki pada gambar sedang memegang sebuah tongkat golf (holding a stick). Tidak ada orang yang sedang bermain bola (playing soccer), melempar bola (throwing the ball), ataupun mengambil payung (picking up an umbrella). Jawaban: B

2. Picture A. Some people are standing at the bus stop. B. The passengers are getting out of the bus. C. The bus is at the shelter.

D. The car is parked behind the bus. Pembahasan: Pernyataan yang paling tepat untuk gambar nomor 2 adalah (C) The bus is at the shelter (Bus tersebut berada di tempat pember-hentian bus). Pilihan yang lain salah, karena tidak tampak ada orang yang sedang berdiri di tempat tersebut (people are standing at the bus stop). Tidak tampak pula ada penumpang yang turun dari bus (passengers aregetting out of the bus). juga tidak ada mobil yang parkir di belakang bus tersebut (car is parked behind the bus). Jawaban: C

3. Picture A. She looks very happy. B. She’s wearing a scarf on her neck. C She has véry short curly hair. D. She’s very fat.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pembahasan: Pada gambar dapat kita lihat bahwa wanita tersebut tampak sangat senang (very happy). Dia tampak tersenyum. Dia tidak mengenakan syal (scam, tidak berambut keriting pendek (short curlyhair), dan juga tidak berbadan gemuk (fat). Jawaban: A

4. Picture A. They are waiting to board the bus. B. There are some passengers on the bus. C The path is crowded with pedestrians. D. There are many people on the train. Dari gambar, dapat kita ketahui bahwa orang-orang tersebut adalah penumpang bus (passengers on the bus). Mereka tidak sedang me-nunggu bus (waiting to board the bus), mereka juga tidak sedang berada di kereta (people on thetrain). Pada gambar juga tidak tampak ada pejalan kaki (pedestrian) yang memenuhi jalanan. Jawaban:B

5. Man : Haw about spending our vacation ata beach? Woman : ……….. A. No, we didn't spend alot of money there. B. That sounds like fun. C. We had a great vacation. Pembahasan: Pada percakapan, penutur pria mengajukan usul mengenai rencana liburan ke pantai. Untuk merespons usulan tersebut, ekspresi yang paling tepat diberikan oleh penutur wanita adalah 'That sounds like fun’ (Kedengarannya itu sangat menyenangkan). Jawaban: B

6. Woman : What kind of house do you live in? Man : ……

A. It is located near the town. B. I left the big house yesterday. C. It is made of wood with a small garden. Pembahasan:

LOGIKA

-154 -

Penutur wanita bertanya 'Rumah seperti apa yang kamu tinggali?’. Pertanyaan ini meminta respons yang berupa ‘suatu deskripsi. Pilihan jawaban yang menunjukkan suatu deskripsi adalah 'it is made of wood with a small garden’ (Rumahku terbuat dari kayu dengan keban kecil). Jawaban: C 7. Woman : What did you learn at the workshop last week? Man : ……. A. Well, I learnt about painting, B, The teacher was very experienced. C. It was more complicated than I thought. Pembahasan: Penutur wanita menanyakan 'Apa yang kamu pelajari dari seminar minggu lalu?’ Pertanyaan ini tepat direspons dengan ekspresi ‘Well, I learnt about painting' (Saya belajar tentang melukis). jawaban: A

8. Woman : Did you sign up for the next month business conference? Man

: Not yet. I plan to send in my registration tomorrow. Woman : You’d better do it soon. Friday is the last day for registration. What is the man probably going to do soon? Pembahasan: Pertanyaan pada soal ini mena-nyakan apa yangmungkin akan segera penutur pria lakukan. Dari percakapan tersebut, kemungkinan besar pria tersebut akan segera mendaftar untuk mengikuti program konfe-rensi bisnis (enroll him self for the program), karena pendaftarannya akan segera ditutup pada hari Jumat.

Jawaban:A 9. Man : What did you think of last night box omce movie? Woman : I thought it was great. Man : I enjoyed it too. What does the woman think of the box ofhce movie? Pembahasan:

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pertanyaan tersebut menanyakan apa pendapat penutur wanita mengenai film yang mereka tontontadi malam. Pada percakapan, penutur wanita mengatakan ’I thought it was great’ (menurut saya, filmnya hebat). Dengan kata lain, film tersebut sangat bagus (very good). jawaban: C

: Hello. Yes, I’d like to book a table for four on Thursday night. Woman : I’m sorry, Sir. But, we have a private party reserved for that evening. CanI recommend that you can set upanother day? We are open at 4 to 11 in the evening. Man : Oh, in that case, make it Friday evening at 6.30.What is the woman's suggestion? Pembahasan: Pertanyaannya menanyakan apa yang penutur wanita sarankan kepada penutur pria. Pada percakapan, penutur pria ingin memesan tempat untuk makan malam di hari Kamis, Namun ternyata tempat makan tersebut sudah disewa untuk suatu pesta, sehingga penutur wanita menyarankan supaya pria tersebut mengubah jadwal pemesanan (Can I recommend that you can set up another day?). Jawaban: B 11. Woman :Have you decided where we will stay on our vacation? Man :Not yet. Would you like to stay At the Grand Hotel or at the Ritz? Woman : The Grand hotel isn’t as convenient as the Ritz. Man :Yes, and the Ritz is less expensive than the Grand, so we won’t spend a lot of 10. Man

LOGIKA

-155 -

money first time. Where will they probably stay on vacation? Pembahasan: Soal ini menanyakan di mana kemungkinan mereka akan menginap selama liburan. Dari percakapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mereka akan menginap di Hotel Ritz, karena hotel tersebut lebih nyaman dibanding Hotel Grand (The Grand hotel isn’t os convenient as the Ritz). Lagi pula, biaya menginap di Hotel Ritz lebih murah (...the Ritz is less expensive than the Grand...). Jawaban:B When entering the building, please sign in at the desk to get o visited pass. You'll need to wear it at all time when you're in the building. Then, wait for an escort to accompany you to your destination. You must also be escorted back to the receptionist desk. Please don’t forget to sign out and return your pass when leaving the building. Thank you to your cooperation. 12. Whom is the instruction intended to? Pembahasan: Soal ini menanyakan untuk siapakah pengumumanini dibuat. Dari pengumuman tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengumuman itu dibuat untuk para tamu (guests) di gedung tersebut. jawaban: C 13. What should you do when entering the building? Pembahasan: Pertanyaan ini menanyakan apa yang harus kita lakukan ketika memasuki gedung tersebut. Pada bagian awal pengumuman jelas disebutkan bahwa pertama-tama kita harus ’...sign in at the desk to get a visited pass’ (...

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL mendaftar untuk mendapatkan kartu pengunjung). Jawaban: A Are you frustrated because you need to know a language for business and administration, but you just too busy to take classes? Then, order a language kit from Perfect Lingua. Watch at DVDs, and work from a CD-ROM in the comfort of your own house. Learn in the natural way for listening to native speakers in business situations and then responding to them in your own words. Courses are now available in English, Spanish, and Japanese. Each kit contains four workbooks, two DVDs, and one CD-ROM, Call Perfect Lingua now at 23096807. 14. Who is the advertisement directed to? Pembahasan: Pertanyaan ini menanyakan siapa sasaran dari iklan tersebut. Dari isi iklan yang menawarkan produk pembelajaran bahasa mengenai bidang bisnis dan administrasi, dapat kita simpulkan bahwa iklan ini ditujukan untuk para pebisnis (business people). Jawaban: B 15. How do you watch the video cassettes and work from CD-ROM at home? Pembahasan: Dari isi iklan tersebut, kita ketahui bahwa kita bisa belajar bahasa dengan rnenggunakan CD-ROM dirumah, dengan cara memesan DVD dan CDROMdalam bentuk language kit. Jawaban: B 16. Pembahasan:

Pada percakapan tersebut, sang Ibu mengatakanbahwa dia ingin membuat kue, tetapi gulanya kurang. Sehingga dia mengatakan sesuatu yang oleh Yanti dijawab Tentu saja. Butuh berapa banyak,Bu?’ Dari konteks tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bagian percakapan yang kosong merupakan permintaan tolong ibu kepada Yanti untuk membelikannya

LOGIKA

-156 -

gula. Ekspresi yang tepat untuk merninta tolong adalah 'Will you buy me some?Jawaban:C 17. Pembahasan: Dari percakapan tersebut, kita dapat mengetahui konteks percakapannya. Bunda mengatakan bahwa sedang ada sesuatu yang rnenarik di luar dan dia mengajak Citra untuk melihatnya. Dari kalimat ‘A man saying something about the cats over the mike’ (Seorang pria mengatakan sesuatu mengenai Kucing di mikrofon), kita dapat menyimpulkan bahwa ada kucing yang bisa beraksi dengan menggunakan mikrofon Hal ini menarik orang-orang yang lain untuk ikut serta membawa kucing mereka untuk melihat atau mengikuti apa yang dilakukan oleh kucing yang beraksi tadi. Jawaban: B 18. Pembahasan: Pada percakapan tersebut, Aziz menyampaikan keluhan mengenai sepatu yang baru dia beli seminggu yang lalu. Untuk menanggapi keluhan dari pelanggan, ekspresi yang tepat digunakan adalah 'We’re very sorry about this.’ Jawaban: C

19. Pembahasan: Pretty mengeluhkan perbuatan seseorang yang membuat buku-buku yang telah dia rapikan menjadi berantakan. Respons yang tepat untuk keluhan tersebut adalah 'Maybe someone forgot to tidyup after reading them' (Mungkin seseorang lupa merapikannya lagi setelah membacanya). Jawaban:A

20. Pembahasan: Vina mengatakan bahwa dia ingin melihat berita terbaru. Kemudian Asmira menangga-pinya dengan mengatakan 'Sure. Go ahead’ (Tentu saja, silakan).Respon ini merupakan tanggapan atas suatu permintaan izin (izin untuk menghidupkan TV). Ungkapan permintaan yang paling tepat untuk situasi tersebut adalah

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 'May I switch the TV on?' (Bolehkah saya menghidupkan TV nya?). jawaban:A 21. Pembahasan: Rodo menanyakan tentang kegiatan/kebiasaan Tuan Felipe setiap pagi. Pilihan jawaban yang tepat untuk mendeskripsikan kegiatan rutin adalah 'Healways drives his children to school' (Dia selalu mengantarkan anak-anaknya ke sekolah). Jawaban:A 22. Pembahasan: Pada percakapan tersebut, Benny mengatakan pada Wardy bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Oleh karena itu, dia mengajak Wardy untuk melakukan sesuatu yang oleh Wardy direspons dengan suatu penolakan yang sopan. Ekspresi untuk mengajak yang tepat adalah 'Let's drop in here for a cup of coffee/ (Mari berhenti di sini sejenak untuk minum kopi). Jawaban: D 23. Pembahasan: Harvey mengutarakan rasa keprihatinannya mengenai kecelakaan yang menimpa Chalie. Untungnya Chalie tidak terluka parah (Luckily I wasn'tseriously injured). Untuk merespons pernyataantersebut, ekspresi yang tepat digunakan adalah ‘I’m glad that you are okay'. (Saya senang kamu baik-baik saja).Jawaban:D 24. Pembahasan: Shella menanyakan bagaimana liburan Cici di Bandung. Cici meresponsnya dengan memberi keteranvgan bahwa Bandung merupakan kota yangmengagumkan (a fascinating city). Jadi, dapat kita simpulkan bahwa liburan Cici di Bandung sangat menyenangkan (It was great). Jawaban:A 25. Pembahasan:

LOGIKA

-157 -

Percakapan ini menggunakan bentuk pengan-daian.Hadimengatakan bahwa dia terlambat karena kemacetan di jalan. Agus mengomentari pernyataan Hadi dengan mengatakan bahwa dia juga mengalaminya kemarin. Agus menga-takan bahwa dia akan terlambat jika dia tidak berangkat lebih awal. Jawaban: B 26. Pembahasan: Seseorang yang asing (stranger) bertanya kepada Martinus mengenai lokasi kantor pos pusat. Martinus pun bersedia memberi petunjuk arah dengan rnengatakan 'Of course' (Tentu saja). Pernyataan kesanggupan ini dilanjutkan denganmenunjukkan arah menuju ke kantor pos pusat.Pernyataan yang tepat adalah 'Go along this street. it is next to Aman Bank (Lurus saja sepanjang jalan ini. Kantor posnya ada di sebelah Bank Aman). Jawaban:A 27. Pembahasan: Pada dialog terse-but, ada seorang tamu yang menanyakan di mana dia bisa mendapatkan minuman selamat datang (the welcome drink). Kemudianpelayan menjawab bahwa minuman selamat datang tersedia di suatu tempat yang dapat diaksesmelalui eskalator. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa minuman tersebut tersedia di tempat yang berbeda lantai dengan posisi tamu tersebut. Jawaban: C 28. Pembahasan: Seorang receptionist (penerima tamu) sebuah restoran menerirna telepon dan menawarkan bantuannya kepada si penelepon. Dari keempat pilihan jawaban yang ada, pilihan (B) I’d like to reserve a table for two (Saya ingin memesan tempat untuk 2 orang) merupakan pilihan yang paling tepat dengan konteks percakapan dan respons yang receptionist berikan. Jawaban: B 29. Pembahasan:

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Laura bertanya kepada Tony mengenai rencana kegiatan yang akan dia lakukan di akhir pekan ini. Tony memberikan jawaban dan menjelaskan bahwa beberapa siswa akan menampilkan pertunjukan drama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tony berencana untuk menonton suatu pertunjukan (see a performance). Jawaban: D 30. Pembahasan: Pada percakapan ini, Chelsea mengatakan bahwadia ingin membuka rekening bank, tetapi dia tidakbisa ke bank sekarang karena mobilnya sedang dibengkel. Mendengar hal tersebut, Kimmi berusaha untuk memberi solusi dengan menawari Chelsea untuk menggunakan mobilnya 'You can use mycar' (Kamu bisa memakai mobilku). Jawahan:A 31. Pembahasan: Kata 'high' tidak tepat digunakan untuk men-deskripsikan keadaan fisik seseorang. Kata 'high'lebih tepat digunakan untuk mendeskripsikan tinggi suatu benda. Untuk mendeskripsikan tinggibadan seseorang, kata yang tepat adalah 'tall’. Jawaban: B 32. Pembahasan: Untlik membandingkan sesuatu yang memiliki kualitas yang sama, pola yang digunakan adalah'as + adjective + as’. Jadi, 'as cheap' harus dilengkapi menjadi 'as cheap as’ (sama murahnyadengan). Jawaban:C 33. Pembahasan: Kalimat 'I find my friend's address, I would send her an invitation' merupakan bentuk conditional sentence type II (If + Simple Past, Would + V1).Namun, kata find' tidak tepat untuk struktur ini. Kata find’ harus diganti dengan ‘found'. Jawaban:A 34. Pembahasan:

LOGIKA

-158 -

Kata 'which' pada kalimat 'The compartment which a zip in it is the center one’ bukan meru-pakan kata hubung relative clause seperti which/that, who, whom, whose, dan sebagai-nya. Kata 'which' padakalimat ini harus diganti dengan kata 'with' (dengan).Jawaban: D 35. Pembahasan: Pada dialog, Mimi menanyakan alasan me-ngapa Ima tidak datang ke pestanya tadi malam. Pertanyaan ini disusun dalam bentuk past tense(S+V2), karena kejadiannya sudah lampau. Jadi, respons yang diberikan juga harus menggunakan pola past tense. Sehingga, kata feel' harus diubah menjadi 'felt'. Jawaban:C 36. Pembahasan: Struktur yang salah pada percakapan tersebut adalah bagian (C). Kata ‘may (bolehkah) tidak tepat digunakan dalam konteks percakapan ini. Untuk meminta sesuatu, modal auxiliary yang tepat digunakan adalah 'could' atau 'can' (bisakah). Jawaban:C 37. Pembahasan: Peryanyaan ini menanyakan mengenai apakah isi jadwal pada tabel di atas. Dari judul table-nya saja(Weekly Sunday to Sunday Cruise Ship Sailings), kita sudah bisa mengetahui bahwa tabel tersebut berisi tentang jadwal pelayaran kapal pesiar (cruise ship schedule). Jawaban:C 38. Pembahasan: Pertanyaan .tersebut menanyakan jadwal kedatangan (departure/arrival) kapal dari pelabuhan Saint Georgia, yaitu pukul 8 pagi. Jawaban:C 39. Pembahasan: Dari jadwal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kapal pesiar tersebut berlayar setiap hari.(Sundayto Sunday).

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Jawaban: A 40. Pembahasan: Poin ke-2 pada bacaan tersebut menjelaskan bahwa Sri Mulyani memiliki pengalaman di bidang design (design job). Jawaban:D 41. Pembahasan: Pertanyaan ini menanyakan mengenai pekerjaanapa yang sedang Sri Mulyani geluti saat ini. Dari point pertama pada bacaan ‘February 2009 -present’ (Februari 2009 sampai sekarang), kita dapat mengetahui bahwa saat ini Sri Muiyani bekerja sebagai pekerja lepas (freelance worker). Jawaban: B 42. Pembahasan: 'Spare time' memiliki makna yang sama dengan Tree time’, yaitu waktu luang. Jawaban: A 43. Pembahasan: Dari isi memo tersebut, dapat kita simpulkan alasan mengapa Mega Rianty menulis memo tersebut, yaitu karena dia akan pergi untuk menghadiri suatu pertemuan minggu depan. Jawaban: A 44. Pembahasan: Dari bagian ’To: Accounting Department Staff (Kepada: Staf Bidang Akuntansi), kita dapat menyimpulkan bahwa Mega Rianty adalah seorang kepala bidang akuntansi. Menjadi demikian karena memo biasanya ditulis oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi dari penerimanya. jawaban: C 45. Pembahasan: Kata 'my merujuk pada Mega Rianty. Jadi, yang dimaksud dengan “my assistant’ adalah asisten dari Mega Rianty. Jawaban: C 46. Pembahasan:

LOGIKA

-159 -

Pertanyaan ini menanyakan langkah apa yang harus dilakukan setelah kita memasukkan kartu ATM kita. Pada langkah ke-2, disebutkan 'Insert your card and your PIN' (masukkan kartu dan PINAnda). Jadi, bahwa setelah kita memasukkan kartu, kita harus memasukkan nomor PIN kita. Jawaban: B 47. Pembahasan: Pada langkah pertama disebutkan risiko yang terjadi apabila kita menggunakan mesin ATM milik bank lain, yaitu kita harus membayar ‘fee' (biaya). Jawahan: D 48. Pembahasan: Pada konteks bacaan ini, kata 'incuf memiliki makna yang sama dengan kata 'be charged’ (dikenai). Jawaban: D 49. Pembahasan: Kalimat terakhir pada paragraph ke-2 menjelaskanalasan mengapa para penumpang tetap lebih memilih menggunakan kapal cepat reguler, yaitu karena tarifnya lebih murah (the tickets arecheaper/less expensive). Jawaban: B 50. Pembahasan: Kalimat terakhir pada paragraf pertama menyebutkan bahwa penumpang kapal cepat ekspres mendapatkan fasilitas berupa makanan gratis (free food for passengers). Jawaban:C

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-160 -

UJIAN NASIONAL SMK 2013 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INGGRIS : 16 April 2013 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-161 -

Listening Section In this section of the test, you will have the chance toshow how well you understand spoken English, Thereare four parts to this section with special directions foreach part. Part I.Pictures Questions : 1 to 3 Directions : For each item, there is a picture in your test book and four short statements about it on the tape. They are spoken TWICE, and are not written out on your testbook, so you must listen carefully. You must choose one statement - (A), (B), (C), (D) 1- that best describe the picture. Then, on your answer sheet, mark your choice. Example: Look at the following picture.

Now, listen to the following statements. A. The girl is standing near the field. B. The boys are working in the field. C. The children are playing a game. D. The boy is holding the ball. Sample answer

Choice (C) - "The children are playing a game." – best describes what is seen in the picture. Therefore, you should mark (C) on your answer sheet. Let's begin with question number one. 1. …..

2. …..

3. …..

Part II.Question - Responses Questions : 4 to 6 Directions : In this part of the test, you will hear several question spoken in English, followed by three responses, also spoken in English. The questions and responses will be spoken TWICE. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. You have to choose the best response to each question. Now listen to a sample question: You will hear : Woman : When did you send thefax to Mr. Rafael? You will also hear ; Man ;(A) About an hour ago. (B) I met him in his office. (C) I think tomorrow isbetter.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

-162 -

Sample answer

Choice (A) e "About an hour ago." - is the best response to the question-"When did you send the faxto Mr. Rafael?" Therefore, you should mark (A) on your answer sheet. 4. Mark your answer on your answer sheet. 5. Mark your answer on your answer sheet. 6. Mark your answer on your answer sheet. Part III. Short Conversations Questions : 7 to 10 Directions : In this part if the test, you. will hear several short conversations. You will hear the conver-sations TWICE.The conversations will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. In your test book, you will read a question about each conversation. The question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question, and mark it on your answer sheet. Example: You will hear : Man :Oh, finally it’s time to go home. Woman :Yeah, and I have to go homeand cook dinner for myfamily. Man :Do you cook dinner every night? Woman : Certainly. And what do youlike to do after going back home? Man : I usually listen to music and sometimes I go out with myfriends. You will read :What are they talking about? A. Their activities after work. B. Their hobbies and interests. C. Their duty in the office. D. Their work activities. Sample answer

A B C D Choice (A) - "Their activities after work.” is the bestanswer to the question, "What are they talking about?”Therefore, you should mark (A) on your answer sheet. 7. When does the woman get up? A. At 7. B. At 8.45. C. At the office. D. Underground. 8. What is the dialog about? A. A complaint. B. An arrangement. C. A reservation. D. A bargain. 9. What did the man ask the woman? A. Can he pay by credit card? B. Can he pay in cash? C. Can she accept money? D. Is she afraid ofthe card? 10. What are they talking about? A. How to get a promotion in the company. B. Looking for another employee. C. The promotion of a new employee. D. A reason to quit a job. Part IV. Short Talks Questions : 11 to 15. Directions : In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken TWICE. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you will read two or more questions about each short talk. Each question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it' on your answer sheet. Questions 11 to 13 refer to the following procedure.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 11. What is the procedure about? A. An instruction to push a button. B. Instruction to operate a tape recorder. C. How to adjust the volume. D. How to listen to a recording. 12. What will you do after pushing the record button? A. Adjust the volume. B. Speak into the microphone. C. Put the tape in the machine. D. Push PLAY to listen to the recording. 13. Why do we push PLAY button? A. To rewind the tape. B. To listen to the recording. C. To adjust the volume. D. To record the voice. Questions 14 and 15 refer to the following advertisement. 14. What is advertised? A. Package service. B. Delivery Agent. C. Company’s catalogue. D. US Continental. 15. How much should the customer pay for today service in Hawaii? A. US $6. B. US $8. C. US $9. D. US $19. This is the end of the Listening Section. Reading section. Questions 16 to 20: choose the inappropriate structure in the following sentences or dialogs below. 16. Marcel :What do you think about the A B weathertoday?Angelina : It is the worst C D

LOGIKA

-163 -

than it was yesterday. 17. The book what you borrowed from the A B library mustbe returned now.You can’t C borrow it more than a week. D 18. My new secretary is very beautiful.She has A blonde long hair and blue eyes.She is B C tall and slim. D 19. Student :Will it be possible for me to get a jobtraining abroad, Sir? Teacher :If you work harder and speak A Englishwell, you would have a B C good chance to go there. D 20. Lisa : I’m so tiring of these office jobs. It’s A too much work to do. B Nanny : Why don’t you ask someone for C help? Mean while you get some D refreshment. Questions 21 to 23 refer to the following text. October 10. 2012 Modern Office Supplies JI. Jendral Ahmad Yani 110 Jakarta 17021 Attention: Sales Department Thank you for your letter on September 13, enclosingyour catalouges, pricelist, and

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

terms of payment and quotation. We are very satisfied with the quality of your products and the price you offered. We here with would like to order: Quantity 20

Ref.# BHOD066

20

BHWOC12 4 BFC224

20

Description Black III Office Desk Black III Office chair Black Filling Cabinet four drowers

Price Rp 400,000.00

Total Rp 8,000,000.00

Rp 300,000.00 Rp 500,000.00

Rp 6,000,000.00 Rp 10,000,000.00

Total

Rp 24,000,000.00

I would like this order to ship COD complete. If you cannot ship the complete order with in 10 days please notify me immediately. I can be reached at (0361) 4217533. Thank you, Ni Luh Agustina Purchasing Department 21. What is the letter about? A. An offer. B. A complaint. C. An adjustment. D. A purchase order. 22. How much will Miss Ni Luh Agustina pay for thegoods? A. Six million rupiahs. B. Eight million rupiahs. C. Ten million rupiahs. D. Twenty four million rupiahs. 23. What should the Sales Department do if the order cannot be completed with in 10 days? A. Inform Ni Luh Agustina. B. Invite Modern Office Supplies. C. Call Modern Office Supplies. D. Ship the complete catalogue. Questions 24 to 26 refer to the following text.

LOGIKA

-164 -

A French giant cosmetic company announced thatis has applied for a license to construct a $7.5 millioncosmetic factory in the Dietaka Industrial Park in CongTum. The factory will be similar in design to the onethey built five years ago outside Malacca In Malaysia.The completely foreign-owned enterprise will produceskin care products, cosmetic, and perfume, Accordingto a study done by the company. 75% of the rawmaterials will be sourced locally and the plant willemploy up to 450 workers from Cong Tum and neighboring Qui Nohn and Play Cu. The newVietnamese factory is expected to enjoy sales totalingtwo million dollars with in the first year, with an additional million the year after. 24. What the text about? A. A big cosmetics factory. B. A Malay industrial plant. C. New skin care products. D. Raw material plants. 25. Where will most the factory's production resources come from? A. France. B. Overseas. C. Malaysia. D. The Cong Tum region. 26. What can be implied from the text? A. The factory has difference in design. B. The company produces beauty product. C. The workers of the company are from Malaysia. Questions 27 and 28 refer to the following text. I have been an employee since 1992. My first job was ina bank. I liked it a lot but it was very hard. After that, Imoved to Brasilia and was an intern.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL When I graduatedI started working at UnB, coordinating a program ofservices to small businesses. It was wonderful. So, I was promoted. I became a Technology Manager. I was working, in that moment, with all kind of companies, coordinating big projects.In 2004, I managed projects to promote development of national industry. Property and innovation are the main businesses. 27. Where did the writer start to work? A. In 1992. B. In 2004. C. After moving to Brasilia. D. Before working in a Bank. 28. "I managed projects to promote...,” The underlined word is closest in meaning to...

A. B. C. D.

worked. assisted. handled. completed.

Questions 29 to 31 refer to the following text. Operating a washing machine is quite simple. Followthe following instructions: 1. Sort your laundry. 2. Turn on the main power switch. 3. Open the washer door and load the machine. Thered field lights up and the door will open after afew seconds. 4. Add detergent and fabric softener, as required. The detergent packaging will give a recommendation about how much detergent youshould use. 5. Select the program by turning the programselector. 6. Select options and settings. By changing optionand setting you can adjust the washing programto suit your own specific requirement. 29. What is the text about?

LOGIKA

-165 -

A. How to operate the washing machine. B. Steps to wash some laundries. C. How to use detergent. D. Sorting the laundries. 30. What should the users do before washing? A. Select options and settings. B. Add the detergent. C. Sort the laundry. D. Switch in the machine. 31. "The detergent packaging will give arecommendation about..."The underlined word is closest in meaning to... A. promotion. B. suggestion. C. calculation. D. regulation. Questions 32 to 41: choose the appropria the option to complete the dialog. 32. Dodo : Do you think l\/Ir. Suharno will give us a test next week? Reza :because he has given it this week. A. Maybe we will B. Perhaps he won’t C. I’m sure he has to D. I’m sure he must 33. Kesha :Tomorrow is your birthday….. Rani :No. thanks. Everything is already well-prepared. A. Would you give me a present? B. What about going to the restaurant? C. Would you like to come along with me? D. Would you like me to bring you a back forestcake? 34. Lexy :What do you suggest for our meal? Silvia : …… Lexy : OK. Besides, I’m a vegetarian. A. Let's have steamed-corn now. B. I think we can enjoy seafood.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. Why don’t we try beef steak? D. What about eating some grilled fish? 35. Brenda :What does your brother do in his sparetime? Julian :…..because he likes painting very much. A. He painted the wall. B. He takes an art class. C. He visited the art shop. D. He usually goes to the museum. 36. Waitress : We have good beef ribs, Sir. ...? Mr. John : No, smoked, please. A. Do you want it now B. Do you like it much C. Would you like it grilled D. Would you mind telling me your dish 37. Adrian : There is a problem with this camera. Itdoesn’t work ...? Hadi : I’m not sure I can fix it. Let's find a repair shop. A. Do you' know how to use it. B. Would you mind checking it out. C. Can you take some pictures for me. D. Will you show me the instruction 38. Hanna: I really want to continue my study, but my parents can’t afford it. Safa :What will you dothen? Hanna : ….. A. If I had a good chance, I would try it. B. If I get a scholarship, I will enter the college. C. If my parents permit me, I will enter the university. D. If I studied hard, I could pass the examination. 39. Susan :What are you going to do next holiday? Fandi :….They miss us so much. Susan :Have a nice holiday! A. We will visit our grand parents. B. We are coming to my hometown.

bimbel

LOGIKA

-166 -

C. We’ve gone to some countries. D. We missed the first flight. 40. Yuli :What did you do last holiday? Rosa :…. We did snorkeling. Yuli : It was a great place. A. We had a holiday. B. We went to Singapore. C. I knew you went alone. D. You visited Sentosa island. 41. Jane :Where’s John? Joe :He's in the kitchen now….We’ll Have special guest tonight. A. He's cooking the dinner. B. He's having breakfast. C. We’re having lunch together. D. We’re eating our meal. Questions 42 to 44: complete the following text with the words provided. MEMORANDUM To:Steven Edward Smith, Product DevelopmentManager From :Alex Marcel Ford, President Director Date :June 15th, 2012 Subject :Meeting with lndonesian Supplier Ourmeeting with Indonesian suppliers on June 10,2012 (42)….very successfully. They had excellentsamples. Hopefully you can look (43)…..those samples this afternoon at 14:30 in the (44)….office. 42. …. A. Went B. Look C. Left D. grow 43. …. A. At B. On C. In D. to 44. ….. A. Clear B. Main

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. Sharp D. Close Questions 45 to 47: complete the following text with the words provided. There will be an earthquake drill on Monday, September 3, 2012 form 10:00 A.M. Everybody will be(45)…..to leave the building (46)……. the emergency exit stairways. All elevators will not operate atthat tirrie. Once the alarm is sounded, all those staying in a (47)……building should immediately getout. 45. …… A. prohibited B. appointed C. connected D. instructed 46. ……. A. In B. From C. Under D. Through 47. ….. A. Wide B. small. C. Long D. high Questions 48 to 50: complete the following text with the words provided. UK Pension Transfers For Expatrlates Living Overseas

bimbel

LOGIKA

-167 -

Did you know that if you have a UK pension It can be transferred to a tax free environment? Not only can you (48)…. your pension income (49)...reducing future taxation,but you can also;  Avoid being forced to take Annuity  Pass on your pension to loved ones  Avoid UK in heritance Tax Liabilities when you die  Have (50) investment flexibility Contact David Mckeown at +6281 2813 08298 or email UK [emailprotected] for free consultationor to request more information. 48. . ….. A. limit B. spend C. increase D. decrease 49. ….. A. In B. By C. From D. with 50. ….. A. Wider B. Longer C. Smaller D. Greater

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-168 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INGGRIS 2013 1. Picture A. People are selling food. B. The cars are parking in the parking lot. C. They are performing on the stage. D. They are practicing musical instruments. Pembahasan: Jelas terlihat bahwa orang-orang yang ada pada gambar sedang berlatih memainkan instrumen musik (practicing musical instruments).Mereka tidak sedang menjual makanan (selling food) atautampil di atas panggung (performing on the stage). Juga tidak tampak ada mobil yang sedang parkir di tempat parkir (parking in the parking lot). Jawahan:D 2. Picture A. The food is on display. B. The plates are in the jar. C. The woman is behind the vendor.

D. The kitchen utensils are on the wall. Pembahasan: Tampak pada gambar makanan yang ditaruh di dalam etalase (on display). Terdapat piring-piring di atas etalase, bukan di dalamnya (in the bar). Wanita pada gambar tidak berada di belakang penjual (behind the vendor). Juga tidak ada peralatan dapur yang diletakkan di dinding (kitchen utensils are on the wall). Jawaban: A 3. Picture A. The girl wears long sleeves. B. She has curly black hair. C. The girl wears long stripped trousers. D. She waters the plant. Pembahasan: Wanita pada gambar tersebut mengenakan pakaian yang berlengan panjang (long sleeves). Rambutnya tidak keriting (curly black hair). Dia juga tidak mengenakan celana panjang yang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL bergaris-garis (stripped trousers). Dia juga tidak sedang menyiram tanaman yang ada di depannya(waters the plant). Jawaban: A 4. Woman : Let's fax the documents to the head office Man :... A. Yes, I have all the faxes. B. That’s a good idea. C. I haven’t faxed it. Pembahasan: Pada percakapan, penutur pria mengusulkan kepada penutur wanita untuk segera mengirim dokumen mereka melalui fax (faksimile). Respons yang tepat untuk menanggapi suatu ide/usulan adalah 'That’s a good idea'. Jawaban: B 5. Woman :How about going to the concert next week? Man : . . . A. I’m really concert with the music of Indonesia. B. I’d love too, but I’m preparing a test. C. It’s going to take about two hours. Pembahasan: Pada percakapan tersebut, penutur wanita mengajak penutur pria untuk pergi ke konser minggu depan. Respons yang tepat untuk menanggapi ajakan tersebut adalah 'I’d love too, but I’m preparing a test’. Jawaban: B 6. Man :Where is the location of the seminar? Woman : . . .. A. It’s in the Bidicara building. B. On Friday at 10 a.m. C. Yes, it’s the right building. Pembahasan: Penutur pria menanyakan lokasi tempat seminar di adakan. Respons yang menunjukkan lokasi adalah pilihan (A) It’s in the Bidicara building. Jawaban: A 7. Man : What do you do in the morning?

bimbel

LOGIKA

-169 -

Woman : I get up at about 7 o’clock and drink a cup of coffee. Man :How do you get to work? And what ' time do you arrive there? Woman :I travel to work on the Underground and arrive at my oat 8.45. When does the woman get up? Pembahasan: Dari percakapan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa penutur wanita bangun pada pukul Jawaban: A 8. Man : Good afternoon. Can I book a Tablefor tomorrow evening? Woman ; Certainly, Sir. How many people would that befor? Man :Seven,We’Il be there at 11 o’clock. What is the dialogue about? Pembahasan: Pada percakapan tersebut, kedua penutur sedangmembicarakan mengenai reservation (pemesanan tempat) di suatu restoran. Kata kunci pada percakapan tersebut adalah 'book' yang bermakna memesan. Jawaban: C 9. Man : Can l pay by credit card? Woman : I’m afraid you can’t because our machine isn’t working today., Man : It’s okay. I'll pay in cash. What did the man ask the woman? Pembahasan: Jelas disebutkan bahwa penutur pria pada percakapan tersebut menanyakan apakah dia bisa membayar dengan menggunakan kartu kredit. Jawaban:A 10. Woman : I really thinkl should start looking around for another job. Man :What are you talking about?l thought you liked it here. Woman : I used to. But this is the second time I haven't got a promotion. I just don’t understand why the

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL director chose the other person. l’m tired of this. What are they talking about? Pembahasan: Percakapan tersebut berisi tentang alasan mengapa penutur wanita ingin berhenti dari pekerjaannya (quit a job), yaitu karena dia lagi-lagi tidak mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Jawaban: D Procedure To use your new milligram tape recorden follow these easy instructions. First, put the tape in the machine. Then, push the PLAY button. Next, acyust the volume. To record with your new tape recorden just push the RECORD button. Then, speak into the microphone. Push the REWIND button to rewind the tape. Next; push PLA Y to listen to your recording. 11. What' is the procedure about? Pembahasan: Prosedur tersebut berisi tentang cara mengoperasikan tape recorder. Jawaban:B 12. What will you do after pushing the record button? Pembahasan: Setelah kita menekan tombol RECORD, kita harusberbicara di mikrofon. Jawaban: B 13. Why do we push PLAY button? Pembahasan: Tombol PLAY digunakan jika kita ingin mendengarkan rekaman yang sudah kita buat. Jawaban: B Advertisement Our catalogue now offers even faster service. On additional 9 dollars handling charge, we guarantee delivery anywhere in the continental United States within two business days. The some two-day sen/ice is ojTered to our customers in Alaska and Hawaii for 19 dollars. 14. What is advertised?

bimbel

LOGIKA

-170 -

Pembahasan: Iklan tersebut mengiklankan suatu layanan pengantaran barang. Kata kuncinya terletak pada 'delivery' yang bermakna pengantaran. Jawaban: B 15. How much should the customer pay for two-day service in Hawaii? Pembahasan: Untuk pengantaran ke Hawaii, pelanggan dikenai biaya 19 dolar. Jawaban: D 16. Pembahasan: Frasa 'the worst’ tidak tepat digunakan dalam kalimat perbandingan dengan tingkat kualitas yang berbeda (... lebih dari ...). Pola yang benaradalah + (Adjective + er) + than + ....- Dalam kalimat ini yang diperbandingkan adalah cuaca hari ini dan kemarin yang mana cuaca hari ini lebih buruk dari yang kemarin. Jadi, kalimat yang tepat adalah 'It is worse than it was yesterday'. Ingat: Bentuk degree of comparison untuk kata 'bad' (buruk) adalah bad worse - worst. Jawaban: D 17. Pembahasan: Kata ’what’ (apa) tidak tepat digunakan sebagai kata hubung relative clause pada kalimat ini. Kata yang tepat adalah 'which that’ (yang). jawaban: A 18. Pembahasan: Dalam menyusun kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda (aghectives in order), urutan yang tepat adalah ukuran , (size) mendahului warna (color), baru kemudian kata benda yang ingin dideskripsikan. Jadi, frasa yang tepat adalah 'long blonde hair'. ”Ingat: DOSASCOM (Determiner - Opinion Size e Age - Shape - Color - Origin Material). Jawaban: B 19. Pembahasan: Dalam kalimat tersebut, yang dibicarakan adalahsuatu pengandaian yang mungkin terjadi (conditional

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL sentence type I). Pola kalimat yang tepat adalah if+ S + V1, S + Will + V1. Jadi, kata 'would'harus diganti dengan kata-’will'. Jawaban: C 20. Pembahasan: Kata 'tiring' bermakna melelahkan. Sedangkan pada konteks kalimat ini, Lisa ingin mengatakan bahwa dia lelah, bukan melelahkan. Jadi, kata sifat yang tepat adalah 'tired' (lelah). Jawaban:A 21. Pembahasan: Surat tersebut merupakan surat pemesanan barang (a purchase order). Kita dapat mengetahuinya dari kalimat 'We here with would like to order: ...' yang berarti ’Bersama ini kami ingin memesan: ...' Jawaban:D 22. Pembahasan: Nona Ni Luh akan membayar sebesar Rp24.000.000,00 (twenty four million rupiahs) untuk barang-barang (goods) pesanannya. Jawaban: D 23. Pembahasan: Bagian Penjualan (sales department) harus memberitahu (inform) Ni Luh Agustina apabila pengiriman barang pesanan tidak bisa dilakukan dalam waktu 10 hari. Hal ini kita ketahui dari kalimat 'If you cannot ship the complete order with in 10 days, please notife me immediately' (Apabila Anda tidak bisa mengirimkan semua pesanan dalam 10 hari, mohon beri tahu saya sesegera mungkin). Jawaban: A 24. Pembahasan: Teks tersebut berisi tentang sebuah pabrik kosmetik yang besar. Hal ini dapat kita simpulkan dari isi teks yang menyebutkan bahwa perusa-haan kosmetik Perancis baru saja membuka cabang baru di Vietnam. Keuntungan yang akan dihasilkan pun disebutkan cukup besar, sehingga dapat kita

bimbel

LOGIKA

-171 -

simpulkan bahwa pabrik kosmetik ini merupakan pabrik yang besar. Jawaban:A 25. Pembahasan: Pada teks disebutkan 75% of the raw materials will be sourced locally ‘ff (75% bahan baku akan disediakan secara lokal, ...' Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahan bakunya berasal dari wilayah Cong Tum, Vietnam. Jawaban: D 26. Pembahasan: Dari isi teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pabrik tersebut memproduksi produk-produk kecantikan (beauty product) seperti produk perawatan kulit, kosmetik, dan parfum. Jawaban: B 27. Pembahasan: Penulis teks tersebut bekerja mulai tahun 1992. Hal ini disebutkan pada kalimat pertamanya 'I have been an employee since 1992’ (Saya sudah menjadi karyawan sejak tahun 1992). Jawaban:A 28. Pembahasan: Kata 'manage' bermakna sama dengan kata 'handle', yaitu menangani. Jawaban:C 29. Pembahasan: Teks tersebut berisi tentang cara bagaimana mengoperasikan mesin cuci. Hal ini disebutkan pada kalimat awal pembuka teks. Jawaban:A 30. Pembahasan: Sebelum mulai mencuci, pengguna harus terlebih dahulu memilih options and settings (pilihan fitur dan pengaturan). Jawaban:A 31. Pembahasan: Kata 'recommendation' bermakna sama dengan kata 'suggestion', yaitu saran. Jawaban: B 32. Pembahasan:

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Dodo meminta pendapat Reza mengenai kemungkinan Pak Suharno akan mengadakan tes lagi minggu depan. Namun, Reza berpendapat bahwa kemungkinan tidak akan ada tes lagi minggu depan dengan mengatakan 'Perhaps he won’t’ (Mungkin beliau tidak akan mengadakannya lagi) karena beliau sudah mengadakan tesnya minggu ini. Jawaban:B 33. Pembahasan: Kesha mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahun Rani. Kemudian dia menawarkan 'Would you like me to bring you a black forest cake?’ (Apa kamu mau ku bawakan kue black forest?) Rani menjawab bahwa Kesha tidak perlu membawakannya karena semua sudah dia persiapkan. Jawaban: D 34. Pembahasan: Lexy meminta saran dari Silvia mengenai menu apa yang sebaiknya mereka makan. Silvia menyarankan untuk makan jagung kukus (steamed corn). Lexy pun setuju dengan usulan tersebut karena Lexy adalah seorang vegetarian (orangyang hanya memakan sayuran). Jawaban:A 35. Pembahasan: Brenda menanyakan apa yang biasanya kakak Julian lakukan di waktu luangnya, Julian menjawabnya dengan mengatakan bahwa kakaknya mengambil kelas seni, untuk mengisi waktu luangnya, karena dia sangat suka melukis. Jawaban:B 36. Pembahasan: Seorang pelayan menawarkan menu daging iga kepada Tuan John. Kemudian dia menanyakan apakah Tuan John ingin daging iga tersebut dipanggang (grilled) atau tidak. Tuan John pun menjawab bahwa dia tidak ingin daging tersebut dipanggang, melainkan diasap (smoked).

bimbel

LOGIKA

-172 -

Jawaban:C 37. Pembahasan: Adrian mengeluhkan kameranya yang tidak dapat digunakan. Kemudian dia meminta bantuan kepada Hadi 'Would you mind checking it? (Maukah memeriksanya?) Namun, Hadi tidak bisa memperbaikinya (I’m not sure I can fix it), sehingga dia mengajak Adrian mencari tempat servis kamera. Jawaban:B 38. Pembahasan: Hanna mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, namun orang tuanya tidak sanggup membiayainya (can’t affordit). Safa kemudian bertanya apa yang akan Hanna lakukan selanjutnya. Hanna menjawab dengan memberikan suatu pernyataan pengandaian tipe If I get a scholarship, I will enter the college’ (Jika saya mendapat beasiswa, saya akan masuk keperguruan tinggi). Jawaban: B 39. Pembahasan: Susan bertanya kepada Fandi mengenai rencana kegiatan yang akan Fandi lakukan pada liburan mendatang. Fandi menjawab bahwa dia akan mengunjungi kakek neneknya (visit our grandparents) karena mereka sudah sangat merindukan Fandi dan keluarganya (miss us so much). Jawaban:A 40. Pembahasan: Yuli menanyakan apa yang Rosa lakukan di liburannya kemarin. Rosa menjawab bahwa dia pergi ke Singapura. Mereka melakukan snorkeling (menyelam) di sana. Pilihan ini yang paling tepat karena pilihan yang lain tidak sesuai dengan konteks percakapan. Sebagai contoh, pilihan (C) tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan percakapan. Pada pilihan (D) yang pergi justru Rosa, karena subjek kalimatnya adalah 'you’, padahal yang dibicarakan adalah Rosa. Jawaban: B

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 41. Pembahasan: Jane bertanya di mana John. Joe menjawab bahwa John sedang berada di dapur. Dia sedang memasak makan malam (cooking the dinner), karena akan ada tamu spesial (special guest) yang datang. Jawaban: A 42. Pembahasan: Kata yang tepat harus dalam bentuk past tense, karena pertemuan tersebut sudah terjadi. Jadi, kata yang tepat adalah 'went' (bentuk past tense dari ’go’) yang bermakna beriangsung/berjalan. Jawaban: A 43. Pembahasan: Kata 'look' memiliki kata depan/preposisi pasangan khusus, yaitu 'at'. Jawaban: A 44. Pembahasan: Kata sifat (adjective) yang tepat digunakan dalam kalimat tersebut untuk mendeskripsikan kata benda 'office' adalah 'main' (utama), sehingga frasa 'the main office' bermakna kantor utama/pusat. Jawaban: B 45. Pembahasan: Teks tersebut berisi tentang pemberitahuan akan adanya simulasi gempa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 'Everybody will be to leave the building' (Semua orang akan untuk meninggalkan gedung) adalah 'instructed' (diperintahkan), bukan 'prohibited' (dilarang); 'appointed' (ditetapkan); ataupun 'connected' (dihubungkan). Jawaban: D 46. Pembahasan: Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 'Everybody will be instructed to leave the building…. the emergency exit stairways' (Semua orang akan

bimbel

LOGIKA

-173 -

diperintahkan untuk meninggalkan gedung…tangga darurat) adalah 'through' (melalui), bukan 'in' (di dalam); ‘from’ (dari); ataupun 'under' (di bawah). Jawaban: D 47. Pembahasan: Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat '….all those staying in a….building should immediately get out' ( …. semua yang tinggal di gedung yang…..harus secepatnya keluar) adalah 'high' (tinggi), bukan 'wide' (luas); 'small' (kecil); ataupun 'long' (panjang). Jawaban: D 48. Pembahasan: Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 'Not only can you……your pension income' (Anda tidakhanya bisa…..pendapatan pensiunan Anda) adalah 'increase' (meningkatkan), bukan 'limit'(membatasi); 'spend' (membelanjakan); ataupun 'decrease' (menurunkan). Jawahan:C 49. Pembahasan: Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 'Not only can you increase your pension income reducing future taxation' (Anda tidak hanya bisa meningkatkan pendapatan pensiunan Anda …..mengurangi pajak masa depan) adalah 'by' (dengan cara), bukan 'in' (dalam); ‘from' (dari); ataupun 'with' (dengan). Jawaban: B 50. Pembahasan: Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 'Have…. investmentflexibility' (Dapatkan flek-sibilitas investtasi yang ...) adalah ’greater’ (lebih besar), bukan 'wider' (lebih luas); 'longer' (lebih panjang); ataupun 'smaller' (lebih kecil). Jawaban: D

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-174 -

UJIAN NASIONA 2014 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA ING : 16 April 2014 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. Listening Section

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL In this section of the test, you will have the chance toshow how well you understand spoken English. Thereare four parts of this section with special directions foreach part. PART I. Pictures Question 1 to 3. Directions; For each item, there is a picture in your test book and four short statements about it on the tape. They are spoken TWICE, and are not written out in your test book, so you must listen carefully. You must choose one statement - (A), (B), (C), or (D) - that best describes the picture. Then, on your answer sheet,mark your choice. Example: Look at the following picture !

Sample answer Now, listen to the following statements. A. There is a glass in front of them. B. There is a wardrobe behind them. C. The garden is near the door. D. They are sitting on a sofa. Choice (D) - "They are sitting on a sofa” best describe what is seen in the picture. Therefore, you should mark (D) on your answer sheet. Let’s begin with question number one.

LOGIKA

-175 -

3. ….

PART II. Question - Responses Questions : 4 to 7 Directions : In this part of the test, you will hear several questions spoken in English, following by three responses, also spoken in English. The questions and responses will bespoken TWICE. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. You have to choose the best response to each question.Now listen to a sample question: You will hear : Woman : Why don't you come with us to the concert? You will also hear: Man : (A) I like watching concerts. (B) Yes, you’ll join us soon. (C) Sorry, l can’t. May be next time. Sample answer A

B

C

D

1. ….

2. ….

Choice (C) - "Sorry, I can’t. Maybe next time” - is the response to the question ”Why don't you join us to the concert?" There fore, you should mark (C) on your answer sheet. 4. Mark your answer on your answer sheet. 5. Mark your answer on your answer sheet.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 6. Mark your answer on your answer sheet. 7. Mark your answer on your answer sheet. PART lll. Short Conversations Questions 18 to 11. Directions : In this Section of the test, you will hear several short conversations, You will hear the conversations TWICE. The conversations will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say.In your test book, you will read a question about each conversation. The question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question, and mark it on your answer sheet. Example: You will hear : Man : DO you still have two tickets for the 12.30 p.m. tour? Woman : Yes, we clo. But they are for the back seat and the tour will run in thirty minutes, Sir. Man :That’s fine. l'll be on my way now. Justkeep them for me. You will read :What is the conversation about? A. Ticket cancellation. B. Booking tickets for a concert. C. Four schedules. D. Reserving tickets for a tour. Choice (D) - ”Reserving tickets for a tour" - is the best answer to the question, "What is the conversation about?" There fore, you should mark (D) on your answer sheet. K 8. What is the dialogue about? A. Office stationary. B. Handling phones. C. Someone’s job activity. D. Arrangement of meeting. 9. What does the woman want?

LOGIKA

-176 -

A. Attends her class for business subject. B. Serves her business colleagues. C. Leaves for Jakarta via Surabaya. D. Purchases tickets for her flight. 10. What will the man do? A. Finish his work. B. Lend his computer. C. Borrow the computer. D. Shut down the laptop. 11. What did the man do? A. Looked for his cousin in Hawaii. B. Had a vacation in Hawaii. C. Joined his friends for vacation. D. Asked the woman to search his cousin. PART IV. Short Talks Question : 12 to 15. Directions : In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken TWICE. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you wiil read two or more questions about each short talk. Each question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question, and mark it on your answer sheet. Question 12 and 13 refer to the following procedure. 12. What is the main purpose ofthe talk? A. To explain procedures. B. To introduce a President. C. To teach a real estate class. D. To ask some questions. 13. What should the participants do after picking up their text book? A. Hand in their registration forms. B. Find a seat and sit down. C. Get a name tag. D. Take a packet of course information.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Question 14 and 15 refer to the following announcement. 14. What is being announced? A. The opening of a cafeteria. B. The menu of the cafeteria. C. The menu schedule. D. The price of some food. 15. Who will post the menu on each week at Monday morning? A. The company. B. The cafeteria. C. The employee. D. The chef. Questions 16 to 20, choose the in appropriate structure in the following sentences dialogues. 16. Bobby: Congratulations, on achieving A the 1st place in the singing contest. It B was really surprised. C Nowo :Thank you. I couldn’t have done D it without you. 17. My handbag is a black rectangular A leather bag with a long tubular strap of B the same material.The bag is about 18" X 12" in size with three C compartments. The compartment which D a zip in it is the center one. 18. Harry: Can you describe Naomi? A Jockie: She’s high, dark, andbeautiful. B CD

bimbel

LOGIKA

-177 -

19. Kiki: Why didn’t you come to Tania’s A party yesterday? Nowo :I am so sorry, I wasn't able to B come. If my father had gave me C permission I would have been there. D 20. When we hadour trip to Bali last week A B we got more cozier atmosphere than we C had got before. D Questions 21 to 23 refer to the following text. A. Being able to speak and understand the local language enables you to cleal with most security related problems that may arise. To communicate with those around you will much to improve. It’s for your feeling of safety andthe quality of your stay. B. Avoid attracting attention and becoming a target of street theft by wearing lots of expensive jewellery and watches in public. You should also not show large amount of cash when making purchases especially in traditional shopping areas. C. Memorize emergency, home, partner or spouse number or keep them in safe place. D. Don't leave any valuables un attended and don't hang your purse across the back of a chair or set it down by the table or on a seat beside you.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. Beware of pick pockets in shopping malls or any ideal locations. F. Take taxis from reputable companies, 21. The text informs about .... A. a brief guidance to reach modern and traditional market B. how to deal and communicate in local market C. some reputable transportation to be taken D. tips on general and personal safety 22. To be safe from a pickpocket ora thief, one must A. avoid wearing iewelleries and showing much money . B. feel safe by memorizing relatives’ phone numbers C. be able to communicate in local language D. take public transportation 23. "Don't leave any valuables un attended ..." The underlined word is closest in meaning to .... A. mistaken B. neglected C. misplaced D. accompanied Questions 24 and 25 refer to the following text. Bill Gates Born on October 28, 1955 in Seattle, Washington, famed entrepreneur Bill Gates beganto show an interest in computer programming atthe age of 13 at the Lake side School. He pursuedhis passion through college. Striking out on his ownwith his friend Paul Allen, Gates formed him self at the right place at the right time. He I now the most famous person in computer product development. He is the founder and chairman Microsoft, the biggest software company in the world.Bill Gates has consistently been ranked as the world’s wealthiest person over all

LOGIKA

-178 -

from 1995 to 2010, excluding 2007. During the career of Microsoft, Gates has held the positions of CEO and Chief Soft ware Architect and remained the largest individual share holder with more than 8 percent of the common-stock. 24. Bill Gates reached the top career in Microsoft as …. A. the founder B. the chairman C. the stock holder D. the chief software architect 25. How long has Bill Gates consistently been rankedas the world’s wealthiest person? A. 13 years B. 14 years C. 15 years D. 16 years Questions 26 to 28 refer to the following text. Softwind's technical support staff provides free telephone assistance to register Soft wind users. In order to receive this free assistance, you must first register your product with soft wind. To do this, fill in the enclosed card, including the name of the retail outlet where you purchased this product.Soft wind will then send you a personal identification number (PIN), which must be applied to support staff when ever you request assistance. Registering your product will also enable us to send you timely information on updates and future release. Before calling technical support, please try to find the answer to your question in the hand book that accompanies this support. 26. What is the topic of the text above? A. How to getlfree telephone assistance. B. Softwind’s technical support staff. C. Telephone registration. D. How to get a PIN. 27. What information is necessary to register this product?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. The name of the store that sold the product. B. The user’s personal identification number. C. The fates of future releases. D. Telephone number. 28. How can you receive a PIN? A. By signing up for one at a retail outlet. B. By requesting one from support staff. C. By mailing in the registration card. D. By telephoning technical support. Questions 29 to 31 refer to the following text! To : [emailprotected] From :[emailprotected] Subject:Meeting About New Internet Service Provider 1/8/2013 Mr Jones, I have been researching our choice for the internet providers over the past two weeks, and I want to update my progress. We have two options. H.C. Cable and Toll South. Both offer business plans,and I will go over the pricing of each plan at the meeting on Tuesday. Both of the options I listed have comparable speed and data usage offering as well. I called your personal provider, Go Go Satellite, but they did not have any business offering. They primarily doresidential internal service. I will talk with Joe and Susan from IT department about these options and get their suggestions. I will also send out meeting requests to everyone, including Mr. Morris in operations. If you have any question prior to the meeting, please let me know. Respect fully, Tina Mc Aden Administrative Assistant Jones Office Solutions http://www.onesofficesolutions.com (555)124-5678 29. What is the email about? A. A working progress of Jones Office Solution. B. A research about new internet providers.

LOGIKA

-179 -

C. An offer from a personal provider. D. A meeting plan on Tuesday. 30. What will Mr. Jones probably do after reading theemail? A. Evaluate the working progress. B. Attend the meeting on Tuesday. C. Call some internet providers. D. Set up a meeting plan. 31. ”I will also send out meeting request..." (paragraph 3) The underlined phrase is closet in meaning to .... A. Distribute B. Attend C. Participate D. Contribute Questions 32 to 41, choose the appropriate option to complete each dialogue 32. Dina : Hello, Rini. Where are you? I have called you many times. Rini : Sorry, I am at a supermarket with Rina. Dina : Really? Are you looking for something? Rini ;Yes. A. We buy some daily needs. B. We bought a new camera. C. We have been here for 2 hours. D. We’re searching some clothes for the party. 33. Mr. Black:Why are you getting rush to leave,Bill? Bill : Of, if I miss the 8 o'clock train. Mr. Black:Oh I see. A. I wouldn’t get the ticket. B. I will be late for work. C. I am going to take the bus. D. I wouldn’t get there on time. 34. John :I am getting sweaty, it's very hot in this room Richard :Not at all. I feel hot, too. A. Will you turn off the air conditioner, please ?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. Would you mind opening the windows, please ? C. Can you switch on the lamp? D. Could you stay outside? 35. Rafa : What does your sister usually do in the afternoon? Seva : She takes a rest after coming home from her office. Sometimes she and plays games on it. A. designs a computer program B. turns onthe computer C. operates the machine D. takes a nap 36. Receptionist : Good morning, Nirwana Hotel.Can I help you? Caller : Room 1032, please. Receptionist : I'm sorry, there is no answer ...? A. What can I do for you B. How do you spell it C. Can I take a message D. He is not in at the moment 37. Tim :It’s hard for me to understand the text because ofthe difficult words. Lidya:The technology really helps us. A. You should bring a dictionary. B. You can look it up in a digital dictionary. C. If I were you, I would ask the teacher. D. You had better take the course. 38. Room boy: Good morning, Sir. ...? Mr. Jack : Yes, please. Give me a hand with these two big suitcases. Room boy: Yes, Sir. A. Can I help you B. May you help me C. Could you do me a favour D. Would you like to help me

LOGIKA

-180 -

39. Lumongga: I'm thinking about quitting my studies. Bertha : Are you serious? What’s going on? Lumongga: I need to help my family’s financial problem A. I don't want to work for a bigger company. B. I'm thinking about getting myself a job, C. I'm thinking about becoming a good student. D. I'm bored with my bad scores. 40. Indro : Did you listen to thebreaking news lastnight? Lots of people were trapped by flames. Danny : How terrible. Hope some of them are still alive. A. An earthquake damaged the monument. B. The flood destroyed many houses. C. Two taxi drivers were robbed by their passengers. D. A big fire broke out in a shopping center. 41. Teacher :Good morning students. Let’s start our lesson. Where is John? Rudy :He called me that he got a trafficjam. A. He might be having breakfast. B. He may forget the schedule. C. He will probably come late. D. He might be overslept. Question 42 to 44, complete the following text with the words provided. How to use DVD Player Instructions: 1. Choose a (42)….surface on which to operate DVD player

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 2. Press the ”Power” button on the front of the DVD player. Make sure that the TV attached to the player is on,and turned to (43)….the audio/video signal from the player. 3. Press the "Open/Close” of ”Eject" button on the front of the player and place DVD gently on`the extended disc tray. 4. And press the "Open/Close" or "Eject” button again to see a menu screen come up or it will play (44) if you see menu screen, press the ”Play” button to start the show. 42. A. Cautious B. Blunt C. Bold D. Flat 43. A. Remove B. Send C. Reply D. receive 44. A. Automatically B. Effectively C. Consistently D. Regularly Questions 45 to 47, complete the following text withwords provided! Ammar Mufli Jl. A Alauddin Makassar 08704268xxx February 15, 2014 Ms Rosmayana SMAN 123 Pettarani Office Makassar Dear Ms Yana, Thank you for posting your need for a teaching on Jobs.com. I am available to fill this opening and can(45)…..working immediately after hiring,I (46)….. obtained my degree from Makassar StateUniversity. As a graduate in English Education, I have

bimbel

LOGIKA

-181 -

acquainted myself with a range of skills that would allow me to blend with your school. From your advertisement, I can see that you are looking for candidates who have (47)…. spoken andwritten English skill. I look forward to an opportunity to meet you and further discuss my qualification. Very truly yours, Ammar Mufli 45. A. Begin B. Pass C. Lose D. stop 46. A. Totally B. Recently C. Discussed D. intensively 47. A. Excellent B. Ordinary C. Common D. Normal Question 48 to 50, complete the following text withthe words provided. Promotion Announcement Subject line: Jenifer Aniston, Director of Marketing. We are thrilled to announce the promotion ofMrs. Jenifer Aniston. She joined the company fiveyears ago and has held position in both the advertising and sales department (48).... Ms. Aniston brings a wealth of experience toher new role and we are (49) about her new role at the company.Please(50)….us in welcoming Ms.Aniston to corporate communications and congratulating her on the promotion. Best regards, Amy Johnson Executive Director of Corporate Communication 48. A. Extraordinary B. Occasionally

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-182 -

C. stra ngely D. awfully 49. A. Determined B. Terrified C. Qualified D. excited 50. A. Join B. Attach C. Contact D. connect

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL BAHASA INGGRIS 2014 TAPE SCRIPT OF LISTENING SECTION In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. Thereare four parts to this section, with special directions for each part. Part I. PICTURES Questions 1 to 3. Directions: For each item, there is a picture in your test book and four short statements about it on the tape. They are spoken TWICE, and are not written out in your test book, so you must listen carefully. You must choose one statement - (A), (B), (C), or (D) - that best describes the picture. Then, on your answer sheet, mark your choice. Example: Look at the following picture ! Now, listen to the following statements:

A. There is a glass infront of them. B. There is a wardrobe behind them. C. The garden is near the door. D. They are sitting on a sofa. Choice (D) ”They are sitting on a sofa." best describeswhat can .be seen in the picture. Therefore, youshould mark (D) on your answer sheet. Sample Answer Let’s begin with question number ohe. 1.… A. B. C. D.

The people are swimming in the sea. The family is running on the sand. The strangers are goinginto the water. They are racing at the pool. Deskripsi yang paling tepat adalah (B), karena pada gambarjelas terlihat sebuah keluarga sedangberlarian di pasir pantai.Jawaban: B

A.She is standing in front bf the shelf. B. She is facing by the rack. C. She is sitting on a bench.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. She is standing next tothe table. Pada gambar terlihat bahwa si wanita berdiri di samping meja (next to the table). jawaban: D A. The woman has short curly hair. B. The main looks very angry. C, The couple are wearing bracelets. D. The man has thick eyebrows. Jelas terlihat pada gambar bahwa pria tersebut memiliki alis (eyebrows) yang tebal (thick). Jawaban: D Part II. QUESTIONS RESPONSES Questions 4 to 6. Directions: In this part of the test, you will hear several questionsspoken in English, followed by three responses, alsospoken in English. The questions and responses will be spoken two times. They will not be printed in yourtest book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. You have to choose the best responses to each question. Now listen to a sample question. You will hear : Woman : Why don't you come with us tothe concert? Man : A. I like watching concerts. B. Yes, you’ll join us soon. C. Sorry I can’t. Maybe next time. Choice (C) ”Sorry I can’t. Maybe next time." is the bestresponse to that question. Therefore, you should mark (C) on your sheet. Woman : Shouldn’t we check in with the receptionist? Man : A. I didn’t bring my check book. B. Yes. We should check it out. C. Yes. l suppose so. Si penutur wanita meminta pendapat pada si penutur pria tentang apakah sebaiknya mereka check-in atau tidak. Respons yang tepat untuk permintaan pendapat adalah (C). jawaban:C Woman : Would you participate in ourfamily gathering? Man : A. Sure. I’dloveto.

bimbel

LOGIKA

-183 -

B. Yes. I havea lot to do. C. My family is not gathering. Si penutur wanita mengajak atau mengundang si penutur pria untuk bergabung di acarapertemuan keluarganyal (family gathering). Respons yang tepat untuk menanggapi suatuajakan adalah (A). Jawaban: A Woman : How dol get to the ballroom? Man : A. She is getting bored. B. Just walk around thecorner. C. We don't have enoughrooms. Si penutur wanita menanyakan arah untuk menuju ke ruang dansa (ball room). Respon yang tepat untuk menunjukkan arah adalah (B) . jawaban: B Woman : Do you need some help with that package? Man : A. Yesllhave picked it up. B. Sure. Thanks. C. Sorry. But I just can’t helpyou. Si penuturg wanita menawarkan bantuankepada si penutur pria. Respons yang tepat untuk menerima tawaran bantuan adalah (B). jawaban:B Part lll. SHORT CONVERSATIONS Questions 8 to 11. Directions: In this section of the test, you will hear several short conversations. You will hear the conversations TWICE.The conversations will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. In your test book, you will read a question about each conversation. The question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Examples . You will hear: Man : Do you still have two tickets for the 12.30 p.m. tour? Woman : Yes, we do. But they are for the back Seat and the tour will run in thirty minutes, Sir. Man : That's fine. I’ll be on my way now. Just keep them for me. You will read: E. What is the conversation about?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. Ticket cancellation. B. Booking tickets for a concert. C. Four schedules. D. Reserving tickets for a tour. Choice(D)”Reserving tickets for a tour" is the best answer to the question ”What is the conversation about?”. Therefore, you should mark (D) on your answer sheet, Women : What does your sister do inthe office? Man : She usually handles phonecalls and arranges meetings. What is the dialogue about? Percakapan ini berisi tentang aktivitas dalam pekerjaan seseorang, yaitu pekerjaan darisaudara perempuan si penutur pria. Jawaban: C F. Woman : Can I reserve two business class tickets from Surabaya to Makassar for Sunday the 28 ? Man: Okay, one moment please. I can book you on Jaya Airways,leaving at 9 a.m. on the 28th,with an hour lay over in Jakarta. Woman : Great. I'll take it. What does the woman want? Berdasarkan isi dari percakapan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa si penutur wanita ingin membeli (purchase) tiket penerbangan (flight ticket). Jawaban: D G. Woman : Do you mind if I use your computer? Man : No. Please shut it down afteryou finish. Woman : I will.Thankyou. What will the man do? Si penutur wanita ingin meminjam komputer si penutur pria, dan dia mengizinkan. Jadi, yang akan dilakukan oleh si penutur priaadalah meminiamkan (lend) komputernya. Jawaban: B H. Woman : Hi, Don. How was yourvacation? Man : It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Woman : Lucky you. How long were you there? Man : About a week.

bimbel

LOGIKA

-184 -

What did the man do? Berdasarkan isi percakapan tersebut, kitamengetahui bahwa si penutur pria baru saja berlibur di Hawaii. Jawaban: B Part IV. SHORT TALKS Questions 12 to 15. Directions: In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken TWICE. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you will read two or more questions about each, short talk. Each question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Questions 12 and 13 refer to the following procedure. Good evening everyone. Welcome to the Tanjung Real Estate Training Course. My name is Arif Hidayat and I'm a licensed real estate and personal director for Tanjung. At the end of our five week course, all of you hopefully will be able to pass the real estate exam and become Tanjung agents. Here are some things to note before we begin our training. First, you need to hand in your green classregistration forms at the table in the front of theroom. Then, go to the table against the right wall tofind your name tag and a packet of course information. Next, go to the table at the back corner to pick up your text book. Once you have done all theserthings, find a seat and sit down. When ever you are ready, Putra Perkasa, our company president will say to you a word. After that, we’ll head to the conference room for tonight’s first class. I. What is the main purpose of the talk? Teks ini adalah procedure text, sehingga tujuan utama dari teks ini adalah untuk menjelaskan suatu prosedur.Jawaban: A J. What should the participants do after packing uptheir text book?"... to pick up your text book. Once you have done all these things, find a seat and sit down.” Kedua instruksi ini menunjukkan jawaban

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dari pertanyaan tersebut, Setelah para partisipan mengambil buku, mereka diminta untuk duduk. jawaban: B Questions 14 and 15 refer to the following announcement. We are pleased to announce that the company willbe opening its very own cafeteria for employees next month. Now, if you forget to bring your lunch to work, you won’t have to leave the building toget a delicious and nutritious lunch. The cafeteria will feature sandwiches, soups, and other delicious entries at reasonable prices. Salads, snacks, coffee,tea, and soda will also be available. Each week on Monday morning, the chef will post the menu on thebulletin board near the entrance. Alfred in the industry, this year has allowed us to make this much needed improvement to our work environment. K. What is being announced? Pengumuman tersebut berisi tentang pernbukaan sebuah kafetaria di suatu perusahaan.jawaban: A L. Who will post the menu on each week at Monday morning? “Each week on Monday morning, the chef will post the menu on the bulletin board near the entrance." Kalimat ini menginformasikan bahwa si juru masak-lah (the chef) yang akan memasang daftar menu setiap hari Senin pagi. Jawaban; D This is the end of listening section M. Terdapat adjective (kata sifat) dalam bentuk participle, yaitu ”surprised”. "Surprised" bermakna "terkejut", sedangkan pada konteks kalimat tersebut, Bobby ingin mengatakan bahwa kemenangan pada lomba menyanyi tersebut "mengejutkan". ”Mengejutkan” dalam Bahasa Inggris adalah "surprising”. Ingat Konsep Dasar!

Perhatikan perbedaan makna adjectives berikut ini: Past Participle Present Participle (-ed) (-ing) surprised surprising

bimbel interested terrified annoyed

LOGIKA

-185 -

interesting terrifying annoying

jawaban: C N. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu benda, kita sering menggunakan ‘kata "which/that" yang berrnakna ”yang”. Dalam struktur relative clause,"which/that” dapat berfungsi sebagai subjek klausa, sehingga setelahnya harus 'diikuti oleh verb (kata kerja). Verb yang tepat untuk konteks kalimat “The compartment which a zip..." adalah"has" (memiliki); sehingga kalimatnya menjadi"The compartment which has a zip in it ... Untuk mendikripsikan suatu benda, kita dapat menggunakan formula Noun + which/that + Have/Has +noun

Jawaban: D O. Pada kalimat "She’s high, dark, and beautiful"terdapat pilihan kata yang kurang tepat padaadjective (kata sifat) yang digunakan untuk mendeskripsikan physical appearance seseorang. Gunakan "tall" untuk mendeskripsikan postur tubuh yang ”tinggi” pada manusia. Kata"high" juga bermakna ”tinggi", namun kata ini digunakan untuk mendeskripsikan tinggi dari benda mati. Jawaban:B P. Pada kalimat "lf my father had gave me permission, I would have been there”, terdapat pola kalimat pengandaian tipe 3 (conditional sentence type 3). Kata kerja yang tepat untuk h‘clause pada kalimat tersebut adalah "had given". jawaban: C Q. Pada kalimat ",., we got more cozier atmosphere than..." terdapat pola perbandingan tingkat comparative (lebih) yang ditandai dengan more, akhiran -er, dan than. Bentuk comparative yang tepat untuk kata sifat dengan 2 suku kata (cozy) adalah adjective + er + than; sehingga seharusnya

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL kalimat ini dituliskan "... we got cozier atmosphere than ...”. jawaban: C R. Teks ini berisi tentang tips untukmenjaga keamanan pribadi (personal safety) dan keamanan pada umumnya (general safety).

Jawaban:D S. Pada poin B, dijelaskan bahwa untuk menghindari pencopet (pickpocket) atau pencuri (thief), kita harus menghindari menggunakan perhiasan (jewellery) yang berlebihan dan juga kita tidak boleh menunjukkan uang dalam jumlah yang besar pada saat berbelanja. Jawaban:A T. Kata "unattended" bermakna "tak terawasi”, sehingga kata ini bermakna sama dengan kata "neglected", Jawaban: B

U. "He is the founder and chairman of Microsoft, ..."- Pada kalimat ini termuat informasi bahwa Bill Gates menduduki posisi tertinggi di Microsoft sebagai chairman (ketua). Jawaban: B V. Dari kalimat pertama pada paragraf ke2, disebutkan bahwa Bill Gates adalah orang terkaya di dunia dari tahun 1995 hingga 2010, kecuali tahun 2007. Jadi, Bill Gates menduduki posisi tersebut selama: (2010 1995) - 1 = 14 tahun. Jawaban: B W. Topik utama dari teks tersebut terletak pada kalimat ke-2. Teks ini berisi tentang prosedur untuk mendapatkan bantuan (assistance) mengenai software melalui telepon. Jawaban:A

X. Untuk meregistrasi suatu produk, informasi mengenai nama toko yang menjual produk tersebut harus disertakan. Hal ini disebutkan pada kalimat ke-3. Jawaban=A

LOGIKA

-186 -

Y. "To do this, fill in the enclosed registration card...Softwind will then send you a personal identfication number (PIN) ..." - Kalimat ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mendapatkan PIN dengan cara mengisi kartu registrasi yang terlampir (enclosed registration card) kemudian mengirimkannya ke Softwind.

jawaban: C Z. ” I have been researching…, and I want to updatemy progress” - Dari isi paragraf pertama, kitadapat mengetahui bahwa e»mail tersebut akan berisi tentang laporan kemajuan kerja (workingprogress). Jawaban:A AA. Karena e-mail ini berisi tentang laporan kemajuan kerja, kemungkinan besar setelah membaca laporan ini, Mr. Jones akan mengevaluasi hasil kemajuan kerja tersebut. jawaban: A

BB. Kata “send out" bermakna “mengedarkan", sehingga kata ini bermakna sama dengan kata "distribute”. Jawaban:A

CC. Dina menanyakan apa yang sedang Rini dan temannya cari (look for) di supermarket kemarin. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah (D), mereka sedang mencari (search) pakaian untuk pesta. Jawaban: D

DD. Billy membuat suatu pengandaian, yang intinya jika dia ketinggalan kereta pukul 8, maka dia akan terlambat bekerja. Hal yang diandaikan ini sangat mungkin terjadi, sehingga bentuk pengandaiannya dituliskan dalam bentuk conditional sentence type 1 “ If I miss the 8 o’clock train, I will be late for work.” Jawaban: B EE. John merasa panas di dalam ruangan, sehingga dia meminta Ricard untuk membukakan jendela. Ekspresi yang tepat untuk meminta tolongadalah ”Would you mind opening the windows,please?"

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Requesting Terdapat bentuk respon khusus yang perlu kita pahami untuk permintaan dengan formula: Would you mind + Ving + ….?

( apakah anda keberatan untuk …..?) jawablah “No” (saya tidak tidak keberatan) jika Anda bersedia melakukannya jawablah “yes” (saya keberatan) jika anda tidak ingin melakukannya. Jawaban: B FF. Rafa menanyakan tentang kegiatan sehari-hari saudara perempuan Seva. Seva menyatakan bahwa terkadang saudaranya menghidupkan (turn on) komputer dan bermain dengan komputernya. jawaban:B

GG. Seorang penelepon ingin berbicara dengan pengguna kamar 1023 di Hotel Nirwana. Si receptionist (penerima tamu) mencoba menghubungkannya ke kamar 1023, tapi tidak ada jawaban; sehingga si receptionist menawarkan untuk menyampaikan pesan jika nanti pengguna kamar tersebut telah dapat dihubungi dengan mengatakan "Can I take a message?". Jawaban;C

HH. Tim mengalami kesulitan dalam memahami suatu teks karena kata-katanya sulit. Lidya berusaha memberi solusi dengan menyarankan Tim untuk menggunakan kamus digital, karena kini teknologi telah banyak memberi kemudahan.

Jawaban: B II. Mr. Jack membutuhkan bantuan untuk membawakan kopenkopernya (suitcases). Ekspresi yang tepat dari si ,roam boy (pelayan hotel) untukmenawarkan bantuan adalah "Can I help you?". Jawaban:A

JJ. Lumongga berencana untuk berhenti dari sekolah karena keiuarganya mengaiami masalah keuangan. Dengan kondisi seperti itu Lumongga ingin berusaha untuk mencari pekerjaan. Jawaban:B

LOGIKA

-187 -

KK. Dari keterangan yang disarnpaikan oleh indrobahwa banyak orang terjebak (trapped) di tengah api (Name), menunjukkan bahwa terjadi kebakaran (fre) tadi malam di pusat perbelanjaan. Jawaban :D

LL. John belum juga sanipai ke sekolah karena diaterjebak dalam kemacetan (trafficjam) di jalan.Dengan demikian, kemungkinan dia terlambat (late) ke sekolah. jawaban: C MM. Kata sifat (adjective) yang tepat untuk melengkapi instruksi tersebut adalah ’flat" (datar), bukan “cautious” (berhati-hati), “blunt” (tumpul), ataupun "bold" (tebai). Dengan demikian, instruksi tersebut mengarahkan kita untuk meletakkan DVD player pada permukaan yang datar (flat surface). Jawaban: D NN. Kata kerja (verb) yang tepat untuk melengkapi instruksi tersebut adalah "receive" (menerima), bukan "remove" (menyingkirkan), "send" (mengirim), ataupun ”reply” (membalas). Dengan demikian, instruksi tersebut mengarahkan kita untuk menghidupkan TV dan mengaturnya, sehingga dapat menerima (receive) suara dari DVD player. jawaban:D OO. Kata keterangan (adverb) yang tepat untuk melengkapi instruksi tersebut adalah "automatically" (secara otomatis), bukan "effectively’ (secara efektif), "consistently’ (secara konsisten), ataupun ”regularly’ (secara teratur).

Dengan demikian, instruksi tersebut menginformasikan bahwa DVD piayer akan memutar audio secara otomatis. jawaban: A PP. Kata kerja (verb) yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah "begin" (memulai), bukan “pass” (lulus), "lose"

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL (kehilangan),ataupun "stop” (berhenti). Dengan demikian,kalimat tersebut bermakna bahwa Ammar akandapat mulai bekerja segera seteleh dia diterima. jawaban:A QQ. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah "recently" (barubaru ini), bukan "totally" (sepenuhnya), "discussed" (mendiskusikan), ataupun "intensively", (secara intensif), Dengan demikian, kalimat tersebut bermakna

bahwa Ammar baru saja Iuius dari Universitas Negeri Makassar. jawaban: B RR. Kata sifat (adjective) yang tepat untuk melengkapi kalimat- tersebut adalah "excellent" (baik), bukan "ordinary" (biasa saja), "common" (umum), ataupun "normal", Dengan demikian, kalimat tersebut bermakna bahwa Ammar memiliki keterampiian Bahasa Inggris yang baik.

Jawaban: A SS. Kata keterangan (adverb) yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kata "extraordinary" (dengan luar biasa), bukan

"occasionally" (terkadang), “strangely” (anehnya), ataupun "awfull)’ (dengan buruk). Dengandemikian, kalimat tersebut bermakna bahwa Ms.Jenifer telah menjalankan tugasnya dengan luarbiasa. jawaban:A TT. Kata sifat (adjective) yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah "excited" (gembira), bukan “determined” (tekun), "terrified” (takut), ataupun ”qualified" (berkualitas). Dengan demikian, kalimat tersebut bermakna bahwa staf perusahaan turut merasa gembira atas jabatan baru yang Ms. Jenifer dapatkan. Jawaban: D UU. Kata kerja (verb) yang tepat untuk meiengkapikalimat tersebut adalah Goin"

bimbel

LOGIKA

-188 -

(bergabung),bukan “attach” (melampirkan), "contact"(menghubungi), ataupun "connect" (menghubungkan). Dengan demikian, kalimat tersebut bermakna bahwa Amy Johnson mengajak para staf untuk bergabung dalam penyambutan Ms.Jenifer. Jawaban: A

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

-189 -

PREDIKSI UJIAN NASI 2015 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

: BAHASA INGGR : … April 2015 : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-190 -

LISTENING SECTION In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are fourparts to this section, with special direction for each part. Part I. PICTURES Questions 1 to 3. Directions: For each question, you will see a picture in your test book and you will hear four short statements. These statements will be spoken two times. They will not be printed in your test book, so you must listen carefully to understand what the speakers say. When you hear the four statements, look at the picture in your test book and choose the statement that best describes what you see in the picture. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer. Example: Look at the picture and listen to the four statements.

Taken from : colourbox.com You will hear: A. The people are eating sandwiches. B. There is a tent behind the people. C. All people are wearing a hat. D. The people are on a beach. Choice (B) ”There'is a tent behind the people.” best describes what can be seen in the picture. Therefore, you should mark (B) on your answer sheet. Let's begin with question number on. 1. ..

2. ..

3. …

Pan II. Questions - Responses Questions 4 to 6. Directions: In this part of the test, you`wilI hear several questions spoken in English, followed by three responses, also spoken inEnglish. The ques-tions and responses will be spoken two times. They will not be printed in your test book, so you mustlisten carefully to understand what the speakers say. You have to choose the best responses to each question. Now listen to a sample question. You will hear : Woman: Would you like to turn down the volume of the TV?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL You will also hear : Man : A. Yes. It’s the best talk show ever. B. Yes ld turn it down now. C. Yes. I bought it tomorrow. Choice (B) “Yes. I’d turn it down now." is the best response to that question. Therefore, you should mark (B) on yoursheet. 4. Mark your answer on your answer sheet. 5. Mark your answer on your answer sheet. 6. Mark your answer on your answer sheet. Part Ill. SHORT CONVERSATIONS Questions 7 to 10. Directions: In this part of the test, you will hear several short conversations. The conversations will not be printed in your test book. So, you must listen carefully to understand what the speakers say. You will hear the conversations two times. In your test book, you will read a question about each conversation. The questions will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Example: You will hear : Man : Oh, finally it’s time to go home. Woman : Yeah, and I have to go home and cook dinner for my family. Man : Do you cook dinner every night? Woman : Certainly. And what do you like to do after going back home? Man : I usually listen to music and sometimes I go out with my friends. You will read : What are they talking about? A. Their activities after work. B. Their hobbies and interests. C. Their duty in the office. D. Their work activities. Choice (A) "Their activities after work.” is the bestanswer to the question "What are

bimbel

LOGIKA

-191 -

they talking about?"Therefore, you should mark (A) on your answer sheet. 7. What time does the man usually leavehome? A. 5 B. 6: 15 C. 6: 45 D. 7 8. The woman makes a reservation for .... A. May B. October C. November D. December 9. Why is the woman NOT allowed to go onWednesday? A. Because she has to work. B. Because her father hates movie. C. Because she has piano lessons. D. Because she has to do her schoolassignments. 10. How did the woman feel about the service shegot? A. Disappointed. B. Happy. C. Satisfied. D. Special. Part IV. SHORT TALKS Questions 10 to 15. Directions: In this part of the test, you will hear several short talks. Each will be spoken two times. They will not be printedin your test book, so you must listen carefully to understand and remember what is said. In your test book, you will read two or more questions about each short talk. Each question will be followed by four answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Questions 11 and 12 refer to the following procedure. 11. What is the procedure about? A. Instructions on how to plant chili. B. Guidance on how to harvest chili.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. Steps to choose chili. D. Information about how to spend our time. 12. How many steps are there in the procedure? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Questions 13 to 15 refer to the following announcement. 13. Where does the announcement take place? A. At a baseball stadium. B. At a department store. C. At an amusement park. D. At a museum. 14. How old is the boy? A. 5 B. 7 C. 9 D. 10 15. Where is the boy now? A. At the information desk. B. At the sporting goods section. C. At the cashier. D. At the baseball stadium. This is the end of listening section. READING SECTION Part V. ERROR RECOGNITION Questions 16 to 20: Choose the inappropriate structure in the sentences or dialogues below. 16. Nadya : Wow. Once again you got95 for A B Math exam. You're the smarter C student in this class. Mary : I’m just lucky. D 17. The Eiffel Tower, whois located on the

bimbel

LOGIKA

-192 -

A Champ de Mars in Paris, was officially B completed after 2 years, 2 months, and 5 C days of construction. D 18. Roy :Doyou know Lisa? What does she A look like ? B Adam :Oh, she is tall, slim, and very cute. She have a long straight hair and C brown eyes. D 19. Alicia : This dress looks so great! What A do youthink? Marsha : If I were you, I will buy it. I like B C D the model. 20. Becky : I’m surprising to hear that news. A John : So am I. I can’t believe that B finally Bob decided to move to a C village. Becky :Hopefully he will find his way D there. Part VI. READING COMPREHENSION

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

-193 -

Questions 21 to 30: Choose the best answer to each question.

Questions 24 to 26 refer to the following company profile.

Questions 21 to 23 refer to the following memo. From : Industrial Relations Office To :All Regular Staffs Sent :August 12"', 2014 Subject : introduction of hourly-rate employee Effective August 20th, twenty new employees will begin working in our production plant on anhourly-rate basis. This is an experiment to determine whether hourly employment would give better results for all aspects of our enterprise. The new employees know that they are part of an experiment. Management encourages regular staffs to discuss the program among them selves and with the newemployees. After six months, we will assess the program to learn any lessons it may have for us. Mean while, we welcome staffs’ comments. 21. What can be said about the new employees? A. They will be part ofan experiment. B. They will be paid the same as regular staff. C. They will work longer hours than regular staff. D. They will work different hours from regularstaff 22. What will happen after six months? A. Everybody will be given a test. B. The program will be stopped. C. The program will be evaluated. D. All employees will be put on the same status. 23. Which of the following is closest in meaning to "employees”? A. Employers B. Jobs C. Workers D. Salaries

It started from 1902 when Teddy’s bear looked sweet, innocent, and upright instead of looking violent and standing on all four paws like previous toy bears. Because of its new friendly appearance, this toy bear made a hit with the buying public. Ideal Novelty and Toy Company founded the first teddy bear manufacturer in the United States as to fulfill the strong demand of this toy. Adapted from: acsweb.ucsd.edu 24. What happened in 1902? A. Teddy’s bear manufacturer was founded. B. Teddy’s bear stood on all four paws. C. Teddy’s bear appearance changed. D. Teddy’s bear became violent. 25. What was the new teddy bear like? A. Violent. B. Friendly. C. Strong. D. Less innocent. 26. Which of the following is closest in meaning to theword "founded" in the text above? A. Sold. B. Purchased. C. Requested. D. Established. Questions 27 to 28 refer to the following information. Regulations for Visitors of Dharma Bhakti Museum 1. Buy a ticket before entering the gate. 2. Leave all your belongings before entering the building. 3. Eating, drinking, and smoking are not allowed in the building. 4. Do not turn on the radio or tape recorder inside the building. 5. Touching the antiquities is prohibited.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 6. Do not take pictures of the antiquities. 27. What should the visitors do before they come into the gate? A. Buy a ticket. B. Eat and drink. C. Take a picture. D. Leave their belongings. 28. What’s the antonym of the word “prohibited” in rule number 5? A. Permitted. B. Forbidden. C. Suggested. D. Avoided. Questions 29 to 30 refer to the following job description. Barack earned his law degree from Harvard in 1991, where he became the first AfricanAmerican president of the Harvard Law Review. He there returned to Chicago to practice as a civil rights lawyer and teach Constitutional law. His advocacy work led him to run for the Illinois State Senate, where he served for eightyears beginning in 1996. While in Illinois State Senate, Barack served as chairman of Public Health and Welfare Committee. In 2004, well into his U.S Senate campaign, Barack wrote and delivered the keynote address at the 2004 Democratic National Convention in Boston, and became a rising U.S politics. A few months later, he was elected to the senate with a landslide 70% of the vote. Four months into his senate career, TIME magazine named him “one of the world’s most influential people,” calling him "one of the most admired politiciansin America”. Barack formally announced his candidacy for the 2008 presidential election in Springfield onFebruary 10, 2007, Adapted from: change.gov 29. From the above biography, we know that Barack's education background was in .... A. governmental science B. educational science C. politics

bimbel

LOGIKA

-194 -

D. law 30. "A few months later, he was elected to the U.S Senate with .... ” The following words are the synonym of the word "elected", except ….. A. Voted B. Selected C. Nominated D. Represented WRITING SECTION Part VII. INCOMPLETE DIALOGUES Questions 31 to 40: Choose the most appropriate option to complete the dialogue. 31. Miranda : I think there’s something strange with Cecilia. Don’t you think so? Martha :Yeah….Let's talk to her. May be we can help her. A. It hink she has a problem. B. She’s all right. C. Nothing’s wrong with her. D. I’m sure she’s just fine. 32. Operator : Subscription Division, Harian Jogja Daily. May I help you? Caller : Yes, I’d like to make a subscription to Harlan Jogja. Operator : ...? Caller : This is Nirmala Agustin. A. May I talk to Nirmala Agustin? B. Who do you want to speak to? C. May I know who’s calling, please? D. Shall I call you with your last name? 33. Intan : This place is too_hot. It makes me thirsty. Citra : …. We can also have lunch there. A. Why don’t you take a rest? B. I could get you water. C. You should take a bath. D. How about a restaurant? 34. Susan : What do you do in your spare time?

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Monica : ……The environment is so refreshing and nice. I can do many things there. A. I like something nice. B. I save the environment. C. I usually spare my time. D. I often go to a village for a picnic. 35. Rio : What is your plan after finishing your school? Will you/continue to the university? Bobby : ….My father needs my help to support the family. A. I finish my study at the university. B. I prefer staying at home to working. C. I would rather find a job than study. D. I like studying in the college better than working. 36. Margaret : There is a problem with this stove. It doesn’t work. ...? Steve : I don’t think I can fix it. Let's find a repair shop. A. Do you know how to use it B. Will you show me the manual C. Would you mind checking it out D. Can you cook something for me 37. Michael : I really want to join the study tour, but unfortunately my parents can’t afford it. Leo : What will you do then? Why don’t you take your savings? Michael :……. A. If I had a good chance, I would try it. B. If I studied hard, I could join the study tour. C. If my parents get some money, I will give up the study tour. D. If my parents permit me to take my savings, I will join the study tour. 38. Joe : How was the concert last night? Jane :…… A. It was very lucky. B. It was very impressive. C. The singer is very attractive.

bimbel

LOGIKA

-195 -

D. The audience has listened many songs. 39. Nicky : Where’s mother? Laura : She’s in the kitchen now. ...We’ll have a special dinner tonight. A. She’s cooking the dinner. B. She’s having lunch. C. We’re eating some snacks. D. We’re having lunch together. 40. Waiter : Welcome to Bon Appetite. ...? Mr. Borg : I Coffee with little sugar, please. A. What would you like to drink B. Do you want something to eat C. How would you like your drink D. Would you pay in cash Part VIII. CLOZE TEST Questions 41 to 50: Choose the most appropriate word or phrase to complete the texts. Questions 41 to 44 refer to the following letter. Dear Anthony, Welcome to Sidney. Our office is (41)...Riverdale Road, Camberwell. It’s 25 kilometers east of the city of Sidney. As you get off thetrain and come out of the Flinders street station, you will find St. Kilda Street. You can reach our office (42)...train.'Take Train no. 25 from the corner of St. Kilda Street and Batman Street. The train will (43)... you to theRiverdale Road. .lust after your train crosses Camberwell Junction, you will see our office, National AustraliaBank, 5 Riverdale Road, Vic. Tel (03) 137022. lt’s on your right, opposite the Camberwell market. (44)... me if you need any help. Best wishes, Sarah Smith Personnel Manager Adapted from: bridgerd.com.au 41. . …. A. In B. At

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. On D. By 42. …. A. On B. By C. In D. From 43. . …. A. Go B. Take C. Move D. Leave 44. … A. call. B. Calls C. Called D. Calling Questions 45 to 47 refer to the following announcement. NOTICE TO CUSTOMERS Due (45)... the high volume of customers at our summer sale, we cannot guarantee that all items pictured inthis (46)... will be available in all sizes and color at all stores. We appre-ciate your (47)..., and encourage youto shop early at the best selection. 45. …. A. to B. by C. with D. from 46. … A. Advertise B. Advertiser C. Advertised D. advertisement 47. … A. Understand B. Understood C. Understanding D. understandable Questions 48 to 50 refer to the following advertisement.

bimbel

LOGIKA

-196 -

VACANCY IMMEDIATELY REQUIRED SECRETARY Qualifications: 1. Female, attractive, and representative (48) ..., age max. 30 years. 2. A degree from a reputable Secretarial academy with min.3 years of experience. 3. (49)... in both spoken and written English. 4. Computer literacy, excellent communication skills. Please send your (50)…. attached with Curriculum Vitae & recent photograph within 7 days of thisadvertisement to: PO BOX MND 3651. 48. …. A. Appear B. Appeared C. Appearing D. appearance 49. …. A. Fluent B. Fluency C. Fluently D. affluent 50. ….. A. Apply B. Applied C. Applicable D. Application

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-197 -

PEMBAHASAN PREDIKSI U BAHASA INGGR

1. Pada gambar tersebut tampak jelas bahwaseorang pramugari (stewardess) sedang membantuseorang penumpang (passenger). Jawaban:B 2. Semua orang pada gambartersebut mengenakanpakaian santai, Jawaban: D 3. Deskripsi yang paling tepat adalah (C) seorang bayiduduk di kereta belanja (shopping cart). Jawaban: C 4. Respon yang tepat untuk suatu pendapat/saran adalah "That’s a good idea." Jawaban: A

5. Respon yang tepat untuk suatu undangan/penawaran adalah "Sure, That would be nice." Jawaban: C 6. Respon yang tepat untuk memberi informasimengenai tempat di mana Tessa tinggal adalah“Beverly Hills" (nama daerah).Jawaban: B 7. Disebutkan pada akhir dialog bahwa si pria harusberangkat/meninggalkan rumah pada pukul 6:45,sehingga dia dapat naik bus pada pukul 7. Jawaban:C 8. Pernyataan "December, not November” menegaskan bahwa pemesanan (reservation) ditujukan untuk bulan Desember, bukan November, Oktober, atau Mei.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Jawaban:D 9. Pada akhir dialog, sang ayah mengatakan bahwadia tidak mengizinkan anaknya untuk pergi kebioskop pada hari Rabu, karena dia memiliki les piano sepulang sekolah. Jawaban:C 10. Berdasarkan pernyataan ”It was a terrible experience.” (Itu adalah pengalaman yang buruk), kita dapat menyimpulkan bahwa si wanita ini merasa kecewa (disappointed) atas pelayanan yang dia dapat. Jawaban: A 11. Teks prosedur tersebut berisi tentang langkah-langkah untuk menanam cabai, mulai dari mempersiapkan benih hingga akhirnya cabai siap dipanen. Jawaban:A 12. Penyebutan langkah-langkah pada, teks prosedur tersebut menggunakan firstly, secondly, thirdly,dan fourthly (yang ke-4). Kemudian pada akhir teks, disebutkan "at last” yang menunjukkan langkah terakhir. Jadi, terdapat lima langkah dalam menanam cabai. Jawaban:C 13. Berdasarkan beberapa inforrnasi kunci seperti "the sporting goods section of our store" dan "the checkout counter", kita dapat menyimpulkan bahwa pengumuman ini ada di sebuah swalayan(department store). Jawaban:B 14. Disebutkan pada pengumuman tersebut bahwa anak yang terpisah dari orang tuanya ini berusia lima tahun. Jawaban: A 15. Pada akhir pengurnurnan disebutkan bahwa si anak ini sekarang menunggu di check-out counter atau cashier.

bimbel

LOGIKA

-198 -

Jawaban: C 16. Pada kalimat ”You’re the smarter student in this class.” terdapat pola perbandingan (comparison) tingkat superlative (yang paling). Pola superlative degree adalah the + adjective + est. Jadi, struktur yang tepat untuk mengatakan "yang terpandai”adalah ”the smartest". Jawaban: C 17. Terdapat kesalahan penggunaan kata hubung pada pola relative clause di kalimat, tersebut. Kata hubung "who” tidak tepat digunakan untuk memberi keterangan pada benda mati (The Eiffel Tower), karena "who” di gunakan untuk menerangkan orang. Kata hubung yang tepat adalah "which/ that". Jawaban:A 18. Kata kerja "have" pada present tense memiliki duabentuk: have dan has. "Have" digunakan untuk subjek; I , you, we, dan they; sedangkan “has” subjek he, she, dan it. Jadi, kata kerja "have" pada kalimat "She have a long straight hair and brown eyes” harus diganti dengan ”has”. Jawaban: C 19. Kalimat "If were you, I will buy it.” Menggunakan pola pengandaian (conditional sentence) tipe ke-2. Pola yang seharusnya adalah If + S + V2, S + Would+ V1. Jadi, kata kerja “will” pada klausa ke-2 harus diganti dengan "would". Jawaban: B 20. Bedakan kedua bentuk kata sifat berikut ini:surprising - surprised. "Surprising" bermakna mengejutkan; sedangkan "surprised” bermakna terkejut. Dalam konteks soal ini, kata sifat yang tepat adalah surprised. Jawaban: A

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 21. Dari kalimat ”The new employees know that they are part of an experiment", kita dapat mengetahui bahwa para karyawan baru ini tahu bahwa mereka menjadi bagian dari suatu uji coba perusahaan. Jawaban: A 22. "After six months, we will assess-the program tolearn any lessons it may have for us." - Kalimat ini memberi informasi bahwa setelah uji coba selama enam bulan, perusahaan akan menilai (assess) keberhasilan program tersebut. Dengan kata lain,setelah enam perusahaan akan mengevaluasi (evaluate) program tersebut. Jawaban: C 23. Kata "employees" bermakna karyawan dan bersinonim dengan kata "workers” (pekerja), bukan “employers” (majikan/ bos), “jobs” (pekerjaan),atau ”so/aries" (gaji). Jawaban:C 24. Dari kalimat pertama pada teks, kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 1902, penampilanTeddy’s bear berubah dari yang tadinya menyeramkan dengan cakar-cakarnya (paws) menjadi lucu, lugu, dan baik hati. Jawaban: C 25. Kalimat pertama menunjukkan bahwa pada awalnya, Teddy tampak violent (bengis), bukan friendly (bersahabat), strong (kuat), ataupun lessinnocent (kurang inosen). Jawaban: A 26. Kata 'founded' pada kalirnat "ideal Novelty and -Toy Company founded the first teddy bear manufacturer ..." bermakna mendirikan. Oleh karena itu, 'founded' bermakna sama dengan kata"established", bukan "sold"

bimbel

LOGIKA

-199 -

(menjuai), "requested5’(meminta), ataupun "purchased" (membeli). Jawaban: D 27. Peraturan nomor 1 dengan jelas menyatakan bahwa sebelum memasuki gerbang museum, pengunjung (visitor) wajib membeli tiket. Jawaban: A 28. Kata "prohibited" pada konteks tersebut bermaknadilarang, sehingga lawan katanya adalah"permitted", yaitu diizinkan.Jawaban: A 29. Dari kalimat pertamaq kita dapat mengetahui bahwa latar belakang pendidikan Barack Obamaadalah hukum (law). Jawaban:D 30. Kata "elected" (terpiiih) bersinonim dengan kata"voted", "selected", dan "represented”. Kata"nominated” (masuk nominasi) belum menunjukkan bahwa Barack Obama terpilih. Jawaban: C 31. Respons yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah " I think she has a problem". Respons ini yang paling tepat karena kemudian Martha mengajak Miranda untuk menemui dan berbicara dengan Cecilia untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Jawaban: A 32. Respons yang tepat adalah "May I know who'scalling, please?". Kalimat ini bertujuan untuk menanyakan siapa nama penelepon. Kalimat ini sesuai dengan respons yang selanjutnya diberikan oleh si penelepon "This is Nirmala Agustin. Jawaban: C 33. Saran yang tepat untuk kondisi yang Intan rasakanadalah pergi ke restoran. Selain mereka dapatminum, mereka

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL juga dapat makan slang di sana.Jawaban: D 34. Susan menanyakan apa kegiatan Monica saat dia memiliki waktu luang (spare time). Respons yang paling tepat adalah "I often go to a village for apicnic." karena kegiatan tersebut sesuai dengan deskripsi mengenai lingkungan yang menyegarkan dan bagus, Jawaban: D 35. Respons yang tepat Bobby berikan untukmenjawab pertanyaan mengenai rencana masa depannya adalah "I would rather and o job than study,” (Saya lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan). Jawaban tersebut tepat karena kita melihat alasan yang Bobby berikan mengenai ayahnya yang membutuhkan bantuannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jawaban:C 36. Bentuk pertanyaan yang tepat untuk melengkapipernyataan Margaret adalah “Would you mindchecking it out?" (Dapatkah Anda memeriksa kompor ini?). Respons ini tepat, sehingga konteks percakapan menginformasikan bahwa Margaret tidak dapat memperbaiki kompornya, begitu juga dengan Steve yang tidak yakin dia dapat memperbaikinya. Jawaban:C 37. Michael tidak dapat mengikuti karya wisata karenaorang tuanya tidak mampu membayar biayanya. Leo menyarankan Michael untuk mengambil uang tabungannya (savings). Respons yang tepatMichael berikan untuk menanggapi saran. Leo adalah “If my parents permit me to take my savings, I will join the study tour.” (Jika orang tua saya meng-

bimbel

LOGIKA

-200 -

izinkan saya untuk mengambil uang tabungan tersebut, saya akan mengikuti karyawisata tersebut). Jawaban:D 38. Joe menanyakan sesuatu yang telah terjadi diwaktu lampau. Jadi, respon yang diberikan jugaharus dalam bentuk. kalimat lampau (S + V2). Respons yang paling tepat untuk menggambarkanbagaimana konser semalam adalah “lt was veryimpressive.” (Konsernya sangat mengesankan.)Jawaban:B 39. Laura mengatakan bahwa ibu sedang di dapursekarang, sehingga kemungkinan besar ibu sedangmemasak karena nanti malam akan ada makanmalam spesial. Jawaban:A 40. Bentuk pertanyaan yang sesuai dengan respons"Coffee with little sugan please.” adalah "Whatwould you like to drink?" (Anda ingin minum apa?).Jawaban:A 41. Untuk menyebutkan nama suatu jaian, prepositionof place (kata depan tempat) yang digunakanadalah ”on".Jawaban:C 42. Untuk rnenyebutkan sarana transportasi, katadepan yang digunakan adalah ”by". Jawaban: B 43. Verb (kata kerja) yang tepat untuk melengkapikalimat tersebut adalah "take" (membawa). Jawaban:B 44. Kalimat tersebut berisi tawaran (offer): Apabila Anda membutuhkan bantuan, hubungi saya. Bentuk kata kerja yang tepat untuk memberikan tawaran adalah bentuk infinitivenya (V1). Jawaban:A

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 45. Preposisi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah "to", karena “due to" bermakna ”karena": Jawaban: A 46. Deterrniner (penentu) "this" harus diikuti oleh noun (kata benda). Kata benda yang tepat dengan konteks ini adalah "advertisement" (iklan), bukan”advertisei” (pengiklan). Jawaban: D 47. Possessive pronoun (kata ganti penunjuk kepemilikan) harus diikuti oleh noun (kata benda). Apabila tidak terdapat noun, dapat digantikan dengan bentuk yang setara dengan noun, yaitu gerund (V-ing). Jadi, your + understading (gerund).

bimbel

LOGIKA

-201 -

Jawaban:C 48. Adjective (kata sifat) berfungsi untuk menerangkannoun (kata benda). Jadi, setelah ,kata sifat"attractive and representative", harus ada kata benda, yaitu "appearance". Jawaban:D 49. Persyaratan yang disebutkan pada poin ke-2 menunjukkan kualitas seseorang yang diminta. Kualitas ini disebutkan dalam bentuk kata sifat 'fluent' (fasih). Jawaban:A 50. Possessive pronoun (kata ganti penunjuk kepemilikan) harus diikuti oleh noun (kata benda).Jadi, your + application (noun). Jawaban: D

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-202 -

PAKET 3 SOAL & PEMBAHASAN UN MATEMATIKA 2010-2014 + PREDIKSI

UJIAN NASIONAL SMK 2010 Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tanggal : 24 Maret 2010 Waktu : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-203 -

2. 3. 4. 5. 6.

Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

1. Nilai 2 log12 – 2 log6 + 2 log2 adalah .... A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7 2. Diketahui p = 6 – 3√27 dan q = 4 +√12 . Bentuk sederhana dari p + q adalah... A. 10 – √3 B. 10 + 4√3 C. 10 – 4√3 D. 10 + 7√3 E. 10 – 7√3 1 3. Seorang pedagang membeli 12 lusin gelas seharga Rp 45.000,00, dan pedagang tersebut telah menjual 5 gelas seharga Rp 10.000,00. Jika semua gelas telah terjual dengan harga tersebut, maka persentase kerugian pedagang adalah .... A. 10 % B. 20 % C. 25 % D. 30 % E. 35 % 4. Nilai x yang memenuhi persamaan (4)2𝑥+3 = (32)𝑥+2 adalah... A. – 17 B. – 4 C. – 1 D. 1 E. 4

5. Persamaan garis pada gambar di bawah adalah... y 0

9

x

-6 A. 2x + 3y = 18 B. – 2x – 3y = 16 C. 2x – 3y = 18 D. 2x – 3y = – 16 E. 2x + 3y = – 18 6. Harga 1 kg pupuk jenis A Rp 4,000.00 dan pupuk jenis B Rp 2.000,00. Jika petani hanya mempunyai modal Rp 800.000,00 dan gudang hanya mampu menampung 500 kg pupuk (misal pupuk A = x dan pupuk B =y). Model matematika dari permasalahan tersebut adalah .... A. x+y 500;2x+y 400;x 0;y 0 B. x+y 500;2x+y 400;x 0;y 0 C. x+y 500;2x+y 400;x 0;y 0 D. x+y 500;2x+y 400;x 0;y 0 E. x+y 500; 2x+y 400;x 0;y 0 7. Himpunan penyelesaian dari 2 pertidaksamaan 3(6x–12) 2(6x+2) adalah.... 3

A. {𝑥 ∈ 𝑅 ∣ 𝑥 ≤ − 2} 3

B. {𝑥 ∈ 𝑅 ∣ 𝑥 ≥ − 2} 3

C. {𝑥 ∈ 𝑅 ∣ 𝑥 ≥ 2}

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

-204 -

D. ( 12

2

D. {𝑥 ∈ 𝑅 ∣ 𝑥 ≤ 3} 2

E. {𝑥 ∈ 𝑅 ∣ 𝑥 ≥ 3} 8. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah... y P(4 2,4)

−2 ) −2 −4 E. (12 2 ) 2 −4

12. Pada gambar di samping daerah yang diarsir adalah penyelesaian dari program linier. Nilai maksimum f(x,y) = 8x + 2y adalah... y 4

4

2

2

1

x

A. f(x) = x2 – 4 B. f (x) = x2– 4x C. f(x) = – x 2 + 4 D. f(x)= – x2 – 4x E. f{x)= – x2 + 4x 9. Penyelesaian sistem persamaan linier : 2x – 5y = – 21 dan 3x + 2y = – 3 adalah x dan y. Nilai dari 4x + 6y adalah ....

A. – 6 B. – 5 C. 2 D. 3 E. 6 10. Jika vektor 𝑎⃗ dan vektor 𝑏⃗⃗ membentuk ⃗⃗⃗⃗ = 2√6 dan⃗⃗⃗⃗⃗⃗ sudut 30°,|𝑎| |𝑏| = √6, maka 𝑎⃗.𝑏⃗⃗=… A. 2√3 B. 4√3 C. 6√3 D. 8√3 E. 10√3

Y=12 5 6 0 A. 4 B. 8 C. 9 D. 14 E. 16 13. Sebuah kaleng tanpa tutup berbentuk tabung dengan ukuran diameter 42 cm, dan tinggi 60 cm. Luas permukaan kaleng tersebut adalah....(𝜋 =

22 ) 7

A. 10.692 cm2 B. 9.306 cm2 C. 6.732 cm2 D. 5.346 cm2 E. 3.960 cm2 14. Sebuah miniatur gapura tampak pada gambar. Disekeliling gapura akan dihiasi dengan pita. Panjang pita yang diperlukan adalah... (𝜋 =

22 ) 7

5 cm 6 cm

11. Diketahui matriks A=(4 −2);

30 cm

1 3 −3 2 1 4 B=( ) dan C=( ) 1 4 −3 2

31 cm 14 cm

maka 2A–B+C=.... A. (12 −2)

2 −4 12 2 B. ( ) −2 −4 C. ( 12 −2) −2 4

A. B. C. D.

8 cm cm 248 236 cm 232 cm 215 cm

8 cm

x

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. 198 cm 15. Komponen elektronika di desain seperti tampak pada gambar terbuat dari pelat besi. Luas bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah komponen adalah.... 28 mm

7 mm

LOGIKA

-205 -

B. B B B B C. B B S S D. S S B B E. B S B S 19. Panjang PR pada gambar di bawah adalah… R 8 Q 0 30 cm 450 P

A. B. C. D. E.

626,5 mm2 896,0 mm2 974,0 mm2 1.024,5 mm2 1.130,5 mm2

A.

1

16. Diketahui vektor 𝑎⃗ = (1) dan vektor 𝑏⃗⃗ = 0 1 (0). Besar sudut antara 𝑎⃗dan 𝑏⃗⃗ adalah .... 1

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90° E. 180° 17. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki. Panjang sisi alas segitiga 20 cm dan sisi-sisi lainnya 26 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, maka volume prisma tersebut adalah... A. 1.300 cm3 B. 1.500 cm3 C. 2.100 cm3 D. 2.400 cm3 E. 2.600 cm3 18. Perhatikan tabel berikut ! p q {(𝑝 → 𝑞)˄𝑞} → ~𝑝 B B …. B S …. S B …. S S …. Nilai kebenaran kolom ketiga pada tabel di atas adalah .... A. S S S S

1 √8cm 2

B. 2√2cm C. 2√4cm D. 4√2cm E. 8√2cm 20. Diketahui ; Premis 1 : Jika guru matematika datang maka semua siswa senang Premis 2 : Ada siswa tidak senang Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah... A. Ada guru datang B. Semua siswa senang C. Guru matematika tidak datang D. Jika guru matematika tidak datang maka semua siswa tidak senang E. Jika ada siswa senang maka guru matematika datang 21. Kontraposisi dari “Jika ia sebagai tersangka maka ia diduga bersalah" adalah... A. jika ia diduga bersalah maka ia sebagai tersangka B. jika ia diduga bersalah maka ia bukan tersangka C. Jika ia bukan tersangka maka ia tidak bersalah D. Jika sebagai tersangka dan ia tidak bersalah E. Ia bersalah dan ia bukan tersangka 22. Negasi dari : “Jika saya lulus ujian maka saya kuliah" adalah... A. Saya lulus ujian atau saya tidak kuliah

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. Saya lulus ujian atau saya bekerja C. Saya lulus ujian tetapi saya tidak kuliah D. Saya lulus ujian tetapi saya tidak bekerja E. Saya tidak lulus ujian dan saya bekerja 23. Dari 9 pemain akan disusun satu tim inti bola voli yang terdiri dari 6 orang. Jika dua pemain dipastikan menjadi tim inti, maka banyaknya cara untuk menyusun tim inti adalah... A. 86 cara B. 84 cara C. 42 cara D. 35 cara E. 21 cara 24. Dalam suatu ruang tunggu tersedia 3 kursi. Jika daiam ruang tersebut ada 7 orang, maka banyak-nya cara mereka duduk berdampingan adalah... A. 21 cara B. 35 cara C. 120 cara D. 210 cara E. 720 cara 3

25. Diketahui sin A = ,( ∠A di kuadran I), 5

dan cos B=−

3 5

,( ∠B di kuadran

II).Maka nilai cos(A– B) =….. A. − B. − C. D. E.

33 65 16 65

7 65 16 65 33 65

26. Koordinat kartesius dari titik ( 6 ,3000) adalah... A. (–3√3,3) B. (3,3√3) C. (3, –3√3)

bimbel

-206 -

D. (3√3. –3) E. (–3, –3√3) 27. Data ukuran panjang lkan gurame umur 2 bulan disajikan pada tabel di samping. Median dari data tersebut adalah... Ukuran (cm) frekuensi 30-35

5

36-41

9

42-47

8

48-53

12

54-59

6

A. 44,50 mm B. 45,25 mm C. 45,75 mm D. 46,00 mm E. 46,50 mm 28. Seorang siswa mempunyai nilai rata-rata ulang-an matematika 7,2. Nilai tesebut di peroleh dari tiga kali ulangan. Sesudah siswa tersebut mengi-kuti ulangan keempat maka rata-ratanya menjadi 7,5. Nilai siswa pada ulangan keempat adalah … A. 8,6 B. 8,4 C. 7,6 D. 7,4 E. 7,2 29. Diagram dibawah ini menunjukkan pekerjaan orang tua siswa disuatu kelas pada sebuah SMK. Jika jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 40 orang, maka banyak siswa yang orang tuanya berwiraswasta adalah …..

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL pengang guran 10%

bimbel

PNS ABRI wiraswasta

ABRI 15%

A. 4 orang B. 6 orang C. 12 orang D. 14 orang E. 16 orang 30. Sebuah Kotak berisi 3 transistor berwarna merah, 4 transistor berwarna kuning, dan 2 transistor berwarna hitam. Dari dalam kotak diambil tiga sekaligus, peluang yang terambil 2 transistor berwarna kuning dan 1 transistor berwarna merah adalah... A. B.

D. E.

14 4 21 6 23

31. Nilai balik minimum dari fungsi f(x) = x3 – 3x2 + 7 adalah... A. –4 B. – 2 C. 3 D. 5 E. 7 32. Turunan pertama dari f(x)= 𝑥≠

3 −2

3𝑥−1 2𝑥+3

adalah... 7

3

9

3

A. 𝑓 ′ (𝑥) = (2𝑥+3)2 ; 𝑥 ≠ − 2 B. 𝑓 ′ (𝑥) = (2𝑥+3)2 ; 𝑥 ≠ − 2 C. 𝑓

′ (𝑥)

=

11 (2𝑥+3)2

;𝑥≠

3

15

3

3 −2

33. Simpangan baku dari data : 4, 6, 8, 2, 5 adalah... 1 A. 2 √2 B.

1 √3 2

C. √2 D. √3 E. 2 34. Tabel berikut menunjukkan tinggi badan 40 siswa SMK teknik. Tinggi badan(kg) frekuensi 144-149

4

150-155

8

156-161

10

162-167

12

168-173

6

Kuartil ke-3 dari data di atas adalah... A. 162,5 cm B. 163,5 cm C. 165,5 cm D. 166,5 cm E. 167.5 cm 35. Disajiakan table distribusi frekuensi sebagai berikut! Tinggi badan(kg) frekuensi

3 3

C.

13

E. 𝑓 ′ (𝑥) = (2𝑥+3)2 ; 𝑥 ≠ − 2 pengangguran

PNS 35%

-207 -

D. 𝑓 ′ (𝑥) = (2𝑥+3)2 ; 𝑥 ≠ − 2

pekerjaan

wiraswas ta

LOGIKA

dengan

144-149

4

150-155

8

156-161

10

162-167

12

168-173

6

Modus dari data pada tabel di atas adalah… A. 74,7

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. C. D. E.

75,7 76,7 77,7 78,7

B. C. D.

36. ∫(9x2 − 4x + 5)dx = ….. 1 A. 3 𝑥 3 –2x2+5x+C B. 3x3–2x2+5x+C 3

2

C. 3x +2x +5x+C D. 18x3– 2x2 + 5x + C E. 18x3+2x2+5x+C 37. Volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh garis y = x + 1, x = 1, x = 3, dan sumbu-x jika diputar 360° mengelilingl sumbu-x adalah…. 40 A. 3 𝜋 satuan volume B. C. D. E.

50 𝜋 3 52 𝜋 3 56 𝜋 3 58 𝜋 3

3 36 3 42

satuan luas satuan luas satuan luas satuan luas

3

1

40. ∫0 (2𝑥 − 5)2 𝑑𝑥 = ⋯ 1

satuan volume satuan volume

B. 12 3

satuan volume

C. 14 3

satuan volume

D. 16 3

1 1 1 1

E. 18 3

satuan luas

1. Jawaban : A. Pembahasan : 2

log12 - log6 + 2 2log2 2 log12- 2 log6 + 2 log2 12𝑥4 2 log 6 = 2 log8= 2log2 3 =3 2log2 2. Jawaban : E Pembahasan : p=6−3√27 dan q=4+√12, maka p + q = 6−3√27 + 4 + √12 6+ 4−3√9.3 + √4.3 10 −3.3√3 − 2√3 10−7√3

3. Jawaban : B

-208 -

39. Luas daerah yang dibatasi oleh garis y = 4x + 6; sumbu x, x = 2, dan x = 3 adalah... A. 8 satuan luas B. 12 satuan luas C. 14 satuan luas D. 16 satuan luas E. 18 satuan luas

28 3

3 35

A. 10 3

38. Luas daerah yang dibatasi oleh garis y = 2x + 1 dan kurva y= x2–2 adalah.... A.

E.

32

LOGIKA

Pembahasan : ingat 1 lusin = 12 buah 1

12 lusin= 12 + 6 = 18 buah 45000 =2500 18 10000 = 5 = 2000

Harga beli per buah = Harga jual per buah

Rugi = H. Beli - H.Jual = 2500- 2000 = 500 𝑟𝑢𝑔𝑖 𝐻.𝐵𝑒𝑙𝑖

%rugi=

x100%=

500 2500

x100%= 20%

4. Jawaban : B Pembahasan : (4)2𝑥+3 = (32)𝑥+2 ↔ (22 )2𝑥+2 = (25 )𝑥+2 ↔ (2)4𝑥+6 = (2)5𝑥+10

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 4x+6 = 5x+10 4x-5x= 10-6 -1x=4 x = -4

5. Jawaban :C

bimbel

11. Jawahan :C

6. Jawaban : B 7. Ingat soal cerita tentang Program Linier,

12. Jawahan : C

8. Jawaban :A Pembahasan : 2 (6x-12) 3

2(6x+2)

2(2x-4) 2(6x+2) 4x-8 12x+4 4x-12x 4+8 -8x 12 8x -12 x≤ −

2 3

9. Jawaban :D Pembahasan : Ada 3 buah titik pada grafik yakni (-2,4), (-4,0) dan (0,0). Ingat grafik terbuka ke bawah: (-) x2. Jadi pili-han A dan B salah. Cek dengan menggunakan titik yang,RUMIT (-2, 4) ke pilihan jawaban B, C dan D. C. y=f(x)=-x2+4=-(-2)2+4=-4+4=0(salah) D. y =f(x)=-x2-4x= -(-2) 2 - 4.(-2)=- 4 + 8=4 (benar) E. y =f(x)=-x2+4x= - (-2) 2 + 4.(-2)=-4-8=12(salah)

10. Jawaban : E Pembahasan : 2𝑥 − 5𝑦 = −21 Kira punya SPL { 3𝑥 + 2𝑦 = −3 (2. (−21)) − (−5. −3) −42 − 15 𝑥= = (2.2) − (−5.3) 4 + 15 57 =− = −3 19

-209 -

𝑦=

Pembahasan : Dari grafik diubah jadi persamaan garis: -6x+ 9y= -54 (dikalikan -1) 6x-9y=54 2x-3y=18

tanda syarat (x 0 , y 0 harus ada) dan tidak ada tanda . Jadi, pilihan jawaban A,C,D,E salah.

LOGIKA

Pembahasan: Diketahui: 𝛼=30° , |𝑎⃗|= 2√6 dan|𝑏⃗⃗|= √6 𝑎⃗. 𝑏⃗⃗ = |𝑎⃗||𝑏⃗⃗|cos𝛼 1

=2√6. √6 cos30°=2.6.2 √3 = 6√3 Pembahasan : 4 −2 −3 2 A =,( ), B = ( ) dan 1 3 1 4 1 4 C=( ) . KUNCI:2A-B+C −3 2 4 −2 −3 2 1 ↔ 2( )−( )+( 1 3 1 4 −3 8 −4 3 2 1 ↔( ) − (− )+( 2 6 1 4 −3 12 −2 ↔( ) −2 4

4 ) 2 4 ) 2

13. Jawaban : E Pembahasan : Karena selisih jauh padaf(x,y) =8x + 2y , dan besar koefisien dari x maka kita langsung lihat sumbu X yang terkena arsiran yakni titik (2,0). Lalu kita masukkan kef(x,y) = 8x + 2y=8.2+2.0=16+0=16

14. Jawaban : B Pembahasan : Luas permukaan tabung tanpa tutup = 𝜋𝑟 2 + 2𝜋. 𝑟. 𝑡 = 𝜋. 𝑟. 𝑟 + 2𝜋. 𝑟. 𝑡 22

22

= ( 7 x21x 21) + (2x 7 x21x6) = 9.306 cm2

15. Jawaban : C Pembahasan : Keliling = dijumlah semua yang di luar = 30+(2x5)+(2x10)(sisi miring tripel phytagoras) +(2x6)+(2x 30)+(2x8)+(2 x 1

31)+(22)(2kel.lingkaran) Keliling total=30+10+20+12+60+16+62+22=232 cm

16. Jawaban : A Pembahasan : Luas total = luas persegipanjang + L.lingkaran

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

Luas persegi panjang = p x l =28 x 21 = 588 Luas lingkaran = 𝜋𝑟 2 =

22 x 7

3,5 x 3,5

=38,5 Luas total= 588 + 38,5 = 626,5 mm2

17. Jawaban : C Pembahasan : Ingat! rumus mencari sudut : 1 ⃗⃗ 𝑎⃗⃗.𝑏 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑎 ⃗⃗ , dengan 𝑎⃗ = (1) dan ⃗⃗||𝑏| 0 1 𝑏⃗⃗ = (0) 1 ⃗⃗ 𝑎⃗. 𝑏 =(1.1)+(1.0)+(0.1)=1 |𝑎⃗|=√12 + 12 + 02 =√1 + 1 + 0 = √2 |𝑏⃗⃗|=√12 + 02 + 12 =√1 + 0 + 1 = ⃗⃗ 𝑎⃗⃗.𝑏

√2𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑎⃗⃗||𝑏⃗⃗| =

1 1 = maka √2.√2 2

𝛼 =600

18. Jawaban : D Pembahasan : Volume Prisma = Luas alas x tinggi prisma Luas alas = luas segitiga sama kaki Alas segitiga 20 cm dan tinggi segitiga 24 cm (dari tripel phytagoras (10,24,26)). Jadi, L. segitiga =

𝑎𝑙𝑎𝑠𝑥𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 2

=

20 𝑥 24 =240 2

Volume prisma = (luas alas x tinggi prisma) =(240 x 10) = 2400 cm2

19. Jawaban : B Pembahasan:

p B

B

S

S

q B

S

B

S

{(𝑝 → 𝑞)˄~𝑞} → ~𝑝 konklusi B {(B → B)˄S} → S {B˄S} → S {S} → S B {(B → S)˄B} → S {S˄B} → S {S} → S B {(S → B)˄S} → B {𝐵˄𝑆} → 𝐵 {𝑆} → 𝐵 B {(S → S)˄B} → B {𝐵˄𝐵} → 𝐵 {𝐵} → 𝐵

20. Jawaban : D

LOGIKA

-210 -

Pembahasan: ingat aturan sinus 𝑄𝑅 𝑃𝑅 𝑃𝑄 = = sin 𝑃 sin 𝑄 sin 𝑅 𝑄𝑅 𝑃𝑅 8 = → sin 45 sin 𝑃 sin 𝑄 8 𝑃𝑅 √2 2

𝑃𝑅

= sin 30

→ PR = 4√2 cm.

1 2

21. Jawaban:C Pembahasan: Premis 1 : P Q Premis 2 : Q Kesimpulan : P (Guru matematika tidak datang)

22. Jawaban : B Pembahasan: Kontraposisi = TUKERAN, LAWAN Jadi, " jika ia diduga tidak bersalah maka ia bukan tersangka"

23. Jawaban :C Pembahasan : Ingat ingkaran / negasi = pilih DAN /TETAPI TIDAK, depan TETAP Jadi,"Saya lulus ujian maka saya tidak kuliah”

24. Jawaban :D Pembahasan : ada 9, yang 2 pasti jadi pilihannya tinggal 7 pemain Ingat voli ada 6 orang sudah terpilih 2, jadi kurang 4 pemain.Gunakan aturan kombinasi: 7! 7.6.5.4! 7.6.5 7 C = (7−4)! = 3!.4! = 3.2.1 = 35 4

25. Jawaban :B Pembahasan : = 7x6x5x4=210 cara

26. Jawaban; D Pemgahasan : INGAT : kuadran II (HANYA SIN (+)) 3 5

Sin A= ; cos B= − Cos A= −

4 5

5 13

; sin B =

12 13

Maka, cos (A - B) = cosAcosB + sinAsinB, 4

5 3 12 )+( 5x 13) 13 20 36 16 + = 65 65 65

=( 5x− =−

27. Jawahan : C

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pembahasan : Kita mempunyai koordinat kutub (6 ,300°), maka r = 6 dan a=300° x = r.cos a ; y = r sin a x = 6 cos 300° ; y = 6 sin 300° 1

1

; y = 6. − 2 √3 =−3√3

= 6 . 2=3

Maka koordinat kartesius (x,y) = (3,-3√3)

28. Jawaban : D Pembahasan : intinya ; cari letak median dulu Diketahui : n = jumlah total = 40 1 2

Letak median =

xn=

1 2

x 40 = 20

Berarti data ke-20 terletak pada kelas ke-3 Tb = 42 - 0,5 = 41,5 ; C = 47,5 -41,5 = 6 fk=5+9=14 ; f =8 Maka ; Me = Tb + ( =41,5

1 𝑛−𝑓𝑘 2

𝑓

)𝐶

20−14 +( 8 ) 6

= 41,5 + 4,5 = 46,00 29. Jawahan : B

bimbel

f' (x) = 3x2 - 6x = 03x (x-2) = 0 Maka x = 0 atau x = 2 (minimum pilih yang besar, pilih x = 2, masukkan ke fungsi awal f(2) = 23-3.22+7 = 8-12+7 = 3

33. Jawaban:C Pembahasan : 3𝑥−1

f(x)=

2𝑥+3

maka 𝑓 ′ (𝑥)

Pembahasan : 1. Langkah 1 :cari rata - rata (𝑥) 4+6++2+5 25 =5= 5

(𝑥)=

5

2. Simpangan Baku (S.B.) √

(4−5)2 +(6−5)2 +(8−5)2 +(2−5)2 +(5−5)2

=√

5

1+1+9+9+0 5

20

=√ =2 5

35. Jawaban : C

3(7,2)+𝑥 ( 4 )=7,5

Cari letak kuartil ke-3 =

30. Jawaban : E Pembahasan ; % wiraswasta =100 - (10+35+15)=100 60 = 40 % Banyaknya siswa yang orangtuanya wiraswasta = (40/100) x 40 = 16 orang

31. Jawaban :C Pembahasan : dan = KALI , atau = TAMBAH 4 3 𝐶 𝑥𝐶 2 1 = 6𝑥3 = 3 9 84 14 𝐶 3 4 4𝑥3𝑥2! 4𝑥3 Dengan , 𝐶 = 2!.2! =2𝑥1 =6 2 3! 3𝑥2! 3 3 𝐶 =(3−1)!.1!= 1!.2! = 1= 3 1 9! 9𝑥8𝑥7𝑥6! 9𝑥8𝑥7 9 𝐶 = (9−3)!.3!= 6!.3! =3𝑥2𝑥1= 84 3

32. Jawaban:C Pembahasan : Diket ; f(x) = x3 - 3x2+ 7 Cari turunannya,

(3.3)−(−1.2) (2𝑥+3)2

34. Jawaban : E

Pembahasan : n = 40

x = 30 - 21,6 = 8,4

=

11 (2𝑥 + 3)2

𝑓 ′ (𝑥) =

Pembahasan : Misalkan nilai ulangan ke-4 =x 21,6+ x= 30

-211 -

3 4

xn=

3 4

x 40 =

30 Berarti kuartil ke-3 terletak pada kelas ke4 Tb=162 - 0,5=161,5

;

3 4

n=30

fk=4+8+10 = 22, ; C=167,5-161,5 =6 f= 12 Maka,Kuartil ke tiga (K3) : 3

𝑛−𝑓𝑘

K3= Tb + (4

𝑓

)𝐶 30−22 )𝐶 12

 K3 = 161,5 + (

= l61,5 + 4 =

165,5

36. Jawaban :C Pembahasan; Modus = frekuensi yang TERBANYAK Tb = 76 - 0,5 = 75,5 C = 78,5 - 75,5 = 3 d1 = 16 - 12 =4 d2 = 16 - 10 = 6 𝑑1

Maka, Modus (Mo):Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

4

= 75,5 + (4+6) 3= 75,5 + 1,2 = 76,7 Pembahasan :

−

4 2 𝑥 2

+ 5𝑥 + 𝐶

38. Jawaban :D Pembahasan ;

=

16√16 32 = 3 612

satuan luas.

Pembahasan ; 3 3 ∫2 4𝑥 + 6 𝑑𝑥 = [2𝑥 2 + 6𝑥] 2 =(2.32 4-6.3)-(2.22 +6.2)=(18+18)-(8+ 12) =36-20= 16 satuan luas

41. Jawaban ; D

3

Volume = 𝜋 ∫1 (𝑥 + 1)2 𝑑𝑥

Pembahasan ;

3 =𝜋 ∫1 (𝑥 2 + 2𝑥 + 1)𝑑𝑥 1 2 3 =𝜋[ 𝑥 3 + 𝑥 2 + 𝑥] 3 2 1

1

Volume = 𝜋 ∫0 (2𝑥 − 5)2 𝑑𝑥 3

1 2 1 2 3 =𝜋[3 33 + 2 32 + 3] − 𝜋[3 13 + 2 12 + 1] 1 1 56 =𝜋[9 + 9 + 3]-𝜋[3 + 1 + 1]= 3 𝜋 39. Jawaban :B

=𝜋 ∫1 (4𝑥 2 − 20𝑥 + 25)𝑑𝑥 4 20 20 1 4 =𝜋[3 𝑥 3 + 2 𝑥 2 + 25𝑥] 𝜋[3 13 + 2 12 + 0 4 3 20 2 25.1] − 𝜋[3 0 + 2 0 + 25.0] 4−30+75

=𝜋[

Pembahasan : Kita punya y= x2 – 2 dan y=2x+1 Maka; x - 2 = 2x+ 1x2-2x-3 = 0 Kita punya: a =1, b= - 2, dan c = - 3 Rumus luas =

𝐷 √𝐷 6𝑎 2

40. Jawaban ; D

∫(9𝑥 2 − 4𝑥 + 5)𝑑𝑥 9 =3 𝑥 3

-212 -

𝐷 = (−2)2 − 4.1. (−3))= 4+12 = 16 luas =

37. Jawaban : B

LOGIKA

𝐷√𝐷 6𝑎 2

3

1

]-0= 16 3 𝜋

; dengan 𝐷 = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐

UJIAN NASIONAL SMK 2011 Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tanggal : 19 April 2011 Waktu : 120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN. 2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN. 3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban. 5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-213 -

9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 1. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan: 3 ( 4

2

8x 20 ) + 3 ≤ 3( 6x + 15 )

4

adalah ..... A. {x|x≤ −3} B. {x|x 10} C. {x|x

9}

D. {x|x

8}

E.

6}

{x|x

2. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu-x di titik ( 2 , 0),dan (2 , 0) serta melalui titik (0 ,

4)

adalah ..... A. y=𝑥 2 − 2 B. y=𝑥 2 − 4 C. y = 2𝑥 2 − 2x D. y= 𝑥 2 −4x E. y = 𝑥 2 − 2x + 2 3. Titik puncak grafik fungsi kuadrat: y= −4𝑥 2 + 8x 3 adalah ..... A. ( 1 , 15) B. ( 1 , 1)

2 ) dan sejajar garis 2x

5y + 1 = 0

adalah ...... A. 2x 5y = 0 B. 2x

5y + 20 = 0

C. 2x

5y

20 = 0

D. 5x

2y

10 = 0

E. 5x

2y + 10 = 0

5. Gradien garis dengan persamaan: 2x + 6y 3 = 0 adalah ...... 1

B. − 3 C.

1 3

1

D. 3 3 jam 1

D. (1 , 1) E. (1 , 9) 4. Persamaan garis yang melalui titik ( 5 ,

2

1

C. 3 4 jam E. 3 2jam

C. ( 1 , 9)

A.

D. 3 E. 6 6. Seorang pemborong telah menjual sebuah rumah seharga Rp180.000.000,00 dengan mendapat keuntungan 20%. Harga beli rumah tersebut adalah ..... A. Rp140.000.000,00 B. Rp144.000.000,00 C. Rp148.000.000,00 D. Rp150.000,000,00 E. Rp154.000.000.00 7. Bapak mengendarai mobil dari kota A ke kota B selama 4 jam dengan kecepatan 65 km/jam. Jika kakak mengendarai motor dengan jarak yang sama berkecepatan 80 km/jam, maka waktu yang diperlukan adalah ..... A. 3 jam 1 B. 3 5 jam

8. Hasil dari (

1 125

1 3 adalah

(1000)

2

4

)−3 + (8)3 − ....

A. 9 B. 11 C. 19 D. 31 E. 41 9. Bentuk sederhana dari ( 3√7+ 5 )( 4√7 − 2 ) adalah ..... A. 74 B. 84 6√7 C. 74 + 6√7 D. 84 + 14√7 E. 74 + 14√7

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-214 -

1

10. Hasil dari 7log 8 . 2log 9 . 3log7 adalah ..... A. 6 B.

3

C.

2

D. 3 E. 6 11. Seorang pekerja bangunan membeli 2 kaleng cat dan 3 kuas seharga Rp101.500,00. Esok harinya pekerja itu membeli 1 kaleng cat dan 2 kuas Rp53.500,00. Harga 1 kaleng cat dan 1 kuas adalah ..... A. Rp46.000,00 B. Rp48.000,00 C. Rp49.000,00 D. Rp51.000,00 E. Rp53.000.00 12. Harga 1 kg pupuk jenis A Rp4.000,00 dan pupuk jenis B Rp2.000,00. Jika petani hanya mempunyai modal Rp800.000,00 dan gudang hanya mampu menampung 500 kg pupuk( missal pupuk A = x dan pupuk B = y), maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah .... A. x+y 2500; 2x+y 2400;x 20;y 20 B. x+y 2500; 2x+y 2400;x 20;y

A. 15 B. 20 C. 25 D. 26 E. 30 14. Diketahui matriks A = 2𝑝 − 1 2𝑞 + 3 ( ) dan B = 3 7 11 −9 ( ) .Jika matriks 2𝑟 + 1 7

A= B maka nilai p + q + r adalah ..... A. 14 B. 10 C. 2 D. -2 E. -12 15. Diketahui matriks M =(2 −1) , 3 7 12 4 5 8 N =( ) , P =( ) −8 9 −6 2

Hasil dari matriks M N+2P adalah ...... A. ( 21 B.

20 C. x+y 2500; 2x+y 2400;x 20;y

C.

20 D. x+y 2500; 2x+y 2400;x 20;y

D.

20 E. x+y 2500; 2x+y 2400;x 20;y 20 13. Pada gambar dibawah ini, daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian program linear. Nilai maksimum dari fungsi obyektif f( x , y)=2x + 5y adalah .... y 10

5

E.

−1 ) −7 23 21 −1 ( ) −19 24 21 −17 ( ) −7 23 21 −17 ( ) 21 −13 21 −17 ( ) −19 24

16. Diketahui vektor 𝑢⃗⃗= 2i + j 4k dan 𝑢 ⃗⃗= 5i 3j + 2k,maka berarti 2𝑢 ⃗⃗ − 3𝑢 ⃗⃗

adalah.. A. –19i + 11j – 14k B. –19i – 11j + 14k C. –11i – 9j + 14k D. –11i + 9j – 14k E. 11i + 9j + 14k

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

1

17. Diketahui vektor 𝑎⃗ =(1) dan vector 𝑏⃗⃗ 0 1 =(0) . Besar sudut antara 𝑎 dan 𝑏⃗⃗ 1

adalah ..... A. 30° B. 45° C. 60° D. 90° E. 180° 18. Keliling daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah .... (𝜋 = 18 cm

22 ) 7

5 cm 7 cm

A. 22 cm B. 50 cm C. 72 cm D. 78 cm E. 144 cm 19. Luas permukaan tabung tertutup yang berdiameter alas 20 m dan tinggi 5 dm adalah ..... 𝜋 = 3,14 A. 317 dm2 B. 471 dm2 C. 628 dm2 D. 785 dm2 E. 942 dm2 20. Sebuah prisma tegak ABC.DEF dengan alas siku-siku di titik B. Panjang AB = 5 cm, BC = 12 cm, dan AD = 15 cm. Volume prisma tersebut adalah ..... A. 135 cm3 B. 225 cm3 C. 450 cm3 D. 650 cm3 E. 725 cm3 21. Diketahui pernyataan p bernilai salah dan per-nyataan q bernilai benar.

LOGIKA

-215 -

Pernyataan majemuk berikut yang bernilai benar adalah ..... A. ~ p˄ ~ q B. (p q) C. ( p

q)˅q

D. ( p

q)˅p

E. ( p

q)˄p

22. Ingkaran dari pernyataan ”Jika air laut tenang maka nelayan melaut mencari ikan” adalah ..... A. Jika nelayan tidak melaut mencari ikan maka air laut tidak tenang B. Jika air laut tidak tenang maka nelayan melaut mencari ikan C. Jika nelayan melaut mencari ikan maka air laut tenang D. Air lauttenang dan nelayan tidak melaut mencari ikan E. Air laut tenang dan nelayan mencari ikan 23. Kontraposisi dari ”Jika sungai dalam maka sungai banyak ikan” adalah ….. A. Jika sungai banyak ikan maka sungai dalam B. Jika sungai banyak ikan maka sungai tidak dalam C. Jika sungai tidak dalam maka sungai tidak banyak ikan D. Jika sungai tidak banyak ikan maka sungai dalam E. Jika sungai tidak banyak ikan maka sungai tidak dalam 24. Diketahui premis-premis sebagai berikut: Premis (1) : Jika Ronaldo seorang pemain sepak bola maka ia mempunyai stamina yang prima. Premis (2) :Ronaldo tidak mempunyai stamina yang prima. Kesimpulan yang dapat ditarik dari premis-premis itu adalah .....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

A. Ronaldo seorang pemain sepak bola B. Ronaldo bukan pemain sepak bola C. Ronaldo mempunyai stamina yang prima D. Ronaldo bukan pemain sepak bola dengan stamina prima E. Ronaldo seorang pemain sepak bola dan tidak mempunyai stamina yang prima 25. Seseorang berada di atas gedung yang tingginya 21 m. Orang tersebut melihat sebuah pohon dihalaman gedung dengan sudut depresi 60°, jarak pohon terhadap gedung adalah ..... A. 7√3 7 B. 2 √3 C.

7 √3 3

D. 21√3 21 E. 2 √3

12 5

B. C. D. E.

Banyak cara untuk menyusun rangkaian tersebut adalah ..... A. 210 cara B. 70 cara C. 42 cara D. 35 cara E. 30 cara 29. Frekuensi harapan muncuinya jumlah mata dadu bilangan prima pada lempar undi dua dadu secara bersama-sama sebanyak 144 kali adalah ..... A. 60 kali B. 75 kali C. 100 kali D. 125 kali E. 140 kali 30. Pemasukan dan pengeluaran keuangan suatu perusahaan selama 4 tahun disajikan dengan diagram batang dibawah ini. 200

200 150 100

180

160 140

180 160 150 150

pemasukan pengeluaran

50 0

4

dan sin B =5 , A

Sudut lancip dan B sudut tumpul. Nilai cos (A B ) adalah….. A.

-216 -

250

26. Koordinat katesius dari titik (6 , 300° ) adalah .. A. (−3√3 , 3 ) B. ( 3 , 3√3) C. ( 3 , −3√3) D. (3√3 , −3) E. (−3 , −3√3) 27. Diketahui tan A =

LOGIKA

63 65 56 65 36 65 33 65 16 65

28. Mita mempunyai 7 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya, akan dibentuk rang-kaian bunga terdiri dari 3 warna.

Besar keuntungan pada tahun 2005 dan 2006 adalah ..... A. Rp10.000.000,00 B. Rp25.000.000,00 C. Rp30.000.000,00 D. Rp35.000.000,00 E. Rp40.000.000,00 31. Tabel dibawah ini adalah hasil ulangan Bahasa lnggris suatu kelas. Proses menghitung modus data tersebut adalah ..... Nilai frekuensi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

37-42

6

43-48

9

49-54

14

26-30

5

55-60

10

31-35

7

61-66

5

36-40

17

67-72

2

41-45

9

= 50

46-50

2

4

A. Mo = 48,5 + [4+4] . 6 4

B. Mo = 48,5 +[5+4] . 6 5

C. Mo = 48,5 +[4+4] . 6 5

D. Mo = 48,5 +[5+4] . 6 5

E. Mo = 48,5 +[5+5] . 6 32. Data di bawah ini adalah nilai ulangan mata pelajaran Matematika dari 50 siswa. Rata-rata hitung nilai dengan tersebut adalah ..... Nilai frekuensi

-217 -

33. Tabel berikut adalah data berat badan 40 siswa. Kuartil ke-tiga (Kg) dari data tersebut adalah ..... Berat badan(kg) frekuensi

31-36

Jumlah

A. B. C. D. E.

LOGIKA

A. 40,82 B. 41,03 C. 41,06 D. 42,12 E. 42,74 34. Simpangan baku dari data : 2, 4,1, 6, 6, 4, 8, 9, 5 adalah ...... A. √6 3 B. 2 √3 C. 3√3 D. 3√6 E. 6√2 𝑥 2 +4𝑥−12

40-49

5

35. lim

50-59

12

60-69

14

70-79

11

80-89

8

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 E. 8 36. Suatu pabrik pada bulan pertama memproduksi 80 tas.Setiap bulan produksi mengalami per-tambahan tetap sebanyak 15 tas. Banyak tas yang diproduksi pada tahun pertama adalah … A. 1.215 tas B. 1.950 tas C. 2.430 tas D. 2.520 tas

55,8 63,5 64,5 65,2 65,5

𝑥→2

𝑥−2

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

E. 4.860 tas 37. Volume benda putar yang terjadi daerah yang dibatasi kurva y = x + 2, sumbu X, garis x = 0 dan x = 3 diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 adalah …. A. 10𝜋 satuan luas B. 15 𝜋 satuan luas C. 2l 𝜋 satuan luas D. 33 𝜋 satuan luas E. 39 𝜋 satuan luas 38. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah .,... y Y=𝑥 − 2𝑥

2 3 3

C. 6 satuan luas 4

1

D. 21 satuan luas 3 1

E. 32 satuan luas 2

3

39. Nilai dari ∫1 (6𝑥 2 + 4𝑥)𝑑𝑥 = ⋯ . A. 60 B. 68 C. 70 D. 72 E. 74 40. Turunan pertama dari fungsi f(x) = 2𝑥+1

A. B. x C. Y=6𝑥 − 𝑥2

D.

2

A. 2 satuan luas 3

-218 -

B. 6 satuan luas

𝑥+3

2

LOGIKA

E.

, 𝑥 ≠ −3 adalah f’(x) = ..... 2

(𝑥+3)2 5 (𝑥+3)2 7 (𝑥+3)2 9 (𝑥+3) 6 (𝑥+3)

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

-219 -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL MATEMATIKA 2011 1. Jawaban: C Pembahasan: 3 2 (8x-20)+3 ≤ 3 (6x+15)-4 4 3(2x-5) + 3 ≤ 2(2x+5)-4 6x – 15 + 3 4x +10-4 6x+12 4x+6 6x - 4x 6+12 2x 18 x 9 2. Jawaban: B Pembahasan: Pada soal ada 3 buah titik, yakni ( -2, O), (2,0), dan (0, - 4). Kita pilih titik (0, - 4), kita cari jawaban yang jika x diganti 0 hasilnya y = - 4 A. y = x2 -2 = 02 – 2=0-2= -2 (salah) B. y = x2 -4 = 02 -4=0- 4= - 4 (benar) C. y=x2- 2x = 02 -2.0=0-0= 0 (salah) D. y=x2 - 4x = 02 -4.0= 0-4.0 (salah) E. y=x2 - 2x+2 =02 -2.0+2=0-0+2= 2 (salah) 3. Jawaban: D Pembahasan: Kita punya y = - 4x2 + 8x- 3, maka a = - 4 , b = 8 dan c = - 3. Titik puncak = titik balik = (Xp,Yp) −𝑏 −𝐷 Xp= 2𝑎 dan Yp = 4𝑎 ,dengan D = b2- 4 a.c

−8

Xp=2.(−4)=1 dan Yp =

−(𝑏 2 − 4 a.c) 4𝑎

=

−(82 − 4 (−4).(−3)) 4(−4)

=1

Jadi, titik puncak grafik (Xp,Yp) = (1,1) 4. Jawaban: B Pembahasan: Sejajar = sama, maka komponen x dan y TETAP 2x- 5y + 1 = 0, kita ambil 2x - 5y dan titik ( - 5, 2), Sehingga 2x-5y= 2.(-5) - 5.(2) 2x-5y= -10-10 2x-5y=-20 2x-5y+20=0 5. Jawaban: B Pembghasan: Cari gradien (m) diketahui persamaan garisnya. Langsung saja .-2x + 6y - 3 = 0, komponen x −2 1 maka m=− komponen y=− 6 =− 3 6. Jawaban: D Pembahasan: 100 Harga Beli = =100+%untung 𝑥 𝐻. 𝑗𝑢𝑎𝑙 100

= 120 𝑥 𝑅𝑝180.000.000= Rp150.000.000 7. Jawaban ; C Pembahasan ; Jarak kota A - B = kecepatan x waktu

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL =64x4=260 km Waktu yang diperlukan Kakak, yaitu: jarak A−B 280 20 1 = =3 = 3 jam kecepatan kakak 80 80 4 8. Jawaban: D Pembahasan: 2

4 1 1 3 ( ) + (8)3 − (1000)3 125 2

4

1

= (5)−3.3 + (2)3.3 − (10)3

52 + 24-10 = 31 9. Jawahan: E Pembahasun: (3√7+ 5)(4√7 -2) =12.7-6 √7 + 20√7 - 10 =84-14√7 – 10 = 74 + 14√7 10. Jawaban: A 1 7 log8. 2log9. 3log7 =7 log23.lo2g37. 3log7-1 = 3.2.-1 x 7 log2. 2log3. 3log7 =-6 11. Jawaban: B Pembahasan: Misaikan ; 1 kaleng cat = x 1 kuas =y Maka kuta peroleh SPL: 2x+3y = 101.500 1x+2y = 53.500 x=

(2𝑥101.500)−(53.500 x3)

(2.2)−(3𝑥1) 203.000−160.500 42.500

=

=

= 42.500

4−3 1 (2𝑥 53.500)−(1𝑥101.500) y= (2.2)−(3𝑥1) 107.000−101.500 5.500

=

= 1 = 5.500 Jadi, 1 kaleng cat + 1 kuas = Rp42.500,00 +Rp5.500,00 = Rp48.000,00 12. Jawaban: B Pembahasan: Pilihan jawaban A,D, E jelas SALAH, (karena pada soal cerita tanda yang benar biasanya hanya ). Tinggal pilih B atau C. Tanda syarat (x ≥ 0, y 0 WAJIB ADA). Jadi, jawaban C salah karena x 0 dan y 0 13. Jawaban ; C Pembahasan: 4−3

Lihat fungsi objektif f (x,y) = 2x + 5y (selisih jauh) Lebih besar yang koefisien y, maka langsung liat di sumbu y yang kena arsiran yakni titik (0,5). So, 2x + 5y = 2.0+5.5 = 0+25 = 25 14. Jawaban ;C Pembahasan: KUNCI :A = B 2𝑝 − 1 2𝑞 + 3 A=( ) ; 3 7 11 −9 B=( ) 2𝑟 + 1 7 A=B 2𝑝 − 1 2𝑞 + 3 11 −9 ↔( )=( ) 2𝑟 + 1 7 3 7 2p-1=11 2q+3=-9 5 =2r+1 2p =11+1 2q = -9-3 5-1=2r 2p =12 2q = -12 4 =2r p=6 q =-6 ↔ r =2 Jadi ; p+q+r = 6+(-6)+2 = 6-6+2 = 2 15. Jawaban: A Pembahasan: 2 −1 5 −8 M=( ); N= ( ); P= 3 7 −6 2 12 4 ( ) −8 9 M – N + 2P 2 −1 12 4 5 −8 =( )−( )+2( ) 3 7 −8 9 −6 2 2 −1 24 8 5 −8 =( )−( )+( ) 3 7 −16 18 −6 2 21 −1 =( ) −7 23 16. Jawaban: A Agar mudah, ubah vektor 𝑢 ⃗⃗=-2i+j-4k dan 𝑣⃗=5i-3j+2k , jadi bentuk: −2 5 𝑢 ⃗⃗=( 1 ) dan 𝑣⃗ = (−3) −4 2 sehingga 2𝑢 ⃗⃗ −3𝑣⃗ menjadi −2 5 2𝑢 ⃗⃗ −3𝑣⃗ = 2 ( 1 ) − 3 (−3) −4 2 −4 −19 15 =( 2 ) − (−9)=( 11 ) −8 −14 6 = -19i+11j-14k 17. Jawaban; C Pembahasan : Ingat! rumus mencari sudut :

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 1 ⃗⃗ 𝑎⃗⃗.𝑏 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑎⃗⃗||𝑏⃗⃗| , dengan 𝑎⃗ = (1) dan 𝑏⃗⃗ = 0 1 (0) 1 𝑎⃗. 𝑏⃗⃗ =(1.1)+(1.0)+(0.1)=1 |𝑎⃗|=√12 + 12 + 02 =√1 + 1 + 0 = √2 |𝑏⃗⃗|=√12 + 02 + 12 =√1 + 0 + 1 = √2 ⃗⃗ 𝑎⃗⃗.𝑏

𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑎⃗⃗||𝑏⃗⃗| =

1

1

=2

√2.√2

maka 𝛼 =600 18. Jawaban: D Pembahasan: Keliling = (2x 18) + (5 x4) + kel.lingkaran = 36 + 20 + 𝜋d 22 =56+ 7 . 7 =56 + 22 = 78 cm 19. Jawaban: E Pembahasan; Rumus luas permukaan tabung tertutup: L=2𝜋r(r+t) =2x 3,14 x10(10+5)=2x3,14x15=942 dm2 20. Jawaban ; C Pembahasan: Volume Prisma = luas alas x tinggi prisma Alas berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi 5, 12, 13,maka yang dipilih 2 sisi pendek= 5 dan 12. 1 Luas alas segitiga = 2 x alas x tinggi 1

=2x 5 x12 = 30 cm2 Volume prisma = luas alas x tinggi = 30 x 15 = 450 cm2 21. Jawaban: C Pembahasan: p = salah (S) ; q = benar (B) ~p=benar(B) ; ~ q = salah (S) A. ~p /\ ~q = B /\ S = Salah B. ~(pq) = ~ (SB)=~B=salah C. (𝑝 ↔ 𝑞)\/q = (S B)\/B=B\/B=Benar D. (qp)\/p =(BS)\/S =S\/S=Salah E. (pq)/\p= (SB) /\S = B /\S=salah 22. Jawaban: D . Pembahasan:

Jawaban A, B, C jelas SALAH, karena ingkaran/negasi dari IMPLIKASI tidak pakai jika...maka...Tinggal pilih D atau E, pilih jawaban yang ada kata : DAN...TIDAK atau TETAPI ...TIDAK 23. Jawaban: E Pembahasan: Kontraposisi = posisi DIBALIK tetapi LAWAN "Jika sungai tidak banyak ikan maka sungai tidak dalam” 24. Jawaban: B Pembahasan: Premis 1: pq Premis 2: ~ q Kesimpulan; ~ p(Ronaldo bukan seorang pemain sepak bola). 25. Jawaban: A Pembahasan: Ingat perbandingan sudut; 90°;600;45°130° 2 :√3: √2 : 1 30 𝑥 1 𝑥 Maka ; 60 = 21 ↔ = 21 √3

↔ √3x=21 21 √3

x= .

√3 √3

=7 √3

26. Jawaban:C Pembahnsan: Kita punya koordinat kutub (6 ,3000),maka r = 6 dan a=300° x = r cos a ; y = r sin a = 6 cos 300° ; = 6 sin 300° 1 1 =6x2 ; =6x(-2 √3) =3 : = 3√3 Maka, koordinat Cartesius (x,y) = (3,-3\/5) 27. Jawaban: D Pembahasan: Ingat Tumpul = hanya SIN yang bernilai (+) 12 4 tanA = 5 ; sinB =5 12

sinA =13 ; 5

3

cosB =− 5

cosA =13 cos(A-B)=cosAcosB+sinAsin B 5 3 12 4 =(13x(− 5))−(13x5) 15

48 33

=− 65 + 65=65 28. Jawaban:A Pembahasan: Pakai aturan Kotak

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 7

6

bimbel

5

=7x6x5=210cara 29. Jawaban: A Pembahasan: Frekuensi Harapan = Peluang x banyak coba Prima = 2,3,5,7,11 Jika dadu pertama + dadu kedua = bilangan prima (1,l), (1,2), (1,4), (1,6), (2,l). (2.3), (2,5), (3,2), (3,4), (4,1), (4,3), (5,2), (5,6), (6,1), (6,5) n (A) = 15 dan n (S) = 36 (dua buah dadu) 15 maka, Frekuensi Harapan = 36x144=60kali 30. Jawaban: E Pembahasan: Keuntungan ; pemasukan - pengeluaran Tahun 2005 = 160 juta - 150 juta = 10 juta Tahun 2006 = 180 juta - 150juta = 30 juta Jadi, keuntungan tahun 2005 dan 2006 adalah 10 juta + 30 juta = 40 juta 31. Jawaban: D Pembahasan: Modus = frekuensinya paling banyak Terdapat pada kelas ke - 4 𝑑1 Rumus: Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶 Tb = 49 -0,5 = 48,5 C = panjang kelas d1=14-9=5 =54,5- 48,5=6 d2=14-10=4 Maka, Modus (Mo): 𝑑1 Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶 5

= 48,5 + (5+4) 6 = 48,5 + 1,2 32. Jawaban:E Pembahasan: tambahin 2 kolom lagi Nilai 𝑓𝑖 𝑥𝑖 𝑓𝑖 𝑥𝑖 (nilai tengah) 40-49 5 44,5 222,5 50-59 12 54,5 654 60-69 14 65,5 903 70-79 11 75,5 819,5 80-89 8 85,5 676 Jumlah 50 3275 Rata - rata ( mean ) =

∑ 𝑓 𝑖 𝑥𝑖 ∑ 𝑓𝑖

=

3275 50

= 65,5

33. Jawaban: C Pembahasan: intinya cari letak K3 terlebih dahulu.dengan n = 40 3

3

Cari letak kuartil ke-3 = x n = x 40 = 4 4 30 Berarti kuartil ke-3 terletak pada kelas ke4 Tb=41 - 0,5=40,5 ; fk=5+7+17= 29 ; f= 9 Maka, Kuartil ke tiga (K3) : 3

K3= Tb + (4

𝑛−𝑓𝑘 𝑓

3

n=30 C=45,5 - 40,5 = 6 4

)𝐶

30−29

 K3 = 40,5 + ( 9 ) 𝐶 = 40,5 + 0,56 = 41,06 34. Jawaban: A Pembahasan ; 1. Langkah 1 :cari rata - rata (𝑥) 2+4+1+6+6+4+8+9+5 45 (𝑥)= =9=5 9 2. Simpangan Baku (S.B.) √

(2 − 5)2 + (4 − 5)2 + ⋯ + (9 − 5)2 + (5 − 5)2 9

9 + 2 + 16 + 2 + 9 + 16 + 0 =√ 9 45

= √ 9 =√6 35. Jawaban: E , Pembahasan: langsung turunkan aja yuk.. 𝑥 2 + 4𝑥 − 12 2𝑥 + 4 2.2 + 4 lim = = 𝑥→2 𝑥−2 1 1 =8 36. Jawaban: B Pembahasan: Diketahui: a = 80 beda (b) = 15 Maka, banyak tas tahun pertama = 12 bulan 𝑛 𝑠12 = 2(2a+(n-1)b) 12

𝑠12 = 2 (2.80+(12-1)15) = 6(160+165) 𝑠12 = 1950 37. Jawaban: E Pernbahasan ;

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

LOGIKA

-223 -

Volume = 𝜋 ∫0 (𝑥 + 2)2 𝑑𝑥

𝐷 = (−8)2 − 4.2.0)=64

=𝜋 ∫0 (𝑥 2 + 4𝑥 + 4)𝑑𝑥 1 4 3 =𝜋[3 𝑥 3 + 2 𝑥 2 + 4𝑥] 0 1 3 4 2 1 4 =𝜋[3 3 + 2 3 + 4.3] − 𝜋[3 03 + 2 02 + 4.0] = 𝜋[9 + 18 + 12]-0= 39 𝜋 38. Jawaban: D Pembahasan: Kita punya y= x2 – 2x dan y=6x - x2 Maka; x2 - 2x = 6x - x2 2x2-8x = 0 Kita punya: a =2, b= - 8, dan c = 0

luas = 6𝑎2 = 6.22 = 21 3 satuan luas. 39. Jawaban: B Pembahasan: 3 6 4 3 ∫1 (6𝑥 2 + 4𝑥) 𝑑𝑥 = [3 𝑥 3 + 2 𝑥 2 ] 1 =(2.32 4-6.3)-(2.22 +6.2)=(18+18)-(8+ 12) =36-20= 16 satuan luas 40. Jawaban: B Pembahasan: 2𝑥 + 1 𝑓(𝑥) = 𝑥+3 (2.3)−(1.1) 5 ′ (𝑥) Maka 𝑓 = (𝑥+3)2 = (𝑥+3)2

3

3

Rumus luas =

𝐷√𝐷 6𝑎2

𝐷√𝐷

64√64

1

; dengan 𝐷 = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐

UJIAN NASIONAL SMK 2012 Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tanggal : 18 April 2012 Waktu : 120 menit

PETUNJUK UMUM
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan.
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
1. Jika ….

5

log 2 = 𝑏 maka

125

log 9adalah

A.

𝑏 3

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

LOGIKA

2𝑏 3

A. 𝑥 + 𝑦 ≥ 500, 25𝑥 + 20𝑦 ≤ 7.900, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥

C. 𝑏 3𝑏 D. 2

B. 𝑥 + 𝑦 ≥ 500, 25𝑥 + 20𝑦 ≤ 7.900, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥

B.

E. 𝑏

0 0

2 3

2. Bentuk sederhana dari

C. 𝑥 + 𝑦 ≥ 500, 25𝑥 + 20𝑦 ≤ 7.900, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0

6 √3 √3− 3

adalah

D. 𝑥 + 𝑦 ≥ 500, 25𝑥 + 20𝑦 ≤ 7.900, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0

…

E.

A. – 3 − 3√3 B. – 3 + 3√3 C. 3 − 3√3 D. 3 − 18√3 E. 3 + 18√3 1

3

2

𝑥 + 𝑦 ≥ 500, 25𝑥 + 20𝑦 ≤ 7.900, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0

6. Daerah yang memenuhi system pertidaksamaan linier 𝑥 + 3𝑦 ≤ 9; 2𝑥 + 𝑦 ≥ 8; 𝑥 ≥ 0; 𝑦 ≥ 0 adalah…. Y

(22 .4 2 .32 )

3. Bentuk sederhana dari

8

= 1 −3 2 −3 3 (2 .4 .3 )

I 3

…. A. 27 . 4−6 . 35 B. 2−7 . 4−6 . 3−5 C. 27 . 46 . 35 D. 27 . 4−6 . 3−5 E. 26 . 4−7 . 3−5 4. Sebuah kereta api berjalan dari kota C ke kota D dengan kecepatan 85 km/jam ditempuh dalam waktu 7 jam, jika kereta api lain rnenempuh jarak yang sama dalam waktu 8,5 jam, maka kecepatan kereta api tersebut adalah .... A. 70 km/jam B. 65 km/jam C. 63 km/jam D. 60 km/jam E. 55 km/jam 5. Sebuah toko onderdil menjual mur dan baut. Toko hanya dapat menjual maksimal 500 mur dan baut. Harga pembelian mur Rp 2.500,00 per buah, dan baut Rp 2.000,00 per buah. Modal yang tersedia Rp 790.000,00. Misalkan banyak mur = x dan baut = y , maka model matematika yang sesuai dari masalah tersebut adalah ….

III

II Iv

V

X

4 A. B. C. D. E.

9

I II III IV V

7. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah... P(2,4)

4

2

A. f(x) = x2 – 4 B. f (x) = x2– 4x C. f(x) = – x 2 + 4

y 4

x

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. f(x)= – x2 – 4x E. f{x)= – x2 + 4x 8. Jika x dan y merupakan penyelesaian dari system persamaan 3x - 2y = -3 dan 2x + y = -16 maka nilai x + y adalah …. A. -11 B. -6 C. -5 D. 1 E. 3 9. Persamaan garis yang melalui titik 2 ( -2,1 ) dan bergradien 3 adalah …. A. 3x + 2y +4 = 0 B. 2x + 3y - 8 = 0 C. 2x + 3y + 8 = 0 D. 3x + 2y - 8 = 0 E. 3x + 2y - 4 = 0 10. Pada gambar di bawah ini, daerah yang di arsir merupakan himpunan penyelesaian program linier. y 10

5 x Nilai dari fungsi 0 maksimum 5 15 objektif 𝑓(𝑥, 𝑦) = 2𝑥 + 5𝑦 adalah …. A. 15 B. 20 C. 25 D. 26 E. 30 11. Diketahui vector ; 𝑢⃗⃗ = 2𝑖 − 𝑗 + 𝑘 , 𝑣⃗ = 𝑖 + 2𝑗 − 3𝑘 ,dan 𝑤 ⃗⃗⃗ = 3𝑖 − 𝑗 − 𝑘.

Jika𝑎⃗ = 𝑢⃗⃗ − 2𝑣 ⃗⃗⃗⃗ + 3𝑤 ⃗⃗⃗ adalah𝑎⃗ =…. A. 4𝑖 − 9𝑗 + 8𝑘 B. 4𝑖 + 8𝑗 + 𝑘 C. 8𝑖 + 9𝑗 − 𝑘 D. 9𝑖 − 8𝑗 + 4𝑘

E. 9𝑖 + 𝑗 − 4𝑘 12. Invers matriks 𝑀 = ( 4

2 ) −3 −1

adalah …. 1

− −1 A. ( 3 2 ) 2

B. (

2 1 2

3 2 1 − ( 2

−

C.

1 −2

)

3 2)

−1 2 −1 −2 D. ( ) 3 4 E. (2 4) 3 5 −2

13. Jika matriks 𝑀 = ( 7 ) dan 𝑁 = 8 (5 −3) maka M X N = …. 4 1 A. ( 0 −3) −2 −5 1 B. (−3) −5 −10 6 C. ( 35 −21) 40 −24 0 −2 D. ( 4 ) −12 0 6 4 −12 E. ( 0 0 ) −2 6

14. Diketahui premis-premis berikut: Premis1:Jika musim hujan, maka banyak daerah di Jakarta banjir. Premis2:Musim hujan. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah ....

A. Semua daerah di Jakarta banjir B. Tidak ada daerah di Jakarta banjir C. Banyak daerah di Jakarta banjir D. Ada daerah di Jakarta tidak banjir E. Tidak semua daerah di Jakarta banjir

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 15. Ingkaran dari pernyataan "Jika jalanan macet, maka semua pengemudi kesal” adalah….. A. Jika jalanan tidak macet, maka ada pengemudi yang tidak kesal. B. Jika ada pengemudi yang tidak kesal, maka jalanan tidak macet, C. Jalanan tidak macet dan semua pengemudi kesal. D. Jalanan tidak macet dan ada pengemudi yang kesal. E. Jalahan macet dan ada pengemudi yang tidak kesal. 16. Invers dari pernyataan : “ jika bilangan itu genap maka bilangan itu habis di bagi dua “ adalah … A. jika bilangan itu habis dibagi dua maka bilangan itu genap B. jika bilangan itu tidak habis di bagi dua maka bilangan itu tidak genap C. jika bilangan itu tidak genap maka bilangan itu belum tentu habis di bagi dua D. jika bilangan itu bukan genap maka bilangan itu habis di bagi bilangan bukan dua E. jika bilangan itu bukan genap maka bilangan itu tidak habis di bagi dua 17. Diketahui jari-jari sebuah kerucut 6 cm dan tingginya 9 cm, maka volume kerucut tersebut adalah…. ( π =3,14 ) . A. 321,39 𝑐𝑚3 B. 339,12 𝑐𝑚3 C. 393,12 𝑐𝑚3 D. 393,21 𝑐𝑚3 E. 933,21 𝑐𝑚3 18. Diketahui balok dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Jika luas permukaan balok 184𝑐𝑚2 maka tinggi balok adalah … A. 8 cm B. 6 cm

C. 5 cm D. 4 cm E. 3 cm 19. Diketahui trapesium berukuran tinggi 9 cm dan panjang sisi-sisi sejajarnya 12 cm dan 18 cm,maka luas trapesium adalah …. A. 120 𝑐𝑚2 B. 135 𝑐𝑚2 C. 180 𝑐𝑚2 D. 225 𝑐𝑚2 E. 270 𝑐𝑚2 20. Sebuah tabung tanpa tutup dan alas dibuat dari selembar kertas berbentuk persegipanjang, Jika panjang = (p) dan lebar = (l) masing-masing adalah 132 cm dan 42 cm , maka panjang jari-jari r 22 adalah …. (π = 7 ). A. 36 cm B. 42 cm C. 21 cm D. 14 cm E. 7 cm 21. Panjang PR pada gambar di bawah ini adalah …. Q R 8 0 30 cm 450 P A.

1 √8 𝑐𝑚 2

B. 2 √2 𝑐𝑚 C. 2 √4 𝑐𝑚 D. 4 √2 𝑐𝑚 E. 8 √2 𝑐𝑚 22. Sebuah mesin gerinda berputar pada menit ke-1 sebanyak 100 putaran, pada menit ke-2 sebanyak 110 putaran, pada menit ke-3 sebanyak 120 putaran, pada menit ke-4 sebanyak 130 putaran, dan seterusnya dengan penambahan tiap

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL menitnya. Banyak putaran mesin gerinda jika bekerja terus-menerus 1 selama 4 jam adalah …. A. 2.250 putaran B. 2.350 putaran C. 2.450 putaran D. 2.550 putaran E. 2.650 putaran 23. Koordinat kutub dari titik Q(−3,3√3) adalah…. A. ( 9 , 1500 ) B. ( 9 , 1200 ) C. ( 6 , 1350 ) D. ( 6 , 1200 ) E. ( 6 , 1000 ) 24. Diberikan barisan aritmatika 8, 15, 22, 29, ….,169. Banyaknya suku barisan tersebut adalah …. A. 20 B. 21 C. 22 D. 23 E. 24 25. Dari angka angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan ratusan genap dan tidak ada angka yang sama. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat adalah …. A. 25 bilangan B. 24 bilangan C. 23 bilangan D. 22 bilangan E. 21 bilangan 26. Diketahui barisan geometri 16,8,4,2, …. rumus suku ke-n(𝑈𝑛), barisan tersebut adalah …. A. 2 B. 25−𝑛 C. 2𝑛−5 D. 25−5𝑛 E. 25−2𝑛 27. Diagram berikut merupakan jurusan yang dipilih siswa pada suatu SMK.

Jika untuk jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) tersebut 260 siswa, maka banyaknya siswa yang memilih jurusan Teknik Las adalah ....

jurusan otomotif 25%

45%

t. listrik t. las

20%

TKJ

A. 104 siswa B. 205 siswa C. 306 siswa D. 407 siswa E. 508 siswa 28. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilambungkan bersamaan satu kali. Peluang munculnya gambar pada uang logam dan bilangan lebih dari 2 dadu adalah … 1 A. 12 B. C. D. E.

1 8 1 4 1 3 1 2

29. Dua dadu dilambungkan bersamaan sebanyak 300 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 10 adalah .... A. 20 B. 25 C. 30 D. 35 E. 40 30. Nilai ulangan Matematika dari 32 siswa disajikan pada tabel berikut. Nlai frekuensi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

31-40

1

A.

41-50

2

B.

51-60

10

61-70

8

71-80

7

81-90

4

Modus dari data tersebut adalah .... A. 58,0 B. 58,5 C. 59,0 D. 60,5 E. 62,0 31. Tinggi rata-rata 16 siswa adalah 163 cm. jika ditambah 4 siswa lagi maka tinggi rata-rata 20 siswa menjadi 162 cm, maka tinggi rata-rata 4 siswa tersebut adalah .... A. 155 cm B. 156 cm C. 158 cm D. 160 gm E. 161 cm 32. Simpangan baku dari data 4, 6, 8, 2, 5 adalah .... 1 A. 2 √2 B.

1 √3 2

C. √2 D. √3 E. 2 33. Titik-titik stasioner dari fungsi ; f(x) = x3 + 6x2 - 7 adalah ….. A. (4, 3) dan (15, 2) B. (7, 0) dan (25,-4) C. (0, -7) dan (-4, 25) D. (6, 0) dan (15, 2) E. (15, 3) dan (4, 25) sin 3𝑥

34. Nilai lim tan 6𝑥 = …. 𝑥→0

C. D. E.

1 2 1 3 1 6 1 12 1 18

35. Turunan pertama dari f(x) = (3x2+ 2)(x + 1) adalah …… A. f’(x) = 9x2+6x+2 B. f’(x) =9x2-6x+2 C. f’(x) =9x2-6x-2 D. f’(x) = 3x2+6x-2 E. f’(x)= 3x2+3x+2 36. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2 - 5x + 6 dan y = -2x+ 6 adalah .... 1 A. 42 satuan luas 1

B. 82 satuan luas 1

C. 132 satuan luas 1

D. 152satuan luas 1

E. 202 satuan luas 37. ∫(𝑥 + 5)(𝑥 + 1)𝑑𝑥 =….. 1 A. 3x3+3x2 +5x+C 1

B. 3x3+6x2 +5x+C C. x3+3x2 +5x+C D. x3+6x2 +5x+C E. 3x3+3x2 +5x+C 38. Volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh garis y = x + 1, x = 1, x = 3 dan sumbu xjika diputar 360° mengelilingi sumbu x adalah .... A. B. C. D. E.

46 𝜋 3 50 𝜋 3 52 𝜋 3 56 𝜋 3 58 𝜋 3

satuan volume satuan volume satuan volume satuan volume satuan volume

39. Sebuah roket ditembakkan ke arah sebuah pesawat terbang seperti

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL terlihat pada gambar. Lintasan roket berbentuk parabola dengan persamaan y = -2x2 + 4x+ 6 dan lintasan terbang berbentuk garis lurus dengan persamaan y= -4x + 2. Jika roket mengenai pesawat, maka koordinatnya adalah ….. A. (-6,2) B. (2,-6) C. (-1,6) D. (1,-2) E. {-2,-6) 2

40. ∫0 3𝑥 2 − 3𝑥 + 7dx=….. A. 6 B. 10 C. 13 D. 16 E. 22

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL MATEMATIKA 2012 1. Pembahasan: Trik cepat: mengerjakan log, harus hafal sifatsifatnya (jadikan bentuk terkecil: 2,3,5) 5log3 = b, maka 125log9 =? 53 log 32 = 2 5log 3 = 2𝑏 3 3 Jawaban; B 2. Pembahasan: 6√3 √3 + 3 6√3(√3 + 3) 𝑥 = 3− 9 √3 − 3 √3 + 3 6√3(√3+ 3) 3+√3

= = =−3 − √3 −6 −1 Jawaban: A 3. Pembahasan: Trik cepat: dalam aturan pangkat :dipangkat = dikali, dibagi = dikurangi, dikali = ditambah. 1

3

2

(22 .42 .32 ) 1 −3 (22 .4−3 .33 )

21 .43 .34

=2−6 49 3−1= 21−(−6) 43−9 34−(−1)

=27 4−6 35 Jawaban:A 4. Pembahasan: Diketahui: kecepatan rata-rata 1 = 85 km/jam dan waktu 1 = 7jam Ditanyakan; kecepatan rata-rata 2 jika jarak yang sama ditempuh waktu 2 = 8,5 jam 85𝑥7 Waktu yang diperlukan = 8,5 =70 km/jam Jawaban: A 5. Pembahasan : Diketahui: misalkan banyak mur = x dan banyak baut = y. Ditanyakan: model matematika Jawab:Dalam mengerjakan soal cerita program linear: Trik cepat: Ada kata maksimal (paling banyak, tidak lebihdari) tandanya

Ada kata minimal (paling sedikit, tidak kurang dari) tandanya Kendala x 0,y 0 . Jadi, model matematika dari permasalahan pada soal adalah: x+ y 500 …. 1) 2.500x + 2.000y 790.000 .... 2) pertidaksamaan ke-2) disederhanakan 25x + 20y 7.900 0 Jawahan: A 6. Pembahasan: Menentukan daerah penyelesaian (HP): Tanda arsiran ke ATAS Tanda arsiran ke BAWAH Jadi, daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut sesuai gambar adalah: V Daerah nomorV adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan karena terkena arsiran kedua garis. A Jawaban; E 7. Pembahasan: Trik cepat:  Mencari fungsi kuadrat pada grafik, pilih titik yang RUMIT pada grafik tersebut.  Membuka ke atas =MEMBERI (+) pada x2  Membuka ke bawah = MINTA (-) pada x2 Ada 3 buah titik pada grafik yakni (-2,4), (4,0) dan (0,0). Ingat grafik terbuka ke bawah: ( - )x2 Jadi, pilihan A dan B tidak perlu dicek!! Cek

memakai titik yang RumitT (-2, 4) ke pilihan jawaban C, D dan E. C. y=f(x)=-x2+4 =-(-2)2+4=-4+4=0(salah) D. y=f(x)=-x2-4x = - (-2)2 -4.(-2) = - 4 + 8 = 4 (benar) E. y=f(x)=-x2+4x . = - (-2)2 + 4.(-2) = - 4 - 8 = - 12 (Salah) Jawaban; D 8. Pembahasan: Eliminasi kedua persamaan: 2x+y =-16 |x2| 4x+ 2y =-32 3x-2y=-3 |xl | 3x - 2y = -3 + 7x = - 35 x = -5 subtitusi x = - 5 ke 2(-5) + y = - 16 y = -16 + 10 = -6 Maka,x+y=-5-6=-11 Jawaban:A 9. Pembahasan: Persamaan garis yang rnelalui titik (x1,y1) dan bergradien m dirumuskan: y – y1= m(x – x1) Jadi, persamaan garis yang melalui titik (2,1) dan gradien -3 adalah: 3 y-1=-− 2(x-2) (kalikan 2) 2y-2=-3(x-2)  2y=-3x+6+2 3x+2y- 8=0 Jawahan:D 10. Pembahasan: Perhatikan gambar berikut! y

B(3,4) C(0,5)

2.3+5.4=26 2.0+5.5=25

-231 Maksimum

Titik B adalah perbotongan dari kedua garis diperoleh dari eliminasi: 10x + 5y = 50 |x l| 10x + 5y = 50 . 5x + 15y = 75 |x2| 10x + 30y =150- 25y = - 100 y=4 y = 4 maka x = 3 Maka, nilai, f(x,y) = 2x + 5y = 2(3)+15(4)= 26. Jawaban: D 11. Pembahasan: Agar mudah menyelesaikan operasi hitung vector ditulis dalam bentuk matriks. 2 1 3 𝑢 ⃗⃗=(−1) ; 𝑣⃗ = ( 2 ) dan 𝑤 ⃗⃗⃗=(−1) 1 −3 −1 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ menjadi Sehingga 𝑎⃗ = 𝑢 ⃗⃗ −2𝑣⃗ + 3𝑤 2 1 3 𝑎⃗ =(−1) − 2 ( 2 )+3 (−1) 1 −3 −1 2 2 9 9 =(−1) − ( 4 )+3 (−3)=(−8) 1 −6 −3 4 = 9i-8j+4k Jawaban: D 12. Pembahasan: 4 2 Invers dari M =( )adalah 𝑀−1 −3 −1 1 −1 −2 1 −1 −2 =(4.(−1))−(2.−3) ( )= ( )= 3 4 −2 3 4 1 − 2 −1 ( 3 ) 2 2 1

− −1 Maka, invers dari matriks M=( 3 2 ) 2 2

10 C 5

B

5

A

15

Uji titik pojok Titik pojok F(x,y) =2x+5y A(5,0) 2.5+5.0=10

x

Optimum

Jawaban:A 13. Pembahasan: −2 M =( 7 ) dan N=(5 -3) 8 −10 6 Maka, MxN= ( 35 −21) 40 −24 Jawaban:C 14. Pembahasan: 4

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Misaikan: musim hujan = p, banyak daerah di Jakarta banjir = q Maka, kedua premis tersebut dapat ditulis; Premis1 : pq Premis 2: p q Kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah ”Banyak daerah di Jakarta banjir Jawaban: C 15. Pembahasan: Trik cepat: Ingkaran/negasi dari implikasi = ....dan/tetapi tidak. Jadi, negasi dari pernyataan tersebut adalah ”Jalanan macet DAN ADA pengemudi TIDAK kesal” Jawaban: E 16. Pembahasan: INVERS dari Implikasi = POSISI TETAP, DIINGKAR Jadi, invers dari pernyataan tersebut adalah "Jika bilangan itu TIDAK genap, maka bilangan itu TIDAK habis dibagi dua". Jawaban:E 17. Pembahasan: 1

Volume kerucut = 3 x 𝜋𝑟 2t 1

V=3x3,14 x62 x 9=339,12 cm3 Jawaban: B 18. Pembahasan: Luas piermukaan balok = 2(pl +pt + lt) 184= 2(8.5 + 8t + 5t) 184 = 2(40 + 13t) 184 - 80 = 26t 26t=104 t= 4 Jawaban: D 19. Pembahasan: ,Luas trapesium : (jumlah sisi sejajar x tinggi)/2 Luas trapesium = (12+18)x9/2 = 270/2 = 135 Jawaban: B 20. Pembahasan: Luas selimut tabung = luas persegi panjang 2𝜋𝑟t = pxl 22 2 x 7 x r x42= 132 x 42 44r =132x7  r =

132 𝑥 7 44

= 21

Jawaban: C 21. Pembahasan: Perhatikan gambar! Pada soal. Pakai aturan sinus: 𝑃𝑅 𝑄𝑅 = sin 𝑄 sin 𝑃 𝑥 8 sin 30 = sin 45 𝑥

1 = 1 2

2

8

√2

x = 4√2 Jawaban:D 22. Pembahasan: Diketahui: ul = 100; u2 = 110; beda = 10 1 Ditanyakan:4 jam = 15 menit = S15 Jawab: 15 S15 = 2 (2.100 +(15-1)10) 15

= 2 (200 + 140) = 2.550 Jawahan: D 23. Pembahasan: Diketahui bahwa x = -3 dan y = 3√3, maka: 𝑟 2 = √𝑥 2 + 𝑦 2 = √(−3)2 + (3√3)2 =√9 + 27 = √36 = 6 𝑦

3√3

tan 𝛼 = 𝑥 = −3 = −√3 𝛼 = 120° (𝛼 = 120° (kuadran II) karena cos (-), sin(+), dan tan( - )) Maka, koordinat kutub titik A adalah (6,1200). A Jawaban: D 24. Pembahasan: Diketahui barisan aritmetika :8,15,22,29,...,169 Ditanyakan: banyak suku (n) Jawab: Suku pertama = a = 8 Beda (b) = u2 – u1= 15 - 8 = 7 Suku terakhir = un= 169 Maka, Un=a+(n-1)b 169=8+(n-1)7 161=7n-7 168=7n  n=24 Jawaban: E 25. Pembahasan: Pakai aturan kotak:

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

Ratusan = 3 kotak, genap = isi dari belakang Tersedia angka 1,2,3,4, dan 5. Genap ada 2 Maka: 4 x 3 x 2 = 24 bilangan Jawaban: B 26. Pembahasan: Diketahui: barisan geometri 16, 8, 4, 2 ,... Ditanyakan: Un Jawab: Suku pertama = a = 16 𝑢 8 1 Rasio(r)=𝑢2 = 16 = 2 1

1 (1,A) (1 ,G)

𝑑1

Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶 8

= 50,5 + (8+2) 10 = 50,5 + 8 = 58,5 Jawaban: B 31. Pembahasan: Nilai rata-rata (mean) soal cerita: Misalkan: tinggi rata-rata ke-4 anak = 𝑥̅ 16.163+4𝑥 𝑥̅ = 16+4 = 2608 + 4𝑥 𝑥̅ = 20

1𝑛−1

2 (2,A) (2 ,G)

3 (3,A) (3,G)

4 (4,A) (4,G )

5 (5,A) (5, G)

Peluang muncul gambar dan bilangan lebih 4 1 dari 2 ; P(A) adalah: 12 = 3 Jawaban:D 29. Pembahasan: Mata dadu jumlah 10 = (5,5),(6,4),(4,6) = 3 Ruang sampel dua dadu = 62 = 36 Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 10 adalah: F.H = peluang x banyak coba 3 = 36 x 300 = 25 Jawaban: B 30. Pembahasan: Modus = frekuensinya paling banyak Terdapat pada kelas ke - 3 𝑑1 Rumus: Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶 Tb = 51 -0,5 = 50,5 C = panjang kelas d1=10-2=8 =10 d2=10-8=2

-233 -

Maka, Modus (Mo):

Sukuke-n=Un= a𝑟 𝑛−1 = 16.2 = 24 .21.2-n = 25 Jawaban: B 27. Pembahasan: % jurusan teknik las = 100%- (25 + 45 + 20)%= 10%. Banyak siswa yang memilih 10 jurusan Teknik las adalah: 25 𝑥260= 104 Jawaban: A 28. Pembahasan: Ruang sampel sebuah dadu dan sebuah mata uang = 6 x 2 = 12 tersaji pada tabel berikut D/K A G

LOGIKA

162 x 20 - 2608 = 4x 4x = 3240 - 2608 4x=632 x=158 Jawaban: C 32. Pembahasan: Langkah-langkah mencari simpangan baku: 1. Langkah 1 :cari rata - rata (𝑥) 4+6+8+2+5 25 (𝑥)= =5=5 5 2. Simpangan Baku (S.B.) √

6 (6,A) (6, G)

(4 − 5)2 + (6 − 5)2 + (8 − 5)2 + (2 − 5)2 + (5 − 5)2 5

√

1+1+9+9+0 5

20

=√

5

=√4 =2 Jawaban: E 33. Pembahasan: Titik stasioner = turunan pertama = 0 f(x) =x3+ 6x2 - 7 f'(x) = 3x2 + 12x = 0  3x(x+ 4) = 0 x = 0 atau x = -4 untukx=-4 maka; f(-4)=(-4)3+6(-4)2 -7 = -64+96-7=25 untuk x=0 maka f(0)=0+0 -7= - 7 Maka, koordinatnya: (-4,25) dan (0,-7) Jawaban: C 34. Pembahasan: Trik cepat: Soal limit trigonometri ; sin dan tan ambil angkanya saja! sin 3𝑥 3 1 lim = = 𝑥→0 tan 6𝑥 6 2 Jawaban:A 35. Pembahasan: Turunan bentuk : f(x) = u . v Misalkan: u = 3x2 + 2 dan v = x + 1

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Maka, u' =6x dan v' =1 Turunan pertama dari f(x) adalah f'(x): f'(x) = u' v + uv' = (6x)(x + 1) + (3x2 + 2)1 =6x2 +6x+3x2 +2 = 9x2 + 6x + 2 Jawaban: A 36. Pembahasan: 𝐷√𝐷

Trik mencari luas:L = 6𝑎2 dengan 𝐷 = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 Maka, jadikan satu ruas terlebih dahulu : y=y x2 -5x+1=-2x+6 x2 -5x+2x+6-6=0 x2 - 2x = 0 maka: a=1; b=-2; c=0 D =b2 -4ac =(-2)2 -(4.1.0) =9-0=9 𝐷√𝐷

9√9

9.3

1

L = 6𝑎2 = 6.12= 6 =4 2 Jawaban : A 37. Pembahasan:

2

= ∫(𝑥 + 6𝑥 + 5)𝑑𝑥 6

=3 𝑥 3 + 2 𝑥 2 + 5𝑥 + 𝐶 1

= 3x3+3x2 + 5x + C Jawaban; A 38. Pembahasan: 3

Volume = 𝜋 ∫1 (𝑥 + 1)2 𝑑𝑥 3

LOGIKA

-234 -

3 1 1 1 3 2 =𝜋[3 . 3 + 3 + 3.1] − 𝜋[3 . 13 + 4. 12 + 16.1] 26 30 56 = 𝜋[ 3 + 3 ]= 3 𝜋 satuan volume Jawaban: D 39. Pembahasan: Trik:y=y -2x2 +4x-6=-4x+2 2x2 -4x-4x+6+2=0  2x2 - 8x + 8 = 0 x2 - 4x + 4=0 (x-2)(x-2)=0 x =2 Untuk ; x=2 maka y= -4x+2=-4(2)+2=8+2= - 6 Jadi, koordinatnya (2, -6) Jawaban: B 40. Pembahasan: Integral tentu: F(b) - F(a) 1

=𝜋[3 𝑥 3 + 𝑥 2 + 𝑥]

2

∫((𝑥 + 5)(𝑥 + 1))𝑑𝑥

1

∫ (3𝑥 2 − 3𝑥 + 7)𝑑𝑥 0

3 3 2 𝑥 2+1 − 𝑥1+1 + 7𝑥] 0 2+1 1+1 3 2 2 3 = [𝑥 − 𝑥 + 7𝑥] 0 2 3 = [23 − . 22 + 7.2] − 0 2 3 = 8-2.4+14=8-6+14 =l6 Jawaban: D =[

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

UJIAN NASIONAL SMK 2013 Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tanggal : 17 April 2013 Waktu : 120 menit

PETUNJUK UMUM
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan.
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
1. Nilai dari 3log8. 2log81 adalah…..

1

1

2. Nilai dari 2564 − 252 + 2163 sama dengan…. A. 15 B. 10 C. 6 D. 5 E. 4 3. Bentuk sederhana dari (3√7+5)(4√7 −2) adalah …..

A. 74 B. 74 + 6√7 C. 74 + 14√7 D. 84 − 6√7 E. 84 + 14√7 4. Jarak Jakarta dan Yogyakarta pada peta dengan skala 1 : 4.000.000 adalah 15 cm. Jarak sebenarnya kota tersebut adalah A. 60 km B. 600 km C. 6.000 km D. 60.000 km E. 600.000 km

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 5. Penyelesaian dari

3𝑥+5 5𝑥+6 − 8 4

9𝑥+15 adalah….. 16

A. – 2 B. – 1 C. 0 D. 1 E. 2 6. Seorang pekerja bangunan membeli 2 kaleng cat dan 3 kuas seharga Rp101.500,00. Esok harinya pekerja itu membeli 1 kaleng cat dan 2 kuas yang sama seharga Rp53.500,00. Harga 1 kaleng cat dan 1 kuas adalah ….. A. Rp46.000,00 B. Rp48.000,00 C. Rp49.000,00 D. Rp51.000,00 E. Rp53.000,00 7. Persamaan garis yang melalui titik (5,2) dan sejajar dengan garis 2x -5y = 0 adalah ….. A. 2x-5y = 0 B. 2x - 5y + 20 = 0 C. 2x - 5y - 20 = 0 D. 5x - 2y - 10 = 0 E. 5x – 2y + 10= 0 8. Seorang pasien rumah sakit dianjurkan untuk mengonsumsi minimal 180 gram kalsium dan 160 gram vitamin B. Setiap tablet mengandung 60 gram kalsium dan 20 gram vitamin B. Misalkan banyaknya tablet adalah x dan banyaknya kapsul adalah y, rnaka model matematika dari masalah tersebut adalah …… A. 3x+y 9,x+2 y28,x 0,y 0 B. x+3y 9,2x+y 8,x 0,y 0 C. 3x+y 9,x+2y 8,.x 0,y 0 D. 3x-l-y 9,x+2y 8,x 0,y 0 E. x+3y 9,x+2y 8,x 0,y 0

8x + 4y

-236 -

32 , 2x -3y - 6, x 0, y 0

pada gambar ditunjukkan oleh nomor …. Y V

8

II 2 I I I -3 I

I V X

4

A. I B. II C. III D. IV E. V 10. Nilai maksimum fungsi objektif z=3x+2y yang memenuhi pertidaksamaan 2x+y 9, x+2y 12, x 0, dan y 0 adalah …. A. 12,0 B. 13,5 C. 14,0 D. 15,5 E. 16,0 11. Grafik fungsi f(x) : -x2 +2x +3, untuk x𝜖 R adalah….. A . -1

B .

y x

3

y

3

x

-1 y

C .

0 -3

-3

1

x

x

y

E.

9. Daerah yang merupakan himpunan penye-lesaian sistem pertidaksamaan ;

y

D .

-3

-1 0 x

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

−2

1

3

12. Diketahuivektor 𝑎⃗ = (2), 𝑏⃗⃗ = ( 5 )dan 3 𝑐⃗ = (−4) 2

Vektor 𝑎⃗+2𝑏⃗⃗-𝑐⃗ adalah ….. 7

A. (16) B. C. D. E.

9 −1 ( 16 ) 9 −1 (6) 5 7 (16) 5 −1 ( 16 ) 5

1

4

13. Diketahui matriks A = (−2 8) dan −4 7 2 −2 4 B=( )Hasil dari A x B adalah 1 5 7

…… A. B. C. D. E.

6 18 32 ( 4 44 48) −1 43 33 6 18 32 (−4 44 48) −1 43 33 6 −18 32 (4 44 48) 1 43 33 6 −18 32 (−4 44 48) −1 43 33 6 18 32 ( 1 44 48) −4 43 33

14. Diketahuj premis-premis berikut: P1:Jika x2< 9 maka -3< x 9 x2≥ 9 x2 9

15. Kontraposisi dari ”Jika sungai dalam, maka sungai banyak ikan” adalah …. A. Jika sungai banyak ikan maka sungai dalam. B. Jika sungai banyak ikan, maka sungai tidak dalam. C. Jika sungai tidak.dalam, maka sungai tidak banyak ikan. D. Jika sungai tidak banyak ikan, maka sungai dalam. E. Jika sungai tidak banyak ikan, maka sungai tidak dalam 16. Negasi dari pernyataan "Jika pejabat jujur, maka negara makmur” adalah….. A. Jika pejabat tidak jujur, maka negara tidak makmur. B. Jika pejabat tidak jujur, maka negara rnakmur. C. Jika negara tidak makmur, maka pejabat tidak jujur. D. Pejabat jujur dan nvegara tidak makmur. E. Pejabat tidak jujur dan negara tidak makmur. 17. Diketahui tabung tanpa tutup dengan tinggi sama dengan dua kali jari-jari. Jika jari-jarinya 14 cm, luas permukaan tabung tersebut adalah ……(𝜋 =

22 ) 7

A. 616 cm2 B. 1.232 cm2 C. 2.464 cm2 D. 3.080 cm2 E. 3.696 cm2 18. Keliling daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah …..(𝜋 =

18 cm

5 cm 7 cm

22 ) 7

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

A. 22 cm B. 50 cm C. 72 cm D. 78 cm E. 144 cm 19. Salah satu diagonal ruang dari kubus CDEF.GHIJ adalah... A. GF B. CH C. JI D. GE E. DI 20. Sebuah limas tegak dengan alas berbentuk persegi panjang berukuran 6 cm x 14 cm. Volume limas jika tinggi limas tersebut 15 cm adalah …. A. 300 cm3 B. 320cm3 C. 420cm3 D. 640 cm3 E. 840 cm3 21. Diketahui koordinat kutub titik P(1,210°). Koordinat kartesius titik P adalah…. 1

1

A. (− 2 , − 2 √3) 1

B. (−1, − 2 √3) 3

C. (− √2 , −2) D. (−√3, −1) 3

1

E. (− √2 , − 2) 22. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A = 60°, sudut B = 45°, dan panjang sisi b = 10 cm. Panjang sisi a segitiga tersebut adalah…… A. 5√3 cm B. 5√6 cm C. 10√3 cm D. 10√6 cm E. 20√6 cm

23. Gaji seorang karyawan tiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000,00 dari gaji sebelumnya. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah Rp1.000.000,00, jumlah gaji selama satu tahun pertama adalah …. A. Rp12.000.000,00 B. Rp12.000.000,00 C. Rp13.200.000,00 D. Rp15.000.000,00 E. Rp15.300.000,00 24. Diketahui barisan geometri 5, 15, 45, 135,….. Rumus suku ke-n barisan tersebut adalah ….. A. 15.3𝑛+1 B. 15.3𝑛−1 C. 5.3𝑛+1 D. 5.3𝑛 E. 5.3𝑛−1 25. Diketahui deret geometri dengan suku pertama adalah 6 dan suku ketiga adalah 54. Jumlah lima suku yang pertama adalah ….. A. 729 B. 726 C. 486 D. 480 E. 240 26. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan satu kali. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7 adalah …… 4 A. 36 B. C. D. E.

6 36 7 36 6 12 7 12

27. Pada sebuah ulangan Matematika seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang diberikan. Banyaknya cara untuk memiiih soal adalah ….

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

A. 40 B. 56 C. 336 D. 1.680 E. 6.720 28. Hasil pengumpulan uang tabungan siswa kelas XII selama 5 hari berturutturut disajikan dalam diagram batang berikut:

dalam ribuan rupiah 800 600

400

400

500

600

300

tabungan

200

200 0 1

2

3

4

5

Persentase tabungan hari ke-2 adalah A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% E. 30% 29. Berat badan sekelompok siswa SMK disajikan pada tabel berikut. Berat badan(kg) frekuensi

-239 -

30. Tabel di bawah menunjukkan data berat badan sejumlah siswa SMK. Berat badan(kg) frekuensi 49-51

5

52-54

17

55-57

14

58-60

10

61-63

4

Rata-rata berat badan siswa tersebut adalah….. A. 55,26 B. 55,36 C. 55,46 D. 55,56 E. 55,66 31. Kuartil bawah dari data pada tabel distribusi frekuensi di bawah adalah …. Interval frekuensi 130-139

3

140-149

4

150-159

12

160-169

5

41-45

5

170-179

17

46-50

12

180-189

11

51-55

13

56-60

11

61-65

9

Modus dari data tersebut adalah…. A. 52,17 kg B. 52,20 kg C. 52,67 kg D. 53,00 kg E. 53,16 kg

A. 152,25 B. 153,17 C. 154,50 D. 154,75 E. 155,25 32. Turunan pertama dari fungsi 𝑓(𝑥) =

4𝑥+1 𝑥+2

, 𝑥 ≠ −2 adalah ….. 2

A. 𝑓′(𝑥) = (𝑥+2)2 3

B. 𝑓′(𝑥) = (𝑥+2)2

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 4

C. 𝑓′(𝑥) = (𝑥+2)2 6

D. 𝑓′(𝑥) = (𝑥+2)2 7

E. 𝑓′(𝑥) = (𝑥+2)2 33. Turunan pertama dari fungsi f(x)= sin 3x +cos 5x adalah f’(x)=…. A. sin 9x - cos 25x B. - sin 9x - cos 25x C. 3 cos 3x - cos 25x D. -3cos 3x+cos 25x E. 3cos 3x- 5 sin 5x 34. Nilai dari lim

3𝑥 2 +9𝑥+6

𝑥→−1

A. B. C. D. E.

3𝑥+3

…..

-2 -1 0 1

C. D. E.

32 satuan 3 34 satuan 3 37 satuan 3 38 satuan 3

37. Volume benda putar daerah yang dibatasi oleh garis dan sumbu X jika diputar 360° mengelilingi sumbu X adalah A. 48 𝜋 satuan volume B. 63 𝜋 satuan volume C. 75 𝜋 satuan volume D. 93 𝜋 satuan volume E. 111 𝜋 satuan volume 3

38. Nilai dari ∫1 𝑥 2 + 𝑥 − 1 𝑑𝑥 adalah ….. 2

A. 163 1

B. 172 1

C. 183 1

D. 1923 1

E. 2012

35. Titik-titik stasioner dari fungsi f(x) =2𝑥 3 − 3𝑥 2 + 5 adalah …. A. (2, 9) dan (1, 4) B. (0, 5) dan (-1, 0) C. (-1, 0) dan (3, 32) D. (2, 9) dan (3, 32) E. (0, 5) dan (1, 4) 36. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y : x2 - 3x + 1 dan garis y = -x+ 4 adalah ….. 31 A. 3 satuan luas B.

luas luas

39. ∫ 2𝑥 2 (4𝑥 − 1)𝑑𝑥 2 A. 2x4 + 3x3+C 2

B. 2x4 - 3x3+C 3

C. 2x4 - 2x3+C D. 2x4 -2x3+C E. 2x4 + 2x3+C 40. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P(5, -2) dan berjari-jari 5 adalah….. A. x2+y2+5x-2y+5=0 B. x2+y2+5x-2y-5=0 C. x2+y2-10x-4y+4=0 D. x2+y2+10x-4y+4=0 E. x2+y2-10x+4y+4=0

luas luas

PEMBAHASAN UJIAN NASION 2013

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

1. Pembahasan; 3 log8. 2 log81 = 3log23 . 3log34 3x4= 12. Jawaban:B 2. Pembahasan: 1

1

1

(256)4 + (25)2 − (216)3 1

1

1

(4)4.4 + (5)2.2 − (6)3.3

= 4 - 5 + 6 = 5. Jawaban: D 3. Pembahasan: (3√7+ 5)(4√7 -2) =12.7-6 √7 + 20√7– 10 =84-14√7 – 10 = 74 + 14√7 Jawaban: C 4. Pembahasan: Trik: JS (jarak sebenarnya), JP(jarak peta), SKb(Skala belakang) JS = JP x SKb = 15 x 4.000.000 = 60.000.000 cm = 600 km Jawaban: B 5. Pembahasan: 3𝑥 + 5 5𝑥 + 6 9𝑥 + 15 − = 4 8 16

Trik : kalikan penyebut terbesar = 16 maka diperoleh ; 4(3x+ 5) - 2(5x+ 6)= 1(9x + 15) 12x +20 - 10x - 12 = 9x+ 15 -7x=15-8-7x=7 x= -1. Jawaban: B 6. Pembahasan: Misalkan: harga 1 kaleng cat = x, dan harga 1 kuas = y, maka diperoleh SPL: 2x+ 3y = 101.500 ,x+2y = 53.500 Ditanyakan: harga 1 kaleng cat dan 1kuas? Jawab: Misalkan ; 1 kaleng cat = x 1 kuas =y Maka kita peroleh SPL: 2x+3y = 101.500

1x+2y = 53.500 (2𝑥101.500)−(53.500 x3) = (2.2)−(3𝑥1) 203.000−160.500 42.500 = 1 = 42.500 4−3 (2𝑥 53.500)−(1𝑥101.500) y= = (2.2)−(3𝑥1) 107.000−101.500 5.500 = 1 = 5.500 4−3

x=

Substitusi y = 5.500 ke x+2(5.500)= 53.500 x = 53.500- 11.000 = 42.500 maka x+ y = 42.500 + 5.500 = 48.000 Jawaban: B 7. Pembahasan: Trik: sejajar garis = x dan y tetap: 2x-5y = 2(-5)-5(2) = - 10-10 =- 20 Jadi, 2x-5y =-20 atau 2x-5y+ 20 = 0 Jawahan: B 8. Pembahasan: Tips: kalsium + kalsium = kalsium vitamin B + vitamin B =vitamin B Misalkan; 1 gram kalsium = x 1 gram vitamin B = y Maka, diperoleh pertidaksamaan ; 60x+20y 180 3x+y 9 20x+40y 160x+2y 8 x

0; y

Jawahan: D 9. Pembahasan: Trik: Jika ada tanda: maka arsiran ke BAWAH (jika y positif) maka arsiran ke ATAS (jika y positif) jadi: garis 8x + 4y

32 arsiran ke bawah

garis 2x - 3y

- 6 arsiran ke bawah

yang terkena kedua arsiran adalah : I

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Jawaban:A 10. Pembahasan: Trik: menyelesaikan soal maksimum atau minimum pada program linear (lihat perbandingan koefisien x dan y). z = 3x + 2y (maka selisih koefisien x dan y hanya 1), maka titik maksimum terletak pada perpotongan kedua garis: 2x+y=9 | x1 | 2x+ y =9 x+2y=12| x2 | 2x+4y=24 -3y=-15 . y=5 Subtitusi y = 5 ke persarnaan 2x+y = 9 2x+5=92x=4 x=2 titik maksimum dicapai pada (2,5) z=3x+2y=3.2+2.5=6+10=16 Jawaban: E 11. Pembahasan: Tips: mencari gambar grafik fungsi kuadrat: Ingat: ada - pada x2= buka ke BAWAH ada + pada x2 = buka ke ATAS Jadi, pilihan A,D,E jelas salah titik potong sumbu x: -x2 + 2x+3 = 0 x2 -2x-3 = 0 (x-3)(x+1)=0 x=3 atau x=-1 (gambar B) Jawaban:B 12. Pembahasan: 6 −2 3 𝑎⃗=(2) ; 𝑏⃗⃗ = ( 5 ) dan 𝑐⃗=(−4) 1 3 2 Sehingga ; 𝑎⃗ +2𝑏⃗⃗ − 𝑐⃗ menjadi 6 −2 3 =(2)+2 ( 5 ) − (−4) 1 3 2 6 −4 3 = (2)+( 10 ) − (−4) 1 6 2 −1 =( 16 ) 5

Jawaban:E

13. Pembahasan: Ingat perkalian matriks: 𝐴3𝑋2 x𝐵2𝑋3 x= 𝐶3𝑋3 1

4

A x B = (−2 8) (2 −2 4)=

1 5 7 −4 7 1.2 + 4.1 1. −2 + 4.5 1.4 + 4.7 (−2.2 + 8.1 −2. −2 + 8.5 −2.4 + 8.7) −4.2 + 7.1 −4. −2 + 7.5 −4.4 + 7.7 6 18 32 = ( 4 44 48) −1 43 33

Jawaban: A 14. Pembahasan: premis 1: p  q premis 2 : ~ q ~ p ( 𝑥2 ≥ 9 Jawaban: D 15. Pembahasan: Kontraposisi dari implikasi pq adalah~q~p "Jika sungai tidak banyak ikan, maka sungai tidak dalam". Jawaban: E 16. Pembahasan: Negasi dari implikasi:depan TETAP DAN belakang diingkar” “Pejabat jujur DAN negara TIDAK makmur". Jawaban: D 17. Pembahasan: Diketahui: bangun tabung tanpa tutup, t = 2r t =28 cm dan r = 14 cm Luas permukaan tabung tanpa tutup = 22 22 𝜋r2 + 2𝜋rt = 7 .14.14 + 2. 7 .14.28 =6l6 + 2.464 = 3.080 Jawaban: D 18. Pembahasan ; Keliling daerah yang diarsir = keliling 1 lingkaran + 4x 5 cm + 2 x 18 cm 22 Keliling lingkaran = 𝜋d = 7 . 7 = 22 Jadi, keliling arsiran= 22 + 20 + 36 = 78 cm. Jawaban: D 19. Pembahasan:

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

Perhatikan gambar kubus berikut! J

I

H E

D C Diagonal ruang kubus antara lain: DJ,CI,GE,HF. Jawaban: D 20. Pembahasan: 1 1 Volume limas = 3x La x t =3x6 x14x15=420 Jawaban: C 21. Pembahasan: Diketahui: r = 1 dan 𝛼 = 210° Maka, koordinat kutubnya: 1

x = r cos 𝛼 = 1.cos 210°= 1.(− 2 √3) 1

=− 2 √3 1

y = r sin 𝛼 =1.sin 210° = 1. − 2 1

1

maka koordinat kutub: (− 2 √3, − 2) Jawaban: E 22. Pembahasan: Tips: ingat aturan sinus pada segitiga ABC: 𝑎 𝑏 𝑎 10 = ↔ = sin 𝐴 sin 𝐵 sin 60 sin 45 𝑎 10 10√3 √2 10 =1 ↔ . = 2 √6 = 5√6 cm 1 √3

2

√2

√2

√2

Jawaban:B 23. Pembahasan: Diketahui deret aritmetika a=1 juta,b=50 ribu Ditanyakan: S5 Jawab: 𝑛 S5 = 2 (2a + (n-1)b) 12

5

C. 5.3𝑛+1 =5.31+1= 45 5 D.5.3𝑛 = 5.31 = 15

F

-243 -

Trik: masukan n = 1, n = 2, dan seterusnya kepilihan. A.15.3𝑛+1 = 15.31+1= 135 5 B.15.3𝑛−1 = 15.31−1= 15

G

2

LOGIKA

= 2 (2.(1000.000) + (12 -1)50.000) = 6(2.000.000+ 550.000) = 15.300000 Jawaban: E 24. Pembahasan:

5

E. 5.3𝑛−1 = 5.31−1= 5 = 5(benar) Jawaban: E 25. Pembahasan: Diketahui: deret geometri u1= a = 6, u3 = ar2=54 Ditanyakan: S5? Jawab: , Y Mencari rasio (r): 𝑎𝑟 2 54 = ↔ 𝑟2 = 9 ↔ 𝑟 = 3 𝑎 6 𝑎(𝑟 𝑛 −1) 6(35 −1) Maka ;𝑆𝑛 = 𝑟−1 ↔ 𝑆𝑛 = 3−1 =726 Jawaban: B 26. Pembahasan: Trik: mencari peluang muncul jumlah pada pelambungan dua buah dadu; jumlah dua dadu=7 ada 6 maka;Peluang muncul jumlah kedua 6 mata dadu 36 Jawaban: B 27. Pembahasan: Aturan kombinasi: 8! 8𝑥7𝑥6𝑥5! 8 𝐶 =(8−3)!.3!= 5!.3! = 56 5

Jawaban: B 28. Pembahasan: Total tabungan=400+300+500+600+200 =2000 Persentase tabungan hari ke-2 300 =2000x100%=15% Jawaban: B 29. Pembahasan: Modus terletak pada kelas ke-3: Diketahui: Tb = 50,5 ; dl = 13 - 12 = 1; d2 = 13 – 11 = 2; c = 5 Maka :

𝑑1

Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶 1

= 50,5 + (1+2) 5 = 50,5 + 1,67 = 52,17 Jawaban: A 30. Pembahasan: Perhatikan tabel berikut: Berat 𝑓𝑖 𝑥𝑖 badan(kg) (nilai tengah) 49-51 5 50 52-54 17 53 55-57 14 56 58-60 10 59 61-63 4 62 Jumlah 50 Rata - rata ( mean ) =

∑ 𝑓 𝑖 𝑥𝑖 ∑ 𝑓𝑖

=

2773 50

𝑓𝑖 𝑥𝑖 250 901 784 590 248 2773 = 55,46

Jawaban: C 31. Pembahasan: Mencari letak,kuartil bawah : (Q1)= 1 1 n = 4.52 = 13(terletak pada kelas ke 4 3) . Diketahui: Tb = 149,5; fk = 3 + 4 = 7 ; f = 12; c=10 Maka, Kuartil ke-1 (K1) : 1

𝑛−𝑓𝑘

K1= Tb + (4

𝑓

)𝐶

13−7 ) 10 12

 K1 = 149,5 + (

= 149,5 + 5 =154,5 Jawaban: C 32. Pembahasan: 𝑎𝑥+𝑏

adalah

𝑎𝑑−𝑏𝑐 (𝑐𝑥+𝑑)2 4𝑥+1

Maka, turunan dari f(x) = 𝑥+2 adalah ;

4.2−1.1 7 = (𝑥+2)2 (𝑥+2)2

Jawaban: E 33. Pembahasan: . Turunan pertama dari f(x) = sin 3x + cos 5x adalah f'(x) = 3 cos 3x - 5 sin 5x Jawaban: E

34. Pembahasan; 3𝑥 2 + 9𝑥 + 6 6𝑥 + 9 lim = 𝑥→−1 3𝑥 + 3 3 6. (−1) + 9 = =1 3 Jawaban: D 35. Pembahasan: Syarat stasioner : f' = 0 turunan pertama dari f(x) =2x3 - 3x2 +5: f'(x) = 6x2 -6x = 0 6x(x-1) = 0 x= 0 atau x = 1 untuk x = 0,maka y= 2.03 - 3.02 + 5= 5 (0,5) untuk x = 1,maka y= 2.13 - 3.12 + 5 = 4 (1,4) Jawaban: E 36. Pembahasan: Trik mencari luas: L ==

𝐷 √𝐷 6𝑎 2

dengan

2

𝐷 = 𝑏 − 4𝑎𝑐

Maka, jadikan satu ruas terlebih dahulu : y=y x2 -3x+1=-x+4 x2 -3x+x+1-4=0 x2 - 2x - 3 = 0 maka: a=1; b=-2; c=-3 D =b2 -4ac =(-2)2 -(4.1.(-3)) =4+12=16 L=

Trik: mencari turunan bentuk; 𝑐𝑥+𝑑

Jawaban: B 37. Pembahasan: Tips: mencari volume: kuadratkan fungsi terlebih dahulu. y=x+4maka y2=(x+4)2=x2+8x+16 3

V = Volume = 𝜋 ∫0 (𝑥 + 4)2 𝑑𝑥 3

=𝜋 ∫0 (𝑥 2 + 8𝑥 + 16)𝑑𝑥 =𝜋 [3 𝑥 3 + 4𝑥 2 + 16𝑥] 3 1

1 =𝜋 [3 . 33 + 4. 32 + 16.3] − 1 𝜋 [3 . 03 + 4. 02 + 16.0]

= 𝜋[9 + 36 + 48]-0= 93 𝜋 satuan volume

Jawaban: D 38. Pembahasan: 3

2

1

∫1 (2𝑥 2 + 𝑥 − 1)𝑑𝑥 = [3 𝑥 3 + 2 𝑥 2 − 3 𝑥] 1 2 3 1 2 1 =[3 3 + 2 32 − 3] − [3 13 + 2 12 − 1] 1

=19 3 Jawaban: D 39. Pembahasan: ∫(2𝑥 2 (4𝑥 − 1))𝑑𝑥 = ∫(8𝑥 3 − 2𝑥 2 )𝑑𝑥 8

2

=4 𝑥 4 − 3 𝑥 3 + 𝐶 = 2x4- x3 + C Jawaban: B 40. Pembahasan: Persamaan lingkaran dengan pusat (a,b) dan jari jari r: (x- a) 2 + (y – b) 2= r2 Maka, (x-5) 2 +(y-(-2)) 2 = 152 (x-5) 2 +(y+2) 2 = 125 x 2-10x +25+y2+4y+4-25=0 x2 +y2 -10x+4y+4=0 Jawaban: E

UJIAN NASIONAL SMK 2014 Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tanggal : 15 April 2014 Waktu : 120 menit

PETUNJUK UMUM
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan. 9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 1. Jika log3 = x dan log5 = y, maka log 45= ... A. x+2y B. 2x + y C. x2 + y D. 2xy E. 3(x + 2y) 2. Bentuk sederhana dari (3√5 + 2)(4√5 −7) adalah …. A. 12 - 8√5 B. 17 + 21√5 C. 46 - 13√5 D. 46 + 13√5 E. 60 + 13√5 1

1

1

1

3. Hasil dari (325 42 ) (83 814 )adalah ….. A. 14 B. 20 C. 24 D. 26 E. 28 4. Jika harga 3 sak semen Rp195.000,00, maka harga 7 sak semen adalah …. A. Rp425.000,00 B. Rp435.000,00 C. Rp445.000,00 D. Rp455.000,00 E. Rp465.000,00 5. Jika satu ekor domba dan empat ekor kerbau adalah Rp33.500.000,00. Harga tiga ekor domba dan dua ekor kerbau Rp20.500.000,00. Harga satu ekor domba dan tiga ekor kerbau adalah …. A. Rp25.500.000,00

B. Rp24.750.000,00 C. Rp24.250.000,00 D. Rp23.500.000,00 E. Rp23.000.000,00 6. Nilai minimum untuk z = 2x + 5y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan x + y 12, x +12y 16, x 20,dany 20adalah …. A. 24 B. 32 C. 36 D. 40 E. 60 7. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar di bawah ini adalah …. y P(2,4)

-4

2

4

x

A. f(x) = x2 – 4 B. f(x) = x2 - 4x C. f(x)= - x2 + 4x D. f(x) = - x2 - 4x E. f(x) = - x2- 4x 8. Persamaan garis yang melalui titik P (-2, 7) dan Q (6, 9) adalah ….. A. x + 4y - 26 = 0 B. x - 4y + 30 = 0

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. x + 4y - 42= 0 D. 4x – y + 15= 0 E. 4x + y - 33 = 0 9. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier3x+y 9; x+5y 10; x 20; y 20 adalah…. y A. I 9 B. II I I II C. III I D. IV 2 II V x 10 E. V V3 10. Sebuah industri kecil Setiap hari memproduksi dua jenis boneka tidak lebih dari 60 buah dengan modal yang tersedia Rp750.000,00. Boneka pertama dijual dengan harga Rp25.000,00 dan boneka kédua dijual dengan harga Rp15.000,00. Jika banyaknya boneka jenis pertama x buah dan boneka jenis kedua y buah, maka model matematikanya adalah …. A. x+y 60;3x+5y 150;x 0dany 0 B. x+y 60;5x+3y 150;x 0dany 0 C. x+y 60;3x+5y 150;x 0dany 0 D. x+y 60;5x+3y 150;x 0dany 0 E. x+y 60;5x+3y 150;x 0dany 0 −2

11. Dikerahui matriks M =( 7 ) dan N = (5 8

-3), hasil dari M x N adalah …. 40 A. (−10 35 ) B. C. D.

6 −21 −24 10 −35 −40 ( ) −6 21 24 −10 6 ( 35 −21) 40 −24 −4 ( 14 ) 16 (−4 14 16)

E. 12. Hasil kali skalar antara dua vektor 𝑎⃗ = 3𝑖⃗-4𝑗⃗ + 𝑘⃗⃗dan vektor 𝑏⃗⃗ = 2𝑖⃗- 3𝑗 + 6𝑘⃗⃗ ; adalah….

-12 -6 0 6 12

13. Invers dan matriks K =(1 4

1 ) −2

1

1 6 1) 3 6 1 −1 − 2 ( 1 ) −2 2 1 1 −3 −6 ( 2 1 ) − 3 6 1 1 2 ( 1) 2 −2 1 1 3 (2 61) −6 3

− A. ( 2 3

B.

C.

D.

E.

14. Diketahui premis sebagaiberikut: Premis 1 : Jika hukuman bagi koruptor diperberat, maka kasus korupsi berkurang. Premis 2 : Jika kasus korupsi berkurang, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah…. A. Jika hukumanvbagi koruptor diperberat, maka pertumbuhan ekonomi tidak menirigkat. B. Jika hukuman bagi koruptor tidak diperberat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. C. Jika hukuman bagi koruptor diperberat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat. D. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka hukuman bagi koruptor diperberat.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. Jika pertumbuhan ekonomi tidak meningkat, maka hukuman bagi koruptor tidak diperberat. 15. Kontraposisi dari pernyataan "Jika banyak warga Jakarta menggunakan jasa kereta api; maka kemacetan Ialu lintas akan teratasi” adalah ….. A. Banyak warga Jakarta tidak menggunakan jasa kereta api. B. Jika banyak warga Jakarta tidak menggunakan jasa kereta api, maka kemacetan akan teratasi. C. Jika kemacetan lalu lintas akan teratasi, maka banyak warga Jakarta menggunakan jasa kereta api. D. Jika kemacetan lalu lintas tidak akan teratasi, maka banyak warga Jakarta tidak menggunakan jasa kereta api. E. Jika banyak warga Jakarta tidak menggunakan jasa kereta api, maka kemacetan lalulintas tidak akan teratasi. 16. Ingkaran da ri pernyataan "Jika semua pengendara tertib, maka jalan raya lancar" adalah …. A. Semua pengendara tertib, dan jalan raya lancar. B. Semua pengendara tertib, dan jalan raya tidak lancar. C. Beberapa pengendara tertib, dan jalan raya lancar. D. Sebagian pengendara tidak tertib, walaupun jalan raya lancar. E. Ada pengendara yangtidak tertib, walaupun jalan raya lancar. 17. Diketahui balok berukuran panjang 20 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 13 cm. Luas permukaan balok adalah ….. A. 946 cm2 B. 1.060 cm2 C. 1,066 cm2 D. 1,456 cm2 E. 1.576 cm2

18. Prisma segitiga sama sisi dengan rusuk alas berukuran 14 cm dan tinggi prisma 8√3 cm. Volume prisma tersebut adalah ….. A. 1.248 cm3 B. 1.176 cm3 C. 1.012 cm3 D. 976 cm3 E. 952 cm3 19. Salah satu bidang diagonal dari kubus PORS.TUVW adalah ….. A. bidang PQVT B. bidang PQRW C. bidang ORVT D. bidang QRWT E. bidang QSVT 20. Pada gambar layang-layang PQRS di bawah ini panjang PR = 17cm dan PO=QO= 5cm. Keliling layang-layang tersebut adalah ….. P A. 27 cm S O A B. 36 cm C. (26+ 5√2)cm D. (26+ 10√2 ) cm E. (36+ 10√2 ) cm R 21. Sebuah hiasan dinding berbentuk seperti gambar di bawah ini: 5 cm 50 cm

70 cm tersebut akan diiapisi dengan Jika hiasan cat minyak, luas bangun yang akan dilapisi adalah A. 4.576 cm2 B. 3.536 cm2 C. 3.163 cm2 D. 2.813 cm2 E. 2.113 cm2

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 22. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik B. Jika panjang sisi AB adalah 2√3 cm dan besar sudut C = 300, maka panjang sisi BC adalah …. A. B.

2 3 3 2

cm cm

C. 2cm D. 6cm E. 9cm. 23. Diketahui koordinat titik Q (16, 210°). Koordinat Cartesiusdari titik Q adalah A. (8, - 8√3) B. (-8,-8) C. (-8, -8√3) D. (-8√3,8) E. (-8√3,-8) 24. Diberikan barisan aritmetika 2,5,8,11,…,68. Banyaknya suku barisan tersebut adalah ….. A. 21 B. 22 C. 23 D. 24 E. 25 25. Pertambahan penduduk tiap tahun di suatu daerah mengikuti deret geometri. Pertambahan penduduk pada tahun 2000 sebesar 450 orang dan tahun 2003 sebesar 3.600 orang. Pertambahan penduduk pada tahun 2005 adalah….. A. 14.400 orang B. 14.200 orang C. 13.800 orang D. 13.200 orang E. 13.600 orang 26. Sebuah bola elastisjatuh dari ketinggian 3 meter dan memantul kembali dengan 1 ketinggian 2kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terusmenerus hingga bola berhenti. Panjang seluruh lintasan bola adalah ….. A. 6 m

bimbel

LOGIKA

-249 -

B. 6,5 m C. 7,5 m D. 8 m E. 9 m 27. Jumiah biiangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi 7 adalah …. A. 735 B. 770 C. 800 D. 850 E. 875 28. Dua dadu dilempar bersama-sama sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya dua mata dadu berjumlah 8 adalah …. A. 5 kali B. 15 kali C. 20 kali D. 25 kali E. 40 kali 29. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 disusun bilangan ratusan genap. Banyaknya bilangan yang dapat disusun jika angka tidak boleh berulang adalah …. A. 20 B. 40 C. 80 D. 90 E. 120 30. Simpangan baku dari data 6, 4, 7, 5, 8, 3, 9 adalah …. A. 2 B. √5 C. √6 D. √7 E. 3 31. Hasil pengukuran tinggi badan siswa baru program keahlian Kimia Industri disajikan pada tabel berikut: Tinggi badan(cm) frekuensi 150-152

8

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 153-155

12

156-158

10

159-161

17

162-164

3

pekerjaan bengkel 15%

pramuniaga bengkel

pns10%

PNS wirausaha

wira usaha

A. 900 B. 840 C. 700 D. 680 E. 630 1 33. Diketahui f(x) = 2 + x2 - 3 𝑥 3 . Titik-titik stasioner dari f(x) adalah …. A. (0,0) dan (2, 8) 2 3 B. (0,13) dan (2,-44) 1

C. (0, 2) dan (2, 33) D. (0, 2) dan (2, 8) E. (0, 2) dan (2, 4) 34. lim

6𝑥 2 +3𝑥+1

𝑥→∞ 4𝑥 2 +𝑥−1

A. -2

B. -1 C. 0 D. 1 3 E. 2

Modus dari data tersebut adalah …. A. 156, 5 cm B. 157,0 cm C. 158,5 cm D. 159,0 cm E. 159,5 cm 32. Diagram lingkaran di bawah ini menyatakan data alumni suatu SMK yang telah bekerja di berbagai bidang. Jika jumlah alumni tersebut 1.200 orang, maka jumlah yang berwirausaha adalah …. orang pramuni aga5%

35. Turunan pertama fungsi y = (x2 - 1)(x2 + 3) adalah ….. A. 4x3+4x B. 4x3- 4x C. 2x3+6x D. 2x3-6x E. 2x3-2x 36. Luas daerah yang dibatasi, kurva y = 2 x2 dan y = x adalah …. 1 A. 16 satuan luas 1

B. 26 satuan luas 1

C. 33satuan luas 1

D. 42satuan luas E. 9 satuan luas 37. Volume benda putar dari daerah yang dibatasi kurva y = 3x+2, x=1, x=2, sumbu-x dan diputar 360° mengelilingi sumbu-x adalah … A. 43 𝜋 satuan luas B. 63 𝜋 satuan luas C. 64 𝜋 satuan luas D. 69 𝜋 satuan luas E. 93 𝜋 satuan luas 38. Hasil dari ∫(2𝑥 − 7)2 𝑑𝑥 = 4 A. 3x3+ 14x2 + 49x + c 4

B. 3x3+14 x2 -49x+c 4

C. 3x3- 14 x2 + 49x + c 4

D. 3x3- 14 x2 - 49x+c 4 3 x3 2 (−𝑥

E.

49x +c

39. ∫ + 2𝑥 + 7)𝑑𝑥 1 A. 33 2

B. 33 1

C. 43 2

D. 43 2

E. 83

40. Titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran x2 + y2 - 6x- 8y- 24 = 0 adalah …. A. P(-3, 4) dan r = 7 B. P(3, 4) dan r = 7 C. P(3, -4) dan r = 7 D. P(-3, 4) dan r = 6 E. P(4, -3) dan r = 6

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL MATEMATIKA 2014 1. Pembahasan: Tips: cari faktorisasinya! log 45 = log 3.3.5 = x+x+y = 2x+y Jawaban: B 2. Pembahasan: (3√5+ 2)(4√5 -7) =12.5-21 √5 + 8√5– 14 =60-13√5 - 14 = 46 - 13√5. Jawaban: C 3. Pembahasan: Trik: jadikan pangkat yang bisa dicoret dengan penyebut pada pangkat! 1 1

1

1

(325 42 ) (83 814 ) 1

1

=(25.5 22.2 ) (2

3.13 4.14

2

)=2.2.2.2=24

Jawaban: C 4. Pembahasan: 7 x195.000 = 455.000 3 Jawaban: D

5. Pembahasan: Misal: Harga 1 ekor domba = x dan , Harga 1 ekor kerbau = y. Maka, diperoleh SPL: x+4y=33500 3x+2y=20500 Eliminasi dalam ribuan: x+4y= 33500….. x1 3x+2y =20500….. x2 ……… x +4y =33500 6x +4y =41000 – -5x=-7500 x=1500 x=1500, maka y = 8000 Sehingga,Harga 1 domba dan 3 kerbau =1.500.000 + 3(8.000.000) = 25.500.000 Jawaban: A 6. Pembahasan: Perhatikan gambar berikut!

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

Y

bimbel 

Paling banyak:



Paling sedikit:

12

-252 -

Dalam soal sudah diberi permisalan bahwa boneka jenis pertama = x dan boneka jenis kedua = y, maka di peroleh pertidaksamaan: x+y 600; 5x+3y 150; x 0 dan

8 X 1 1 2 daerah6penyelesaian, yaitu Ada 3 titik di titik (0,12),(8,4), dan (16,0). uji titik pojok Titik pojok F(x,y) = Kategori 2x+5y

LOGIKA

y≥ 0 Jawaban:B 11. Pembahasan: −2

(0,12) 60 (8,4) 16+20=36 (16,0) 32 minimum Jawahan:B 7. Pembahasan: Tips: pilih titik yang paling rumit (rumit artinya ada tanda ( - )), yaitu titik P(2,4). Ganti x = -2 piiih yang hasilnya 4. D.f(x)=-x2-4x=-(-2)2-4(-2)=-4+8= 4. Jawaban:D 8. Pembahasan: Tips: pilih titik yang ribet (ribet artinya ada tanda (- )). Pilih titik (-2,7), x ganti -2 dan y ganti 7 pilih yang hasilnya 0. B. x-4y+30=0 -2-28+30=0. Jawaban: B 9. Pembahasan: Ingat ! Tanda :arsiran ke bawah/di bawah garis Tanda

: arsiran ke atas/di atas garis

Daerah penyelesaianr yang terkena dua arsiran sekaligus. 3x+y 9 arsiran ke bawah x+5y 10 → arsiran ke atas Daerah penyelesaian adalah nomor II.

Jawaban: B 10. Pembahasan: ingat kata-kata:  Tidaklebih dari: 

Tidak kurang dari:

M =( 7 ) dan N=(5 -3) 8 −10

Maka, MxN= ( 35 40

6 −21) −24

jawaban:C 12. Pembahasan: ⃗⃗⃗⃗. 𝑎 𝑏⃗⃗=3.2+(-4.3)+(1.6)=6-12+6=0 jawaban:C 13. Pembahasan: invers matriks: K =(1

1 )adalah 𝐾 −1 = K 4 −2 1 1 =(1.(−2))−(4.1) (−2 −1)=−6 (−2 −1)= −4 1 −4 1 1 (32 3

1 6

1)

−6

Maka, invers dari matriks

1 K=(32 3

1 6

1)

−6

Jawaban:E 14. Pembahasan: Metode coret-coret: Premis 1: Jika 'hukuman bagi koruptor diperberat, maka, kasus korupsi berkurang Premis 2: Jika ' kasus korupsi berkurang maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Kesimpulannya adalah "Jika hukuman bagi koruptor diperberat, maka pertumbuhan ekonomi rneningkat.” Jawaban: C 15. Pembahasan:

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Kontraposisi = DIBALIK, DIINGKAR. "Jika kemacetan lalu lintas TIDAK akan teratasi, maka banyak warga Jakarta TIDAK menggunakan jasa kereta api.” Jawaban: D 16. Pembahasan: Trik: ingkaran/negasi dari implikasi adalah depan TETAP DAN/TETAPI belakang DIINGKAR. "Semua pengendara tertib dah jalan raya TIDAK lancar.” .jawaban:B 17. Pembahasan: Rumus menghitung luas permukaan balok(LP) LP = 2(pl + pt + lt) = 2(20.16 + 20.13 + 16.13) = 2(320 + 260 + 208) = 2(788) = 1.576 Jawaban: E 18. Pembahasan: Trik: volume prisma segitiga sama sisi Volume = luas alas x tinggi 1 1 = 4 𝑠 2 √3x 8√3 =4 . 14.14√3x 8√3 196 √3x 8√3= 4

=

1.176

Jawaban: B 19. Pembahasan: Perhatikan gambar berikut! W

V

T U S

R

Q P Salah satu bidang diagonal kubus adalah bidang QRWT. Jawaban:D 20. Pembahasan: PQ=PS=√52 + 52 =√25 + 25=√50=5√2 QR = SR = √52 + 122=√25 + 144=√169=13

Kell. PQRS=13+13+5√2+5√2=26+10√2 . Jawaban: D 21. Pembahasan: 1 Luas 2 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 = 1 13,14 𝜋𝑟 2 = 302 =1413 2 2 𝑎𝑥𝑡 70 𝑥 (50−30) Luas = 2 = = 2

700

Luas total = 1413 + 700 = 2113. Jawaban:E. 22. Pembahasan: Ingat! ; sin90: sin60: sin45: sin30= 2 : √3: √2: 1 Jumlah sudut segitiga : 180° Perhatikan gambar berikut! C A0 30

A B

600

A

2√3

𝐵𝐶 2√3 𝐵𝐶 2√3 = ↔ = ↔ 𝐵𝐶 = 6 𝑠𝑖𝑛60 𝑠𝑖𝑛30 1 √3 Jawaban: D 23. Pembahasan: 1

x=r cos𝛼=16 cos 210°=16.(− 2 √3) = −8√3 1

y= r sin𝛼=16 sin 210°= 16.(− 2) = - 8 Maka, koordinat carresius titik Q = (−8√3,-8) Jawaban: E 24. Pembahasan: Un = a + (n - 1)b 68 = 2 + (n-1)3 66=3n-3 ↔ 69=3n n=23 Jawaban: C 25. Pembahasan: Tips: jika ada tahun-tahun,maka anggap saja tahun pertama disebut sebagai suku pertama.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Trik: jika pakai rumus terlalu lama, urutkan saja. 450, 900, 1800, 3600,7200,1440 ↓↓

↓

Jawaban: E 27. Pembahasan: Diketahui barisan bilangannya;7,14,21,28 ,..., 98 Suku pertama = a = 7 Suku terakhir =b = 98 Kelipatan = k = 7 𝑏−𝑎 𝑘

𝑏+𝑎 98−7 )=( 7 + 2

+ 1) ( 105 )= 2

=(13 + 1) (

98+7 ) 2

7(105)=735

Jawaban: A 28. Pembahasan: Mata dadu berjumlah 8 ada 5 5

Maka,Frekuensi harapan = 36x180 = 25. Jawaban: D 29. Pembahasan: Ratusan = buat 3 kotak Genap/ganjil: mengisi kotak dari belakang! 6 5 3 6 x 5 x 3 = 90 Kotak ke-3 ada 3 pilihan karena pilihan genap ada 3 yaitu 2,4, atau 6. Kotak 1 ada 6 pilihan karena awalnya ada 7 sudah dipakai 1. Kotak 2 tinggal 5 pilihan karena sudah dipakai 2, dan seterusnya. Jawaban: D 30. Pembahasan: Mencari rata-rata: 1. Langkah 1 :cari rata - rata (𝑥 ) (𝑥 )=

6+4+7+5+8+3+9 42 =7= 7

√

(6 − 6)2 + (4 − 6)2 + ⋯ + (3 − 6)2 + (9 − 6)2 9

6

0+4+1+1+4+9 7

28

=√

7

=√4 =2

Jawaban:A 31. Pembahasan: 𝑑1

Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶 7

= 158,5 + (21) 3 = 158,5 + 1 = 159,5 Jawaban: E 32. Pembahasan: Wirausaha= 70 % Maka, Jumlah alumni yang berwirausaha = 70 X 100

1) (

-254 -

2. Simpangan Baku (S.B.)

√

↓↓↓

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jawaban: A 26. Pembahasan: Trik: menghitung panjang total lintasan (PL) bola pantul sampai berhenti! 2+1 PL= 2−2x 3 = 9

Maka,(

1200 = 840

Jawaban: B 33. Pembahasan: Turunkan, kemudian substitusi ke fungsi awal 1 f(x)=− 3x3 +x2 + 2 Turunan pertama:-x2 +2x=0  x2 -2x=0  x(x-2)=0 x = 0 \/ x = 2 Untuk x = 0, maka f(0)=0+0+2=2  di dapat titik (0,2) Untuk x = 2,maka: 1

1

1

f(2)=− 3 (2)3 +(2)2 + 2=)=3 3 ∴ (2,3 3) Jawaban: C 34. Pembahasan: Lihat koefisien variable pangkat tertinggi! 6𝑥 2 +3𝑥+1

lim 4𝑥 2 +2𝑥−1=6/4=3/2

𝑥→~

Jawaban: E 35. Pembahasan: y = (x2 - 1)(x2 + 3)= x4 +3x2 -x2– 3 = x4 + 2x2– 3 y' = 4x3 + 4x Jawaban: A 36. Pembahasan: y=y

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

bimbel

x=2 – x2 x2 + x - 2 = 0 D=b2 -4ac=l2 - 4.1.(-2)=9 𝐷 𝐷 9 9 9

1

√ √ Luas = 6.𝑎 2 =6.12 =2 = 4 2

Jawaban: D 37. Pembahasan: Ingat! Volume = harus dikuadratkan terlebih dahulu fungsinya! (3x+2)2 =9x2+12x+4 ; Maka, 3

V = Volume = 𝜋 ∫0 (3𝑥 + 2)2 𝑑𝑥 2

=𝜋 ∫1 (9𝑥 2 + 12𝑥 + 4)𝑑𝑥 =𝜋[3𝑥 3 + 6𝑥 2 + 4𝑥]2

1 =𝜋[3. 2 + 6. 2 + 4.2] − 𝜋[3. 13 + 6. 12 + 4.1] = 𝜋[21 + 18 + 4]-0= 43 𝜋 satuan volum 3

2

Jawaban: A 38. Pembahasan: (2x-7)2 = 4x2 - 28x + 49 Maka, ∫(2𝑥 − 7)2 𝑑𝑥 = ∫(4𝑥 2 − 2𝑥 + 49)𝑑𝑥 4

= 3 𝑥 3 – 14x2 + 49x + C Jawaban: C 39. Pembahasan: 3

∫ (−𝑥 2 + 2𝑥 + 2)𝑑𝑥 1

=[− 3 𝑥 3 + 𝑥 2 + 2𝑥] 3 1

1

1 1 =[− 3 . 33 + 32 + 2.3]-[− 3 . 13 + 12 1 −26 1 =[− 3 . 26 + 8 + 4]= 3 + 12=33

+ 2.1]

Jawaban: A 40. Pembahasan: A 1 1 Tips: cari pusat ( − 2A, - 2 B) ;Pusat = (3, 4) Jari-jari(r) =√(−3)2 + 42 — 24=√9 + 16 + 24 =√49 = 7 Jawaban:A

PREDIKSI UJIAN N SMK 2015

Mata Pelajaran : MATEMATIK Tanggal : …. April 201 Waktu : 120 menit

PETUNJUK UMUM
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama rnata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak dizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
8. Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan.
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

1. Harga 1 kodi kain batik adalah Rp1.000.000,00. Harga 2,5 kodi kain batik adalah .... A. Rp2.000.000,00 B. Rp2.400.000,00 C. Rp2.500.000,00 D. Rp2.800.000,00 E. Rp2.000.000,00 2. Jika diketahui 2log 3 = a dan 2log 5 = b, maka nilai 2log 30 = .... A. a + b2

B. C. D. E.

a+b 2a+b a+b+1 2(a +b)

3. Hasil dari A. B. C. D. E.

5

= ....

2−√3

5√2 − 10√3 10 + 5√3 10√2 − 5√3 5 + 5√3 5√2 − 5√3

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 2

1

4

4. Hasil dari (125)3 + (8)3 − (1000)3 adalah

5.

6.

7.

8.

.... A. 31 B. 41 C. 51 D. 61 E. 71 Ibu Ani membeli 5 kg gula dan 3 kg telur dengan harga Rp62.000,00. Di tempat yang sama, ibu Dian membeli 1 kg gula dan 2 kg telur seharga Rp32.000,00. Harga 1 kg gula adalah .... A. Rp 3.500,00 B. Rp 4.000,00 C. Rp 4.500,00 D. Rp 5.500,00 E. Rp 7.000,00 Persamaan garis yang meialui titik (3,2) dan sejajar garis 2x - 5y+ 1 =0adalah .... A. 5x - 2y + 10 = 0 B. 5x - 2y – 10 = 0 C. 2x + 2y + 2 = 0 D. 2x - 5y + 4 = 0 E. 2x - 5y – 4 = 0 Titik puncak grafik fungsi kuadrat y = - 4x2 + 8x - 3 adalah ..... A. (3,1) B. (1,1) C. (7,1) D. (1,3) E. (- 1,- 1) Harga 1 kg pupuk jenis A Rp4.000,00, dan pupuk jenis B Rp2.000,00. Jika petani hanya mempunyai modal Rp800.000,00 dan gudang hanya mampu menampung maksimal 600 kg pupuk. Misalkan pupuk A = x dan pupuk B = y. Model matematika dari permasaiahan tersebut adalah .... A. x+y 600;2x:+y 400;x 0;y 0 B. x+y 600;2x:+y 400;x 0;y 0 C. x+y 600;2x:+y 400;x 0;y 0 D. x+y 600;2x:+y 400;x 0;y 0

E. x+y 600;2x:+y 400;x 0;y 0 9. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan: 2x+7y 28; x+2y 12; x 0; y 0 pada gambar berikut adalah ……. y 6 V I 4 I

II IV I

I xx A. I 14 12 B. II C. III D. IV E. V 10. Nilai minimum dari bentuk 3x + 4y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x 0; y 0; x+4y 8; x+y 5 adalah .... A. 12 B. 16 C. 19 D. 20 E. 24 11. Hasil kali matriks M= ( 5 - 4 ) dan N= (−1 −3) 0

2

adalah .... A. (−5)

23 −5 0 B. ( ) 0 23

C. ( -5 - 23 ) D. (−3 0) −5 8

E. ( 5 23 ) 12. Dikerahui matriks A=(4 −2); 1

3

B=(−3 2) 1 4 1 4 ), maka, −3 2 determinan (2A - B + C) =….. A. 52 B. 44

dan C=(

C. 0 D. – 44 E. – 52 3

2 ) adalah −2

....

B. C. D. E.

1 −1 ( 2 0 1 −1 ( 2 0 1 −2 ( 2 3 1 2 ( 2 3 1 −2 ( 2 −3

-258 -

D. Jika 3 bilangan ganjil, maka 2 + 3 < 8 E. Jika 3 bukan bilangan ganjil, maka 2+3 8

13. Invers dari matriks A= (−4 A.

LOGIKA

−3 ) 2 −3 ) 2 2 ) −4 2 ) −4 −2 ) −4

17. Diketahui premis-premis berikut: Premis 1: “Jika hujan turun, maka tanaman subur.” Premis 2: “Jika tanaman subur, maka semua petani bersukacita.”

−3

14. Diketahui vektor 𝑢⃗⃗ = ( 2 )dan 𝑣⃗ = 0 −4 ( 1 ). Hasil kali skalar kedua vektor −1

adalah .... A. – 15 B. – 14 C. – 12 D. 12 E. 14 15. Kontraposisi dari pernyataan “Jika semua petani bekerja keras, maka hasil panen memuaskan” adalah…….. A. Jika hasil panen memuaskan, maka sebagian petani tidak bekerja keras. B. Jika ada petani tidak bekerja keras, maka hasil panen tidak memuaskan. C. Jika hasil panen tidak memuaskan, maka beberapa petani tidak bekerja keras. D. Jika hasil panen memuaskan, maka semua petani bekerja keras. E. Jika semua petani tidak bekerja keras, maka hasil panen tidak memuaskan. 16. Negasi dari pernyataan “Jika 2 + 3 > 8, maka 3 adalah bilangan ganjil” adalah……. A. 2 + 3 < 8 dan 3 bukan bilangan ganjil B. 2+3 8 atau 3 adalah bilangan ganjil C. 2 + 3 > 8 tetapi 3 bukan bilangan ganjil

Premis 3: Ada petani tidak bersuka cita Kesimpulan yang sah dari kedua premis tersebut adalah….. A. Hujan turun. B. Hujan tidak turun. C. Hujan turun dan petani bersukacita, D. Jika hujan turun, maka petani bersukacita. E. Jika hujan tidak turun, maka petani tidak bersukacita. 18. Diketahui kubus ABCD.EFGH. Manakah yang merupakan diagonal ruang kubus tersebut? A. Garis AB B. GarisAD C. Garis HB D. Garis AC E. Garis FH 19. Diketahui bangun belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC = 32 cm. Jika luas bangun ABCD adalah 384 m2, maka keliling belahketupat adalah .... A. 56 cm B. 64 cm C. 72 cm D. 80cm E. 96 cm 20. Diketahui bangun balok KLMN.OPQR dengan panjang sisi KL = 10 cm, LM = 4 cm, dan MQ = 8 cm. Luas permukaan balok adalah .... A. 304 cm2 B. 288 cm2 C. 228 cm2 D. 216 cm2 E. 196 cm2

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 21. Sebuah prisma tegak ABC.DEF dengan alas siku-siku di titik B. Panjang AB = 5 cm, BC = 12 cm, dan AD = 15 cm. Volume prisma tersebut adalah…… A. 450 cm3 B. 374 cm3 C. 372 cm3 D. 388 cm3 E. 208 √3 cm3 22. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang sisi AC = 8 cm, dan ∠C = 45°, maka panjang sisi AB = ….. A. 8 cm B. 8√2 cm C. 8√3 cm D. 16 cm E. 16√2 cm 23. Koordinat kutub dari (-8,8√3) adalah…. A. (16,120°) B. (16,150°) C. (16,210°) D. (16,240°) E. (16,330°) 24. Perhatikan pola bilangan berikut: 3,8,13,18 ,... Rumus suku ke-n pola biiangan tersebut adalah ….. A. Un = 5n – 1 B. Un = 5n – 2 C. Un = 5n + 1 D. Un = 5n + 3 E. Un = 3n + 1 25. Suatu home industri memproduksi barang pada bulan pertama sebanyak 100 buah. Karena permintaan terus meningkat, maka setiap bulan produksinya ditambah 20 buah. Jadi, jumlah produksi sampai akhir tahun pertama adalah …… A. 1.256 B. 1.400 C. 1.500 D. 2.420 E. 2.520

bimbel

LOGIKA

-259 -

26. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-3 dan suku ke-7 berturut-turut adalah 12 dan 192. Suku ke-5 barisan geometri tersebut adalah .... A. 18 B. 36 C. 48 D. 54 E. 64 27. Sebuah bola elastis jatuh dari ketinggian 9 m dan memantul kembali dengan ketinggian 2 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga hola tersebut berhenti. Panjang seluruh lintasan adalah .... A. 22 m B. 20 m C. 18 m D. 15 m E. 12 m 28. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. akan dibuat biiangan antara 400 dan 700 yang berlainan. Banyak bilangan yang dapat dibuat adalah .... A. 20 B. 30 C. 42 D. 60 E. 90 29. Ada 8 orang yang akan dipilih menjadi anggota tim basket sekolah. Jika Reno pasti terpilih menjadi kapten tim, maka banyak memilih anggota yang lain .... A. 24 B. 35 C. 48 D. 56 E. 108 30. Frekuensi harapan muncul jumlah kedua mata dadu 7 pada pelambungan dua dadu sebanyak 240 kali adalah .... A. 10 kali B. 15 kali

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. 25 kali D. 30 kali E. 40 kali 31. Nilai ulangan Matematika dari 60 sisvva disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut: Nilai F 41-50 5 51-60 8 61-70 20 71-80 12 81-90 4 91-100 15 Modus dari data tersebut adalah .... A. 66,5 B. 67,0 C. 68,5 D. 69,0 E. 69,5 32. Standar deviasi dari data 2, 3, 4, 6, 5 adalah .... 1 A. 2 √2 B. C. D. E.

√2 √5

2 5

𝑥→2

𝑥 2 +3𝑥−15 𝑥−2

= …..

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6 E. 7 34. Turunan pertama dari fungsi f(x)

1

C. 2x4+3x3-2x4+5x+C D. E.

C. D. E.

B.

B. C. D. E.

x4+2x3-2x2+5x+C

13 satuan luas 3 16 satuan luas 3 31 satuan luas 3 32 satuan luas 3

39. Volume benda putar yang dibatasi oleh kurva y = x - 4, sumbu x, garis x = 1 dan x = 2, jika diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360° adalah ....

adalah ….. –𝑥+1 (2−𝑥)2 −1 (2−𝑥)2 1 (2−𝑥)2 11 (2−𝑥)2 11+𝑥 (2−𝑥)2

x4+2x3-2x2+5x+C 2

A.

A.

1 2 1 2

37. Hasil dari ∫1 (𝑥 − 2)(3𝑥 + 4)𝑑𝑥 = ⋯ A. – 16 B. – 8 C. – 4 D. 18 E. 20 38. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = x2- 4x + 4 dan garis y = 2x - 1 adalah .... 8 A. 3 satuan luas

= 2−𝑥 , 𝑥 ≠ 2

3𝑥−5

-260 -

35. Titik stasioner dari fungsi f(x) = x3 + 3x2 -9x+2 adalah ….. A. (-3,29) dan (1,-3) B. (-3,1) dan (-12,20) C. (-3,-1) dan (1,29) D. (-3,1) dan (1,-29) E. (-3,-29) dan (1,-12) 36. Hasil dari ∫(2𝑥 3 + 6𝑥 2 − 4𝑥 + 5)𝑑𝑥 = .... A. x4 +2x3-2x2+5x+C 1 B. 2x4+3x3-4x2+5x+C

B.

33. Hasil dari lim

C. D. E.

32 𝜋 3 26 𝜋 3 22 𝜋 3 19 𝜋 3 32 𝜋 3

satuan volume satuan volume satuan volume satuan volume satuan volume

40. Persamaan lingkaran dengan pusat di P (3,-4) dan berjari-jari 3 adalah ....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. B. C. D. E.

x2+y2+6x-8y+13=0 x2+y2-6x+8y-3=0 x2+y2-6x+8y+13=0 x2+y2-6x+8y+23=0 x2-y2-6x+8y+25=0

PEMBAHASAN PREDIKSI UJIAN NASIONAL MATEMATIKA 2015 1. 1 kodi = 20 2,5 kodi = 50 Maka, harga 2,5 kodi kain batik 1.000.000 20 2

= 50x 2.

2

3.

5 2+√3 𝑥 2−√3 2+√3

= 2.500.000. Jawaban; C

log30= log2.3.5=1+a+b. D =

Jawaban: C 9. 2x+ 7y 28->arsiran ke bawah garis

5(2+√3) 4−3

Jawaban:

= 5(2 + √3)

x+4y =8 x+y =5

Jawaban: B 2 3

1

4

1

4. (125) + (8)3 − (1000)3 =

2 (5)−3.3

4 (2)3.3

-

3y =3 y=1 maka x = 4 Minimum di (4,1) substitusi ke fungsi Tujuan (objektif) = 3(4) + 4(1) = 12+4= 16 Jawaban: B 11. MxN= ( 5 -4) (−1 −3)

1 (10)3

+ − 5 + 2 -10 = 31 Jawaban: A 2

x + 2y 12 -> arsiran di atas garis Daerah yang terkena arsiran dua-duanya adalah daerah nomor 2. Jawaban: B 10. Tips: jarak antara koefisien x dan y pada fungsi tujuan hanya 1, maka cari titik potong kedua garisnya!

4

5. Misal: Harga 1 kg gula = x Harga 1 kg telur = y Maka, diperoleh SPL: 5x+ 3y = 62 x+2y=32 Eliminasi 5x+ 3y = 62| x2 10x+6y=124 x+2y = 32| x3 3x+6y=96 ( - ) 7x = 28 x =4 jawaban: B

= ( -5+0 Jawaban: C

2

-15-18) = (-5 -23)

12. A=(4 −2); B=(−3 2) ;C=( 1

=

4 ), 1 3 1 4 −3 2 (2A - B + C) =2(4 −2) − (−3 2) + 1 3 1 4 1 4 8 −4 −3 2 ( )=( )−( )+ −3 2 2 6 1 4 1 4 12 −2 ( )=( ) −3 2 −2 4 det( 12 −2)=12.4 –(-2.-2) 48-4=44 −2 4 Jawaban: B 13. M=(4 2 ) INVERSNYA adalah; 3 −2 1 −2 −2 1 −2 −2 ( )= ( ) 8−6 −3 4 2 −3 4

Maka, koordinat titik puncak (1,1) Jawaban: B 8. Sudah diketahui dan ditentukan pada soal, pertidaksamaan yang tepat adalah x+y 600;2x:+y 400;x 0;y 0

Jawaban: E 14. 𝑢⃗⃗. 𝑣⃗ = (−3. −4) + (2.1) + (0. −1) = 12 + 2 + 0 = 14. Jawaban: E 15. Kontraposisi: DIBALIK, DIINGKARI "Jika hasil panen TIDAK memuaskan, Maka ADA/BEBERAPA petani TIDAK bekerja keras".

6. Sejajar = gradient TETAP 2x-5y=2(3)-5(2)= 6-10=-4 2x - 5y + 4 = 0 Jawaban: D 𝑏 8 7. Xp = − 2𝑎 =− 2.−4 = 1; 𝐷

Yp=−4𝑎 =

𝑏2 −4𝑎𝑐 64−(4.−4.−3) = −4.−4 −4𝑎

=

64−68 16

1

Jawaban: C 16. Negasi dari implikasi: 2 + 3 > 8 DAN 3 bukan bilangan ganjil. Jawaban: C 17. Premis 1: Jika hujan turun, maka tanaman Subur. Premis 2:Jika tanaman subur, maka semua petani bersukaria Premis 3 :Ada petani tidak bersukaria. Kesimpulannya adalah hujanTIDAK turun. Jawaban:B 18. Perhatikan gambar berikut! H

D A

2

√64 + 192=√256=16 𝑦

tan 𝛼 = 𝑥 =

8√3 −8

= −√3 (KW III)

𝛼 = 120

Jadi, koordinat kutubnya :(r, 𝛼)=(16,1200) Jawaban: A 24. Karena bedanya = 5, maka Un = 5n - 2. Jawaban: B 25. Diketahui: a = 100; beda ( b ) = 20 Ditanyakan: S12 ? 𝑛 Jawab:Sn = 2 (2a + (n-1) b 12 2

(2.100 + (12-1) .20

Sn = 6 (200 + (11).20=2520 Jawaban: E 192 26. 𝑟 6−2 = 12 𝑟 4 = 16 r =2

F

E

-263 -

23. √(−8)2 + (8√3) =

Sn =

G

LOGIKA

C B

Yang termasuk diagonal ruang kubus di atas Pembahasam adalah garis AG, garis HB, garis EC, dan garis. Jawaban: C 𝑑1 𝑥 𝑑2 32 𝑥 𝑑2 384 19. L= 2 ↔ 384 = 2 ↔ 𝑑2 = 16 =24 Tripel : 12,16,20 Maka, keliling belah ketupat = 4 x 20 = 80. Jawaban: D 20. Luas permukaan balok = 2 (pl + pt + lt) = 2(40 + 80 + 32) = 2(152) = 304 cm Jawaban: A 21. Volume = luas alas x tinggi 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

5 𝑥 12

Luas alas = ↔ 2 = 30 2 Maka, volume = luas alas x tinggi = 30 x 15 = 450 cm3. Jawaban: A 22. Karena siku-siku sama kaki, maka panjang AC = panjang AB = 8 cm. Jawaban: B

Maka,U5 = ar4 = ar2.r2 = 12x22 = 48 Jawaban: C 27. Trik: menghitung panjang lintasan pantulan bola sampai bola berhenti. 4+1 5 PL=4−1x9=3x9=15 m Jawaban: D 28. Buat 3 kotak: 3 5 4 3 x 5 x 4 = 60 Kotak pertama ada 3 pilihan yaitu 4, 5, atau 6. Kotak kedua, semula ada 6 pilihan sudah dipakai1tinggal5,dan seterusnya. Jawaban: D 29. Tips: Diketahui tim-tim,_ maka pakai aturan kombinasi! Tim basket ada 5 orang, 1 pasti terpilih, jadi tinggal 4. 7! 7𝑋6𝑋5 7 𝐶 = = = 35 4 3! .4! 3! Jawaban: B 30. Jumlah kedua dadu 7 ada 6 Maka, Frekuensi harapan = 31% x 240 = 40 Jawaban: E 𝑑1 31. Mo= Tb + (𝑑1+𝑑2) 𝐶

12

= 60,5 + (20) 10 = 60,5 + 6 = 66,5 Jawaban: A 32. Mencari rata-rata: 1. Langkah 1 :cari rata - rata (𝑥) 2+3+4+6+5+ 20 (𝑥)= =5=4 5 2. Simpangan Baku (S.B.) √

(2 − 4)2 + (3 − 4)2 + ⋯ + (6 − 4)2 + (5 − 4)2 5

=√2 Jawaban: B 33. Turunkan saja! 𝑥 2 + 3𝑥 − 15 2𝑥 + 3 = =4+3 = 7 𝑥→2 𝑥−2 1 lim

Jawaban : E 34. Pembahasan; 𝑓(𝑥) = Maka,

3𝑥−5

3𝑥−5

, 𝑥 ≠ 2 𝑓(𝑥) = −𝑥+2

2−𝑥 (3.2)−(−5.−1) (2−𝑥)2

1

= (2−𝑥)2

Jawaban: C 35. f(x) = x3+ 3x2-9x+2 f'(x)=3x2+6x-9=0 Dibagi : 3 x2 +2x-3=0 (x+3)(x-1)=0 x=-3 \/ x= 1 untuk x = -3, maka f(-3) = (3)3 + 3(-3)2 -9(-3)+2 =-27+27+27+2 = 29 untuk x= 1, maka f(1) = 13+ 3.12-9.1+2 = 1+ 3 - 9 +2= - 3 (-3,29) dan (1,-3) Jawaban: A 36. ∫(2𝑥 3 + 6𝑥 2 + 5)𝑑𝑥 2 6 4 = 𝑥 4 + 𝑥 3 − 𝑥 2 + 5𝑥 + 𝐶 4 3 2 1 4 = 𝑥 + 2𝑥 3 − 2𝑥 2 + 5𝑥 + 𝐶 2

Jawaban: E 2 2 ∫1 (𝑥 − 2)(3𝑥 + 4)𝑑𝑥=∫1 (3𝑥 2 − 2𝑥 − 8)𝑑𝑥 2 =[𝑥 3 − 𝑥 2 − 8𝑥] 1 = (23-13) - (22 -12)- 8(2-1)

=7-3-8= - 4 Jawaban: C 37. Y=Y x2-4x+4=2x-1 x2 -6x+5=0 D=b2 -4ac=36 -4.1.5)=16 𝐿𝑢𝑎𝑠 =

𝐷√𝐷 6.𝑎 2

16√16 16.4 = 6 6.12

=

=

32 3

Jawaban: E 38. (x-4) 2 = x2-8x+16 2

4+1+0+4+1 10 √ =√ 5 5

Volume=𝜋 ∫1 𝑥 2 − 8𝑥 + 16 𝑑𝑥 1 2 = 𝜋 [ 𝑥 3 − 𝑥 2 + 16𝑥] 1 3 1 3 2 = 𝜋 [ (2 − 2 + 16.2)] 3 1 − 𝜋 [ (13 − 12 + 16.1)] 3 7 19 = 𝜋 [3 − 12 + 16] = 3 𝜋 Jawaban:D 39. Persamaan lingkaran; (x-a) 2 + (y -b) 2= r2 (x-3) 2 +(y+4) 2 =32 x2 -6x+9+y2 +8y+16-9=0 x2 +y2 -6x+8y+13 =0 Jawaban: C

PAKET 4 SOAL & PEMBAHASAN UN KEPERAWATAN 2010-2014

UJIAN NASIONAL SMK 2010 Mata Pelajaran : KEPERAWATAN Tanggal : 25 Maret 2010 Waktu : 120 menit

KODE SOAL BENTUK SOAL JUMLAH SOAL PAKET SOAL

SOAL TEORI KEJURUAN : 3014 : Pilihan Ganda : 40 Soal :A

Petunjuk Umum
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
"SELAMAT & SUKSES"
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1. Di bawah ini merupakan hambatanA. Direndam dan direbus dalam air hambatan yang menyebabkan mendidih komunikasi tidak efektif, kecuali... B. Ditaburi talk pada bagian luar dan A. Komunikator menggunakan dalam bahasa/istilah yang kurang C. Digantung terbalik, supaya airnya dipahami keluar sampai kering betul B. Teknik penyampaian yang tidak D. Dipakai setiap hari tanpa diganti benar dan diberikan talk luar dan dalam C. Situasi dan kondisi yang tidak E. Sebelum dicuci, dibersihkan mendukung terlebih dahulu dari lemak yang D. Gangguan pada sistem peralatan masih tertinggal 2. Cara kerja perawat yang tepat dalam 3. Di bawah ini merupakan prinsipmem-bersihkan buli-buli panas prinsip dalam strelisasi, kecuali... adalah...

4.

5.

6.

7.

A. Peralatan yang akan disterilkan harus dibungkus dan diberi label B. Penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril C. Memindahkan alat steril kedalam tempatnya dengan korentang steril D. Saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya E. Diporbolehkan menambah peralatan kedalam sterilitor peralatan sebelum waktu mensterilkan selesai Waktu yang diperlukan untuk disinfeksi peralatan keperawatan yang telah digunakan ruang penyakit dalam dengan cara merendam pada larutan Iysol 3-5% adalah... A. 2 jam B. 4 jam C. 6 jam D. 8 jam E. 10 jam Dibawah ini hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan sterilisasi adalah... A. Penataan alat harus berprinsip semua bagian dapat steri B. Peralatan yang akan disterilkan harus dibungkus dan diberi label C. Memindahkan alat steril kedalam tempatnya dengan korentang steril D. Alat yang sudah disterilkan boleh dengan cara membuka pembungkusnya E. Sebelum waktu mensterilkan selesai, beralatan tidak boleh ditambah Tindakan dibawah adalah pencegahan infeksi, kecuali... A. Aseptik B. Antiseptik C. Kontaminasi D. Pencucian E. Sterilisasi Dibawah ini adalah tujuan umum dari pemenuhan kebutuhan kebersihan dari, kecuali... A. Melatih hidup sehat B. Memberi rasa nyaman

C. Menciptakan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan D. Mencegah infeksi E. Menurunkan integritas kulit 8. Tujuan tindakan keperawatan memandikan pasien ditempat tidur adalah... A. Mengurangi timbulnya lesi akibat gerukan B. Memenuhi keinginan pasien dan keluarga C. Mencegah dan mengatasi terjadinya luka dicubitus D. Menguirangi kerusakan jaringan lebih lanjut akibat tekanan E. Memperlancar sistem peredaran darah dan menambah kenyamanan 9. Tujuan dari tindakan keperawatan mencuci rambut ditempat tidur adalah... A. Mengurangi timbulnya lesi akibat gerukan B. Memenuhi keinginan pasien dan keluarga C. Mencegah dan mengatasi terjadinya luka dicubitus D. Menguirangi kerusakan jaringan lebih lanjut akibat tekanan E. Membersihkan kuman-kuman yang ada pada kulit kepala dan menambah rasa nyaman 10. Prosedur tindakan keperawatan yang per-tama kali dilakukan dalam mencuci rambut pasien ditempat tidur adalah... A. Mencuci tangan B. Mengatur posisi C. Menutup jendela D. Memasang sampiran E. Menjelaskan prosedur 11. Alat atau bahan yang harus ada pada saat mencuci rambut pasien ditempat tidur adalah... A. Sisir dan gayung B. Inken dan stike inken C. Handuk besar 2 buah D. Sabun dalam tempatnya E. Obat penghilang gatal dan lotion

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 12. Berikut ini merupakan bahan yang digunakan untuk melakukan tindakan keperawatan me-melihara kebersihan gigi dan mulut, kecuali... A. Sikat gigi B. Pasta gigi C. Air hangat D. Obat kumur E. Borax gliserin 13. Berikut ini merupakan peralatan yang digu-nakan dalam tindakan keperawatan gigi dan mulut, kecuali... A. Bengkok B. Pengalas C. Gentian violet D. Tongue spatel E. Gelas berisi air hangat 14. Berikut ini yang merupakan kontra indikasi dari tindakan perawatan kebersihan gigi dan mulut adalah... A. Pasien dengan otitis B. Pasien dengan arthritis C. Pasien dengan stomatitis D. Pasien dengan bronchitis E. Pasien dengan pyclonefritis 15. Tujuan dari tindakan keperawatan meme-lihara kebersihan gigi dan mulut adalah... A. Mencegah nyeri B. Menguurangi rasa nyeri C. Memperindah bentuk gigi D. Meningkatkan nafsu makan E. Memperlancar sirkulasi darah 16. Posisi pasien yang tepat pada waktu dilakukan tindakan keperawatan menggosok gigi adalah... A. Prone B. Fowler C. Supine D. Sim kiri E. Sim kanan 17. Langkah awal dalam tindakan keperawatan mengganti alat tenun adalah... A. Mencuci tangan B. Memasang sampingan C. Membersihkan perlak D. Mengatur posisi pasien E. Mengangkat alat tenun yang kotor

18. Tujuan dari tindakan keperawatan mengganti alat tenun dengan pasien diatas tempat tidur adalah... A. Mencegah kontraktur B. Mencegah atropi otot C. Menjaga alat tenun tetap bersih D. Mencegah terjadinya decubitus E. Menjaga agar alat tenun tampak rapih dan bagus 19. Dibawah ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mengganti alat tenun dengan pasien diatas tempat tidur, kecuali.. A. Kondisi pasien B. Privacy pasien C. Suhu ruangan D. Keamanan pasien E. Komitmen terapeutik 20. Berikut ini yang bukan merupakan alat untuk melakukan tindakan mengganti alat tenun adalah... A. Selimut B. Handuk C. Stik laken D. Baven inken E. Sarung bantal 21. Dibawah ini merupakan perubahan suhu yang terjadi setelah kematian, kecuali... A. Rigor mortis B. Algor mortis C. Post morten decomposition D. Pre morten decomposition E. Kaku 22. Dibawah ini merupakan tindakan keperawa-tan yang dilakukan pada pasien yang baru meninggal dirumah sakit, kecuali... A. Tempatkan dan atur jenazah pada posisi antumis B. Singkirkan pakaian C. Lepaskan semua alat kesehatan D. Bersihkan tubuh dari kotoran dan noda E. Singkirkan tanda pengenal 23. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital berikut ini berada dalam batas normal, kecuali... A. Suhu 370c B. Denyut nadi 50 x/menit

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL C. Pernafasan 16 x/menit D. Tekanan darah 120/80 mm Hg E. Denyut nadi 84 x/menit 24. Dari hasil pengukuran tanda-tanda vital, pasien dinyatakan bradicardia apabila ditemukan... A. Pernafasan 26 x/menit B. Pernafasan 8 x/mrnit C. Denyut nadi 48 x/menit D. Denyut nadi 84 x/menit E. Tekanan darah 80/60 mm Hg 25. Berikut ini merupakan peralatan yang diperlukan untuk mengukur tekanan darah... A. Stetoskop dan arloji B. Manometer dab manzet C. Manometer dan stetoskop D. Sphygmomanometer dan arloji E. Sphygmomanometer dan stetoskop 26. Pemeriksaan denyut nadi pada pasien yang mengalami amputasi pada kedua lengan dapat dilakukan pada... A. Vena radialis B. Arteri radialis C. Arteri popliter D. Arteri brachialis E. Vena brachialis 27. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mengukur pernafasan pasien, kecuali... A. Irama B. Frekuensi C. Pola nafas D. Kedalaman E. Volume pernafasan 28. Prosedur berikut ini dilakukan pada pengukuran tekanan darah dilengan, kecuali... A. Menentukan denyut nadi arteri radialis B. Melakukan auskultasi pada arteri radialis C. Memasang mancet dilengan, 3cm diatas siku D. Membuka lengan baju pada lengan yang akan dipasang mancet E. Memompa udara kedalam mancet sampai dengut nadi radialis tak teraba

29. Cariran yang digunakan untuk membersihkan thermometer adalah... A. Air bersih dan peroksida B. Air sabun dan desinfektan C. Desinfektan dan air bersih D. Air sabun, air bersih, dan peroksida E. Air sabun, air bersih, dan desinfektan 30. Berikut ini fungsi ginjal, kecuali... A. Pengatur keseimbangan air B. Pengatur keseimbangan asam dan basa C. Ekresi bahan buangan dan kelebihan garam D. Penyaringan darah E. Pengatur komposisi dan volume cairan tubuh 31. Faktor yang mempengaruhi eliminasi urine adalah, kecuali... A. Diet dan asupan B. Gaya hidup C. Stress psikologi D. Tingkat aktifitas E. Waktu berkemih 32. Berikut ini merupakan peralatan yang digunakan dalam menolong pasien buang air kecil ditempat tidur adalah... A. Sarung tangan B. Bengkok C. Kertas/tissue D. Urinal E. Sabun 33. Prosedur berikut ini dilakukan pada tindakan keperawatan menolong pasien buang air besar ditempat tidur, kecuali... A. Mencuci tangan B. Menjelaskan prosedur C. Memasang sampingan D. Menggunakan sarung tangan E. Menempatkan pisot dibawah gluka tanpa mengalas 34. Dibawah ini merupakan penyebabpenyebab terjadinya konstipasi klonik, kecuali... A. Defek persyarafan B. Kelemahan pelvis C. Efek samping penggunaan obat anestesi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Pola defikasi yang teratur E. Menurunnya peristaltik 35. Berikut ini adalah hal-hal yang dianjurkan kepada pasien dengan konstipasi umum, kecuali... A. Meningkatkan asupan cairan B. Membiasakan pasien untuk buang air secara teratur C. Diet seimbang D. Makan makanan rendah serat E. Melakukan latihan fisik 36. Organ-organ tubuh yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, kecuali... A. Mulut B. Esofagus C. Lambung D. Usus halus E. Larinx 37. Berikut ini merupakan peralatan yang diguna-kan pada tindakan memberi makanan pasien melalui oral, kecuali... A. Piring B. Serbet/tissue C. Garpu D. Sendok E. Slang

38. Untuk mencegah muntah, setelah selesai memberi makan pasien diposisikan... A. Telungkup B. Berbaring C. Miring kiri D. Semi fowler E. Miring kanan 39. Posisi perawat pada saat memberikan posisi sim kakan pada pasien adalah di... A. Sebelah kiri kaki pasien B. Sebelah kiri badan pasien C. Sebelah kiri kepala pasien D. Sebelah kanan kepala pasien E. Sebelah kanan badan pasien 40. Dibawah ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam memindahkan pasien, kecuali... A. Keadaan pasien B. Perasaan senang C. Jangan sampai melelahkan pasien D. Tenaga disiapkan sesuai kebutuhan E. Lingkungan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL keperawatan 2010 1. Tidak ada jawabannya 2. C. Digantung terbalik, supaya airnya keluar sampai kering betul. 3. B.Penatalaksanaan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat steril. Sterilisasi dalam mikrobiologi berarti membebaskan tiap benda atau subtansi dari semua kehidupan dalam bentuk apapun. Untuk tujuan mikrobiologi dalam usaha mendapatkan keadaan steril, mikroorganisme dapat dimatikan setempat oleh panas ( kalor ), gasgas seperti formaldehide, etilenoksida atau betapriolakton oleh bermacam macam larutan kimia. 4. A. 2 Jam Desinfeksi adalah menghancurkan atau membunuh kebanyakan organisme patogen pada benda atau instrumen dengan menggunakan campuran zat kimia cair. Hasil proses desinfeksi di pengaruhi oleh beberapa faktor : a. Beban organik b. Tipe dan tingkat kontaminasi c. Pembersih / dekontaminasi d. Kosentrasi desinfektan e. Struktur fisik benda f. Suhu PH dari proses infeksi 5. B. Peralatan yang akan di sterilkan harus di bungkus dan diberi label. Sterilisasi dalam mikrobiologi berarti membebaskan tiap benda atau subtansi dari semua kehidupan dalam bentuk apapaun. Untuk tujuan mikrobiologi dalam usaha mendapatkan keadaan steril, mikroorganisme dapat di matikan

setempat oleh panas ( kalor ), gas – gas seperti formaldehide, etilen oksida atau betapriolakton oleh bermacam macam larutan kimia. Cara kerja sterilisasi setelah alat yang mau di sterilkan selesai di bersihkan maka alat tersebut di bungkus dalam bak instrumen dan di beri label. 6. D.Mencegah infeksi Infeksi adalah penyakit yang di sebabkan karena masuk nya bibit penyakit, penykit ini menular dari satu orang ke orang lain . orang yang sehat harus di hindarkan dari orang – orang yang menderita peyakit dari golongan ini. Penyebab utama infeksi di antaranya di antaranya adalah bakteri dan jasad hidup ( organism ). Kuman – kuman ini menyebar dengan berbagai dan vektor. 7. E. Menurunkan integritas kulit. Perawatan diri atau kebersihan diri ( personal hygiene ) merupakan perawatan diri sendiri yang di lakukan untuk mempertahankan, kesehatan baik secara fisik, maupun spikologis. Pemenuhan perawatan diri di pengaruhi berbagai faktor diantaranya : budaya, nilai sosial pada individu, atau keluarga, pengetahuan, tentang perawatan diri serta persepsi terhadap perawatan diri. 8. E. Memperlancar sistem peredaran darah dan menambah kenyamanan. Memandikan pasien adalah suatu tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang tidak mampu

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL melakukan mandi secara mandiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain.

9. E. Membersihkan kuman – kuman yang ada pada kulit kepala dan menambah rasa nyaman. Merawat rambut merupakan tindakan keperawatan yang di lakukan pada pasien yang tidak mampu melakukan sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. 10. A. Mencuci Tanggan Merawat rambut merupakan tindakan keperawatan yang di lakukan pada pasien yang tidak mampu melakukan sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. 11. A. Sisir dan gayung Merawat rambut merupakan tindakan keperawatan yang di lakukan pada pasien yang tidak mampu melakukan sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. 12. C. Air Hangat Memelihara kebersihan Mulut Mulut merupakah salah satu yang harus di perhatikan, dimana cara yang dapat di lakukan oleh perawat adalah dengan memelihara kebersihan mulut, gigi dan lidah. 13. D.Tongue spatel Nama lain Tong spatel, adalah tongue depressor atau penekan lidah,juga sering di sebut tong blade ( bahasa inggris ) dan zungenspatel ( bahasa jerman ) mempunyai fungsi untuk menekan lidah, agar dapat melihat lebih jelas keadaan di dalam tenggorokan, apakah ada kelaianan; kelainan. 14. B. Pasien dengan stomatitis Gigi dan mulut adalah bagian penting yang harus di pertahankan kebersihan nya ,sebagai kuman

dapat masuk melalui organ ini. Masalah / gangguan pada gigi dan mulut adalah :  Holitosis,bau nafas tidak sedap yang di sebabkan adanya kuman .  Ginggivitas, radang pada daerah gusi.  Karies atau radang pada gigi.  Stomatitis,radang pada daerah mokosa atau rongga mulut.  Glostitis, radang pada lidah.  Chilosis bibir yang pecah – pecah. 15. D. Meningkatkan nafsu makan Menyikat gigi merupakan tindakan keperawatan yang di lakukan pada pasien untuk membersihkan gigi dan rongga mulut dari sisa makanan yang menempel pada gigi dan rongga mulut dari sisa makanan. Untuk pasien yang tidak mampu melakukan secara mandiri harus di bantu sepenuhnya dengan perawat. 16. B. Fowler Memberikan Posisi Semi Fowler. Posisi semi fowler adalah posisi dengan meninggikan kepala dan tubuh 45’-65’ di atas tempat tidur.posisi ini biasa nya diterapkan pada pasien yang mengalami sesak napas, sulit bernapas dan juga pasien dengan masalah jantung. Tujuan: 1. Melonggarkan saluran pernapasan. 2. Memberikan kenyamanan pada pasien. 17. A. Mencuci Tangan Menganti alat tenun sama hal nya menyiapkan tempat tidur terbuka,

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL karena tempat tidur ini di persiapkan untuk pasien baru. Dikatakan tempat tidur terbuka apabila tempat tidur dalam ke adaan terbuka atau tidak tertutup dengan seprai besar setelah di pasang seprai, perlak, stik laken selimut, dan sarung bantal yang tidak tertutup secara keseluruhan oleh seprai besar (dalam kondisi terbuka). 18. C. Menjaga alat tenun tetap bersih Menganti alat tenun sama hal nya menyiapkan tempat tidur terbuka, karena tempat tidur ini di persiapkan untuk pasien baru. Dikatakan tempat tidur terbuka apabila tempat tidur dalam ke adaan terbuka atau tidak tertutup dengan seprai besar setelah di pasang seprai, perlak, stik laken selimut, dan sarung bantal yang tidak tertutup secara keseluruhan oleh seprai besar (dalam kondisi terbuka). 19. C. Suhu ruangan Menganti alat tenun sama hal nya menyiapkan tempat tidur terbuka, karena tempat tidur ini di persiapkan untuk pasien baru. Dikatakan tempat tidur terbuka apabila tempat tidur dalam ke adaan terbuka atau tidak tertutup dengan seprai besar setelah di pasang seprai, perlak, stik laken selimut, dan sarung bantal yang tidak tertutup secara keseluruhan oleh seprai besar (dalam kondisi terbuka). 20. B. Handuk Menganti alat tenun sama hal nya menyiapkan tempat tidur terbuka, karena tempat tidur ini di persiapkan untuk pasien baru. Dikatakan tempat tidur terbuka apabila tempat tidur dalam keadaan

terbuka atau tidak tertutup dengan seprai besar setelah di pasang seprai, perlak, stik laken selimut, dan sarung bantal yang tidak tertutup secara keseluruhan oleh seprai besar (dalam kondisi terbuka). 21. E Kaku Pada kematian tubuh terjadi serangkaian perubahan, perubahan yang di pengaruhi oleh bermacam – macam factor diantara nya suhu sekitarnya, suhu tubuh pada saat terjadinya kematian dan adanya infeksi umum. 22. B. Singkirkan pakaian 23. B.Demyut nadi 50 x / menit. Pemeriksaan tanda – tanda vital survei umum merupakan suatu cara untuk mengetahui perkembangan penyakit pasien. Dimana tanda – tanda vital itu meliputi suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah. Tanda-tanda vital mempunyai nilai sangat penting pada fungsi tubuh manusia, misalnya suhu tubuh dapat menunjukkan keadaan metabolisme, denyut nadi dapat menunjukkan perubahan pada sistem kardiovaskuler, frekuensi pernapasan dapat menunjukkan fungsi pernafasan dan tekanan darah dapat menilai kemampuan sistem kardiovaskular. Jadi dapat di simpulkan semua tanda tanda vital tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 24. …. 25. E. Sphygmanometer Mengukur Tekanan Darah Tekanan darah merupakan indikator untuk menilai sistem kardiovaskuler bersamaan dengan pemeriksaan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL nadi.Pengukuran tekanan darah mengunakan dua cara, yaitu palpasi yang menggukur tekanan sistolek dan auskultasi yang dapat mengukur tekanan sistolik dan diastolik dengan cara mengunakan alat stetoskop.

Gambar 1.2.mengukur tekanan darah 26. E.Sphygmanomanometer dan stetoskop. Denyut nadi adalah mengembangnya pembuluh darah yang mengalir akibat kontraksi jantung. 27. E. Volume pernapasan Hal – hal yang harus di perhatikan saat menghitung pernapasan :  Jumplah permenit  Keras dan lamanya denyutan  Teratur atau tidaknya denyutan  Besar atau kecilnya denyutan. 28. B. Melakukan auskultasi pada arteri arteri radialis. Pemeriksaan tanda – tanda vital survei umum merupakan suatu cara untuk mengetahui perkembangan penyakit pasien. Dimana tanda – tanda vital itu meliputi suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah. Tanda-tanda vital mempunyai nilai sangat penting pada fungsi tubuh manusia, misalnya suhu tubuh dapat menunjukkan keadaan metabolisme,

denyut nadi dapat menunjukkan perubahan pada sistem kardiovaskuler, frekuensi pernapasan dapat menunjukkan fungsi pernafasan dan tekanan darah dapat menilai kemampuan sistem kardiovaskular. Jadi dapat di simpulkan semua tanda tanda vital tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 29. E. Air sabun,airbersih dan desinfektan Tujuan membersihkan termometer adalah mencegah penyebaran mikroorganisme. Persiapan alatnya adalah: a. Larutan sabun pada tempatnya. b. Larutan desinfektan 5 % dalam tempatnya c. Air bersih pada tempatnya. d. Tissue e. Termometer f. Bengkok 30. B. Pengatur keseimbangan asam dan basa Fungsi ginjal :  Menyaring darah  Mempertahan kan keseimbangan kadar asam dan basa  Mengekresikan zat – zat yang merugikan bagi tubuh  Memproses ulang zat.  Mengatur volume cairan dalam darah  Mengukur keseimbangan kandungan kimia dalam darah  Mengendalikan kadar gula dalam darah  Penghasil zat dan hormon  Menjaga tekanan osmosis

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL  Menjaga darah 31. B. Gaya hidup Faktor – faktor yang mempengaruhi eliminasi urine....  Diet dan asupan  Respon, ke inginan awal untuk berkemih  Gaya hidup  Stress Psikologis  Tingkat aktifitad  Kondisi penyakit  Sosio kultural  Kebiasaan seseorang  Tonus otot  Pembedahan  Pengobatan  Pemeriksaan diagnostik 32. E. Sabun Eliminasi urine merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dan berperan penting dalam menentukan kelangsungan hidup manusia .eliminasi di butuhkan untuk mempertahankan homeostatis melalui pembuangan sisa metabolisme. 33. E. Menempatkan pispot di bawah gluka tanpa mengalas. Membantu Pasien BAB dan BAK Tindakan keperawatan ini di lakukan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan eliminasi secara mandiri di kamar kecil, dilakukan dengan menggunakan pispot (penampung). 34. D. Pola defikasi yang teratur Konstipasi adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat buang air besar. Walaupun tidak ada keentuan beberapa kal seseorang buang air besar, tetapi wajarnya seseorang buang air besar adalah 3 hari sekali atau 3 kali seminggu

sedangkan kontipasi klonik yaitu ada nya keluhan pada saat buang air besar. 35. E. Melakukan latihan fisik Kontipasi merupakan dimana terjadi penurunan motilitas ( pergerakan ) usus, yang di tandai dengan kesulitan buang air besar ( BAB ) Setiap orang memiliki kapasitas motalitas usus sendiri, namun bila setelah 3 hari masih sulit BAB, maka kotoran akan menjadi keras dan makin sulit di keluarkan . Penyebab kontipasi adalah : a. Kosumsi air dan serat yang kurang b. Perubahan pola diet misalnya pada travelling c. Kurang olahraga ,atau kurang melakukan gerak badan. d. Usaha menahan BAB karena rasa nyeri misal nya karena ambeien e. Salah guna obat obatan seperti prncahar atau antasida. f. Penyakit lain seperti hiportiroid, hingga kankes usus besar. 36. B.Esofagus Proses Pencernaan  Ingesti : Pergerakan makanan  Digesti : Penyederhanaan bentuk makanan  Absorpsi : Penyerapan pada usus halus  Eliminasi : Pembuangan zat – zat sisa. Pencernaan pada mulut akan terjadi proses mekanik dan kimia dimana proses mekanik berupa penghancuran makanan oleh alat –

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL alat yang ada pada mulut sedang kan proses kimia berupa makanan dengan enzim – enzim yang terdapat pada saliva 37. E. Slang Pemberian makanan secara oral yaitu pemberian makanan dan minuman pada klien secara langsung melalui mulut dengan tujuan pemberian makanan melalui oral adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasien , indikasinya yaitu pada pasien yang biasa makan sendiri, pada pasien yang tidak bisa mkan sendiri ada juga yang makan nya harus melaului alat bantu seperti sonde. 38. E. Semi fowler Memberikan Posisi Semi Fowler. Posisi semi fowler adalah posisi dengan meninggikan kepala dan tubuh 45’-65’ di atas tempat tidur.posisi ini biasa nya di terapkan pada pasien yang mengalami sesak napas, sulit bernapas dan juga pasien dengan masalah jantung.

Tujuan: 1. Melonggarkan saluran pernapasan. 2. Memberikan kenyamanan pada pasien. 39. B.Sebelah kiri badan pasien A. Memberikan Posisi Semi Fowler. Posisi semi fowler adalah posisi dengan meninggikan kepala dan tubuh 45’-65’ di atas tempat tidur.posisi ini biasa nya di terapkan pada pasien yang mengalami sesak napas, sulit bernapas dan juga pasien dengan masalah jantung. Tujuan: 3. Melonggarkan saluran pernapasan. 4. Memberikan kenyamanan pada pasien. 40. B. Perasaan senang Hal – hal yang harus di perhatikan dalam pernapasan a. Frekuensi pernafasan normal b. Irama pernapasan c. Kedalaman d. Karakter sifat

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

UJIAN NASIONAL SMK 2011 Mata Pelajaran : Keperawatan Tanggal : .. Maret 2011 Waktu : 120 menit

KODE SOAL BENTUK SOAL JUMLAH SOAL PAKET SOAL

SOAL TEORI KEJURUAN : 3014 : Pilihan Ganda : 40 Soal :B

Petunjuk Umum
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

“SELAMAT & SUKSES” $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ 1. Menciptakan sesuatu sedemikian rupa 2. Situasi dan kondisi komunikasi relevan sehingga secara tidak langsung dengan keadaan si penerima pesan menerima pesandari sumber adalah adalah syaratkomunikasi yang strategi yang digunakan dalam disebut….. komunikasi yang disebut .... A. Clarity A. Persuasive B. Context B. Aktif C. Chanel C. Pervasive D. Content D. Koersif E. Clasix E. Kompulsif 3. Di bawah ini bukan temasuk syarat sebagai kornunikator yang baik ….

4.

5.

6.

7.

8.

A. mempunyai sikap yang positif untuk terjadinya komunikasi B. mempunyai pengetahuan yang cukup memadai tentang pesan yang akandisampaikan C. mempunyai latar sosial budaya yang mendukung proses komunikasi D. mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi untuk memenuhi target sasaran E. mempunyai gelar sarjana Alat yang dipergunakan untuk kompres pada pasien post tonsil adalah .... A. Eskap B. zak-zak C. buli-buli panas D. eskrag E. bantal angin Skala nyeri menurut hayward, skala 1 3 menunjukkan nyeri .... A. tidak nyeri B. nyeri ringan C. nyeri sedang D. nyeri berat E. nyeri sangat ringan Pasien mengatakan ulu hati nyeri setelah ditinggal pulang orang yang disayangi,termasuk nyeri .... A. Pzsikogenik B. Berat C. Somatogenik D. Ringan E. awitan Yang bukan merupakan syarat fisik air minum yang sehat adalah .... A. Bening B. tidak berasa C. bebas dari bakteri pathogen D. suhu dibawah suhu udara lainya E. steril Mulut tidak sering dibersihkan maka akan menirnbulkan berbagai penyakit pada mulut,Salah satunya adalah radang yang teljadi pada gusi yang disebut ...,

A. Ginggivitas B. Glostitis C. Halitosis D. Chilosis E. stomatitis 9. Air sangat berperan di dalam tubuh, sehingga apabila kekurangan cairan maka akanberakibat .... A. Diare B. Mual C. Demam D. Muntah E. konstipasi 10. Kompres hangat adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan aman nyamanpasien, di bawah ini merupakan tujuan dan pemberian kompres hangat, kecuali .... A. mengurangi nyeri B. memberikan rasa hangat C. menurunkan spasmus otot D. menghilangkan edema E. menurunkan perdarahan 11. Di bawah ini merupakan urutan anatomi pen-cernaan bagian bawah yang benar adalah .... A. Iambung-duodenum-jejenum-ileum-c.

B.

C.

D.

E.

Ascenden-c. Transversum-c. Desendenanus lambung-jejenum-duodenum-ileum-c. Ascenden-c. Transversum-c. Desendenanus lambung-jejenum-duodenum-ileum-c. descenden-c. Transversum-c. ascenden-anus larnbung-ileum-jejenum-duodenum-c, Ascenden-c. Transversum-c. Desendenanus Iambung-jejenum-ileum-descenden-c, descenden-c.Transversum-c. ascendenanus

12. Pada perasat pemberian kompres dingin ba-sah setelah mencuci tangan, tindakanselan-jutnya ....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. menjelaskan prosedur B. mernasang pengalas C. mengukur suhu tubuh D. membasahi kain dengan air dingin E. menjelaskan tujuan 13. Gangguan yang terjadi akibat kekurangan kalsium adalah .... A. Osteomalasia B. Osteoporosis C. osteomalasia dan osteoporosis D. arteriosklerosis E. obesitas 14. Gangguan eliminasi yang diakibatkan adanya feces yang kering dan keras yangmelewati usus besar adalah .... A. fecal impaction B. incontinentia alvi C. inkontinentia urine D. diare E. konstipasi 15. Untuk mencegah infeksi nosokomial sebaiknya kamar operasi harus disteril tiap 1minggu sekali dengan .... A. Formalin B. Autoclave C. Sterilisator D. sinar ultra violet E. uap 16. Mengoles alkohol pada kulit saat kita memasang infuse dinamakan .... A. cuci hama B. sterilisasi C. prosedur D. imunisasi E. desinfeksi 17. Yang termasuk cairan desinfektan antara lain. A. sabun cair B. aquadest C. cairan RL D. cairan NaCl E. hibiscrub 18. Tanda-tanda kematian dari pasien yang menjelang ajal diantaranya adalah ....

A. mata melotot dan tidak bergerak B. bola mata kadang mengecil kadang rnembesar C. pupil medriasis maksimal, tidak adanya reflek dan tidak adanya kegiatan otak. D. semua gerakan melambat, bicara pelan, kulit dingin E. tanda lebam mayat 19. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk menghadapi kedukaan adalah membina danmeningkatkan hubungan saling percaya dengan cara .... A. memberi dorongan agar pasien mau mengungkapkan perasaannya B. menggali pola hubungan pasien dengan orang yang berani C. menguatkan dukungan keluarga atau orang yang berarti D. bersama pasien mengingat kembali cara mengatasi perasaan berduka dimasa yanglalu E. ikut menangis 20. Intervensi keperawatan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan selamanyaoleh salah satu anggota keluarganya (ibu) antara lain .,.. A. duka cita adalah hal yang biasa dan kematian itu logis setiap manusia B. menganjurkan kepada keluarga untuk mendiskusikan atas tugas dantanggungjawabnya. C. menganjurkan kepada keluarga untuk bersikap berduka itu wajar D. menganjurkan kepada keluarga untuk berkolaborasi guna mengambil alih peran danfungsinya serta tanggungjawabnya pasien selama hidupnya. E. menganjurkan untuk menangis sepuasnya 21. Bila rnernbawa pasien dengan brankard / kereta dorong pada posisi jalan naik, makakepala pasien berada di ….

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. Belakang B. samping kanan perawat C. bawah D. sarnping kanan perawat E. depan 22. Posisi yang tepat untuk diberikan pada pasien shock adalah ….. A. Sim B. Fowler C. Iitotomi D. Lrendelberg E. pronasi 23. Pasien diatur berbaring lurus, tulang pung-gung dan kedua kaki Iurus, Iengan di sisi ba-dandengan telapak tangan menghadap ke bawah disebut dengan posisi .... A. Sim B. Prone C. Iitotomi D. Supinasi E. fowler 24. Tindakanperawatan di bawah ini yang mem-punyai tujuan untuk mobilisasi,memudahkan perawatan dan melegakan pernafasan .... A. Mixing B. sikap lithotomic C. gerakan persendian D. memobilisasi pasien E. mendudukan pasien 25. Posisi yang tepat untuk diberikan pada pasien shock adalah …. A. Sim B. Fowler C. Lilotomi D. Trendelberg E. pronasi 26. Pemberian posisi fowler atau semi fowler pada pasien sesak nafas bertujuan untuk …. A. menghindari batuk B. melebarkan bronkus C. mencegah terjadinya komplikasi

D. memudahkan memberikan penjelasan tindakan E. diafragma tidak menekan paru sehinga O2 bisa masuk paru-paru 27. Sikap perawat dalam merawat pasien yang mengalami gangguan imobilitas ( pasien yanglemah dan kaheksi) adalah .... A. Empati B. ramah, penuh kasih sayang/perhatian, supel, tanggap dan segera C. perawat berpenampilan tenang karena sudah capek sekali D. perawat cuek karena sudah capek dan pasienya rewel sekali cari perhatian E. simpati 28. Pada pasien yang tidak sadar/koma guna mencegah terjadinya aspirasi/kesedak dapatdiatur dengan posisi tidur .... A. Supinasi B. Pronasi C. Fowler D. dorsalis recumbent E. sim 29. Kebutuhan alat yang diperlukan guna rnemin-dahkan pasien dari tempat tidur ke brankardantara lain …. A. kereta dorong, bantal angin & guling B. kereta dorong, bantal, overlaken dan selimut C. kereta dorong, bantal & steklaken D. kereta dorong, steklaken & bantal E. kereta dorong, bantal, boven laken & selimut 30. Kesan pertama yang meliputi perilaku, eks-presi dan postur tubuh dapat dinilai perawat dengan melakukan .... . A. palpasi. B. Perkusi C. Inspeksi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Auslkultasi E. anamnesis 31. Suhu tubuh pasien diukur dengan termometer air raksa per oral menunjukan angka 36° C.Jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala kelvin akan menunjukan suhu .... A. 250K B. 275 K C. 305,13 K D. 309,15 K E. 312,20 K 32. Termorneter dan tensimeter air raksa harus digunakan secara hati-hati agar tidak pecahkarena .... A. air raksa mudah memuai B. air raksa harganya mahal C. air raksa mudah dilihat karena mengkilap D. air raksa merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh E. air raksa tidak dapat digunakan untuk rnengukur suhu yg sangat rendah 33. Bila didapati rambut kusut saat menyisir dilakukan .... A. Membiarkan B. mengikat rambut C. rebonding rambut D. meminyaki rambut E. menggunting rambut 34. Mengalirkan air untuk kepentingan pertanian tetapi air limbahnya tidak mengandung zatkimia berbahaya, disebut .... A. Dirution B. Drainase C. Filtration D. Disinfection E. irigation 35. Wabah penyakit yang menyerang seluruh dunia disebut .... A. Epizotik

B. Endemic C. Virulensia D. Pandemic E. bakteri pathogen 36. Fungsi kulit sebagai pembuang panas tubuh dengan cara mengeluarkan cairankepermu-kaan kulit disebut juga sebagai .... A. Konduksi B. Ekskresi C. Konveksi D. Konvulsi E. evaporasi 37. Untuk dapat mernbuat keputusan terhadap permasalahan etika keperawatan secara tepat,maka perawat perlu ..,. A. diskusi dengan profesi lain B. mengetahui dan memahami konsep dasar etika keperawatan C. banyak belajar dari pengalaman masa Ialu D. tergantung pada atasan yang bertanggung jawab E. belajar melalui penddikan formal 38. Pendidikan kesehatan adalah unsur program kesehatan dan kedokteran yang didalamnyaterkandung rencana untuk merubah perilaku perseorangan dan masyarakat dengan tujuanuntuk membantu tercapainya program pengobatan (kuratif), rehabilitasi (rehabilitatif),pen-cegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif), hal tersebutdidefinisi-kan oleh .... A. Departemen Kesehatan B. WHO C. Grout D. Nyswander E. Steward 39. Di bawah ini bukan termasuk syarat sebagai komunikator yang baik ....

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL A. mempunyai sikap yang positifuntuk terjadinya komunikasi B. mempunyai pengetahuan yang cukup memadai tentang pesan yang akandisampaikan C. mempunyai latar sosial budaya yang mendukung proses komunikasi D. mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi untuk memenuhi target sasaran E. mempunyai gelar sarjana 40. Berikut dibawah ini merupakan tindakan ke-perawatan yang diberikan kepada pasiendengan batu ureter yang sedang kesakitan, kecuali .... A. atur posisi pasien senyaman mungkin B. pasien diberi minum sebanyak mungkin C. beri kompres hangat di daerah pinggang D. beri obat anlgetik sesuai anjuran dokter E. pasien diistirahatkan selama masih kesakitan

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL keperawatan 2011 01. Menciptakan sesuatu sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung menerima pesan dari sumber strategi yang digunakan dalam komunikasi yang disebut…… Jawab : A Karena : a. Persuasive adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator b. Aktif/ Efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi c. Pervasive adalah komunikasi yang sifatnya bias membuat seseorang dapat merasakan dan meresapi suatu komunikasi yang dihadapi pada waktu tertentu. d. Koersif adalah suatu pemaksaan yang nantinya kebanyakan pada hasilnya menampakan suatu hasil yang negative e. Kompulsif adalah ketidakmampuan mengendalikan hasrat dalam komunikasi 02. Situasi dan kondisi komunikasi relevan dengan keadaan sipenerima pesan adalah syarat komunikasi yang disebut…. Jawab : A Karena : a. Clarity adalah keselarasan dari pesan yang kita sampaikan atau relevan b. Context adalah perkataan atau pernyataan sekedar basa basi yang tidak memberikan arti serius c. Channel adalah saluran dalam komunikasi d. Content adalah isi informasi yang disampaikan

03.

04.

05.

06.

e. Clasix adalah mempunyai nilai dalam komunikasi Dibawah ini bukan termasuk syarat sebagai komunikator yang baik….. Jawab : E Karena : a. Mempunyai sikap yang positif b. Pengetahuan yang cukup c. Mempunyai latar belakang social budaya yang baik d. Memiliki tingakat pendidikan yang sesuai Alat yang dipergunakan untuk kompres pada pasien post tonsil adalah….. Jawab : A Karena : a. Eskap adalah kompres dingin ini yang cocok untuk post tonsil b. Zak zak adalah warm water zak atau kompres hangat basah c. Buli buli panas sama dengan zak zak d. Eskrag adalah Kompres dingin kering e. Bantal angina adalah bantal yang diisi dengan angin dengan menggunakan pompa Skala nyeri Hayward, skala 1- 3 menunjukkan nyeri…… Jawab : B Karena : Nilai atau skala nyeri jika : a. 0 berarti tidak nyeri b. 1 – 3 berarti nyeri ringan c. 4 – 6 berarti nyeri sedang d. 7 – 9 berarti sangat nyeri Pasien mengatakan ulu hati nyeri setelah ditinggal pulang orang yang disayangi, termasuk nyeri…… Jawab : A Karena : Jenis jenis nyeri itu ada beberapa klasifikasinya yaitu : a. Nyeri akut adalah sensoris dari nosisseptif yang mendadak yang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL merupakan sinyal alarm untuk mekanisme proteksi tubuh b. Nyeri fisiologis adalah terjadi apabila intensitas rangsang mencapai ambang nosiseptor dan mengakibatkan timbulnya reflex menghindar c. Nyeri klinis adalah timbul karena terjadinya perubahan kepekaansystem syaraf terhadap rangsang nyeri sebagai akibat adanya kerusakan jaringan yang disertai proses inflamasi d. Nyeri Kronik adalah nyeri yang berlangsung satu bulan atau lebihdiluar lamanya perjalanan penyakit akaut atau nyeri yang tetap berlangsung walaupun perlukaan sudah sembuh e. Nyeri somatic adalah nyeri yang dipicu adanya kerusakan jarinngan yang terjadi pada bagian permukaan tubuh (soma) f. Nyeri visceral adalah nyeri yang dipicu oleh kerusakan pada bagian dalam tubuh terutama organ visceral yang disebabkan karena trauma atau nyeri punggung karena benturan.. g. Nyeri Psikogenik adalah nyeri yang tidak ditimbulkan oleh stimulus gangguan fungsi transmisi nyeri atau gangguan modulasi neuron (mimpi, halusinasi ) h. Nyeri neuropatik adalah nyeri patologis atau nyeri abnormal yang disebabkan oleh kerusakan serabut syaraf perifer atau saraf sentral sendiri i. Nyeri sentral adalah disebabkan karena kerusakan serabut perifer pada nyeri sentral yang rusak adalah system saraf pusat sendiri 07. Yang bukan merupakan syarat fisik air minum yang sehat adalah…… Jawab : E Karena : Syarat air tak perlu steril adapun syarat syarat yang paling penting untuk air bersih adalah : a. Bersih b. Tidak berasa

c. Bebas dari bakteri d. Suhu dibawah suhu udara lainnya 08. Mulut tidak sering dibersihkan maka akan menimbulkan berbagai penyakit pada mulut,salah satunya adalah radang yang terjadi pada gusi yang disebut….. Jawab : A Karena : a. Ginggivitis adalah radang pada gusi b. Glositis adalah radang pada epiglottis c. Halitosisi adalah bau mulut atau nafas tak sedap d. Chilosis adalah e. Stomatitis adalah radang pada membrane mukosa mulut ( sariawan ) 09. Air sangat berperan di dalam tubuh, sehingga apabila kekurangan cairan maka akan berakibat…… Jawab : C Karena : Didalam tubuh 90 % nya adalah air dan kebutuhan air untuk tubuh adalah 2 – 3 liter perhari atau ukurannya 8 gelas (2000 CC – 3000 CC ) sehingga jika tubuh kita kekurangan cairan maka dampaknya adalah dehidrasi yang dapat menimbulkan kematian dan suhu tubuh menjadi meningkat 10. Kompres hangat adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan aman nyaman pasien, dibawah ini merupakan tujuan dalam pemberian kompres hangat kecuali….. Jawab : B Karena : Tujuan kompres hangat adalah : a. Memperlancar sirkulasi darah b. Mengurangi rasa sakit c. Memberi rasa hangat,nyaman dan tenang pada pasien d. Memperlancar pengeluaran eksudat e. Meningkatkan inflamasi f. Meningkatkan aliran darah kesuatu area g. Meredakan nyeri dengan merelaksasikan otot h. Merangsang peristaltic usus

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL i. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mengurangi kekakuan sendi dengan menurunkan viskositas cairan senovial Dibawah ini merupakan urutan anatomi pencernaan bagian bawah yang benar adalah….. Jawab : A Pada perasat pemberian kompres dingin basah setelah mencuci tangan, tindakan selanjutnya….. Jawab : B Gangguan yang terjadi akibat kekurangan kalsium adalah…… Jawab : B Karena ; a. Osteomalaysia adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga tulang mudah mengalami patah tulang b. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang mempunyai sifat sifat khas berupa massa tulang yang rendah yang diakibatkan kekurangan kalsium c. Arteriosklerosis adalah radang pada pembuluh darah manusia yang disebabkan plak ateromatus d. Obesitas adalah kelebihan berat badan dari normal Gangguan eliminasi yang feces yang kering dan keras yang melewati usus besar adalah…… Jawab : E Karena : a. Fecal impaction adalah tidak baba tau kembung b. Incontinensia alvi adalah tidak mampu mengontrol bab c. Incontinensia urine adalah tidak mampu mengontrol bak d. Diare adalah bab encer atau cair yang lebih dari 5 kali dalam sehari Untuk mencegah infeksi nosocomial sebaiknya kamar operasi harus disteril tiap 1 minggu sekali dengan….. Jawab : D Mengoles alcohol pada kulit saat kita memasang infuse dinamakan…. Jawab ; E

17. Yang termasuk cairan desinfektan antara lain…… Jawab : E 18. Tanda – tanda kematian dari pasien yang menjelang ajal diantaranya adalah…. Jawab : C 19. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk menghadapi kedukaan adalah membina dan meningkatkan hubungan saling percaya dengan cara…. Jawab : A 20. Intervensi keperawatan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan selamanya oleh salah satu anggota keluarganya (ibu) antara lain……. Jawab : B 21. Bila membawa pasien dengan brankard atau kereta dorong pada posisi jalan naik, maka kepala pasien berada…… Jawab : E 22. Posisi yang tepat untuk diberikan pada pasien shock adalah….. Jawab : D 23. Pasien diatur berbaring lurus, tulang punggung dan kedua kaki lurus , lengan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap kebawah disebut dengan posisi…. Jawab : D 24. Tindakan perawatan dibawah ini yang mempunyai tujuan untuk mobilisasi, memudahkan perawatan dan melegakan pernafasan…. Jawab : E 25. Posisi yang tepat untuk diberikan pada pasien shock adalah…. Jawab : D 26. Pemberian posisi fowler atau semi fowler pada pasien sesak nafas bertujuan untuk…. Jawab : E 27. Sikap perawata dalam merawat pasien yang mengalami gangguan imobilitas ( pasien yang lemah dan kaheksi) adalah….. Jawab : A 28. Pada pasien yang tidak sadar atau koma guna mencegah terjadinya aspirasi atau

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

kesedak dapat diatur dengan posisi tidur….. Jawab : E Kebutuhan alat yang diperlukan guna memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard antara lain…. Jawab : B Kesan pertama yang meliputi perilaku,ekspresi dan postur tubuh dapat dinilai perawat dengan melakukan….. Jawab : C Suhu tubuh pasien diukur dengan thermometer air raksa per oral menunjukkan angka 36 C. jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala kelvin akan menunjukkan suhu…. Jawab : D Termometer dan tensi meter air raksa harus digunakan secara hati hati agar tidak pecah karena……. Jawab : A Bila didapati rambut kusut saat menysisir dilakukan…… Jawab : D Mengalirkan air untuk kepentingan pertanian tetapi air limbahnya tidak mengandung zat kimia berbahaya disebut …….. Jawab : E Wabah penyakit yang menyerang seluruh dunia disebut…… Jawab : D Fungsi kulit sebagai pembuang panas tubuh dengan cara mengeluarkan cairan kepermukaan kulit disebut juga sebagai…. Jawab : B Untuk dapat membuat keputusan terhadap permasalahan etika keperawatan secara tepat, maka perawat perlu…… Jawab : B Pendidikan kesehatan adalah unsur program kesehatan dan kedokteran yang didalamnya terkandung rencana untuk merubah perilaku perseorangan dan masyarakat dengan tujuan untuk membantu tercapainya program pengobatan (kuratif),rehabilitasi

(rehabilitative), pencegahan penyakit (Preventif) dan peningkatan kesehatan (Promotif), hal tersebut didefinisikan oleh…. 39. Dibawah ini bukan termasuk syarat sebagai komunikator yang baik…… Jawab : A 40. Berikut dibawah ini merupakan tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien batu ureter yang sedang kesakitan kecuali……. Jawab : A

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

UJIAN NASIONAL SMK 2012 Mata Pelajaran : Keperawatan Tanggal : 19 Maret 2012 Waktu : 120 menit

KODE SOAL BENTUK SOAL JUMLAH SOAL PAKET SOAL

SOAL TEORI KEJURUAN : 3014 : Pilihan Ganda : 40 Soal :B

Petunjuk Umum
11. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
12. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
13. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
14. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
15. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
16. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
17. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
18. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
19. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
20. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

“SELAMAT & SUKSES” $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ 1. Bagian anatomi jantung yang 1. Benar alamat pasien bekerja pada saat jantung 2. Benar cara pemberian obat berkontraksi ditun-jukan dengan tanda panah disebut dengan... 3. Benar nama keluarga pasien A. Ventrikel kanan B. Atrium kiri 4. Benar nama ruangan pasien C. Katup antrioventrikular D. Katup seminularis 5. Benar nama perawat pasien E. Atrium kanan 2. Dibawah ini adalah tabel prinsip Berdasarkan tabel diatas, prinsip pemberian obat : pemberian obat yang benar adalah NO Prinsip Pemberian Obat pada nomor... A. 1.

3.

4.

5.

6.

7.

B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Tablet sublingual cara penggunaannya adalah... A. Dikunyah dan ditelan B. Disisipkan dibawah lidah C. Disisipkan dipipi D. Ditelan E. Dihisap Bagian paru-paru yang diberi tanda bulat berfungsi sebagai... A. Pertukaran gas didalam pernafasan B. Membawa darah dari sebelah kanan ke jantung C. Penyaringan udara D. Mengatur udara pernafasan E. Sebagai katup penutup Pengertian dari definisi komunikasi terapeutik adalah... A. Komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien B. Komunikasi yang mengarah pada penyembuhan pasien C. Komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien D. Komunikasi pribadi diantara perawat dan pasien E. Komunikasi dimana perawat membantu dan pasien menerima bantuan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkomunikasi terapeutik adalah... A. Mengarahkan pembicaraan B. Diam C. Mengulang kembali D. Membagi persepsi E. Kemampuan pemahaman yang berbeda Tahapan dimana pada proses tumbuh kembang ditandai dengan kematangan fungsi alat reproduksi (seksual) serta berfungsi sistem endoktrin yang berhu-bungan dengan fungsi reproduksi, me-

rupakan tahapan tumbuh kembang pada masa... A. Masa anak B. Masa pra sekolah C. Masa sekolah D. Masa pra remaja E. Masa remaja 8. Kasus : Anak yang dibesarkan dalam lingkung-an status sosial ekonomi tinggi cende-rung lebih dapat tercukupi kebutuhan gizinya dibandingkan dengan anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan sosial ekonomi yang rendah. Berdasarkan kasus diatas faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang adalah... A. Faktor herediter B. Faktor lingkungan C. Faktor budaya lingkungan D. Faktor sosial ekonomi E. Faktor nutrisi 9. Ciri tahapan tumbuh kembang fase toddler pada kemampuan motorik kasar :Mulai berlari tetapi masih sering jatuh, menarik-narik mainan, mulai se-nang naik tangga tetapi masih dengan bantuan.Berdasarkan ciri tersebut di-atas, merupakan tumbuh kembang pada fase toddler untuk usia... A. 12 bulan B. 15 bulan C. 18 bulan D. 24 bulan E. 36 bulan 10. Berikut ini adalah daftar gejala penyakit sistem kardiovaskuler:Fatig, dispnea, batuk, pembesaran jantung, vena jugularis meningkat.Berdasarkan dari gejala-gejala diatas, dapat disimpulkan penyakit kardiovaskuler yang tepat sesuai gejala diatas adalah... A. Gagal jantung B. Infark miokard akut C. Angina pectoris

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Jantung koroner E. Demam reumatik 11. Penyakit kardiovaskuler disebabkan oleh nekrosis miokard akibat gangguan aliran darah ke otot jantung disebut... A. Jantung koroner B. Gagal jantung C. Infark miokard akut D. Angina pektoris E. Demam reumatik 12. Suatu penyakit yang ditandai dengan episode berulang dari lepuhan-lepuhan kecil di kulit atau selaput lendir yang berisi cairan dan terasa nyeri merupakan gejala penyakit... A. Dermatitis B. Steven johnson C. Herpes simplek D. Herpes zooster E. Kandidiasis 13. Contoh kasus pertumbuhan : Seorang bayi dilahirkan dengan tinggi badan 50cm, pada saat berusia 4 bu-lan tingginya bertambah menjadi 70cm. Kasus diatas adalah termasuk kedalam teori pertumbuhan... A. Cephalocaudal B. Proksimodistal C. Diferensiasi D. Maturisasi E. Neonatus 14. Infeksi alat genitalia wanita atau pria yang disebabkan oleh trichomonas vaginalis disebut A. Sifilis B. Gonore C. Herpes D. Trikomoniasis E. AIDS 15. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan kemampuan anak untuk me-langkah dan berjalan dengan tegak, merupakan fase perkembangan pada masa... A. Neonatus B. Bayi C. Anak

D. Pra sekolah E. Sekolah 16. Tujuan dilakukan tindakan keperawa-tan mencuci rambut pada pasien ada-lah untuk mencegah tumbuhnya mikro-organisme pada rambut. Tindakan ter-sebut termasuk kedalam kebutuhan... A. Aman nyaman B. Mencintai dan dicintai C. Nutrisi D. Pemenuhan diri dan lingkungan E. Fisiologis 17. Tabel pemeriksaan : NO Jenis pemeriksaan 1

Pemeriksaan Rontgen

2

Pengambilan darah arteri

3

Pemeriksaan sputum

4

Pemeriksaan denyut nadi

5

Pemeriksaan USG

Berdasarkan tabel diatas termasuk ke-dalam pemeriksaan tanda-tanda vital ditunjukkan pada nomor... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 18. Rentang nilai Normal Tekanan darah pada orang dewasa adalah... A. 100/70mmHg s/d 120/80mmHg B. 110/70mmHg s/d 130/100mmHg C. 110/70mmHg s/d 140/90mmHg D. 120/80mmHg s/d 140/90mmHg E. 120/80mmHg s/d 140/100mmHg 19. Berikut adalah uraian tindakan Keperawatan: 1. Melepaskan semua aksesori pada tangan 2. Membasahi jari tangan lengan bawah hingga siku dengan air kemudian dengan larutan desinfektan disikat bila perlu

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 3. Membilas dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan dengan handuk atau lap kering Uraian tindakan keperawatan diatas termasuk kedalam kebutuhan... A. Aktivasi B. Kenyamanan C. Pemenuhan diri dan lingkungan D. Fisiologi E. Keamanan 20. Tahapan pemeriksaan tekanan darah : 1. Pompa balon udara manset sampai nadi arteri radialis dekstra/sinistra tidak teraba 2. Tentukan denyut nadi arteri radialis dekstra/sinistra 3. Pasang manset pada lengan kanan/kiri atas sekitar 3 cm diatas fossa cubiti 4. Atur posisi pasien 5. Lengan baju dibuka Urutan yang benar pada tahapan pemeriksaan tekanan darah adalah.. A. 4,5,3,2,1 B. 5,4,2,3,1 C. 2,5,4,1,3 D. 5,3,1,2,4 E. 3,4,5,1,2 21. Perbedaan antara mobilisasi aktif dan pasif terletak pada... A. Gerakannya B. Tergantung pasiennya C. Tulang D. Ligamen E. Fungsi sistem syaraf 22. Posisi setengah duduk atau duduk, dimana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan.Uraian dari ben-tuk mobilisasi diatas disebut.. A. Fowler B. Sym C. Trendelberg D. Dorsal recumbent E. Lithotomy 23. Intervensi yang bisa dilakukan untuk diagnosa keperawatan pada

gangguan rasa nyaman sakit kepala dan tenggo-rokan adalah... A. Anjurkan klien banyak minum B. Hindari makan yang manis C. Anjurkan klien untuk tidur cukup kurang lebih 8 jam D. Berikan makanan lunak dan porsi kecil E. Kompres dingin 24. Tabel gangguan imobilisasi No. Gangguan Imobilisasi 1

Tidak dapat mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi tekanan

2

Keterbatasan daya pikir

3

Keadaan stress berat

4

Seseorang yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena penyakitnya

5

Pasien stroke yang tidak bisa bergerak

Berdasarkan tabel di atas, gangguan mobilisasi no 1 termasuk kedalam gangguan Imobilisasi... A. Imobilisasi temporer B. Imobilisasi sosial C. Imobilisasi emosional D. Imobilisasi intelektual E. Imobilisasi fisik 25. Dalam proses keperawatan, seorang perawat dapat mengetahui sudah atau belum suatu intervensi keperawatan dilakukan dapat dilihat pada... A. Pengkajian B. Diagnosa keperawatan C. Rencana keperawatan D. Implementasi E. Evaluasi 26. Tabel hak dan kewajiban pasien dan perawat :

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL No. Hak dan Kewajiban Pasien dan Perawat 1

Berkah untuk emmpertimbangkan dan menghargai asuhan kesehatan keperawatan

2

Menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di isntitusi kesehatan

3

Berhak diperlakukan adil dan jujur oleh institusi pelayanan

4

Mengikuti perkembangan IPTEK

5

Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas yang termasuk hak dan kewajiban pasien adalah... A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4 D. 4 dan 5 E. 5 dan 1 27. Kasus : Tn A terpasang NGT pada saat dirawat di RS Hasan Sadikin bandung, pemberian nutrisi dilakukan pada jam 08.00 pagi, 14.00 siang, 21.00 malam. Berdasarkan kasus diatas, pada saat pemberian nutrisi, hal yang harus diperhatikan adalah... A. Kemampuan menelan B. Kemmapuan mengunyah C. Diet pasien D. Residu lambung E. Jenis makanan 28. Respon adaptif dipengaruhi oleh karateristik individual atau proses psikologis, yaitu akibat dari tindakan, situasi atau kejadian eksternal yang menyebabkan

tuntutan fisik dan atau psikologis terhadap seseorang, merupakan definisi stress menurut... A. Ivancevick dan Matteson B. Claude Bernard C. Walter Cannon D. Hans Seyle E. Potter dan Pery 29. Kasus : Tn A terserang serangan stroke yang ke 3 kalinya. Serangan ini menyebabkan Tn A mengalami keturunan kesadaran, organ yang terkena yaitu sebelah kanan. Berdasarkan kasusu diatas untuk pemberian nutrisi jenis pemberian nutrisi yang cocok untuk Tn A adalah... A. Oral B. Parenteral C. Enteral D. Rectal E. Axila 30. Pendekatan yang menggunakan pendekatan agama dalam mengatasi permasalahan psikologis, termasuk kedalam manajemen stress dengan teknik... A. Mengatur diet dan nutrisi B. Istirahat dan tidur C. Olahraga teratur D. Berhenti merokok E. Terapi psikoreligius] 31. Tabel sikap pelayanan : No. Sikap Pelayanan Perawat 1

Perawat berperan sebagai seorang konselor

2

Perawat tidak menggunakan seragam perawat

3

Perawat lebih peka

4

Perawat lebih bersabar

5

Perawat lebih bersikap ramah

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Berdasarkan tabel diatas, sikap perawat yang cocok untuk tahapan perkembangan anak adalah... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 5 D. 3 dan 5 E. 4 dan 5 32. Berikut ini adalah faktor-faktor didalam komunikasi : 1. Memperlihatkan sifat jemu, pesimis 2. Menggunakan bahasa non verbal 3. Mendengarkan dengan aktif 4. Mengulang kembali 5. Komunikasi satu arah Berdasarkan uraian diatas, faktorfaktor yang bisa mempengaruhi komunikasi ditunjukkan dengan nomor... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 1 dan 4 D. 1 dan 5 E. 2 dan 3 33. Uraian respon berduka : 1. Tahap pengingkaran 2. Tahap marah 3. Tahap tawar menawar 4. Tahap depresi 5. Tahap penerimaan Berdasarkan uraian diatas, sikap perawat yang cocok untuk no 2 adalah... A. Mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan berdukanya B. Membiarkan pasien menangis C. Mendengarkan ungkapan dengan penuh perhatian D. Menghargai perasaan pasien E. Memberi informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga 34. Komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut... A. Komunikasi massa B. Komunikasi terapeutik

C. Komunikasi intrapersonal D. Komunikasi interpersonal E. Komunikasi verbal 35. Menilai ada tidaknya gangguan keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh gangguan respiratorik atau gangguan metabolik, merupakan fungsi dari pemeriksaan... A. Analisa gas darah B. Biopsi C. Rontgent D. Biokimia E. CT scan 36. Cara pemeriksaan sputum pada penderita TBC : a. Sputum ditanam pada medium Lowenstein Jensen b. Inkubasi selama 6-8 minggu c. Ada pertumbuhan dilakukan pemeriksaan resistensi antibiotik Berdasarkan uraian diatas, pemeriksaan sputum yang digunakan adalah... A. Kultur B. Mikorskopis langsung C. serologi D. biokimia E. analisis 37. kasus : seorang pekerja bangunan jatuh dari ketinggian 5 meter, terdapat pendarahan melalui hidung, telinga dan kepala, pasien mengalami penurunan kesadaran. Berdasarkan kasus diatas hal yang harus pertama kali diberikan pada pasien adalah... A. membersihkan luka B. melakukan pemeriksaan tekanan darah C. membersihkan jalan nafas D. memasang infus E. pemeriksaan EKG 38. Istilah yang digunakan apabila seorang wanita tidak pernah mendapatkan menstruasi... A. Desminore

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL B. Amenore C. Hipermenorea D. Hipomenorea E. Menore 39. Kasus : Pasien datang ke UGD suatu rumah sakit, dengan gejala diare lebih dari 2 bulan, demam naik turun, terdapat jamur pada daerah mulut, menurut pemeriksaan dokter gejala yang dikeluhkan pasien sama seperti penderita HIV, untuk mengetahuinya dokter menyarankan untuk pemeriksaan darah. Berdasarkan kasus diatas, proteksi diri yang dapat dilakukan oleh perawat yaitu dengan menggunakan... A. Masker B. Sarung tangan C. Baracshort D. Helm E. Kacamata 40. Berikut adalah tabel pemeriksaan : No. Jenis Pemeriksaan 1

Rontgen

2

Biopsi

3

USG

4

Urine

5

Tes papsmear

Berdasarkan tabel diatas jenis pemeriksaan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ditunjukkan dengan nomor... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL keperawatan 2012 JAWABAN. 1.

5. Jawaban A Komunikasi 2. Jawaban B Prinsip 12 benar cara pemberian obat: a. Benar reaksi dengan obat lain b. Benar reaksi terhadap makanan c. Benar evaluasi d. Benar pengkajian e. Hak klien untuk menolak f. Benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien g. Benar dokumentasi h. Benar waktu i. Benar cara pemberian obat j. Benar pasien k. Benar dosis l. Benar obat 3. Jawaban B Pemberian obat secara sublingual merupakan pemberian obat yang cara pemberiannya ditaruh di bawah lidah. Tujuannya adalah agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat karena pembuluh darah di bawah lidah merupakan pusat dari sakit. 4.

komunikasi secara

terapeutik yang

sadar,

adalah

direncanakan

bertujuan

kegiatannya

dipusatkan

kesembuhan

pasien

dan untuk

(Indrawati,

2003 48). 6. Jawaban E Faktor

Faktor

Penghambat

Dalam Komunikasi  Kemampuan

pemahaman

yg

berbeda  Pengamatan/penafsiran

yg

berbeda karena pengalaman masa lalu  Komunikasi satu arah  Kepentingan yg berbeda  Memberikan jaminan yg tdk mungkin  Membicarakan

hal-hal

yg

bersifat pribadi  Memberikan

kritik

perasaan penderita

mengenai

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL  Menghentikan/mengalihkan

kecil

topik pembicaraan  Terlalu

banyak

dan

lama

perband'rngan ini makin besar.

bicara

yang

seharusnya mendengarkan  Memperlihatkan

sikap

2. Hukum Proximodistal Hukum Proximodistal adalah

jemu,

pesimis

hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik, dan menurut hukum

7. JAWABAN E

ini pertumbuhan fisik berpusat

8. JAWABAN D

pada sumbu dan mengarah ke tepi.

9. Jawaban B

Alat-alat tubuh yang terdapat di

10. JAWABAN A

pusat, seperti jantung, hati, dan

11. JAWABAN C

alat-alat pencernaan lebih dahulu

12. JAWABAN C

berfungsi daripada anggota tubuh

13. Jawaban B

yang ada di tepi. Hal ini tentu saja

1. Hukum Cephalocoudal Hukum

ini

karena alatalat tubuh yang terdapat

berlaku

pada

pada daerah pusat itu lebih vital

fisik

yang

daripada misalnya anggota gerak

menyatakan bahwa pertumbuhan

seperti tangan dan kaki. Anak

fisik dimulai dari kepala ke arah

masih

kaki. Bagian bagian pada kepala

kehidupannya bila terjadi kelainan-

tumbuh

daripada

kelainan pada anggota gerak, akan

bagian-bagian lain. Hal ini sudah

tetapi bila terjadi kelainan sedikit

terlihat pada pertumbuhan pranatal,

saja pada jantung atau ginjal bisa

yaitu pada janin. Seorang bayi yang

berakibat fatal.

baru dilahirkan mempunyai bagian-

14. JAWABAN D

pertumbuhan

lebih

dahulu

bisa

melangsungkan

bagian dan alat-alat pada kepala

Sifilis = BAKTERI TREPONEMA

yang

PALLIDUM

lebih

"matang"

daripada

bagian-bagian tubuh lainnya. Bayi

Gonore = BAKTERI NEISSERIA

bisa

GONORRHOEAE

menggunakan

matanya

lebih

mulut

cepat

dan

daripada

Herpes = VIRUS, MISALNYA

anggota badan lainnya. Baik pada

VARICELLAE ZOSTER

masa

AIDS

perkembangan

neonatal,

rnaupun

pranatal, anak-anak,

=

HIV

(

HUMAN

IMMUNODEFICIENCY VIRUS )

proporsi bagian kepala dengan

Trikomoniasis=

rangka batang tubuhnya mula-mula

vaginalis

trichomonas

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

15. Jawaban B

f. Pompalah

-296 -

manset

hingga

16. JAWABAN D

tekanan manset mencapai 30

17. JAWABAN D

mmHg setelah pulsasi arteri

Definisi

TTV: Perubahan fungsi

tubuh dapat tercermi

radialis menghilang. g. Bukalah katup

manset

dan

pada suhu tubuh, denyut nadi,

tekanan

manset

pernapasan, dan tekanan darah.

menurun

perlahan

Setiap perubahan yang berbeda

kecepatan 2-3 mmHg/detik

dengan keadaan normal dianggap

h. Bila bunyi pertama terdengar ,

sebagai indikasi penting tentang

ingatlah dan catatlah sebagai

keadaan

tekanan sistolik.

kesehatan

seseorang

(Potter & Perry).

terdengar 100 − 140 𝑚𝑚𝐻𝑔 70 − 90

19. JAWABAN E

mengukur

TEKANAN DARAH:

j. Turunkan

tekanan

manset

lepaskan manset. 21. Jawaban A 

a. Atur posisi pasien

tubuh

atas , dengan batas bawah

pipa

manset yang akan menekan tepat di atas denyutan arteri di lipat siku ( arteri brakialis) d. Letakkan stetoskop tepat di atas

(ROM

mobilisasi

dimana

dilakukan

mandiri

manset 2 - 3 cm dari lipat siku posisi

Aktif

pasien dalam menggerakkan

c. Pasanglah manset pada lengan

perhatikan

Mobilisasi Aktif):

b. Lengan baju dibuka

tanpa

secara bantuan

orang lain. 

Immobilisasi adalah suatu keadaan di mana individu mengalami mengalami

atau

berisiko

keterbatasan

gerak fisik.

arteri brakialis e. Rabalah pulsasi arteri pada

radialis)

sebagai

sampai 0 mmHg, kemudian

Langkah-langkah

pergelangan

dicatat

tekanan diastolik

20. JAWABAN A

dan

dengan

i. Bunyi terakhir yang masih

18. JAWABAN C TD dewasa =

dibirkan

tangan

(arteri

22. JAWABAN A Fowler = posisi setengah duduk (45 °) atau duduk dimana bagian

kepala tempat tidur lebih tinggi

Berdasarkan pengertian

tersebut

atau dinaikkan.

dapat

apabila

Sym = posisi miring ekstremitas

seseorang mengalami beban atau

bawah bagian atas di fleksi

tugas yang berat tetapi orang

Trendelenberg = posisi kepala

tersebut tidak dapat mengatasi

lebih rendah dari ekstermitas

tugas yang dibebankan itu, maka

bawah

tubuh akan berespon dengan tidak

Dorsal recumbent = posisi kedua

mampu terhadap tugas tersebut,

ekstermitas bagian bawah fleksi

sehingga

Lithotomy

mengalami stress. Respons atau

=

posisi

kedua

dikatakan

orang

tersebut

ektremitas bawah fleksi ditopang

tindakan

oleh alat bantu

fisiologis dan psikologis.

23. JAWABAN C

ini

stress

termasuk

dapat

respons

29. JAWABAN C

24. JAWABAN E

Oral = pemberian melalui mulut

25. JAWABAN E

Parenteral

26. JAWABAN B

adalahteknikpemasukanmakana

27. JAWABAN D

npekat

28. JAWABAN E

kedalam vena besar.

=

(konsentrasitinggi)

Timbulnya stress pada seseorang

Enteral

diawali dengan adanya stimuli

pemasukkan makanan melalui

yang mengawali atau mencetuskan

Selang

perubahan yang disebut dengan

yangdimasukkanmelaluihidungk

stressor.

edalamlambung.

suatu

Stressor kebutuhan

menunjukan yang

tidak

terpenuhi dan kebutuhan tersebut bisa

saja

psikologis

kebutuhan sosial,

perkembangan kebutuhan

fisiologis lingkungan,

spiritual

kulturan

atau

(Potter

&

Perry,1997).

=

adalah

teknik

Rektal = pemberian melalui anus Axilla = ketiak 30. Jawaban E 31. JAWABAN E 32. JAWABAN A 33. Jawaban A 34. Jawaban D

Stress menurut Hans Selye 1976

- Komunikasi interpersonal

merupakan

yang

adalah komunikasi yang terjadi

bersifat tidak spesifik terhadap

antara dua orang atau lebih, yang

setiap tuntutan atau beban atasnya.

biasanya tidak diatur secara formal.

respon

tubuh

- Komunikasi intra personal meru

normal atau lebih lama dari

pakan keterlibatan internal secara

normal (> 8 hari).

aktif

Hipomenorea

dari

individu

dalam

:

pemrosesan simbolik dari pesan-

perdarahan

pesan. Seorang individu menjadi

pendek dan/ atau lebih kurang

pengirim

dari biasa.

sekaligus

penerima

pesan, memberikan umpan balik

39. Jawaban B

internal

40. JAWABAN E

berkelanjutan.

Komunikasi intrapersonal dapat menjadi

pemicu

bentuk

komunikasi

yang

lainnya.

Pengetahuan

mengenai

pribadi

melalui

diri

proses-proses

psikologis seperti persepsi dan kesadaran (awareness) terjadi saat berlangsungnya intrapribadi

komunikasi

oleh

komunikator.

Untuk

memahami

terjadi

ketika

apa

orang

yang saling

berkomunikasi, maka seseorang perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. 35. JAWABAN A 36. JAWABAN A 37. JAWABAN C 38. JAWABAN B Desminore

=

nyeri

saat

menstruasi Amenorea

=

tidak

datang

menstruasi selama 3 bulan Hipermenorea

=

perdarahan

haid yang lebih banyak dari

yang

Menore = menstruasi

bagi dirinya sendiri dalam proses yang

haid

Adalah lebih

UJIAN NASIONAL SMK 2013 Mata Pelajaran Tanggal Waktu

KODE SOAL BENTUK SOAL JUMLAH SOAL PAKET SOAL

: Keperawatan : 19 Maret 2013 : 120 menit

SOAL TEORI KEJURUAN : 3014 : Pilihan Ganda : 40 Soal :B

Petunjuk Umum 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN. 2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN. 3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban. 4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab. 5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya. 8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret. 9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah. 10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

“SELAMAT & SUKSES” $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$ 1. Gambar anatomi mata : B. Mengatur lebar pupil sehingga banyaknya cahaya yang masuk ke mata bisa dikendalihan C. Mengabsorbsi (menyerap) oksigen dari dalam daln luar Berdasarkan gambar diatas, bagian tubuh anatomi mata yang diberikan tanda D. Merefraksikan cahaya yang panah berfungsi sebagai... diterima dari sumber cahaya A. Sebagai jalan pengatur keluar E. Menerima bayangan visual yang masuknya cahaya kedalam mata dikirim ke otak 2. Makanan yang dimakan akan diproses dilambung. Bagian

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL lambung yang berisi makanan setengah cair dalam bentuk bubur adalah... A. Kardia B. Fundus C. Korpus D. Antrum E. Filorus 3. Gangguan yang terjadi pada pengeluaran feses disebut... A. Defekasi B. Konstipasi C. Diare D. Hemorroid E. Eliminasi fekal 4. Ciri-ciri otot : No. Ciri-ciri 1

Berinti satu

2

Bekerja otomatis

3

Berbentuk gelondong

4

Berbentuk tabung

5

Berini banyak

Berdasarkan tabel diatas, ciri otot jantung yang benar ditunjukkan dengan nomor... A. 3,4,5 B. 2,3,4 C. 1,2,3 D. 2,4,5 E. 1,2,4 5. Organ reproduksi pria yang berfungsi memproduksi sperma adalah... A. Vesikula seminalis B. Epididimis C. Skrotum D. Testis E. Penis 6. Bagian jantung yang paling luar tersusun atas jaringan ikat disebut... A. Miokardium B. Endokardium C. Perikadium D. Epikardium E. Tahikardium

7. Cara penularan penyakit TB paru melalui... A. Kontak tubuh B. Air ludah C. Serangga D. Air E. Sumber penyakit 8. Penyakit akibat kerja yang disebabkan karena kelemahan jantung termasuk golongan... A. Kimiawi B. Fisik C. Pskologi D. Fisiologi E. Penyakit infeksi 9. Dibawah ini merupakan kontraindikasi pengukuran suhu lewat axila... A. Diare B. Inflamasi axila C. Clotting disorders D. Toodler E. Konstriksi pembuluh darah perifer 10. Gangguan sistem perkemihan dimana adanya rasa sakit atau kesulitan dalam berkemih disebut... A. Urgency B. Dysuri C. Polyuri D. Incotinentia uri E. Retensi 11. Pengkuran nadi dapat dilakukan salah satunya dibelakang lutut, nama arteri tersebut adalah... A. Arteri karotid B. Arteri temporalis C. Arteri radialis D. Arteri poplitea E. Arteri brankialis 12. Saat kita mengetahui minggu depan ada ulangan semester maka kita akan belajar lebih giat agar nilai kita bagus dan mendapatkan kepuasan dalam ujian termasuk kebutuhan dasar menurut maslow pada kebutuhan... A. Fisiologi B. Cinta dan mencintai C. Harga diri

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL D. Aktualisasi diri E. Rasa nyaman 13. Stress yang disebabkan karena masa pubertas, pernikahan, dan pertambahan usia merupakan jenis stress... A. Proses tumbuh kembang B. Fisiologis C. Psykologis D. Mikrobiologis E. Fisik 14. Proses penyesuaian diri dengan melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan merupakan proses adaptasi... A. Soaial budaya B. Spiritual C. Fisik D. Psikologis E. Fisiologis 15. Masalah fisik yang dapat terjadi akibat mobilisasi dapat dikaji/diamati pada berbagai sistem antara lain masalah kardiovaskuler, berikut dibawah ini merupakan akibat immobilisasi pada kardiovaskuler... A. Ketidakseimbangan asam basa B. Hipotensi orthostatic C. Incontinentia urine D. Kontraktur E. Anoreksia 16. Daftar kategori tingkat kemampuan aktifitas; N0 Aktititas 1 Mampu merawat diri sendiri secara penuh 2 Memerlukan penggunaan alat 3 Memerlukan bantuan / pengawasan orang lain 4 Memerlukan bantuan /pengawasan orang lain &peralatan 5 Tidak dapat berpartisipasi dalam perawatan Berdasarkan kategori tingkat kernampuan aktifitas no. 5 termasuk tingkat aktifitasnomor ....

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4 17. Produk limbah yang dihasilkan hati dan dikeluarkan oleh ginjal rnerupakan jenispemeriksaan Iaboramrium …. A. A. asam urat B. B. Blood Urea Nitrogen (BUN) C. Creatinin D. D. SGOT E. E. SGPT 18. Komunikasi dengan sskumpulan orang dengan jumlah yang besar dan tampa disadari .... A. Intrapersorzal B. interpersonal C. umum / publik D. satu arah E. berantai 19. Kornunikas antara perawat dengan pasien sebaiknya dllakukan dengan komunikasi …. A. intrapersonal B. interpersonal C. verbal D. non verbal E. satu arah 20. Intervensi yang tepat untuk mernbantu pasien dalam tahap marah adalah …. A. meningkatkan kesadaran secara bertahap B. dengarkan ungkapan dengan penuh perhatian C. mengamati perilaku pasien dan bersama denganya rnembahas perasaanya D. bantu keluarga rnengunjungi pasien secara teratur E. membiarkan pasien menangis 21. alat dan bahan : Obat dalam ternpatnya Sarung tangan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Kain kasa, kertag tissue Kapas sublimat dalam ternpamya Pengalas, korantang dalafn tempatnya Berdasafkan jenis alat dan bahan diatas pemberian obat yg tepat yaitu dengan carapemberian pada .... A. kulit B. vagina C. mata D. hidung E. telinga 22. Kandungan nutrisi yang banyak mengan-dung kalori paling banyak adalah .... A. Iemak B. protein C. vitamin D. karbohidrat E. mineral 23. Kasus ; Ny. X dirawat di RS Tidar dengan keluhan Iemas, pusing setelah dilakukanpemerik-saan TTV didapatkan data : S 37° C, N 88x/mnt,RR 24x/rnnt,TD 190/110 mmHg. Berdasarkan tanda dan gejala Ny. X maka diet yang tepat untuk Ny. X .... A. rendah gararn B. rendah gula C. TKTP D. tinggi gula E. tinggi gararn 24. Sifat nyeri yang timbul sewaktuwaktu dan kernudian rnenghilang disebut sifat nyeri.. A. insidentil B. steady C. paroxsymal D. D intrractable pain E. central pain 25. Suatu tahap dalam komunikasi terapeutik dimama perawat mempersiapkan sebelum berkomunikasi dengan pasien disebut dengan tahapan ….

A. orientasi B. fase kerja C. fase terminasi D. pra interaksi E. perkenalan 26. Manakah dibawah ini yang bukan merupakan zat kimia yang memperparah nyeri .... A. ion naitrium B. serotinin C. prostaglandin D. histamin E. ion kalium 27. Pada proses keperawatan terdapat bebe-rapa kegiatan atau langkah yang harus dilaksanakan, berikut dibawah ini merupakan kegiatan dalam tahap pelaksanaan .... A. penentuan prioritas diagnosis B. tindakan kolaborasi C. evaluasi proses D. validasi data E. identifikasi pola / masalah 28. Tahapan dimana organ genitas sebagaikenikmatan terjadi pada fase…. A. oral B. anal C. fhalik D. latensi E. genital 29. Remaja dikatakanLate adolescence mempunyai umur .... A. 11-13 tahun B. 14 -16 tahun C. 17-20 tahun D. 20-25 tahun E. 25 -30 tahun 30. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melaluibelajar terus menerus merupakan kode etik .... A. perawat dan klien B. perawat dan teman sejawat C. perawat dan profesi D. perawat dan praktik

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL E. perawat dan masyarakat 31. Keluarga miskin yang belum pernah kon-tak dengan pelayanan kesehatan dan be-lummempunyai kartu sehat merupakan sasaran keperawatan kesehatan komunitas…. A. individu B. keluarga C. kelompok D. masyarakat E. pasien 32. Tipe noda wajah yang memiliki bintik kemerah-merahan yang menandakan adanyainfeksi karena bakteri pada pori yang tersurnbat adalah .... A. kepala putih B. kepala hitam C. jerawat D. komedo E. kista 33. Gangguan pernafasan pada waktu pe-ngangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan disebut .... A. bronkitis B. asrna C. TBC D. asfiksi E. difteri 34. Dibawah ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah .... A. asfiksia B. asma C. pneumonia D. asidosis E. difteri 35. Melakukan pelayanan keperawatan pada anggota keluarga yang sakit merupakan upaya peningkatan dengan cara …. A. promotif B. preventif C. kuratif D. rehabilitatif E. resosiliatif

36. Bakteri yang hidup di mukosa (saluran) genital, reklurn dan mulut yang hangat dan basah merupakan ciri bakteri penyebab peuyakit …. A. HIV B. Ghonore C. kandidiasis D. Sifilis E. AIDS 37. Berikut dibawah ini merupakan fungsi dari pankreas .... A. mengatur kadar gula darah B. pergerakan mencampur makanan dengan enzim -enzim pencernaan agar mudahdiabsorbsi C. menyerap air selarna proses pencernaan D. memecah gula menjadi glukagon E. menyerap nutrient selama metaboiisme 38. Suatu keadaan dimana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit dan kelainan adalah pengertian sehatmenurut .... A. WHO (1957) B. Parkins (1938) C. Reverlly D. White (1977) E. Perkins (1937) 39. Dalam perjalanannya, obat memiliki dua efek, yaitu efek terapeutik dan efek samping. Efek terapeutik merupakan kesesuaian obat terhadap efek yang diharapkan sebagaimana kandungan dalam obat, seperti berefek memulihkan fungsi tubuh atau yang disebut juga... A. Restoratif B. Substitusif C. Suportif D. Kuratif E. Paliatif

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 40. Memanfaatkan semua sumber dan potensi yang ada, baik materi maupun kemampuan keluarga yang lain secara terkoordinasi. Merupakan peran keluarga sebagai... A. Pendidik B. Koordinator C. Kolaborator D. Pembaharu E. Pengelola

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL keperawatan 2013 1. Makanan yang dimakan akan diproses di lambung yang berisi makanan setengah cair dalam bentuk bubur adalah. a. Kardia b. Fundus c. Korpus d. Antrum e. Filor us

terbuka bila ada bolus masuk. Sementara itu, dibagian pylorus terdapat otot yang disebut sfinkter pylorus.

Otot-otot

lambung

ini

dapat berkontraksi seperti halnya otot-otot

kerongkongan.

Apabila

otot-otot ini berkontraksi, otot-otot tersebut menekan, meremas, dan

Jawaban: E

mencampur

bolus-bolus

tersebut

menjadi bubur (chyme), proses ini merupakan pencernakan mekanis. Sementara itu pencernakan secara kimiawi

dibantu

oleh

getah

lambung. Getah ini dihasilkan oleh kelenjar buntu yang terletak pada dinding lambung di bawah fundus, saluran

sedangkan bagian dalam dinding

pencernakan yang berbentuk seperti

lambung menghasilkan lendir yang

kantung, terletak dibawah sekat

berfungsi

rongga badan. Lambung ini terdiri

lambung dariabrasi asam lambung,

dari tiga bagian yaitu:

dan dapat beregenerasi bila cidera.

1. Kardiak, merupakan bagian yang

Getah lambung ini dapat dihasilkan

berbatasan dengan esophagus.

akibat rangsangan bolus saat masukl

2. Fundus, merupakan bagian badan

ke

atau tengah lambung.

mengandung

3. Pilorus, Merupakan bagian yang

lambung, dan enzim- enzim pencer-

berbatasan sengan usus halus.

naan seperti renin, pepsinogen, dan

Pada perbatasan antara lambung dan

lipase. HCL mempunyai fungsi

kerongkonganterdapat

sebagai berikut:

Lambung

merupakan

sfinkter

kardiak yang secara reflek akan

melindungi

lambung.

Getah HCL

dinding

lambung

atau

asam

1. Mengaktifkan beberapa enzim yang terdapat dalam getah lambung,

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL misalnya

pepsinogen

diubah

d. Hemorrhoid

menjadi pepsin. Enzim ini aktif

e. Eliminasi fekal

memecah

Jawabannya: B Konstipasi

protein

dalam

bolus

menjadi proteosa dan pepton yang

Konsep

mempunyai ukuran molekul lebih

kebutuhan eliminasi fecal

kecil.

a.

dasar

pemenuhan

Defekasi adalah pengeluaran

2. Menetralkan sifat alkali bolus

feses dari anus dan rektum. Hal

yang datang dari rongga mulut.

ini

3.

movement. Frekwensi defekasi

Mengubah

kelarutan

garam

juga

disebut

mineral.

pada

4.

bervariasi dari beberapa kali

Mengasamkan lambung (pH

turun

1-3),

sehingga

dapat

setiap

bowel

orang

sangat

perhari sampai 2 atau 3 kali

membunuh kuman yang ikut masuk

perminggu.

kelambung bersama bolus.

juga bervariasi setiap orang.

5.

Mengatur

membuka

dan

Ketika

Banyaknya

feses

gelombang peristaltik

menutuipnya katup antara lambung

mendorong feses kedalam kolon

dan usus 12 jari.

sigmoid

6. Merangsang sekresi getah usus.

sensoris

Enzim rennin dalam getah lambung

dirangsang

berfungsi

menjadi

mengendapkan

dan

rektum,

saraf

dalam

rektum

dan

individu

sadar

terhadap

kasein/protein susu dari air susu.

kebutuhan untuk defekasi.

Lambung dalam suasana asam dapat

Susunan feses terdiri dari :

merangsang pepsinogen

menjadi

1. Bakteri

berfungsi

sudah mati

pepsin.

Pepsin

ini

yang

umumnya

memecah molekul-molekul protein

2. Lepasan

menjadi molekul-molekul peptide.

usus

Sementara itu, lipase berfungsi

3. Sejumlah kecil zat nitrogen

mengubah lemak menjadi asam

terutama mucus

lemak dan gliserol.

4. Garam

2. Gangguan

yang

terjadi

pada

epithelium

terutama

dari

kalsium

fosfat

pengeluaranfees disebut?

5. Sedikit zat besi dari selulosa

a. Defekasi

6. Sisa zat makanan yang tidak

b. Konstipasi

dicerna dan air 100ml.

c. Diare

terjadi pada defekasi yang keras,

b. Konstipasi Konstipasi merupakan gejala,

kehamilan, gagal jantung dan

bukan

yaitu

penyakit

BAB

Perdarahan dapat terjadi dengan

pengeluaran

mudah jika dinding pembuluh

penyakit

menurunnya disertai

frekuensi

dengan

hati

feses yang sulit, keras, dan

darah

mengejan. BAB yang keras

infla-masi

dapat

maka pasien merasa panas dan

rektum.

menyebabkan Kondisi

ini

nyeri terjadi

gatal.

teregang.

menahun.

Jika

dan

terjadi

pengerasan,

Kadang-kadang

BAB

karena feses berada di intestinal

dilupakan oleh pasien, karena

lebih lama, sehingga banyak air

saat BAB menimbulkan nyeri.

diserap.

Akibatnya pasien mengalami

Pe

nyebabnya

:

kebiasaan BAB tidak teratur, seperti sibuk bermain, pindah

konstipasi. e. Inkontinensia fecal

tempat, dan lain-lain diet tidak

Yaitu

suatu

keadaan

tidak

sempurna/adekuat, kurang serat,

mampu mengontrol BAB dan

tidak ada gigi makanan lemak

udara dari anus, BAB encer dan

dan cairan kurang.

jumlahnya banyak. Umumnya disertai dengan gangguan fungsi

c. Diare Diare merupakan BAB sering

spingter

dengan cairan dan feses yang

neuromuskuler, trauma spinal

tidak berbentuk. Isi intestinal

cord dan tumor spingter anal

melewati usus halus dan kolon

eksternal. Pada situasi tertentu

sangat cepat. Iritasi di dalam

secara mental pasien sadar akan

kolon

faktor

kebutuhan BAB tapi tidak sadar

tambahan yang menyebabkan

secara fisik. Kebutuhan dasar

meningkatkan sekresi mukosa.

pasien tergantung pada perawat.

merupakan

anal,

Akibatnya feses menjadi encer sehingga pasien tidak dapat mengontrol dan menahan BAB. d. Hemorid Yaitu dilatasi pembengkakan vena pada dinding rektum (bisa internal atau eksternal). Hal ini

3. Ciri-ciri otot: a. b. c. d. e.

Berinti Satu. bekerja otomatis berbentuk gelombang berbentuk tabung berinti banyak.

Jawabanya:

penyakit

3, 4, 5 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 4, 5 1, 2, 4

-

Ciri otot jantung adalah? Otot

jantung

bekerja

di

luar

kesadaran atau di luar erintah otak. Namun, ternyata dipengaruhi oleh saraf otonom yang terdiri dari saraf simapatik dan saraf parasimpatik. 1. Memiliki bentuk serabut lurik yang bercabang-cabang (hamir mirip dengan otot lurik) 2. Jumlah inti sel satu atau banyak 3. Intin sel otot jantung terletak di tengah serabut. 4. Organ reproduksi pria yang berfungsi memproduksi seperma adalah? a. Vesika seminalis b. Epididimis c. Skrotum d. Testis e. Penis Jawaban: d. Testis Testis: kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron Saluran kelamin - Vasa eferentia: menampung sperma - Epididimis: mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara (3 minggu) - Vasdeferens: saluran penghubung epididimis dengan uretra pada penis. Dibagian

Vesika seminalis: Merupakan kantong semen (mani) yang dindingnya menghasilkan cairanlendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum Semen (mani) adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar, Kelenjar tambahan: - Kelenjar prostat: Menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa eferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif Kelenjar tambahan: - Kelenjar cowperi (bulbouretralis): Penghasil cairan pelicin Penis: Merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukan sperma kedalam tubuh wanita. 5. Bagian jantung yang paling luar tersusun atas jariangan ikat disebut a. Miokardium b. Endokardium c. Pericardium d. Epikardium e. Kardium Jawaban: c. pericardium Lapisan Jantung a. Endokardium : merupakan lapisan jantung yang terdapat di sebelah dalam sekali yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender yang meapisi permukaan rongga jantung. b. Miokardium : merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung, otot jantung

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL ini membentuk bundalan-bundalan otot yaitu : * Bundalan otot atria yang terdapat di bagian kiri/kanan dan basis kordis yang membentuk serambi atau aurikula kordis. * Bundalan otot ventrikel yang membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikuler sampai apeks jantung. c. Pericardium : lapisan jantung sebelah luar yang merupakanselaput pembungkus terdiri dari 2 lapisan yaitu lapisan parietal dan visceral yang bertemu di pangkal jantung membentuk kantung jantung 6. Cara penularan penyakit TB paru melalui a. kontak tubuh. b. air ludah c. serangga d. air e. sumber penyakit jawaban: b. air ludah penyakit TBC a dalah penyakit yang sebabkan oleh microbacterium tuberculosis, cara penularan penyakit ini melalui droplet atau air ludah dari orang yang terinfeksi. Bakterinya dapat bertahan diudara selama 2 jam.oleh sebab itu pasien yang menderita TBC harus diisolasi. 6. Penyakit akibat kerja yang disebabkan karena kelemahan jantung termasuk golongan a. Kimiawi b. Fisik c. Psikologi d. Fisiologi e. Penyakit infeksi Jawaban: d. fisiologi

Golongan kimiawi adalah enyakit yang disebkan oleh zat-zat kimia, golongan fisik meliputi geografis, dataran tinggi, daerah rawan dan lingkungan. Psikologis keadaan kejiwaan, fisiologi keadaan atau cara kerja organ-organ tubuh, penyakit infeksi penyakit yang disebabkan oleh virus,dan bakteri. 7. Dibawah ini merupakan kontra indikasi pengukuran suhhu lewat aksila a. Diare b. Inflamasi aksila c. Cloting disorders d. Toodler e. Kontriksi pembuluh darah perifer Jawaban: b. inflamasi aksila Diare bukan merupakan kontra indikasi dilakukannya pemeriksaan suhu aksila, karena pasien yang mengalami diare justru wajib dilakukan pemeriksaan suhu aksila. Pada pasien dengan inflamasi aksila menjadi kontra indikasi karena aksila yang mengalami inflamasi atau infeksi pada saat pemeriksaan suhu bisa menyebabkan hasilnya tidak falid disebkan adanya infeksi atau cairan yang ada pada aksila.cloting disorders tidak mempengaruhi pengukuran suhu karena yang diukur bukan pakaian yang dikenakan tetapi pada bagian aksilanya. Toodler adalah usia ank 1-3 tahun untuk pengukuran suhu dapat dilakukan lewat aksila. Kontraksi pembuluh darah perifer tidak merupakan kontra indikasi. 8. Gangguan system perkemihan dimana adanya rasa sakit atau kesulitan dalam berkemih disebut a. Urgency b. Dysuri

bimbel adanya cairan

c. Polyuri d. Incontenesia urin e. Retensi

pada

peningkatan

intake

c) Tanda-tanda lain adalah : polydipsi, dehidrasi dan hilangnya berat badan.

sistem

b) Dapat terjadi karena : DM, defisiensi ADH, penyakit ginjal kronik

Jawaban: Kelainan- kelainan perkemihan

.

Inkontinensi urine a)

b)

Obstruksi

Pertumbuhan abnormal

jaringan

Ketidaksanggupan sementara atau permanen otot sfingter eksterna untuk mengontrol keluarnya urine dari kandung kemih Jika kandung kemih dikosongkan secara total selama inkontinensia sampai inkontinensi komplit

-

Batu

-

Infeksi

c) Jika kandung kemih tidak secara total dikosongkan selama inkontinensia sampai inkontinensi sebagian

-

Masalah-masalah lain.

Penyebab Inkontinensi a)

Proses ketuaan

b)

Pembesaran kelenjar prostat

a) Adalah perasaan seseorang untuk berkemih

c)

Spasme kandung kemih

d)

Menurunnya kesadaran

b) Sering seseorang tergesa-gesa ke toilet takut mengalami inkontinensi jika tidak berkemih

e) Menggunakan obat narkotik sedative Retensi

c) Pada umumnya anak kecil masih buruk kemampuan mengontrol sfingter eksternal.

a) Adanya penumpukan urine didalam kandung kemih dan ketidak sanggupan kandung kemih untuk mengosongkan diri.

Dysuria

b) Menyebabkan distensi kandung kemih

Urgency

a) Adanya rasa sakit kesulitan dalam berkemih

atau

b) Dapat terjadi karena : striktura urethra, infeksi perkemihan, trauma pada kandung kemih dan urethra. Polyuria a)

Produksi urine abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal, seperti 2.500 ml/hari, tanpa

c) Normal urine berada kandung kemih 250 – 450 ml

di

d) Urine ini merangsang refleks untuk berkemih. e) Dalam keadaan distensi, kandung kemih dapat menampung urine sebanyak 3000 – 4000 ml urine Tanda-tanda klinis retensi

a) Ketidaknyamanan daerah pubis. b) Distensi kandung kemih c) Ketidak berkemih.

sanggupan

unutk

2.

d) Sering berkeih dalam kandung kemih yang sedikit (25 – 50 ml)

warna tambahan, dan osmolalitas. pemeriksaan darah meliputi : HB, SDM, kalium, Natrium, pencitraan radionuklida, dan Klorida, fosfat, dan magnesium meningkat.

e) Ketidakseimbangan jumlah urine yang dikelurakan dengan intakenya.

3.

pemeriksaan ultrasound ginjal

4.

arteriogram ginjal

f) Meningkatnya keresahan dan keinginan berkemih. Perubahan pola berkemih Frekuensi

5.

EKG

6.

CT Scan

a) Normal, meningkatnya frekuensi berkemih, karena meningkatnya cairan

7.

Endourologi

8.

Urografi ekskretorius

9.

sistouretrogram berkemih

b) Frekuensi tinggi tanpa suatu tekanan intake cairan dapat diakibatkan karena cystitis c) Frekuensi tinggi pada orang stress dan orang hamil d) Canture / nokturia – meningkatnya frekuensi berkemih pada malam hari, tetapi ini tidak akibat meningkatnya intake cairan. Urinari suppresi a) Adalah berhenti produksi urine

mendadak

b) Secara normnal urine diproduksi oleh ginjal secara terus menerus pada kecepatan 60 – 120 ml/jam (720 – 1440 ml/hari) dewasa c) Keadaan dimana ginjal tidak memproduksi urine kurang dari 100 ml/hari disanuria d) Produksi urine abnormal dalam jumlah sedikit oleh ginjal disebut oliguria misalnya 100 – 500 ml/hari e) Penyebab anuria dan oliguria : penyakit ginjal, kegagalan jantung, luka bakar dan shock. Pemeriksaan penunjang 1.

Pemeriksaan Urine meliputi Volime, warna, Berat Jenis, Ph, Protein, Bikokarbonat,

9. pengukuran nadi dapat dilakukan salah satunya dibelakang lutut, nama arteri tersebut adalah a. arteri carotid b. arteri temporalis c. arteri radialis d. arteri poplitea e. arteri brakialis jawaban: d. arteri poplitea arteri carotis terletak pada leher, arteri temporalis terletak pada bagian tulang temporal dikepala, arteri radialis adalah arteri yang terdapat pada tulang radius di bagian pergelangan tangan, arteri poplitea terletak pada kaki, arteri brakialis terletak pada tangan tepatnya lekukkan tangan. 10. Saat minggu depan kita mengetahui minggu depan ada ulangan semesteran maka kita akan belajar lebih giat agar nilai kita bagus dan mendapatkan kepuasan dalam ujian termasuk kebutuhan dasar menurut maslow pada kebutuhan a. Fisiologi b. Cinta mencintai c. Harga diri d. Aktualisasi diri e. Rasa nyaman Jawaban: d.aktualisasi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Hirarki Kebutuhan Dasar manusia Menurut Maslow

Ancaman terhadap pengalaman baru atau yang tidak dikenal Mis : siswa yang berada dilingk baru merasa terancam dlm berdaptasi dengan pelajaran/ sosialisasi dll.

Hirarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow adalah : Sebuah teori yang dapat digunakan perawat unt memahami hub kebutuhan dasar manusia saat memberikan perawatan. Mengatur kebutuhan dasar kedalam 5 tingkatan, yaitu: 1). Kebutuhan fisiologis (kebutuhan paling dasar), meliputi: a. Oksigen b. Cairan c. Nutrisi d. Temperature e. Eliminasi f. Tempat tinggal g. Istirahat h. seks 2). Kebutuhan keselamatan dan rasa aman a. Keselamatan fisik Keadaan mengurangi atau megeluarkan ancaman pada tubuh atau kehidupan. Mis : penyakit, kecelakaan , bahaya, pemajanan terhadap lingkungan b. Keselamatan PsiKologis

3). Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Biasanya meningkat setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi Bila individu merasa aman dan selamat mereka mempunyai waktu dan energi untuk mencari cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki : a. Memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang b. Membutuhkan teman hidup dan bergaul c. Membutuhkan hubungan interpersonal dan kasih sayang d. Membutuhkan peran yg memuaskan e. M embutuhkan perlakuan yang halus f. Membutuhkan kebersamaan g. Membutuhkan pergaulan yg intim 4). Kebutuhan penghargaan dan harga diri Kebutuhan harga diri berhubungan dengan keinginan terhadap :

a. Kekuatan b. Pencapaian c. Kompetensi d. Percayadiri e. Kemerdekaan 5). Manusia yang teraktulisasi dirinya : memiliki kepribadian multidimensi yang matang

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL - Sering mampu mengasumsi dan menyelesaikan tugas dengan baik - Dan mencapai pemenuhan kepuasan dari pekerjaan yg dikerjakan dgn baik Tidak bergantung secara penuh pada opini orang lain mengenai : – Penampilan – Kualitas kerja – Metode penyelesaian masalah Walau mungkin mengalami keraguan dan kegagalan dan namun secara umum menghadapi secara realistis Kebutuhan aktulisasi diri : Kebutuhan pengenalan diri sendiri Penerimaan diri sendiri Kenyataan diri sendiri Hubungan interpesonal yang mendalam Penghargaan diri sendiri Pemenuhan diri sendiri Persepsi yg sehat dan realistis 11. Stress yang disebabkan karena masa pubertas, pernikahan, dan pertambahan usia merupakan jenis stress a. Proses tumbuh kembang b. Fisiologi c. Psikologi d. Mikrobiologi e. Fisik Jawaban: b. fisiologi 1. Adaptasi social budaya adalah adaptasi menganut budaya yang ada di masyarakat contohnya, bepakaian, sopan santun, tatakrama.

bimbel

LOGIKA

-313 -

2. Adaptasi sepiritual menyakini adanya tuhan sang pencipta sikap, prilaku serta cara pandang dilakukan berdasarkan ajaran tuhan, semua agama yang ada didunia mengajarkan tentang kebaikan. 3. Adaptasi fisik lebih epada adaptasi terhadap semua gejala alam, cuaca, iklim, curah hujan, bencana alam. 4. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi terhadap cara kerja organ-organ dalam tubuh. 5. Adaptasi psikologi adaptai kejiwaan, adaptasi ini mencakup semua adaptasi. 12. Masalah fisik yang dapat terjadi akibat mobilisasi dapat dikaji/diamati pada berbagai system antara lain masalah kardiovaskuler, berikut dibawah ini merupakan akibat imobilisasi pada kardio vaskuler a. Ketidak seimbangan asam basa b. Hipotensi orthostatic c. Incontenetia urin d. Kontraktur e. Anreksia Jawaban: b. hipotensi orthostatic 13. Daftar kategori tingkat kemampuan aktivitas NO Aktivitas 1

Mampu merawat dirisendiri secara penuh

2

Memerlukan penggunaan alat

3

Memerlukan bantuan pengawasan orang lain

4

Memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain dan peralatan

/

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 5

Tidak dapat berpartisipasi dalam perawatan

Berdasarkan kategori tingkat kemampuan aktivitas no 5 termasuk aktivitas no a. b. c. d. e. f.

0 1 2 3 4 5

Jawaban : 1 14. Produk limbah yang dihasilkan hati dan dikeluarkan oleh ginjal merupakan jenis pemeriksaan laboraturium a. Aasam urat b. BUN c. Cratinin d. D.SGOT e. E. SGPT Jawaban : d. SGOT(serum glutamat oksaloasetat transaminase) B. Definisi enzim SGOT dan SGPT Enzim Transaminase atau disebut juga enzim aminotransferase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi transaminasi. Terdapat dua jenis enzim serum transaminase yaitu serum glutamat oksaloasetat transaminase dan serum glutamat piruvat transaminase (SGPT). Pemeriksaan SGPT adalah indikator yang lebih sensitif terhadap kerusakan hati dibanding SGOT. Hal ini dikarenakan enzim GPT sumber utamanya di hati, sedangkan enzim GOT banyak terdapat pada jaringan terutama jantung, otot rangka, ginjal dan otak (Cahyono 2009).

Enzim aspartat aminotransferase (AST) disebut juga serum glutamat oksaloasetat transaminase (SGOT) merupakan enzim mitokondria yang berfungsi mengkatalisis pemindahan bolak-balik gugus amino dari asam aspartat ke asam α-oksaloasetat membentuk asam glutamat dan oksaloasetat (Price & Wilson,1995). Enzim GOT dan GPT mencerminkan keutuhan atau intergrasi sel-sel hati. Adanya peningkatan enzim hati tersebut dapat mencerminkan tingkat kerusakan sel-sel hati. Makin tinggi peningkatan kadar enzim GPT dan GOT, semakin tinggi tingkat kerusakan sel-sel hati (Cahyono 2009). Kerusakan membran sel menyebabkan enzim Glutamat Oksaloasetat Transaminase (GOT) keluar dari sitoplasma sel yang rusak, dan jumlahnya meningkat di dalam darah. Sehingga dapat dijadikan indikator kerusakan hati (Ronald et al. 2004). Kadar enzim AST (GOT) akan meningkat apabila terjadi kerusakan sel yang akut seperti nekrosis hepatoseluler seperti gangguan fungsi hati dan saluran empedu, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta gangguan fungsi ginjal dan pankreas (Price & Wilson,1995). GOT banyak terdapat pada mitokondria dan sitoplasma sel hati, otot jantung, otot lurik dan ginjal (Sagita A 2006). 15. Komunikasi dengan sekumpulan orang dengan jumlah yang besar dan tanpa disadari a. Intapersonal b. Interpersonal c. Umum/pablik d. Satu arah

e. Berantai Jawab: Komunikasi intrapribadi atau Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara self dengan God. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. [1] Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. [1] Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Komunikasi

Massa

(Mass

Communication) Komunikasi

massa

merupakan

komunikasi yang dilakukan melalui perantara atau media komunikasi yang

ada

dimasyarakat,

seperti

radio, televisi, film, dll. Komunikasi satu arah (one way communication) Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada

komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Contohnya : Atasan sedang memberikan perintah kepada skretarisnya, sebuah baliho iklan produk yang sedang dibaca seseorang di pinggir jalan, dan komandan perang memberikan perhatian bagan komunikasi satu arah, berikut. Keuntungan komunikasi satu arah : Lebih cepat dan efisien, Dalam hal-hal tertentu dapat memberikan kepuasan kepada komunikator, karena pihak komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respons atau tanggapan terhadap hal-hal yng disampaikan oleh komunikator, Dapat membawa wibawa komunikator (pimpinan), karena komunikasi tidak dapat mengetahui secara langssng atau menilai kesalahan dan kelemahan komunikator. Kelemahan komunikasi satu arah : Tidak memberikan kepuasan kepada komunikan, karena komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respons atau tanggapan, Memberikan kesan otoriter, Dapat menimbulkan kesalah pahaman dan ketidak jelasan, sehingga muncul prasangka yang tidak baik. . Komunikasi Kelompok Primer Komunikasi

kelompok

primer

bersifat dalam dan meluas, bersifat personal, lebih menekankan aspek hubungan

daripada

aspek

isi,

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL cenderung ekspresif, dan cenderung informal. 16. Komunikasi antara perawat dengan pasien sebaiknya dilakukan dengan komunikasi a. Intrapersonal b. Interpersonal c. Kmunikasi verbal d. Non verbal e. Satu arah Jawaban: Komunikasi intrapribadi atau Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara self dengan God. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. [1] Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. [1] Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Komunikasi satu arah (one way communication)

Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Contohnya : Atasan sedang memberikan perintah kepada skretarisnya, sebuah baliho iklan produk yang sedang dibaca seseorang di pinggir jalan, dan komandan perang memberikan perhatian bagan komunikasi satu arah, berikut. Keuntungan komunikasi satu arah : Lebih cepat dan efisien, Dalam hal-hal tertentu dapat memberikan kepuasan kepada komunikator, karena pihak komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respons atau tanggapan terhadap hal-hal yng disampaikan oleh komunikator, Dapat membawa wibawa komunikator (pimpinan), karena komunikasi tidak dapat mengetahui secara langssng atau menilai kesalahan dan kelemahan komunikator. Kelemahan komunikasi satu arah : Tidak memberikan kepuasan kepada komunikan, karena komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respons atau tanggapan, Memberikan kesan otoriter, Dapat menimbulkan kesalah pahaman dan ketidak jelasan, sehingga muncul prasangka yang tidak baik.

. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran (awareness) terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. Untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi, maka seseorang perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Karena pemahaman ini diperoleh melalui proses persepsi. Maka pada dasarnya letak persepsi adalah pada orang yang mempersepsikan, bukan pada suatu ungkapan ataupun obyek. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. [1] Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. [1] Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. [1]

kecil, seperti ceramah, diskusi panel, simposium, forum, seminar, dll. b.

Komunikasi kelompok besar Komunikasi kelompok besar merupakan komunikasi yang dilakukan dalam jumlah yang banyak, seperti kampanye hidup sehta yang dilakukan dilapangan. Berdasarkan

karakteristik

komunikasi,

komunikasi kelompok dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: b.

Komunikasi Kelompok Sekunder

Komunikasi

pada

kelompok

sekunder

dangkal dan terbatas, bersifat nonpersonal, lebih menekankan aspek isi daripada aspek hubungan,

bersifat

instrumental,

instrumental, dan cenderung formal. 4.

Komunikasi

Medio

(Medio

Communication) Komunikasi medio merupakan komunikasi yang menggunakan media atau alat peraga tertentu, seperti surat, pamflet, telepon, email, poster, dll.

Secara

umum,

komunikasi

kelompok

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: a.

Komunikasi kelompok kecil Komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang dilakukan dalam jumlah

Hati merupakan organ padat yang terbesar yang letaknya di rongga perut bagian kanan atas. Organ ini mempunyai peran yang penting karena merupakan regulator dari semua metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Tempat sintesa dari berbagai komponen protein, pembekuan darah, kolesterol, ureum dan zat-zat lain yang sangat vital. Selain itu, juga merupakan tempat pembentukan dan penyaluran asam empedu serta pusat pendetoksifikasi racun dan penghancuran (degradasi) hormonhormon steroid seperti estrogen. Pada jaringan hati, terdapat sel-sel Kupfer, yang sangat penting dalam eliminasi

organisme asing baik bakteri maupun virus. Karena itu untuk memperlihatkan adanya gangguan faal hati, terdapat satu deretan tes yang biasanya dibuat untuk menilai faal hati tersebut. Perlu diingat bahwa semua tes kesehatan mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang berlainan, maka interpretasi dari hasil tes sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

-

Bahan : Serum atau plasma heparin

-

Reagensia

L-aspartate mmol/L

320

Karena faal hati dalam tubuh mempunyai multifungsi maka tes faal hati pun beraneka ragam sesuai dengan apa yang hendak dinilai. Dan ketika sel-sel atau jaringan hati mengalami kerusakan dapat dilakukan pemeriksaan SGOT(Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) dan SGPT(Serum Glutamic Piruvic Transaminase). Kedua enzim ini terdapat dalam sel-sel hati, otot jantung, ginjal, otot rangka dan otak.

LDH (Lactate dehydrogenase) U/L

≥ 1200

MDH (Malate dehydrogenase)

≥ 800 U/L

C. Cara Pemeriksaan 1. SGOT Metode : Kinetik – IFCC (tanpa pyridoxal-5-phosphate) -

Prinsip

Aminotransferasi ( AST ) mengkatalis transaminasi dari L aspartate dan a – kataglutarate membentuk L – glutamate dan oxaloacetate. Oxaloacetate direduksi menjadi malate oleh enzym malate oleh enzym malate dehydrogenase ( MDH ) dan niconamide adenine dinucleotide ( NADH ) teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi, berbanding langsung dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik dengan panjang gelombang 340 nm. -

Peralatan    

Kuvet Mikropipet 100µl , 1000 µl Tip kuning dan tip biru Spektrofotometer



Reagen 1 : TRIS pH 7,65 110 mmol/L



Reagen 2 : NADH mmol

2-oxoglutarat

1

65 mmol

Dari ragen 1 dan 2 dibuat monoreagen dengan perbandingan 4 bagian reagen 1 ditambah 1 bagian reagen 2. Misalnya 20 mL R1 ditambah 5 mL R2. Homogenkan dan stabilkan pada suhu 2-8 oC. -

Cara kerja 1.

Masukkan ke dalam tabung reaksi

Reagen Serum

Blanko -

Pemeriksaan 1000 µl 100 µl

1. Homogenkan, dan dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 340 nm dengan faktor 1745. 2. Pembacaan dilakukan pada menit 1, 2 , dan 3 3. Catat hasil pemeriksaan dan hitung kadar SGOT dengan rumus ∆A/min x faktor = aktivitas ASAT (U/L) 1. SGPT

Metode : Kinetik – IFCC (tanpa pyridoxal-5-phosphate)

-

Cara kerja 1.

-

Masukkan ke dalam tabung reaksi

Prinsip

Alanine aminotransferase ( ALT ) mengkatalis transiminasi dari L – alanine dan a – kataglutarate membentuk l – glutamate dan pyruvate, pyruvate yang terbentuk di reduksi menjadi laktat oleh enzym laktat dehidrogenase ( LDH ) dan nicotinamide adenine dinucleotide ( NADH ) teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi hasil penurunan serapan ( absobance ) berbanding langsung dengan aktivitas ALT dan diukur secara fotometrik dengan panjang gelombang 340 nm. -

Peralatan    

Kuvet Mikropipet 100µl , 1000 µl Tip kuning dan tip biru Spektrofotometer

Reagensia

ü Laki-laki

: < 35 U/L

1. SGPT ü Perempuan : < 31 U/L

pH 140 mmol/L

L-alanine mmol/L

700

LDH (Lactate dehydrogenase) U/L

≥ 2300

Reagen 2 : NADH mmol

2-oxoglutarat

∆A/min x faktor = aktivitas ALAT (U/L)

ü Perempuan : < 31 U/L

-



1. Homogenkan, dan dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 340 nm dengan faktor 1745. 2. Pembacaan dilakukan pada menit 1, 2 , dan 3 3. Catat hasil pemeriksaan dan hitung kadar SGPT dengan rumus

1. SGOT

Bahan : Serum atau plasma heparin

Reagen 1 : THS 7,15

Pemeriksaan 1000µl

D. Nilai normal

-



Reagen Serum

Blanko -

ü Laki-laki

E. Tinjauan Klinis 

1 

85 mmol

Dari ragen 1 dan 2 dibuat monoreagen dengan perbandingan 4 bagian reagen 1 ditambah 1 bagian reagen 2. Misalnya 20 mL R1 ditambah 5 mL R2. Homogenkan dan stabilkan pada suhu 2-8 oC.

: < 41 U/L



Enzim SGOT dan SGPT dapat meningkat karena adanya gangguan fungsi hati, dan penanda kerusakan sel lainnya, yang salah satu penyebabnya adalah proses infeksi yang disebabkan oleh virus. Peningkatan SGOT/SGPT > 20 kali normal : hepatitis viral akut, nekrosis hati (toksisitas obat atau kimia) Peningkatan 3-10 kali normal : infeksi mononuklear, hepatitis kronis aktif, sumbatan empedu



ekstra hepatik, sindrom Reye, dan infark miokard (SGOT>SGPT) Peningkatan 1-3 kali normal : pankreatitis, perlemakan hati, sirosis Laennec, sirosis biliaris.



 

 

adalah

seimbang bentuk berbagai

yang

dan

suatu

fungsi

faktor

keadaan

dinamis

antara

tubuh

yang

dan

berusaha

mempengaruhinya. Dan menurut White (1977), sehat adalah suatu keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan

ataupun

tidak

terdapat

tanda-tanda suatu penyakit dan kelainan. 

WHO

pun



mengembangkan

defenisi tentang sehat. Pada sebuah publikasi WHO tahun 1957, konsep sehat didefenisikan sebagai suatu

tubuh yang berfungsi secara wajar

Pengambilan darah pada area yang terpasang jalur intra-vena dapat menurunkan kadar Trauma pada proses pengambilan sampel akibat tidak sekali tusuk kena dapat meningkatkan kadar Hemolisis sampel Obat-obatan dapat meningkatkan kadar : antibiotik (klindamisin, karbenisilin, eritromisin, gentamisin, linkomisin, mitramisin, spektinomisin, tetrasiklin), narkotika (meperidin/demerol, morfin, kodein), antihipertensi (metildopa, guanetidin), preparat digitalis, indometasin (Indosin), salisilat, rifampin, flurazepam (Dalmane), propanolol (Inderal), kontrasepsi oral (progestinestrogen), lead dan heparin. Aspirin dapat meningkatkan atau menurunkan kadar. Konsep sehat menurut Parkins (1938)

keadaan dan kualitas dari organ

F. Hal-hal yang dapat mempengaruhi temuan laboratorium 

bimbel

dengan segala faktor keturunan dan lingkungan

yang

dimiliki.

Sementara konsep WHO tahun 1974, menyebutkan Sehat adalah keadaan

sempurna

dari

fisik,

mental, sosial, tidak hanya bebas dari

penyakit

atau

kelemahan.

Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan

sebagai

ketahanan

“jasmaniah, ruhaniyah dan sosial” yang

dimiliki

manusia

sebagai

karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya, dan

memelihara

serta

mengembangkannya 1. Parkins (1938) Sehat adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh dan berbagai factor yang berusaha mempengaruhinya. 2. WHO (1957) Sehat adalah suatu keadaan dan kualitas dari organ tubuh yang berfungsi secara wajar dengan segala faktor keturunan dan lingkungan yang dimiliki. 3. WHO (1974) Sehat adalah keadaan

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL sempurna dari fisik, mental, social, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. 4. White (1977) Sehat adalah suatu keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit dan kelainan. Sakit 1. Parkins (1937) Sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktifitas seharihari baik aktifitas jasmani, rohani dan sosial. 2. Reverlly Sakit adalah tidak adanya keselarasan antara lingkungan dengan individu. 3. New Webster Dictionary Sakit adalah suatu keadaan yang ditandai dengan suatu perubahan gangguan nyata normal. Soal 2013 1. – 2. B 3. B

UJIAN NASIONAL SMK 2014 Mata Pelajaran : KEPERAWATAN Tanggal : 16 April 2014 Waktu : 120 menit

SOAL TEORI KEJURUAN SATUAN PENDIDIKAN : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KOMPETENSI KEAHLIAN : Perawatan kesehatan KODE SOAL : 3014 BENTUK SOAL : Pilihan Ganda JUMLAH SOAL : 40 Soal PAKET SOAL :A Petunjuk Umum 1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN. 2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN. 3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban. 4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab. 5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN. 6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya. 8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret. 9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah. 10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

“SELAMAT & SUKSES” ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++ 1. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, organ tubuh atau permukaan saluran tubuh hewan. Jaringan epitel yang membentuk dinding folikel kelenjar tiroid yang menghasilkan hormone adalah jenis jaringan.... A. Epitel bertingkat B. Epitel transisional C. Epitel kuboid D. Epitel silindris bersilla E. Epitel silindris 2. Pemberian obat yang tidak dapat melalui saluran cerna adalah metode pemberian obat dengan cara...

A. Rectal B. Topikal C. Inhalasi D. Parenteral E. Oral 3. Kejadian pemberian obat yang menyebabkan toleransi dan penghentiannya menyebabkan timbulnya simdrom gejala putus obat, yaitu.... A. Adiksi B. Idiosinkrasi C. Toleransi obat D. Habituasi E. Intoleransi obat 4. Persiapan alat :

Hands scoon Vasseline Botol bersih dengan penutup Lidi dengan kapas lembab Bengkok Perlak pengalas Tissue Tempat bahan pemeriksaan

Berdasarkan persiapan alat diatas adalah untuk pemeriksaan.... A. Faeces B. Darah C. Sputum D. Specimen cairan vagina E. Urine 5. Kugi : Keenan...nanti pulang sekolah jangan lupa saya tunggu diperpustakaan, jam 15.00 WIB oke.. Keenan : siap...aku juga mau mengerjakan tugas dari bu Sinta, sampai nanti Kugi... Pecakapan tersebut diatas termasuk komunikasi... A. Non verbal B. Verbal C. Interpersonal D. Intrapersonal E. Umum/publik NO CIRI-CIRI 1.

Bentuk cakram bulat

2.

Tidak berinti

3.

Usia 10 hari

4.

30-40% terkonsentrasi dalam limpa

6. Ciri-ciri sel darah tersebut adalah merupakan ciri dari... A. Plasma B. Leukosit C. Trombosit D. Eritrosit E. Limfosit 7. Ny. Farah : “saya punya kelinci dirumah. Rasanya saya tidak bisa membungkuk untuk memberinya makan”. Perawat Wanda : “benar. Jika Ibu Farah mau memberi makan kelinci itu, jangan membungkuk, tetapi tekuk lutut

bimbel

LOGIKA

-323 -

ibu pelan-pelan dan berikan makan kelinci itu”. Percakapan diatas termasuk kedalam tahapan dalam komunikasi terapeutik... A. Menjelaskan B. Fokus C. Memberikan informasi D. Menerapkan perilaku asertif E. Parafrasa 8. Perkembangan ketrampilan motorik pada bayi : NO Ketrampilan Motorik 1.

Mengangkat dagu sambil tengkurap

2.

Duduk dengan bantuan

3.

Berdiri dengan berpegang pada perabot

4.

Berjalan dengan bimbingan

5.

Berusaha berdiri sendiri

Perkembangan ketrampilan motorik pada usia 11 bulan ditunjukkan nomor.... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 9. Jerawat yang muncul pada masa pubertas mada usia 14-20 tahun adalah A. Akne juvenil B. Akne rosacea C. Akne vulgaris D. Akne nitrosica E. Akne cyst 10. Macam-macam kebakaran NO. Macam Kebakaran 1.

Kebakaran kelas A

2.

Kebakaran kelas B

3.

Kebakaran kelas C

4.

Kebakaran kelas D

5.

Kebakaran kelas E

Kebakaran benda-benda padat yang mengandung karbon dan mudah terbakar, antara lain kayu, kertas dan

11.

12.

13.

14.

plastik termasuk kedalam jenis kebakaran nomor... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Perlengkapan ini berfungsi melindungi dari percikan bahan-bahan berbahaya, kemasukan partikel-partikel yang melayang di udara, lemparan bendabenda kecil, gas dan radiasi termasuk perlengkapan dan pelindung.... A. Kaki B. Pendengaran C. Kepala D. Mata E. Respirator Tahapan ini seseorang telah mengadakan hubungan dengan pelayanan kesehatan dengan meminta nasehat dari profesi kesehatan seperti dokter, perawat yang dilakukan atas inisiatif sendiri, merupakan tahapan proses sakit pada tahap.... A. Asumsi terhadap sakit B. Gejala C. Penyembuhan D. Ketergantungan E. Kontak dengan pelayanan kesehatan Kelainan pada kulit dan rambut kepala yang disebabkan oleh spesies dermatofita, kelainan ini dapat ditandai dengan lesi bersisik, kemerah-merahan, oalopesia... A. Tinea inguium B. Tinea pedis C. Tinea korporis D. Tinea kruris E. Tinea kapitis Karakteristik luka bakar

Ertio lo-gi

Penampi l-an

Sen sasi

Wakt Bekas u luka Penye mbuhan

bimbel

LOGIKA

-324 -

Paja n-an air pana s

Meluas Sa- 7-12 Luka ke ngat hari bakar epidermi nye ini s dan ri biasany kedalam a lapisan sembuh dermis, tanpa serta mengin menimb ggalkan ulkan jaringa bula n parut pada beberap a menit Berdasarkan karateristik luka bakar diatas termasuk jenis luka bakar... A. B. C. D. E. 15.

Full thickness Superfisial Partial-thicness Partial-thicness dalam Thicness Dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, adalah peran perawat sebagai... A. Konsultan B. Pembaharu C. Kolaburator D. Edukator E. Advokat klien 16. Dampak sakit dapat terjadi pada indiviu yang telah mengalami sakit baik yang dirawat dirumah maupun di RS, adanya peraturan dan ketentuan dari rumah sakit khususnya perilaku sehat serta aturan dalam makan obat dan aktifitas agar seseorang akan mengalami perubahan dalam gaya hidupnya yakni selalu hati-hati dan menghindari hal-hal yang dilarang sesuai dengan ketentuan proses pengobatan dan perawatan merupakan dampak sakit pada... A. Terjadinya perubahan kebiasaan sosial B. Kesepian akibat perpisahan C. Gangguan psikologis D. Terjadinya perubahan gaya hidup E. Otonomi

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 17. Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dimana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia... A. Dependen B. Kolaborator C. Konsultan D. Independen E. Interdependen 18. Sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut merupakan bentuk obat... A. Serbuk B. Tablet C. Suspense D. Kapsul E. Solutions 19. Kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk membatasi area diskusi sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti termasuk teknik komunikasi terapeutik pada... A. Penerimaan B. Diam C. Assertive D. Fokusing E. Klarifikasi 20. Meneruskan zat-zat makanan dari darah ibu ke darah janin, Dn meneruskan sampah pertukaran zat makanan dari darah janin ke darah ibu. Pertukaran zat-zat ini semua berlangsung melalui darah ibu dalam ruangan antar vilus dan darah janin dalam susunan kapiler jonjot-jonjot korion, adalah fungsi Uri sebagai... A. Alat pembentuk zat-zat hormone B. Alat nutrisi C. Alat pernafasan D. Alat pertahanan E. Alat metabolisme 21. Tindakan keeprawatan : a. Istirahat b. Kaki ditinggikan kalau tidur c. Hindari berdiri lama, duduk lama d. Latihan (senam) e. Pakaian jangan yang sempit f. Minum air agar terjadi efek diuretika g. Gunakan stoking.

bimbel

LOGIKA

-325 -

Tindakan keperawatan diatas sesiau untuk menangani masalah yang mungkin terjadi pada kehamilan yaitu pada masalah... A. Ginggivitis B. Leuchorrhoea C. Morning sickness D. Haemorroid E. Oedema 22. Jenis-jenis permainan NO. Jenis permainan 1.

Manik-manik ukuran besar

2.

Terompet

3.

Meyusun donat warna-warni

4.

Origami

5.

Mainan berwarna cerah

Dunia anak adalah dunia bermain, melalui kegiatan bermain semua aspek perkembangan anak ditumbuhkan sehingga anak-anak menjadi lebih sehat sekaligus cerdas. Jenis permainan diatas yang sesuai untuk usia 9-12 bulan ditunjukkan oleh nomor... A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. 23. Dalam suatu keluarga ada beberapa fungsi dan tugas keluarga yang dalam dijalankan, menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya merupakan fungsi keluarga sebagai... A. Fungsi sosialisasi B. Fungsi psikologis C. Fungsi biologis D. Fungsi ekonomi E. Fungsi pendidikan 24. Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam satu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat, sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL

25.

26.

27.

28.

sedara istri merupakan struktur keluarga... A. Matrilokal B. Matrilineal C. Patrilineal D. Patrilokal E. Keluarga kawinan Stres karena habis mengalami kecelakaan dan anggota tubuhnya harus diamputasi termasuk dalam stres karena... A. Lingkungan B. Fisiologik C. Psikologik D. Pikiran kita E. Reaksi tubuh Nn. Y umur 20 tahun sekarang duduk dibangku kuliah, Nn. Y mempunyai dua orang adik, adik yang pertama Sdr. W duduk dibangku SMK umur 15 tahun, dan adik yang kedua Sdr. S duduk dibangku SD umur 8 tahun 5 bulan. Hitunglah berat badan ideal (BBI) untuk Sdr. S... A. 27,10kg B. 26,10kg C. 25,10kg D. 24,10kg E. 23,10kg Tn X mengalami kecelakaan yang mengakibatkan fracture pada tibia fibula, berdasarkan kasus diatas Tn X mengalami gangguan kebutuhan rasa aman dan perlindungan pada... A. Perlindungan fisik B. Perlindungan psikologis C. Perlindungan sosial D. Perlindungan non fisik E. Perlindungan adaptasi Tn. X dirawat di RS melati dengan diagnose medis Post Ops Fracture tibia fibula hari ke 3, pasien mengeluhkan nyeri bagian kaki yang sakit, kemudian oleh perawat bedah Tn. X dilakukan tindakan menggosok dengan halus pada daerah nyeri, tindakan yang dilakukan oleh perawat bedah termasuk modifikasi stimulus nyeri dengan... A. Teknik ditraksi B. Teknik relaksasi C. Stimulasi kulit D. Teknik latihan penaglihan E. Teknik hipnoteraphi

bimbel

LOGIKA

-326 -

29. Saluran ini berjalan melalui kelenjar prostat bermuara ke dalam uretra pars prostatica... A. Vas deferens B. Vesicula seminalis C. Ductus ejakolatorius D. Epididimis E. Scrotum 30. Intervensi keperawatan yang dilakukan untuk menghadapi kedukaan adalah dengan memberi dukungan terhadap respon kehilangan pasien dengan cara... A. Mendengarkan pasien berbicara B. Menggali pola hubungan pasien dengan orang yang berarti C. Mengamati perilaku pasien D. Menjelaskan manfaat hubungan dengan orang lain E. Menguatkan dukungan keluarga atau orang berarti 31. Berikut ini merupakan jenis kehilangan suatu aspek diri... A. Kematian teman terdekat B. Berpindah rumah C. Kehancuran akibat bencana alam D. Kepergian anggota keluarga E. Kehilangan anggota tubuh 32. Pada pengukuran pernafasan suatu pernafasan berarti... A. Satu ekspirasi B. Satu inspirasi C. Satu ekspirasi satu inspirasi D. Dua ekspirasi dua inspirasi 33. Kemampuan rentang Gerak : NO. Gerak sendi Derajat rentang normal 1.

2.

3.

4.

Tekuk jari-jari tangan kearah bagian lengan bawah Luruskan pergelangan tangan dari posisi fleksi Tekuk jari-jari tangan kearah belakang sejauh mungkin Tekuk pergelangan tangan ke sisi ibu jari ketika telapak tangan menghadap keatas

80-90

80-90

70-90

0-20

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL 5.

34.

35.

36.

37.

Tekuk pergelangan 30-50 tangan kearah kelingking, telapak tangan menghadap keatas Berdasarkan rentang gerak di atas yang termasuk Adduksi pergelangan tangan ditunjukkan nomor... A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Alat bantu mobilisasi yang memiliki tiga kaki, yang biasa digunakan untuk orang yang kondisiya sudah bagus... A. Walker B. Tripod C. Tongkat D. Kursi roda E. Kruk Tindakan keperawatan membantu memberikan makan peroral pada pasien “mengatur posisi pasien” dilakukan setelah... A. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan B. Mengatur posisi pasien C. Memasang pengalas D. Membantu untuk melakukan makan dengan cara menyuapkan makanan secara sedikit demi sedikit dan memberi minum sesudah makan E. Mencatat hasil atau respon pemenuhan terhadap makan Nn. V setelah dilakukan pengkajian data subyektif : klien mengatakan susah bernafas, pusing, nafsu makan menurun. Data obyektif : terjadi retraksi dada, kulit pucat, mata cekung. Berdasarkan kasus diatas, Nn. V mengalami... A. Dispnue B. Apnue C. Bradipnue D. Tachipnue E. Cheyne stoken Berikut di bawah ini merupakan intervensi keperawatan dengan gangguan kesuliatan makan... A. Gunakan suplemen tinggi kalori atau protein

B. Pertahankan posisi selama 10-15 menit C. Menurunkan stress psikologis D. Ajarkan teknik mempertahankan nafsu makan E. Hindari makanan yang mengandung lemak 38. Observasi merupakan kegiatan mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan klien, kegiatan observasi meliputi 2S-HFT (Sight, Smell, Hearing, feeling, Taste). Berikut dibawah ini termasuk observasi dengan Smell adalah... A. Tekanan darah, batuk, menangis, ekspresi nyeri B. Alkohol, darah, feces, obat-obatan C. Kelianan fisik, pendarahan, terbakar, menangis D. Hal yang dirasakan oleh indra pengecap E. Perasaan yang diraskan oleh klien 39. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mendapatkan data sebagai informasi tentang pasien, pengumpulan dan menggunakan metode observasi yaitu dengan cara... A. Melakukan konsultasi kepada ahli atau spesialis bagian B. Pengamatan secara langsung pada organ yang diperiksa C. Komunikasi untuk mendapatkan respons dari pasien dengan tatap muka D. Mengadakan pengamatan secara visual atau secara langsung pada pasien E. Melakukan tindakan kolaborasi 40. Prinsip etik ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk tidKak menimbulkan kerugian atau cidera pada kliennya... A. Fidelity (kesetiaan) B. Veracity (kejujuran) C. Konfidensialitas (kerahasiaan) D. Non-maleficence E. Beneficence (kemurahan hati/maslahat)

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL keperawatan 2014

1. E.Epitel silindris Jaringan epitel adalah salah satu empat jaringan dasar yang istilah epitel di gunakan untuk menyebutkan selaput jernih yang berada di atas permukaan tonjolan anyaman penyambung di merah bibir. Jaringan epitel dapat berasal dari :  Ektoderm misalnya epitel kulit  Entoderm misalnya epitel pada saluran pencernaan.  Mesoderm, misalnya epitel pada saluran kemih 2. A. Rektal Bahasa latin anus setelah bukaan dari rektum /rektal ke luingkungan luar tubuh .pembukaan dan penutupan anus oleh otot sphinkter. Feses di buang dari tubuh melalui proses defekasi buang air besar. 3. E.intoleransi Obat Intoleransi laktosa / obat adalah kondisi dimana laktase, sebuah enzim yang di perlukan untuk mencerna laktosa, tidak di produksi dalam masa dewasa. Untuk menguji batas toleransi laktosa dapat dilakukan tes pernapasan hidrogen ( hydrogen breath test ) atau tes ke asaman kotoran. 4. D.Spesimen cairan vagina

5. 6.

7. 8. 9.

D alam kondisi normal kelenjar pada serviks menghasilkan suatu cairan jernih yang keluar dan bercampur dengan bakteri yang ada di vagina, dan sekresi kelenjar bartoliti. B.Verbal E.Limposit Limposit adalah sel darah putih pada sistem kekebalan makluk vertebrata.ada dua kategori besar limposit, berbutiran besar (large granular lymphcytes ) dan limfosit kecil. Limosit memiliki peranan penting dan terpadu dalam siste pertahanan tubuh. C.Memberikan informasi D.Berjalan dengan bimbingan A.Akne juvenil Jerawat yag serig menyerang kita terutama pada saat menginjak masa puber / karena pertumbuhan hormon menjelang masa menstruasi dan stress.ciri – ciri jerawat adalah : tonjolan berwarna merah muda yang terjadi pada puri – puri kulit kita tersumbat oleh infeksi bakteri proponibaceterium.

10. B. Kebakaran kelas B. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang di sertai dengan timbulnya api/penyalaan.

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pada umumnya penyebab kebakaran dan peledakan bersumber pada 3 faktor yaitu : a. Faktor mabusia b. Faktor teknis c. Faktor alam dan bencana alam. 20. JAWABAN B 21. JAWABAN E 22. JAWABAN C 23. JAWABAN E 24. JAWABAN A 25. JAWABAN B 26. JAWABAN D USIA > 1 tahun = 𝑛3 27. Jawaban A 28. JAWABAN C 41. Intervensi keperawatan yang dilakukan untuk menghadapi kedukaan adalah dengan memberi dukungan terhadap respon kehilangan pasien dengan cara... F. Mendengarkan pasien berbicara G. Menggali pola hubungan pasien dengan orang yang berarti H. Mengamati perilaku pasien I. Menjelaskan manfaat hubungan dengan orang lain J. Menguatkan dukungan keluarga atau orang berarti Jawaban: E menguatkan dukungan keluarga atau orang yang berarti, dengan cara ini pasien akan mendapatkan dukungan dari semua keluarga nya sehingga dapat menghadapi respon kehilangannya. 42. Berikut ini merupakan jenis kehilangan suatu aspek diri... F. Kematian teman terdekat G. Berpindah rumah H. Kehancuran akibat bencana alam I. Kepergian anggota keluarga J. Kehilangan anggota tubuh

29. JAWABAN A

30. JAWABAN E

Jawaban: E kehilangan anggota tubuh, aspek diri adalah semua hal yang ada pada diri pasien salah satunya adalah kehilangan anggota tubuh dapt disebabkan karena kecelakaan kemudian harus diamputasi. 43. Pada pengukuran pernafasan suatu pernafasan berarti... E. Satu ekspirasi F. Satu inspirasi G. Satu ekspirasi satu inspirasi H. Dua ekspirasi dua inspirasi Jawaban: C Satu ekpirasi dan satu inspirasi 44. Kemampuan rentang Gerak : NO. Gerak sendi

Derajat rentang normal

1.

80-90

2.

Tekuk jari-jari tangan kearah bagian lengan bawah Luruskan pergelangan tangan

80-90

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL dari posisi fleksi 3. Tekuk jari-jari 70-90 tangan kearah belakang sejauh mungkin 4. Tekuk pergelangan 0-20 tangan ke sisi ibu jari ketika telapak tangan menghadap keatas 5. Tekuk pergelangan 30-50 tangan kearah kelingking, telapak tangan menghadap keatas Berdasarkan rentang gerak di atas yang termasuk Adduksi pergelangan tangan ditunjukkan nomor... F. 1. G. 2. H. 3. I. 4. J. 5. Jawaban: no 5 45. Alat bantu mobilisasi yang memiliki tiga kaki, yang biasa digunakan untuk orang yang kondisiya sudah bagus... F. Walker G. Tripod H. Tongkat I. Kursi roda J. Kruk Jawaban: B tripod 46. Tindakan keperawatan membantu memberikan makan peroral pada pasien “mengatur posisi pasien” dilakukan setelah... F. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan G. Mengatur posisi pasien H. Memasang pengalas I. Membantu untuk melakukan makan dengan cara menyuapkan makanan secara

sedikit demi sedikit dan memberi minum sesudah makan J. Mencatat hasil atau respon pemenuhan terhadap makan Jawaban : A Dilakukan setelah menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. 47. Nn. V setelah dilakukan pengkajian data subyektif : klien mengatakan susah bernafas, pusing, nafsu makan menurun. Data obyektif : terjadi retraksi dada, kulit pucat, mata cekung. Berdasarkan kasus diatas, Nn. V mengalami... F. Dispnue G. Apnue H. Bradipnue I. Tachipnue J. Cheyne stoken Jawaban: B Apnue Bradipnea : Frekwensi pernapasan lambat yang abnormal, irama teratur Takipnea: Frekwensi pernapasan cepat yang abnormal Hiperpnea: Pernafasan cepat dan dalam Apnea: Berhenti bernapas Hiperventilasi: Sesak nafas yang diakibatkan dari kegagalan vertikel kiri Hipoventilasi: Pernafasan tampak sulit dan tertahan terutama saat akspirasi Pernapasan kussmaul: Nafas dalam yang abnormal bisa cepat, normal atau lambat pada umumnya pada asidosis metabolik

KUMPULAN SOAL UJIAN NASIONAL Pernapasan biok: Tidak terlihat pada kerusakan otak bagian bawah dan depresi pernapasan Pernapasan Cheyne – stokes: Periode pernapasan cepat dalam yang bergantian dengan periode apnea, umumnya pada bayi dan anak selama tidur terasa nyenyak, depresi dan kerusakan otak.

48. Berikut di bawah ini merupakan intervensi keperawatan dengan gangguan kesuliatan makan... F. Gunakan suplemen tinggi kalori atau protein G. Pertahankan posisi selama 1015 menit H. Menurunkan stress psikologis I. Ajarkan teknik mempertahankan nafsu makan J. Hindari makanan yang mengandung lemak Jawaban: D ajarkan teknik mempertahankan nafsu makan, bisa dilakukan dengan cara member saran kepada pasien makan sedikit tetapi sering. 49. Observasi merupakan kegiatan mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan klien, kegiatan observasi meliputi 2SHFT (Sight, Smell, Hearing, feeling, Taste). Berikut dibawah ini termasuk observasi dengan Smell adalah... F. Tekanan darah, batuk, menangis, ekspresi nyeri G. Alkohol, darah, feces, obatobatan H. Kelianan fisik, pendarahan, terbakar, menangis I. Hal yang dirasakan oleh indra pengecap J. Perasaan yang diraskan oleh klien Jawaban: E

50. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mendapatkan data sebagai informasi tentang pasien, pengumpulan dan menggunakan metode observasi yaitu dengan cara... F. Melakukan konsultasi kepada ahli atau spesialis bagian G. Pengamatan secara langsung pada organ yang diperiksa H. Komunikasi untuk mendapatkan respons dari pasien dengan tatap muka I. Mengadakan pengamatan secara visual atau secara langsung pada pasien J. Melakukan tindakan kolaborasi Jawaban: B 51. Prinsip etik ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk tidKak menimbulkan kerugian atau cidera pada kliennya... F. Fidelity (kesetiaan) G. Veracity (kejujuran) H. Konfidensialitas (kerahasiaan) I. Non-maleficence J. Beneficence (kemurahan hati/maslahat) Jawaban: B

